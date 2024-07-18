സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 54
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
""എന്തായി ആ കൊച്ചിന്റെ ഓർഗൻ എടുക്കുന്ന കാര്യം...!!"" അയാൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ തന്റെ വിശ്വസ്ഥന്മാരായ ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിച്ചു...lllll
""എളുപ്പം ആണ് sir വേണ്ട മരുന്നൊക്കെ കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്...!!"" ഒരാൾ
""റിസ്ക് ഒക്കെ കൊറവാണ്... ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒന്നും ആരും ഇല്ലാത്തവർ ആണ്...!""
""തേങ്ങയാണ്... ആ ips ചെകുത്താന്റെ കൈയിൽ എങ്ങാൻ നിന്നെ ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ... കണ്ണാടി നോക്കിയാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ആക്കികളയും നിന്നെ ഒക്കെ...!!"" അയാൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു...
ആര്...?? അന്ന് സിദ്ധു ദിയയുടെ കൂടെ തട്ടികൊണ്ടുപോയ ഡോക്ടർ... സിദ്ധുന്റെ തല്ലു കിട്ടിയതിൽ പിന്നെ അങ്ങേരു ഇപ്പൊ ആ സിദ്ധുന്റെ സൈഡ് ആണ്...
''" Mr. ധനഞ്ജയൻ... താൻ ഇവിടെ ഒന്നും അല്ലെ...?? "" ധനജ്ഞയന്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ട് അയാൾ ചോദിച്ചു...
""അല്ല ആ കുട്ടിയുടെ കിഡ്നി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബിസിനസ്കാരന്റെ കണ്ടിഷൻ എങ്ങിനെ ആണ്...?? "" എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണ്ടേ എന്ന് കരുതി ധനൻ ചോദിച്ചു...
""അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ മെഡിസിൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്... ഓപ്പറേഷന്റെ പറ്റിയ കണ്ടിഷനിൽ എത്തിയാൽ നമ്മുക്ക് നടത്താം...!!"" അയാൾ പറഞ്ഞു
""മ്മ്... നടക്കും നടക്കും...!!"" ധനൻ ഒരു പുച്ഛത്തോടെ മനസ്സിൽ കരുതി...
--------------------
എല്ലാരും നിശ്ചയത്തിന്റെ തിരക്കിൽ ആണ്... വീട് അടിച്ചുതൂത്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് പോരാത്തതിന് അല്ലറ ചില്ലറ ഒതുക്കലും പിടിക്കലും...
അപ്പോഴാണ് മായ മുകളിൽ നിന്ന് ഫോണുമായി ഓടിവന്നത്...
""അതെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കണ്ണൻ വരും... കൂടെ തന്നെ ആ പന്തല്കാരൻ പയ്യനെയും കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞു... ഇനി ഒരാഴ്ച തികച്ചില്ലല്ലോ നിശ്ചയത്തിന്...!!""
മായ അത് പറഞ്ഞു പണിയിൽ മുഴുകി... മറ്റുള്ളവരും അവരവരുടെ പണിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു... അവ്നിക്ക് ഒള്ള mood അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടി...
____
ഉച്ച കഴിഞ്ഞതും ഹേമ ദിയക്കുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങി... കുറച്ചു മരുന്നുകൾ അവിടുത്തെ ഫാർമസയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു പുറത്തുനിന്നു വാങ്ങണം...
ഹേമ പോയതും ആദി മെല്ലെ അകത്തേക്ക് തലയിട്ട് നോക്കി... ദിയ നല്ല ഉറക്കത്തിൽ ആണ്... അവൻ മെല്ലെ അകത്ത് കേറി... അവളുടെ അരികിലെ മെഡിസിൻ box കൈയിൽ എടുത്തു...
അതിൽ നിന്ന് ഹേമ വാങ്ങിയ ഗുളികകൾ എടുത്തുകൊണ്ടു അവൻ നേരത്തെ കൈയിൽ കരുതിയ ഒരേ പോലത്തെ പാക്കിങ് ഉള്ള വൈറ്റമിൻ tablets വെച്ചു...
തിരിഞ്ഞതും ഒന്നും അറിയാതെ കിടക്കുന്ന ദിയയെ കണ്ട് അവനു വിറഞ്ഞുകേറി...
""നരുത് നത്തോലി കെടക്കണ കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ... അയ്യോപാവം... എഴുന്നേറ്റാൽ മൂദേവി... ഈ താടക കുഞ്ഞിനാണെല്ലോ ദൈവമേ ഞാൻ ഇത്രേം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത്...!!""
അവൻ മനസ്സിൽ സ്വയം പ്രാകി കൂടെ ദിയയെയും പിന്നെ മെല്ലെ ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി...
•••••••••••••••
മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേൽക്ക് കേറാൻ തുനിഞ്ഞതും പെട്ടെന്ന് ഒരു വാൻ വന്ന് അവളെ അതിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടു...
ചുറ്റും എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാത്ത കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾ... സ്വബോതം വന്നപോലെ അവൾ കുതറി ഒച്ചവെച്ചു...
എന്നാൽ അധികാനേരത്തെ ആയുസ്ണ്ടായിരുന്നില്ല അവളുടെ ചലനങ്ങൾക്ക്... കൈയിലേക്ക് കുത്തിവെച്ച മരുന്ന് അവളുടെ ശിരകളെ തളർത്തി...
കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ മനസ് മൊഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു... ആരോ വരുമെന്ന്... ചെറിയ ധൈര്യം അവളെ മൂടി...
••••••••••••••••••💕
""എന്താടാ %@&&@ മോനെ പറഞ്ഞെ...!!!"" സിദ്ധു ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു...
""അത് സാർ ഞാൻ ഒരു അകലത്തിലാ മാഡത്തെ ഫോളോ ചെയ്തേ... ഞാൻ എത്തും മുന്നേ...!!"'" അയാൾ പകുതിക്ക് നിർത്തി
""പിന്നെ നിന്നെ ഒക്കെ അവിടെ ₹&&#@ നിർത്തിയതാണോ...!!"" സിദ്ധുവിന് ദേഷ്യം നിയത്രിക്കാനായില്ല... കണ്ണുകൾ ചുവന്നു ചങ്കിൽ ഒരു പിടപ്പ്... ആ ചുവന്ന കണ്ണുകൾ കലങ്ങി കവിഞ്ഞൊഴുകി... അവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് പാഞ്ഞു...
••••••••••••••••••
സന്ധ്യായപ്പോ ഉമ്മറത്തു രണ്ട് ബുള്ളറ്റ് വന്ന് നിന്നു... മായ പുറത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഋഷിയുടെ കൂടെ മറ്റൊരു ബുള്ളറ്റിൽ ഒരു പയ്യൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു...
ഋഷിയുടെ കൂടെ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു... മായ ആളെ മനസിലാവാതെ ഋഷിയേനോക്കി...
""എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അമ്മ... സായി കൃഷ്ണൻ...!! എന്റെ സായി... ബാക്കി എല്ലാരും കിച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കും..."" ഋഷി പറഞ്ഞതും മായ കിച്ചനെ നോക്കി... കിച്ചൻ ഹൃദ്യമായ ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകി...
""അല്ല മോനെ പന്തല് പണിക്ക് ആരോ വരും എന്ന് കേട്ടു...!!"" മായ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു...
""അയ്യോ അമ്മേ... പന്തല് പണിയല്ല... Basically അത് event മാനേജ്മെന്റ് ആണ്...!!"" കിച്ചൻ ഫ്യൂസ് അടിച്ചുപോയ അവസ്ഥയായി...
""എന്ത് ചപ്പാത്തികല്ലാണേലും പന്തല് കെട്ടുന്നത് തന്നെ അല്ലെ പണി...!!"" ഇപ്പൊ കിച്ചന് തലേന്ന് പുകയും കൂടെ പോയി... മായ അവരെ അകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു...
ഋതി കുഞ്ഞിവിടെ തെക്ക് വടക്ക് നടക്കുവാണ്...!! കിച്ചനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് തന്നെ കാര്യം... കൊറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓരോ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു...
ഋഷി കിച്ചനെ നേരെ അവന്റെ റൂമിലോട്ടാണ് കൊണ്ട് പോയത്... അവർ ഒന്നിച്ചു നിന്നോളം എന്ന് പറഞ്ഞു...
••••••••••••••••
""അവ്നി മോളെ ഋഷിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഋഷിയുടെ കൂടെ.... മോള് ഈ ചായ കൊണ്ട് ഒന്ന് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വാ...!!"" അത് കേട്ട് അവ്നി ഞെട്ടി...
""വല്യമ്മക്ക് ഇത് എന്താ എപ്പോ നോക്കിയാലും എന്നെ ആ കണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ മുറിയിലേക്ക് വിടുന്നത്...!! ഇവിടെ വേറെ ആരുമില്ലേ...?? "" അവ്നി അത് പറഞ്ഞതും രുക്കു മെല്ലെ അവിടുന്ന് വലിഞ്ഞു...
""അല്ലെങ്കിലും മായക്കും മക്കൾക്കും ഇവിടെ പണ്ടേ അയ്ത്തമാണെല്ലോ...!!"" ഇത് കേട്ട് വന്ന മായ പറഞ്ഞു...
""മായേ അവൾ അങ്ങിനെ ഒന്നും...!!"" വീണ അവരെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു...
""മതി... എന്റെ മോൻ കണ്ടാമൃഗം... സ്വന്തം അനിയത്തിയെ എടുത്ത് കുളത്തിൽ എറിഞ്ഞവൻ നിനക്കൊക്കെ പുന്നാര ഏട്ടൻ...!!"" അതുക്കെട്ട് എല്ലാർക്കും എന്ത് പറയണം എന്ന് അറിയാതെ ആയി... രതികയിൽ നിന്ന് ചെറിയ തേങ്ങലുകൾ ഉയർന്നു...
""ഞാൻ.... അങ്ങിനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അമ്മായി...!! അമ്മയ്ക്കും അറിയുന്നതല്ലേ എനിക്കും ഋഷിയേട്ടനെ പേടിയാണെന്ന്..."" അവ്നിയും കരഞ്ഞു...ഇതൊക്കെ കേട്ടാണ് കല്ലു അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്....!!
""അത് സരയില്ല... ഋഷിയേട്ടന് ഞാൻ കൊടുക്കാം ചായ...!! ഇങ്ങ്താ...""
കല്ലു പറഞ്ഞതും രാധിക ട്രെ അവൾക്ക് കൊടുത്തു... കല്ലു ട്രെയുമായി അവരുടെ മുറിയിലോട്ട് പോയി....
""ഋഷിയേട്ട ചായ...."" അവൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കേറി...
എന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ അവളുടെ ചിരിമാഞ്ഞു... കണ്ണുകളിൽ ഞെട്ടൽ പ്രകടമായി... യാത്രികമായി അവൾ പിന്നിലേക്കടികൾ വെച്ചു...
""ആഹ്... കല്ലു അകത്തേക്ക് വാ...!!"" ഋഷി വിളിച്ചതും കിച്ചന്റെ മുഖത്ത് നിന്നവൾ കണ്ണെടുത്തു...ഋഷി വന്ന് കല്ലുന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ എടുത്തു...
""മോളെ ഇത് എന്റെ സായി... എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്... ഡാ സായി ഇത് കല്ലു sorry കല്യാണി എന്റെ ഏട്ടന്റെ വൈഫ് ആണ്...
ഈ വീട്ടിൽ എന്നോട് പേടിയില്ലാതെ മിണ്ടുന്ന ഒരേയൊരാൾ...!! മോളെ ആ കപ്പ് അവനു കൊടുത്തേക്ക്..."" കല്ലു അടക്കിപ്പിടിച്ച ശ്വാസത്തോടെ അവന്റെ അരികിലേക്ക് പോയി...
അവനു ട്രെ നീട്ടുമ്പോൾ അവൾ ഭയപ്പാടോടെ അവനെ നോക്കി... അവനാണെങ്കിൽ അവളെ ഒരുപരിചയവുമില്ലെന്ന രീതിയിൽ ആണ് നിപ്പ്... ഇനിയും അവിടെ നിക്കാതെ അവൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി...
""ഇയാളെന്താ ഇവിടെ.... എന്നെ ഇനിയും കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ..!!"" വിയർപ്പ് തുടച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തെ വിളിച്ചു...
""ഓഹ്... അപ്പൊ ഇവളെ ഇവിടെ ആണോ കെട്ടിച്ചുകൊടുത്തത്...!!"" കോഫി കുടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ആത്മഗതിച്ചു...
അന്ന് രാത്രി കല്ലുന് ഒരു സമാധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല... രുദിയോട് എന്ത് പറയും എന്നും അവൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു...
പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പിള്ളേരെല്ലാം പഠിക്കാൻ പോയി... മെക്കിട്ട് കേറിയിട്ടാണെങ്കിലും ഋതിയും പോയി... രുദിയും യദുവും കല്ലുവും ഋഷിയും പോയില്ല...
രാവിലെ തന്നെ കിച്ചന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് പണിയൊക്കെ തുടങ്ങി... Environment friendly ആയിട്ട് പേപ്പർ ഫ്ലവഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്... നിശ്ചയത്തിന് മാത്രം പൂക്കൾ വരുത്തിക്കും...
••••••••••••••••
ആ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ മുറിയിൽ ആരാണ്ടവെളിച്ചത്തിലേക്കവൾ കണ്ണ് ചിമ്മി തുറന്നു... കൈയും വായും കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്... അവൾ ഒള്ള ഭലം കൊണ്ട് ഒന്ന് ഞെരുങ്ങി...
""ആഹാ... എഴുന്നേറ്റോ...!!"" ഒരുത്തൻ ചോദിച്ചു... അയാളെ നോക്കികൊണ്ട് അവൾ ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കി... താൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടം അനങ്ങുന്നുണ്ട്... ചുറ്റും എന്തൊക്കെയോ പെട്ടികൾ ഉണ്ട്...
""നോക്കണ്ട കണ്ടെയ്നർ ആണ്...!! ഇപ്പൊ കർണാടക എത്തിക്കാണും..."" ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു...
""നീ ഈ ഷീലവതി ചമയുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് സമ്മതിക്കരുതായിരുന്നോ...?? ആ സേട്ട് നിന്നെ പൊന്നുപോലെ നോക്കില്ലേ...!!"" അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി...
""അളിയാ... ആ സേട്ട് എടുത്ത് പെരുമാറുമുന്നേ...ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് പെരുമാറിയാലോ...!!""
""പിന്നെന്താ ആവാല്ലോ...!!"" രണ്ടുപേരും അവളിലെക്കടുത്തു... അവൾക്ക് അലറികരയാൻ തോന്നി... എന്തുകൊണ്ടോ സിദ്ധുവിന്റെ ചുംബനങ്ങൾക്ക് മേലെ അവരുടെ സ്പർശനങ്ങൾ പതിക്കുന്നത് അവൾക്ക് സഹിക്കാനാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു...
അവന്മാർ മുന്നോട്ട് നടന്നതും കണ്ടെയ്നർ ആഞ്ഞൊരു ബ്രേക്ക് ഇട്ടതും ഒത്തു... ആ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ തെളിഞ്ഞ ഹേമയുടെ നിഴലിനെ തൊട്ടു തൊട്ടില്ലെന്ന മട്ടിൽ അവന്മാർ താഴേക്ക് വീണു...
""പന്ന %@**@%@ എന്താടാ അവിടെ പറ്റിയത്...!!"" അവൻ നിലത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു... കണ്ടെയ്നർ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതും അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഡോറിനടുത്തേക്ക് പോയി... അവൻ ഡോർ തുറന്നതും പിന്നിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണതും ഒത്തു...
കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് അഴിച്ചുമാറ്റി സിദ്ധു അകത്തേക്ക് കേറി... ഹേമയുടെ കണ്ണുകൾ വീണ്ടും നിറഞ്ഞു... അവൾക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ആശ്വാസം തോന്നി...
അവന്മാർ സിദ്ധുനു നേരെ പാഞ്ഞു വന്നതും ഒരുത്തന്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടികൊണ്ട് മുട്ടുകൈകൊണ്ട് മറ്റവന്റെ കഴുത്തിൽ ഇടിച്ചു...ശേഷം രണ്ട് പേരുടെയും മുട്ടിനു താഴെയായി വെടിവെച്ചു... രണ്ട് പോലീസ്കാർ വന്ന് അവരെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോയി...
ഹേമയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനിന്ന രണ്ട് വനിതാ പോലീസ്കാരെ അവൻ തടഞ്ഞു... അവർ പുറത്തേക്ക് പോയതും ഇമചിമ്മാൻ മറന്ന് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നവളെ അവനൊന്ന് നോക്കി...
ക്ഷണനേരത്തിൽ അവനിൽ ഒരു കള്ള ചിരി ഉടലെടുത്തു... അവൻ അവൾക്ക് നേരെ നടന്നു... അറിയാതെ ആ ഉടലൊന്ന് വിറച്ചുപോയി...
അവളെ എഴുന്നേപ്പിച്ച ശേഷം... അവൻ അവളെ അവനോട് ചേർത്തുനിർത്തി... കൈയിലുണ്ടായ തോക്ക് അവളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് കുത്തിയതും അതിന്റെ ചൂടിൽ അവൾ സീൽകാരം പുറപ്പാടുവിച്ചു...
"" ഞാനൊരുത്തൻ നിന്നെ ആൾറെഡി തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാ... ആ തട്ടികൊണ്ടുവന്ന എന്റടുത്തുന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നോ...?? "" തമാശയോടെ അവൻ ചോദിച്ചതും കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു...
""സി.. സിദ്ധുവേട്ടാ...!!"" തേങ്ങലോടെ അവൾ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വീണതും ബോധം മറഞ്ഞതും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു...
അവൻ അവളെ ഇറുക്കി പിടിച്ചു... ആ പാവം പെണ്ണിനോടവന് അലിവ് തോന്നി...
••••••••••••••••
രാത്രി എല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു... ഋതുവിന്റെ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു... കിച്ചേട്ടനെ വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടത്തിൽ അവൾ കഴിക്കാൻ വന്നില്ല...
കല്ലു പരമാവധി ഇന്ദ്രനെ ചുറ്റിപറ്റി നടന്നു...അവ്നിയും ഋഷിയുടെ മുന്നിൽ പോയി ചാടത്തെ നോക്കി...
ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞു കിച്ചൻ മുറിയിലോട്ട് പോകുമ്പോ ആണ് അവനു ഒരു കാൾ വന്നത് നോക്കുമ്പോ അവന്റെ കുഞ്ഞാണ്... അവൻ അടുത്തുകണ്ട ബാൽക്കണിയിലേക്ക് നടന്നു...
""ഹലോ...!!"" അവൻ ഒരു കുഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു...........കാത്തിരിക്കൂ.........
