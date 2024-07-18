സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 55
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞു കിച്ചൻ മുറിയിലോട്ട് പോകുമ്പോ ആണ് അവനു ഒരു കാൾ വന്നത് നോക്കുമ്പോ അവന്റെ കുഞ്ഞാണ്... അവൻ അടുത്തുകണ്ട ബാൽക്കണിയിലേക്ക് നടന്നു...
""ഹലോ...!!"" അവൻ ഒരു കുഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു... പെട്ടെന്നാണ് ആരുടെയോ കൈ അവന്റെ തോളിൽ പതിഞ്ഞതും അവൻ തിരിഞ്ഞുനോക്കി... ഋഷിയായിരുന്നു... അവൻ എന്തെന്ന് പുരികം പൊക്കി കാണിച്ചതും കിച്ചൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചതെ ഒള്ളു...
""അപ്പുറത്തോട്ടെങ്ങാൻ മാറി നില്ലെടാ...!!"" ഋഷി അവനെ ഊതി വിട്ടു...
""ഓഹ് ഞാൻ മാറിയിട്ട് വേണമായിരിക്കും ഗായത്രിയുമായിട്ട് സൊള്ളാൻ...!!"" അവൻ അതും പറഞ്ഞു മാറിയതും ഋഷിയുടെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി മഞ്ഞു... കാടുകെറുന്ന ചിന്തകളോടെ അവൻ വിദൂരതയിലേക്ക് നോക്കി...
കിച്ചൻ അവന്റെ കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു ഇപ്പോ ചെരിപ്പിടാത്ത കാലു തേഞ്ഞു കാണണം... നടന്നു നടന്നവൻ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വരെ എത്തി...!!
എന്നാൽ ഇതേസമയം ആ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ മറുവശത്തു അവന്റെ കുഞ്ഞും തെക്ക് വടക്ക് നടന്നു ഫോൺ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവൾ ഒരു വശത്തേക്കും അവൻ മറ്റൊരു വശത്തേക്കും പോയി....
••••••••••••••••
ഹേമ കണ്ണ്തുറക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും ഇരുട്ടായിരുന്നു... Bed lamp ഓൺ ആക്കി ഇട്ടതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് മനസിലായി താൻ ആരുടെയോ മുറിയിൽ ആണെന്ന്...!!അവൾ ഒരു ഒച്ചയോടെ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു...!!
""എന്താ എന്താ...!!"" അടുത്തു നിന്ന് സിദ്ധുവിന്റെ ശബ്ദം... അവൻ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് ലൈറ്റ് ഇട്ടു...
''"എന്താ വല്ല സ്വപ്നവും കണ്ടോ...!!''" ബെഡിൽ അവളുടെ തൊട്ടരുകിൽ ഇരുന്ന് അവളുടെ മുഖം കൈയിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു...
അവന്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ടപ്പോ മനസിലായി അവന്റെ തന്റെ കൂടെയാണ് കിടന്നത്... അവൾ ചുറ്റും നോക്കി.. സിദ്ധുവിന്റെ flat...!! അവൾ അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി... ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചു തന്നെ തന്നെ നോക്കി നിക്കുവാണ് അവൻ...!! നിവർത്തി കേട്ടപ്പോ അവളുടെ കാവിലേക്ക് അവനൊന്ന് തട്ടി...
""ഡീ... നീ നട്ടപാതിരാക്ക് എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തി എന്താ വായിന്നോക്കുവാണോ...?? ""
""അ.. അത് ഞാൻ എങ്ങിനെ ഇവിടെ...?? സാർ എന്താ എന്റെ കൂടെ....!!"" അവൾ പരിഭ്രാമത്തോടെ സാരി അടക്കിപിടിച്ചു ചോദിച്ചു...
""അതോ പറന്നു വന്നു അല്ല പിന്നെ... നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ...?? ""
""എനിക്ക് നിങ്ങളെ മനസിലാവുന്നില്ല... എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്...!!"" പറഞ്ഞ് തീർന്നപ്പോഴേക്കും കരഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു അവൾ...
""ഇവളെ കൊണ്ട്... ഇനി മോങ്ങിയ മോങ്ങുമ്പോ വിറക്കാൻ നിന്റെ ചുണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല...!!"" അവൾ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി അവനെ നോക്കി...
""അത് ഞാൻ കടിച്ചെടുക്കും...!!"" കാറ്റുപോലെ നേർത്ത ശബ്ദത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു.... ആ ചുണ്ടുകൾ ഒന്നുടെ വിറച്ചത് അവൻ കണ്ടു...
അവൾ അവനെ ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി...
""ഓഹ് എന്റെ കൊച്ചേ നീ ബോധം കേട്ട് വീണപ്പോ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു... പരിചയത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു ട്രിപ്പും ഇട്ടു... എല്ലാം കഴിഞ്ഞവർ അവരുടെ പാട്ടിനു പോയി...
എന്തായാലും എഴുന്നേറ്റില്ലേ നീ ഇവിടെ ഇരിക്ക് ഞാൻ കഴിക്കാനെടുക്കാം....!!"" അവളിൽ നിന്നകന്നുക്കൊണ്ട് അവൻ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി...
അവൻ പോകുന്ന വഴിയേ നോക്കി അവൾ ഇരുന്നു... തന്നെ സിദ്ധുനു എങ്ങിനെ കിട്ടി...!! അവനെങ്ങിനെ കൃത്യമായി അവിടെ എത്തി...!!
ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കെ അവൾക്കുള്ള ആഹാരവുമായി അവൻ എത്തി...
ചപ്പാത്തിയും കുറുമയും ആയിരുന്നു...!! അവൾ അതിലേക്കും അവന്റെ മുഖത്തെക്കും മാറി മാറി നോക്കി...!! വിശപ്പുണ്ട് എങ്കിലും കഴിക്കാനൊരുമടിപോലെ...!!
""നിനക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം തരും എന്റെ വായിനോക്കി ഇരിക്കാതെ അത് കഴിച്ചു തീർത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും...!!"" അവൻ കടുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതും അവൾ തിന്നാൻ തുടങ്ങി... പതിയെ സ്പീഡ് കൂടി...
കഴിക്കുന്നതിനിടെ അവൾക്ക് മനസിലായി ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതല്ലെന്ന്... കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതും മുഖത്തേക്ക് സിദ്ധുവിന്റെ കൈവെള്ള നീണ്ട് വന്നതും ഒത്തു... അവൾ അതിലേക്ക് നോക്കി... കുറച്ചു ഗുളികകൾ ആണ്...
""കഴിക്കടി...!!"" അവന്റെ ഒറ്റ അലർച്ചയിൽ അവൾ അത് വായിലിട്ട് വെള്ളം പോലും ഇല്ലാതെ വിഴുങ്ങി... അവൻ സ്വയം തലക്കടിച്ചുകൊണ്ട് bed സൈഡ് ടേബിളിൽ നിന്ന് വേഗം വെള്ളം എടുത്ത് കൊടുത്തു...
അവൾ അത് വായിലേക്ക് കമതിയതും അത് കൊട്ടി ദേഹം മുഴുവൻ പരന്നു... അത് കണ്ട് അവൻ അറിയാതെ വാപൊളിച്ചു പോയി...
അവളുടെ കാട്ടായം കണ്ട് അവന് ചിരിവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു... മുഖമൊക്കെ തുടച്ച് അവൾ കൊച്ച് കുഞ്ഞിനെപോലെ അവനെ നോക്കി... അവൻ തലക്ക് കൈകൊടുത്തതും അവൾ മുഖം വീർപ്പിച്ചിരുന്നു...
അലമാര തുറന്നുകൊണ്ടവൻ അവന്റെ തന്നെ ഒരു ഷോട്സും ഷർട്ടും എടുത്ത് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു...
""പോയി കുളിച്ചു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ... നേരം കുറെ ആയി ഉറങ്ങാം...!!"" അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ ശങ്കിച്ചു നിന്നു...
""പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ...!!""(സിദ്ധു
""അത് പിന്നെ ഞാൻ... ഞാൻ എന്റെ മുറിയിൽ പൊയ്ക്കോളാം...!!""
നിന്റെ മുറിയോ അതേത് മുറിയ... ഞാൻ വാങ്ങിയ ഫ്ലാറ്റിൽ അങ്ങിനെ ഒരു മുറി ഉണ്ടോ...??ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല..."" സിദ്ധു ചെറിയ ആക്കലോടെ പറഞ്ഞു...
""എ.. എനിക്ക് അന്ന് തന്ന മുറിയില്ലേ അത് മതി...!!"" (ഹേമ
""എങ്ങിനെ... എങ്ങിനെയാ...?? ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട എന്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഇവിടെ ആര് എവിടെ കിടക്കണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും...!!""(സിദ്ധു
""ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വരാൻ...!!"" പെണ്ണിന് ചെറുതായി ദേഷ്യം വന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നു...
""ആരേലും ചോദിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുമാണോ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുന്നത്...!!"" അവൻ വീണ്ടും അവളെ ചൊറിഞ്ഞു...
""തൊടങ്ങി... ഇതെന്തൊരു കഷ്ട്ട...!!"" ഹേമയുടെ കണ്ണുകൾ ചെറുതായി നിറഞ്ഞു...
""നീ പോയി കുളിക്കുന്നോ അതോ ചേട്ടൻ വന്ന് കുളിപ്പിച്ചു തരണോ...!!"" അത് കേട്ട് അവൾ ഞെട്ടി അവനെ നോക്കി... വാതിലും കുറ്റിയിട്ട് നെഞ്ചും ഉഴിഞ്ഞു അവളെ തന്നെ ചുഴിഞ്ഞു നോക്കുവാണ് അവൻ...
അവൾ വേഗം കട്ടിലിൽ കിടന്ന ഷർട്ടും ഷോട്സും എടുത്തു കുളിക്കാൻ കേറി...!! വെള്ളം ദേഹത്തൂടെ ഒഴുകും മുന്നേ അവളുടെ ഉടലിൽ കുളിരുകോരിയിരുന്നു...!!
എന്താണ് തനിക്ക് പറ്റുന്നത്... മരവിച്ചു മരിച്ച തന്റെ ശരീരം പുതുജീവൻ കൊണ്ടതുപോലെ എന്തെ തോന്നുന്നു...?? തണുത്തുറഞ്ഞ തന്റെ വിഗാരങ്ങൾ എന്തെ ചൂട്പിടിക്കുന്നു...?? ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരം ഇനി അയാളാണോ...?? ആ ദുഷ്ടൻ...!!
ചിന്തകൾ അതിരുവിടുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കിയപ്പോൾ അവളൊന്ന് തലക്കുടഞ്ഞു... ദേഹത്തുകൂടെ ഒഴുകിയിറങ്ങിയ ജാലകണങ്ങൾക്ക് പ്രതേക തണുപ്പായിരുന്നു...
""ഛെ...!! നീ എന്തൊക്കെയാ ഈ ചിന്തിക്കുന്നെ...ഒരു നിറമുള്ള സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ അർഹതയില്ലാത്തവളാ ഹേമ നീ മറക്കരുത്...!!""
സ്വയം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മേല് മാത്രം കഴുകി അവൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങി... സിദ്ധു ബെഡിൽ ഒരു സ്ലീവ് ലെസ്സ് ബനിയനും ഒരു ഷോട്സും ഇട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു...
ശബ്ദം കേട്ട് സിദ്ധു നോക്കിയതും ഈറനോടെ തന്റെ വസ്ത്രദ്ധരിച്ചു പരുങ്ങളോടെ നിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ ആണ് കണ്ടത്...!! അവന്റെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി...!!
ഒത്തിരി ഉടലുകളെ മാറി മാറി ഉടുത്തത്കൊണ്ടാവും അവൾ ആ കണ്ണിലെ കമാവും ജ്വലിച്ചു നിക്കുന്ന വന്യതയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു...!! എന്നാൽ ഒരു ചെറുനാണത്തോടെ അവളുടെ ഉടൽ വിറക്കുകയാണ് ചെയ്യ്തത്...!!
""ആഹാ വന്നോ...!! എന്നാ വാ കിടന്നോ...!!"'' അവൻ തലയിണ ഒക്കെ നേരെ വെച്ച് ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ അവളെ വിളിച്ചു...
""ഞാൻ അപ്പുറത്തെ കിടക്കു...!!"" വാശിയോടെ പറഞ്ഞവൾ ഡോറരികിലേക്ക് പോയി... എന്നാൽ കുറ്റി തുറന്നിട്ടും ഡോർ തുറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല... അവൾ ഒരുപാട് വലിച്ചുനോക്കി...
""എടി മോളെ അത് ലോക്കാ ഇങ്ങ് പോരെ ഇങ്ങ് പോരെ...!!"" താക്കോൽ തലയിണക്കടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു...
""താൻ പോടോ ഷമ്മി...!!"" അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു...
""എടി... ഇവളെ ഞാൻ... പറഞ്ഞാൽ ഒരു അനുസരണ വേണ്ടേ...!!"" അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് അവളെ പിന്നിലൂടെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ബെഡിൽ ഇട്ടു...
""അവിടെ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടന്നോളണം...!!"" അവളെ ബെഡിലേക്ക്തള്ളി കിടത്തികൊണ്ട് അവൻ കൂടെ കേറി കിടന്നു...
അവൾ എഴുന്നേക്കാൻ തുനിന്നതും അവൻ അവളെ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചുകിടത്തി...
""അവിടെ എവിടേലും കെടക്ക് എന്റെ പെണ്ണെ... അല്ലേലെ വയ്യാത്തതാ നിനക്ക്...!!"" അത്രമേൽ സൗമ്യവും ആദ്രവുമായ അവന്റെ വാക്കുകളിൽ അവൾ താനെ അഴഞ്ഞു...
തക്കം നോക്കി അവൻ അവളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ ഒന്ന് മുത്തി... അവളുടെ കണ്ണുകൾ മിഴിഞ്ഞു വന്നു... ഏതോ ഓർമയിൽ അവ നിറഞ്ഞു...!!
""വെ... വേണ്ട sir... ഇത് ശെരിയാവില്ല...!! സാറിനു എന്നിൽ നിന്ന് എന്താ വേണ്ടതെന്നു എനിക്കറിയില്ല... എന്താണെങ്കിലും അതിന് അധികം ആയുസുണ്ടാവരുത്...!!
ഋതുകൾ മാറി മറിയുന്നപോലെയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം...!! മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം...! എല്ലാം മാറും...!! എല്ലാം മാറിമറിഞ്ഞുവരും... മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന ഈ ശരീരം വരെ...!!
മാറ്റമില്ലാത്തത്... മരവിപ്പ് നിറഞ്ഞ എന്റെ മനസിന് മാത്രം....!! ഞാൻ കത്തി തീർന്നാലും.... കടം ബാക്കിവെച്ചതുപോലെ ആ മനസുണ്ടാവും...!! ഒരു ഒരുപാട് ബാക്കിവെച്ചുകൊണ്ട്....!!"" അവനിൽ നിന്ന് കണ്ണ് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് സീലിംഗിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാൻ നോക്കി അവൾ പറയുമ്പോൾ ഇരുവശങ്ങളിലൂടെയും കണ്ണുനീർ ചാലിട്ടോഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു...
""മാറ്റമില്ലാത്ത ആ മനസ്സ് ഞാനെടുക്കുവാ...!! മരണം വരെ ആ മനസിന് മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ ആ മനസ്സിൽ എനിക്കൊരു സ്ഥാനം വേണം... മാറ്റമില്ലാത്ത വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥാനം...!!"" അവൾ കണ്ണുകൾ ചലിപ്പിച്ചവനെ നോക്കി...
""സിറിന് പറഞ്ഞാൽ മനസിലാവില്ലന്നുണ്ടോ...?? ""
""മലയാളം അല്ലെ... അപ്പൊ മനസിലാവാതിരിക്കില്ല... പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്ക് അനുസരണ ശീലം തീരെ ഇല്ല...!!""
""ഞാ... ഞാനൊരു വേശ്യയാണ്...! പണത്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരം പണയവെക്കുന്നവൾ...!!""
""എനിക്കും വേണ്ടതൊരു വേശ്യയെ ആണ്... സ്നേഹത്തിനായി എനിക്ക് നിത്യം ശരീരം സമർപ്പിക്കുന്ന വേശ്യയെ....!!""
""എന്നെ ഒത്തിരി മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്...!!"" തേങ്ങൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ വാക്കുകളിൽ... അവൻ അവൾക്ക് മുകളിലായി അവളിലേക്ക് അമരാതെ കിടന്നു
""ആ ഒത്തിരിപേർക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത... അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരു മനസുണ്ട് നിനക്ക്... അതെനിക്ക് വേണം... എനിക്ക് മാത്രമായി വേണം....!!
ആ മരവിച്ച മനസ്സ് എന്നെ ഓർത്ത് ചൂട് പിടിക്കണം... എന്റെ സ്പർശനങ്ങളിൽ ആ മനസ്സ് പൂത്തുലയണം... എനിക്ക് വേണ്ടി ആ മനസ്സ് പിടക്കണം, വേദനിക്കണം, തേങ്ങണം...
ഒടുക്കം മരുന്നുപോലെ എനിക്ക് ആ മനസിനെ കാമതിനാൽ പൊതിയണം... ഒന്നിന്റെയും കലർപ്പില്ലാത്ത കാമം... പരിശുദ്ധമായ കാമം...!! ആ കന്യകയായ മനസ്സ് അങ്ങിനെ എനിക്ക് സ്വന്തമാവണം...!!""
അവന്റെ ഓരോവാക്കിലും ചൂട് കേറുന്നതവൾ അറിഞ്ഞു... അത് ശരീരത്തിനല്ല... അവൻ വാക്കുകളിൽ പരാമർശിച്ച പോലെ അവളുടെ മനസ്സിൽ... മരവിച്ചു മരിച്ചു എന്നവൾ കരുതിയ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ദാഹമുണ്ട്...
എങ്കിലും അവൾ പറഞ്ഞു...
""ഞാൻ ചീത്തയാണ്...!!"" അവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു....
""നീ ഒരു താമര പോലെയാണ് ഹേമ.... ചളികുണ്ടിൽലാണ് നിലനിൽപ്പ് എങ്കിലും നീയാകുന്ന താമര മനോഹരിയാണ്...!!
ആ ചെളിണ്ടിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഈ സിദ്ധാർഥ് പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ പറിച്ചെടുത്ത് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു...
പദ്മ...എന്റെ താമര... ആ പഴയ ജീവിതം നിനക്കിനി വേണ്ട... ഇനിമുതൽ നീ എന്റെ പദ്മയാണ്... എന്റെ ശ്രീപദ്മ... അമ്മൂട്ടീ... അത് മതി...
നിനക്കിനി പുറത്തുകടക്കാനാവില്ല.... നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി മറ്റൊരു ആണുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മകനാകും...നീ എന്റെയാണ്...!!""
അവൾ എല്ലാം മറന്നിരിക്കുന്നു....അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു... ഒന്ന് മാത്രം അറിയാം താൻ പുനർജനിച്ചിരിക്കുന്നു...ഈ ദുഷ്ട്ടന്റെ പദ്മയായി...
""ശ്രീപദ്മ.. അമ്മൂട്ടീ...!"" കാറ്റുപോലെ നേർത്ത അവളുടെ സ്വരത്തിൽ നിർവൃതിയായിരുന്നു...
നിറഞ്ഞകണ്ണുകളിലേക്കവൻ വീണ്ടും ചുംബിച്ചു... അവൾ എല്ലാം മറന്നു... ഈ ലോകത്ത് താനും അവനും മാത്രമേ ഒള്ളു എന്ന് തോന്നി അവൾക്ക്...
'"'അമ്മൂട്ടീ...!!"" ആ വിളിയിൽ അവൾ അടച്ച കണ്ണുകൾ തുറന്നു....
അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ തെളിഞ്ഞ ഭാവം... കാമത്തിന് ഇത്ര അനുഭൂതിയുണ്ടെന്ന് അവൾ അവനിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു...
അവനൊന്ന് സ്പർശിക്കാനും കുറുമ്പോടെ അതെതിർക്കാനും അവളിലെ പെൺമനസിന് വല്ലാതെ കൊതിതോന്നി...
എങ്കിലും ഭയമാണ് ഉള്ളിൽ... ഇത് താൻ അർഹിക്കാത്തതാണ്...!! പെട്ടെന്നാണ് അവൾക്ക് താൻ മറന്നുപോയ തന്റെ ദിയയുടെ കാര്യാo ഓർമ്മവന്നത്... ചിന്തക്കുലമായ മനസിന്റെ പ്രതിഫലനം എന്നോണം കണ്ണുകൾ നാലുപാടും പിടച്ചു...
""അത്...!!"" എതിർക്കുമുന്നേ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ അവൻ വായിലാക്കി നുണഞ്ഞിരുന്നു...
""എനിക്ക് നിന്നെ വേണം...!!"" ചുണ്ടുകലകത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു... ഷർട്ടിനിടയിലൂടെ അവളുടെ നഗ്നമായ വയറിൽ കൈയമർത്തി...
""pls ഞാൻ ഒന്ന്...!!"" അവളെ പറയണനുവദിക്കാതെ അവൻ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ നുണഞ്ഞു.... ചുംബനത്തിനിടെ അവന്റെ കൈകൾ ഷർട്ടിനിടയിലൂടെ അവളെ തഴുകികൊണ്ടിരുന്നു...
അവൾ ആഞ്ഞവനെ തള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്നു... ചുണ്ടുകൾ അൽപ്പം വേർപെട്ടതും അവൾ പറഞ്ഞു...
""സി... സിദ്ധു... സിദ്ധുവേട്ടാ... മോള് മോളവിടെ ഒ... ഒറ്റക്ക....!!"" അവൾ ടെൻഷനോടെ പറയുന്നത് കേട്ട് അവന് വേറഞ്ഞു...
""ഓ.... Shit...!!""
അവളെ ഞെഞ്ചിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടു വലിഞ്ഞുമുറുക്കികൊണ്ട് അവൻ bed സൈഡ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ഫോൺ കൈയെത്തിച്ചെടുത്തു...
""ഹലോ ആദി.... ആ കൊച്ചിനെ നോക്കിക്കോളണം... ഹേമ അങ്ങോട്ട് നാളെയെ വരൂ...!!"" അത്രയും പറഞ്ഞു ഫോൺ വെക്കുമ്പോൾ സിദ്ധുവിന്റെ വേറഞ്ഞു കേറൽ ആദിക്ക് വന്നിരുന്നു...
ഫോൺ തിരികെ വെച്ചവൻ വീണ്ടും അവൾക്ക് മുകളിലേക്ക് കിടന്നു... ഇത്തവണ അവന്റെ എല്ലാ ഭാരവും അവൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ കിടന്നത്...
""ഒരിക്കൽ കൂടിവിളിക്കാമോ..."" അവളുടെ മുഖത്തുകൂടെ വിരലോടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു... അവൾ അവനെ നോക്കി...
""നേരത്തെ വിളിച്ചതുപോലെ ഒന്നുകൂടി വിളിക്കാമോ...!!"" അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അവൻ ഉറ്റുനോക്കി...
മനസ്സിൽ മാറാല പിടിച്ചുകിടന്ന നാണം മുഴുവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്തോ ഒരു വീർപ്പുമുട്ടൽ തോന്നി അവൾക്ക്...!!
""അമൂട്ടി...!! ഇവിടെ നമ്മള് മാത്രല്ലേ ഒള്ളു... ഇത് നമ്മുടെ ലോകം അല്ലെ പെണ്ണെ...!!""
""സിദ്ധുവേട്ടാ...!!"" ആ വിളിയിൽ അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു...
അവൻ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുണ്ടമർത്തികൊണ്ട് മൂക്കിലൂടെ ഉരസി താഴെക്കിറങ്ങി... ചുണ്ടുകൾ ചുണ്ടിലൂടെ ഉരസിയപ്പോ അവൾക്ക് ഇക്കിളി തോന്നി...!!
പതിയെ താഴെക്കിറങ്ങിയതും മൃതുലമായ ആ കഴുത്തിലൂടെ മാറിലേക്കെത്തിയവൻ അവിടെ മുഖം കൊണ്ട് ഉരസി... ഇതുവരെ ആരും നൽകാത്ത മധുര സ്പർശം...!!
""സിദ്ധുവേട്ടാ...!!"" അവൾ കുണുങ്ങി ചിരിച്ചു...
അവളുടെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൻസ് ഓരോന്നായി അവൻ അഴിച്ചു... അവന്റെ മുന്നിൽ അർദ്ധനഗ്നയായി കിടക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു...
ചുണ്ടിലേക്കാവൻ വന്യമായി ചേക്കേറി... അവന്റെ ഉമിനീരിന്നാൽ അവളിലെ ദാഹം അവൻ ക്ഷമിഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു... അവൾ തിരികെ ചുംബിച്ചു...
ചുംബനം നാവുകൾ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ... അവ കേട്ട് പിണഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഉടലുകളും അതിരുവിട്ട് കേട്ട് പിണഞ്ഞിരുന്നു... ശ്വാസം തടസം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവൻ ചുണ്ടുകൾ അകത്തി...
അവളുടെ ഉടലിലൂടെ ആകമാനം അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഓടിനടന്നു... അവന്റെ കൈകൾ അവളുടെ മാറിടങ്ങൾ മാറി മാറി ഞെരിച്ചു...!! അവളിൽ നിന്ന് ശീകര ശബ്ദങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു...!!
അവന്റെ സ്പർശനങ്ങൾ അത്രയും ഉണർത്തിയത് അവളുടെ പെണ്ണുടലിനെയല്ല... ഇതുവരെ ആരുമുണർത്താത്ത അവളുടെ പെണ്മനസിനെ ആണ്...!!
അവളുടെ ദേഹം മുഴുവനും അവന്റെ ഉമിനീറിൽ കുതിർന്നു... മനസ്സ് മുഴുവൻ അവന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ നിറഞ്ഞു... വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു വീണു...
കാമത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സുഖം അവളറിഞ്ഞു...!! അവൻ ആവേശത്തോടെ അവളിലേക്ക് പടർന്നുകേറി...!!
കാമത്തിന്റെ അവസാനത്തുള്ളിയും അവളിലേക്ക് പകർന്നപ്പോൾ അവനിൽ പ്രണയത്തിന്റെ പുതുനാമ്പുകൾ വിരിഞ്ഞു...!!
അവളിൽ നിന്ന് അടർന്നു മാറിക്കൊണ്ട് അവൻ ബെഡിലേക്ക് കിടന്നു... വെറുതെ സീലിങ്ങും നോക്കികിടന്ന അവളെ വലിച്ചു ദേഹത്തേക്കിട്ടുകൊണ്ട് പുതപ്പ് കൊണ്ട് മൂടി...
വിട്ടുപോകാൻ വയ്യെന്ന പോലെ അവനോടൊട്ടിച്ചേർന്നവൾ കിടന്നു...!! എന്തോ ഓർത്തപോലെ അവൻ അവളെ ചേർത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഫോൺ എടുത്തു...!!
••••••••••••••••••💕
പാതിരാത്രി ഫോൺ അടിക്കുന്നത് കേട്ടാണ് വിശ്വൻ ഉറക്കമുണർന്നത്... സിദ്ധുവിന്റെ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ വേഗം ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യത് ചെവിയിൽ വെച്ചു...
📲""ഹെലോ...!!""
📲""ഹെലോ അങ്കിൾ ഞാൻ സിദ്ധാർഥ് ആണ്...!!""
📲 ""മനസിലായി... പരാമോനെ... എന്താ ഈ രാത്രി...!!""
📲''"അങ്കിൾ ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല....!! ഞാനും ഋത്വേദയും തമ്മിൽ ചേരില്ല...!!""
📲""നീ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നേ... ഒരാഴ്ച തികച്ചില്ല നിശ്ചയത്തിന്...!!""
📲"" എന്തായാലും മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സമയമുണ്ടല്ലോ... വേണ്ടപോലെ ചെയ്തോ... ഇനി എന്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല....!!""
📲""ഹലോ സിദ്ധു... ഹലോ...!!"" വിശ്വൻ ഒരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചു വിളിച്ചെങ്കിലും അവൻ cut ആക്കി പോയിരുന്നു...
""എന്താ...!!"" ഉറക്കം വിട്ടുണർന്ന മായ ചോദിച്ചു...
""ആ സിദ്ധു നമ്മളെ ചതിച്ചു...!! അവന് ഈ കല്യാണം വേണെന്ന്...!! എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ഇതിന് പിന്നിൽ മഹി ആണ്...!!"" വിശ്വൻ പകയോടെ പറഞ്ഞു...
""എടുത്ത് ചാടി ഒന്നും തീരുമാനിക്കല്ലേ വിശ്വേട്ടാ...!!"" (മായ
""നാളെ ഞാൻ എന്തായാലും അവനെ കാണുന്നുണ്ട്... ഞാൻ കരുതിയത് തന്നെ ആണ് കാരണം എങ്കിൽ വിടില്ല ഞാൻ അവനെ...!!"" അയാൾ മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദേഷ്യം നിയത്രിച്ചു....!!.....കാത്തിരിക്കൂ.........
