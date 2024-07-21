സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 56
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
ഗായത്രിയുടെ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചു വിളിച്ച് വിശ്വൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു... കൂടുതൽ എതിർപ്പൊന്നുമില്ലാതെ അവർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യ്തു...!!
എന്നാൽ തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വലിയ എതിർപ്പൊന്നും അവരുടെ ഭാഗത്തിനിന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് വിശ്വനെ സംശയത്തിലാഴ്ത്തി... വലിയ കാശുകാരുടെ ബന്ധം ആയത് കൊണ്ടാവാം എന്ന് കരുതി...
ഇതെല്ലാം ഋഷി അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു... ഒരു പുച്ഛം അവന്റെ ചുണ്ടിന്റെ കോണിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു... ബെഡിൽ ഫോണിൽ കുത്തി ഇരിപ്പുണ്ട് അവന്റെ സായി...!!ഒന്നുമിണ്ടാതെ നേരെ ചെന്ന് അവന്റെ മടിയിലോട്ട് കിടന്നു...!!
""ആഹ്... എടാ തടിമാടാ...!!"" സായി ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു ഋഷി അനങ്ങിയില്ല... അവൻ സായുടെ മടിയിൽ കണ്ണടച്ചു കിടന്നു...
""ഋഷി...!!!"" അവൻ വിളിച്ചെങ്കിലും മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല...
""എന്താടാ...??"" സായി ചോദിച്ചു...
""ഒന്ന് അവ്നിയെ കണ്ടെടാ.. അതിന്റെ mood off ആണ്...!!"" വായിൽ തോന്നിയ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടവൻ കണ്ണടച്ചു കിടന്നു... സായും അവനെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പോയില്ല...
_______
""നിങ്ങൾ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ...?? "" എന്തോ ഓർത്ത് കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വനോട് മായ ചോദിച്ചു...
""ഞാൻ ഇന്ന് സിദ്ധുനെ കണ്ടു... അവൻ പറഞ്ഞു മഹി കാരണമാണ് അവൻ ഈ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞത് എന്ന്...!!
അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല... നല്ല നാലുപേരെ ഇറക്കിയാൽ തീരാവുന്നതേ ഒള്ളു അവന്റെ അഹങ്കാ...""
""അച്ഛാ....!!"" പറഞ്ഞു തീർക്കും മുന്നേ ഒരു അലർച്ച കേട്ടു... നോക്കുമ്പോൾ ഋതി ആണ്... അവൾ ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറക്കുന്നുണ്ട്...
കല്യാണം മുടങ്ങിയതിൽ രണ്ട് ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് അവള് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്...
""എവിടുന്ന് ആളെ എറക്കാനാണ് പ്ലാൻ...!! തമിഴ് നാട്ടിന്നോ അതോ തെലുഗാനെന്നോ...??
കുറച്ചൂടെ എളുപ്പം തെലുഗാന ആവും അതാവുമ്പോ നല്ല logic ഇല്ലാത്ത പറന്നടി ഒക്കെ കാണാം...""
പറഞ്ഞുകൊണ്ടവൾ അകത്തേക്ക് കേറി...
""ഋതി...!!"" അവളുടെ അമ്മ ശാസനയോടെ വിളിച്ചു...
"" എന്തിനാ അമ്മ അലറണേ...?? എന്റെ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടാണോ എന്റെ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചത്... ശല്യം എങ്ങിനെയും ഒഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ..."" തികട്ടിവന്ന ദേഷ്യം ആ അഹങ്കാരി കടപ്പല്ലിൽ കടിച്ചമർത്തി...
""വെറുതെ ഒഴിഞ്ഞു പോയതല്ല... ആ മഹി ആണ് മുടക്കിയത് അതും സിദ്ധുനെ ഭീഷണി പെടുത്തി...!!"" വിശ്വനും ദേഷ്യം അങ്ങ് ഉച്ചസ്ഥയിയിൽ എത്തിയിരുന്നു....
""എന്താ വിശ്വാ ഇവിടെ പ്രശ്നം...??"" ഇതിനോടകം എല്ലാരും ഒച്ചയും ബഹളവും കേട്ട് എത്തിയിരുന്നു അങ്ങോട്ട്...
""ഇവളെ കെട്ടാൻ താല്പര്യം ഇല്ലന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പോലീസ്കാരൻ... അവനെ ഒരു തെമ്മാടി ചെക്കൻ ഭീഷണി പെടുത്തിയതാ...!! ആ തെമ്മാടിക്ക് അവന് വക്കാലത്തു പറയാൻ വന്നിരിക്ക്യ ഇവള്...""
""അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എന്റെ അപ്പന് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ... ആരെക്കാളും...!!
അപ്പൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ തെമ്മാടിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ട്ടമാണ്... എനിക്ക് അവനെയും...!!""
പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്വരം ഉറച്ചതായിരുന്നെങ്കിലും താൻ പോലുമറിയാതെ തന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീണഅതറിഞ്ഞു വാക്കുകൾ ഒന്നിടറിപ്പോയി...
""ഋതി...!!"" വിശ്വനും മായയും ഞെട്ടലോടെ ഒരേപോലെ വിളിച്ചു...
""അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങിനെ ഒന്ന് എനിക്ക് അവനോടുണ്ടെന്ന്... ഇപ്പൊ ഉറപ്പാണ്...!!"" മിഴികൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി ചൊടികളിൽ അപ്പോഴും ഒരു പുഞ്ചിയാണ്...
""അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്...!!"" അവൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു... അത്രയും പേര് നിക്കുന്നത് ഓർക്കാതെ എല്ലാം പറഞ്ഞു.. അവനെ ഉപദ്രവിച്ചതും, സിദ്ധുനെ പരിചയപെട്ടതും, മഹിയെ ജയിലിൽ ആക്കിയതും, എല്ലാം...
""At last , This devil fell in LOVE with that Rascal...!!""
കേട്ടിട്ട് എല്ലാരും കിളി പാറി നിക്കുവാണ്... ' നീ ഞങ്ങടെ മോള് തന്നേടി ' എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് മയക്കും വിശ്വനും...
യാമി ആണെങ്കിൽ ' അപ്പൊ ഈ കേസിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ആ പ്രാന്തന്റെ ഉമ്മയും കൊണ്ട ഞാൻ അപ്പൊ ശശിയോ...?? ' എന്ന ഞെട്ടലിൽ ആയിരുന്നു...
കല്ലു be like 'ഹൌ ആശ്വാസായി...!!"
""നമ്മളൊക്കെ വേലി ചാടും എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നിട്ട് സ്വന്തം മോള് വേലി ചാടിയിപ്പോ തള്ളേടെ നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ...?? ''" രുക്കു മെല്ലെ കല്ലുന്റെ കാതിൽ ചോദിച്ചു... ഋതിയുടെ കാതിൽ അത് കൃത്യമായി വീഴുകയും ചെയ്യ്തു...
""ആരാടി ഇവിടെ വേലി ചാടിയത്... പറയടി...!! എടി പറയാൻ..."" രുക്കു വിറച്ചു പോയി...
""എല്ലാരും കേക്കാൻ വേണ്ടി പറയുവാ... മായയുടെയും വിശ്വന്റെയും മകൾ വേലിചാടാനും മതല് പൊളിക്കാനും മുട്ടി നിക്കുവല്ല...!!
എന്നിക്ക് ഒരുത്തനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് തലയുയർത്തി നാളാലറിഞ്ഞിവിടുന്ന് ഇറങ്ങും... എന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടെ...!! ""
അത്രയും പറഞ്ഞവൾ താഴേക്ക് പാഞ്ഞു... മെയിൻ ഡോർ വലിച്ചു തുറക്കുന്ന ശബ്ദം എല്ലാരും കേട്ടു...!! എല്ലാരും ഒരു നിമിഷം സ്ഥബ്ധിച്ചു പോയി...
_____
ദേഹത്തേക്ക് തഴുകി തെറിച്ച തണുത്ത കാറ്റിൽ അവളുടെ ഉടലൊന്ന് വിറച്ചുപോയി.... കൈകൾ കൊണ്ട് അവൾ സ്വയം ചുറ്റി പിടിച്ചു...
കൺതടവും കവിളും മൂക്കും തടിത്തുമ്പും നന്നേ ചുവന്നിട്ടുണ്ട്... നീർമുത്തുകൾ കണ്ണിൽനിന്നടർന്ന് കവിളിൽ മുത്തമിട്ട് താഴെക്കിറങ്ങി...!!
മനസ്സ് അത്രമാത്രം ആസ്വസ്ഥമാണ്... അതാണ് ഈ രാത്രി ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഗാർഡനിൽ വന്നിരുന്നത്...
' ഞാൻ എന്തിനാണ് നന്ദന് വേണ്ടി അവിടെ ഒച്ചയെടുത്തത്...?? ' ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നൂറാവർത്തി സ്വയം ചോദിച്ചുകാണും...
മനസ്സിൽ കേറി കൂടിയോ അവൻ...?? പക്ഷെ എപ്പോ തൊട്ട്...?? വെറുതെ വഴിയിൽ കൂടി പോയ എന്നെ കേറി പ്രേമിച്ചിട്ട് ദുഷ്ട്ടൻ എന്റെ സർവ്വ സമാധാനവും പോയി...!!
വിമൂകമായി അവൾ ഓരോന്ന് ഓർത്തിരുന്നു... പെട്ടെന്നാണ് സിമെന്റ് ബെഞ്ചിൽ തന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇരിക്കുന്ന മറ്റു രണ്ട് പേരുടെ സാമീപ്യം അറിഞ്ഞത്...
അവൾ തല ചരിച്ചു നോക്കിയില്ല...!!പെട്ടെന്നാണ് ചെവിയിൽ പിടി വീണത്...!!
""ആഹ്.. ആ.. അച്ഛാ...!!"" വേദനകൊണ്ടവൾ തുള്ളിപ്പോയി...
""മിണ്ടരുത്... മിണ്ടരുത് നീ... ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവൾ ഞങ്ങളെ പൊട്ടന്മാരക്കുന്നു...!!""
""ആഹ്... വിട് അപ്പ...!!"" ആ കണ്ണുകൾ ചെറുതായി ഒന്ന് നനഞ്ഞതും അയാൾ പിടിവിട്ടു...
""ആ സിദ്ധു അങ്ങിനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും അറിയാതെ...!!"" വിശ്വൻ ചെറിയ മാസ്ഥാപത്തോടെ പറഞ്ഞു...
""എന്റെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട് അപ്പ...ദെ ഈ അമ്മി പറയണത് കേട്ട് തുള്ളരുതായിരുന്നു...""അവൾ അവളുടെ പഴയ കുസൃതി തിരിച്ചെടുത്തു...
""ആ ഇനി അച്ഛനും മോളും കൂടെ എന്റെ തലേ കേറിക്കോ... നിന്റെ നല്ലതോർത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞത്...!!""
മായ പരിഭവിച്ചു...
""എന്തായാലും ആ തെമ്മാടിയെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട്... തുരു ലവ് എന്നുപറഞ്ഞു കാണിച്ചു കൂട്ടിയ സ്റ്റോക്കിങ്ങിനു ഞാൻ നല്ലൊരു പണികൊടുക്കുന്നുണ്ട്...!!"" കുറുമ്പ് കലർന്ന ദേഷ്യത്തോടെ അവൾ പറഞ്ഞു... വിശ്വനും മായയും അവളെ ചേർത്തുപിടിച്ചു...
""ഇത് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ... എനിക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇവിടെ ആരുമില്ലേ... എന്നെ പിണ്ണാക്ക് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയത് പോലെ അല്ലെ ഇവരുടെ പെരുമാറ്റം...!!"" പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരലർച്ച... മൂവരും ത്തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. ഋതു കുഞ്ഞാണ്... കൂടെ വീട്ടുകാർ എല്ലാരും ഉണ്ട്... ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആകാംഷയാണ് അവർക്ക്...
""പിണ്ണാക്കല്ല പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലെ അമ്മേ...!!"" ഋതി അവളെ ചൊടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു...
""എടി...!!"" ഋതു ഓടി മൂന്ന് പേരുടെയും നടുവിൽ കേറി ഇരുന്നു...
""അച്ഛന് അല്ലേലും നമ്മളെ വേണ്ടല്ലോ...!!"" ഋതു കുഞ്ഞ് പരിഭവം പറഞ്ഞു...
""ഞങൾ നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ പ്രണയം പരിണയത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്നതല്ലേ...!!""
വിശ്വൻ അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു...
""അതെ അതെ ഇതൊന്നും പിള്ളേർ കേക്കാൻ പാടില്ല... ചെല്ല് പോയി ഉറങ്ങിക്കോ...!!"" ഋതി കള്ള ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു...
""ഓഹ്... ഞാൻ പോയേക്കാം... അച്ഛ മൂത്തവരെ കണ്ടാ ഇളയവർ പഠിക്കുന്നതെന്ന് അവളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്ക്...!!"" ചെറിയ വായിൽ വലിയ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ തിരിഞ്ഞു നടന്നു...
അവൾ നടന്നു അടുത്തെത്തിയതും യദു അവളെ ഒന്ന് കുടയാൻ തീരുമാനിച്ചു...
""ചേച്ചി വേലി ചാടാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അനിയത്തി എന്നാണാവോ മതില് ചാടുന്നത്...!!"" പിന്നിൽ ഋഷിയുണ്ടെന്നറിയാതെ നേരത്തെ ഋതി രുക്കുനെ പറഞ്ഞത് ദേഹിക്കാതെ യദു ചോദിച്ചു...
മറുപടി പറയാൻ തുനിഞ്ഞ ഋഷി ഋതു കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തെ നാണം തുളുമ്പുന്ന മോഹിനിയാട്ടം കണ്ട് പകച്ചു പണ്ടാരമടങ്ങിപോയി...
""ഓഹ് മതിലൊന്നും ചാടാൻ എനിക്ക് വയ്യ... ഒന്നാമത്തെ കാലിനു നീട്ടമില്ല...!! ചേട്ടന് BC ന്ന് bus കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത്യാവിശം ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മോഡേൺ അച്ഛനും അമ്മയും ആണ് എന്റേത്...
അത് കൊണ്ട് ഇനി വേണം ഒരു കാശൊള്ള വീട്ടിലെ ചുള്ളൻ ചെക്കനെ കറക്കി എടുക്കാൻ....
ചുന്ദരനെ വാ.
വെണ്ണിലാവേ വാ.
എൻ ജീവനാണ് നീ പ്രണയനാ... 🎶""
പാട്ടും പാടി പാവാടയും കറക്കി അവളൊന്ന് വട്ടം കറങ്ങി...
"" എന്തോന്ന്...?? "" അർത്ഥം മനസിലാവാത്ത അവ്നി...
""പ്രണയിനിയുടെ male വേർഷൻ ആണ്...!!"" അവൾ അതേപോലെ തന്നെ മൂളിപ്പാട്ടും പാടി പാവാടയും കറക്കി അകത്തേക്ക് പോയി...
ഋതിയും വിശ്വനും മായയും അകത്തേക്ക് കേറാനായി എല്ലാരുടെയും അടുത്തേക്ക് വന്നു...!!
""നമ്മുടെ ആരുടെ എങ്കിലും മക്കൾ ആയിരു ഇങ്ങനെ പ്രേമിച്ചതെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു പുകില്...! സ്വന്തം മകൾ ആയത് കൊണ്ടാവും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ആറി തണുത്തത്...!"" രാധിക മുള്ളും മുനയും വെച്ച് പറഞ്ഞു... മായ വെട്ടിതിരിഞ്ഞവരെ നോക്കി...
""അങ്ങിനെ എങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ആട്ടി വിടെണ്ടത് ഏട്ടത്തിയെ ആണ്... ശിവേട്ടന്റെ ഭാര്യ അതായത് എന്റെ ശെരിക്കും ഉള്ള ഏട്ടത്തി മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളായിരുന്നു ഏട്ടന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയത്...!!"" മായ അത്രയും പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് പോയി കൂടെ വിശ്വനും...
രുദിക്ക് അതൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു...!! അവനൊന്ന് ഞെട്ടത്തിരുന്നില്ല...
"" രാധികേ... നീ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പോയെ...?? "" കൃഷ്ണവീണ ചോദിച്ചു....
""അത് പിന്നെ ചേച്ചി ചേച്ചിയും കേട്ടതല്ലേ... അവൾ ആ മഹി മോനോട് കാണിച്ചത്... എല്ലാർക്കും നല്ലത് മാത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളു...!! അത്രേ ഞാൻ ആലോചിച്ചൊള്ളു... ഇപ്പൊ പാവം എല്ലാം കൊണ്ട് ഒറ്റക്കായില്ലേ...!!"" രാധികയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു...
""ഈ വേദ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നന്ദൻ ഒറ്റക്കാവില്ല... ഒറ്റക്കാവൻ വേദ സമ്മതിക്കില്ല...!!"" ശാന്തമായിരുന്നെങ്കിലും ഉറപ്പുള്ളതായിരുന്നു അവളുടെ ശബ്ദം...
""ആാാാാ....!!"" പെട്ടെന്നാണ് എല്ലാരും മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അലർച്ച കേൾക്കുന്നത്...എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് ഓടി...
അൽപനേരം മുന്നേ...
തുള്ളി ചാടി തുള്ളി ചാടി വരുകയായിരുന്നു ഋതു കുഞ്ഞ്... പെട്ടെന്നാണ് മെയിൻ ബാൽക്കണിൽ ഒരു ആളനക്കം കണ്ടത്...
""ദൈവമേ... അന്ന് ഞാൻ കിച്ചേട്ടനെ ഫോൺ വിളിക്കാൻ പോയപ്പോഴും ഇതുപോലൊരു നിഴൽ കണ്ടല്ലോ... അപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ പ്രേതം ഉണ്ടോ...??
രാമ രാമ രാമ..."" ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കെ... അവൾ താഴെ നിക്കുന്നവരിലൂടെ ഓർമ്മ പായിച്ചു...
""വീട്ടിലുള്ള എല്ലാരും ഉണ്ട് താഴെ അപ്പൊ ഇത് പ്രേതം തന്നെ...!! പോയി നോക്കിയാലോ... "" രണ്ട് അടി മുന്നോട്ട് വെച്ചതും അവൾ നിന്നു...
""ഞാഎന്താ english സിനിമയിലെ കുഞ്ഞോ...?? ഞാപോവുല്ല...!!"" ചിന്തിച്ചോണ്ട് നിന്നതും ആ നിഴൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നതവൾ അറിഞ്ഞു... അവൾ ആകെ പേടിച് വല്ലാണ്ടായി...
എന്നാൽ നിഴലിനു പിന്നാലെ വന്ന രൂപത്തെ കണ്ട് അവൾ ശെരിക്കും ഞെട്ടി പണ്ടാരമടങ്ങി... അതിന്റെ സൈറൺ ആണ് നേരത്തെ കേട്ടത്...
""ആാാാ.....!!"' എല്ലാരും പാഞ്ഞു അവൾക്ക് ചുറ്റും കൂടി.......കാത്തിരിക്കൂ.........
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]