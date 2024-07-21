സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 58
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
എന്നാൽ നിഴലിനു പിന്നാലെ വന്ന രൂപത്തെ കണ്ട് അവൾ ശെരിക്കും ഞെട്ടി പണ്ടാരമടങ്ങി... അതിന്റെ സൈറൺ ആണ് നേരത്തെ കേട്ടത്...
""ആാാാ.....!!"' എല്ലാരും പാഞ്ഞു അവൾക്ക് ചുറ്റും കൂടി...
""എന്താ എന്താ...??"" എല്ലാരും അവളോട് കാര്യം തിരക്കി... അവൾ കുറ്റം ചെയ്യത് പിടിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയെ പോലെത് തല കുനിച്ചു നിന്നു... കാരണം അവൾ കരുതിയത് കിച്ചൻ അവളെ കാണാൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടുകാർ പിടിച്ചു എന്നാണ്...
""അത്...!!""
""ഈ കുട്ടി എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചതാ....!!"" കുഞ്ഞേന്തെങ്കിലും പൊട്ടത്തരം എഴുന്നുള്ളിക്കും മുന്നേ അവൻ പറഞ്ഞു...
""അയ്യോ മോളെ ഇത് ഇവിടെ പന്തല് പണിക്ക് വന്നതാ... കണ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആണ്...!!"" മായ അവളെ ചേർത്തുപിടിച്ചു പറഞ്ഞു...
""ടാ.. സായി ഇത് എന്റെ കുഞ്ഞി പെങ്ങൾ ആണ് ഋതിക... ഋതുന്ന് വിളിക്കും.. ഇത് ഋത്വേദ ഋതി എന്ന് വിളിക്കും...!!""
""മതി മതി എല്ലാരും പോയി കിടന്നോ...!! സമയം ഇത്രേം ആയില്ലേ...!!"" കിളി പറന്നു നിക്കുന്ന ഋതുവുമായി അവിടുന്ന് പോയതും ഋഷി കിളിപറന്നു നിക്കുന്ന അവന്റെ കൂട്ടുകാരനെയും കൊണ്ട് പോയി...
കല്ലു ചുളിഞ്ഞ മുഖത്തോടെ നേരിയ ഭയത്തോടെ കിച്ചനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആണ് പോയത്..!!
____💕
""കിച്ചേട്ടാ...!!"" അവൾ നേർത്ത സ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു...
""കുഞ്ഞേ...!!""
""കിച്ചേട്ടൻ ഋഷിയേട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണോ..?? ""
""മ്മ്....!!""
""ഇനി എങ്ങിനെ...?? "" മുട്ടന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള ആശങ്കയിൽ അവൾ ചോദിച്ചു...
""ടെൻഷൻ ആവാതെന്റെ കുഞ്ഞേ... ഞാനില്ലേ...!!"" അവളെ അശ്വസിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴും അവന്റെ ഉള്ളിൽ കനലെറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു
""മ്മ്... കിച്ചേട്ടാ എനിക്ക് കാണണം പൊറത്തേക്ക് വരുവോ...!!""
"" അതെന്തിനാ...?? ""
""കാണാൻ...!!""
"" അത് വേണ്ട കുഞ്ഞ് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ...?? "'
""അതെന്താ...!!"" അവൾ പരിഭവത്തോടെ ചിണുങ്ങി...
"'Everything has a limit...!! ഇപ്പൊ ഉറങ്ങാനുള്ള time ആണ്...""
""കിച്ചേട്ടാ...!!""
"" നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടതല്ലെടാ ഒള്ളു... ചെല്ല്.. പോയി ഉറങ്ങിക്കോ...!! ""
""മ്മ്...!!""
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ബാൽക്കണിയിലെ റൈലിംഗിൽ പിടിച്ച് വിദൂരതയിലേക്ക് നോക്കി നോക്കുകയായിരുന്നു കല്ലു... മനസസ് ഭൂതകാലത്തിലെ ചിന്തകൾക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിയിൽ അത് ഒരു ഭീകര വൃക്ഷാമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു...
ആ നരകതുല്യമായ ദൂരെ എവിടെയോ മറഞ്ഞെന്ന് മനസിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും മനസിന് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാറില്ല...
ഇന്നിതാ ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ അയാൾ ഇവിടെ തന്റെ തൊട്ടരികിൽ... എന്താവും അയാളുടെ ഉദ്ദേശം... താൻ തന്നെ ആവുമോ...??
ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു നിക്കേ അവളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് അവൾക്ക് തന്നെ കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് മിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു...
പെട്ടെന്ന് ഇരുകൈകൾ അവളെ വന്ന് ചുറ്റി പിടിച്ചത്... അവളുടെ പിൻ കഴുത്തിൽ ഏറ്റ ചുടു നിശ്വാസം. അതിൽ അവളൊന്ന് ഏങ്ങിപോയി...
""എന്താണ് എന്റെ പെണ്ണിന് രണ്ട് ദിവസമായി ഒരു mood off...!!"" അവളുടെ പിൻ കഴുത്തിൽ ഒന്ന് പതുക്കെ കടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു...
""അ.. അത്.. ഡേറ്റ് അടുത്തത് കൊണ്ടാണ്..!!"" എല്ലാം അവനോട് തുറന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം അവൾക്ക് വന്നില്ല...
"" വാ നമുക്ക് കിടക്കാം...!! "" അത് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ അവളെ കൂടുതൽ ശല്യം ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല... അവളെ ചുറ്റി പിടിച്ചങ്ങനെ കിടന്നു...
അല്പനേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനോടുവിൽ അവന്റെ ചൂട് പറ്റി അവൾ ഉറങ്ങി... എങ്കിലും അവന് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല...!! അവന്റെ പാതിയിൽ വന്ന പ്രകടമായ മാറ്റത്തിന്റെ കാരണം തേടിയുള്ള ചുഴിയിൽ അവൻ അകപ്പെട്ടിരുന്നു...
•••••••••••••••••••••
""മിസ്റ്റർ ധനഞ്ജയൻ എന്താടോ ഇത്...?? ദിയ... ആ കുട്ടിയുടെ നില വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടാണെല്ലോ പോകുന്നത്...!! "" അയാൾ ധനൻ ജയന് നേരെ അലറി...
""സാർ അത്.. മരുന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്...!!"" ധനഞ്ജയൻ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ പറഞ്ഞു...
""അത് ആ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ...!! എനിക്ക് ഒന്നും അറിയണ്ട ഓപറേഷൻ ഡേറ്റിനു മുൻപ് ആ കുട്ടിയുടെ നില സീരിയസ് ആണെന്ന് കാണുന്നവർക്ക് തോന്നണം... ഓപറേഷൻ നടന്നാൽ പോലും രക്ഷപെടില്ലെന്ന നില ആവണം... കേട്ടെല്ലോ...!!""
""ശെരി സാർ...!!""
""ഡോ...!!"" തിരിഞ്ഞു നടക്കാനൊരുങ്ങിയ ധനാജ്ഞയനെ അയാൾ വിളിച്ചു...
""മരുന്നിന്റെ ഡോസ് അങ്ങ് കൂട്ടിയെക്ക്...!!""
""സാർ അത്...!!""
""Do what I said...!!""
""ഹ്മ്...!!""
അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ധനഞ്ജയൻ ഫോൺ എടുത്ത് ഒരിടത്തേക്ക് മാറി നിന്ന് സിദ്ധുനെ വിളിച്ചു... സിദ്ധുവിന്റെ രണ്ട് miss കാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ...
""സാർ ഞാൻ അയാളുടെ കാബിനിൽ ആയിരുന്നു...!"" ഫോൺ എടുത്ത ഉടനെ ധനാജ്ഞയൻ പറഞ്ഞു...
""തോന്നി അതാ പിന്നെ വിളിക്കാഞ്ഞേ...!! തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി...??""
""സാർ ഞാൻ ദിവസം
കൊറേ ആയിട്ട് അതിന് തന്നെ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്...!!
ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല സർ...""
"" ഒരുപാട് വൈകിക്കരുത്... അതെന്റെ മോളുടെ ജീവനെ ബാധിക്കും... ദിയ ഇപ്പോ എന്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്...!! അവളുടെ യഥാർത്ഥ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം with അവളുടെ ഒറിജിനൽ മെഡിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ...""
""Ok sir...!!""
_____
ഫോൺ cut ആക്കിയതും സിദ്ധു അത് bed സൈഡ് ടേബിളിലേക്ക് വെച്ചു...!! നെഞ്ചിൽ പൂച്ചയെ പോലെ പതുങ്ങികിടക്കുന്നവളെ ഒന്നുടെ നെഞ്ചോട് അടക്കി പിടിച്ച്...!!
""എന്നോട് ക്ഷേമിക്ക് അമ്മുട്ടി... എനിക്ക് എല്ലാം നിന്നോട് പറയണം എന്നുണ്ട്... എങ്കിലും ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ്...!!""
സിദ്ധുവിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഒരു ഒരു പടക്കുതിരയെ പോലെ പാഞ്ഞു... പക്ഷെ അത്ഭുതം എന്തെന്നാൽ അത് പാഞ്ഞത് പിന്നോട്ടായിരുന്നു...!!
ആദ്യമായി ഋതിയുടെ അവശപ്രകാരം ഹേമയെ തന്റെ കീഴ്ദ്യോഗസ്ഥനെ വെച്ച് ശേഖരൻ വഴി അവളെ ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നത്... മഹിയെ കുടുക്കാൻ...
എന്നാൽ ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വേശ്യയുടെ യാധൊരു ലാസ്യ ഭാവവും അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല...!!
വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പെരുമാറ്റം... ഉള്ളിലേരിയുന്ന കനൽ അവളുടെ കണ്ണുകൾ വെക്തം...!! അവളെന്തുകൊണ്ടും വ്യത്യസ്തയാണ്...!!
അന്നെ മുതൽ തന്റെ നോട്ടങ്ങളോ ഭാവങ്ങളോ ഒന്നും അവൾക്ക് സ്വീകര്യമായിരുന്നില്ല...!! അവളിൽ ഒരു വേശ്യയില്ല... വൃണപെട്ട ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമേ ഒള്ളു... വൈകി എങ്കിലും താൻ മാത്രമേ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞോളു...
സത്യത്തിൽ ഋതിയോട് തോന്നിയത് ഒരു കൗതുകമാണ്... ആ തീപ്പൊരി എന്തോ തനിക്ക് ചേരും എന്ന് തോന്നി... പോകെ പോകെ അത് വാശിയായി... മഹിയോടും ഋതിയോടും ഉള്ള വാശി...
എന്നിട്ട് ഈ തെമ്മാടിയെ സ്വന്തമാക്കിയതോ ഈ പാവം പിടിച്ച പെണ്ണും...!!
അവൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി.... ശാന്തമായി ഉറങ്ങുകയാണ് അവൾ... എന്നാൽ ഉള്ളിൽ ആർതലക്കുന്ന തിമലകളുടെ കടൽ തന്നെ ഉണ്ട്...
തനിക്ക് മാത്രം എന്ത് കൊണ്ട് അവളെ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു.. അറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ ഉടയവൻ തന്റെ വാരിയെല്ല് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചവൾ ഇവളാവും...
നിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റെന്തോ ഉണ്ട്... നിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റെന്തോ ഉണ്ട് ഹേമ... അത് നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വായിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും...
നീ ഒരു വേശ്യയായത് കൊണ്ട് മാത്രം അല്ല... എന്റെ പത്മയാകുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്നെ മറ്റെന്തോ തടയുന്നു...!! അവനത് ഉറപ്പായിരുന്നു...
•••••••••••••••••
""ഋഷി... എനിക്ക് എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്...!!"" ടെറസിന് മേളിൽ നിന്ന് എന്തോ ചിന്തയിൽ ആയിരുന്ന ഋഷി കിച്ചന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കി...
""പറയെടാ... എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ നിനക്കെന്തിനാ ഒരു മുഖവുര...?? ""
""എടാ... എ.. എനിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ട്ടമാണ്...!!""കിച്ചൻ പരുങ്ങലോടെ പറഞ്ഞു...
""അതിനെന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ പതറുന്നെ...!!"" ഋഷി ഒന്നും മനസിലാവാതെ ചോദിച്ചു...
""എടാ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടി വേറാരും അല്ല... അത് നിന്റെ അനിയത്തി ആണ്...!!"" കിച്ചന്റെ മറുപടി കേട്ടതും ഋഷി ഞെട്ടലോടെ അവനെ നോക്കി... അവന്റെ മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ട് വലിഞ്ഞു മുറുകി...
""ഡാ... നിനക്ക് പ്രേമിക്കാൻ എന്റെ പെങ്ങളെയെ കിട്ടിയൊള്ളോ...!!"" അലർച്ചയോടെ ഋഷി കിച്ചന്റെ നെഞ്ചിലേക്കായി ചവിട്ടി... അവൻ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരലർച്ചയോടെ താഴെ വീണു...
""അയ്യോ...!!"" ഋതു ഞെട്ടലോടെ ശ്വാസം ആഞ്ഞു വലിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി... അവളിൽ വിയർപ്പുകണങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരുന്നു...
"" എന്താ...?? എന്താടാ...?? ""ഋതി എഴുന്നേറ്റ് ലൈറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു....
""ഓ.. ഒന്നുല്ല.. സ്വപ്നം കണ്ടതാ...!!""
""സാരഇല്ലട്ടോ... കിടന്നോ...!!"" ഋതി ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവളെ ചുറ്റി പിടിച്ച് കിടന്നു...
•••••••••••••••••••••
ഇന്നത്തെ പുലരി ചേകവശ്ശെരി കാർക്ക് ആഘോഷത്തിന്റെ പുലരി ആണ്...!! നാളെയാണ് ആ മംഗള കർമം അരങ്ങേരുന്നത്...!! കിച്ചന്റെ ടീംകാർ പൂക്കളൊക്കെ വരുത്തിച്ചു...
വീട്ടുകാരും കിച്ചന്റെ പിള്ളേരും ഒക്കെ ആയിട്ട് അലങ്കാരങ്ങളും ഓരോ പണിയും തുടങ്ങി... എല്ലാരും ഓരോന്നിനും വേണ്ടി ഓടിനടക്കുകയാണ്...
എന്നാൽ ആരും അറിഞ്ഞില്ല.. എല്ലാം ഈ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിൽ മലക്കം മറിയുമെന്ന്...!!.....കാത്തിരിക്കൂ.........
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]