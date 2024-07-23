സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 59
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
കുങ്കുമനിറം വാരി വിതറിക്കൊണ്ടാണ് സൂര്യനന്ന് ഉതിച്ചുയർന്നത്... ഇളം വെയ്ലിൽ മഞ്ഞുതുള്ളികൾ വെട്ടിത്തിളങ്ങി...
നേരം വെളുത്തത് പോലും അറിയാതെ നല്ലൊരു ശെനിയാഴ്ച വെട്ടിയിട്ട ചക്കപോലെ പൊതച്ചുമൂടി ചുരുണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അവൻ...!!
ആരോ കാളിങ് ബെൽ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം അവൻ ഉറക്കത്തിലും അറിഞ്ഞെങ്കിലും ഉണരാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല...!! തോന്നിയതാവും എന്ന് അവൻ മനസിനെ സ്വയം സമാധാനിപ്പിച്ചു...!!
വെളിയിൽ നിന്ന മൊതലിനാണെങ്കിൽ തലയിൽ നിന്ന് കാൽ വരെ ദേഷ്യത്തിന്റെ പ്രവാഹം ഉണ്ടായി...!! അവൾ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് നടന്നു...!!
അവിടെ ആയി ചാരി വെച്ച ഒരു ഏണി എടുത്ത് അവൾ വീടിന്റ ഓടിലേക്ക് ചാരി... ആരുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി അതിലൂടെ വലിഞ്ഞു കേറി... ഒന്നുടെ ചുറ്റും നോക്കി ഉറപ്പ് വരുത്തികൊണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണം ഓട് അവൾ ഇളക്കി... പഴയതായതിനാൽ നിഷ്പ്രയാസം ഇളകിവന്നു...
""എന്റെ ദൈവമേ ആദ്യം ഈ വീട്ടിൽ കേറിയത് പിന്നാമ്പുറത്തുകൂടെ.. ഇപ്പൊ ദാ ഓട് പൊളിച്.. എന്റെ ഒരു വിദി...!!""
തന്റെ ചെഷ്ട്ടകൾ കാണാൻ ആരുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാവരുത്തി അവൾ... പതിയെ ഉള്ളിലോട്ട് കാലിട്ട് ഉത്തരത്തിൽ പിടിച്ചു താഴേക്ക് കലിട്ടു...
കഴിവതും ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പതോം എന്നോരോച്ച കേട്ടു... എന്നിട്ടും ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന മഹാന് എഴുന്നേക്കാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല...!!
അവൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തലയെത കാലേതാ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം പുതച്ചു കിടപ്പാണ് കക്ഷി...
ഒന്ന് ദീർഘമായി നിശ്വസിച്ചിട്ട് അവൾ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്നു... അടപ്പത്തു ഇത്തിരി വെള്ളം വെച്ച് അവൾ തെയ്ലപൊടിയിട്ട് തളപ്പിച്ചെടുത്തു പിന്നെ അതിൽ കുറച്ചു ഏലക്കയും പൊടിച്ചുചേർത്ത് അതൊരു ഗ്ലാസിലേൽക്ക് പകർത്തി...
""അടുക്കളയിൽ ഒന്നും ഒരു കുന്തവും ഇല്ല... ഇത് വീടാണോ അതോ...?? 😬 ഇവിടെ ഒക്കെ എങ്ങിനെയാ താമസിക്കുന്നെ വായു ഭക്ഷിച്ചോ..?? "" പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടവൾ ഗ്ലാസുമായി അവനരുകിലേക്കെത്തി...
""ഓഹ്... കിടക്കണ കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ...!! അതെ അതെ... ഡോ... എഴുന്നേക്കാഡോ..."" അവളുടെ ഉന്തലും തള്ളലും സഹിക്യവയ്യാതെ അവൻ പതിയെ ഒരു കുറുകലോടെ പുതപ്പ് മാറ്റി എഴുന്നേറ്റതും മുന്നിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സ് കട്ടൻ ചായ നീണ്ട് വന്നു....
""അമ്മക്ക് ഇതെന്താ രാവിലെ തന്നെ...!!"" അവനാ ഗ്ലാസ്സ് വാങ്ങി പുലമ്പി... അത് വായിലേക്ക് വെച്ചപ്പോഴാണ് അവനോരു പന്തികേട് തോന്നിയത്...
""വേദാ...!!"" അവൻ അമ്പരപ്പോടെ തലയുയർത്തി നോക്കി...
പെണ്ണുണ്ട് മുണ്ടും നേരിയതും ഉടുത്ത് ഭദ്രകാളി ലുക്കിൽ അവനെ നോക്കി ദേഹിപ്പിക്കുന്നു...!! അവന്റെ കുളിയൊക്കെ ഇതോടെ രാജ്യം വിട്ട് കാണും...
""ഇവളിതെങ്ങനെ... ഓഹ്... സ്വപ്നമാവും...!!"" അത് പറഞ്ഞവൻ ഉറക്കപ്പിച്ചിൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചു... ചായ ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ചതും വായ പൊള്ളി.. സ്വപ്നമല്ലെന്ന ബോധ്യത്തോടെ അവൻ കണ്ണ് മിഴിച്ചവളെ നോക്കിയതും വീണ്ടുമവനെ അടിമുടി നോക്കി ദേഹിപ്പിച്ചവൾ മുറിക്ക് പുറത്തേക്കിറങ്ങി...
""ഏയ് വേദ...!!"" ചായ ഗ്ലാസ്സ് അടുത്തുള്ള ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് അവൻ അവൾക്ക് പിന്നാലെ വെച്ചു പിടിച്ചു...
""വേദ...!!"" മുന്നിട്ടു പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ കൈയിലായി കടന്നു പിടിച്ചവൻ തനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചു നിർത്തി...
""വേദാ... എന്താ ഇതൊക്കെ...?? നീ ഇവി..""
""എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത്... ശോഭമ്മ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ വീടാ ഇത്... ഇതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കോലം കണ്ടാൽ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിപോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുല്ല...!!
താനൊരു അധ്യാപകനല്ലേ... അതിന്റെ വല്ല അടുക്കും ചിട്ടയും ഈ വീടിനുണ്ടോ... തന്റെ പിള്ളേരെ താനെന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നെ വീട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പെണ്ണുങ്ങളാണെന്നോ... ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചക്കവെട്ടിഇട്ടപോലെ കിടന്നാൽ മതിയെന്നോ..."" അവനെ പറയാനനുവദിക്കതെയുള്ള പെണ്ണിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ മഹിയുടെ തല വരെ അടിച്ചുപോകും എന്നായി...
തലയൊന്ന് കുടഞ്ഞവൻ അവളെ കടുപ്പിച്ചു നോക്കി... അവളുടെ കൈയിലുള്ള പിടിമുറുക്കികൊണ്ടവൻ അവളെ മതലിനോട് ചേർത്തു നിർത്തി അവളിലെക്കമർന്നു... പെണ്ണ് ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് പ്രതിമ പോലെ ആയി...
""എന്താടി നിനക്ക്...?? തലക്ക് വല്ല അടിയും കിട്ടിയോ...?? വെളുപ്പങ്കാലത്തെ വന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഒറക്കവും കളഞ്ഞു...
വയതോറക്കടി... എന്തിനാ രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത് ഒറഞ്ഞുതുള്ളുന്നെ...!!"" അവളുടെ കണ്ണുകൾ ചെറുതായി ഒന്ന് കലങ്ങി... നോട്ടം ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നീങ്ങി...
""ആ അമ്മക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തുപോയി... ഈ വീടും ആ അമ്മേടെ മോനേം പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കോളാം എന്ന്...!! ആ അമ്മ ചുമ്മ അങ്ങ് പോയതൊന്നുമല്ല... പോകുമ്പോ നിന്നെ എന്റെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോയത്..."" അവൾ കൈയെടുത്തു അവന്റെ കവിളിലൂടെ തലോടി...
അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു... ഒന്നുയർന്നു പൊങ്ങിക്കൊണ്ട് അവൾ ആ കണ്ണുകളിൽ ചുംബിച്ചു... അവൻ തടഞ്ഞില്ല... അവനറിയാം വേദയുടെ ഉള്ളിൽ താൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ പ്രത്യക്ഷത്തിലും... അവൾ വിട്ടകന്നതും അവൻ അവളെ ഇറുക്കി കെട്ടിപിടിച്ചു.. അവളുടെ തോളിൽ മുഖം അമർത്തി കിടന്നു... അവളുടെ കൈകൾ അവന്റെ മുടിയിലൂടെ തലോടി...
""ഇനി നീ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ലേ വേദ... എന്റെ കൂടെ ആണോ..?? ഇവിടെ ആണോ...?? "" അവളുടെ തോളിൽ താടി കുത്തി അവൻ ചോദിച്ചു...
""അയ്യടാ...!!"" അവൾ അവനെ തള്ളി മാറ്റി...
""പിന്നെ...?? നാളെ നിന്റെ നിശ്ചയം അല്ലെ...?? "" അവൻ അമ്പരപ്പോടെ ചോദിച്ചു...
""നാളെയോ... എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ...?? "" അവൾ യാതൊന്നും അറിയാത്തമട്ടിൽ ഉത്തരം നൽകി...
""ദെ വേദ കളിക്കല്ലേ...!!"" അവൻ പറഞ്ഞതും മുറ്റത്ത് ഒരു വണ്ടി വന്നു നിന്ന ശബ്ദം കേട്ടു...അടുത്ത നിമിഷം ഡോറിൽ ഒരു മുട്ടും...
സംശയിച്ചു നിന്ന മഹിയെ കടന്നവൾ വാതിൽ തുറന്നു...വിശ്വനും മായയും ഋതുവും ഋഷിയും അകത്തേക്ക് കേറി...!!
""ഞങ്ങൾ വന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലല്ലോല്ലേ...!!"" വിശ്വൻ ഒരു ചിരിയോടെ അകത്തേക്ക് കേറി... കൂടെ ബാക്കി ഉള്ളവരും... ഇനി പറക്കാൻ ചെക്കന്റെ കൈയിൽ കിളി ബാക്കിയുണ്ടോ ആവോ...
അവൻ എല്ലാരേയും അമ്പരപ്പോടെ നോക്കിനിക്കേ അവർ എല്ലാരും അവിടെയുള്ള സെറ്റിയിലേക്ക് ഇരുന്നു... ഋതിയുടെ പൊരിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി എങ്കിലും മായയുടെ മുഖം ആ കുഞ്ഞ് വീട് കണ്ടപ്പോൾ കരുതിരുണ്ടു...
""അപ്പൊ എങ്ങിനെയാ മഹി കാര്യങ്ങൾ... ഒരു മരണം നടന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിയാതെ വീട്ടിൽ ആഘോഷങ്ങൾ ഒന്നും പാടില്ലെന്നാ വെപ്പ്...!!"" വിശ്വൻ മഹിയോടായി പറഞ്ഞു...
അവൻ അന്തിച്ചു നിക്കേ വേദ അവന്റെ കൈയിലൂടെ ചുറ്റിപിടിച്ചു... അവൻ ഞെട്ടാത്തിരുന്നില്ല...!!
""എന്തെങ്കിലും പറ മഹി ഈ കേട്ട് പപ്രായം തികഞ്ഞ കൊച്ചിനെ നിർത്തികൊണ്ട് എങ്ങിനെ ആണ് ഇവന്റെ കല്യാണം നടത്തുന്നത്...?? "" അപ്പോഴും കണ്ണുമിഴിച്ചുള്ള നിപ്പ് മാത്രം...
""അപ്പ... എനിക്കത്ര പ്രായമൊന്നുമില്ല...!!"" അവൾ ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു..
""ഓഹ് ആയിക്കോട്ടെ...!!""
""ടി വായ തുറന്ന് മറുപടി പറയാൻ പോലും കെൽപ്പില്ലാത്തവനെ ആണോ നിനക്ക് പ്രേമിക്കാൻ കിട്ടിയത്...!!"" മായ കുറുവിച്ചു... അത് കേട്ട് മഹിക്ക് വിറഞ്ഞു കേറി...
""പിന്നെ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ കേറിവന്ന് ഉറങ്ങുന്ന എന്നെ കുത്തി പൊക്കി പിച്ചു പെയ്യും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു ആട് തോമയിലെ ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല...!!"" അത് കേട്ട് മായയുടെ മുഖം ഒന്നൂടെ ഇരുണ്ടു...
""അത് കൊള്ളാം... രണ്ടും മുഴുത്ത ദിവ്യ പ്രേമം ആയിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കരക്കടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തള്ളി നിക്കാണോ...!?
എന്നാ കേട്ടോ എന്റെ ഈ നെറികെട്ട സന്ധത്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിന് പെണ്ണ് കാണൽ ഒന്നും നടക്കൂല അതാ എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ആണ് കാണാൻ വന്നത്...!!"'' വിശ്വൻ പറഞ്ഞു... മഹിക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ ദേഷ്യമാണ് വന്നത്...
""ഹ്മ്... മകൾക്ക് എന്നെക്കാൾ ഭേദം ഒരു IPS ഇനെ കണ്ട് പിടിച്ചായിരുന്നെല്ലോ... എന്നിട്ട് എവിടെ അവൻ... പേടിച്ചോടിയോ...??"" മഹി തികഞ്ഞ പുച്ഛത്തോടെ ചോദിച്ചു... ഋതിയുടെ പിടി അവന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് താനെ അഴഞ്ഞു...
"" Ips ഇനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഞാനല്ലേ മഹി അവളല്ലല്ലോ... ആ മനസ്സ് നിറയെ നീ ആണ് എന്നറിയാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി...!! "" വിശ്വൻ ചെറു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു...
""കയറൂരിപോയ എന്റെ സഖാവിനു എന്റെ ചേച്ചിയില്ലാതെ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം... ഒന്നും നോക്കാനില്ല നമ്മൾക്ക് ഇത് അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം...!!"" ഋതു ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞു... മഹിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി തെളിഞ്ഞു.. തികച്ചുo ശാന്തമായത്.. അത് മെല്ലെ എല്ലാരിലേക്കും പടർന്നു...
""അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം തന്നെ ഇത് നടത്താം...!!"" വിശ്വൻ അവസാന തീരുമാനം പോലെ പറഞ്ഞു...
""അതൊക്കെ ശെരി അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ആണോ എന്റെ മോൾ ഇനി താമസിക്കാൻ പോകുന്നത്...?? "" രുദിയും ഇല്ല സിദ്ധുവും ഇല്ല എന്ന സങ്കടത്തിൽ പാവം മായ പറഞ്ഞു...
""എന്നാ പിന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിയ നിങ്ങടെ അനന്ദ്രവന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്ക് അപ്പൊ ആ വലിയ വീട് അങ്ങനെ വിഴുങ്ങാല്ലോ...!!"" അല്ലങ്കിലേ വിറഞ്ഞിരിക്കുവാണ് മഹി...
""ആട കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും...!! അതിന് തന്നെ ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശം...!! നീ ഒരുത്തന എല്ലാം നശിപ്പിചെ...!!"" മായയും വിട്ട് കൊടുത്തില്ല...
""എങ്കിൽ കണക്കായിപ്പോയി.... "" മഹി പുച്ഛിച്ചു..
""എടാ തടിമാടാ... വെറുതെ അല്ലടാ ഇത്ര നാളായിട്ടും നിനക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടാഞ്ഞത് മുരട്ടുകാള...!!"" (മായ
""ദെ തള്ളേ...!!""
""ആരാടാ നിന്റെ തള്ള... എനിക്കത്ര പ്രായം ഒന്നും ഇല്ല...!!""
""അതെ അതെ... കൂടിപ്പോയാ ഒരു സപ്തതി കഴിഞ്ഞു കാണും...!!""
""അയ്യോ പറയണ ആളെ കണ്ടാലും മതി.. മുടിയും താടിയും നരച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോ... എന്നിട്ടും അവന് കൊച്ച് പെണ്ണിനെ മതി കല്യാണിക്കാൻ...!!""
""എന്റെ പൊന്നോ ഒരു ഐശ്വര്യ റായ് വന്നിരിക്കുന്നു...!!"'
""ആട എന്റെ ആയകാലത്തു എന്നെക്കാണാൻ സിനിമ നടിയെപ്പോലെ ആയിരുന്നു....!!""
""അയയിൽ ഒണക്കാനിട്ട ഐയിലപോലെ ആയിരിക്കും...!!""
""ടാ ചെറുക്കാ..!!""
""ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ..."" ഇവരുടെ ഈ വഴക്ക് കണ്ട് പറന്ന കിളികളെ തിരിച്ചവാഹിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വൻ പറഞ്ഞു... മഹിനോക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ തലക്കും താടിക്കും കൈകൊടുത്ത് ഓരോ പോസ്സിൽ നിക്കുവാണ്...
""എന്തായാലും ഇനിയും കാണാം...!!"" വിശ്വൻ അതും പറഞ്ഞു മായയുമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി...
""വാടി മോളെ പോകാം...!!"" ഇറങ്ങുന്ന വഴി അയാൾ ഋതിയെയും വിളിച്ചു...
""ഞാൻ പിന്നാലെ വരാം...!!""
""അത് വേണ്ട അടുത്ത വർഷം ആവുമ്പോഴേക്കും അവനെ ജീവനോടെ വേണ്ടതാണ്...!!"" വിശ്വൻ അതും പറഞ്ഞു ഋതിയുടെ കൈയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു... ഋഷി വന്ന് മഹിയെ കെട്ടിപിടിച്ചു.. തിരിച്ചു മഹിയും...
""നന്ദ... ആ അടുക്കള പുറത്തെ ഓട് ഒന്ന് ശെരിയാക്കിയേക്കണേ...!!"" ഋതി പോകുന്ന വഴി വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു...
"" അതെന്തിനാടി...?? "" വിശ്വൻ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു...
""അത് പൊളിച്ചല്ലേ ഞാൻ അകത്ത് കേറിയത്...!!"" അതുംപറഞ്ഞവൾ വിശ്വന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി.. അവൻ തലയിൽ കൈവെച്ചുപോയി... അവന്റെ തോളിൽ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് ഋഷിയും ഇറങ്ങി...
••••••••••••••••••••
രാത്രി ഒരു ചിന്ന ഫൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്... ബന്ധുക്കൾ ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി... വാനര പടകൾക്ക് ചെറിയമ്മയെ പിടിക്കില്ലെങ്കിലും ചെറിയമ്മയുടെ മകന്റെ കല്യാണ ഫൺഷനോട് സ്വഭാവകമായും വിരോധം ഒന്നും ഇല്ല...
ഉച്ചക്ക് ആഹാര ശേഷം തുടങ്ങിയ ഒരുക്കമാണ് എല്ലാരും...!! വൈകുന്നേരം ആയിട്ടും തീർന്നിട്ടില്ല... രുദിക്കാണെങ്കിൽ കല്ലുനെ ഒന്ന് കാണാൻ കിട്ടിട്ട് കൂടെ ഇല്ല...
എങ്ങിനെയോ പണിയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വലിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കല്ലു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നോക്കുവാണ്...
അവൻ അകത്തേക്ക് കേറി ശക്തിയിൽ വാതിൽ അടച്ചു ശബ്ദം കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ കല്ലു കാണുന്നത് ഒരു ചിരിയോടെ നിക്കുന്ന രുദിയെ ആണ്... അവളെ നോക്കി അവൻ കീഴ്ച്ചുണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു...
അവനെ കണ്ട് പെണ്ണിൽ പരിഭ്രമം നിറയുമെന്ന അവന്റെ ചിന്തയെ പാടെ തകർത്തുകൊണ്ട് അവൾ ഓടിവന്ന് അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞു...
""എവിടെ ആയിരുന്നു...?? രാവിലെ തൊട്ട് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല... ആഹാരം കഴിക്കാൻ നേരത്തും
കണ്ടില്ലല്ലോ..?? "" പെണ്ണ് പരിഭവം പറഞ്ഞു...
""നിനക്ക് ആ വാനര പടയെ മതിയെല്ലോ...!!"" അവളെ ഇറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു...
""ഇന്ദ്രേട്ടാ...!!"" പരിഭവം നിറഞ്ഞൊരു വിളി അവളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു... അവൻ അവളെ വട്ടം തൂകി എടുത്തു... ഒരു ചിരിയോടെ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ നെറ്റി മുട്ടിച്ചു...
""എന്റെ തുമ്പിക്കുട്ടിടെ പോട്ട് എവിടെ...?? ""
""പൊന്നുകുടത്തിന് എന്തിനാ പൊട്ട്...?? ""
""അയ്യോടി ആര് പൊന്നുകുടം നീയോ...?? ""
""ആഹ് ഞാൻ തന്നെ...!!"" ഇരുവരുടെയും ചിരിയൊലികൾ അവിടമാകെ മുഴങ്ങി കേട്ടു...
••••••••••••••••••••
പാട്ടും കൂതും ഒക്കെയായി നേരം കൊറേ കടന്നുപോയി... അവ്നിയും നാളെകൊണ്ട് എല്ലാം ശെരിയാവുമല്ലോ എന്ന് കരുതി മനസിനെ സന്തമാക്കുകയാണ്...
എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഋഷി താൻ അവന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് മനസിലായില്ല...
ഓരോ പണിയിലേർപ്പെട്ട് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല... അന്ന് ചേകവർശ്ശേരികാർക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രി ആയിരുന്നു...
ഏവർക്കും സന്തോഷത്തിന്റെ രാത്രി ആയിരുന്നു... എങ്കിലും വിശ്വന് മനസിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു...
ഋഷിക്കും ഉള്ളിൽ നല്ല ദേണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു...!! കിച്ചന് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഓരോ പണിയിൽ പെട്ട് തിരക്കിലായിപ്പോയി........കാത്തിരിക്കൂ.........
