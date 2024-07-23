സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 60
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
🎶Yaaro yaarodi
Onnoda purusan
Yaaro yaarodi
Un thimirukku Arasan...
Yaaro yaarodi
Onnoda purusan
Yaaro yaarodi
Un thimirukku Arasan...
Eekki pola nilaavadikka
Indhiranaar pandhadikka
Andha pandhai
Theerththadippavano sollu...
Sandhana pottazhagai
Saanja nadaiyazhagai
Velli vetti
Kattiyevano sollu..
Yaaro yaarodi
Onnoda purusan
Yaaro yaarodi
Un thimirukku Arasan....🎶🎶
ചേകവശ്ശേരികാർക്ക് ആഘോഷത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും രാത്രി ആയിരുന്നു അത്...
ഇടക്ക് രുക്കുവും ഗ്യാങ്ങും രണ്ട് സ്റ്റെപ് ഒക്കെ ഇട്ട് പോയി... വീണ്ടും ആ ആഘോഷനിശയിൽ ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ പാട്ട് മുഴങ്ങി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു...
എല്ലാരും ഓരോ തിരക്കിലാണ്... ഡെക്കറേഷന് സഹായിക്കാം എന്നുപറഞ്ഞു ഋതു നൈസിന് കിച്ചന്റെ കൂടെ കൂടി...
അവൻ അവളെ പരമാവധി ഒരു സ്നേഹശാസനയോടെ മാറ്റിനിർത്താൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പെണ്ണിന്റെ വാശിക്ക് മുന്നിൽ തോറ്റല്ലേ പറ്റു...
അപ്പൊ അപ്പൊ അവൻ കണ്ണുരുട്ടി കാണിക്കുമ്പോൾ അവൾ മുപത്തിരണ്ട്പല്ലും അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും...
ഋതിയും മായക്കും ആണ് വൻ തിരക്ക്.. ആളുകളോട് തള്ളി തള്ളി തായ്ലൻഡ് വരെ ആയിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ.. ഋതി പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുക്കലും പരിചയപെടലും ഒക്കെ ആണ്...
അത് വഴി അങ്ങിനെ ചുമ്മാ നടക്കുമ്പോഴാണ് രുക്കു മാനത്തേക്കും നോക്കി പ്ലിങ്കസ്യ എന്ന് നിക്കുന്ന യദുവിനെ കാണുന്നത്...
"" ടാ യദു പൊട്ട നീ ഇവിടെ എന്നാ എടുക്കുവാ...?? "" അതിന് അവൻ അവളെ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി... അവൾ പുച്ഛിച്ചു വിട്ടു...
""എടി നീ അത് നോക്കിയേ.... ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും പൂക്കൊണ്ട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ... But എല്ലാം ഒരു പൂവാണ്... ആ നടുക്ക് ഒരു red റോസ് വന്നാൽ കാണാൻ പൊളി ആയിരിക്കും...!!"" ഋഷിയുടെ റൂമിന്റെ വാതിൽക്കൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അലങ്കാരപണി നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞു...!!
""അത് ശെരിയാ...!!"" രുക്കു പറഞ്ഞു...
""എങ്കിൽ ഒരുകാര്യം ചെയ്യാം ആ ഏണി വെച്ച് ഞാൻ കേറി ഈ പൂവ് വെക്കാം...!!""
""വേണ്ട ഞാൻ കേറാം....!!""
""പിള്ളേർ ഇതിൽ ഇടപെടേണ്ട ഇത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം...!!""
""മുതുക്കന്മാർ ഇത് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ചെയ്യും...!!""
""എടി നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞെ ഞാൻ കേറും...!!""
""എടാ നിന്നോടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞെ ഞാൻ കേറും...!!""
""ഓഹ് ഇതിരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ കണ്ട നേരം...!!"" യദു പല്ല് കടിച്ചു നിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് രുക്കു അപ്പുറത്തിരുന്ന സ്റ്റെപ് ലാഡർ എടുത്തിട്ട് വന്നു അതിൽ വലിഞ്ഞു കേറിയിരുന്നു...
""യദുപൊട്ടാ.. പൂവ് താടാ...!!"" ഒരു ജാതി മയക്കണ്ണനിലെ ലീനയെ പോലെ അവളുടെ ചോദ്യം... ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാതെ അവൻ പൂവ് കൊടുത്തു... അവൾ അവൻ കാണിച്ച സ്ഥലത്ത് ആ പൂവ് വെച്ചു...
ഇറങ്ങാൻ തുനിഞ്ഞതും അതാ മുന്നിൽ ഒരു ക്യാമറ മേനോൻ...!!
""ചേട്ടാ.. ശൂ.. ചേട്ടാ...!!"" അവൾ വിളിച്ചു...
""ചേട്ടന്നോ... ഏഹ്.. എന്നെയാണോ...??"" കണ്ണിൽ ലാത്തിരി പൂത്തിരി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് യദു...
""നിന്നെ അല്ലടാ പൊട്ട... ഒയ്... ക്യാമറ ചേട്ടാ...!!"" അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടവൾ നീട്ടി വിളിച്ചു...
""എന്താ മോളെ...!!"" അയാൾ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചു...!!
""അതില്ലേ ചേട്ടാ എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് തരുവോ.. Reels ഇടാനാ...!!"" രുക്കു നിഷ്ക്കളങ്കമായി ചോദിച്ചു...
""പിന്നെന്താ താരല്ലോ...!!''"
""അതെ.. ഈ ഹിന്ദി സീരിയലിൽ ഒക്കെ കാണുന്നപോലെ... ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വീഴും... അപ്പൊ ഇവൻ എന്നെ പിടിക്കും... ബാക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല പാട്ടും ഇടാം... ഹിന്ദി സീരിയലിലെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ...
കാഹാനി ഹാമാരി ഫസാന ഹമാര... ആാാാാ...!!"" ഏണിയിൽ നിന്ന് നടത്തിയ ചടുല ചുവടുകളുടെ ഫലമായി അവൾ കാലു തെന്നി താഴെ വീണു...
യദുവും ക്യാമറ ചേട്ടനും പന്തം കണ്ട പേരുചാഴിയെ പോലെ നിക്കുവാ...
""എടാ കാലമാട.. കാമുകി വീഴുമ്പോൾ വാഴപ്പിണ്ടി വിഴുങ്ങിയ പോലെ നിക്കുവല്ല വേണ്ടത് വന്ന് താങ്ങി പിടിക്കണം....!!""
""കാമുകിയോ...?? എപ്പോ...?? പോടി...!!"" യദുപോയാകിളികളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ തയ്യാറല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ...
''"എടാ മാക്കാനേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വീഴുമ്പോൾ എന്നെ പിടിക്കണം എന്ന്...!! എണീപ്പിക്കട... "" അവൾ കൈ നീട്ടി അലറിയതും യെദു അവൾക്ക് കൈ കൊടുത്തു... അവൻ കൈപിടിച്ചു എഴുന്നേപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതും അവൾ വേദന കൊണ്ട് നിലത്തേക്ക് തന്നെ ഇരുന്നു പോയി...
""അതെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ കുട്ടിയെ നടത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല... അപ്പൊ താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോയി റൂമിൽ കിടത്ത്... മോളെ വീഡിയോ ചേട്ടൻ നാളെ എടുത്ത് തരാം... ""
എന്നും പറഞ്ഞു അയാൾ പോയി...
അവന് ചെറിയ പരവശം ഒക്കെ തോന്നി... എന്തിനെന്നില്ലാതെ ഹൃദയം മുടിച്ചു... അവൻ കുനിഞ്ഞവളിലേക്ക് അടുത്തു...
എന്നാൽ അവനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കൊച്ച് ഒരു കൊരങ്ങു കുഞ്ഞിനെ പോലെ അവന്റെ കൈഴുത്തിലൂടെ കൈച്ചുറ്റി അവന്റെ മേലേക്ക് ചാഞ്ഞിരുന്നു...
വിറക്കുന്ന കൈകളോടെ ആണ് അവൻ അവളെ എടുത്തത്... അവൻ നേരെ അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു... ഓരോ തിരക്കിൽ പെട്ടത് കൊണ്ട് ആരും അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല...
അവന്റെ ഹൃദയം താളം തെറ്റി മിടിക്കുന്നതവൾ അറിയുമോ എന്ന് അവൻ ഭയപ്പെട്ടു... അവൻ അവളെ സാവകാശം ബെഡിലേക്ക് കിടത്തി...
••••••••••💕•••••••••
""എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട എന്റെ കല്യാണത്തിന് നീ വന്നേ പറ്റു...!!
എടാ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങിനെയാ...??
നീ നോക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ വരണം...."" കൊറേ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഋഷി നടന്ന നടപ്പ് നടന്ന് അവന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൊണ്ട് പാതി സമ്മതം വാങ്ങിച്ചെടുത്തു...
മുഖം ഉയർത്തിയതും മനസിലായി താൻ നടന്നു നടന്നു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഏരിയ വരെ എത്തിയെന്ന്... എന്നാൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന് മുന്നിൽ ആരോ കൈ കേട്ടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അവന്റെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു...
ഇതാരാ ഈ പാതിരാത്രിക്ക് ഇവിടെ...?? ആലോചിച്ചു നിന്നെങ്കിലും അവൻ അങ്ങോട്ട് കാൽ ചലിപ്പിച്ചു...
"" ഈ നേരത്ത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ...?? "" ഋഷി ചോദിച്ചു...
ഇത്രയടുത് ആ കർണ്ണഗഡോരമായ ശബ്ദം കേട്ടതും അവ്നി ഞെട്ടിപ്പോയി...!!
""പുല്ല് വരണ്ടായിര്ന്ന്...!!"" അവളുടെ മുഖത്തെ പേടി കണ്ട് അവൻ പേടി കണ്ട് അവൻ പല്ല് കടിച്ചു... അവന്റെ ഭാവം കണ്ട് അവൾ രണ്ടടി പിന്നോട്ട് വെച്ചു... പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ അടി സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്കായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം...
""ഏയ്...!!"" അവന് പിടികിട്ടും മുന്നേ അവൾ പൂളിലേക്ക് വീണിരുന്നു...
തലയും തടവി ഒന്ന് ശങ്കിച്ചു നിന്നെങ്ങികിലും പൂളിൽ കിടന്നു കൈയും കാലും ഇട്ടടിക്കുന്നവളെ കാണെ അവനും ചാടി...
അവൻ അവളുമായി നേരെ നിന്നതും... അവൾ ശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി കിടക്കുകയായിരുന്നു... നേരെ ആയതും അവനെ നോക്കിയ അവൾ കാണുന്നത് നഞ്ഞു കുതിർന്ന അവളുടെ ചുണ്ടിലേക്ക് പതിക്കുന്ന അവന്റെ നോട്ടവും..
പണ്ടത്തെ ഓർമയിൽ ഞെട്ടികൊണ്ട് അവൾ അവനെ തള്ളാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൻ അടക്കി പിടിച്ച് അവളെ...
""അടങ്ങി നിക്കടി... ഇനിയും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചവാൻ ആണോ...?? "" കാതരുകിൽ പതിഞ്ഞ ചുടുനിശ്വാസത്തിൽ പിടഞ്ഞുപോയി അവൾ.....
അവളുമായി കരക്ക് കേറി... അവളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിർത്തുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു... തണുപ്പും തളർച്ചയും കൊണ്ട് അവൾ അവനിലേക്ക് തന്നെ ചാഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു....
""ഇതിനൊക്കെ അവൾക്ക് കൊഴപ്പമില്ല...!!"" സ്വന്തം പല്ലാണ് പൊട്ടിയാൽ പണിയാണ് എന്ന ബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാവും അവൻ കൂടുതൽ കടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ നിന്നില്ല...
നനഞ്ഞു കുതിർന്ന അവളുടെ ടോപ്പിന്റെ കൈഴുത്തുവശവും , മാറിടവും വല്ലാതെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു....!!
അവൻ കണ്ണൊന്നു മാറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റ സൈഡിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അവളുടെ ലഹങ്കയുടെ ദുപ്പട്ട എടുത്ത് ഒരു കലിപ്പൻ എട്ടായിയെ പോലെ രണ്ട് സൈഡിലുമായി ഇടിപ്പിച്ചു... 🥲
[നല്ല ഉദാഹരണം അല്ലെ gooys...!!]
രണ്ട് കൈകളിലേക്കും അവളെ തൂക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് പൂർണമായി ബോധം തെളിഞ്ഞിരുന്നു... എങ്കിലും അസ്സഹ്യമാതണുപ്പിൽ അവന്റെ നെഞ്ചോട് ചേരുക എന്നതെ അവൾക്ക് നിവർത്തിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു...
നേരെ അവ്നിയുടെയും യദുവിന്റെയും ഒക്കെ മുറിയിലേക്കാണ് പോയത് എന്നാൽ അവിടെ മുഴുവൻ വീട്ടുകാരന് എന്ന് കണ്ട് അവൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി...
പിന്നെ ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ അവളുമായി അവന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി...
നേരെ അവളെ ബെഡിൽ കൊണ്ട് കിടത്തി... ബെഡിലേക്ക് അവളെ ചായ്ക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖം അവളുടെ മുഖത്തിന് വളരെ അടുത്തായിരുന്നു...
""ഞാൻ പുറത്ത് ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ ഉണ്ടാവും... എല്ലാം മാറുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാച്ച എണീറ്റ് പൊക്കോണം...!!"" അവളുടെ മുഖത്തെക്കാടിച്ച ചുടുനിശ്വാസത്തിൽ അവളൊന്ന് ഏങ്ങി പോയി...
""കേട്ടോടി...!!"" പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ അവൻ ഭീഷണി മുഴക്കി.... ശ്വാസം പിടിച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ തലയാട്ടി...
അവളെ ഒന്ന് നോക്കി ദേഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പോകാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു... എന്നാൽ അവന്റെ കൈയിൽ അവളുടെ പിടി വീണിരുന്നു...
അത്ഭുതവും അമ്പരപ്പും തോന്നിയെങ്കിലും അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി...!!
""എ... എന്നോടെന്തിനാ എ... എന്നോട് ഈ ദേഷ്യം...??"" തണുപ്പും ഭയവും കൊണ്ട് വിറച്ചു പോയിരുന്നു ആളുടെ സ്വരം...
അവൻ അവളുടെ കവിളിലേക്ക് വേദനിക്കാത്ത വണ്ണം കുത്തിപിടിച്ചുകൊണ്ട് മുഖം അവളിലെക്കടുപ്പിച്ചു... അവൾ കണ്ണും മിഴിച്ചു അവനെ നോക്കി...
""Wait till morning...!! നിനക്ക് കണ്ടാസ്വദിക്കാല്ലോ...!!"" പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവന്റെ പിടി ഒന്ന് ചെറുതായി മുറുകിയിരുന്നു...
ചെറുതായി അവളുടെ തല ഒന്ന് കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയി.... അല്ലേലെ അതിന്റെ തലയിൽ കിളിയില്ല... ഇതൂടെ ആയതും തിരുപ്പതി ആയി...
•••••••••••••••••
""എന്താ... ആലോചിക്കുന്നേ...?? "" ബാൽക്കണിയിൽ നിക്കുന്നവന്റെ മുത്തുകത്തേക്ക് മുഖം വെച്ച് കെട്ടിപിടിച്ചുകൊണ്ട് കല്ലു ചോദിച്ചു...
""നമ്മുക്ക് ഈ തിരക്കൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് പോണം...!!"" ഒരു കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചുറ്റിപിടിച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുവിന്റെ കൈകൾ പൊത്തി പിടിച്ച് മറുകൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിഗററ്റ് കുറ്റി അവൻ റൈലിങ്ങിലേക്ക് കുത്തി കെടുത്തി....!!
കല്ലു അത്ഭുതത്തോടെ അവനെ നോക്കി... അവൻ കണ്ണ് ചിമ്മി കാണിച്ചു... എന്നാൽ ആ ചിരിക്കുള്ളിൽ ആയിരം അർത്ഥങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു...!!
"" സത്യാണോ...?? "" (കല്ലു
""സത്യം... ചിലതൊക്കെ ചെയ്യ്തു തീർക്കാനില്ലേ...?? "" അവൻ അർത്ഥം വെച്ച് പറഞ്ഞു അവൾ ഒന്നും മനസിലാവാതെ അവനെ നോക്കി....
""നിന്റെ അമ്മയെ
കാണണ്ടേ...?? "" കാര്യം മാറ്റാൻ എന്നപോലെ അവൻ പറഞ്ഞതും അവൾ ആവേശത്തോടെ തലയാട്ടി... വീണ്ടും അവനെ കെട്ടിപിടിച്ച് നിന്നു...!! മനസ്സിൽ അപ്പോഴും ഗൂഢമായ ചില മെനഞ്ഞുകൂട്ടലുകൾ ആണ്
""രുദി... വാ...!! Food കഴിക്കാറായി....!!"" യാമി വന്ന് വിളിച്ചതും അവൻ കല്ലുവിനെയും കൂട്ടി താഴോട്ട് ഇറങ്ങി...
•••••••••••••••••••
ആഹാരമെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞെല്ലാരും സോഫയിൽ മറ്റുമൊക്കെ ആയി ഇരിക്കുവാണ്....!! ഋഷിയെ പേടിച്ചു അവ്നിയും വേഗം എണീറ്റ് പോയി ഡ്രസ്സ് മാറി അവളും ഇരിപ്പുണ്ട്... രുക്കു മാത്രം ഇല്ല...!!
""എന്താ വിശ്വാ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത്...!!'"' കർണവർ ഗൗരവത്തോടെ ചോദിച്ചു....
""അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയി മഹിയെ കണ്ടിരുന്നു... ഋതിക്കും അവനും താല്പര്യകുറവൊന്നും ഇല്ല... അത് കൊണ്ട് ഇത് നടത്താനാണ് തീരുമാനം...!!"" വിശ്വൻ എല്ലാരോടുമായി പറഞ്ഞു.... മായയുടെ മുഖം ഇരുണ്ടു...!!
""ഹ്ഹ്മ്....!! നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങിനെ.... "" ശങ്കരനും മറുതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല...
""ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു നടത്താനാ തീരുമാനം അപ്പൊ അവളുടെ ഡിഗ്രിയും തീരും...!!"" വിശ്വൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു...
""ആയിക്കോട്ടെ...!!"" എല്ലാരും എണിറ്റു....!!
••••••••••••••••
ചിന്തകളിൽ പെട്ട് ഉഴറി കിടക്കുവാണ് രുക്കു... എന്തുകൊണ്ടാണ് യദുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്...??
ഇതുവരെയും അവൻ തന്നെ അങ്ങിനെ കണ്ടിട്ടില്ല...!! ഇപ്പൊ...?? അവളുടെ മനസിലേക്ക് കഴിഞ്ഞുപോയതൊക്കെയും കടന്നു വന്നു... മറ്റൊരിടത്തു യദുവും ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു...
അവൻ തന്നെ ബെഡിൽ കൊണ്ട് കിടത്തിയപ്പോൾ നടുവേദന മൂത്ത് താൻ തന്നെ ആണ് അവനോട് ഒന്ന് വോളിനി ഇട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞത്...
ഷാൾ മാറ്റി രുക്കു കമിഴ്ന്നു കിടന്നു... എന്നാൽ വോളിനി ഇടാൻ അവള് ബ്ലൗസിന്റെ ബാക്കിലെ രണ്ട് ബട്ടൺ എങ്കിലും വിടിപ്പിക്കണമായിരുന്നു....!!
കേക്കണ്ട താമസം വേദനയുടെ കഠിനണ്യത്തിൽ അവൾ അതുപോലെ ചെയ്യ്തു...
യദുവിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ ആയിരുന്നു...!! തൊണ്ടയൊക്കെ വറ്റി വരളുന്ന പോലെ...!!
വോളിനിയുടെ ഓയിൽമെന്റ് കൈയിലാക്കി യദു രുക്കുവിന്റെ നടുവിലൂടെ വിരലുകൾ ചലിപ്പിച്ചു... അവന്റെ രോമാകൂപങ്ങൾ പോലും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു...
വലിയ വായിക്ക് അവനോട് തടവാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവന്റെ വിരലുകളുടെ നീക്കത്തിൽ അവളിൽ ഒരു പിടപ്പുണ്ടായി....
യദുവിന്റെ മനസിനെ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ അലട്ടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു... ചെന്നിയിൽ നിന്ന് വിയർപ്പൊഴുകി...
സർവവും അവൻ മറന്നിരുന്നു... അവന്റെ വിരലുകൾ അവളുടെ അടർത്തി മാറ്റിയ ഹുക്കുകൾക്ക് വിടവിലൂടെ മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങി... അവളുടെ മാറിടം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട്...
""ആാാാ.....!!"" അവൾ കാറി കൂവി എഴുന്നേറ്റിരുന്നു.... നിമിഷനേരം കൊണ്ട് അവിടെ വീട്ടുകാർ കൂടി..........കാത്തിരിക്കൂ.........
