സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 61
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
""എന്താ... എന്താ...!!"" ഓടി കൂടിയവർ ഓരോരുത്തരായി അവളോട് ചോദിച്ചു...
അവൾ അവർക്ക് നേരെ എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്നു... അവൾ അടിമുടി വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... യദു കുറ്റം ചെയ്യാത്തവരെ പോലെ തല താഴ്ത്തി നിന്നു...
'""മോളെ എന്താ പറ്റിയത്...!!"" അവളുടെ അമ്മ രാധിക അവളോട് ആവലാതിയോടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തിരുന്നു...
""അ.. അതമ്മേ... ഞാൻ ഒന്ന് വീണു... നടുവേദന എടുത്തപ്പോ.. അ അവനോട് മരുന്നിട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞു... അപ്പൊ അപ്പൊ...!!"'
എല്ലാരും സ്ഥബ്ധിച്ചു പോയി... അത്രയും കേട്ടപ്പോഴേക്കും യദുവിനു കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു... അറിയാതെ ഒരു നിമിഷത്തെ ചോരത്തിളപ്പിൽ പറ്റിപോയതാണ്...
""എന്താടാ...??"" രാധിക ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുടെ രുക്കുവിനോട് ചോദിച്ചു...
""അത്.. അത് ഏട്ടൻ മരുന്ന് വെക്കാൻ തൊട്ടപ്പോ നൊന്തു.. നടു വേദനിക്കുന്നു...!!!"" ഏങ്ങളോടെ അവൾ കൊഞ്ചി... യദു അവളെ ഞെട്ടി നോക്കി... എല്ലാരുടെയും മുഖത്ത് ആശ്വാസം നിഴലിച്ചു...
""ഡാ യദുപൊട്ടാ പോ... നീ എനിക്ക് മരുന്ന് വെക്കണ്ട... ഈ തെണ്ടി എന്നെ നോവിക്കും..!!"" രുക്കു വീണ്ടും കരച്ചിലിനിടയിൽ കൊഞ്ചി...
""എടാ... എരണം കെട്ടവനെ വയ്യാതെ കിടന്നാലും അതിനെ വെറുതെ വിടരുത്...!!"" യദുവിന്റെ അമ്മയായിരുന്നു...
''"അതെങ്ങനെയാ ചോട്ടയിലെ ശീലം ചോടല വരെ എന്നല്ലേ...!!"" കുറുവിച്ചുകൊണ്ട് മയ അയിരുന്നു അത് പറഞ്ഞത്...
""എന്താ മോനെ ഇത്...!! ഇങ്ങ് ത.."" തലകുനിച്ചു നിക്കുന്നവനെ ഒന്ന് തലോടി കൊണ്ട് രാധിക അവന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് വോളിനി വാങ്ങി... യദു ഉൾപ്പടെ എല്ലാരും വെളിയിലിറങ്ങി...
••••••••••••••
നാഥസ്വരം ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു...!! ഹോമാകുണ്ടത്തിൽ തിരുമേനി കർമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു... ചേകവശ്ശേരിയിലെ എല്ലാരും കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ്...
വിശ്വന്റെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന ഗായത്രിയുടെ അച്ഛന്റെ കാൾ എല്ലാം തകിടം മറിച്ചു... വിശ്വൻ തകർന്ന് ഒരു ചെയറിൽ ഇരിപ്പാണ്...
അവനി... ആഹ് ഇപ്പൊ എങ്ങിനെ ഇരിക്കണ് എന്നാ മട്ടിൽ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുവാണ്... ഋഷി ആണെങ്കിൽ എനിക്കിതിൽ ഒരു പങ്കുമില്ലേ എന്ന മട്ടിൽ മാറി ഇരിപ്പാണ്...
""ഇതിങ്ങനെ വരൂ... ആ മായയുടെ അല്ലെ മോൻ... ആ കണ്ടാമൃഗത്തിനെ കെട്ടാനൊക്കെ ആര് വരാൻ...!!"" അവ്നി അടുത്തിരിക്കുന്ന കല്ലുവിനോട് പതുക്കെ പറഞ്ഞു... അത് കേട്ട് രുക്കു അടക്കി ചിരിച്ചു...
""ചുമ്മാ ഇരിക്ക് പിള്ളേരെ...!!"" കല്ലു രണ്ടിനേം കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി...
""എന്റെ മോൻ ആയത് കൊണ്ടിട്ടാവും നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഒന്നും പറയാനും ചെയ്യാനും ഇല്ലാത്തത്...!!"" മായയുടെ ദീന രോദനം... ഫോണിൽ തൊണ്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നവൻ തലയുയർത്തി...
""ഇപ്പൊ പറയും..വേറെ ആരോടെങ്കിലും മക്കൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു.....!!"" ഋഷി അടുത്ത് നിക്കുന്ന കിച്ചന്റെ കതിലായി പറഞ്ഞു തീർത്തതും മായയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു...
""ഇവിടെ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും മക്കൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു...!! അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു പരിഹാരം പറയില്ലേ...""
""എന്റെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അന്യർ ആണെല്ലോ...!!"" ഋഷി to കിച്ചൻ
""എന്റെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അന്യനാണെല്ലോ...!!"" അത് കേട്ട് കിച്ചൻ അവനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി... ഋഷി be like ഇതൊക്കെ എന്ത്...?? 😏
"" എന്റെ മകൾ നിക്കേണ്ട സ്ഥാനതല്ലേ ഈ ഒരു ഗതിയും ഇല്ലാത്ത പെണ്ണ് നിക്കുന്നത്....?? ""
അത് കേട്ട കല്ലുന്റെ മുഖത്തെ ഭാവം... ' ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ എന്റെ തലയിലായോ...?? '
"" ഇപ്പൊ എന്ത് വേണം എന്നാ നീ പറയുന്നേ...?? "" മുത്തശ്ശൻ സഹികെട്ടു ചോദിച്ചു...
""ഇവിടെ ഉണ്ടെല്ലോ കേട്ട് പ്രായം തികഞ്ഞു നിക്കുന്ന പിള്ളേർ...!! രുക്കുവും അവ്നിയും ഒക്കെ ഇല്ലേ...!!"" മായ അത് പറഞ്ഞതും എല്ലാരും ഒരുപോലെ ഞെട്ടി...
ആയിശേരി....!! ഇപ്പൊ എങ്ങിനെ ഇരിക്കണ്... എന്നാ ഭാവത്തിൽ രുക്കു ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചവനിയെ നോക്കിയപ്പോ... ജീവിതം ഋഷി നക്കി എന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ അവൾ...
""ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ...!! ഒന്ന് പോയ ഒന്നെടുക്കാൻ ഇതെന്താ വല്ല ആടി സെയിലോ മറ്റോ ആണോ...??😡 ഒരു കല്യാണം മുടങ്ങി എന്ന് വെച്ച് ജീവിതം അവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല...!!
ആ കുട്ടി എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അവൾക്ക് ഈ കല്യാണത്തിന് താല്പര്യമില്ലെന്ന്... അവളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചെക്കൻ ദുബായിന്ന് വരാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ആകുമായിരുന്നു...
അതാണ് ആ കുട്ടി ഇന്നലെ രാത്രി പോയത്... അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നേരത്തെ മുടങ്ങേണ്ട കല്യാണമായിരുന്നു ഇത്...
ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് ഇത് ആരോടും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്....
അവളുടെ വീട്ടുകാരുടെ ഉപദ്രവം സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു... എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് ഞാനും കരുതി...!!
പിന്നെ ആരെ കിട്ടിയാലും ഈ വീട്ടിൽ ആരെയും കെട്ടാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല... പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ കാണുമ്പോൾ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധൻ ആകുന്ന രഘുവിനെയും, തുള്ളൽ പനി പിടിക്കുന്ന ഈ ഇരിക്കുന്ന ജന്തുവിനെയും..."" അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞതും അവളുടെ മുഖം കൂർത്തു വന്നു...
""എന്റെ ജീവിതം തുലിഞ്ഞു പോയാൽ ആര് സമാധാനം പറയും..."" അത് കേട്ട് അവനീ അവനെ കുറിച്ചു നോക്കി
"" നീയെന്താ കളിക്കുവാണോ...?? "" മുത്തശ്ശൻ ഗൗരവത്തോടെ ചോദിച്ചു....
""നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ സത്യത്തിൽ എന്റെ ജീവിതം വെച്ച് കളിക്കുന്നത്... എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങണം എന്നു തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും...!!"" അത്രയും പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മായയുടെ മുഖം വീർത്തിരുന്നു...
പുറത്തെത്തി അവൻ മൈക്കിൽ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു...!! എല്ലാവരും ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ നിന്നു...
•••••••••••••••••
പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കല്യാണം മുടങ്ങിയതും ഒതുക്കലും പിടിക്കലും ആയിട്ട് ചേകവശ്ശേരിക്കാർ എല്ലാവരും ഭയങ്കര തിരക്കിലാണ്...
കേറ്റി അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി തുടങ്ങി... കിച്ചനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുവാണ് ഋതു... ഇനി കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലൊ... മുഖമുർത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ അവൾ വായിൽ രണ്ട് ആപ്പിൾ കേറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നും...
കിച്ചൻ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ കുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൾ വാശിയോടെ തുടച്ചുമാറ്റും... ഇനി ഈ വാശി എന്ന് കാണാനാകുമെന്നോർത്ത് അവന്റെ ഉള്ളും പിടയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു...
""എന്റെ കുഞ്ഞേ നമുക്ക് വിളിക്കാല്ലോ...!!"" അവൻ അവളെ അനുനയിപ്പിക്കാനെന്നോണം പറഞ്ഞു
""എനിക്ക് കാണണം...!!"" പെണ്ണിൽ പിന്നെയും വാശി...
""ഇത്രയും നാളും കണ്ടില്ലേ...!!"" അവൻ സഹായത്തോടെ ചോദിച്ചു
""അതൊന്നും എനിക്കറിയേണ്ട എനിക്ക് കാണണം...!!"" അവളുടെ വാശികണ്ട് അവനിൽ ദയനീയത നിറഞ്ഞു....
""സായി...!!"" പെട്ടെന്ന് ഋഷിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കി...
""നീ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നേ...?? "" അടുത്തേക്ക് വന്നവൻ ഋതുവിനോട് ചോദിച്ചു...
""ഞാൻ വെറുതെ സഹായിക്കുവായിരുന്നു...!!'"'
""മ്മ്... അപ്പുറത്തേക്ക് ചെല്ല്..."" അവൻ അവളെ പറഞ്ഞു വിട്ട് കൊണ്ട് കിച്ചന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു...!!
""സായി... എനിക്ക് നിന്നോട് ചിലത് ചോദിക്കാനുണ്ട്...!!"" അതിന് കിച്ചൻ ഒന്നു മൂളി...
""എടാ അഭി ഇതൊന്നു പിടിക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം...!!"" കുറച്ച് പുറത്തുനിന്നവന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ലൈറ്റ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവൻ ഋഷിയുമായി അവിടെന്ന് മാറിനിന്നു...
••••••••••••••••••••
""ഞാൻ വീട്ടിൽ ആരോടും ഒന്നും പറയാതിരുന്നത്... അത് ഞാൻ വലിയ നന്മ മരം ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നുമല്ല....!!"" രുക്കു പറയുന്നത് കേട്ടതും യതു തലകുനിച്ചു നിന്നു
""എന്നിക്ക് വേണെങ്കിൽ എല്ലാം പറയാമായിരുന്നു.. പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല... ഇനി ചെയ്യും...!! "" അത് കേട്ട യദു ഞെട്ടി മുഖമുയർത്തി.....
""ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാതിരുന്നാൽ... ഞാൻ എല്ലാരോടും പറയും... നീ ഭീഷണി പെടുത്തിയത്കൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ പറയാതിരുന്നത് എന്ന് പറയും...!!""
അവൾ പറയുന്നത് ചെക്കന്റെ കിളി എല്ലാം.... ചൊറി കിളി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ കാരണം അത് മുന്നേ പോയി കിടക്കുകയാണ്.... അവന്റെ എന്തോ പോലെ അണ്ണാനെ പോലെയുള്ള നിൽപ്പുകണ്ട് രുക്കു ഒരു വിജയിച്ചിരി ചിരിച്ചു...
""ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം തരാം... നാളെ തൊട്ട് നീയെൻ അടിമയട...!!
അടിമക്കാരൻ ആയിരുന്താലും നീ എൻ മോഹനവല്ലൻ... "" അതും പറഞ്ഞ് അവ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു...
പെട്ടെന്നാണ് ഇരുവരും വീട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഒച്ചയും ബഹളവും കേട്ടത്... ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ പരസ്പരം നോക്കിനിന്നെങ്കിലും, പിന്നീട് അവർ അകത്തേക്ക് ഓടി...
••••••••••••••••
""എന്താടാ... നിനക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ...?? "" ഋഷി കടുപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു...
""ഉണ്ട്... നിന്റെ സംശയം ശെരിയാണ്... എനിക്ക് നിന്റെ പെങ്ങളെ ഇഷ്ട്ടമാണ്... അത് ഇന്നും ഇന്നല...""
""ടാ... എന്താടാ നീ പറഞ്ഞെ...? "" അവൻ പറഞ്ഞു തീരും മുന്പേ ഋഷി അവന്റെ കുത്തിനു പിടിച്ചിരുന്നു...
""ഋഷി... നീയ്ത് എന്താ..%@%₹@ കാണിക്കുന്നേ കൈയെടുക്കട...!! സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ..."" കിച്ചൻ കലിപ്പായി...
"" ഒത്തില്ലല്ലേ...?? "" ഒരു അവിഞ്ഞ ചിരിയോടെ ഋഷി ചോദിച്ചു...
""ആ തീരെ ഇല്ല...!!"" കിച്ചൻ പറയുന്നത് കേട്ടതും അവൻ ഒന്നുടെ ഇളിച്ചു കാട്ടി...
""ഇത് നോക്ക് ഋഷി... എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹം വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവർത്തികൊണ്ടും ഒക്കെ അടുത്തറിഞ്ഞവനാണ് നീ... ആ നിന്നോട് ഇത് പറയാൻ ഒന്നാലോചിച്ചപ്പോ മടിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തോന്നി... നല്ലൊരു സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവായിരുന്നു...!!""(കിച്ചൻ
""സമയം കുറിച്ച് കാത്തിരിക്കാൻ ഇതെന്താ കല്യാണമോ...??"" കിച്ചൻ അവനെ പല്ല് കടിച്ചു നോക്കി...
""ശെരി പോട്ടെ.. നിന്റെ ഈ കുഞ്ഞുവാവ എന്റെ പെങ്ങൾ ആണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ...?? "" ഒറ്റപുരികം പൊക്കി അവൻ ചോദിച്ചു...
""ഇവിടെ വരുന്നത് വരെ ഇല്ല...!! എന്നാലും എന്റെ ഋഷി അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവളുടെ ചേട്ടൻ ഒരു കണ്ടാമൃഗം ആണെന്ന്... അപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതണമായിരുന്നു നീയെങ്ങാനും ആവുമെന്ന്..." കിച്ചൻ അവനെ നന്നയി ഒന്ന് വാരി...
""ഡാ നിന്നെ...!!"" കളിക്ക് ഒരു പൊരിനിറങ്ങിയ അവർ അകത്ത് എന്തോ ബഹളം കേൾക്കുന്നത് കേട്ട് ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു... പരസ്പരം ഒന്ന് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിട്ട് അവർ അകത്തേക്ക് പാഞ്ഞു...
""എന്താ.... എന്താ....!!"" വീട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും ആലപാഞ്ഞു ഓരോരുത്തർ ഓടി നടക്കുന്നത് കണ്ട് ഋഷി സിചോദിച്ചു...
പക്ഷെ വെപ്രാളംപ്പെട്ട് ഓടുന്നതല്ലാതെ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല...
""എന്തിനാടാ എല്ലാരും കൂടെ കൂടുന്നത്...?? "" യദുവിനെ പിടിച്ച് നിർത്തി കിച്ചൻ ചോദിച്ചു...
""ക... കല്ലുനെ കാണുന്നില്ല...!!"" കിതാച്ചുകൊണ്ടവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു...
പെട്ടെന്ന് എവിടുന്നോ രുദിയുടെ തുമ്പി തുമ്പി എന്നാ അലറൽ കേൾക്കാമായിരുന്നു.... ഇരുവരും ഞെട്ടി നിന്നു...
""കാണാനില്ലന്നോ.. അവളെവിടെ പോവാൻ...?? ""
""അറിയില്ല... ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്കി...!!""
•••••••••••••••••••
(അൽപ്പം മുൻപ്...!!)
""മോളെ കല്ലു... ഈ ഉരുളി ഒന്ന് സ്റ്റോറൂമിലേക്ക് വെച്ചേക്കാമോ...?? വലിയ കനമില്ല...!!"" രാധിക കല്ലുനോട് ചോദിച്ചു...
""ആ പിന്നെ എന്താ അമ്മേ...!!"" അവൾ ഓടിവന്ന് ആ ഉരുളി വാങ്ങിച്ചു.... ഇച്ചിരി വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു...
""അയ്യോ മോളെ സൂക്ഷിച്ചു...!!"" അവർ കരുതലോടെ പറഞ്ഞു...
""ഇല്ലമേ കൊഴപ്പമില്ല...!!"" അവൾ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റോറൂമിലേക്ക് നടന്നു...
എന്നാൽ ഇത് കണ്ട മായക്ക് ആകെ വേറഞ്ഞു കേറി... അവരുടെ മുഖം വലിഞ്ഞു മുറുകി... ദേഷ്യത്തിൽ അവർ മുഷ്ടി ചുരുട്ടികൊണ്ട് അവർ കല്ലു പോകുന്നതും നോക്കി നിന്നു...
സ്റ്റോറൂമിലേക്ക് കേറി മുന്നോട്ട് നടന്നതും ആരോ അവളെ പിന്നണിൽ നിന്ന് ആഞ്ഞു തള്ളി... ഉരുളിയുമായി അവൾ നെഞ്ചടിച്ചു താഴെവീണു... വീണ വീഴ്ചയിൽ ഉരുളിയിൽ അവളുടെ തലയും അടിച്ചുകൊണ്ടു...
കൊഴുത്ത ദ്രാവാക്കം തലയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഇറങ്ങി... കൈയിൽ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ദൃതിയിൽ വാതിൽ അടക്കുന്ന ആളെ അവൾ ഞെട്ടലോടെ നോക്കി കണ്ടിരുന്നു...
അടുത്ത നിമിഷം ആ മുറിയിൽ ഇരുട്ട് പടർന്നു... അവളുടെ കണ്ണിലും... കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ അവളുടെ നാവുകൾ മൊഴിഞ്ഞിരുന്നു..
""ഇന്ദ്രേട്ടാ...!!"".......കാത്തിരിക്കൂ.........
