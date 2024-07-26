സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 62
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
കല്ലു കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരുന്നു... ചുറ്റും നോക്കാനുള്ള ക്ഷമ പോലും കാണിച്ചില്ല...! അവളുടെ നാവ് ചലിച്ചു...
""ഇന്ദ്രേട്ടാ...!!"" അത്ര നേർത്ത ശബ്ദമായിരുന്നു അവളുടെ...
""തുമ്പി...!!"" വിളിയോടൊപ്പം വയറിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാരം ഒഴിഞ്ഞത് അവൾ അറിഞ്ഞു... അവളുടെ വയറിൽ ചുറ്റിപിടിച്ചു കിടന്ന രുദി അവളിലെക്കടുത്തു... അവന്റെ മുഖം കണ്ടതും അവൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു...
""എന്താടാ... എന്താ എന്റെ മോക്ക് പറ്റിയെ...?? "" പെട്ടെന്ന് അവളൊന്ന് പതറി...
""അ... അറിയില്ല ഇന്ദ്രേട്ടാ ഉരുളി വെക്കാൻ പോയപ്പോ കാലു തെന്നിയതാ...!!"" അവൾ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു...
""സൂക്ഷിക്കണ്ടേ... ഞാൻ എന്തുമാത്രം വേദനിച്ചു എന്നറിയോ...?? "" അവന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു... അവൾ അവനെ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു... അവളുടെ മുഖത്തിന് നേരെ അവൻ അടുത്തതും അവന്റെ നിറഞ്ഞ ഇരു കവിളിലും അവൾ ചുംബിച്ചു.... അവളുടെ നെറുകയിലും അവൻ മുത്തി...
""ഇന്ദ്രേട്ടാ... എ... എനിക്ക് യാമി ചേച്ചിയോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം...!!"" അത് കേട്ട് അവന്റെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു...
"" എന്താടാ...?? ""
""അത്... ഇന്ദ്രേട്ടാ pls... എനിക്ക് ചേച്ചിയെ ഒന്ന് കാണണം...!!""
""മ്മ്...!!"" അവൻ കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി... പിന്നാലെ യാമി അകത്തേക്ക് വന്നു...
""എന്താ... കല്ലു എന്ത് പറ്റി...!!""
""ചേച്ചി.. എനിക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കണം...!! "" യാമി അവളെ എഴുന്നേൽക്കാൻ സഹായിച്ചു...
""ചേച്ചി... എ.. എനിക്കൊരു കാര്യം...!! എവിടുന്നോ കേറിവന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നശിപ്പിക്കുവാണ് എന്ന് തോന്നരുത്...!!"" പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരുന്നു...
""എന്താ.. മോളെ... നീ കാര്യം പറ...!!"" യാമി അങ്കലാപ്പോടെ ചോദിച്ചു...
""ചേ.. ചേച്ചി... ചേച്ചിയോടുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടും.. ചേച്ചിയെകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന ഉറപ്പ് കൊണ്ടും പറയുന്നതാ...!! "" പിന്നീട് അവൾ പറയുന്ന കാര്യം കേട്ട് യാമിക്ക് തലക്ക് ഒരു അടികിട്ടിയ പോലെ തോന്നി...
""അവരിത്ര കടുംകൈ
ചെയ്യുമോ..?? "" അതാണ് അവളുടെ മനസിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്...
കല്ലു ഇപ്പോഴും കരയുകയാണ്...
""മോള് പേടിക്കണ്ട...!! ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ കണ്ട് പിടിക്കും...!!"" യാമി അവൾക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു...
അൽപനേരം കഴിഞ്ഞു വാനരപട വന്നു... എന്തോ കല്ലുന് ഒട്ടും ഉത്സാഹം തോന്നിയില്ല...!!
••••••••••••••••••••
രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം... കല്ലുനെ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു...!! അവൾ സോഫയിൽ ഇരിക്കുവാണ്... എല്ലാരും അവൾക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്...!! മായ അതൊക്കെ കണ്ട് കുറുവിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്... യാമി മാത്രം സീനിൽ ഇല്ല...
""ഒന്ന് നിർത്തോ എല്ലാരും...!!"" അവിടെ രുദിയുടെ ശബ്ദം മുഴങ്ങി കേട്ടു...!! ഒരു നിമിഷം എല്ലാരും നിശബ്ദരായി...
"" മാറിയത് ഞാൻ എന്റെ പാടും നോക്കി അവിടെ കഴിയില്ലായിരുന്നോ...??
ആർക്കും ചോദിക്കാനില്ലേ ഇവൾ എങ്ങിനെ ആ സ്റ്റോറൂമിൽ എത്തിയെന്ന്....!!"" രുദി പല്ല് ഞെരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു...
""ഇല്ല....!! അപ്പോ ഇവൾ സ്വയം പോയി അവിടെ തലയിച്ചു വീണതാവും അല്ലെ...?? അങ്ങിനെ എങ്കിൽ പുറത്തുന്നു ആ ഡോർ ആരു പൂട്ടി...??"" ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയണം എന്നവന് ഇല്ലായിരുന്നു... പക്ഷെ ചോദിക്കാതിരിക്കാനായില്ല.. ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്റെ പാതി അവന് അത്രക്ക് വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നു...
""അതിപ്പോ ഇത്ര വലിയ കാര്യമാക്കണോ...?? അവൾ കാലു തെന്നി വീണതാവും... അറിയാതെ ആരേലും പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതിപ്പോ എന്താ...?? "" മായ പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു...
""അത്രേ ഒള്ളു...!! അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോല്ലേ...!! സ്വയം രക്ഷിക്കാനുള്ളതൊക്കെ നേരത്തെ മെനഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു എന്നർത്ഥം...!! "" മായ ഒരു നിമിഷം സ്ഥബ്ധിച്ചു പോയി.... ഋതുവും ഋതിയും വികസിച്ച കണ്ണുകളുമായി നിന്നു...
""രുദിയേട്ട...!!"" ശബ്ദമുയർത്തിയത് ഋഷി ആയിരുന്നു... വിശ്വനും ഒരു മരവിപ്പിൽ ആണ്...
""നീ എന്തിനാ ഒച്ചയെടുക്കുന്നത്...?? വാ തുറക്കേണ്ട ആള് ദാ നിക്കുന്നു...!! അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ...!! എന്താ നാവിറങ്ങിപ്പോയോ....??"" രുദി മായക്ക് നേരെ അലറി... അവർ വിയർത്തൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു... കല്ലുപോലെ നിക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളു അവർക്ക്...
""രുദി... നീ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എന്താ...?? എ.. എന്റെ മോളാ അവള്...!!"" മുത്തശ്ശൻ മായയെ നോക്കി വിങ്ങലോടെ പറഞ്ഞു... രുദിക്ക് കടുത്ത ദേഷ്യം തോന്നി...
""മായേ...!! ഞാൻ... ഞാൻ എന്താ ഈ കേക്കുന്നെ... അന്ന് മോള് സ്റ്റോറൂമിലേക്ക് പോകുമുമ്പ് നീ അങ്ങനെ ഒക്കെ ദേഷ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും... കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കും എന്നൊന്നും കരുതിയില്ല...!!"" രാധിക (രുദിയുടെ step mom, രുക്കൂസ് mom) ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്... ആ വാക്കുകൾ മായയെ വല്ലാതെ വിറപ്പിച്ചു...
""അതെങ്ങിനെയാ...!! പണ്ടൊരിക്കൽ എന്റെ മോനെ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കുളത്തിൽ തള്ളിയിട്ടതല്ലേ നിങ്ങൾ...!!"" രാധിക വിതുമ്പലോടെ പറഞ്ഞു... എല്ലാരുടെയും കാതുകൾ കൊട്ടിയടക്കപെട്ടത് പോലെ തോന്നി...
""രാധികേ...!!"" ശങ്കരന്റെ ശബ്ദം നേർത്തുപോയിരുന്നു...
""അറിയട്ടെ അച്ഛാ എല്ലാരും അറിയണം... ഈ കുടുംബം തകരാതെ ഇരിക്കാനാ ഞാൻ ഇതെല്ലാം മറച്ചുപിടിച്ചത്...!!"" അവർ കരച്ചിലോടെ പറഞ്ഞു... മായ ഇപ്പോഴും മൗനമാണ്...
പേടിയും മറ്റെന്തൊക്കെയോ ചിന്തകളും അവരെ നിശ്ചലമാക്കി... കണ്ണിൽ നിന്നും ഒരുതുള്ളി മാത്രം അടർന്നു വീണു...
""അത് ശെരിയാ എല്ലാം ചെയ്യ്തത് മായ ചെറിയമ്മ ആണ്... അതിനുള്ള തെളിവാണെല്ലോ ഇയാൾ...!!"" യാമി രംഗപ്രവേശനം നടത്തി... കൂടെ ഒരു പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു...!! അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ജോണും അകത്തേക്ക് വന്നു...
""മുരളി...!!"" എല്ലാരും അയാളെ കണ്ട് അമ്പരന്നു.... ഒരു ജോഡി കണ്ണുകൾ മാത്രം അയാളെ കണ്ട് പതറി... John മുന്നോട്ട് വന്നു കൂടെ കുറച്ചു പോലീസ് കാരും... കൂടെ സിദ്ധുവും ഉണ്ടായിരുന്നു IPS അല്ലെ...
അവനെ കണ്ട് എല്ലാർക്കും കലി ഇളകി... ഋതിക്ക് പേടിയോ ദേഷ്യമോ കൺഫ്യൂഷനോ അങ്ങിനെ എന്തെലാമോ ഉണ്ടായിരുന്നു... എന്നാൽ അവൻ ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല...
""ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ്... ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം...!! എന്താ ഏതാനൊക്കെ മനസിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു...!!"" John വിശദീകരിച്ചു... എല്ലാരും എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാതെ നിക്കുവാണ്...
"" ഇവിടെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ കൊലപാതക ശ്രമം ആണ് അല്ലെ...?? "" john ചോദിച്ചു...
"" അയ്യോ sir അങ്ങിനെയൊന്നും ഇല്ല...!! ഇതെന്തൊ...?? "" മുത്തശ്ശൻ വാക്കുകൾക്കായി പരതി..
""എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം... ഈ കള്ള കിളവനെ പൊക്കാൻ weste ആക്കിയ പെട്രോൾ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ആണെങ്കിലും എന്നർജി എന്റെ ആണെല്ലോ...!!"" സിദ്ധു ആണ് പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞത്... പറയുമ്പോ അവന്റെ ഒരു റൊമാൻസ് കൊളമാക്കിയ കലിപ്പായിരുന്നു ചെക്കന്...
""സിദ്ധാർഥ്...!!"" John വിളിച്ചു...
""Sorry sir...!!"" സിദ്ധു പല്ല് കടിച്ചു...
""അപ്പൊ കാര്യത്തിലേക്ക്...!! ഇയാള് ആരാ...?? "" മുത്തശ്ശനോടായിരുന്നു ജോണിന്റെ ചോദ്യം...
""ഇവിടുത്തെ പണ്ടത്തെ കാര്യസ്ഥൻ ആയിരുന്നു മുരളി...!!"" മുത്തശ്ശൻ മറുപടി കൊടുത്തു...
""അല്ലാതെ ഒരു ബന്ധം കൂടി ഉണ്ടെല്ലോ...!!"" ( ജോൺ
""അല്ലാതെ എന്ത് ബന്ധം...!!"" മുത്തശ്ശൻ ചോദിച്ചു എല്ലാരും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി...
""നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മുരളിയേട്ടനോട് ചോദിക്കാം, പറ മുരളിയേട്ടാ...!!""
""ഇല്ല എനിക്ക് വേറെ ബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല...!!"" അയാൾ ഉറച്ചവാക്കിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു...
""സിദ്ധാർഥ്...!!"" ജോൺ ആക്ഞ്യായോടെ വിളിച്ചു...
""അവന് കിട്ടിയതൊന്നും പോരാ sir...!! "" സിദ്ധു പല്ല് കടിച്ചു...
""ഹാ പോട്ടെ... ഇയാൾക്കോ ബോധം ഇല്ല ബന്ധം ഉള്ളവർക്ക് ബോധം കാണണം അല്ലോ..."" സിദ്ധു കൂട്ടി ചേർത്തു...
"" ശെരി അത് തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കാം... ഇവടെ ഇപ്പൊ എന്താ നടക്കുന്നെ...?? "" ജോൺ ചോദിച്ചു...
ആരും മിണ്ടിയില്ല...
""Sir ഞാൻ പറയാം...!!"" യാമി മുന്നോട്ട് വന്നു...
""Ys...!!"" അവൻ അനുവാദം കൊടുത്തു...
""ഇത് കല്യാണി... ഈ വീട്ടിലെ മൂത്ത പേരകുട്ടി രുദീന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയാണ്...!! ഈ നിൽക്കുന്ന മായയുടെ മകളുമായി ആണ് ആദ്യം ആ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചത്... അത് നടക്കാത്ത ദേഷ്യത്തിൽ മായചെറിയമ്മയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നാണ് ആരോപണം..."" യാമി വിശദീകരിച്ചു...
""യാമി വക്കിലെ ഇത് കോടതി അല്ല...!!"" സിദ്ധു ചെറിയ പരിഹാസത്തോടെ പറഞ്ഞു... യാമി ഒരു ചമ്മിയ ചിരി ചിരിച്ചു... അത് എന്തോ ജോണിന് പിടിച്ചില്ല...
""അപ്പൊ മായ ചെറിയമ്മേ നിങ്ങൾ പറ ഇത് ചെയ്യ്തത് നിങ്ങളാണോ...??"" ജോൺ രാധികയുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാണ് അത് ചോദിച്ചത്... അവർ പേടിയോടെ അവനെ നോക്കി...
""ഞാൻ മായ അല്ല...!!"" അവർ വിറച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു....
""ശിവേട്ട...!!"" അവർ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി നിന്നു....
""Sir ഇത് എന്റെ ഭാര്യയാണ് രാധിക... അതാണ് മായ...!!"" അയാൾ അവരെ ചേർത്തുപിടിച്ചു...
ജോൺ മായയുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു...
""നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ....!!""
""ഇല്ല... ഇല്ല ഇല്ല....!! ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല...!!"" മായ ദേഷ്യത്തോടെ കിതച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു...
""ഹ്മ്... അപകടം പറ്റിയത് കല്യാണിക്കാണെല്ലോ... അപ്പൊ കല്യാണിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം...!!"" അവൻ കല്ലുന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു...
""മോള് പറ ആരാ ഇത് ചെയ്യ്തത്...!!"" അവൾ യാമിയെ നോക്കി.. യാമി പറയാൻ കണ്ണ് കാണിച്ചു...
""അ.. അമ്മ....!!""
""രാധികമ്മ...!!"" അവളുടെ മറുപടിയിൽ ആ വീട്ടിലെ ഓരോ മൺ തരി വരെ ഞെട്ടി... അഴയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച രുദിയുടെ വിരലുകൾ അവളിൽ കൂടുതൽ മുറുകുകയാണ് ചെയ്യ്തത്... അതവൾക്ക് അത്ഭുതവും ആശ്വാസവും ആയിരുന്നു...!!
""കല്ലു നീ എന്താ ഈ പറയുന്നേ...?? ""
(മുത്തശ്ശൻ
""മിണ്ടരുത്... ഇനി.. ഇനി പറയേണ്ടതെല്ലാം ഈ നിക്കുന്ന കിളവനാ...!!"" രുദി മുരളിക്ക് നേരെ അലറി...
""എനി.. ക്കൊന്നും...!!""
""സിദ്ധു...""അയാൾ വിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ജോൺ ഒരു ഈണത്തിൽ വിളിച്ചു...
""ഓ...!!!"" അതെ ഈണത്തിൽ മറുപടി വരുന്നതിനൊപ്പം ആ കിളവനിട്ട് ഒരു ചവിട്ടും കൂടി കിട്ടി...
""അയ്യോ അച്ഛാ...!!"" രാധിക അയാൾക്കരുകിലേക്ക് ഓടിവന്നു.... എല്ലാരും ഞെട്ടി തരിച്ചിരുന്നുപോയി...
"" അച്ഛനോ..?? അനാഥ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്..."" എല്ലാരുടെയും ഉള്ളിലൂടെ ഓടിയത് അതാണ്...
""ആഹാ.. ബന്ധങ്ങൾ പുറത്തു വന്നല്ലോ... എന്നാൽ സമയം പഴക്കാതെ ബാക്കി കൂടി പറഞ്ഞാട്ടെ... എന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ...!!"" സിദ്ധു ഒരു പരിഹാസച്ചുവയോടെ പറഞ്ഞു...
അയാൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.. രാധിക അയാൾക്കാടുത്തിരുന്ന് കരയുവാണ്... ജോൺ സിദ്ധുനു കണ്ണ് കാണിച്ചു... സിദ്ധു നേരെ ചെന്ന് ആ കാർന്നോരെ പൊക്കി എണീപ്പിച്ചു...
""ഒള്ളത് ഒള്ളത് പോലെ പറയെടോ...!!"" പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് കൊടുത്തു...
""ഞാൻ.. ഞാൻ പറയാം...!!"" അയാൾ എല്ലാർക്കും നേരെ കൈകൂപ്പി...
""ഇത്... ഇത് എന്റെ മോൾ ആണ്... ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്.. അത് കള്ളമാണ്...!!"" എല്ലാരും ഒരു ഉൽകിടിലെത്തോടെ ആണ് എല്ലാം കേട്ടത്....
രാധികക്ക് ഒരു കാമുകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു... അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ അവൾ ഗർഭിണി ആവുകയും അവൻ ഇട്ടിട്ടു പോവുകയും ചെയ്യ്തു... അങ്ങനെ ആണ് അവളെ മുരളി ഈ വീട്ടിലെ മരുമകൾ ആക്കി എടുത്തത്...!!
രുക്കു ശിവദാസന്റെ (രുദിയുടെ അച്ഛൻ ) മകൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും രുദിയെ രാധികക്ക് അത്ര പിടിക്കാത്ത കൊണ്ടും ആണ് രാധിക അന്ന് രുക്കുനെ കുളത്തിൽ ഇട്ടത്...!!
അതെ രാധിക ആയിരുന്നു രുക്കുനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത്... തച്ചിന് അത് രുദിയുടെ തലയിൽ ഇടാൻ നോക്കി... ഇപ്പൊ തടിത്തപ്പൻ മായയുടെ തലയിലും...!!
ഇത് കണ്ട ഒരേ ഒരാൾ ആണ് മുരളി... ഇനി മുരളി ഇവിടെ തുടർന്നാൽ താൻ സ്വയം ഇല്ലാതാവും എന്ന് ഭീഷണി പെടുത്തിയാണ് അയാളെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടത്...
രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് യാമിയും ജോണും ഇത് കണ്ട് പിടിച്ചു.. കൂടെ കല്ലുന്റെ മൊഴിയും...!! സിദ്ധുനു ഒരു free ഓട്ടപ്പാച്ചിലും...!!
എല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എല്ലാരും നിർവികരാർ ആയിരുന്നു...!! പെട്ടെന്നാണ് രുക്കു ബോധം കേട്ട് വീണത്...!! യദു ഓടി വന്ന് അവളെ താങ്ങി എടുത്തു...
അപ്പോഴേക്കും ജോണും സിദ്ധുവും രാധികയേയും മുരളിയേയും വിലങ്ങുവയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങി...
""തൊട്ട് പോകരുതെന്നെ...!!"" അവർ അലറി...
""എന്റെ... എന്റെ ദിനേശേട്ടനെ എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റി ഈ വീട്ടിൽ ഇയാളുടെ രണ്ടാം ഭാര്യയായി കൊണ്ടു വന്നിട്ടത് ഇയ്യാളാണ്...!! എന്റെ ജീവിതം... എനിക്ക് നഷ്ട്ടപെട്ടു പോയ എന്റെ പ്രണയം...!! എല്ലാം എല്ലാം നഷ്ടമായത് എനിക്കാണ്...!!"" രാധിക അലറി....
""മുടിപ്പിക്കും ഞാൻ... ഈ കുടുബം തന്നെ മുടിപ്പിക്കും... മുച്ചോടു മുടിപ്പിക്കും...!!""
""അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ വാ... നമ്മുക്ക് ജയിലിൽ ചെന്നിട്ട് ഗോതമ്പുണ്ട തിന്ന് തല്ക്കാലം സർക്കാരിനെ മുടിപ്പിക്കാം...!!"" സിദ്ധുന്റെ വകയാണ് ഡയലോഗ് ഋതി അറിയാതെ ചിരിച്ചുപോയി...
അവർ ഒരുപാട് അലറിയെങ്കിലും വനിത പോലീസ് അവരെ പിടിച്ച് വണ്ടിയിൽ കേറ്റി... കൂടെ മുരളിയേയും...!!
ജോണും സിദ്ധുവും മറ്റു പോലീസ് കാരും അവിടുന്ന് പോയി...!! രുദി മായയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു...
""ചെറിയമ്മേ... അറിയായിരുന്നു ചെറിയമ്മ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന്... Police വരുന്നത് വരെ പിടിച്ച് നിക്കാൻ വേറെ വഴി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ...!! എന്നോട് ക്ഷെമിക്കണം..!!"" രുദി അവർക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് ക്ഷമാപണം നടത്തി...
""നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം...!!"" ഉറച്ച വാക്കുകളുടെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും നേരെ തിരിഞ്ഞു...
""എടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ എടുത്തോ...!! ഏച്ച് കെട്ടിയത് എന്നും മുഴച്ചു തന്നെ നിക്കും...!!"" അത്രയും പറഞ്ഞവർ മുകളിലേക്ക് കേറി... എല്ലാർക്കും കുറ്റബോധം തോന്നി... എന്നും കുന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ഒള്ളു...!! ഒടുക്കം ഒരു കൊലപാതക ശ്രമം വരെ...
അഹങ്കാരികൾ ആയിരിക്കാം വില്ലത്തികൾ ആയിരിക്കാം... അവരെ അവരായി സ്വീകരിച്ചു സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു...
ശെരിയാണ് മായ അഹങ്കാരി ആണ്... മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്തും മൂടിവെക്കാതെ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്നത്കൊണ്ട്...!! വിശ്വൻ അച്ചി കോന്തൻ ആണ്... ഭാര്യയോയുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും പുറത്ത് അവളുടെ വീട്ടുകാരുടെകൂടെ നിക്കണം എന്നാ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട്...
മക്കളുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ...!! മായ ആരെയും നോക്കാൻ നിക്കാതെ ഒരു യാത്ര പോലും പറയാത്തെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി... കൂടെ വിശ്വനും മക്കളും..........കാത്തിരിക്കൂ.........
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]