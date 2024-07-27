സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 63
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
രണ്ടാഴ്ച പെട്ടെന്ന് കടന്നുപോയി...!!
ആ കുഞ്ഞ് വീട്ടിലെ അര പ്ലേസിൽ ഇരിക്കുവാണ് മായ...!! പെട്ടെന്നാണ് മുന്നിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചൂട് കോഫീ നീണ്ട് വന്നത്...
അവർ തല ചരിച്ചു നോക്കി... മുന്നോട്ട് കണ്ണ് പായിച്ചിരിക്കുന്ന മഹി...!! അവൻ അവരെ നോക്കുന്നുപോലുമില്ല...!! അങ്ങിനെ ഒരാൾ അടുത്തുണ്ടെന്നു പോലും ഭാവിക്കാതെ മായ മുന്നോട്ട് നോക്കിയിരുന്നു...
അന്ന് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പോകാൻ ഇടമില്ലായിരുന്നു... മായയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നതുകൊണ്ടോ വിശ്വന്റെ വീട്ടുകാർ അവരോട് പണ്ടേ അത്ര രസത്തിൽ അല്ല...
രാത്രിക്ക് രാത്രി കുടുംബമായി എല്ലാരും മഹിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് വന്നത്... അവനെല്ലാരേയും സ്വീകരിച്ചു....!!
എന്നാൽ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് മായ ഒരു ഡിപ്രെഷൻ സ്റ്റേജിൽ ആണ്...!! ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടിട്ടില്ല...!! മഹിയും അത് കാര്യമാക്കിയില്ല...!!എന്നാലെന്തോ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നി...
മകളെ വളച്ചു കുപ്പിൽ ആക്കി പിന്നെ ആണോ അവളുടെ അമ്മ...!! മഹി ഒരു കുസൃതിയോടെ ഓർത്തു...!!
സ്വന്തം ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവൻ മായക്ക് നീട്ടിയ ചായ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി വലിച്ചു കുടിച്ചു...!!
""നല്ല രുചി.. തള്ള കുടിക്കാഞ്ഞത് നന്നായി...!!"" അവന്റെ പിറുപിറുക്കല് കേട്ട് മായ അവനെ വിജിത്ര ജീവിയെ പോലെ നോക്കി...
പിന്നെയും മുന്നോട്ട് നോക്കിയിരുന്നു... വല്ലാത്തൊരു മരവിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മായ...
""അടുക്കളയിൽ ആരാണാവോ...?? വേദേ...!! "" പിറു പിറുത്തുകൊണ്ടവൻ ഉച്ചത്തിൽ വേദയെ വിളിച്ചു...
""ഓ..!!"" അകത്തുന്നു വിളിയും കേട്ടു....
""ഒരാൾക്കൊള്ള അരി കുറച്ചിട്ടാൽ മതി വേധൂ ഇവിടെ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ണാ വൃദ്ധത്തില...!!"" മായക്ക് ചെറിയ അസ്വസ്ഥ തോന്നി തുടങ്ങി എങ്കിലും അവർ അത് പുറത്തു കാണിച്ചില്ല...
""ഹാ മിണ്ടുന്നതിന് tax കെട്ടണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തോരം പൈസ ലാഭിച്ചേനെ...!!"" മഹി മായയെ നോക്കി ഒരു പ്രിതേക താളത്തിൽ പറഞ്ഞു... മായ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ചു ദൂരേക്ക് മാറി കൈയും കെട്ടി നിന്നു...
""ഓ.. സീരിയൽ നടി ആണെന്ന ഇവിടെ ചിലരുടെ ഭാവം...!!"" അവൻ വീണ്ടും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ചൊറിയാൻ തുടങ്ങി...
""ഒരു ബാഗ്രൗണ്ട് മൂസിക്ക് കൂടി ഇട്ട് തരട്ടാ അമ്മച്ചി...!!
ഏഏഏഏഏ....!!🎶""
ഇത്തവണ അവർക്ക് ചെറുതായി ചിരി വന്നു എങ്കിലും മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവന് മുഖം കൊടുക്കാതെ നിന്നു...
""ഓ... ഒരു പത്രാസ്കാരി...!! ചിരി വന്നാലും ചിരിക്കൂല്ല..."" (മഹി
""ഞാൻ ചിരിച്ചൊന്നുമില്ല...!!"" മായ മുഖം വീർപ്പിച്ചു..
""ഓ പിന്നെ ചിരിച്ചില്ല... എവിടെ മുഖം നോക്കട്ടെ...!!"" അവൻ ചെന്ന് അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്നു.. അവർ മുഖം തിരിച്ചു, മഹി അവർക്ക് നേരെ മുഖം കൊണ്ട് വന്നു...
'""ഏയ് ഒരു കുഞ്ഞ് ചിരിയുണ്ടല്ലോ ദെ ഇവിടെ...?? "" മഹി മായയുടെ ചുണ്ടിന്റെ കോണിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി...മായ വീണ്ടും മുഖം തിരിച്ചു...
""ദെ ചിരിച്ചു...!!"" മഹി അവരെ നോക്കി കളിയാക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു... അവർക്ക് ചിരി പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റാതെയായി...
""ദെ കൊറച്ചൂടെ ചിരിച്ചു... ചിരിച്ചു...!! ദെ ചിരിപൊട്ടി... ശോ..ഈ മായമ്മയുടെ ചിരി കാണാൻ എന്ത് രസവ...!!"" അപ്പോഴേക്കും പിടിച്ചു നിക്കാൻ കഴിയാതെ പൊട്ടി ചിരിച്ചുപോയിരുന്നു അവർ...
""ആഹാ... അപ്പൊ ചിരിക്കാനൊക്കെ അറിയാലേ...!!"" മഹി അവരെ ചേർത്തു പിടിച്ച്...
""ടാ.. ഡാ...!! എന്റെ ഭാര്യയെ പഞ്ചാരയടിക്കാൻ എനിക്കറിയാം...!!"" തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ എല്ലാരും ഉണ്ട് അവിടെ...!! ഋതു, ഋതി, ഋഷി, വിശ്വൻ, എല്ലാരും ഈ കാഴിച്ച കണ്ട് കുഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിയോടെ നിക്കുവാണ്...
""ഓ... എനിക്കെങ്ങും വേണ്ടാ... ഇത്രേം ദിവസം ഈ തള്ള ഇവിടെ മുഖവും വീർപ്പിച്ചു നടന്നപ്പോ ആർക്കും വേണ്ടായിരുന്നു... ഒന്ന് ചിരിച്ചപ്പോ വന്നേക്കുവാ...!!"" അവൻ കുറുവിച്ചു...
""ഡാ കുട്ടി ച്ചാത്ത... വെറുതെ എന്റെ കൈക്ക് പണിയുണ്ടാക്കരുത്...!!"" മായ ഒരു നിമിഷം പഴയ ഫോമിലേക്ക് വന്നു...
""ഓഹ്... മായ ദേവി ഭൂലൻ ദേവി ആയെല്ലോ...!!""
""ഭൂലൻ ദേവി മാത്രമല്ലടാ ഞാൻ ചിലപ്പോ ഭദ്രകാളിയും ആവും...!! കേട്ടോടാ കൊച്ച് ചെർക്ക...""
""ഞാൻ... U... എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി..!! സ്മാൾ boy... എന്നോട് കളിച്ചാലേ ഞാൻ തെളിവ് നേരത്തും ഹേ...!!""
""എന്ത് തെളിവ്...!!""
""എന്റെ ഈ ജിമ്മിൽ പോയി തഴമ്പിച്ച ബോഡി തന്നെ വലിയ തേവിവാണ് എന്റെ കുന്നംകുളത്തെ ഐശ്വര്യ റായ്...!!""
""ഇതാണോ... തഴബിച്ച ബോഡി.. ബീപ കുറ്റി...!!""
""അങ്ങോട്ട് മാറി നിക്കണം fitness സെൻസ് ഇല്ലാത്ത തള്ളേ...!!""
""എടാ കാട്ട് മാ...!!""
""ആ മതി മതി...!!"" അപ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് വിശ്വൻ ഇടപെട്ടു... എല്ലാരും അവർക്കടുത്തേക്ക് വന്നു...
""കണ്ടാ പറയോ ഇത്രേം നേരം മിണ്ടാട്ടം മുട്ടി നിന്ന ആളാണ് എന്ന്...!!"" വിശ്വനാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ അവരുടെ കണ്ണും കലങ്ങിയിരുന്നു...
""അപ്പോഴേക്കും കണ്ണ് കലങ്ങിയോ... എന്റെ മായമ്മേ മായമ്മ ഒന്ന് ഉഷാറായാലല്ലേ... നമ്മക്ക് തല്ലുകൂടി തല്ലുകൂടി ഈ വീട് എടുത്ത് തിരിച്ചിടാൻ ഒക്കു...!!"" അവൻ കളിയോടെ പറഞ്ഞതും കരച്ചിലിനിടയിലും അവർ ചിരിച്ചുപോയി...
""എനിക്ക് എന്റെ ആ പഴയ അഹങ്കാരി മായമ്മയെ ആണ് ഇഷ്ട്ടം... മായമ്മ മായമ്മയായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്ന മതി...
എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മായമ്മ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ പോലെയാ... ഈ സഖാവ് മഹിനന്ദന്റെ അമ്മക്ക് ഇത്തിരി അഹങ്കാരം തെന്റെടോം ഒക്കെ ഒള്ളത് നല്ലതാ...!!"" അവൻ അവരെ ചേർത്തു പിടിച്ച് പറഞ്ഞു... ചിരിയും കരച്ചിലും ഒന്നിച്ചവരെ തേടി എത്തി...
""എന്നാലേ പൊന്ന് മോൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പുതിയ വീട് പണിയാനുള്ള വഴിനോക്കിക്കോ... ഞാൻ ഈ വീട് തലതിരിച്ചിടുന്നതിനെ പറ്റി plan ഉണ്ടാക്കട്ടെ...!!"" അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അകത്തേക്ക് നടന്നു...
""അതെ പണിയുമ്പോൾ കൊറച്ചു വലിയ വീട് പണിയണെ...!!"" അകത്തേക്ക് കേറും വഴി അവർ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു...
""അതെ അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുവാ നിങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് എന്റെ വീട് പൊളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ...? കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോള് ഓടേളക്കി ഇപ്പൊ ദെ ആ തള്ളക്ക് വീട് പൊളിക്കണം...!!"" അവൻ വിശ്വനെ നോക്കി പല്ലുകടിച്ചു...
""നീയല്ലേ അവൾക്ക് കൊറച്ചു മുന്നേ വളം വെച്ചു കൊടുത്തത്...!!"" അവൻ അയാളെ കണ്ണും മിഴിച്ചു നോക്കി...
""എന്നാപ്പിന്നെ അനുഭവിച്ചോ...!!"" അയാൾ അതും പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് നടന്നു... കൂട്ടത്തിൽ അവനെ ആക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഋതുവും ഋഷിയും...
ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ അകത്തേക്ക് കേരനൊരുങ്ങിയതും പിന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കൈ അവനെ ചുറ്റി പിടിച്ചു... തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും കവിളിൽ ഒരുമ്മ വീണിരുന്നു... അവന്റെ മുഖം ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു...
അവൻ അവളെ വലിച്ചു മുന്നിലേക്കാക്കി... കുതറാതെ അവൾ അവനോട് ചേർന്നു നിന്നു... ഒന്നുയർന്നു പൊങ്ങി വീണ്ടും മറുകവിളിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തു...
""സന്തോഷയോ...?? ഇത്രേം നേരം അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞു മോന്ത വീർപ്പിക്കുകയായിരുന്നെല്ലോ...?? "" അവൾ തലയാട്ടി ... അവന്റെ മുഖം അവളോടടുത്തു...
""എഹേം.. അഹേം...!!"" രണ്ട് ചുമ ചുമച്ചുകൊണ്ട് ഋഷി അങ്ങോട്ട് വന്നു... പിന്നാലെ നാല് ചുമ ചുമച്ചു കൊണ്ട് ഋതുവും...
""അകത്ത് റേഞ്ച് പോരാ അളിയാ...!! ഇവിടെ കൊള്ളാം നല്ല Hot വൈബ്...!!"" ഋഷി അവരെ നന്നായി വാരി...
""എന്തോന്ന്...??😳"" മഹി and വേദ
""അല്ല നല്ല ചൂടോടെ റേഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാ...""(ഋഷി
"" അതികം ചൂട് റേഞ്ച് പിടിക്കേണ്ട അളിയാ ഫോൺ കത്തി പോകും..??"" (മഹി
""അതിപ്പോ ഞാൻ അല്ലല്ലോ അളിയനല്ലേ... അളിയൻ ഇത്തിരി ചൂട് കുറക്കുന്നത് നല്ലതാ.. 🙈 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറുന്നവരെ...!!"" (ഋഷി
""അതെന്തിനാ അളിയാ മാറുന്നെ ഇവിടെ നിന്നാ പോരെ...!!"" (മഹി
""എന്തിന് നിങ്ങളുടെ ഈ romance കാണാനോ..?? ഞങ്ങൾ സിംഗിൾസിനെ കൊണ്ട് അതൊന്നും വയ്യേ...""
""അയ്യേ... എനിക്ക് 18 വയസു പോലും ആയിട്ടില്ല...!!"" ഋതു കുഞ്ഞ് പരിതപ്പിച്ചു...
""ച്ചി കേറിപോടി അകത്ത്...!!"" ഋഷി അലറിയതും... പോയ വഴി പുല്ലുപോലും മുളകരുതേ എന്ന മട്ടിൽ ഋതു ഓടി... എല്ലാരും അത് കണ്ടു വാപൊത്തി ചിരിച്ചു....
•••••••••••••••••
രണ്ടാഴ്ചയിട്ട് രുക്കുവിന്റെ അവസ്ഥയും മറിച്ചല്ലായിരുന്നു...!! താൻ ആ വീട്ടിൽ ആരുമല്ല എന്ന തോന്നൽ അവളെ ഒരു പെരുമ്പാബിനെ പോലെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കി...
എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഉൾവലിഞ്ഞ അവളെ കാണുംതോറും പണ്ടത്തെ രുദിയേ ആണ് ഓയർമ്മവന്നത്...!! അതിൽ എല്ലാർക്കും പേടി തോന്നി...!!
ഇപ്പൊ അവൾ ഒറ്റക്കാണ് കിടക്കാറ്... ആരെയും അടുപ്പിക്കാറില്ല... എന്തോ ആലോചിച്ചു രാത്രി ഇരുട്ടത് ലൈറ്റ് പോലും ഇടാതെ ബെഡിൽ ഇരുന്ന് മുട്ടിൽ തലയൂന്നി ഇരിക്കുവാണ് രുക്കു...
പെട്ടെന്നാണ് ആ മുറിയിലേക്ക് ബാൽക്കണി വഴി എന്തോ ചാടി വീണത്... ആ സാധനം മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്നു... സ്ലൈഡിങ് വിൻഡോ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ തുറന്ന് രുക്കുവിനരികിലേക്കെത്തി...!!
ബെഡിൽ എന്തോ അമരുന്നതായി തോന്നിയതും ഞെട്ടി നോക്കിയ അവൾ ഇരുട്ടിൽ ആ രൂപത്തെ കണ്ട് ഒച്ചവെക്കാനൊരുങ്ങി... അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും ചാടിക്കറി അവൻ അവളുടെ വായ പൊത്തി...
അവളുടെ മുഖത്തോട് അടുത്തത് യദു ആണെന്ന് കണ്ടതും അവൾക്ക് ഒരേ സമയം ആശ്വാസവും സങ്കടവും അതുപോലെ ഞെട്ടലും തോന്നി... അവളുടെ കണ്ണുകൾ പിടച്ചു...!!
അവൾ അനങ്ങുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടതും അവൻ മേലെ കൈയ്യെടുത്തു...!! അവൻ അവളുടെ മുഖം കയ്യിലെടുത്തു... അവന്റെ കൈ തണുത്തുറഞ്ഞിരുന്നു
""രുക്കു...!!"" അവൻ മെല്ലെ വിളിച്ചു... ആ വിളിയിൽ പരിഭവവും സങ്കടവും ഒരേപോലെ മിന്നി മാഞ്ഞു...
""മ്മ്...!!"" അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന വണ്ണം മൂളി...
''"എന്താടാ... എത്ര ദിവസായി നീ ഇങ്ങനെ.. എ.. നിക്ക്.. നിക്ക് സഹിക്കനില്ലടാ... എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഒച്ചേയെടുത്തും വഴക്കടിച്ചും നടന്ന എന്റെ രുക്കുമ്മ എവിടെ...?? ന്നെ.. ന്നെ വേണ്ടണ്ടായോ... നിനക്ക്...!!"" കരച്ചിൽ ചീളുകൾ അവന്റെ വാക്കുകൾ മുറിച്ചു... അവളും കരയുകയായിരുന്നു...
""ഞാൻ.. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ.. ആരുമല്ല യദു പൊട്ട..!!"" അവൾ ഏങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു...
""എന്താടാ ഇത്... നിന്നെ ഇവിടെഉള്ളൊരു അങ്ങിനെ കാണുമെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ രുക്കുമ്മ....!!""
""നിക്ക് ആരും...!!"" പറഞ്ഞു തീരുമുന്നേ അവൻ അവളുടെ വായ പൊത്തിയിരുന്നു...
""അപ്പൊ ഞാൻ ആരാടാ..?? ഞാൻ... ഞാൻ ആരുമല്ലേ നിനക്ക്....!!"" അവളുടെ നെറ്റിയിൽ നെറ്റി മുട്ടിച്ചു ഒരു കരച്ചിലോടെ ആണ് ചോദ്യം...
""എനിക്ക് വേണം രുക്കു നിന്നെ.. നീ.. നീ ഇങ്ങനെ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ.. I can't Lose Uuu... B. Coze I Love U...!!"" അവളെ തന്നിലേക്കടുപ്പിച്ചു വാരി പുണർന്നുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു..........കാത്തിരിക്കൂ.........
