സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 64
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
ദിവസങ്ങൾ ഒടുക്കമില്ലാത്ത യാത്രയിലാണ്... കൂടെ ഒന്നുമറിയാതെ നമ്മളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു... രുക്കുവിന്റെ മുറിയിലേക്കുള്ള രാത്രിസഞ്ചാരം യദു സ്ഥിരമാക്കി...!!
ആദ്യമദ്യം അവൾ പിടികൊടുത്തിരുന്നില്ല.. മനസ്സ് അത്രയും മരവിച്ചു പോയിരുന്നു...!! പിന്നെ പിന്നെ യദു ഒന്ന് വരാൻ വൈകിയാൽ കണ്ണും നട്ട് ഇരിപ്പായി...
പിന്നെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവനായിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായി... വീട്ടിൽ എല്ലാരും പതിയെ അതറിഞ്ഞു...!! പക്ഷെ ആർക്കും എതിർപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല...!!
അവനാണ് അവൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്...!! പതിയെ അവൾ ok ആയി... ഒരു ലോങ്ങ് ലീവിന് ശേഷം അവൾ തിരിച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പോയി തുടങ്ങി...!! എല്ലാരും happy..!!
നമ്മൾ തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് നീണ്ട് വരാൻ ഒരു കൈയുണ്ടെങ്കിൽ അതാവും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹം...!!
ഉച്ചക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുവാണ്... എല്ലാർക്കും മായയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭാവം മനസിലാക്കുവായിരുന്നു... അവരെ ഏച് കെട്ടിയതല്ല... മറിച് അവരിലായിമ്മ ഒരു വിടവാണ് എന്ന് എല്ലാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു...
""എനിക്ക് എല്ലാരോടും ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്...!!"" രുദി ആണ്... എല്ലാരും തലപൊക്കി നോക്കി..
""കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ആവാറായി... ഇത് വരെ ഇവളുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ടില്ല...!!"" രുദി ഒന്ന് മടിച്ചു...
""അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾ കല്ലുന്റെ വീട് വരെ പോവുകയാണ്...!!"" കല്ലുന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു കല്ലുന് സന്തോഷായി...
••••••••••••••••••••
സിദ്ധു ഉച്ചക്ക് food കഴിക്കാൻ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വന്നു... ഡ്രസ്സ് മാറി വരുമ്പോഴും ഹേമ sorry അവന്റെ അമ്മുട്ടി അടുക്കളയിൽ തിരക്കിട്ട പണിയിൽ ആയിരുന്നു...!!
കുറച്ചു ദിവസം അവർക്കും അത്ര നല്ല ദിവസങ്ങൾ ആയിരുന്നില്ല...!! അവരുടെ വിവാഹകാര്യം സിദ്ധുവിന്റെ വീട്ടിലറിയിച്ചിരുന്നു...!!
ചെറിയ പൊട്ടലും ചീറ്റലും ഒക്കെ ഉണ്ടായി... പോരാത്തതിന്...!! ഒരമ്മ ആവാനുള്ള ഭാഗ്യം അവന്റെ അമ്മുട്ടിക്ക് ഇല്ല...!! ആ വേശ്യാലയത്തിൽ പെട്ടപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്തതാണ് അവളുടെ ഗർഭപാത്രം...!!
എല്ലാം കൂടെ ജക പോക...!! ഒടുക്കം വീട്ടിൽ 'കെട്ടിയത് നിങ്ങളല്ല ഞാൻ ആണ്... ഇത്രേം കാലം നിങ്ങൾ ആരും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ... ഇനിം അത് മതി..' എന്നാ ഡയലോഗിൽ നിർത്തി ഇറങ്ങി പൊന്നു...
അമ്മുന് അത് വലിയ സങ്കടവും കുറ്റബോധവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു.. എവിടെ സിദ്ധുവല്ലേ ആള് ഇത് വല്ലതും അവന്റെ അടുത്ത് നടക്കുമോ...!!
ഒടുക്കം ഒരു കട്ട റൊമാൻസിൽ സിദ്ധു അവളുടെ സങ്കടമൊക്കെ നൈസ് ആയിട്ട് side ആക്കി...!! ഈ റൊമാൻസിന്റെ ഇടയിലാണ് രുദിയുടെ വീട്ടിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നതും അവന്റെ romance കൊളമാവുന്നതും...!!
അവളുടെ ഇടുപ്പിൽ ഒന്ന് നുള്ളിയ ശേഷം അവൻ കേറി കിച്ചണിൽ കൌണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇരുന്നു...
""സിദ്ധുവേട്ട...!!"" അവൾ വേദനയോടെ വിളിച്ചു... അവനൊന്ന് കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചു..
""ഇന്ന് എന്താ സ്പഷ്യൽ..?? "" അവൻ അവളെ നോക്കി ചോദിച്ചു...
""ഉള്ളതൊക്കെ തന്നെ...!!"" അവൾ അവനെ നോക്കാനേ പോയില്ല...
""ആ പാടിന് തെളിച്ചം പോരല്ലേ..??"" അവൻ പറഞ്ഞതും അവൾ വേഗം കയ്യെടുത്ത് അവളുടെ കഴുത്തിൽ വെച്ചു... അവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു...
""ദെ സിദ്ധുവേട്ടാ...!!🤨
ഇന്ന് ഞാൻ മോളുടെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരിക്കും...!!"" നിങ്ങളൊരു ഒച്ച കേട്ടോ... ഒരു തകർന്ന ശബ്ദം അത് നമ്മടെ സിദ്ധുന്റെ ഹാർട്ട് തകർന്നതാ...!!
അവൻ ദയനീയമായി അവളെ നോക്കി... അവൾ തികട്ടി വന്ന ചിരി അടക്കി പിടിച്ച് നിന്നു... ഇല്ലെങ്കിൽ ചെക്കൻ terror ആവും...
ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ചെക്കന്റെ ഹൃദയവേദനയും മാറ്റി രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചാണ് ഇറങ്ങിയത്...!! ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയതും അവൾ ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി...!!
സിദ്ധു അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ച് നിർത്തി... തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഉണ്ട് കണ്ണൊക്കെ ചുരുക്കി... ചുണ്ടൊക്കെ ചുളിച്ചു നിക്കുവാ ഒരു പാവത്താൻ...
എന്റെ തമ്പുരാനെ കണ്ടാൽ പറയുമോ... ആ കൊച്ചിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് ഈ കണ്ട കട്ടായം മുഴുവൻ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ വിരുതാനാണ് എന്ന്...!! അവൾ ചിന്തിച്ചുപോയി...
അവൾ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചതും അവൻ കണ്ണ് രണ്ട് അടച്ചു ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചു ഉമ്മ എന്ന് കാണിച്ചു... ചുണ്ടിൽ ഒന്നമർത്തി മുത്തികൊണ്ട് അവൾ വണ്ടിന്ന് ഇറങ്ങി...
""ഇന്നത്തെ കോട്ട കഴിഞ്ഞ്...!!""
അവൾ വൈകുന്നേരത്തോടെടുത്തു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോൾ...!! ദൃതി പിടിച്ച് നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് എതിരെ വരുന്ന ആളെ കാണുന്നത്....!! സ്ഥബ്ധിച്ചു നിന്നുപോയി അവൾ...!!
ഒരുനിമിഷത്തെ പകപ്പിന് ശേഷം അവളുടെ കണ്ണുകൾ ആളികത്തി... ഉള്ളിലേരിഞ്ഞ അഗ്നി നീർക്കണങ്ങളായി പുറത്തേക്ക് വന്നു...
ദിയയുടെ മുറിയിലേക്കെത്തിയ അവൾ മൂകമായിരുന്നു...!! ദിയയോടുള്ള സംസാരം വരെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കിൽ നിർത്തി...!!
ബൈസ്റ്റാൻഡേർ ബെഡിൽ ഇരിക്കുവാണ് അമ്മു... ദിയമോൾ നല്ല ഉറക്കമാണ്...!!
പദ്മയുടെ എന്ന് പറയുന്നതിലും നല്ലത് ഈ അവസരത്തിൽ ഹേമ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആണ്...!!
അതെ ഹേമയുടെ ചിന്തകൾ കാട് കേറുകയാണ്...!! താൻ വീണ്ടും ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു...!! തന്റെ ജനനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിയെ..!! തന്റെ നാശത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിയെ...!!
പദ്മയിൽ നിന്നും ഹേമയിലേക്ക് അവൾക്ക് അധികം ദൂരമില്ല എന്ന് അവൾ ചുരുങ്ങിയ നേരം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു...!!
അയാൾ എന്താണ് ഇവിടെ...?? അവൾ ഇടയ്ക്കിടെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു...!!
അയാൾക്ക് എന്നെ മനസിലായില്ലേ...?? അവളുടെ മുഖം പുച്ഛത്തിൽ ഒന്ന് വിരിഞ്ഞു...!! ചവച്ചു തുപ്പി എറിഞ്ഞതല്ലേ...!! ഇനി എന്തിന് ഓർക്കണം...!!
പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ...?? വർഷം കൊറേ കഴിഞ്ഞാലും വീര്യം കൂടുന്നത് മുന്തിരി ചെറിന് മാത്രമല്ല പകക്കും കൂടി ആണ്...!!
കാലം മുറിവുകളെ മയിക്കുമായിരിക്കും... എന്നാൽ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ മുളപൊട്ടിയ പ്രതികരഗ്നിയെ കെടുത്താൻ മാത്രമുള്ള കേൽപ്പൊന്നും കാലത്തിനില്ല... മഴയിലും മഞ്ഞിലും അത് ആളിക്കത്തികൊണ്ടിരിക്കും...!!
അവനെ കൊല്ലണം അതിനാ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത്...!! ഇപ്പൊ സിദ്ധുവേട്ടന് വേണ്ടിയും...!!
പെട്ടെന്നാണ് അവൾക്ക് ആ ബോധം ഉണ്ടായത്... താൻ... താനിപ്പോ ഒരു ഭാര്യയാണ്...!! തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവന്റെ അവസ്ഥ...!!
ഒരു നിമിഷം അവൾ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി... പിന്നെ രണ്ടും കല്പിച്ചവൾ ഫോൺ എടുത്തു...!!
""ശേഖര മാമേ...!! ഞാൻ... ഞാൻ അയാളെ കണ്ടു... ഇത്രയും കാലം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ കാത്തിരുന്നത് അയാളെ...!!
""മോളെ ഇത്രയും കാലം നിനക്ക് മുന്നും പിന്നും നോക്കണ്ടായിരുന്നു.. ഇപ്പൊ അങ്ങിനെ അല്ല..."" മറുതലക്കൽ അയാളുടെ ശബ്ദത്തിൽ ആവലാതി നിറഞ്ഞു...
""അറിയാം...!! എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല... പക്ഷെ എന്നെ ഈ നിലയിൽ ആക്കിയവനെ വെറുതെ വിടില്ല... ഇത് എന്റെ മാത്രം കണക്കാണ്...
മാമ എനിക്ക് അയാളെ പറ്റിയൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു തരണം... മല്ലികയുടെ കുറച്ചൾക്കാർ മാമയുടെ വശത്തുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം..
അവരെ ഇറക്കണം...!! അയാളെ ഞാൻ കണ്ടത്
JEEVANA HOSPITAL - ലിൽ വെച്ചാണ്... ഇവിടുത്തെ cctv യിൽ നിന്ന് തന്നെ തൊടങ്ങിക്കോട്ടെ അന്വേഷണം...
എനിക്കറിയണം അയാളെ പറ്റി....!!"" പതർച്ച തൊട്ട് തീണ്ടതാ വാക്കുകളായിരുന്നു അവളുടേത്... അയാൾക്ക് മൂളനല്ലാതെ ഒന്നിനും കഴിഞ്ഞില്ല...
***🥀***
ബാൽക്കണിയിൽ സിഗററ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന രുദിയുടെ മുതുക്കിൽ ശക്തിയിൽ എന്തോ വന്ന് പതിച്ചു... അവൻ മുന്നോട്ട് വീഴാനഞ്ഞു...!!
""എന്റെ തുമ്പി കുട്ടിയെ... എന്നെ ഇടിച്ചിടോ നീ..?? "" അവൻ കളിയോടെ ചോദിച്ചു...
""അയ്യോ ഞാ ഇടിച്ചിട്ടാലോന്നും വീഴില്ല... എന്റെ ഇന്ദ്രേട്ടൻ സ്ട്രോങ്ങല്ലേ...!!""
""എന്താണ് ഇന്ന് full happy ആണെല്ലോ...?? ""
""പിന്നല്ലേ നമ്മൾ അമ്മയെ കാണാൻ പോകുവല്ലേ... പഷേ അന്ന് യാമി ചേച്ചിയോട് അമ്മയെ രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ...!!""
""അതിനല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകുന്നെ എല്ലാം കലക്കി തെളിച്ചിട്ട് ശുദ്ധികലശവും നടത്തിട്ടെ തിരിച്ചൊള്ളു...!!"" അവൻ അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ച് പറഞ്ഞു............കാത്തിരിക്കൂ.........
