സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 65
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
തിരക്കിട്ട പണിയിലാണ് അംബിക...!! മണി 12 ആവുന്നു...1:30 ക്ക് അവർ ഇങ്ങെത്തും ഉണ്ണാൻ...!!
തന്റെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് രവിനാഥ് അയാളുടെ ഭാര്യപ്പട്ടം അലങ്കരിച്ചു നടക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയും...!! പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഇറങ്ങി വരും എന്നിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും പണികൊടുക്കും...!! ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതവിടെ നിക്കും...!!
ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ശീലമാണ്.. തന്റെ ദുർവിധിയെ ഓർത്ത് ചിന്തിച്ചുകൂട്ടുന്ന ശീലമൊന്നുമില്ല...!! കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് അറിയാം...!!
ഇടക്ക് തന്റെ നല്ല പാതിയെ തന്റെ ആദ്യം കഴുത്തിൽ താലികെട്ടിയ ഭർത്താവിനെ ഓർമ്മവരും... കണ്ണുകൾ ഒന്ന് നിറയും...!! സാരിത്തുമ്പിൽ തുടക്കം...
കറിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളിയും മുളകും മൂപ്പിക്കുവായിരുന്നു അവർ... പെട്ടെന്നാണ് മസാലയുടെ കുത്തൽ കുത്തൽ കൂടി ചുമച്ചുകൊണ്ട് ബർഗവി അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്...!!
""ദെ തള്ളേ... നിങ്ങൾ എന്ന ഈ ചെയ്യുന്നേ...?? മനുഷ്യന് നിക്കാൻ വയ്യെല്ലോ...!!"" ഭാർഗവി രോക്ഷം കൊണ്ടു...
അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും കണ്ടു തന്നെ നോക്കി ദേഹിപ്പിക്കുന്ന ഭാർഗവിയെ... ഒരു കോട്ടൺ സാരീ ഒത്തിരി ഡിസൈൻ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ വിലകൂടിയതാണ് താനും...!! ആഭരണങ്ങൾ കുറവാണു എങ്കിലും ഉള്ളതൊക്കെ വിലകൂടിയതാണ്...!!
ഒക്കെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വിയർപ്പ്.. ഒന്നും അവരുണ്ടാക്കിയതല്ല...!!
""അത് ഞാൻ ഉള്ളി മൂപ്പിക്കുവായിരുന്നു...!!"" അവർ ഒരു വിറയലോടെ പറഞ്ഞു...
''"ഓഹ്.. സമയം ഇത്രേം ആയി.. എന്നിട്ടിപ്പോ ആണോ ഇതിനൊക്കെ പറ്റുന്നെ...!!"" അവർ ദേഷ്യം കടപ്പല്ലിൽ കടിച്ചമർത്തി...
""ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ലേ ഒള്ളു ഭാർഗവി...!!""
""പിന്നെ ഞാൻ വന്ന്
ചെയ്യണോ...?? ""
""എല്ലാമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കൈ സഹായത്തിനെങ്കിലും...!!""
""ഓഹോ.. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പണിയൊക്കെ എടുക്കണം എന്നാണോ... തള്ളേടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് കൊള്ളാം...!! ദെ നിങ്ങളെ ഇവിടെ ജീവനോടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതിനുള്ള കൂലിയ ഇത്... കേട്ടോ... നിങ്ങളെ...!!"" അവരെ തല്ലാൻ ഭാർഗവി കൈയ്യൊങ്ങി...
പെട്ടെന്നാണ് ഒരു കാളിങ് ബെൽ കേട്ടത്... അവർ കൈ താഴ്ത്തി... ഇതാരാണ് ഈ നേരത്തെന്ന് അവർ ആലോചിക്കാതിരുന്നില്ല...!!
അംബികയെ നോക്കി കലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്...!! അവർ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി...!! അപ്പൊ തന്നെ രവിനാഥും സ്റ്റെയർ ഇറങ്ങി വന്നു....!! വാതിൽ തുറക്കാൻ രവി മുന്നോട്ട് നടന്നു...!!
വാതിൽ തുറന്നതും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ട് അയാൾ ഞെട്ടി പകച്ചു പോയി...!! കല്ലുവും രുദിയും...!! അയാൾ ആകെ വിളറി പോയി...
""ആഹ് ഇതാര്... എന്റെ ബിസ്സിനെസ്സ് പാർട്ണറോ...?? "" രുദി ഒരു ആക്കലോടെ ചോദിച്ചു... അയാളുടെ മുഖം വിളറി വെളുത്തു...
ഒരിക്കൽ രുദിയെ കാണാൻ പോയതും... പാട്ട്ണെർ അവൻ ഐഡിയ മുന്നോട്ട് വെച്ചതും... അവൻ നല്ലത് പറഞ്ഞതും ഒക്കെ രവി ഓർത്തു...
അവന്റെ വാക്കുകൾ ശാന്തമായിരുന്നെങ്കിലും അതിലെ ഭീഷണി രവിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു...!!
പകുതി തുറന്ന വാതിൽ രുദി തള്ളി തുറന്നു... രുദിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് അംബിക ചെയ്യുന്ന പണി നിർത്തി അടുക്കളയിൽ നിന്നിറങ്ങി അവിടേക്ക് നോക്കി...!!
രുദി അപ്പോഴേക്കും കല്ലുനെ ചേർത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു...!! രുദിയോട് ചേർന്ന് നിറ പുഞ്ചിരിയുമായി അകത്തേക്ക് വരുന്ന കല്ലുനെ കണ്ട് ആ അമ്മയുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു...!!
കല്ലു ഓടിച്ചെന്ന് അമ്മയെ കെട്ടിപിടിച്ചു...!! അമ്മയെ കണ്ടപ്പോ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു... കൂടെ അവരുടെയും...!!
എല്ലാരും ഒന്നിച്ചിരുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്... രുദി നിർബന്ധിച്ചു അമ്മയെയും അവരുടെ കൂടെ ഇരുത്തി...!! രവിയുടെയും ഭാർഗവിയുടെയും മുഖം കറുക്കാൻ വേറൊന്നും വേണ്ടിവന്നില്ല... രവി പറഞ്ഞു ഭാർഗവിക്കറിയാം രുദി അയാളെ അഭാമാനിച്ചത്...
ഹാളിൽ കല്ലുവും അംബികയും രുദിയും മാത്രം...!! അമ്മയും മോളും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്...!! രുദി ഒക്കെയും കേട്ട് ചിരിയോടെ ഇരിക്കുവാണ്...!!
""അമ്മേ...!! ഈ സ്വത്തുകൾ ഒക്കെ മുഴുവനായും അവരുടെ പേരിൽ ആണോ...!!"" കല്ലുനെ ചേർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് രുദി ചോദിച്ചു...
""ആദ്യം പവർ of ആറ്റോണി മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ കൈയിൽ... പിന്നെ കല്ലുന് 18 ആയപ്പോ എല്ലാം അവർ...!!"" പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ വിയർപ്പാണ്...!!
""അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട...!! ഒക്കെ നമ്മുക്ക് ശെരിയാക്കാം...!!"" രുദി പറഞ്ഞതും അവർ ഞെട്ടി...
""അയ്യോ.. വേണ്ടാ മോനെ...!! ഇപ്പൊ എല്ലാം നന്നയി തന്നെ പോകുന്നില്ലേ... അത് മതി എന്റെ കുഞ്ഞിന് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടി...!! അവരോടൊക്കെ ഒരു പൊരിന് പോണോ...?? "" അവൻ ചിരിച്ചതെ ഒള്ളു...
""കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചെന്നെ ഒള്ളു...!!"" പുറമെ ചിരിച്ചെങ്കിലും അവന്റെ വിരലുകൾ കല്ലുവിൽ മുറുകി...!! ഒരിക്കലും അകലാനാഗ്രഹിക്കാത്ത പോലെ...!!
സ്റ്റെയറിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കേട്ട ഭാർഗവിക്ക് മൂട്ടിൽ തീപ്പിടിച്ച അവസ്ഥ ആയിരുന്നു...!! അവർ ഇത് നേരെ ചെന്ന് ഭർത്താവിന്റെ ചെവിയിൽ എത്തിച്ചു...
ഒത്തിരി നേരത്തെ ഗൂഡലോചനക്ക് ഒടുവിൽ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു...!! കല്ലുനെ രുദിയുടെ കൈയിൽ കൊടുത്ത് തങ്ങൾക്ക് സ്വയം കുഴി കുഴിച്ചതിന് തുല്യമാണ്...
കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് ആ വീട്ടിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കാളിങ് ബെൽ മുഴങ്ങി...!! അപ്പോഴേക്കും രുദിയും കല്ലുവും അംബികയും അവിടുന്ന് മാറിയിരുന്നു...!!
ബെൽ കേട്ട് അവർ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും... ഭാർഗവി ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്നിരുന്നു...!!
വാതിൽ തുറന്നതും അകത്തേക്ക് വരുന്ന ആളെ കണ്ട് കല്ലു നെഞ്ചിടിപ്പോടെ രുദിയുടെ കൈയിൽ ചുറ്റി പിടിച്ചു... അവന്റെ മുഖത്ത് വലിയ ഭാവമാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല... അംബിക ഒന്ന് നെടുവീർപ്പിട്ടു...
അകത്തേക്ക് കേറിയ അവൻ രുദിയെ അവിടെ കണ്ടതും ഒന്ന് നിന്നു...!! പിന്നെ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ അകത്തേക്ക് കേറി...!! എങ്കിലും അവൻ രുദിയെയും കല്ലുവിനെയും നോക്കാതിരുന്നില്ല...!!
""മോനു... ഇത് കല്ലുന്റെ കെട്ടിയോൻ ആണ്... നിനക്ക് അറിയില്ലേ ഇയാളെ... ഹാ ഓർക്കുന്നില്ലേ... കല്ലുന്റെ ഇരട്ടി പ്രായമുള്ള ആള്... ഈ കൊച്ചിനെ കെട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്....!! കല്യാണത്തിന് നീ ഇണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ.. അത്കൊണ്ട് അറിയാൻ വഴിയില്ല..."" അവർ പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു...
കല്ലുന് സങ്കടം വന്നു...!! രുദി ചിരിച്ചതെ ഒള്ളു... ' മായയുടെ കൂടിയ ഇനമാണ്...!! ' അവൻ മനസ്സിൽ ഓർത്തു...
"" പക്ഷെ എന്നിക്ക് ഈ മോനെ നന്നയി അറിയാം...!! ബാംഗ്ലൂർ ഏതോ ഒരു ഡ്രഗ്സ് കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ...?? "" രുദിയുടെ ചോദ്യം അവരിൽ ദേഷ്യം നിറച്ചു... വന്ന ചെക്കൻ അവനെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി... അവൻ ഒന്ന് സൈറ്റ് അടിച്ചു കാണിച്ചു...
""കിച്ചൻ അല്ലെ...?? ഞാൻ ഓർക്കുന്നു.. വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന്...!! ശെരിക്കും പേര് എന്തായിരുന്നു...?? "" രുദി ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു...
""സായി കൃഷ്ണ...!!"" അവൻ പറഞ്ഞു...
""എന്റെ മകനാണ്..!!"" ഭാർഗവി കൂട്ടി ചേർത്തു...
കല്ലുന് അപ്പോഴും ഭയം വിട്ട് മാറിയിരുന്നില്ല... അവൾ രുദിയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് വിട്ടിരുന്നും ഇല്ല... രുദി അവനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു... അവൻ നിർവികാരനായിരുന്നു..!!.........കാത്തിരിക്കൂ.........
