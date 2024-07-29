സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 66
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
""ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും രവി...!!"" ഭാർഗവി ടെൻഷനോടെ ചോദിച്ചു...
""തൽക്കാലത്തേക്ക് അവനെ പിണക്കണ്ട...!!"" രവി മുഷിച്ചിലോടെ പറഞ്ഞു...
""അതിപ്പോ...??""
""ഇത് വെറുതെ ഒരു വരവല്ല...!! അവന് എന്തൊക്കെയോ അറിയാം...!! ഒരു പക്ഷെ ഇവൻ... ഇവൻ ആ ASP ജോൺ അബ്രഹാമിന്റെ ആളവനും സാധ്യത ഉണ്ട്..."" അയാൾ കുടിലതയോടെ പറഞ്ഞു...
""ഛെ...!!"" ഭാർഗവിക്ക് ഒന്നും അങ്ങ് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല...!!
""ആ ഫയൽ അവന്റെ കൈയ്യിൽ കിട്ടരുത്...!!"" ഭാർഗവി എന്തോ ഓർത്തപോലെ പറഞ്ഞു...
""മ്മ്... ഇപ്പൊ അവനെ മാത്രം പേടിച്ചാൽ പോരാ...!!"" രവി പല്ല് കടിച്ചു...
""പിന്നെ...!!""
""ACP സിദ്ധാർഥ്...?? ""
""എന്ത്...??"" അവനെന്താ ഇതിൽ കാര്യം...
"" അറിയില്ല... പക്ഷെ ഏതോ ഒരു വഴിക്ക് അവൻ ഇതിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്... ചെറ്റയാ.. പരമ ചെറ്റ...!! അവന്റെ ജയത്തിന് എന്ത് നാറിയ കളിയും അവൻ കളിക്കും...!! "" (രവി
""കൊറച്ചു കാശ് എറിഞ്ഞാൽ പോരെ...!!""
""അറിഞ്ഞിടത്തോളം അങ്ങിനെ പണത്തിൽ വീഴുന്നവൻ അല്ല അവൻ...!! അവൻ ഇപ്പൊ ഈയിടെ ആയി ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഉണ്ട്...!!""
""ഏത് നമ്മൾ ഓർഗൻസ് എടുക്കാൻ മാറ്റിവെച്ച ആ
കുട്ട്യോ..?? ""
""മ്മ്...!! മിക്കപ്പോഴും വരുന്നത് കാണാം..."" ഇരുവരുടെയും സംഭാഷണം പരിഹാരം തേടിയായിരുന്നു എങ്കിലും...!! അവർ ഉള്ളിൽ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു , തങ്ങളുടെ നാശം അടുത്തോ എന്നോർത്തു...
______
രുദി പതിവ് പോലെ ബാൽക്കണിയിൽ ആണ്..!! ചിന്താഭാരമേറുമ്പോൾ മാനം നോക്കി രണ്ട് പുക എടുക്കാതെ അവന് സമാധാനമില്ല...!!
"" കിടക്കുന്നില്ലേ...?? "" കല്ലു ആണ്...
""ഹ്മ്...!!"" അവൻ മൂളിയതെ ഒള്ളു...
""എന്താ മുഖത്ത് ഒരു തെളിച്ച കുറവ്...?? ഇവിടെ ഇഷ്ട്ടായില്ലേ...!!""
"" എന്റെ തുമ്പിക്കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ...?? "" അവൻ കണ്ണ് ചിമ്മി ചോദിച്ചു...
""അല്ല ഇതെന്താ ചെവിയിൽ ഇയർ പോഡ്സ് ഒക്കെ....!!"" അവൾ ചോദിച്ചു...
""വെറുതെ പാട്ട് കേക്കാൻ...?? ""
""എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെല്ലോ...?? എന്നോട് പറയില്ലേ...?? ഞാൻ കുട്ട്യായത് കൊണ്ടാണോ...??'"' അവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു... ഗൗരവമുള്ള ചിരി...
""നീയും പലതും എന്നോട് മറച്ചു വെച്ചില്ലേ...?? അത്രെയും നടന്നിട്ടും നീ യാമിയോടല്ലേ പറഞ്ഞത്...!! അവൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ അറിയുന്നേ...!!"" അവൻ ആകാശത്തേക്ക് കണ്ണും നട്ട് നിന്നു...
""അത്... അമ്മയെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയതല്ലേ ഒള്ളു...!! പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രേട്ടൻ എങ്ങിനെ react ചെയ്യും എന്നറിയില്ല... ചിലപ്പോ അവരെ...!! എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്ദ്രേട്ടന് അത്രമാത്രം important ആണ്...!!"" അവൾ തലകുനിച്ചാണ് അത്രേം പറഞ്ഞത്... പക്ഷെ അവസാനത്തെ വരിയിൽ അവൾ അവനെ നോക്കി...
""ജീവനാണ്...!!""
"" ഇന്ദ്രേട്ടാ... എന്നോട് ഇതുവരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ഇന്ദ്രേട്ടന്റെ ദേഷ്യത്തിന്റെ അളവ്...!! അതാ ഞാൻ.. ഒന്നും കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കാനാ ഞാൻ യമിച്ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞെ...!! എന്നോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടോ...??"" അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു...
""ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം.. ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ നിന്നെ സ്വന്തമാക്കിയത്... ഇഷ്ട്ടം ഉള്ളത്കൊണ്ട് മാത്രം... വിട്ട്പോകരുത്... ഞാൻ വീണ്ടും ഒറ്റക്കായി പോവും...!!"" അവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പോരുളും പ്രസക്തിയും മനസിലായില്ലെങ്കിലും അവൾ അവനെ ചേർത്തു പിടിച്ച്...
""തുമ്പികുട്ട്യേ...!!""
""മ്മ്...!!""
""I need a kiss...!!"" അവളുടെ മുഖം പിടിച്ചുയർത്തി അവൻ ചോദിച്ചതും അവൾ വല്ലാതായി...
""ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ...?? നീ അനുവദിക്കാതെ ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കുകയില്ല... പക്ഷെ നീ അനുവദിച്ചാൽ ഞാൻ അത്കൊണ്ട് നിർത്തില്ലാ...!! So Just Kiss Me...!!"" അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അവളെ എടുത്തുയർത്തി ആ വീതിയുള്ള റൈലിംഗിലെക്കിരുത്തി..
അവളുടെ ഇടുപ്പിൽ അവന്റെ വിരലുകൾ അമരുന്നതനുസരിച്ചു അവളുടെ ഉടലും ചൂട് പിടിച്ചിരുന്നു...!! മുഖങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്തു...!!
അവന്റെ ചൂട് നിശ്വാസം അവളുടെ മുഖത്ത് അലഞ്ഞു നടന്നു...!! അവന്റെ ആ മീശ രോമങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അധരങ്ങൾ ആ രോമങ്ങളോടെ മുഗർന്നെടുക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഉടലിലൂടെ ഒരു വിറയൽ പാഞ്ഞിരുന്നു...!!
അവനിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും അവൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... അതവളിൽ ആവേശം നിറച്ചപ്പോൾ അവളുടെ വിഗാരങ്ങളും ആളികത്തി...!!
തന്റെ വികാരങ്ങളെ നിയത്തിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് നിക്കാൻ അവൻ അധിയായി പ്രയാസപ്പെട്ടു...!!
അവൾ അവന്റെ അധരങ്ങൾ മാറി മാറി നുണഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു...
••••••••••••••••••
രുദി ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായി... അംബികയെ കൊണ്ട് അധികം പണിയൊന്നും അവൻ എടുപ്പിക്കില്ല...!!
പക്ഷെ ഭാർഗവിക്ക് നല്ല പണിയ...!! അവനെ എതിർക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് സീരിയൽ അമ്മായിയാമ്മയെപ്പോലെ പട്ടുസരിയൊക്കെ ചുറ്റിയാണ് പണിയെടുപ്പ്...!!
ആഹ് ആ പിത്തം ഒക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കട്ടെ...!! കഷ്ട്ടം എന്തെന്നാൽ അവരുടെ പ്രാക്കും മുറുമുറുപ്പും ഒരു തുമ്മലായി പോലും അവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്...!!
രാവിലെ ന്യൂസ് കാണുവാണ് രുദി... പെട്ടെന്നാണ് ആ നടുക്കുന്ന വാർത്ത അവനെ തേടി എത്തിയത്...
""ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത...!! നഗരത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയായ Jeevana ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജീവനക്കാരൻ ഡോക്ടർ ധനഞ്ജയൻ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരണപെട്ടു...!!
ദേഹത്തു കുറഞ്ഞ പരിക്കുകളോട് കൂടെ അയാളെ കണ്ടെത്തിയത് റോഡിനു നടുവിൽ വെച്ച്...!!
കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച യാത്രകാരൻ ആണ് അയാളെ ആദ്യം കണ്ടത്... വണ്ടി ഇടിക്കുമുമ്പ് അയാൾ ഇറങ്ങി പോലീസിനെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു..
കൊലപാതകം ആക്സിഡന്റ് ആക്കി തീർക്കാൻ ആണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നികമണം...!!"" കല്ലുവും അംബികയും അടക്കം ആ വീട്ടിലെ എല്ലാരിലും ഇത് കണ്ട് ഞെട്ടൽ പ്രകടമായി... രുദിയും ആദ്യമൊന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്.........കാത്തിരിക്കൂ.........
