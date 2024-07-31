സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 67
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
അയാളുടെ ബോഡി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്താണ് സിദ്ധുവും ജോണും... അയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും സിദ്ധുവിന് അബകടം മണത്തു....
അത് അയാൾ തന്നെ... താൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തന്റെ വരുതിയിലാക്കിയ ഡോക്ടർ... ഡോക്ടർ ധനഞ്ജയൻ...!!
എല്ലാം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകാണുമോ...? അങ്ങനെ എങ്കിൽ ദിയമോളുടെ കാര്യം കൂടുതൽ അഭകടത്തിലായികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...!
സിദ്ധുവിന് കൃത്യമായൊരു നിരൂപണത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല... എന്തോ വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ പോലെ...!!
ഉടനെ അവന്റെ പത്മയെ വിളിച്ചു... നേരം പുലരുന്നതെ ഒള്ളു... അവളോട് വേഗം ചെന്ന് ദിയമോളുടെ കൂടെ നിക്കാനാവിശപ്പെട്ടു... ഇന്ന് സിദ്ധു വാരതത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞോളു... ഇല്ലേൽ അവൾ ടെൻഷൻ ആവും...
അവൻ ഫോൺ വെച്ച് തിരിയുമ്പോൾ ജോൺ മറ്റൊരു കോളിൽ ആയിരുന്നു...
"" ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ...?? കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയുമോ...!"" ജോൺ ഫോണിലൂടെ മറുതലക്കൽ ഉള്ള ആളോട് ചോദിച്ചു...
""പക്ഷെ എടുത്ത് ചാടുന്നതും മണ്ടത്തരം ആണ്...!! നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് കളി എത്രയും വേഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം...!!"" അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു...
""മ്മ്.. ഞാൻ വിളിക്കാം...!!"" സിദ്ധു അങ്ങോട്ട് വരുന്നതുകണ്ട ജോൺ വേഗം ഫോൺ വെച്ചു...
""എന്താ സിദ്ധാർഥ്...!!""
""എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു sir... Very serious and important.. എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകുമോ എന്ന്.. കാരണം its too late...!""
""താൻ കാര്യം പറ...!!"" അവന്റെ മുഖത്തെ ഭാവം ജോണിനെയും ചെറുതായി ഉലച്ചിരുന്നു...
Sir അത്... മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എനിക്ക് ഒരു കേസ് ഡീൽ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു... ഒരു പാവപെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയെ jeevana ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സക്ക് കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു...!!
ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ആണെങ്കിലും മിതമായ തുകയാണ് അവർ ഈടാക്കിയിരുന്നത് അത്കൊണ്ട് തന്നെ പാവപെട്ടവരും അവിടെ സഹായം തേടുമായിരുന്നു...!!
ആ കുട്ടിക്ക് അമ്മ മാത്രേ ഒള്ളു.. ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒന്നും ആരുമില്ലാത്തവർ...
ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ട് വന്ന് ചികിത്സയൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർ തിരികെപോയി... എങ്കിലും ആ കുട്ടി പല ശാരീരിക ആസ്വസ്ഥതകളും പ്രകടിപ്പിച്ചുരുന്നു... ഏതോ ഭാഗ്യത്തിന് മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കാനാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത്...
അങ്ങിനെ അവർക്ക് മനസിലായി ആ കുട്ടിയുടെ കിഡ്നി ഒന്ന് നഷ്ട്ടപെട്ടു...!! ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു കിഡ്നി മതിയെങ്കിലും... ആ കുട്ടിക്ക് അത് എന്തകൊണ്ടോ പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടാക്കി...
ആ കുട്ടിയെ രണ്ടാമത് കാണിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ്... അവനാണ് കംപ്ലയിന്റ് തന്നത്...!!
അതിന്റെ അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ... ഇപ്പോഴും...!! ഇതിനിടയിൽ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ എന്ന് എനിക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല...!!
ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം... ഇപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്റെ അനിയത്തി ആണ്... അ.. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ..."" പറയുമ്പോൾ അവൻ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് നീറി... പത്മ അതറിഞ്ഞാൽ...?
""നീ.. നീയ്ത്...!! എന്നിട്ട് ഇത് ഇപ്പോഴാണോ പറയുന്നേ...??""
""അറിയാം ഒരു പാട് വൈകിപ്പോയി... ആവിശ്യമായ തെളിവുകൾ എനിക്ക് ഷെകരിക്കണമായിരുന്നു... ഇപ്പൊ എന്റെ കൈയ്യിൽ തെളിവുകൾ ഉണ്ട്... പക്ഷെ... എന്തോ എല്ലാം കൈവിട്ട് പോയി എന്നൊരു തോന്നൽ...
ഈ ഡോക്ടർ അയാളുടെ ആളാണ്... പക്ഷെ കുറച്ചു പണമെറിഞ്ഞു അയാളെ കൂടെ നിർതിയിട്ട് അതികം നാളായില്ല അപ്പോഴേക്കും...!!"" സിദ്ധു പറഞ്ഞു നിർത്തി..
""നീ.. നിന്റെ കൈയിൽ തെളിവുണ്ടോ...!!""
""ഉണ്ട് sir...!!""
""ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക്...!!"" പിന്നീട് ജോൺ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെല്ലൊരു അമ്പരപ്പോടെ ആണ് സിദ്ധു കേട്ടത്...
*****
സിദ്ധു വിളിച്ചു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു പത്മ റെഡിയായി ഇറങ്ങി...!! നേരെ അവൾ പോയത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കായിരുന്നില്ല...!!
ഒരു പഴടഞ്ഞ ബിൽഡിങ്ങിലേക്കായിരുന്നു...! പതറാതെ കാലടികളോടെ തന്നെ അവൾ അകത്തേക്ക് കേറി...!!
അവളെ കണ്ട പക്ഷം അവിടെ കൂട്ടം കൂടിനിന്ന കുറച്ച് ആണുങ്ങൾ നിശബ്ദരായി... അവൾ അവർക്കടുത്തേക്ക് വന്നു...
"" ഹേമ അല്ലെ...?? "" ഒരു മേശക്ക് മുകളിലിരുന്ന നേതാവെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരുവൻ ചോദിച്ചു..
"" മ്മ്...!!"" പതറാതെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ അവൾ മൂളി...
അവൻ ഇരുന്ന മേശ വലിപ്പ് തുറന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പൊതി എടുത്ത് അവൾക്ക് നീട്ടി... ഒട്ടും സമയം കളയാതെ അവൾ അത് വാങ്ങി തുറന്നു... അതിലുണ്ടായിരുന്ന പിസ്റ്റൽ കണ്ട് അവളുടെ കണ്ണുകൾ വന്യമായി തിളങ്ങി...!! ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞ ചിരിക്ക് പകയുടെ ചുവയായിരുന്നു...!
അവൻ ആ തോക്ക് കുറച്ചു ദൂരെ ഭിത്തിയിൽ തൂക്കി ഇട്ടിരുന്ന ഒരു പൊട്ടിപോളിഞ്ഞ ഫോട്ടോയിലേക്ക് ചൂണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്യ്തു... കൃത്യമായി അത് ഫോട്ടോയിൽ തന്നെ വന്ന് കൊണ്ടു...!
""അയാളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും...? "" കൈ താഴ്ത്തികൊണ്ട് ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണുകൾ മാറ്റാതെ അവൾ ചോദിച്ചു...
""മ്മ്...! ആ ഹോസ്പിറ്റൽ അയാളുടെ ആണ്...!!"" അരുത്തത് എന്തോ കേട്ടപോലെ അവൾ അവനെ നോക്കി...
""അതെ Jeevana Hospital അയാളുടെ ആണ് രവിനാദിന്റെ.. നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആളുടെ... അയാൾ ആണ് അത് നോക്കി നടത്തുന്നത്...!!"" അവൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു..
അവൾ ഉടനെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി...
*****
""Jeevana hospital നിങ്ങളുടെ ആണെന്നല്ലേ...?? ""
കിച്ചൻ പുറത്തുപോയി... ഭാർഗവിയും രവിയും അവിടെ ഇല്ല... ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രുദി അവരോട് ചോദിച്ചു...
""ആയിരുന്നു... ഇപ്പോ എല്ലാം അവർ സ്വന്തമാക്കി...!!"" അമ്മ പറഞ്ഞു...
"" എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രേട്ടൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നെ...? "" കല്ലുന് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട്... എന്തോ ഇവിടെ വന്നപ്പോതൊട്ട്... രുദിക്ക് മറ്റെന്തോ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു തോന്നൽ...
""അതോ... എന്റെ തുമ്പി കുട്ടി എന്റെ പ്രശ്നം ഒക്കെ സോൾവ് ആക്കി തന്നില്ലേ...? അപ്പൊ എന്റെ തുമ്പിക്കുട്ടീടെ വീട്ടിൽ ഞാനും നടത്തണ്ടേ ഒരു ശുദ്ധി കലശം....!!"" അവൻ അവളെ കൊഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു....
""അത്... ഇന്ദ്രേട്ടാ...!!""
""നീ ഒന്നും പറയണ്ട...! ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനം ഒന്നുമല്ല...!! പിന്നെ ഇതിനു പുറകിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത പലതും ഉണ്ട്... എല്ലാം നീ വഴിയേ മനസിലാക്കും...! എന്നെ തടയരുത്...!!"" പറയുമ്പോൾഅവൾ തന്നെ വിട്ട് പോകുമോ എന്നാ ഭയവും ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു അവന്...
""മോനെ എനിക്കൊന്നും...!!"" അംബികക്ക് ആകെ ആദിയായി തുടങ്ങി...
""ഒക്കെ വഴിയേ അറിയും..!"" അവൻ ഒരു ദീർഘ നിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു...
അപ്പോഴാണ് അവന് ഒരു call വന്നത്... മാറി നിന്ന് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതും മറുപുറത്ത് നിന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ അവന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല... വല്ലാത്തൊരു ഞെട്ടൽ...!!
അവൻ വേഗം റെഡിയായി ഇറങ്ങി...!! അപ്പോഴേക്കും ഭാർഗവി കേറി വന്നു അകത്തേക്ക്...! സാധാരമായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുംതോറും അവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു ആസ്വഭാവീക്കത...
•••••••••••••••••••
പത്മ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ദിയമോൾ മരുന്നിന്റെ എഫക്റ്റിൽ മയങ്ങുകയായിരുന്നു...!! ഒരു കുഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിയോടെ അവൾ അകത്തേക്ക് കേറി... പതിവിന് വിപരീതമായി അവിടെ ആദി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല...
സമയം പൊയ്കൊണ്ടിരുന്നു... വല്ലാത്തൊരു പിരിമുറുക്കം അവളെ മൂടുന്നതറിഞ്ഞു... മനസിന് ഒരു സുഖമില്ലാത്ത പോലെ... അവൾ അടുത്തു കണ്ടാ ജഗിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിച്ചു...
പെട്ടെന്ന് ആരോ room തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതും അവളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് ജെഗ്ഗ് ഒന്ന് തെന്നി...!! ദേഹത്തേക്ക് മറിഞ്ഞ വെള്ളം പോലും ഗൗനിക്കാതെ അവൾ അത് നിലത്തു വെച്ചുകൊണ്ട്... തിരിഞ്ഞു നോക്കി...
അകത്തേക്ക് വരുന്ന ആളെ കണ്ട് അവളിലൂടെ ഒരു മിന്നൽ പിണർ പാഞ്ഞു.... നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഭയവും സങ്കടവും ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മയും അവളെ വിഴുങ്ങി...
പിന്നീട് അവളുടെ കണ്ണുകളിലെ ഭാവം ദേഷ്യത്തിലേക്ക് പരിണമിച്ചു...!!
****
ധനഞ്ജയന്റെ മരണത്തോടനുബന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിക്കുവായിരുന്നു സിദ്ധുവും ജോണും... അപ്പോഴാണ് സിദ്ധുവിന്റെ ഫോൺ ബെൽ അടിച്ചത്...
അവന്റെ പത്മയുടെ നമ്പർ ആണെന്ന് കണ്ടതും അവൻ വേഗം ചാടി പിടഞ്ഞു ഫോൺ എടുത്തു...
"" പറ അമ്മു...!!"" അവൻ ഉള്ളിലെ സംഘർഷം അടക്കിവെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു...
""സി.. സിദ്ധ്.. വെ...!!"" മുറിഞ്ഞ വാക്കുകളോടൊപ്പോം എന്തൊക്കെയോ തട്ടി തടഞ്ഞു വീണ ശബ്ദവും അവൻ കെട്ടി...
""അമ്മു... അമ്മു എന്താ അവിടെ...?? അമ്മു...!!"" ഉള്ളിലൊതുക്കിയ സംഘർഷം നിമിഷനേരംകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ചാടി...!! അവനാകെ പരവശപെട്ടു...!
""എന്താ സിദ്ധു എന്താ...?"" ജോൺ ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവന് അത് ഗൗനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല...
""സിദ്ധുവേട്ടാ... ഇവിടെ... അയാൾ...!! എന്നേം മോളേം..."" എന്തോ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും മറ്റാരുടെയോ ശബ്ദം കേട്ടു...
""അവളേം കൂടി തൂക്കി എടുക്കട...!!"" നിമിഷനേരങ്ങൾക്കുളിൽ തന്നെ ആ ഫോൺ ചിന്നി തെറിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു... കൂടെ തന്നെ ഹേമയുടെ അലർച്ചെയും...
""അമ്മു...!!"" അവന്റെ ഹൃദയം പിടച്ചു...
""എന്താ സിദ്ധാർഥ്...?? ""
""Sir അവൾ.... എന്റെ വൈഫ് അവളെ ആരോ...?? "" കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിന് നിക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും പഴക്കാതെ അവൻ പാഞ്ഞു... പിന്നാലെ ജോണും ഉണ്ടായിരുന്നു...!.......കാത്തിരിക്കൂ.........
