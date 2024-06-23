❤️നിന്നിലലിയാൻ❤️: : ഭാഗം 11
രചന: വിജിലാൽ
ഫോണും വെച്ചു കുറച്ചു നേരം ബുക്കും നോക്കി ഇരുന്നു...... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ വന്നു വിളിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ....... ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി ഇരുന്നപ്പോൾ അവിടെ അപ്പുവേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു...... ആ....... അപ്പുവേട്ട...... അപ്പുവേട്ടൻ എപ്പോ വന്നു..... ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരമായി..... നിന്നെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മുത്തശി പറഞ്ഞു നീ മുറിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന്...... നിനക്ക് കലോത്സവത്തിന് പോകണ്ടേ..... മ്മ്മ്.... വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നും ആരും വരും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല......
ചുണ്ട് പിളർത്തി അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അമ്മു...... നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം സത്യം ആണോ..... അതേടി ഞാൻ നീ വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്.... ആണോ അച്ഛാ എന്നെ അപ്പുവേട്ടൻ ആണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത്..... അതേ അമ്മു..... ഇപ്പോ കഴിക്ക് എന്നിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ..... അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പുവേട്ടൻ വീട്ടിലേക്കും ഞാൻ മുറിയിലേക്കും പോയി...... റൂമിൽ പോയി ഫോൺ എടുത്ത് ചേട്ടയിയെ വിളിച്ചു.......
എന്താ അമ്മുട്ടി..... ചേട്ടായി..... എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ആരാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് അറിയോ..... അച്ഛൻ ആയിരിക്കും..... ഞ്ഞ....... ഞ്ഞ...... ഞ്ഞ...... അല്ല എന്റെ കൂടെ വരുന്നത് അപ്പുവേട്ടൻ ആണ്...... അയ്യോ ചേട്ടായി ചമ്മി..... സാരമില്ല പോട്ടെ... പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു....... ഡീ..... മണ്ടി..... എന്താ ചേട്ടായി....... ഒന്നും ഇല്ല എന്റെ മോള് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ് നാളെ കോളേജിൽ പോവണ്ടേ..... ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടി...... അതിലെ ചേട്ടായി.....
നമ്മുടെ കുറിഞ്ഞിയുടെ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ട്...... പിന്നെയില്ലേ എന്റെ റോസാച്ചെടിയിൽ ഒരു ചെറിയ റോസമൊട്ടു ഉണ്ടല്ലോ.... ഞാൻ ചേട്ടയിക്ക് അതിന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരട്ടോ...... കഴിഞ്ഞോ...... ഇല്ല..... ഇനിയും ഉണ്ട്..... കുറച്ചു കൂടി.... എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു അമ്മു..... എന്നാ ശെരി ഗുഡ് നെറ്റ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ ഞാൻ രാവിലെ വിളിക്കാം... ശെരി പെണ്ണേ ഗുഡ് നൈറ്റ്...... ________ അമ്മുട്ടി....... നീ ഇതുവരെ റെഡിയായില്ലേ... ദേ അപ്പുവന്ന് നിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സമയം എന്തായി എന്ന് അറിയോ....
ഞാൻ ദേ വരുവാ.... കഴിഞ്ഞു...... താഴെ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പുവേട്ടൻ നല്ല തീറ്റ...... വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണോ അപ്പുവേട്ട ഇത്..... അങ്ങു മാറി ഇരിക്ക് എനിക്കും കഴിക്കണം........ വേഗം കഴിച്ചിട്ട് വാ..... സമയം പോയി..... കണ്ടോ അമ്മേ അവന്റെ തീറ്റ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇപ്പോ സമയം പോയി... പോ ഞാൻ മിണ്ടുല്ല...... ഞാൻ അപ്പുവേട്ടനോട് ഉള്ള കൂട്ട് വെട്ടി.... അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവല്ലോ...... അപ്പോ എന്നെ ആര് കൊണ്ടുപോകും.....
നീ അല്ലെ പറഞ്ഞത് എന്നോട് ഉള്ള കൂട്ട് വെട്ടി എന്ന്....... ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ...... എന്നെ കൊണ്ടുപോവില്ലേ കോഴിക്കോട്...... ആടി...... നീ വേഗം കഴിക്ക്...... ________ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്.... അങ്ങനെ അവരോട് ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ ട്രെയിൻ വന്നു എല്ലാവരും ട്രെയിനിൽ കയറി ഞാനും അപ്പുവെട്ടാനും ഒരുമിച്ചിരുന്നു...... ട്രെയിനിൽ കയറി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ചേട്ടയിയുടെ ഫോൺ വന്നു.......
അമ്മുട്ടി...... നിങ്ങൾ ഇപ്പോ എവിടെയാ..... അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ചേട്ടായി ഞാൻ ഇപ്പോ ട്രെയിനിൽ ആണ്.... എന്ത് രേസമണ് എന്ന് അറിയോ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മരങ്ങൾ ഓടിപോകുന്നത് കാണാൻ...... ഡീ പെണ്ണേ നീ അവിടെ എത്തിയിട്ട് വിളിക്ക് എനിക്ക് ഒന്നു ശെരിക്കും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല...... ശെരി ചേട്ടായി....... കുറച്ചു നേരത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് എത്തി..... എത്തിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ചേട്ടയിയെ വിളിച്ചു പക്ഷെ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല....
അവിടെ നിന്ന് പരിപാടി നടക്കുന്ന കോളേജിൽ എത്തി...... ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് റൂം കാണിച്ചു തന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തങ്ങുന്നത് ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആണ് എന്നും പറഞ്ഞു..... അവര് വേറെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്കും...... _________ ഇന്നാണ് എന്റെ പ്രോഗ്രാം രാവിലെ മുതൽ ചേട്ടയിയുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ചേട്ടായി ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല..... ഇനി വാ അമ്മുട്ടി എന്നും പറഞ്ഞു..... ഞാൻ മിണ്ടുല്ല...... അമ്മു...... നിന്റെ ചെസ്സ് നമ്പർ വിളിക്കുന്നു ചെല്ല് നന്നായി കളിക്കണം...... (അപ്പു)
അഗ്നി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.... (പ്രണവ്) താങ്ക് യൂ സാർ..... ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് കണ്ണേട്ടന്റെയും ചേട്ടയിയുടെയും സാന്നിധ്യം ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവര് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം ഉണ്ട്....... സ്റ്റേജിൽ കയറി ശ്വാസം നന്നായി വലിച്ചു വിട്ടു...... എന്നിട്ട് വേദിയിലേക്ക് നോക്കി അപ്പോൾ ആണ് കണ്ണേട്ടനും ചേട്ടയിയും സിദ്ധുവേട്ടനും ചാരു ചേച്ചിയും എന്നെ നോക്കി തമ്സപ്പ് കാണിച്ചു..... ചേട്ടായി കളിക്കാൻ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും പാട്ട് ഒഴുകി വന്നു.....
ഞാൻ എല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ ചുവട് വെച്ചു....... എല്ലാവരുടെയും കരഘോഷങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു അറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷം ആയിരുന്നു....... ഞാൻ സദസിനെ വണങ്ങി..... നമസ്കരിച്ചു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി...... അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പുവേട്ടനെ പോയി കെട്ടിപിടിച്ചു....... അപ്പുവേട്ട...... എന്റെ ഡാൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു....... എന്റെ അമ്മുട്ടിയുടെ ഡാൻസ് അല്ലെ നന്നായിരുന്നു..... അമ്മു...... നന്നായിരുന്നു.... (കണ്ണേട്ടൻ)
ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പെണ്ണ് ഞങ്ങളെ ആരെയും ഒന്ന് മെയിന്റ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല...... ദേവു ചേച്ചി എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഊരി മാറ്റാൻ....... അതിനെന്താ നീ വാ ഞാൻ സഹായിക്കാം... ഞാനും ദേവു ചേച്ചിയും ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് കയറി...... _________ ഞാൻ അപ്പോഴേ ഈ തെണ്ടിയോട് പറഞ്ഞതാ...... അവള് വിളിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കാൻ.... അപ്പോ ഈ നാറി പറഞ്ഞു അവൾക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പോ എന്തായി.......
അവള് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല....... (കണ്ണൻ) ഞാൻ വിചാരിച്ചോ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന്...... സാരമില്ല നമ്മുക്ക് ശെരിയാക്കാം ഇതാടാ പറയുന്നത് മൂത്തവർ പറയുന്നത് കേൾക്കണം എന്ന്..... (കണ്ണൻ) നിന്റെ അല്ലെ അനിയത്തി...... (ഹർഷൻ) നിന്റെ അല്ലെ പെണ്ണ് അപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല....... (കണ്ണൻ) എന്റെ പെണ്ണ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും അവളുടെ കാര്യം ഓർത്തു സങ്കടപെടേണ്ട ഇപ്പോ തന്നെ വന്നോളും ചേട്ടായി എന്താ എന്നോട് മിണ്ടാതെ എന്നും ചോദിച്ചു......
എന്നാലും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ..... ഈ പ്രേശ്നം ഞാൻ പരിഹരിച്ചിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിലക്ക്........ (ഹർഷൻ) നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ്..... ഞങ്ങൾ എവിടെയോക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റികണട്ടെ....... കുറെ കിളികൾ ഉണ്ട്.... (സിദ്ധു) ഞാൻ അവളെ അനേഷിച്ചു ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് പോയി...... അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ പെണ്കുട്ടിയോട് എന്തൊക്കെയോ വാ തോരാതെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മു...... പെട്ടെന്നാണ് ആ പെണ്ണ് തിരിഞ്ഞത് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ചുണ്ടിൽ വിരൽ വെച്ച് മിണ്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു.......
അവൾ അപ്പോൾ തന്നെ തലയാട്ടി സമ്മതിച്ചു ഞാൻ കണ്ണ് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞതും അവര് പുറത്തേക്ക് പോയി...... ഞാൻ ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിൽ വന്ന് ദേവു ചേച്ചിയോട് എന്റെ ഡാൻസിനെ പറ്റിയും ചേച്ചിയുടെ വീട്ടുകാരെ പറ്റിയും ഒക്കെ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു...... ആദ്യം അതിനൊക്കെ ഒരു മൂളലിലൂടെ മറുപടി കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒന്നും കേൾക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി....... അപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു മാറിൽ കയ്യും കെട്ടിനിൽക്കുന്ന ചേട്ടായി.......
എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്...... ദേവു ചേച്ചി എവിടെ......... പൊക്കോ...... ഞാൻ മിണ്ടുല്ല...... എന്നാ ശെരി...... ഞാൻ പോവ..... പാവം എന്റെ പെണ്ണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് എന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല എന്ന്...... എന്നാ ഇനി ഞാനും മിണ്ടുല്ല....... മ്മ്മ്...... ചേട്ടായി..... അങ്ങനെ പറയല്ലേ.... എനിക്ക് സങ്കടം ആവും.... ഞാൻ ആണോ അമ്മു...... അതിന് ഞാൻ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് മിണ്ടില്ല എന്ന്...... ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ....... എന്നോട് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കല്ലേ........
ഞാൻ എന്റെ അമ്മുവിനോട് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കോ..... ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവളെ എന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തി അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചു......... ഡ്രെസ്സ് മാറിയിട്ട് വാ..... ഞാൻ പുറത്ത് ഉണ്ടാവും....... _________ അമ്മുട്ടി നിന്റെ ചേട്ടനെ ഇവിടെ എങ്ങും കാണുന്നില്ലല്ലോ........ ആ..... എനിക്ക് അറിയില്ല...... അപ്പൂവേട്ടൻ ദേവു ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും..... ദേവു.... ഞാൻ നെറ്റി ചുളുക്കി അവളെ നോക്കി........ നേരത്തെ എന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ചേച്ചി.......
ആ ചേച്ചിയാണ് ദേവു...... ഞാനും ദേവു ചേച്ചിയും അപ്പുവെട്ടന്റെ മുറപ്പെണ്ണുങ്ങൾ ആണ്.... അപ്പുവെട്ടന്റെയും ദേവു ചേച്ചിയുടെയും കല്യാണം ചെറുപ്പത്തിലെ ഉറപ്പിച്ചതാ....... അപ്പോഴാണ് ഭരതനാട്യം ഡാൻസിന്റെ വിജയിയെ പ്രേകപ്പിച്ചത്........ അമ്മുട്ടി....... എടി...... നിനക്ക് ആടി ഫസ്റ്റ്..... ആ.... ചേട്ടായി...... ഞാൻ..... ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയി..... ഞാൻ ചേട്ടയിയെ കെട്ടിപിടിച്ചു.... അതുകഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി ട്രോഫി വാങ്ങി...... _________
ഡാ.... നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ നോക്കി....... എന്തായി..... അമ്മു..... നീ എട്ടുനിലയിൽ പൊട്ടിയോ...... (കണ്ണൻ) ഇല്ല എനിക്കാ ഫസ്റ്റ്...... ഒന്ന് പൊടി തള്ളി മറിക്കാതെ....... നീയാണ് ഫസ്റ്റ് എങ്കിൽ അവിടെ മാർക്ക് ഇടാൻ വന്നവർക്ക് ആള് മാറിപോയത് ആയിരിക്കും......... നീ വേണം എങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി അനേഷിച്ചു നോക്ക്.... അപ്പോൾ പറയും....... (കണ്ണൻ) അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും പെണ്ണ് മുഖവും വീർപ്പിച്ചു മാറി നില്കുന്നുണ്ട്.... എന്തിനാടാ..... നീ എന്റെ അനിയത്തിയോട് ഇങ്ങനെയൊക്ക പറയുന്നത്....... കഷ്ട്ടം ഉണ്ട്...... (സിദ്ധു) അമ്മുട്ടി...... നീ അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നിൽക്കണ്ട........ (ചാരു) ഞ്ഞ.... ഞ്ഞ ......ഞ്ഞ..... നിനക്ക് അസൂയായ...... നീ ഇനിയും എന്നെ കളിയാക്കിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും....... (അമ്മു)
നീ ആരോട് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്ന് അതുകൂടി പറയടി കുമ്മു......(കണ്ണൻ) മ്മ്മ്..... ഞാൻ പറയും.....(അമ്മു) നീ പൊടി......(കണ്ണൻ) "പ്രണയത്തിൽ ചാലിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയ കവിയതാണ് നീ...... കണ്ട നാൾ തൊട്ട് എന്നിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ചാ"......... ഇത് ഇവള് എപ്പോ വായിച്ചു..... ഞാൻ നേരെ പോയി അവളുടെ വാ പൊത്തി പിടിച്ചു..... അവൾ അതിന് ഇടയിലൂടെ പറയാൻ ഒരു ശ്രെമം നടത്തുന്നുണ്ട്....... ചേട്ടന്റെ അമ്മു മോള് അല്ലെ ചേട്ടൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ.....
എന്റെ മോള് നന്നായി കളിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുടെ...... എന്റെ പൊന്ന് അമ്മു നീ ആ വം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കോ...... പ്ലീസ്.... ഇനി ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല...... സത്യം..... (കണ്ണൻ) അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ പറ...... എന്റെ ഡാൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു.. (അമ്മു) നന്നായിരുന്നു...... (കണ്ണൻ) ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന അമ്മുവിനെയും കണ്ണനെയും കണ്ടാൽ പറയില്ല കുറച്ചു മുൻപ് അടിയുണ്ടാക്കിയ രണ്ടെണ്ണം ആണ് ആ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് എന്ത് പാവം...... (ഹർഷൻ) കഴിഞ്ഞോ...... എങ്കിൽ പോകമായിരുന്നു.... എല്ലാവരും അമ്മു നമ്മളെ നോക്കി നിൽക്കാ..... നമ്മുക്ക് തിരിക്കണ്ടേ... (അപ്പു) അപ്പു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും പെണ്ണ് നോക്കിയത് എന്നെയാണ്.......
ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു...... നിങ്ങളും വരുന്നില്ലേ........ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി പോവാം...... ഇല്ല അമ്മു ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നത് നിന്റെ ഡാൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്.... ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് തിരിച്ചു പോവും... (ഹർഷൻ) പെണ്ണ് കരച്ചിലിന്റെ വക്ക്വരെ എത്തി നിക്ക..... ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി... ഞാൻ അടുത്ത മാസം അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അമ്മു...... നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിലെ ഒരു സാധനത്തെ കൊണ്ടുപോവാൻ പറ്റിയ മാസം ആണ് അടുത്ത മാസം എന്ന് .......
അപ്പോ ഞാൻ കരുതി അടുത്ത മാസം വന്ന് അതിനെ അങ്ങു കൊണ്ടു പോകാം എന്ന് അത് എന്താ..... എന്ത് സാധനം ആണ്.... അത് ഞാൻ നിനക്ക് അടുത്ത മാസം പറഞ്ഞു തരാം..... ഇപ്പോ വാ ഞങ്ങളും ഉണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക്...... റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് അവരുടെ ട്രെയിൻ വരുന്നത് വരെ പെണ്ണ് എന്റെ ചെവി തിന്നു...... അമ്മു ഇനി നിനക്ക് രാത്രി വിളിക്കിമ്പോൾ പറയാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം......
അത് എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്...... ഇല്ല ഇപ്പോ നീ എന്റെ ചെവി ഇത്രയും നേരം തിന്നുകൊണ്ടു ഇരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ..... അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ ട്രെയിൻ വന്നു അവള് എല്ലാവരെയും കെട്ടിപിടിച്ചു കരയുന്നുണ്ട്....... ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവളുടെ നെറ്റിയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു..... അവളുടെ നേരെ കണ്ണ് ചിമ്മി കാണിച്ചു....... അപ്പുവേട്ടൻ എന്നെയും കൂട്ടി ട്രെയിൻ കയറി ഞാൻ അവര് കണ്ണ് മുന്നിൽ നിന്ന് മയുന്നത് വരെ അവർക്ക് നേരെ കൈ വീശി കാണിച്ചു..............കാത്തിരിക്കൂ.........
