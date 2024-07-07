❤ Fighting Love ❤: ഭാഗം 25
രചന: Rizvana Richu
അവളെ അരയിൽ വെച്ച എന്റെ കൈ പത്തിയിലും നനവ് അനുഭവപെടുന്നുണ്ട്... നമ്മള് ഒന്നുടെ അരയിലെ പിടുത്തം മുറുക്കിയപ്പോൾ.. പെണ്ണ് ഞെട്ടി മുകളിലെക്ക് ഒന്ന് തുള്ളിപോയി....
നമ്മള് വീണ്ടും സനയെ ഇടകണ്ണ് ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവള് മുഖവും വീർപ്പിച്ചു അവിടെ നിന്ന് പോയി... നമ്മക്ക് അത് കണ്ടപ്പോൾ ചിരിയാണ് വന്നത്....
"അതെ എന്താ നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശം....." നമ്മള് സന പോയത് നോക്കി ചിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ആ മാക്രിയുടെ ഡയലോഗ്... നമ്മള് അപ്പൊ തന്നെ ഓളെ അരയിൽ നിന്ന് കൈ എടുത്ത്... ഓളെ മുഖത്തു ശെരിക്കും ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അവിടെ നിന്ന് പോയി....
****************
നമ്മള് അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ആ കോന്തൻ പോയി....
പടച്ചോനെ ഇനി ഇങ്ങേർക്ക് വല്ല ബാധയും കയറിയിനോ...
ആർക്കറിയാം... ഇവന്റെ കാര്യം ആയത് കൊണ്ട് ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ല.. നമ്മള് അതും ആലോചിച്ചു ഹാളിലേക്ക് നടന്നു... അവിടെ പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ തുടങ്ങീട്ട് ഉണ്ട്ട്ടോ... ഷഹീയും ഷബീലും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ അടിച്ച് പൊളിക്കുകയാണ്.. കഷ്ടം നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ കോന്തൻ അവിടെ മസിലും പിടിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നു... അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ആയി പോയി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ലാലോ.. സോങ് കേട്ടു നമ്മളെ കണ്ട്രോൾ മൊത്തം പോവുന്നുണ്ട്ട്ടോ... ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തോന്നിയിട്ട് വയ്യ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ... ഇവിടെ ആയത് കൊണ്ട് സഹിച്ചു പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്...
അപ്പോഴാ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം നമ്മള് അങ്ങോട്ട് എന്താന്ന് നോക്കാൻ പോയപ്പോൾ ദേ എല്ലാം കൂടി മെഹന്തി ഇടുന്നു... ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ സഹല... ശെരിക്കും അവൾ കല്യാണപ്പെണ്ണിന്റെ കൈകളിൽ അടിപൊളി ആയി മെഹന്തി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്...
"എന്റെ പൊന്നേ... നീ ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഒക്കെ മെഹന്തി ഇടുമോ... "
"നിങ്ങള് എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ വിചാരിച്ചേ... നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയുമോ... ഞാൻ ഒരു വലിയ സംഭവം ആണ്..." നമ്മള് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെണ്ണ് സ്വയം പൊക്കി പറഞ്ഞ് എവിടെക്കോ എത്തി... ഓളെ ഡയലോഗ് കേട്ടു എല്ലാരും ഒരേ ചിരിയാണ്...
"സഹല.... എനിക്കും ഇട്ട് താ മെഹന്തി...." സൗണ്ട് കേട്ട ഭാഗത്ത് നമ്മള് നോക്കി.... വേറെ ആരും അല്ലാട്ടോ നമ്മളെ സന തന്നെ... നമ്മള് ഓളെ നോക്കി ചിരിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് പുച്ഛ ഭാവം ആണ്... പിന്നെ നമ്മളും വല്യ മൈൻഡ് ആക്കാൻ പോയില്ല... അല്ല പിന്നെ ഈ പെണ്ണിന് ഇത് എന്തിന്റെ കേടാണ്... നമ്മള് എന്തോ ഓളെ ചെയ്ത പോലെ.... അങ്ങനെ സനയുടെ കയ്യിൽ മെഹന്തി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളും ചുമ്മാ ഓളെ മുന്നിലേക്ക് കൈ നീട്ടി കൊടുത്തു... നമ്മള് കൈ നീട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പെണ്ണ് നടുവിലും പിടിച്ചു നമ്മളെ നോക്കുകയാണ്... നമ്മള് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളിച്ചു സോപ്പ് ഇട്ടപ്പോൾ ഓള് നമ്മളെ കയ്യിലും ഇട്ട് തന്നു...
നമ്മക്ക് പിന്നെ മെഹന്തി ഇടാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് ഇടണം... അത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മക്ക് മെഹന്തി ഇട്ട് തരാൻ നിന്നിട്ട് നമ്മളെ സഹലക്ക് ശെരിക്കും പണി കിട്ടി...
പിന്നെ നമ്മക്ക് അവിടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് റൂം ഒക്കെ ഒരുക്കിയിരുന്നു.. നമ്മളെ ബാഗ് ഒക്കെ അവിടെ ആണ് നമ്മളെ ഫോൺ ആണേൽ അതിലും.. അത് എടുക്കാൻ ആയി നമ്മള് റൂമിലേക്ക് നടന്നു... നടക്കാൻ ഒക്കെ നല്ല കഷ്ടപ്പാട് ആണുട്ടോ.. ഇത്രയും നേരം ഒരു കൈ കൊണ്ട് സാരിയിൽ പിടിച്ചാ നടന്നെ.. ഇതിപ്പോൾ മെഹന്തി ഇട്ടത് കൊണ്ട് അതും പറ്റുന്നില്ല... കഷ്ടപ്പെട്ട് അവസാനം നമ്മള് റൂമിൽ എത്തി...
പടച്ചോനെ ഈ കയ്യും വെച്ച് ബാഗ് എങ്ങനെ തുറക്കും... നമ്മള് നമ്മളെ കയ്യിലെക്ക് നോക്കി.. ഹ്മ്മ്.. മെഹന്തി ഏകദേശം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്... ഇനി കഴുകി കളഞ്ഞേക്കാം... നമ്മള് അതും കരുതി റൂമിലെ ബാത്റൂമിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടന്നു... അവിടെ എത്തി ഡോർ തുറക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് അകത്തു നിന്ന് ആരോ ഡോർ തുറന്നെ... പെട്ടന്ന് തുറന്നതു കൊണ്ട് നമ്മളെ ബാലൻസ് ഒക്കെ പോയി... ഒറ്റ പോക്ക് ആയിരുന്നു ബാത്റൂമിന്റെ അകത്തേക്ക്...
നമ്മള് വീണ്... കൂടെ ബാത്റൂമിന്റെ അകത്തു ഉണ്ടായ ആളും... അയാൾ നിലത്തും നമ്മള് അയാളെ നെഞ്ചത്തും... നമ്മള് വീഴും എന്ന് ഉറപ്പ് ആയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണ് അടച്ച് പിടിച്ചിരുന്നു..
വീണ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് മെല്ലെ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ദേ നമ്മളെ തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കുന്ന രണ്ട് പൂച്ച കണ്ണുകൾ... എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആളെ പിടി കിട്ടിയില്ലേ... അങ്ങേര് തന്നെ നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ കോന്തൻ...
ഈ കോന്തനെ നമ്മള് ഇവിടെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.. അതോണ്ട് തന്നെ ഓനെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മള് ഒന്ന് ഞെട്ടി...
****************
നമ്മളെ ഷർട്ടിൽ ചെറുതായി ജ്യൂസ് ആയത് കൊണ്ട് അത് കഴുകാൻ ആണ് നമ്മള് റൂമിലേക്ക് വന്നത്... ബാത്റൂമിൽ ഉള്ളപ്പോൾ പുറത്ത് റൂമിൽ ആരോ വന്നിനു എന്ന് നമ്മക്ക് മനസ്സിലായിന് പക്ഷെ ഈ പണ്ടാരം ഡോറിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട്ന്ന് നമ്മള് കരുതിയില്ല... ഡോർ തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ മാക്രി നമ്മളെ മേത്തേക്ക് ഒരു വരവ് ആയിരുന്നു... പിന്നെ നിലത്ത് എത്തി.. നമ്മള് നോക്കുമ്പോൾ പെണ്ണ് നമ്മളെയും നോക്കി...
"നിന്റെ കാലിൽ എന്താടി ചക്രം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ.."
"നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇതിന് അകത്തു ഉണ്ടേൽ, ഒന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കികൂടെ...."
"അതേടി ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ കയറി കഥാ പ്രസംഗം നടത്താം... മരിയാതിക്കു എണീറ്റ് പോടീ... " നമ്മള് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെണ്ണ് നമ്മളെ കൊഞ്ഞനം കുത്തി നമ്മളെ മേത്തു നിന്ന് എണീക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ്..
പക്ഷെ നമ്മള് നോക്കിയപ്പോൾ പെണ്ണ് എന്തൊക്കെയോ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്ക്ന്ന്..
"എടി... നീ എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നേ..."
"ഒന്ന് അടങ് മനുഷ്യാ... നമ്മളുടെ അരപ്പട്ട നിങ്ങളെ ഷർട്ടിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട ആണ് ഉള്ളത്...
സംഭവം നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായ.. ഈ പെൺപിള്ളേരു ഇപ്പോൾ സാരി ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ചെറിയ മുത്ത് പോലത്തെ ഒരു സാധനം സാരിക്ക് പുറമെ അരയിൽ കേട്ടാർ ഇല്ലേ അത് തന്നെ സംഭവം...
"ഊരാൻ പറ്റുന്നില്ലേൽ അത് പൊട്ടിച്ചു കളയെടി പുല്ലേ... "
"അയ്യടാ... വേണേൽ നിങ്ങളെ ബട്ടൺസ് പൊട്ടിച്ചു കളയാം.. ഇത് ഞാൻ നശിപ്പിക്കില്ല... "
"നാശം... നീ മരിയാതിക്കു എണീറ്റോ.. അല്ലേൽ ഞാൻ അത് പൊട്ടിച്ചു കളയും.. നമ്മള് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മാക്രി എഴുനേറ്റ് നിൽക്കാൻ പെടാ പാട് പെടുന്നുണ്ട്.. നമ്മളും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മള് രണ്ട് പെരും ഒരു വിതം എഴുനേറ്റ് നിന്നു... പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ഷിർട്ടിൽ തന്നെ കുടുങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്... നമ്മളും അവളും പശ എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചപോലെ ആണ് നിൽപ്പ്..
"എടി... നീ ഇത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ... എന്നെയും വലിച്ചോണ്ട് നീ ഇത് എവിടെ പോണേ..."
"ഒന്ന് അടങ്ങി നിൽക്കു മനുഷ്യ.. നമ്മള് നമ്മളെ കയ്യിലെ ഈ മെഹന്തി ഒന്ന് കഴുകട്ടെ... " എന്നും പറഞ്ഞു നമ്മളെയും ഒന്നിച്ചു വലിച്ചോണ്ട് പോയി ഓളെ മെഹന്തി കഴുകി കളഞ്ഞു...
"നേരെ നിൽക്ക്..." നമ്മളെ കലിപ്പോടെ നോക്കി കൊണ്ട് ഓള് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മക്ക് ശെരിക്കും ചിരിയാണ് വന്നത്... ശെരിക്കും ഈ പെണ്ണ് ചൂടാവുംമ്പോൾ മുമ്പ് എടുത്ത് കൊണ്ട് പോയി കിണറ്റിൽ ഇടാൻ ആണ് തോന്നാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മള് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു സംശയം....
നമ്മള് ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ പെണ്ണ് അത് ഊരിഎടുക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്...
ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇന്ന് ഫുൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആയിപോവും.. നമ്മള് പിന്നെ നമ്മളെ ഷിർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ്... അല്ല പിന്നെ.. ഇങ്ങനെ ഇത് ഊരും വരെ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് പോലെ നിൽക്കാൻ ഉള്ള ക്ഷമ ഒന്നും നമ്മക്ക് ഇല്ലാ...
"എന്ന പിന്നെ ഇത് നേരെത്തെ അങ്ങ് ചെയ്താ പോരെ..." നമ്മള് ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ പൊട്ടിച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി കൊണ്ട് ഓള് ഈ ഡയലോഗും അടിച്ച് ബാത്റൂമിന്റെ ഡോർ തുറന്നതും പുറത്ത് ഉള്ള ആളെ കണ്ടപ്പോൾ ഓളും നമ്മളും ഒരുപോലെ അന്തം വിട്ട് പോയി... വേറെ ആരും അല്ല.. ഇങ്ങനെ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ കൃത്യ സമയം നോക്കി എത്തുന്ന ഒരു അവതാരം ഇല്ലേ നമ്മളെ അനിയൻ ഷഹീ... ആ തെണ്ടി തന്നെ...
നമ്മള് ഓനെ നോക്കി ഒരു അവിഞ്ഞ ചിരി ചിരിച്ചു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി... നമ്മള് നമ്മളെ കെട്ടിയോള് മാക്രിയെ നോക്കിയപ്പോൾ പെണ്ണും ആകെ ചമ്മി സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണ ഒരു ഇളിയിൽ ആണ്...
" എന്താ ഇക്കാ.... കൂറ പിന്നെയും വന്ന.... " നമ്മളെ നോക്കി ഇളിച്ചോണ്ട് ഷഹി അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മള് അന്നത്തെ ആ സംഭവം ഓർത്തത്... എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമയില്ലേ.. ഇനി നമ്മള് പറയണ്ടാലോ...
ചെക്കൻ ആണേൽ നമ്മളെ നോക്കി അലാക്കിലെ ചിരിയാണ്.. ഓനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലാ നമ്മളെ കോലം അങ്ങനെ അല്ലെ.. ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ ഒക്കെ അഴിച്ചു ബോഡിയും കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാ ആരായാലും തെറ്റ് ധരിച്ചു പോവും...
"നീ എന്താ കൂറയെ പിടിക്കാൻ വന്നതാണോ..." നമ്മള് മുഖത്തേ ചമ്മൽ ഭാവം മാറ്റി വെച്ച് ഓനോട് ചോദിച്ചു...
"അതിന് ഈ കൂറയെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ലേ കാണാൻ പറ്റു... പിന്നെ നമ്മള് എങ്ങനെ പിടിക്കാനാ..." ചെക്കന്റെ മറുപടി കേട്ടു സത്യം പറയാലോ തിരിച്ചു നമ്മക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല... അത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ അവിടെ നിന്ന് ചമ്മാതെ ബാഗ് തുറന്ന് വേറെ ഒരു ഷർട്ട് എടുത്ത് ഇട്ട് ഓനെ ഒന്ന് നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു നമ്മള് അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ മുങ്ങി...
****************
ശെരിക്കും നമ്മക്ക് ഷഹീടെ മുഖം നോക്കാൻ നല്ല ചടപ്പ് തോന്നി... നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ മെല്ലെ മുങ്ങി... ഷഹീ നമ്മളെ നോക്കി ഇളിക്കുന്നുണ്ട്... നമ്മള് തിരിച്ചും നല്ലോണം ഇളിച്ചു കൊടുത്തു...
" നീ എന്താ വന്നെ.. നിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് കാര്യമായി എന്തോ പറയാൻ ഉള്ളത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ... "
നമ്മള് ബുദ്ധി പരമായി വിഷയം മാറ്റി...
"ആ അതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് അതിന് ഉള്ള സമയം ആയി നിങ്ങള് വേഗം ഹാളിലേക്ക് വാ... " നമ്മളെ നോക്കി ഇളിച്ചോണ്ട് അതും പറഞ്ഞ് ചെക്കൻ ഹാളിലേക്ക് നടന്നു.. കൂടെ നമ്മളും...
നമ്മള് ആണേൽ അത് അറിയാൻ ഉള്ള ഒടുക്കത്തെ ആകാംഷയിൽ ആണ്... ഹാളിൽ എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാരും അവിടെ കൂടി നിന്നിട്ട് ഉണ്ട്.. സോങ് ഒക്കെ നിർത്തി വെച്ച് കയ്യില് മൈക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഷബീൽ.. നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ അവിടെ ഒരു ചെയറിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്.. നമ്മള് പോയി നഹലയും സഹലയും സനയും ഒക്കെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി അവരെ കൂടെ ഇരുന്നു...
അപ്പോഴാ.. ചിരിച്ചോണ്ട് നമ്മളെ ഷഹീ ഷബീടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൈക്ക് വാങ്ങിയത്...
"ഹായ് എവെരിബഡി.... നിങ്ങളെ ഒക്കെ ഇവിടെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് വേറെ ഒന്നും അല്ല.. ഇത് ഒരു മാരേജ് ഫങ്ക്ഷൻ ആണല്ലോ .. ഇവിടെ എല്ലാരും പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ആയി അടിച്ച് പൊളിയിലും ആണ്... എങ്കിലും നമ്മക്ക് ഒരു രസത്തിന് ഒരു പുതിയ ഐറ്റം ചെയ്താലോ... ഈ ആഘോഷം ഒന്ന് കൂടി ഒന്ന് അടിപൊളി ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് ഇപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ഗെയിം നടത്താൻ പോവുകയാണ്...." അത് നമ്മളെ ഷഹീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ കയ്യടിയുടെയും വിസിലടിയുടെയും ബഹളം ആയിരുന്നു...
"പെയർ ഗെയിം ആണ്... അതായത് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിയോളും കെട്ടിയോനും ഒന്നിച്ചുള്ള ഗെയിം... നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടിയില്ലാ എന്ന് നമ്മക്ക് അറിയാം നമ്മള് ശെരിക്കും പറഞ്ഞ് തരാം.. ഇവിടെ നമ്മക്ക് പേര് തന്നിട്ട് ഉള്ളത് 6 പെയർ ജോഡികൾ ആണ്... ഇവരുടെ മത്സരം എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ... ആദ്യം നമ്മള് 5 ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു പേപ്പർ മത്സരിക്കുന്ന 6 ഭർത്താക്കാന്മാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും.. സ്വന്തം ജീവിതവും സ്വഭാവവും വെച്ച് അതിലുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഭർത്താക്കന്മാർ എഴുതണം... പിന്നെ സെയിം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മള് ഭാര്യമാർക്ക് കൊടുക്കും.. പക്ഷെ അവർ എഴുതേണ്ടത് അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് ആണ്.. അവസാനം ഏത് ജോഡികളാനോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിം ആൻസർ എഴുതിയത് അവർ ആയിരിക്കും വിജയി.... അപ്പൊ എല്ലാർക്കും മനസ്സില്ലയല്ലോ... നമ്മക്ക് നോക്കണ്ടേ ഏതൊക്കെ കെട്ടിയോള് മാര് സ്വന്തം കെട്ടിയോനെ കുറിച്ച് ശെരിക്കും മനസ്സിലാക്കി എന്ന്... ഇനി നമ്മള് നമ്മക്ക് പേര് നൽകിയ ജോഡികളെ വിളിക്കും.. അപ്പൊ അവര് നമ്മളെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കണംട്ടാ....
അപ്പൊ തുടങ്ങാലേ... നിങ്ങൾ എല്ലാരും റെഡി അല്ലെ....
"Yesss......... " അവനത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എല്ലാരും ആവേശത്തോടെ അലറി...
അപ്പൊ പേര് വിളിക്കുകയാണ്...
1 മത്തെ ജോഡി...
ആഷിഖ് ആൻഡ് ഷംന...
"2 മത്തെ...
സാജിദ് ആൻഡ് ആമില...
3 മത്തെ ജോഡി..
അഷ്റഫ് ആൻഡ് സഫ്വാന...
4 മത്തെത്...
ജംഷീർ ആൻഡ് ഷംസീന...
5 മത്തെ ജോഡി..
ഷാഹിൽ ആൻഡ് ഇശൽ...
ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ജോഡി നമ്മളെ സ്വന്തം കാക്കു ആൻഡ് ബാബി..
ഹബീബ് റഹ്മാൻ ആൻഡ് സായാന....
"വാട്ട്......" ഒന് നമ്മളെ പേര് വിളിച്ചതും നമ്മള് ആകെ അന്തം വിട്ട് ഇരുന്നെടുത്ത് നിന്ന് എണീറ്റ് നിന്ന് പോയി... നമ്മള് നമ്മളെ കെട്ടിയോനെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളെ സെയിം അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നെടുത്ത് നിന്ന് എണീറ്റ് അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആ കോന്തനും...........കാത്തിരിക്കൂ.........
