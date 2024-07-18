❤ Fighting Love ❤: ഭാഗം 35
രചന: Rizvana Richu
എന്തായാലും പറയണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കാം... നല്ലോണം ആലോചിച്ചു തീരുമാനിചില്ലേൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും... നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ അല്ലേ ആള്.... പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിചില്ല പുതപ്പ് തല അടക്കം മൂടി പുതച്ചു അങ്ങ് കിടന്നു...
****************
നമ്മള് ഫ്രഷ് ആയി വന്ന് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു സമയം ആയി... ഉറക്ക് നമ്മളെ അടുത്തുകൂടി പോലും പോവുന്നില്ല... എന്താ ചെയ്യാ... കണ്ണടക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ആ മാക്രിയുടെ മുഖം ആണ് മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത്... പെണ്ണ് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെയും ബെഡിന്റെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന പോലെയുമൊക്കെ നമ്മക്ക് തോന്നുവാ... ഇതെന്താ പടച്ചോനെ നമ്മക്ക് വട്ടായോ.... കിടന്നിട്ട് ഒരു സമാധാനവും കിട്ടാതെ ആയപ്പോൾ നമ്മള് ബെഡിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി...
ഇതിപ്പോ എന്താ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ... നമ്മള് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ആണ് ഫോണിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ട്യൂൺ വന്നെ... നമ്മള് നോക്കിയപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന ഒരു മെസ്സേജ്.. നോക്കിയപ്പോൾ വേറെ ആരും അല്ലാ നമ്മളെ ചങ്ങായി തെണ്ടി ഷിയാസ്... ഹോ...ഉറക്ക് കിട്ടാതെ വട്ട് പിടിച്ചു നടക്കുന്ന നമ്മക്ക് ഓന്റെ ഒരു കോപ്പിലെ ഗുഡ് നൈറ്റ്... ആ ടൈം ആ തെണ്ടിയെ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഓന്റെ തലമണ്ട രണ്ട് കഷ്ണം ആയേനെ...
ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അവൻ സുഗമായി ഉറങ്ങണ്ട... പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല നമ്മള് ഫോൺ എടുത്ത് ആ തെണ്ടിയെ വിളിച്ചു.... നമ്മക്ക് ആണേൽ ആകെ കലി കയറി ഭ്രാന്തു പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ...
"ഹെലോ...... " ഫോൺ അറ്റന്റ് ചെയ്ത് അവൻ ഹെലോ പറഞ്ഞതും നമ്മക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ തെറിയും നമ്മള് വിളിച്ച്....
"$%%##:##%**&&%$$##%$#"
"എടാ.... തെണ്ടി നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ തെറി വിളിക്കുന്നത്... ഒന്നുമില്ലേലും നീ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മാൻ അല്ലേടാ... അതിന്റെ ഒരു മാന്യത എങ്കിലും കാണിച്ചുടെ ബലാലെ നിനക്ക്...."
"എന്റെ മാന്യതയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ നീ ആരാടാ... നിന്നോട് ആരാ എനിക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് അയക്കാൻ പറഞ്ഞത്...."
"അതിപ്പോ നല്ല കഥ.... എടാ ഞാൻ നിനക്ക് എന്നും അയക്കുന്നതല്ലേ... അതിന് എന്തിനാ നീ ചൂടാവുന്നത്...."
"എന്നും ഉള്ള പോലെ അല്ലാ ഇന്ന്...."
"ഇന്നെന്താ നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മ പെറ്റോ...."
"അത്..... അത് പിന്നെ....."
പെട്ടന്ന് നമ്മക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ ആയി... എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവനോട് പറയുവാ...."
"എന്റെ അബി എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര ടെൻഷൻ.. " നമ്മളെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞപോലേ ചെക്കൻ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മള് ഒന്ന് പതറി....
"എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി...." നമ്മള് അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചെക്കൻ ഒരേ ചിരിയാണ്...
"ദേ ഷിയാ അല്ലേൽ തന്നെ ഞാൻ ആകെ വട്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കാ അതിനിടയിൽ നീ കിളിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ...."
"എടാ നിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് അറിയില്ലേ... എന്തേലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലേ നീ ഇങ്ങനെ എന്തേലും കാരണം ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചു തെറി വിളിക്കു.... നിന്റെ എത്ര തെറി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്... നീ പറയടാ എന്താ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം...."
"അത് ലവൾ ഇല്ലേ....."
"ഏത് ലവൾ...... "
"എടാ നമ്മള് കെട്ടി കൊണ്ട് വന്ന ഒരു മാക്രി ഇല്ലേ.. സച്ചു... അവൾ ഇവിടെ എല്ലാ... വീട്ടിൽ പോയി....."
"അതിന് ഇപ്പോൾ എന്താ...നിനക്ക് സന്തോഷം ഉള്ള കാര്യം അല്ലേ അത്...."
"അത്....അത് പിന്നെ എനിക്ക് അത്ര സന്തോഷം ആയി തോന്നുന്നില്ല.... "
"എന്താ മോനെ പെട്ട് പോയോ...."
"പെട്ടു എന്നാ തോന്നുന്നേ....."
നമ്മള് അത് പറഞ്ഞതും ആ തെണ്ടി വീണ്ടും ഓന്റെ അലാക്കിലെ ചിരി തുടങ്ങി....
"എന്തിനാടാ പുല്ലേ നീ ചിരിക്കുന്നെ...."
"അല്ലേലും എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഉടക്കി ഉടക്കി അവസാനം പ്രേമം ആവുന്നു.... എന്നാലും നിന്റെ മനസ്സിലും പ്രണയമോ... എന്റെ അബി തന്നെ ആണോ പടച്ചോനെ ഇത്.... "
"പോടാ പുല്ലേ പ്രേമം മണ്ണാകട്ട ആണോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല... പക്ഷെ അവളെ കാണാതെ സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു... ഇതാണോടാ ഈ കോപ്പിലെ പ്രേമം...."
"അതെ മോനെ ഇതാണ് നിനക്ക് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമ്മള് വിചാരിച്ച ആ ദുരന്തം..."
"എടാ എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് കാണണം അല്ലാതെ ഇന്ന് ഇനി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.... ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും എനിക്ക്...."
"അതിന് ഇപ്പോൾ എന്താ... നിന്റെ കെട്ടിയോൾ അല്ലേടാ.. ധൈര്യമായി ഓളെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടുടെ...."
"പോടാ തെണ്ടി... ഈ നട്ട പാതിരാക്ക് പോയാൽ അവർ എന്ത് കരുതും... ഈ സമയം എന്താ പെട്ടന്ന് വന്നെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മള് എന്ത് പറയും.. അത് മാത്രം അല്ലാ ആ മാക്രി എന്നെ നിർത്തി പൊരിക്കും... "
"അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എന്ന് പറയണം...."
"അയ്യടാ അങ്ങനെ പെൺകോന്തൻ ആവാൻ നമ്മളെ പട്ടി പോവും..."
"ഓഹോ നിനക്ക് നിന്റെ കാര്യം നടക്കുകയും വേണം നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഈഗോ മാറ്റാനും പറ്റില്ല... അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ...."
"അതെന്താടാ......" നമ്മള് ആകാംഷയോടെ ചോദിച്ചു....
"പുതപ്പ് മൂടി പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങടാ പുല്ലേ.... " എന്നും പറഞ്ഞ് ആ തെണ്ടി ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു.... പിന്നെ വിളിച്ചെങ്കിലും ആ കോപ്പ് ഫോൺ എടുത്തില്ല....
പിന്നെ നമ്മള് ബെഡിലേക്ക് വീണു... ഉറക്ക് വരില്ലെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും നമ്മള് കണ്ണടച്ച് കിടന്നു...
പെട്ടന്ന് നമ്മളെ ഡോറിൽ ആരോ തട്ടി വിളിച്ചത്... ആദ്യം നമ്മക്ക് തോന്നിയത് ആണെന്ന് കരുതി നമ്മള് അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കിടന്നു... പിന്നെയും സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മളെ തോന്നൽ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി... നമ്മള് ക്ലോക്കിൽ നോക്കിയപ്പോൾ 12.45.. ഇതാരാ ഈ സമയം... നമ്മള് വേഗം ഡോർ തുറന്നതും മുന്നിൽ ഉള്ള ആളെ കണ്ടു നമ്മള് ഞെട്ടിപോയി....
"വേറെ ആരും അല്ലാ നമ്മളെ കെട്ടിയോള് സച്ചു... അവൾ നമ്മളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മക്ക് ഉണ്ടായ സന്തോഷം ഒരു ഒന്നോന്നര സന്തോഷം ആയിരുന്നു.... നമ്മളും ഓളെ നോക്കി അറിയാതെ പുഞ്ചിരിച്ചു പോയി... അവളെ മൊഞ്ചിൽ ലയിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ആണ് പെണ്ണ് നമ്മളെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നു കെട്ടിപിടിച്ചത്.... നമ്മള് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല തിരിച്ചും അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു... അപ്പൊ പെണ്ണ് പിടുത്തം ഒന്നുകൂടി മുറുക്കി...
"I love u അബി...." എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ സനയുടെ സ്നേഹം നീ എന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കും എന്ന്...."
പെട്ടന്ന് അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മക്ക് എന്തോ വന്ന് നമ്മളെ തലക്ക് വീണ പോലെ ആണ് തോന്നിയത്.... നമ്മള് നമ്മളെ ശരീരത്തിനോട് ചേർന്ന് നിന്നവളെ പിടിച്ച് മാറ്റി ദൂരെ നിർത്തി... അവളുടെ മുഖത്തു നോക്കിയതും നമ്മക്ക് അറപ്പും വെറുപ്പും ദേഷ്യവും ഒന്നിച്ചു തോന്നി.... അതെ അവൾ തന്നെയാ സന..
അപ്പൊ ഈ പിശാജിനെ ആയിരുന്നോ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയത്... സച്ചു തന്നെ മനസ്സിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മക്ക് അവൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത് ആണ്.... പക്ഷെ എന്തിന്റെ പേരിൽ ആണേലും ഇവളെ ചേർത്ത് നിർത്തിയ നമ്മളെ ശരീരം പോലും നമ്മക്ക് കത്തിക്കാൻ തോന്നുന്നു....
"നിന്നോട് ആരാടി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത്... ഇറങ്ങി പൊടി...."
"കമോൺ അബി... എന്തിനാ നിന്റെ ഈ നാടകം.. എനിക്ക് അറിയാം നിനക്ക് എന്നെ വേണം എന്ന്... പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.... നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടം ആയത് കൊണ്ടല്ലേ നീ ഇപ്പോൾ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചത്...."
"അത് നിനക്ക് തെറ്റിപോയല്ലോ മോളെ സന... ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെണ്ണും വേണ്ടാ എന്ന് വെച്ച എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് ഉണ്ട്... അത് പെണ്ണ് എന്ന വർഗത്തെ നാണം കെടുത്താൻ ജനിച്ച നീ അല്ലാ... ആത്മാർത്ഥ മായി സ്വാർത്ഥത ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തും സഹിച്ചു ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ച സച്ചു ആണ്... ഞാൻ മഹർ ചാർത്തിയ പെണ്ണ് സായാന ഹബീബ്.... അവളാ ഇപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ... അവളെ ഇന്ന് കാണാതെ നിന്നപ്പോൾ ആണ് എത്ര മാത്രം അവളെന്റെ നെഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്... അവൾ ആണെന്ന് ഒരു നിമിഷം തോന്നിപോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട്........... അത് പറയാൻ പോലും എനിക്ക് അറപ്പ് തോന്നുന്നു.... മാറിയതിക്ക് ഇറങ്ങി പൊടി.... " എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവളെ പിന്നിലേക്ക് തള്ളി....
തള്ളലിന്റെ ശക്തിയിൽ അവളുടെ തലയുടെ പിൻഭാഗം ഭിത്തിയിൽ ഇടിച്ചു അവൾ ഭിത്തിയിൽ ചേർന്ന് നിന്നു.... തലയും തടവിക്കൊണ്ട് അവൾ രൂക്ഷമായി എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്.... പിന്നെ അവളുടെ ഭാവം മാറി മുഖത്തു പുച്ഛത്തോടെ ഉള്ള ചിരിയായിരുന്നു...
"ആഗ്രഹം കൊള്ളാം മിസ്റ്റർ ഹബീബ് റഹ്മാൻ... ബട്ട് അവളുമായി നീ സുഗമായി ജീവിക്കണം എങ്കിൽ ആദ്യം ഈ സന മരിക്കണം... അല്ലാതെ നീ വേറെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കില്ല...."
"ഒന്ന് പൊടി പുല്ലേ.... ഈ അബി എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നടത്തും എന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ലേ സന... നിന്റെ കണ്മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ സച്ചുവുമായി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കും...." നമ്മള് ഒരുപാട് പുച്ഛം വാരി വിതറിക്കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ പകയോടെ നോക്കി അവൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി......
അവളോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊരു സമാധാനം.... എങ്കിലും ഓളെ മോന്ത ഓർക്കുമ്പോൾ അടി മുടി തരിച്ചു കേറുന്നുണ്ട് നമ്മക്ക്... നമ്മള് സനയോട് ചുമ്മാ ഡയലോഗ് അടിച്ചത് അല്ലാട്ടോ നമ്മക്ക് ശെരിക്കും ഇപ്പോൾ ആ മാക്രിയെ ഇഷ്ടം ആണ്... ഒരുപാട് ഇഷ്ടം.....
സമയം വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോൾ 1.30... നമ്മക്ക് ഒട്ടും ഉറക്ക് വരുന്നില്ല... ഇപ്പോഴും സെയിം അവസ്ഥ... അവളെ കാണാതെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുവാ... ഇങ്ങനെ ഇനി നിന്നാൽ നമ്മക്ക് വട്ടവും എന്ന് ഉറപ്പ് ആണ്... ഷിയാസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടാലോ.... അല്ലേൽ വേണ്ടാ അവരൊക്കെ എന്ത് കരുതും... മനസ്സിൽ ഓരോരോ ചിന്തകൾ വന്ന് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു...
ഒടുക്കം നമ്മക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മക്ക് ഇപ്പോൾ ഓളെ കണ്ടേ പറ്റു... പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല നമ്മള് കാറിന്റെ ചാവിയും എടുത്ത് പുറത്തേക് ഇറങ്ങി... നിങ്ങൾ ആരും ഒച്ച വെക്കല്ലേട്ടാ... നമ്മള് പോവുന്നത് ആരേലും കണ്ടാൽ അതോടെ തീർന്നു എല്ലാം... ഹിഹിഹി....
എങ്ങനെല്ലോ കഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മള് പുറത്ത് എത്തി... വാച്ച് മാനോട് മെല്ലെ ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മള് കാർ പുറത്തേക്കു എടുത്ത്....
ശെരിക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾ വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ പെണ്ണായി വന്നത് മുതൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുകയാണ്... ശെരിക്കും നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ആരേലും കണ്ടാൽ വിചാരിക്കും നമ്മക്ക് വട്ടാണ് എന്ന്...വേറെ ഒന്നും അല്ലാ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓർത്ത് ഒരേ ചിരിയാണ്... അതിപ്പോ ചിരിക്കാൻ മാത്രം കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഹിഹിഹി....
നമ്മള് ഓളെ വീട് എത്താൻ ആയി... എന്തായാലും വിളിച്ചു എഴുനെല്പിച്ചു ഓളെ കണ്ടാൽ ശെരിയാവുല അവരെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മള് പതറി പോവും...അവൾക്ക് ജനൽ തുറന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ആണ് ഇഷ്ടം അതോണ്ട് മിക്കവാറും ജനൽ തുറന്ന് കാണും... ഒന്ന് ഓളെ കണ്ടിട്ട് പോവാം... അതാ നല്ലത്.... നമ്മള് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മള് അവളെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ഉള്ള റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് മെല്ലെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി... നമ്മള് ഫോൺ നോക്കിയപ്പോൾ 2 ക്ലോക്ക്.... ഈ പ്രേമത്തിന് കണ്ണും മൂക്കും ഇല്ലാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് പുച്ഛിക്കാർ ആണ്... ഇന്നിപ്പോ മനസ്സിലായി അതിലും കാര്യം ഉണ്ട് എന്ന്... എന്താ ചെയ്യാ നമ്മക്ക് വന്നൊരു മാറ്റെ... ഹിഹിഹി....
നമ്മള് അങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകാതെ ആ മാക്രിയുടെ റൂമിന്റെ ജനലിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നു... ഭാഗ്യം നമ്മള് പ്രതീക്ഷിച പോലെ ജനൽ തുറന്നിട്ട് ഉണ്ട്.... നമ്മള് റൂമിന്റെ ഉള്ളിലെക്ക് നോക്കി... ആ മാക്രി മാത്രം അല്ലാ മറ്റേ പൊട്ടത്തിയും ഉണ്ട് ലാമി... ചേ.. ആ മാക്രി അങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞിട്ട് ആണ് കിടക്കുന്നത്.. ഇവളെ മുഖം ഒന്ന് കണ്ടാൽ വേഗം പോവാമായിരുന്നു... നമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും മുൻ പരിചയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നല്ല ടെൻഷനും ഉണ്ട്... പടച്ചോനെ ഇവൾ എന്താ തിരിഞ്ഞ് കിടക്കാത്തത്....
****************
നമ്മക്ക് ഉറക്കൊന്നും ഇത് വരെ വന്നിട്ടില്ല.. ലാമി നല്ല ഉറക്കം ആണ്... നമ്മള് കണ്ണും തുറന്ന് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരം ആയി... എന്താ ചെയ്യാ ഉറക്കിന് നമ്മളെ വേണ്ടാ എന്നാ തോന്നുന്ന്.. പാവം ഞാൻ... നമ്മള് അതും കരുതി തിരിഞ്ഞു കിടന്നപ്പോൾ ജനലിന്റെ പിറകിൽ ഒരു രൂപം കണ്ടതും നമ്മള് നിലവിളിച്ചതും ഒരു മിച്ചു ആയിരുന്നു... എങ്ങനെയാ എന്ന് അല്ലേ....
"അയ്യോ... കള്ളൻ.... ഉമ്മ.. ഉപ്പാ.. കള്ളൻ...... "
നമ്മള് നിലവിളിച്ചതും ജനാലരികിൽ നിന്ന ആള് അവിടെ നിന്ന് മാറി....
ലാമി ആണേൽ നമ്മളെ നിലവിളി കേട്ടു എണീറ്റ് നമ്മളോട് എന്താ എന്താ ചോദിക്കുന്ന്... ആദ്യം നിലവിളിച്ചു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മക്ക് ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല.. ഒരു മാതിരി ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ... ഉപ്പയും ഉമ്മയും ആണേൽ ഡോർ തല്ലി പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്... ലാമി വേഗം ഡോർ തുറന്നു... ഉമ്മയും ഉപ്പയും വെപ്രാളപ്പെട്ടു നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്ന്....
"എന്താ മോളെ എന്ത് പറ്റി..."
"കള്ളൻ... അവിടെ കള്ളൻ... " നമ്മള് എങ്ങനെയെല്ലോ പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത്... ഉപ്പ അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് പുറത്തേക്കു പോയി... നമ്മള് എല്ലാരും പിന്നാലെയും....
****************
ഓളെ മുഖം കാണാൻ വേണ്ടി നിന്ന നമ്മളെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് ആയിരുന്നു പെണ്ണിന്റെ അലർച്ച... സത്യം പറയാലോ അപ്പൊ തന്നെ ഭൂമി പിളർന്നു അങ്ങ് അടിയിലെക്ക് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് വരെ നമ്മക്ക് തോന്നിപോയി.... ഓളെ അലർച്ച കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി... വെപ്രാളം പിടിച്ചു ഓടിയത് കൊണ്ട് സ്ലിപ് ആയി നമ്മള് വീണു... വീണെടുത്ത് നിന്ന് എണീറ്റ് ഓടിയപ്പോ ത്തിനും വീടിനകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ ഉള്ള ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓൺ ആയിന്... എങ്കിലും നമ്മള് ഓടി... ഓളെ വീട്ടിന്നു മുന്നിൽ എത്തിയതും പിറകിൽ നിന്ന് " ആരാ അത് " എന്നുള്ള നമ്മളെ അമ്മായിയപ്പന്റെ ചോദ്യവും ഒന്നിച്ചു ആയിരുന്നു... നമ്മള് പിറകോട്ടു തിരിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൂപ്പര് നമ്മളെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ല.. ബട്ട് അങ്ങേരെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് ബ്രൈക് ഇട്ട പോലെ അവിടെ നിന്നിന്...
"ആരാ എന്ന് ചോദിചില്ലേ...." ഇത്തിരി കൂടി ഗൗരവത്തിൽ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം... ഓടിയാൽ എന്തായാലും കുടുങ്ങും എന്ന് ഉറപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മള് മെല്ലെ അവരുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നു....
"അബി..........." നമ്മളെ മോന്ത കണ്ടതും അന്തം വിട്ട് എല്ലാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.... ചങ്ങായിമാരെ നമ്മള് ശെരിക്കും പെട്ടുട്ടോ.........കാത്തിരിക്കൂ.........
[ad_2]