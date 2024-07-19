❤ Fighting Love ❤: ഭാഗം 36
രചന: Rizvana Richu
"ആരാ എന്ന് ചോദിചില്ലേ...." ഇത്തിരി കൂടി ഗൗരവത്തിൽ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം... ഓടിയാൽ എന്തായാലും കുടുങ്ങും എന്ന് ഉറപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മള് മെല്ലെ അവരുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നു....
"അബി..........." നമ്മളെ മോന്ത കണ്ടതും അന്തം വിട്ട് എല്ലാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.... ചങ്ങായിമാരെ നമ്മള് ശെരിക്കും പെട്ടുട്ടോ....
നമ്മള് എല്ലാരെയും മുഖം മാറി മാറി നോക്കി.. എല്ലാരും നമ്മളെ അന്തം വിട്ട് നോക്കുകയാണ്... നമ്മള് നൈസ് ആയി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു....
"മോൻ ആയിരുന്നോ... മോനെ കണ്ടിട്ട് ആണോ ഇവൾ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് കൂവിയത്..." നമ്മളെ അമ്മായിപ്പൻ നമ്മളെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു.... "
"ഹേയ് അല്ലാ... ഞാൻ വന്നപ്പോ ആരോ ഇതിൽ കൂടി ഓടുന്നത് കണ്ടു പിന്നാലെ ഓടിയെങ്കിലും ഞാൻ സ്ലിപ് ആയി വീണു പിന്നെ ഓടി വന്നെങ്കിലും അയാൾ മിസ്സ് ആയി...." നമ്മള് ഒരു വിതം എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചു...
"ഓഹ്... എന്നിട്ട് മോന് എന്തേലും പറ്റിയോ...."
"ഹേയ് ഇല്ലാ.... " നമ്മള് നമ്മളെ കെട്ടിയോളെ മുഖത്തു നോക്കിയപ്പോൾ പെണ്ണ് നമ്മള് പറഞ്ഞത് ഒന്നും വിശ്വാസം വന്നില്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നമ്മളെ തറപ്പിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്... നമ്മള് കൂടുതൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ നിന്നില്ല...
"അല്ലാ മോൻ എന്താ ഈ സമയം ഇങ്ങോട്ട് വന്നെ..."
പടച്ചോനെ പെട്ട്..... ഓളെ ഉപ്പ അത് ചോദിച്ചതും നമ്മള് ആകെ പതറി പോയി....
"അത്..... അത് പിന്നെ.... ഉമ്മാമ......"
"അയ്യോ ഉമ്മാമക് എന്ത് പറ്റി......"
നമ്മള് പറയാൻ തുടങ്ങിയതും ആ മാക്രി ചാടി കേറി ചോദിച്ചു...
"ഉമ്മാമക്ക് ഒന്നും പറ്റിയില്ല... ഉമ്മാമ നിന്നെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു...."
പടച്ചോനെ വായിൽ തോനുന്നത് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താവോ എന്തോ...
"ഉമ്മാമക് കാണണം എന്നോ... എന്ത് പറ്റി.. ഉമ്മാമക്ക് വീണ്ടും വയ്യാതെ ആയോ...."
"ചെറുതായിട്ട് ഒരു വല്ലായ്മ... നിന്നെ കാണണം എന്ന് നേരത്തെ പറയുന്നു... അപ്പൊ കരുതി നിന്നെ കൂട്ടി പോയി രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉമ്മാമക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാം എന്ന്... അതാ വന്നത്...." നമ്മള് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിച്ചു....
"മോൻ അകത്തേക്ക് കയറി ഇരിക്ക്.... " ഓളെ ഉപ്പ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് കേട്ടു നമ്മള് അകത്തേക്ക് കയറി....
നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ കോന്തൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും നമ്മക്ക് വിശ്വാസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല... ചെക്കന്റെ മുഖത്തു ആണേൽ ഒരു കള്ള ലക്ഷണവും... ഇങ്ങേർ ഇത് എന്തിനാവും വന്നത്... ശെരിക്കും നമ്മള് ജനലിന്റെ പിറകിൽ കണ്ടത് ഈ കോന്തനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ... ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ പടച്ചോനെ.... നമ്മള് അതും ചിന്തിച്ചു ലാമിയെ നോക്കിയപ്പോൾ പെണ്ണും നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ട്...
"മോളെ സച്ചു എന്നാ നീ വേഗം റെഡി ആയി മോന്റെ കൂടെ പൊയ്ക്കോ... നിന്റെ ബാഗും ഡ്രെസ്സ് ഒക്കെ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ എത്തിച്ചു തരാം... ഇനി അത് പാക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്ന് സമയം ഒരുപാട് ആവണ്ട.... "
ഉപ്പ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മള് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടി റൂമിലെക്ക് പോയി... ഇപ്പോഴും ഒന്നും അത്ര പിടികിട്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മള്....
റെഡി ആയി റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോയപ്പോ ദേ വരുന്നു ഇളിച്ചോണ്ട് ലാമി....
"നീ എന്താടി ഇളിക്കുന്നെ...."
"ഹേയ് ഒന്നുമില്ലാ... ശെരിക്കും ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്.... നട്ട പാതിരാക്ക് ഉമ്മാമക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ കൂട്ടി പോവാൻ അന്റെ കെട്ടിയോന് എന്താ ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടോ... അത്ര നിർബന്ധം ആണേൽ നാളെ രാവിലെ വന്നാൽ പോരെ...."
"അത് തന്നെയാ ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നെ.... എന്തോ എവിടെയോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പോലെ...."
"സത്യം പറയടി.... നീ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ അവൻ വന്നത്...."
"എന്ത്.... ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടോ...."
"അതെ.... നീ അല്ലേ അവനെ കാണാഞ്ഞിട്ട് ഉറക്ക് ഇല്ലാതെ നിന്നെ... അപ്പൊ ഞാൻ ഉറങ്ങിയ ശേഷം നീ ഓനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വരുത്തിയത് ആണെങ്കിലോ..."
"ദേ... എന്നെ കൊണ്ട് വെറുതെ പറയിപ്പിക്കണ്ട... അടിച്ചു നിന്റെ തല മണ്ട ഞാൻ പൊളിക്കും.... ഓ പിന്നെ അല്ലേൽ തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചാ വേഗം വരാൻ പോവുകല്ലേ അവൻ.... "
"ഹ്മ്മ്മ് ഹ്മ്മ്മ് എന്ത് ആയാലും നിന്റെ ആഗ്രഹം നടന്നില്ലേ...."
"മോളെ നീ ഇനിയും റെഡി ആയില്ലേ.."
നമ്മളും ലാമിയും ഉപ്പ വിളിച്ചു കൂവുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ സംസാരം നിർത്തി ഹാളിലേക്ക് പോയി... നമ്മള് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കോന്തൻ "എന്ന നമ്മൾ പോയി വരാം" എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപ്പാക്ക് കയ്യും കൊടുത്ത് പുറത്തേക്കു ഇറങ്ങി... നമ്മളും എല്ലാരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ആ കോന്തന്റെ പിന്നാലെ പോയി...
"അല്ലാ നിങ്ങളെ കാർ എവിടെ.... "
"കാർ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ട്...."
"അതെന്താ നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് വന്നത്... വീടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുമല്ലോ... " നമ്മള് അത് ചോദിച്ചതും ചെക്കൻ പരുങ്ങി കളിക്കുന്നുണ്ട്...
"ഒന്നുമില്ല അവിടെ വെക്കാൻ തോന്നി അവിടെ വെച്ചു... നിനക്ക് എന്തേലും നഷ്ടം ഉണ്ടോ... " നമ്മളെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു ഇതും പറഞ്ഞു ചെക്കൻ നടത്തത്തിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി... നമ്മളും പിന്നാലെ പോയി... അങ്ങനെ കാറിന്റെ അടുത്ത് എത്തി... ആ കോന്തൻ നമ്മളെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു കാറിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ഇരുന്നു... ഈ നോക്കി പേടിപ്പിക്കലിന് മാത്രം ഒരു മാറ്റവും എല്ലാ... ചെക്കന്റെ മട്ടും ഭാവംവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മക്ക് ശെരിക്കും പേടി ആവുന്നുണ്ട്... ഇനി ഈ തെണ്ടി നമ്മളെ കൊല്ലാനോ മറ്റോ കൊണ്ട് പോവുകയാണോ... ആർക്ക് അറിയാം എല്ലാം കണ്ടു തന്നെ അറിയാം.. പടച്ചോനെ കാക്കനെ എന്ന് മനസ്സിലും കരുതി നമ്മള് കാറിൽ കയറി ഇരുന്നു... നമ്മള് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ചെക്കൻ കാർ മുന്നോട്ട് എടുത്തു....
ശെരിക്കും ഈ തെണ്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ആയിന്... നമ്മള് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച സമയം ആയിരുന്നല്ലോ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഉള്ള ഈ കോന്തന്റെ വരവ്... ശെരിക്കും നമ്മക്ക് തോന്നിയത് ആണ് എന്തേലും പറഞ്ഞ് അവിടേക്ക് പോയാലോ എന്ന്... രാവിലെ എന്തേലും കാരണം ഉണ്ടാക്കി പോവണം എന്നും കരുതിയത് ആണ്... പക്ഷെ നമ്മളെ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാതെ പടച്ചോൻ രക്ഷിച്ചു... ഹിഹിഹി....
നമ്മള് കാറിന്റെ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തി..... uff എന്താ ഒരു തണുത്ത കാറ്റ്... നല്ല മഴ പെയ്യാൻ പോവുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ.... ഈ സമയം നല്ലൊരു റൊമാന്റിക് സോങ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിക്കും...
"തേരി..മേരി.. മേരി... തേരി പ്രേം കഹാനി...."
പെട്ടന്ന് നമ്മള് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആ പാട്ട് കേട്ടതും നമ്മള് വേഗം പുറത്തേക്ക് ഉള്ള നോട്ടം മാറ്റി തിരിഞ്ഞു നമ്മളെ കെട്ടിയോനെ നോക്കി... അപ്പൊ ദേ ചെക്കൻ നമ്മളെ നോക്കി ഒരു കള്ള ചിരി പാസാക്കി വീണ്ടും ഡ്രൈവിംങ്ങിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു... സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസിലായില്ലേ നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ കാറിൽ പാട്ട് വെച്ചതാണ്... നമ്മള് വിചാരിച്ച പോലെ അല്ലാട്ട ചെക്കൻ ആള് പുലിയാ... നമ്മള് മനസ്സിൽ കണ്ടപ്പോൾ കോന്തൻ മാനത്തു കണ്ടു..... ഹിഹിഹി...
നമ്മള് അങ്ങനെ പാട്ടും കേട്ടു നല്ല തണുത്ത കാറ്റും കൊണ്ട് അങ്ങ് ആസ്വതിച്ചു പോവുംമ്പോൾ ആണ് പെട്ടന്ന് നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ കാർ നിർത്തിയത്...
"എന്താ എന്തു പറ്റി.... എന്തിനാ ഇവിടെ നിർത്തിയെ...."
"ഒന്നുമില്ല നിന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് ആരും കാണാതെ കൊല്ലാൻ.... "
പടച്ചോനെ നമ്മള് ഊഹിച്ചത് ശെരിയായോ... ഈ തെണ്ടി നമ്മളെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ട് വന്നത് ആണോ...
"എന്താടി ആലോചിക്കുന്നെ... എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും എന്നാണോ.... നിനക്ക് ഇനി രക്ഷ എല്ല മോളെ...."
എന്നും പറഞ്ഞ് ചെക്കൻ അട്ടഹസിച്ചു ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി... സത്യം പറയാലോ നമ്മള് പേടിച്ചു അലക്കായി പോയി.. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല എപ്പോഴത്തെയും നമ്മളെ അവസാന അടവ് അങ്ങ് പ്രയോഗിച്ചു....
"അയ്യോ...... രക്ഷിക്കണേ.... ആരേലും ഓടി വരണേ... എന്നെ ഈ കാലമാടൻ കൊല്ലാൻ പോവുന്നെ....."
നമ്മള് ഓളെ ചോദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഓളെ ഒന്ന് പിരാന്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ആണ്... നമ്മളെ കെട്ടിയോൾ അല്ലേ ആള് പെണ്ണ് വിളിച്ചു കൂവാൻ തുടങ്ങി.... പടച്ചോനെ ഇതിന് മാത്രം സൗണ്ട് ഇത് എവിടുന്നു വരുന്നു.... പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല നമ്മള് ഓളെ വായ പൊത്തി പിടിച്ചു...
"എടി പുല്ലേ... ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ... വണ്ടി ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിയതല്ലാ തനിയെ ഓഫ് ആയി പോയത്... ഒച്ച വെക്കാതെ അടങ്ങി ഇരിക്ക്...." നമ്മള് അത് പറഞ്ഞ് തീർന്നപ്പോഴേക്കും പെണ്ണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ കടിച്ച്... വേദന കാരണം അപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് ഓളെ വായയിൽ നിന്ന് കൈ എടുത്ത്....
"നീ എന്താടി പട്ടിയുടെ ജന്മമോ.... എന്തൊരു വേദനയാണ്..."
"വേദന ഉണ്ടോ... എങ്കിൽ കണക്കായി പോയി...."
"അല്ലേലും നിന്നെ കെട്ടിയെടുത്ത മുതൽ എന്റെ ജീവിതം നായ നക്കിയത് ആണല്ലോ..." എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ആ മാക്രിയെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നുണ്ട്... ശെരിക്കും നമ്മക്ക് അത് കണ്ടപ്പോൾ ചിരിയാണ് വന്നത് എങ്കിലും മുഖത്തു ഗൗരവം വരുത്തി ഓളെ ഒന്ന് തറപ്പിച്ചു നോക്കി... പെണ്ണ് അപ്പൊ നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചു പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഇരുന്നു....
ഒരുപാദ് തവണ നമ്മള് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയെങ്കിലും നോ രക്ഷ... കാര്യമായി എന്തോ കാറിനു പറ്റിയിട്ടുണ്ട്...
"അതെ ഇന്നെങ്ങാനും ശെരിയാവുമോ... ഒരു പൊട്ട കാറും എടുത്തു വന്നിരിക്കുവാ...."
"പൊട്ട കാറോ... എടി പുല്ലേ ഇത് നിന്റെ ആ പാട്ട സ്കൂട്ടി അല്ലാ... 80 ലക്ക് വിലയുള്ള കാർ ആണ്... അതെങ്ങനെയാ നീയൊക്കെ ഇത് ഒന്ന് കാണുന്നത് പോലും ഇപ്പോഴല്ലേ... അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ലാ.... "
"അല്ലേലും ഈ കാറും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപോലെയാ... ക്യാഷ് ഉണ്ടേലും ഒന്നിനും കൊള്ളിള്ള.... "
അല്ലേലും നിങ്ങക്ക് അറിയാലോ പറഞ്ഞു ജയിക്കാൻ ഈ മാക്രിയുടെ കൂടെ പറ്റില്ല... കെട്ടിലെ ഡയലോഗ് നമ്മക്ക് ഒന്നും പെട്ടന്ന് പറയാൻ പോലും കിട്ടിയില്ല....
ദേ പെണ്ണ് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു...
"ഹെലോ... ഇത് എങ്ങോട്ടാ...."
"നിങ്ങളെ കാർ ഇന്നെനി ശെരിയാവാൻ ഒന്നും പോവുന്നില്ല... ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി കുറച്ച് ദൂരം അല്ലേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലേക്ക്... ഞാൻ നടന്നു പൊക്കോളാം... വരുന്നെങ്കിൽ വാ.. അല്ലേൽ നിങ്ങളെ 80 ലക്ഷത്തിന്റെ കാറും കെട്ടി പിടിച്ച് അവിടെ കിടന്നോ.... " നമ്മളെ നോക്കി ഇളിച്ചോണ്ട് ഡയലോഗ് അടിച്ചു പെണ്ണ് വീണ്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി.... പിന്നെ നമ്മളും ഒന്നും നോക്കിയില്ല കാറിന്റെ ചാവിയും എടുത്തു ഓളെ പിന്നാലെ നടന്ന്.... നമ്മള് വരുന്നത് കോണ്ട് ആവണം പെണ്ണ് അവിടെ നിന്നു... നമ്മള് ഓളെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മാക്രി വീണ്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി...
നിലാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പെണ്ണിന്റെ മൊഞ്ചു തിളങ്ങുകയാണ്... തണുത്ത ഈ കാറ്റിൽ അവളുടെ മുടി നൃത്തം വെക്കുന്നു.... അതിനെക്കാളും ഭംഗിയിൽ അവളുടെ റോസാപൂവിന്റെ ഇതളുകൾ പോലെ ഉള്ള ചുണ്ടിൽ നിന്ന് വിരിയുന്ന പുഞ്ചിരിയും... സത്യമായും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ഹൂറിയാണോ നമ്മളെ കൂടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മക്ക് തോന്നി പോയി...
അവളുടെ മൊഞ്ചും നോക്കി ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ ആണ് പെട്ടന്ന് നമ്മളെ കവിളിൽ എന്തോ വന്നു പതിച്ചത്... തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ള തുള്ളി... മഴ വരാൻ പോകുന്നു...
പിന്നെ പെട്ടന്ന് ആയിരുന്നു മഴയുടെ ശക്തി കൂടിയത്....
നമ്മള് ആകെ നനഞു ഒരു വിതം ആയി... കയറി നിൽക്കാൻ എവിടേലും ഒരു ഇടം കിട്ടുമോ എന്ന് തിരയുന്ന തിരക്കിലാണ് നമ്മള്... പക്ഷെ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ള മാക്രിക്ക് ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ലാ... പെണ്ണ് നല്ലം ആസ്വദിച്ചു മഴ നനയുകയാണ്....
പിന്നെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മള് അതിനകത്തു കയറി നിന്നു... പെണ്ണ് കണ്ണും അടച്ച് മുഖം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി മഴ കൊണ്ട് നില്ക്കാ... ഈ പെണ്ണ് ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നേ...
"അതെ.... ഇങ്ങനെ മഴ കൊണ്ട് നിന്ന... നാളെ രാവിലെ അസുഗം വന്നു എഴുന്നേൽക്കൽ ഉണ്ടാവില്ല.... "
"ഒരു അസുഖവും വരില്ല... ഭൂമിയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ വരുന്ന മഴയെ സന്തോഷത്തോടെ ആസ്വതിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ പേടിച്ചു മാറി നിൽക്കുകയല്ല... "
"എന്നാ അവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിചോ... എന്തേലും ആയാൽ അത് കൂടി ആസ്വതിച്ചാൽ മതി...." നമ്മള് അത് പറഞ്ഞതും ഇടി മുട്ടിയതും ഒന്നിച്ചു ആയിരുന്നു... അപ്പൊ തന്നെ ദേ പെണ്ണ് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു....
"ഹഹഹ... എന്താ വന്നത് ഇടിയും മിന്നലും കൂടി ആസ്വതിചൂടെ.... "
"എന്ത് ആസ്വദിക്കണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിചോളാം... നിങ്ങള് നിങ്ങളെ കാര്യം നോക്ക്...."
നമ്മളെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി പെണ്ണ് അത് പറഞ്ഞതും വീണ്ടും ശക്തിയിൽ ഇടി മുട്ടി.. അപ്പൊ തന്നെ പെണ്ണ് നമ്മളെ കെട്ടിപിടിച്ചു... എന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം അമർത്തി വെച്ചു നിന്നു... ശെരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കൂടി ആണ് ഒരു മിന്നൽ പോയ പോലെ തോന്നിയത്.... എല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ അവളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു...
ഇടിയുടെ ശബ്ദം കുറഞ്ഞതും അവൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെ മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മള് പിടി വിട്ടില്ല... അവളുടെ കാപ്പി കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്തിരി നാണത്താൽ അവൾ എന്റെ കണ്ണുകളിലേക്കും നോക്കുന്നുണ്ട്.... മഴ കൊണ്ട് തണുത്തു വിറക്കുന്ന അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കുന്നു...
അവളുടെ കഴുത്തിന്റെ മുകളിൽ വീണു കിടക്കുന്ന അവളുടെ നനഞ്ഞു കുതിർന്ന മുടി ഞാൻ മെല്ലെ മാറ്റി... ഭംഗിയുള്ള അവളുടെ കഴുത്തിൽ പതിഞ്ഞ മഴത്തുള്ളികൾ നിലാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മുത്തുകൾ പോലെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട്... എന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവളുടെ കഴുത്തിൽ മെല്ലെ പതിഞ്ഞു... നാണത്താൽ അവൾ എന്നെ പിടിച്ച് തള്ളി മാറ്റി പുഞ്ചിരിച്ചു ഓടാൻ ശ്രമിച്ചതും ഞാൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കറക്കി വീണ്ടും നമ്മളെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഇട്ടു.... എന്നിട്ട് പതിയെ എന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവളുടെ ചെവിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് പോയി...
"I love you sachu..."താഴ്ന്ന സ്വരത്തിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് തിളങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു... അവളുടെ അരയിൽ പിടുത്തം ഇട്ട് വീണ്ടും അവളെ എന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തി... അവളുടെ മനോഹരമായ ചുണ്ടുകളിൽ എന്റെ ചുണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ചു........
"അതെ..... മഴയൊക്കെ തീർന്നു.... നിങ്ങളെ ആലോചന കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അങ്ങ് പോയാലോ...." പെട്ടന്ന് ഉള്ള ഡയലോഗ് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മള് ഒന്ന് ഞെട്ടി ആ മാക്രിയെ നോക്കിയപ്പോൾ റോഡിൽ നിന്ന് ദേ ആ പോത്ത് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു... പടച്ചോനെ അപ്പൊ നമ്മള് കിനാവ് കാണുക ആയിരുന്നോ.....
"ച്ചെ........... ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചു....." ......കാത്തിരിക്കൂ.........
