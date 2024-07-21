❤ Fighting Love ❤: ഭാഗം 38
രചന: Rizvana Richu
നമ്മള് ആ നീലക്കണ്ണിന്റെ ഭംഗിയിൽ ഒരു നിമിഷം നോക്കി പോയി എന്നുള്ളത് ശെരിയാണ് പക്ഷെ പെട്ടന്ന് നമ്മളെ കെട്ടിയോനെ ഓർമ വന്നപ്പോൾ നമ്മളെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തെണ്ടിയിൽ നിന്ന് നോട്ടം മാറ്റി നമ്മളെ കെട്ടിയോനെ ഒന്ന് നോക്കി... ഹുയീ.... ചെക്കൻ ദേഷ്യം കൊണ്ട് കൈ പത്തി രണ്ടും മടക്കി പിടിച്ച് നമ്മളെ നോക്കുകയാണ്..
നമ്മള് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല നമ്മളെ പിടിച്ചവനിൽ നിന്ന് കുറച്ചു അകന്നു മാറി നിന്നു....
എന്നിട്ട് ആ ചെക്കന്റെ മുഖത്തെക്ക് നമ്മള് നോക്കിയപ്പോൾ ചെക്കൻ ദേ നമ്മളെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു കാണിക്കുന്നു...... നമ്മള് പിന്നെ ഓനെ നല്ലോണം അങ്ങ്ട് നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു...
"ഹായ്..... എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നെ.... താൻ വീഴാൻ പോയപ്പോൾ ഹെല്പ് ചെയ്തതണ്... അതിനു എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കാതെ ഒരു താങ്ക്സ് അല്ലെ പറയേണ്ടത്....
നമ്മളോട് ഇത്രയൊക്കെ ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ ഇത് ആരാപ്പാ.... നമ്മള് വീണ്ടും നമ്മളെ കെട്ടിയോനെ നോക്കിയപ്പോൾ ചെക്കൻ നമ്മളെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.... ഹിഹിഹി... മോനെ കെട്ടിയോനെ ഇന്നലെ ഉള്ള ഫോൺ കാൾ ആക്ടിങ്ന് പകരം വീട്ടാൻ പടച്ചോൻ ഒരു വഴിക്കും എന്ന് കരുതിയെങ്കിലും നമ്മള് അത് ഇത്ര പെട്ടന്ന് നടക്കും എന്ന് കരുതിയില്ല... നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാട്ടോ ജാഡ തെണ്ടി...." നമ്മള് അതും ചിന്തിച്ചു ഓനെ നോക്കി പുച്ഛം വാരി വിതറി.....
"മോളെ എന്തേലും പറ്റിയോ...."
അപ്പോഴാ ഉമ്മ ഇതും ചോദിച്ചു അടുത്തേക് വന്നത്.... അയ്യോ അപ്പൊ ഇത് എല്ലാരും കണ്ടോ... നാണക്കേട് ആയല്ലോ റബ്ബേ...
"ഹേയ് ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഉമ്മ.... " നമ്മള് ചമ്മൽ മുഖത്തു കാണിക്കാതെ അങ്ങ്ട് പറഞ്ഞ്....
"ഹായ് ആന്റി.... ഇത് ആരാ... എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലാട്ടോ....."
ഉമ്മാനെ നോക്കി ഇളിച്ചോണ്ട് നമ്മളെ കാണിച്ചു ആ കോന്തൻ ചോദിച്ചു...
"മോനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ... ഇത് ആണ് അബിയുടെ വൈഫ് സച്ചു...."
ഉമ്മ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെക്കൻ പെട്ടന്ന് ഒന്ന് ഷോക്ക് ആയപോലെ തോന്നി...
നമ്മള് ഉമ്മയിലേക്ക് നോട്ടം ഇട്ടു... നമ്മളെ നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഉമ്മാക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടി...
"മോളെ സച്ചു... ഇത് നമ്മളെ സനയുടെ ബ്രദർ ആണ്... അബിടെ മാര്യേജ്ന് ഇവൻ നാട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.. അതാ ഇതിനു മുന്നേ കാണാഞ്ഞെ.... എന്നാ നിങ്ങൾ പരിജയപ്പെടു... എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മ അവിടെ നിന്ന് പോയി...
"ഹായ്... അയാം... സാമിൽ... " അവൻ നമ്മളെ നേരെ കൈ നീട്ടി...
"അയാം സായാന... " നമ്മളും തിരുച്ചു കൈ കൊടുത്തു....
നമ്മള് ഇടകണ്ണ് ഇട്ട് ഒരാളെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ ഉള്ള ദേഷ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്... ആരാ എന്ന് നിങ്ങക് അറീലെ... നമ്മളെ മൊഞ്ചൻ hubby തന്നെ.... നമ്മക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് ചിരി വന്നിട്ട് വയ്യ.... നമ്മള് കിട്ടിയ അവസരം മുതൽ ആക്കി ഒരുപാട് നേരം സാമിലു മായി കത്തി അടിച്ചു നിന്നു....
"തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മാര്യേജ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല... സാരി തനിക്ക് നന്നായി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്...."
പടച്ചോനെ പണി പാളിയോ ചെക്കൻ ഒലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോ... ഇനി കൂടുതൽ നിന്നാൽ പണി പാളും... നമ്മള് ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളിച്ചു കൊടുത്ത് പെട്ടന്ന് അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി...
****************
പടച്ചോനെ..... എനിക്ക് കണ്ട്രോൾ തരണേ... എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിൽക്കുക ആയിരുന്നു ആ മാക്രി സാമിലുമായി കൊഞ്ചി നിന്നപ്പോൾ.... അവനെ എനിക്ക് ആദ്യമേ അറിയാലോ.. ആ പൂതന സനയുടെ അല്ലെ ബ്രദർ അവളെ പോലെ തന്നെ ഊള ആണ് ഈ തെണ്ടിയും... ഇത്തിരി ഗ്ലാമർ ഉള്ള പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ പിറകിൽ നിന്ന് മാറാത്ത തെണ്ടിയാണ്... നമ്മളെ കെട്ടിയോൾ മാക്രിക്ക് ആണേൽ ഒടുക്കാത്ത മൊഞ്ചുമുണ്ട്.. പോരാത്തതിന് സാരി ഇട്ടാൽ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാ... അല്ലേലും ഈ തെണ്ടി എന്തിനാ എപ്പോഴും സാരി ഇടുന്നത് തെണ്ടി... മനുഷ്യന്റെ സമാധാനം കളയാൻ....
പടച്ചോനെ ഓന്റെ കയ്യില് ആ മാക്രി കിടന്നു കണ്ട ആ സീൻ മനസ്സിന് പോണില്ലല്ലോ റബ്ബേ... ഇന്നലെ നമ്മള് ചെയ്തതിന് പകരം വീട്ടിയതാ തെണ്ടി.. എന്തായിരുന്നു ഓനോട് ഉള്ള ഇളി... അവളുടെ ഒരു സാരി... എല്ലാം കൂടി കത്തിച്ചു തരാഡി മര മാക്രി......
****************
നമ്മള് കേക്ക് മുറിക്കാൻ ഉള്ള സെറ്റപ്പ് ഒരുക്കുമ്പോൾ ആണ് ലാമി നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്... പെണ്ണിന്റെ മോന്ത കണ്ടിട്ട് ആകെ വെപ്രാളം ഉണ്ട്....
"എന്താടി.... "
"സച്ചു സൈബ വന്നിട്ടുണ്ട്... പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്... നിന്റെ ഫോണിൽ അവൾ കുറെ നേരം ആയി വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട എന്നെ വിളിച്ചേ... പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് സച്ചു വന്നിട്ട് അകത്തെക്ക് കയറിയാൽ മതിഎന്നാ... നീ വേഗം അങ്ങോട്ട് പോ... ഇത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം... "
ലാമിയെ അത് ഏല്പിച്ചു നമ്മള് പുറത്തേക്കു പോയി....
ഇവൾ ഇത് എവിടെയാ റബ്ബേ... ഇനി ആരേലും കണ്ണിൽ പെട്ടോ.... നമ്മള് അതും ചിന്തിച്ചു അവിടെ നിന്നു ചുറ്റും നോക്കി കൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ ആണ് പെട്ടന്ന് നമ്മളെ ഷോൾഡറിൽ പിറകിൽ നിന്ന് ആരോ തൊട്ടത്....
നമ്മള് ഒന്ന് ഞെട്ടി പോയി... നമ്മള് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ദേ നിൽക്കുന്നു ഹിജാബ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മളെ സൈബ...
"പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ പെണ്ണെ...."
"സച്ചു ഉമ്മയും ഉപ്പയും എവിടെ...."
"എടി..അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ നീ ഓവർ ആക്കി ചളം ആക്കരുത്... മനസ്സിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് നിൽക്കണം... കേട്ടോ...."
എടി എന്താ മിണ്ടാതെ കേട്ടോന്ന്...."
"കേട്ടു... നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ എന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തോളാം...."
"പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം... ഞാൻ എല്ലാരോടും എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറയും... പിന്നെ നീ ആരോടും ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ട... സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളാണെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം...."
"ഒക്കെ സമ്മതിച്ചു സച്ചു... നീ വാ എനിക്ക് കാണാൻ തോന്നിയിട്ട് വയ്യ... "
പടച്ചോനെ ഈ പെണ്ണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുമോ ആവോ.... നമ്മള് ഓളെയും കൂട്ടി അകത്തേക്ക് കയറി.... നമ്മളെ കൂടെ ഇങ്ങനെയൊരു പർദ്ദക്കാരിയെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാരും നമ്മളോട് വന്നു ഓരോരു അലക്കിലേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി... നമ്മള് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ഒപ്പിച്....
"ഉമ്മ... ഇത് ഷാഹിന എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ്..."
നമ്മളെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അബിടെ ഉമ്മയും ഉമ്മാമയും ഒക്കെ ചേർന്ന് സൊറ പറയണ സ്ഥലത്തെക്ക് നമ്മള് സൈബയെ കൂട്ടി ചെന്നു...
നമ്മള് പറയുന്ന കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാരും നമ്മളെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു....
"ഷാഹിന... ഇത് എന്റെ ഉമ്മ.. ഇത് എന്റെ ഉപ്പ... ഇത് ഹസ്ബന്റിന്റെ ഉമ്മ... ഉമ്മാമ..." നമ്മള് വെറുതെ പരിജയപ്പെടുത്തുന്നപോലെ ആക്ട് ചെയ്തു... അല്ലേലും അഭിനയിക്കാൻ നമ്മള് പണ്ടേ മിടുക്കി ആണല്ലോ...
"മോളെ വീട് എവിടെയാ...." നമ്മളെ ഉമ്മ യാണ് ചോദിച്ചേ... ഉമ്മ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പെണ്ണ് നമ്മളെ മുഖത്തെക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്...
"ഇവൾ തലശ്ശേരി ആണ് ഉമ്മ... എന്റെ കൂടെ കോളേജിൽ ഉണ്ടായതാ...."
നമ്മള് ചാടി കേറി പറഞ്ഞ്...
"അതിനു എന്നോട് ആണോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ മോളോട് അല്ലെ..."
"അത് എന്റെ പൊന്നു ഉമ്മച്ചി... അവൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല... സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടിയാ...."
നമ്മള് അത് പറഞ്ഞതും എല്ലാർക്കും അവളോട് ഭയങ്കര സിംപതി ആയിരുന്നു... അവരൊക്കെ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുന്നു... മറുപടി ഞാൻ പറയുന്നു... പടച്ചോനെ എന്തൊക്കെ കളവ് ആണ് പറയുന്നത്.. നമ്മളോട് പൊറുത്തേക്കണേ.....
"എന്നാ വാ ഷാഹിന... നിന്നെ കൊണ്ട് വിടാൻ ഞാൻ ഡ്രൈവറോഡ് പറയാം..."
"നിനക്ക് എന്താ ഇവളെ പറഞ്ഞ് വിടാൻ ഇത്ര തിരക്ക്... അവൾ ഇപ്പൊ വന്നല്ലേ ഉള്ളു...."
പടച്ചോനെ നമ്മളെ ഉമ്മച്ചിനെ കൊണ്ട് നമ്മള് തോറ്റു...
"അത് തന്നെ... എന്താ മോളെ സച്ചു... നിനക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ...." നമ്മളെ അമ്മായിയമ്മ ആണ്...
"എന്ത് ടെൻഷൻ... ഇവൾക്ക് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവാൻ ഉണ്ട്... ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ടൈം ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ... അപ്പൊ കറക്റ്റ് സമയം ഇവളെ അവിടെ എത്തിക്കൽ എന്റെ ഉത്തര വാതിത്ത മല്ലേ... എന്നാ വാ ഷാഹിന പോവാം..." എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് പെണ്ണിന്റെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പോൾ പെണ്ണ് നമ്മളെ കൈ തട്ടി മാറ്റി നമ്മളെ ഉമ്മാനെ കെട്ടിപിടിച്ചു....
പടച്ചോനെ ഈ പെണ്ണ് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാട് ആണാവോ... ഇവൾ ഒക്കെ ചളമാക്കും...
അവൾ ഉമ്മയെ തന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്... ഉമ്മ അവളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്....
പടച്ചോനെ ഇത് പോലെ ഇവൾ ഉപ്പാനെ കെട്ടിപിടിച്ചാൽ പണി പാളും അല്ലോ...
"എന്താ മോളെ എന്ത് പറ്റി മോൾക്ക്...." ഉമ്മ അവളോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്...ബാക്കി എല്ലാരും അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് രീതിയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്... പെട്ടന്ന് അവൾ ഉമ്മയിൽ നിന്നു പിടിവിട്ട് പുറത്തേക്കു ഓടി.....
"എന്ത് പറ്റി ആ കുട്ടിക്ക്....."
"അത് അവളുടെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർമ വന്നതാവും..."
"അവളുടെ ഉമ്മാക് എന്ത് പറ്റി..."
"അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം... ഞാൻ അവളെ പോയി ഒന്ന് നോക്കട്ട്..." എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് മെല്ലെ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി അവളുടെ പിന്നാലെ ഓടി....
അപ്പൊ ദേ പെണ്ണ് ഓടുന്നതിന് ഇടയിൽ ഒരുത്തനുമായി കൂട്ടി മുട്ടി അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയി നിൽക്കുന്നു... അവളുടെ ഹിജാബ് മുകളിലേക്ക് ആയിട്ട് അവളെ മുഖം കാണുന്നുണ്ട്... പെട്ടന്ന് അവൾ അത് താഴ്ത്തി... അവൻ അവളോട് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്... പടച്ചോനെ അത് ഏതാ അവതാരം നമ്മള് ആ ചെക്കനെ നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് നമ്മക്ക് ആളെ പിടികിട്ടിയത്... ഷിയാസ്... അബിയുടെ ചങ്ക്.. നേരിട്ട് പരിജയപെട്ടില്ലേലും ഉമ്മാമ ഇവന്റെ ഫോട്ടോ നമ്മക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു....
പിന്നെ നമ്മള് ഒന്നും നോക്കിയില്ല വേഗം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി...
"ഹായ് ഷിയാസ്....." നമ്മള് അതും പറഞ്ഞ് ചെക്കന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ സൈബയിലെ നോട്ടം മാറ്റി അവൻ നമ്മളെ നേർക് തിരിഞ്ഞു... ആ സമയം നമ്മള് വേഗം സൈബയോട് അവിടെ നിന്ന് വേഗം പോവാൻ അവൻ കാണാതെ കൈ കൊണ്ട് ആക്ഷൻ കാണിച്ചു... അപ്പൊ തന്നെ മെല്ലെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി....
"ഹെലോ ഇതാര്...ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നേരിട്ട് പരിജയപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല.. അല്ല എന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി..."
"അത് ഉമ്മാമ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു..."
"ഓഹോ അപ്പൊ എങനെ പോവുന്നു ലൈഫ് ഒക്കെ...." ചെക്കൻ നമ്മളെ ആക്കിയ ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു....
"ഓ.... തന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ആയത് കൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചു പോവുന്നു...."
"അതെനിക്കറിയാം അടിയും പൊളിയും ഒക്കെ ആണെന്ന്..." അതും പറഞ്ഞ് ചെക്കൻ ഇളിക്കാൻ തുടങ്ങി....
പടച്ചോനെ ഇതൊക്കെ ഒരുപോലെ ആയിപോയല്ലോ... നമ്മളെ കെട്ടിയോന്റെ കൂടെ അല്ലെ നടപ്പ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആയില്ലെങ്കിലേ അതിശയം ഉള്ളു....
പെട്ടന്ന് എന്തൊക്കെ ഓർമ വന്നപോലെ ചെക്കൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നുണ്ട്... നമ്മക്ക് സംഭവം പിടി കിട്ടിയിന് എങ്കിലും ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ നിന്നു...
"ആരെയാ നോക്കുന്നെ...."
"ഹേയ്... ഇവിടെ ഒരു ഹിജാബ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായില്ലേ... അതെവിടെ പോയി..."
"അവിടെ ആരും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ...."
"ഉണ്ടായിരിന്നു... ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ... മാത്രം അല്ല.. ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിരുന്നു.... പക്ഷെ എവിടെയാ എന്ന് ഒരു ഓർമ കിട്ടുന്നില്ല... "
പടച്ചോനെ മുമ്പ് സൈബയെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ ഉള്ള ഫോട്ടോ എങ്ങാനും ഈ ചെക്കൻ കണ്ടു കാണും... എന്റെ പടച്ചോനെ ഈ കാലമാടന് ഓർമ വരല്ലേ...
"ഡാ ഷിയാസ്...." അപ്പോഴാ നല്ല പരിജയ മുള്ള ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത്... തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ദേ വരുന്നു നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ....
"എന്താ മോനെ ഷിയാസ് ഇവിടെ ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരു ചർച്ച.... "
"ഹേയ് ഒന്നുമില്ലടാ... ഞാൻ നിന്റെ വൈഫിനെ ഒന്ന് പരിജയപെട്ടതാ...."
"ഓഹ് അതിപ്പോ പരിജയപ്പെടാൻ ഒന്നും ഇല്ലടാ.. കാണാൻ തീരെ കൊള്ളില്ലേലും സ്വഭാവം ഒട്ടും നന്നല്ലാത്ത ഒരു സാധനം.." അതും പറഞ്ഞ് ആ ജാഡ തെണ്ടി നമ്മളെ നോക്കി ഇളിച്ചു കാണിച്ചപ്പോൾ നമ്മക്ക് ഒലക്ക എടുത്ത് ഓന്റെ തല അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ ആണ് തോന്നിയത്... ഷിയാസ് ആണേൽ ഓന്റെ കൂടെ ഇളിക്കുന്നുണ്ട്...
"ദേ ഷിയാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല.... "
"അത് സാരമില്ല... നിന്റെ കച്ചറ സ്വഭാവം ഒകെ ഞാൻ ആദ്യമേ ഇവന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോണ്ട് ധൈര്യമായി പറഞ്ഞോ..."
എന്റെ അള്ളോഹ്...ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ ഞാൻ എന്തേലും ചെയ്ത് പോവും... അതോണ്ട് ഓനെ നല്ലോണം ഒന്ന് നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു നമ്മള് അവിടെ നിന്ന് പോയി...
@@@@@@@@@@@
ഫങ്ക്ഷൻ ഒക്കെ അടിപൊളി ആയി കഴിഞ്ഞു... ഗസ്റ്റ്കൾ എല്ലാരും പോയി കഴിഞ്ഞു...
എന്റെ വീട്ടുകാരും സനയുടെ വീട്ടുകാരും മാത്രേ ഇനി ഇപ്പൊ പോവാൻ ഉള്ളു...
എല്ലാരും ഹാളിൽ സൊറ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ്...
നമ്മക്ക് ആണേൽ സാരിയും പിടിച്ച് നടന്നിട്ട് മതിയായി... ഫ്രഷ് ആയി ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി മുകളിലെക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള കാഴ്ച കണ്ടു നമ്മക്ക് ചിരി വന്നിട്ട് വയ്യ... മുകളിലേ ഒരു റൂമിൽ ഷബീയും ലാമിയും..
ഷബീ കണ്ണ് അടച്ചു പിടിച്ച് നിന്ന് എന്തൊ പറയുന്നു... ലാമി ആണേൽ അവിടെ നിന്നു നാണം കൊണ്ട് മുഖത്തു പല ഭാവങ്ങളും വരുത്തുന്നു... ഞാൻ അവരെ അടുത്തേക്ക് പോയി...
"പ്ലീസ് മുത്തേ... എത്ര ടൈം ആയി ഞാൻ കണ്ണ് അടച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നു.. ഒന്ന് താ... ആരേലും വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് താ പെണ്ണെ...."
"എനിക്ക് പേടിയാ ഷബീ.. ആരേലും കാണും..."
"ആരും കാണില്ല പെണ്ണെ... ഒന്ന് വേഗം..."
ഹിഹിഹി... രണ്ടിന്റെയും ഡയലോഗ് കേട്ടോ... അപ്പൊ ഇതാണ് പരുപാടി അല്ലെ ഇപ്പൊ ശെരിയാക്കി തരാം....
"എന്റെ പൊന്ന് ലാമി എത്ര നേരം ആയി ആ പാവം ചോദിക്കുന്നു... ഒന്ന് കൊടുത്തേക്ക്..." നമ്മള് ഇളിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞതും രണ്ടും ഞെട്ടി നമ്മളെ നോക്കി.... എന്റെ അള്ളോഹ് രണ്ടിന്റെയും മുഖത്തു പല ഭാവങ്ങളും മിന്നി മറിയുകയായിരുന്നു....രണ്ടും ചമ്മി അലാക്കായി... നമ്മളെ നോക്കി ഇളിച്ചോണ്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം ആയിരുന്നു രണ്ടും....
നമ്മള് അത് ഓർത്തു ചിരിച്ചോണ്ട് നമ്മളെ റൂമിലെക്ക് കയറിയതും നമ്മളെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ആരോ ഒറ്റ വലി ആയിരുന്നു... നമ്മള് ബാലൻസ് കിട്ടാതെ ദേ കിടക്കുന്നു നിലത്ത്...
ഹുയീ.... എന്റെ നടു പോയി... നമ്മള് നടുവിന് പിടുത്തം ഇട്ട് നമ്മളെ വലിച്ചു താഴെ ഇട്ടവനെ നോക്കിയപ്പോൾ ദേ നിൽക്കുന്നു നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ തെണ്ടി....
എങ്ങനെയല്ലോ നമ്മള് അവിടെ നിന്നു എണീറ്റ് നിന്നു....
"നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനുഷ്യാ ഭ്രാന്തു ഉണ്ടോ...."
നമ്മള് ദേഷ്യം കൊണ്ട് അലറി...
നമ്മള് പിന്നെ എന്തേലും പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളെ പിടിച്ച് വലിച്ചു ഓനോട് ചേർത്ത് നിർത്തി നമ്മളെ ചുണ്ടിൽ അവന്റെ വിരൽ അമർത്തി...
"ശൂ...... മിണ്ടരുത്...."...കാത്തിരിക്കൂ.........
