❤ Fighting Love ❤: ഭാഗം 39
രചന: Rizvana Richu
നമ്മള് പിന്നെ എന്തേലും പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളെ പിടിച്ച് വലിച്ചു ഓനോട് ചേർത്ത് നിർത്തി നമ്മളെ ചുണ്ടിൽ അവന്റെ വിരൽ അമർത്തി...
"ശൂ...... മിണ്ടരുത്...."
നമ്മള് മൗനംപാലിച്ചു നിന്നു.... എന്നിട്ട് ഓന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി.. പൂച്ചകണ്ണുകളിൽ എന്നോടുള്ള പ്രണയം എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു... പക്ഷെ സമ്മതിച്ചു തരില്ലലോ തെണ്ടി....
"എന്തായിരുന്നു അവനുമായി ഒരു സംസാരം......"
"ആരുമായി....????
"നീ നേരത്തെ റൊമാൻസ് കളിചില്ലേ... അവനുമായി..."
ആ കോന്തൻ സാമിലിന്റെ കാര്യം ആണെന്ന് തോനുന്നു ചോദിക്കുന്നത്... ഹിഹിഹി അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാട്ടാ...
"നീ എന്താടി മറുപടി പറയാതെ സ്വപ്നം കാണുകയാണോ...."
"അതെ... ആ ചെക്കനെ ഓർത്ത് പോയതാ... എന്താ ഒരു മൊഞ്ചു എന്താ ഒരു കണ്ണ്... ഉഫ്... ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാ....." നമ്മള് അതും പറഞ്ഞു ആ കോന്തന്റെ മുഖത്തെക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എന്റമ്മോ നമ്മക്ക് തന്നെ പേടി ആവുന്നുണ്ട്... ദേഷ്യം കൊണ്ടു മൂക്ക് ഒക്കെ ചുവന്നു കവിള് ഒക്കെ വിറക്കുന്നുണ്ട്.... പോരാത്തതിന് ആ പൂച്ച കണ്ണ് വെച്ചുള്ള നോട്ടം... സംഭവം എന്ത് തന്നെ ആയാലും എന്റെ അബിടെ മൊഞ്ചു ഒന്നും ആ സാമിൽ ഇല്ലാ....
"ആ.... നീ അവനെയും സ്വപ്നം കണ്ടു ഇരുന്നോ... ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അവൻ ആള് അത്ര ശെരിയല്ല... ഇനി മൊഞ്ചും നോക്കി നിന്നു എന്തേലും ആപത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ടാൽ കരഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്... അന്റെ ബാക്കറികാരൻ തന്തയുടെ അടുത്തേക്ക് പൊക്കോളണം... കേട്ടോഡി പുല്ലേ...."
"അല്ലേലും നിങ്ങൾ ഇത്ര ഡയലോഗ് ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ... എന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലേലും നിങ്ങൾ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത്... എന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാം... ഇനി അതവാ എന്തേലും ആയാൽ തന്നെ നിങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല... പോരെ...."
"പോരാ..... ഈ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയണത് നീ കേൾക്കണം... നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നടക്കാൻ ആണേൽ അത് നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്താ മതി...."
"എന്റെ കാര്യം എവിടെ ആണേലും ഞാൻ തന്നെ നോക്കും... ഇങ്ങള് ഒന്ന് മാറിക്കെ എനിക്ക് ഫ്രഷ് ആയി താഴെ പോവണം...."
"അങ്ങനെ നീ പോവണ്ടാ.... ഇത് ഹബീബ് റഹ്മാന്റെ വീട്... പോരാത്തതിന് ഇത് എന്റെ ബെഡ്റൂം... ഇവിടെ എന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ എന്തേലും നടക്കുമോ എന്ന് കാണണം...."
"ഹേയ് മിസ്റ്റർ ഹബീബ് റഹ്മാൻ... ഇത് തന്റെ വീടും തന്റെ ബെഡ്റൂമും ആയിരിക്കാം...ബട്ട് ഇത് സച്ചുന്റെ ശരീരം ആണ് ഇത് എവിടെ പോവണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും..."
"ഓഹോ എന്നാ ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്നു എന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ പോവാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്ക്..."
പടച്ചോനെ ഈ ചെക്കന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ നമ്മക്ക് ഇവിടെ നിന്നു അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മക്ക് അറിയാം... പിന്നെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഡയലോഗ് അടിച്ചുനെ ഉള്ളു... എങ്കിലും നമ്മള് ശ്രമം തുടങ്ങി... ചെക്കൻ നമ്മളെ കയ്യില് പിടുത്തം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്... കുറെ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അതിൽ നിന്നു ഒരു വിരൽ പോലും അനക്കാൻ നമ്മക്ക് പറ്റുന്നില്ല...
പെട്ടന്ന് അവൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇട്ട പിടുത്തം ഇത്തിരി ലൂസ് ആയി... അപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് വേഗം കൈ വലിച്ചു ഓടാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അത് ആ കോന്തൻ മനപ്പൂർവം നമ്മളെ പറ്റിച്ചതാ... നമ്മള് ഓടാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഓന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തി നമ്മളെ അരയിലൂടെ കൈ ഇട്ട് പിടുത്തം മുറുക്കി... നമ്മള് മുഖത്തു പുച്ഛം വരുത്തി ഓന്റെ മുഖത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ചെക്കൻ അതെ ഭാവത്തിൽ നമ്മളെ നോക്കി ഇളിക്കുന്നുണ്ട്...
"എന്താ മോളെ സച്ചു ഓടുന്നില്ലേ..."
"ഇല്ലാ എന്തെ.... അല്ലേലും ബലം ഉപയോഗിച്ച് പെണ്ണായ എനിക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല...."
ഒരു പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വച്ചു ആളാവുന്നത് അത്ര ചങ്കൂറ്റം ഒന്നും അല്ല... അല്ലേലും എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അധികാരം.... " ബലം ഉപയോഗിചാൽ നമ്മള് തോക്കും അതോണ്ട് വായിൽ കിട്ടിയത് ഒക്കെ ഒരു ആവേശത്തിൽ നമ്മള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ്.... അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ അരയിൽ പിടുത്തം ഇട്ട കൈകൾ അവൻ മെല്ലെ എടുത്തു... എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടുത്തം വിട്ടു...
നമ്മള് തിരിച്ചു എന്തേലും ഡയലോഗ് ആണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ബട്ട് നടന്നത് വേറെ എന്തോ... നമ്മള് ഓന്റെ കണ്ണിലേക്കു നോക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുകൾ എന്റെ കണ്ണിലേക്കു നോക്കുന്നതെ ഇല്ല... ഒരു നിമിഷം തലയും താഴ്ത്തി നിന്ന് നമ്മളോട് ഒരു സോറിയും പറഞ്ഞ് ഒറ്റ പോക്ക് ആയിരുന്നു.. ഡോറും തുറന്ന് പുറത്തേക്ക്....
പടച്ചോനെ ഇത് എന്ത് കഥ... നമ്മള് പറഞ്ഞത് ഇത്തിരി കൂടിപോയോ... എന്നെ പിടിച്ച് വെക്കാൻ എന്താ അധികാരം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ എന്റെ പെണ്ണ് ആണെന്ന് ആ കോന്തന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞെ..ഇതിപ്പോ കയ്യിനു പോയി എന്നാ തോന്നുന്നേ.... അല്ലേലും ഞാൻ ഇത്തിരി ഓവർ ആണ്... ആ സരൂല എന്റെ കലിപ്പൻ അല്ലെ അത് നമ്മക്ക് ശെരിയാക്കാ....
അങ്ങനെ സമാധാനിച്ചു നമ്മള് ഫ്രഷ് ആവാൻ പോയി....
***********
"ശെരിയാ... അവൾക്ക് ആരാ ഞാൻ... ആരും അല്ല... ഞാൻ ഒരു വിഡ്ഢി... അവൾക്കു എന്നെ ഇഷ്ടം അല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവളെ മേൽ അതികാരം കാണിക്കുന്നു... അവൾ പറഞ്ഞത് ശെരിയല്ലേ... വീട്ടുകാരെ നിർബന്ധത്തിലും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലും അവൾ എന്റെ ഭാര്യ ആയെങ്കിലും വേറെ ഒരു ബന്ധവും നമുക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാ... വെറുതെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചതും സ്നേഹിച്ചതും ഞാൻ മാത്രം ആണ്.. വേണ്ടാ... ഇനി അവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടില്ല... അല്ലേലും ഇടപെടാൻ അവൾ പറഞ്ഞപോലെ ഞാൻ ആരാ...."
"എന്താടാ ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കുന്നെ... ഇനി വല്ല യക്ഷിയോടും ആണോടാ...."
നമ്മള് വാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് പിരാന്ത് ഇളകിയപോലെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു പിറു പിറുത്ത് നിന്നപ്പോ ആണ് വേറെ ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ വക ഈ ഡയലോഗ്... വേറെ ആരും അല്ല നമ്മളെ ചങ്ക് ഷിയാസ്... അല്ലേലും നമ്മള് കലിപ്പ് കേറി നിൽക്കുമ്പോൾ തെറി ഇരന്നു വാങ്ങാൻ ഈ തെണ്ടി കറക്റ്റ് ടൈം എപ്പോഴും എത്തും....
"യക്ഷി അല്ലടാ നിന്റെ....$#%%#@%&@@&"
"ഹാആഹാ... എനിക്ക് ഇത് തന്നെ കിട്ടണം... നിന്റെ അടുത്തേക് വന്ന എനിക്ക് ഇത് തന്നെ കിട്ടണം...."
"അതിന് നിന്നെ ആരാടാ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്... ഇറങ്ങി പോടാ..."
"ഓ പിന്നെ നീ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങി പോവാൻ നിന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് അതിനെ സമയം ഉണ്ടാവു..." ഇളിച്ചോണ്ട് അതും പറഞ്ഞ് ആ തെണ്ടി നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ശെരിക്കും ചിരിയും സന്തോഷവും ഒന്നിച്ചു വന്നു... സത്യം പറയാലോ ദേഷ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ഇവനെ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ വേറെ ആര് ആണേലും ജന്മത്തിൽ എന്നോട് കൂട്ട് കൂടാൻ വരില്ല... പക്ഷെ നമ്മള് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചൂടാവാതെ ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ വീണ്ടും എടാ അബിയെ എന്ന് വിളിച്ച് വരും...പാവം ആണ്... ഹബീബ് റഹ്മാൻ രക്ത ബന്ധത്തിൽ അല്ലാത്ത വെറെ ആരോടേലും അടുപ്പം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഈ ഹംക്കിനോട് മാത്രം ആണ്.. എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരന്മാരെകാളും മേലെ ആണ് എന്റെ ഷിയാസ്..അത് പ്രകടിപ്പിചില്ലേലും അവനു അറിയാം... അത് കൊണ്ടു നമ്മള് എന്ത് ചെയ്താലും അവൻ നമ്മളെ വിട്ട് പോവൂല.... 😘
"നീ എന്താടാ കിനാവ് കാണുവാ... അല്ല ഇന്ന് എന്താ പ്രശ്നം..."
"എന്ത് പ്രശ്നം ഒന്നും ഇല്ലാ...."
"ഒന്നും ഇല്ലാന്നോ... ഒന്നും ഇല്ലാതെ നീ ഇങ്ങനെ എന്നെ തെറി വിളിക്കില്ലല്ലോ..."
"ഷിയാസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നീ സത്യം പറയുമോ...."
"എന്താടാ...."
"ശെരിക്കും നിനക്ക് എപ്പോയെങ്കിലും എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ... എന്നെ പോലെ ഒരുത്തനെ ആണല്ലോ ഫ്രണ്ട് ആയി കിട്ടിയത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ... എന്റെ ഉമ്മാമയും ഉപ്പയും നിന്റെ കുടുംബത്തിനു ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ ഓർത്ത് ആ കടപാടിന്റെ പേരിൽ ആണോ നീ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്...." നമ്മള് അത് ചോദിച്ചതെ ഓർമ ഉള്ളു.... എന്റെ കാരണം നോക്കി ബലാൽ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചതും ഒരുമിച്ചു ആയിരുന്നു.... ശെരിക്കും ആ അടി എന്നെ വേദനിപ്പിചേ ഇല്ലാ.. അറിയാതെ എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു.... കൂടെ ഓനെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു....
"എന്താടാ പുല്ലേ... ഇളിക്കുന്നെ... നിന്റെ കോപ്പിലേ ചോദ്യം ഇനിയും ചോദിക്കുന്നില്ലേ... ചോദിക്കഡാ പന്ന..... നിനക്ക് ഈ ഷിയാസിനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലാ.. വേണ്ടി വന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കും ഞാൻ... അത് നീ പറഞ്ഞപോലെ വെറും ഒരു കടപ്പാടിന്റെ പേരിൽ അല്ലാ.. നീ എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ... നിന്നെ പോലെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയതിൽ ഈ ഷിയാസ് എപ്പോഴും അഭിമാനിചിട്ടെ ഉള്ളു... എന്നിട്ട് ഓന്റെ ചോദ്യം കെട്ടിലെ..."
അള്ളോഹ് ഇന്നേ വരെ ഈ ചെക്കൻ ഇത്ര കലിപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ല... ഡയലോഗ് ഒക്കെ അടിച്ചു മൂപ്പര് കലിപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്...
"എടാ തെണ്ടി പൊട്ടാ മരപോത്തേ... ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ ചൂടാക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ... നീ എന്താ ഒരുമാതിരി പെൺപിള്ളേരെ പോലെ പിണങ്ങി നില്ക്കുന്ന്..." നമ്മള് ഇളിച്ചോണ്ട് അത് പറഞ്ഞതും ചെക്കൻ നമ്മളെ വയറ്റിന് നോക്കി ഒരു കുത്ത് തന്നു... ഒപ്പം ഇളിക്കുന്നും ഉണ്ട്...
"അതൊക്കെ പോട്ടെ... എന്താ ഇപ്പൊ നിന്റെ പ്രശനം..."
"അത് പിന്നെ... നമ്മള് നടന്നത് ഒക്കെ ആ തെണ്ടിക്ക് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു.... കേട്ടപ്പോൾ തൊട്ട് ആ തെണ്ടി ഓന്റെ അലാക്കിലെ ചിരി തുടങ്ങി....
"എന്താടാ പുല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇളിക്കുന്നെ അന്റെ കുഞ്ഞമ്മ പെറ്റോ..."
"പിന്നെ എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും.. എന്റെ പൊന്ന് അബി നീ ഇത്ര പൊട്ടൻ ആയി പോയല്ലോ... നിനക്ക് ഈ പെൺപിള്ളേരെ മനസ്സ് ഒട്ടും അറിയില്ലേ...."
"ഓ പിന്നെ... അതിന് ഞാൻ പണ്ട് കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചത് പെണ്ണിന്റെ മനശാസ്ത്രം അല്ല.."
"അത് പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട.. ഇത്തിരി ബുദ്ധി മതി..."
"എന്നാ കൂടുതൽ ഇളിക്കാതെ ബുദ്ധി ജീവി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് താ..."
"എടാ അവൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ എന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ... എടാ പൊട്ടാ നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇഷ്ടം ആണെന്ന് കേൾക്കാൻ ആണ് അവൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക.. എന്നിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇവിടെ നിലാവും നോക്കി വിഷമിച്ചു ഇരിക്കുവാ ഒരു അവിഞ്ഞ കാമുകൻ..."
"എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവൾ അതിന് വേണ്ടി ആണ് പറഞ്ഞത് എന്ന്.. നിന്റെ വാക്കും കേട്ട് ഇനിയും നാണം കേടാൻ ഞാൻ ഇല്ല... "
"എടാ അബി..നീ അന്ന് ഉമ്മാമയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടി വന്നപ്പോ തന്നെ അവൾക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും...അത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആണ് അവൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക... "
"ഉറപ്പാണോ നിനക്ക്...."
"ഉറപ്പ്......"
"എന്നാ അവൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം...അവൾ ഇനി അത് എന്നോട് പറയാതെ ഞാൻ അവളോട് പറയാൻ പോവുന്നില്ല... എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ താഴെ ഹാളിലേക്ക് നടന്ന്..
"എടാ അബി.... ഡാ തെണ്ടി....." പുറകിൽ നിന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ ആ തെണ്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് നമ്മള് മൈൻഡ് ആകാതെ നടന്ന്... അപ്പൊ കൂടെ ആ പൊട്ടനും വന്നു.. ഹിഹിഹി...
****************
അബിയും ഷിയാസും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് മാറി നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സന... അബിക്ക് സച്ചുനെ ഇഷ്ടം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ പക കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു....
"ഞാൻ പേടിച്ചത് പോലെ തന്നെ സമ്മതിച്ചു ആ തെണ്ടി പെണ്ണ് അബിയെ മയക്കി എടുത്തു... nooooo.... ഇല്ലാ അബി അവളെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല.... "
അവൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ അലറി...
"ഇനിയും കാത്തിരിക്കുന്നത് ശെരിയല്ല... എത്രയും പെട്ടന്ന് തന്നെ അവളെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കണം... ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം അല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ...."
****************
ഫ്രഷ് ആയി ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മള് വേഗം താഴേക്കു ഇറങ്ങി... നമ്മളെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ലാമിയും ഒക്കെ പോവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിന് എന്നോട് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാ...
"എന്തൊരു കുളി ആടി ഇത്... " നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ലാമിയുടെ ഡയലോഗ് ആണ്...
"നീ പോടീ... അതിന് അത്രയൊന്നും ടൈം ആയില്ലല്ലോ... പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഒന്നും അല്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ടെ കുളിക്കു...." നമ്മള് അതും പറഞ്ഞ് ഓളെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി... അല്ല പിന്നെ... പക്ഷെ തിരിച്ചും ആ ഹംക്ക് കൊഞ്ഞനം കുത്തി... നമ്മളെ കളി കണ്ടു എല്ലാരും ഒരേ ചിരിയാണ്...
നമ്മള് നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ തെണ്ടിയെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ കോന്തൻ നമ്മളെ മൈൻഡ് ആകാതെ നിൽക്കുകയാണ്... അപ്പൊ ദേ കൂടെ നിൽക്കുന്ന വേറെ കോന്തൻ നമ്മള് അബിയെ നോക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ നോക്കി ഇളിക്കുന്നു... വേറെ ആരും അല്ല ഓന്റെ ചങ്ക് ഷിയാസ്..... നമ്മള് തിരിച്ചും ഒരു ഇളി പാസാക്കി...
അങ്ങനെ എല്ലാരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വീട്ടുകാരും സനയുടെ വീട്ടുകാരും ഒക്കെ പോയി.. പോവാൻ ഇറങ്ങി കാറിൽ കയറിയപ്പോൾ ഒക്കെ സാമിൽ എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... പിന്നെ അവൻ ആള് ശെരിയല്ല എന്ന് അബി പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ടു നമ്മള് ആ ഭാഗത്തേക്കെ നോക്കിയില്ല...
അവസാനം നമ്മളെ കെട്ടിയോന്റെയും ഷിയാസിന്റെയും സ്നേഹ പ്രകടനവും കെട്ടിപിടിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവനും പോയി...
വല്ലാത്തൊരു സാധനം ആട്ടോ നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ.. നമ്മളെ മുഖത്തു പോലും നോക്കുന്നില്ല.. റൂമിൽ എത്തി ഞാൻ എന്നൊരാൾ അവിടെ ഉള്ള ഭാവം പോലും കാണിക്കാതെ ബെഡിൽ കയറി കിടന്നു ഉറങ്ങി ജാഡ തെണ്ടി... നമ്മക്ക് സങ്കടം ആയെങ്കിലും അതൊന്നും കാണിക്കാതെ നമ്മളും പോയി കിടന്നു...നിദ്ര ദേവി ഇന്ന് നമ്മളെ വേഗം അങ്ങ് കൊണ്ടു പോയി കാരണം നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടെ.. ഹിഹിഹി....
@@@@@@@@@@@@@@@@@
രാവിലെ എണീറ്റിട്ടും നമ്മളെ hubby അതെ ഭാവത്തിൽ തന്നെ ആണ്... നമ്മളെ മൈൻഡ് പോലും ആകാതെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി... എന്താ പറയാ ആ തെണ്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കുടുങ്ങി പോയി... ഹ്മ്മ് ഏതായാലും ഇത് വരെ പോവും എന്ന് നോകാം....
നമ്മള് അയൺ ചെയ്ത ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഷെൽഫിൽ വെച്ച് കൊണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് നമ്മളെ സന ഇളിച്ചോണ്ട് നമ്മളെ റൂമിലെക്ക് വന്നത്.. സത്യം പറയാലോ ഈ പെണ്ണ് ഇത്രയും നന്നായി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് വരെ കണ്ടിട്ട് ഇല്ലാ...
"ഹായ് സച്ചു... ബിസി ആണോ..."
"ഹേയ് അല്ല... സന വരൂ...."
"അതെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു..."
"എന്താ... പറഞ്ഞോളൂ സന..."
"സച്ചു എനിക്ക് ഒരു ഹെല്പ് ചെയ്യാമോ...."
"എന്നെ കൊണ്ടു പറ്റുന്നത് ആണേൽ തീർച്ചയായും ചെയ്യാം... പറഞ്ഞോളൂ...."
"അത് സച്ചുനെ കൊണ്ടു പറ്റും.... എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിന് വരാമോ... എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് സൊ അവൾക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം... ഞാൻ ചെയ്താൽ ശെരിയാവില്ല അവൾ സച്ചു ഇടുന്ന പോലെ സിംപിൾ ആയി ഇടുന്ന ആളാ... അത് കൊണ്ടു സച്ചു എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വന്നു സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഹെല്പ് ചെയ്യണം പ്ലീസ്..."
"അതിനെന്താ ഞാൻ വരാലോ... സന റെഡി ആയിക്കോളു... ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം...."
"ഓക്കേ താങ്ക് യു സച്ചു...."എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് അവൾ പോയി....
ഹ്മ്മ്മ്... കാണാൻ ജാഡ ഉണ്ടേലും ആളൊരു പാവം ആണ് എന്ന് തോനുന്നു.. വെറുതെ തെറ്റ് ധരിച്ചു..... പിന്നെ നമ്മളെ ജോബ് വേഗം തീർത്തു നമ്മളും റെഡി ആയി......കാത്തിരിക്കൂ.........
