❤ Fighting Love ❤: ഭാഗം 40
രചന: Rizvana Richu
ഹ്മ്മ്മ്... കാണാൻ ജാഡ ഉണ്ടേലും ആളൊരു പാവം ആണ് എന്ന് തോനുന്നു.. വെറുതെ തെറ്റ് ധരിച്ചു..... പിന്നെ നമ്മളെ ജോബ് വേഗം തീർത്തു നമ്മളും റെഡി ആയി....
റെഡി ആയി ഹാളിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ സന റെഡി ആയി നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നില്ക്കുന്നുണ്ട്...
"വാ സച്ചു പോവാം....."
"ഞാൻ ഒന്ന് ഉമ്മയോടും ഉമ്മാമയോടും പറഞ്ഞിട്ട് വരാം..."
"അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിന് സച്ചു നീ വാ.."
"ആ ഓക്കേ...."
"ഇതെന്താ ഡ്രൈവർ ഇല്ലേ...."
"ഇല്ല അയാൾക് സുഖമില്ല... സാരമില്ല ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോളാം...."
പടച്ചോനെ ഇവൾക്ക് ഇത് എന്ത് പറ്റി പൊതുവെ ഡ്രൈവർക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടേലും അതൊന്നും വക വെക്കാതെ അയാളെ തന്നെ കൂട്ടി പോവുന്ന ആളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയുന്നത്.... സ്വഭാവത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.... നമ്മള് പെണ്ണിന്റെ മാറ്റാതെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഓളെ നോക്കിയപ്പോൾ പെണ്ണ് നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്....
"എന്നാ പോവാം...."
"പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് തല കുലുക്കിയതും പെണ്ണ് കാർ മുന്നോട്ട് എടുത്തു.....
****************
പടച്ചോനെ ഇന്ന് എന്താ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ... അവളോട് പിണങ്ങിയത് കൊണ്ടാണോ... ഹേയ് അത് ഇടക്ക് ഉണ്ടാവാർ ഉള്ളതല്ലേ.... പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തോ മനസ്സിന് ഒരു ഭയം.....
"എന്താടാ സച്ചുവിനെ ഓർത്ത് ഓർത്ത് ഇരുന്ന് നീ ജോലിയിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആയോ...." നമ്മള് ഓഫീസ് ചയറിൽ ഇരുന്ന് കറങ്ങി ആലോജിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ആണ് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ആ തൊരപ്പന്റെ ഡയലോഗ്... വേറെ ആരും അല്ല നമ്മളെ ഷിയാസ്....
"അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്...."
"എന്താന്നോ... എടാ തെണ്ടി സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫയൽ കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ട് കുറെ ടൈം ആയി... ദേ നീ ഇപ്പോഴും ആ ഫയലും മുന്നിൽ വെച്ച് ആലോചനയിൽ ആണ്..."
"ഡാ ഷിയാ.. എനിക്ക് എന്തോ ഇന്ന് ഒരു മൂഡ് ഇല്ല... മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു ഭയം... പ്രിയപ്പെട്ട ആർക്കോ എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോവുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ...."
"നിനക്ക് അതൊക്കെ വെറുതെ തോന്നുന്നതാ... നീ വേണ്ടാത്തത് ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല....."
"അല്ലടാ.. എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് തോനുന്നു...."
"നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്.. വീട്ടിലേക്കു ഒന്ന് വിളിക്ക് എന്നിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്ക്... അവിടെ ആർക്കേലും എന്തേലും പ്രശ്നം ഉണ്ടേൽ അപ്പോൾ അറിയാലോ...."
അവൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോയാ നമ്മക്കും അത് ചിന്തയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് ഉമ്മാമയെ വിളിച്ചു....
ഷിയാസ് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുന്നതും കേട്ട് എന്റെ അടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്..
ഉമ്മാമയുടെ സംസാരത്തിൽ പ്രശ്നം ഒന്നും ഇല്ലാ...ഹാപ്പി ആണ്... ബട്ട് സച്ചുനെ കുറിച്ച് ഉമ്മാമയോട് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ട് ബട്ട് നമ്മക്ക് എന്തോ നാണക്കേട് തോനുന്നു... ഷിയാസിന് ആണേൽ നമ്മളെ കളികണ്ടിട്ട് കാര്യം പിടികിട്ടി തെണ്ടി ഇളിക്കുന്നുണ്ട്...
"എന്നാ ഓക്കേ ഉമ്മാമ... ഞാൻ വെറുതെ വിളിച്ചത് ആണ്... എന്നാൽ വന്നിട്ട് കാണാം..."
"അതെ മോനെ സച്ചു എങ്ങോട്ട് എങ്കിലും പോവും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ...."
"ഇല്ലാലോ എന്താ ഉമ്മാമ...."
"അല്ല അവളെ ഇവിടെ എങ്ങും കാണാൻ ഇല്ല... സനയും ഇവിടെ ഇല്ല.... ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പേരും കൂടി എവിടെക്ക് എങ്കിലും പോയത് ആവും... പക്ഷെ സച്ചു മോള് പറയാതെ പോവാർ ഇല്ലാ അതാ ചോദിച്ചേ....."
"അപ്പോൾ നമ്മളെ കാറിൽ അല്ലെ പോയത്...."
" ഡ്രൈവർ ഇന്ന് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇല്ല... പക്ഷെ കാർ ആണേൽ ഇവിടെ കാണാനും ഇല്ലാ... ചിലപ്പോൾ അവർ അത് എടുത്ത് പോയിക്കാണും സനക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാലോ.."
"ഹ്മ്മ് എന്നാ ഓക്കേ ഉമ്മാമ ബൈ...."
ഉമ്മാമ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ശെരിക്കും നമ്മക്ക് മനസ്സിൽ എന്തോ തീ കനൽ കോരി ഇട്ടത് പോലേ തോന്നി.... നമ്മളെ വെപ്രാളം കണ്ടു ഷിയാസ് കാര്യം എന്താ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്...
"എടാ അബി എന്താ പ്രശ്നം... എത്ര ടൈം ആയി ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു...."
"ഷിയാസ്.... സച്ചു ആപത്തിൽ ആണ്.... അവൾ വീട്ടിൽ ഇല്ലാ... പിന്നെ ആ പന്ന മോൾ സന അവളും ഇല്ല.... അവൾ എന്തോ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു സച്ചുവിനെ കൂട്ടി എവിടെക്കൊ പോയിട്ട് ഉണ്ട്.... നിനക്ക് അറിയില്ലേ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ... അവൾക്ക് സച്ചുവിനോട് വെറുപ്പ് ആണ്... അങ്ങനെ ഉള്ളവൾ സച്ചുവിനെ കൂട്ടി പോവണം എങ്കിൽ അത് എന്തോ ചതിയാണ്..... എന്റെ സച്ചുവിന് എന്തേലും സംഭവിച്ചാൽ കൊന്നു കളയും ഞാൻ ആ പന്ന മോളെ....."
"ഡാ അബി കൂൾ... നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം.... അവർ എവിടെയാ പോവുന്നെ എന്ന് വീട്ടിൽ ആരോടും പറഞ്ഞില്ലേ...."
"ഇല്ലാ... അവർ പോവുന്നത് പോലും ആരും കണ്ടിട്ട് ഇല്ലാ... സനയുടെ കൂടെ ആണ് സച്ചു പോയത് എന്ന് പോലും ഉമ്മാമക്ക് ഉറപ്പില്ല... രണ്ടാളെയും കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നിച്ചു പോയതാ എന്ന സമാധാനത്തിൽ ആണ് അവിടെ ഉള്ളവർ... സനയുടെ സ്വഭാവം വേറെ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ...."
"നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് സച്ചുനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്ക്...."
അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവളുടെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു... ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് എടുക്കുന്നില്ല....
"എന്താടാ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണോ... "
"അല്ല റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്... എടുക്കുന്നില്ല.. ഞാൻ ജീവനോടെ ഉള്ളപ്പോൾ ആ സനയുടെ കളി ഒന്നും നടക്കില്ല... ഷിയാസ് ഞാൻ പോവുന്നു നീ ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോ... "
"എടാ ഞാനും വരാം...."
"വേണ്ടാ... നീ ഇവിടെ നിൽക്ക്...."
"അവർ എവിടെ ആണെന്ന് വെച്ച നീ പോവാൻ പോവുന്നത്... "
"എടാ മോനെ ഷിയാസ്.. ഇത് ഹബീബ് റഹ്മാൻ ആണ്... ആ പൊട്ടത്തി സനക്ക് അറിയില്ല ശെരിക്കും ഈ അബിയെ... ആ കാർ എവിടേക്ക് പോവുന്നു... അവരുടെ ഫോൺ സിഗ്നൽ എവിടെ ആണെന്ന് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ഈ അബിക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാ.... സച്ചുനെ കൊണ്ടേ ഈ അബി വരു...അല്ലേൽ ആ സനയുടെ ശവം...."
"ഡാ നീ എടുത്ത് ചാടി ഒന്നും ചെയ്യരുത്...."
പിറകിൽ നിന്ന് ഷിയാസ് എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്... പക്ഷെ നമ്മള് ഒന്നും കേൾക്കാൻ നിന്നില്ല... ആ സനയെ മുന്നിൽ കിട്ടിയാൽ ഇന്നത്തോടെ അവളെ സൂക്കേട് തീരും...
****************
നമ്മള് കാറിൽ കയറിയ മുതൽ നമ്മളെ കെട്ടിയോനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക ആയിരുന്നു... എന്നാലും എന്ത് സാധനം ആണ് അത്... നമ്മളെ മുഖത്തു പോലും നോക്കാതെ തെണ്ടിക്ക് എങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നു... ദേഷ്യത്തോടെ എങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കി കൂടെ....
നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ആണ് പെട്ടന്ന് കാർ നിർത്തിയത്... നമ്മള് ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വിജനമായ പ്രദേഷം...
പടച്ചോനെ ഇതെന്താ ഇവിടെ വന്നേ... നമ്മള് സനയുടെ മുഖതെക്ക് നോക്കി...
"ഇതെന്താ ഇവിടെ...."
"ഓഹോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും നീ കേട്ടില്ലേ...."
"ഇല്ലാ... എന്താ പറഞ്ഞത്...."
"എന്റെ ഉപ്പയുടെ ന്യൂ കമ്പിനി ആണ് ഇത്... അതൊന്നു കണ്ടിട്ട് ഷോപ്പിങ് പോവാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ...."
"ഓ സോറി ഞാൻ വേറെ എന്തോ ആലോചിച്ചു പോയി..."
പടച്ചോനെ എനിക്ക് എന്റെ കെട്ടിയോനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വട്ടായി എന്നാ തോനുന്നു... ഹിഹിഹി...
"എന്താ ആലോചന ഇനിയും തീർന്നില്ലേ.." നമ്മളെ നോക്കി ഇളിച്ചോണ്ട് അതും പറഞ്ഞ് സന കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളും ഇളിച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങി...."
"ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങും ഒരു ആളനക്കം പോലും ഇല്ലാലോ...."
"ഹഹഹ നിനക്ക് പേടി ഉണ്ടോ സച്ചു... ഇത് വർക്ക് തുടങ്ങാൻ പോവുന്ന കമ്പനി ആണ്... ഇനിയും കുറച്ചു പണി ബാക്കിയുണ്ട്.... നീ വാ...."
സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടി ഇല്ലാതില്ല... അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പ്രദേഷം... ആരെങ്കിലും കൊന്നാൽ പോലും അറിയില്ല... എന്നാലും നമ്മള് എന്തിനാ വെറുതെ പേടിക്കുന്നു തനിച്ചല്ലല്ലോ ഇവളും ഇല്ലേ...നമ്മള് സനയുടെ കൂടെ അങ്ങ് നടന്നു...
അതിനകത്ത് കയറിയതും ഫുൾ ഇരുട്ട്... മനസ്സിൽ അറിയാതെ തന്നെ ഭയം വന്ന് നിറയാൻ തുടങ്ങി...
"സന നമുക്ക് പോവാം സമയം ഒരുപാട് ആയില്ലേ... ഇനി ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ലേറ്റ് ആവും... മാത്രം അല്ല എനിക്ക് എന്തോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ്..."
എന്ന് നമ്മള് പറഞ്ഞതും അതിനകത്തു വേറെയും നിഴലുകൾ നമ്മള് കണ്ടു..
"സന വാ നമുക്ക് പോവാം ഇവിടെ വേറെ ആരോ ഉണ്ട്...." നമ്മള് പെണ്ണിന്റെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചെങ്കിലും പെണ്ണ് നിന്നെടുത്ത് നിന്ന് അനങ്ങുന്നില്ല....
"സന നീ എന്താ വരാത്തത്...." നമ്മള് അത് പറഞ്ഞതും അവളുടെ മുഖ ഭാവം കണ്ടു നമ്മള് ആകെ വല്ലാതെ ആയി... നമ്മളെ വെറുപ്പോടെയും പകയോടെയും നോക്കുന്ന അവളുടെ കണ്ണുകൾ....
"എന്ത് പറ്റി സന...."
"ഹഹഹഹഹഹ........"
നമ്മളെ ചോദ്യത്തിന് അവൾ തന്ന മറുപടി ഈ കൊലചിരി ആയിരുന്നു....
അപ്പോൾ തന്നെ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച പിടി നമ്മള് വിട്ടു....
"സന നീ വെറുതെ തമാശ കളിക്കല്ലേ... എനിക്ക് പോവണം... നീ വരുന്നില്ലേൽ ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം...." നമ്മള് ഇത്തിരി കലിപ്പോടെ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ കൊലചിരി നിർത്തി.... പെണ്ണിന്റെ ഭാവം കണ്ടാൽ ശെരിക്കും എന്തോ പ്രേതം കൂടിയ പോലെ ഉണ്ട്....
"അങ്ങനെ എന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ നീ പോവുമോ സയാന ഹബീബ്.... "
"നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ സന...."
"അതേടി....എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് ആണ്.... എന്റെ അബിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് ആണ്...."
അവൾ അത് പറഞ്ഞതും നമ്മക്ക് എന്തോ ഷോക്ക് അടിച്ച പോലെ ആയിരുന്നു... നമ്മള് അവളെ തന്നെ ഞെട്ടലോടെ നോക്കി...
"എന്താടി പുല്ലേ നീ നോക്കുന്നത്.... അബി അവൻ എന്റേത് ആണ്... ആർക്കും അവനെ ഞാൻ വിട്ട് തരില്ല... "
"സന നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്.... "
"ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ... പറഞ്ഞു തരാം.... കുറെ വർഷങ്ങൾ ആയി ഈ സന മനസ്സിൽ വരച്ച ചിത്രം ആണ് അബി... അവനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ആണ്... ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സനക്ക് ഭ്രാന്ത് ആണ്.... എന്റെ സ്നേഹം അവൻ അംഗീകരിചില്ല... പല വിതത്തിലും ഞാൻ അവനുമായി അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അവൻ..... അവനെ എന്നും കാണാനും അവനെ എന്റേത് ആക്കാൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഷഹബാസിന്റെ ഭാര്യ ആയത്.... അപ്പോഴാ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് വരെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കാതെ നിന്ന അവൻ നിന്റെ സിസ്റ്ററെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോയത്.... പക്ഷെ അവളെ ഞാൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ നീ കടന്നു വന്നു... പക്ഷെ നിന്നെ ഒരിക്കലും അവൻ സ്നേഹിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയ ഇത്രയും കാലം നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടത്... പക്ഷെ... അവന്റെ മനസ്സിൽ നീ സ്ഥാനം പിടിച്ചു.... ഇനി നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ അർഹത ഇല്ലാ... ഈ സനയുടെ ചെറിയ മുട്ട് സൂചി പോലും മറ്റൊരാൾ സ്വന്തം ആകുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അല്ല... അപ്പോഴാണ് എന്റെ ജീവനായി ഞാൻ കാണുന്ന എന്റെ അബി നിനക്ക് സ്വന്തം ആവാൻ പോവുന്നത്.... ഇല്ലാ ഈ സന അതിന് അനുവദിക്കില്ല.... "
അവൾ പറയുന്നത് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മക്ക് അത് വരെ ഉണ്ടായാ പേടി ഒക്കെ പെട്ടന്ന് അവളോട് ഉള്ള വെറുപ്പ് ആയി മാറി... അപ്പോൾ ഇവൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നടന്ന ശത്രു...
"അപ്പോൾ എന്റെ സൈബയെ.... "
"അതേടി... അവളെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പോയത് എന്റെ ആൾക്കാർ ആണ്... അവർ അവളെ കൊന്നു... അല്ലേൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടു പോയി വിറ്റു ക്യാഷ് ആകുന്നുണ്ടാവും.... "
അപ്പോൾ അവൾ രക്ഷപെട്ട വിവരം ഇവളെ അവർ അറിയിചിട്ടില്ല... അപ്പോൾ അത് കൊണ്ട് ആണ് ഇവൾ സമാധാനത്തോടെ കഴിഞ്ഞത്... ഈ ദുഷ്ട കാരണം ആണ് എന്റെ സൈബ ഇത്രയും അനുഭവിച്ചത്... എന്റെ ഉപ്പ ഉമ്മ അവളെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞത്... എന്റെ മനസ്സിൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നാണം കേട്ട് നിന്ന എന്റെ ഉപ്പയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു വന്നു.... ദേഷ്യം അടിമുടി തരിച്ചു കയറി....
"നിന്റെ കളി തീർന്നു സന... നിനക്ക് ആദ്യം തൊട്ടേ അപത്തങ്ങൾ പറ്റി തുടങ്ങി... ഇനി അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും... പിന്നെ അബി അവൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ മഹർ ചാർത്തിയവൻ ആണ്... പടച്ച തമ്പുരാൻ ഒന്നാക്കി തീർത്ത ബന്ധം... അത് പവിത്ര മാണ്... നിന്റെ ഈ പണത്തിനോ അഹങ്കാരത്തിനോ അത് നശിപ്പിക്കാൻ ആവില്ല... നിനക്ക് വേണേൽ എന്നെ കൊന്നു കളയാം പക്ഷെ അപ്പോഴും അബിയുടെ മനസ്സിൽ ഈ സച്ചു ജീവിക്കും.. ആ മനസ്സിൽ നിനക്ക് സ്ഥാനം ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല.. "
"നീർത്തടി പുല്ലേ... അവളുടെ ഒരു മഹറും പവിത്ര ബന്ധവും... എനിക്ക് എനിക്ക് അവനെ കിട്ടിയില്ലേലും മറ്റാർക്കും അവനെ കിട്ടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല.. കൊന്നു കളയും നിന്നെ ഞാൻ... "
എന്ന് അലറി അവൾ എന്റെ കഴുത്തിൽ പിടുത്തം ഇട്ടു...
അവൾ കഴുത്തിലെ പിടുത്തം മുറുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എങ്ങനെയല്ലോ ഞാൻ അവളെ പിടിച്ച് തള്ളി.. ബാലൻസ് കിട്ടാതെ അവൾ നിലത്തു വീണ്... അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പുറത്തേക്കു ഓടാൻ ശ്രമിച്ചതും. 5 രൂപങ്ങൾ വന്നു നമ്മളെ ചുറ്റും നിന്നു....
****************
"ഹെലോ.. രാജീവ്... എന്തായി.. ഞാൻ എത്ര സമയം ആയി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു... "
"എടാ അബി കൂൾ ഞാൻ ചെക് ചെയ്യുക ആയിരുന്നു... നീ പറഞ്ഞ ആ നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ചാവക്കാട് ഭാഗത്തു ആണ്... "
"ഓക്കേ രാജീവ് താങ്ക്സ്... "
"എടാ അബി എന്താ കാര്യം..."
"ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം.. ബൈ... "
ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ അവൻ കാർ തിരിച്ചു.. വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് എടുത്തു.
ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ഫോൺ എടുത്തു ഷിയാസിനെ വിളിച്ചു..
"ഹെലോ ഷിയാസ് കൂടുതൽ നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ഇപ്പോൾ ടൈം ഇല്ലാ.. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം ആൻസർ തന്നാൽ മതി.. ചാവക്കാട് സനയുടെ ഉപ്പയുടെ ഏതേലും പ്രൊപറ്റി ഉണ്ടോ....?
"അത്.... "
"എടാ പുല്ലേ ആലോചിച്ചു നിൽക്കാതെ പറ... "
"എടാ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയില്ല.. "
"നിനക്ക് ഒക്കെ പിന്നെ എന്ത് ലോട്ടയാ അറിയാ..."
"ഡാ അബി കൂൾ.. ഞാൻ ഒന്ന് ഷഹബാസ്ക്കയെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നിന്നെ വിളിക്കാം... "
ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും അബിയുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു.. അവൻ വെപ്രാളം പിടിച്ച് ഫോൺ നോക്കി ഷിയാസ്... അവൻ വേഗം ഫോൺ അറ്റന്റ് ചെയ്തു...
"അബി ചാവക്കാട്... സനയുടെ ഉപ്പയുടെ ഒരു പുതിയ കമ്പനി വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫിനിഷ് ആയില്ല.. ചില പ്രോബ്ലം കാരണം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാ... അത് മാത്രമേ ചാവക്കാട് ഭാഗത്ത് ഉള്ളു... അതിന്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥലം ഷഹബാസ്ക്ക മെസ്സേജ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിനു.. അത് ഞാൻ നിനക്ക് ഫോർവേഡ് ആക്കാം... "
"ഒക്കെ ഇക്ക ചോദിച്ചാൽ തല്ക്കാലം ഒന്നും പറയണ്ട.. എന്തേലും പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്ക് ഒക്കെ.. "
എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു.. മെസ്സേജ് ട്യൂൺ വന്നപ്പോൾ അത് തുറന്ന് വായിച്ചു.. അബിയുടെ മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറക്കുന്നുണ്ട്.. പല്ല് ഞെരിച്ചു... അവന്റെ കാർ ചീറ്റയുടെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു....
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
മുന്നിൽ വന്നു നിന്ന രൂപങ്ങളിലേക്ക് അവൾ മാറി മാറി നോക്കി... അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഭയം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു...
"നീ എന്ത് കരുതി സച്ചു... വലിയ ഡയലോഗും അടിച്ചു ഇവിടെ നിന്നു രക്ഷപെട്ടു പോവാം എന്നോ.. അത് നിന്റെ അത്യാഗ്രഹം ആണ്.. ഇന്ന് നീ ഇവിടെ നിന്നു ജീവനോടെ പോവില്ല... " ഒരു പുച്ഛഭവത്തോടെ സന അവളുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു പറഞ്ഞു..
"ശെരിക്കും നീ ഒരു പെണ്ണ് തന്നെ ആണോ.. പെൺരൂപം ഉള്ള മൃഗം ആണ് നീ.. "
"അതെ.. മൃഗം തന്നെയാ... ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രം അല്ല കണ്ടില്ലേ വേറെയും മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.. ഇവർ എല്ലാരും ഇന്ന് നിന്നെ വലിച്ച് കീറും... " എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അട്ടഹസിച്ചു..
"എങ്കിൽ നിങ്ങളെ പണി തുടങ്ങിക്കൊ... ഇവളെ ശവം പോലും കിട്ടരുത്.. ഇത്താത്തയെ പോലെ അനുജത്തിയും ആരേലും കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി എന്ന് വേണം നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും അറിയാൻ... അത് കേട്ടു ഇവളെ പരട്ട തന്തയും തള്ളയും നെഞ്ച് പൊട്ടി ചാവണം... "
"എടി................ "
സച്ചു ദേഷ്യം കൊണ്ട് അലറി...
"നീ ഇവിടെ നിന്നു എത്ര ഒച്ച വെച്ചിട്ടും കാര്യം ഇല്ലാ ഇവിടെ ആരും വരാൻ പോവുന്നില്ല.. അപ്പോ ഞാൻ പോവുന്നു ഗുഡ് ബൈ സച്ചു...ഹഹഹ..."
പുച്ഛ ഭാവത്തിൽ സച്ചുവിനെ നോക്കി കൊലച്ചിരി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സന കാർ എടുത്തു അവിടെ നിന്നു പോയി...
അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായ ഗുണ്ടകൾ സച്ചുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്ന് അടുത്തു........കാത്തിരിക്കൂ.........
