❤ Fighting Love ❤: ഭാഗം 41
രചന: Rizvana Richu
പുച്ഛ ഭാവത്തിൽ സച്ചുവിനെ നോക്കി കൊലച്ചിരി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സന കാർ എടുത്തു അവിടെ നിന്നു പോയി...
അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായ ഗുണ്ടകൾ സച്ചുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്ന് അടുത്തു...
അവൾ ഓരോരുത്തരെയും പേടിയോടെ മാറി മാറി നോക്കി... ഓടാൻ ശ്രമിച്ചതും അതിൽ രണ്ട് പേര് അവളെ രണ്ട് കൈകളിൽ ആയി പിടിച്ചു...
"വിട്.... എന്നെ വിടാടാ നായകളെ....."
ദേഷ്യം കൊണ്ട് അവൾ അലറി...
"ഒന്ന് അടങ്ങി നിൽക്ക് മോളെ... നിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോവുന്നില്ല.. നന്നായി സ്നേഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്... ഹഹഹ...." അവർ എല്ലാരും പുച്ഛത്തോടെ ചിരിച്ചു....
അതിൽ ഒരാൾ അവളുടെ ഷോൾഡറിൽ കൈ വെച്ചതും അവൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ കയ്യിൽ കടിച്ചു... കടിയുടെ വേദനയിൽ അയാൾ അലറി... അയാളുടെ അലർച്ചയിൽ മറ്റുള്ള ഗുണ്ടകൾ ശ്രദ്ധിച്ച ആ നിമിഷം അവളുടെ മറ്റേ കയ്യിൽ പിടിച്ച ആളെ പുറകോട്ടു തള്ളി അവൾ ഓടി....
"നിൽക്കെടി അവിടെ....." അവരും അവളുടെ പുറകിലെ ഓടി....
പുറത്തേക്ക് ഓടിയ അവൾ പെട്ടന്ന് ഒരാളുമായി കൂട്ടി മുട്ടി.... അവൾ മുന്നിൽ ഉള്ള ആളെ നോക്കിയതും അവൾ അന്തം വിട്ടു...
"സാമിൽ.... " അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ മൊഴിഞ്ഞു...
സാമിലിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഓടി വന്ന ഗുണ്ടകൾ പെട്ടന്ന് ബ്രൈക് ഇട്ട പോലെ നിന്നു...
"എന്താ ഇത്.... നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്...."
അവൻ ഗുണ്ടകളോട് കലിപ്പിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ എല്ലാരും തലയും താഴ്ത്തി അവിടെ നിന്നു...
സച്ചുവിന് പെട്ടന്ന് മനസ്സിൽ ഉണ്ടായ പേടി ഒക്കെ ആവി ആയി പോയത് പോലെ തോന്നി...
"എന്ത് പറ്റി സച്ചു... എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം...."
"അത്.... അത്.... സന.. എന്നെ...."
"ഓഹോ അപ്പോൾ ഇത് അവളുടെ പണി ആണ്... അല്ലേലും അവൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനേ അറിയൂ.. സാരമില്ല സച്ചു പേടിക്കണ്ട നിനക്ക് ഞാൻ ഇല്ലേ.... " എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ സച്ചുന്റെ ഷോൾഡറിൽ കൈ വെച്ചു... അവൾ അവനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ അവന്റെ മുഖത്തു കണ്ടത് അവളെ രക്ഷകനെ അല്ല.. കാമത്തോടെ അവളെ നോക്കുന്ന നീല കണ്ണുകൾ...
"കൈ എടുക്ക് സാമിൽ.... കൈ എടുക്കാൻ...." അവൾ അവന്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റി... അവനെ രൂക്ഷ മായി നോക്കി....
"ചേ... ഇതെന്താ സച്ചു... ഞാൻ നിന്നെ ഉപദ്രവിചില്ലല്ലോ... ഇവർ നിന്നെ വല്ലതും ചെയ്തോ... ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ സച്ചു കുട്ടിയെ ഒരു പോറൽ പോലും ഏല്പിക്കാതെ എനിക്ക് തരാൻ... മോള് പറ ഇവർ നിന്നെ ഉപദ്രവിചോ...." അവൻ സച്ചുവിനെ നോക്കി ഒരു പുച്ഛ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു...
"ഓ അപ്പോൾ ആങ്ങളയും പെങ്ങളും ഒരു മിച്ചു ആയിരുന്നു കളി... എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കേ...."
"ഹഹഹ.... എന്താ സച്ചു ഇത്... അതിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു... സന നിന്നെ കൊന്നു കളയാൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇവരോട്.. പക്ഷെ ഞാൻ ആണ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്...."
"അതെന്തിനാ... കൊന്നു കളയാൻ തന്നെ തീരുമാനിചൂടെ...."
"അതെന്ത് വർത്താനം ആണ് മൊഞ്ചത്തി... ഈ സാമിലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ ഞാൻ ഇത് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല... അപ്പോൾ പിന്നെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാതെ കൊന്നു കളയാൻ എങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നും... "
"ചേ... നീയൊക്കെ എന്താടാ ഇങ്ങനെ... പെണ്ണ് എന്ന വർഗ്ഗം നിനക്കൊക്കെ കാമം തീർക്കാൻ മാത്രം ഉള്ളത് ആണേൽ അത് നിന്റെ വീട്ടിൽ ഉള്ളവരോട് കൂടി കാണിക്കട..."
"ഹഹഹ... എന്റെ സച്ചു നീ ചൂടാവുമ്പോൾ കൂടുതൽ എന്നെ മോഹിപ്പിക്കുകയാണ് പെണ്ണെ... നിന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടീട്ട് അത് മുതലാക്കാത്ത അബി അവൻ എന്തൊരു വിഡ്ഢിയാണ്... നീ എന്റെ കൂടെ വാ സച്ചു... അവൻ തരാത്ത സുഖവും സ്നേഹവും നിനക്ക് ഞാൻ തരാം... അബിയെ സന എടുത്തോട്ടെ.... "
"ചേ.... നിർത്തെടാ നായെ.... പണം കൊണ്ടും കുബുദ്ധി കൊണ്ടും ബലം കൊണ്ടും പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കീഴ്പെടുത്തുന്നവൻ അല്ലടാ ആണ്....
ഉമ്മയെയും പെങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുന്ന സ്ത്രീയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അവരെ കാമത്തോടെ അല്ലാതെ സംരക്ഷണം നൽകാൻ നോക്കുന്ന ആണ്പിള്ളേര് ഉണ്ട് അവരാണ് ആണ്.. പിന്നെ ഭാര്യ ആയിട്ട് പോലും എന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ എന്റെ ശരീരതെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇത് വരെ ശ്രമിക്കാത്ത എന്റെ അബിയുടെ പേര് ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും ഉള്ള അർഹത നിനക്ക് ഇല്ലാ.... ഈ സച്ചു ഒരു വേശി ആണേൽ പോലും നിന്നെ പോലെ ആണും പെണ്ണും കെട്ടവന് ഒരിക്കലും കിടന്ന് തരില്ല.... "
അവൾ ദേഷ്യം കൊണ്ട് അലറി... അവളുടെ ഉറച്ച സംസാരം അന്തരീഷം തന്നെ ഒരു നിമിഷം മൗനം പാലിച്ചു...
"നിർത്തെടി പുല്ലേ..... ഞാൻ ആണ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നിനക്ക് ഇപ്പൊ തെളിയിച്ചു തരാം... ഞാൻ മാത്രം അല്ല ഇവർ ഓരോരുത്തർ ആയി ഇന്ന് അവരുടെ ആണത്തം തെളിയിച്ചു കാണിച്ചു തരും... ഇവിടെ വാടി.... "
അവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു... അവൾ ഒരു പാട് അവന്റെ പിടിയിൽ നിന്നു രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ചു... അവസാന ശ്രമം എന്ന പോലെ അവൾ അവന്റെ കയ്യിൽ കടിച്ചു.... വേദന കാരണം അവൻ പിടുത്തം വിട്ടു കുടഞ്ഞു...
"എടി പുന്നാര മോളെ....." അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ അവളുടെ മുഖത്തു ആഞ്ഞടിച്ചു... അടിയുടെ ശക്തിയിൽ അവൾ നിലത്ത് വീണു... നിലത്ത് നിന്ന് വലിചിഴച്ചു അവൻ അവളെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോയി...
ഗുണ്ടകളെ പുറത്ത് കാവൽ നിർത്തി അവൻ സച്ചുവിനെയും കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറി.. അതിനകത്തേ ഒരു മുറിയിൽ അവളെ വലിച്ച് കൊണ്ട് പോയി കതക് അടച്ചു....
"സാമിൽ വേണ്ട... പ്ലീസ് ഒന്നും ചെയ്യരുത്... നീ ചെയ്യാൻ പോവുന്നത് വലിയ തെറ്റാണ്.. നീ ഇതിന് ഒരുപാട് അനുഭവിക്കും.. അറിയാലോ ഞാൻ ഹബീബ് റഹ്മാന്റെ പെണ്ണാ... "
"ഓഹോ.. നിന്റെ അബി എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആണ്... അവൻ എന്നെ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യില്ല.. അവൻ നിന്നെ വന്ന് രക്ഷിക്കും എന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടേൽ അത് വേണ്ട മോളെ.. നീ നിന്റെ ആഗ്രഹം മാറ്റി വെച്ച് വാശി പിടിക്കാതെ കുറച്ചു സമയം എന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്ക്... കമോൺ... എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവളുടെ അടുത്ത് മുട്ട് കുത്തി ഇരുന്ന് അവളുടെ ചുണ്ടിൽ വിരൽ കൊണ്ട് തടവാൻ ശ്രമിച്ചു...
"ടക്ക്........ ക്ക്ക്ക്..... "
പെട്ടന്ന് ഉള്ള ശബ്ദം കേട്ട് അവർ രണ്ട് പേരും ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ.. ആ മുറിയിലെ അടച്ച ഡോർ 3 കഷ്ണങ്ങൾ ആയി തെറിച്ചു വീണു കിടക്കുന്നു... അതിന് അപ്പുറം രണ്ട് കൈപത്തിയും മടക്കി പിടിച്ച് കണ്ണിൽ തീ പാളുന്ന നോട്ടവും ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപം.. കാറ്റിൽ ബട്ടൺസ് പൊട്ടിയാ ഷർട്ട് അവന്റ ബോഡി കാണുന്ന വിതം പാറി കളിക്കുന്നു.. ആ രൂപം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്ന് അടുത്തു...
അവനെ കണ്ടതും സാമിലിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഭയം നിറഞ്ഞു...
സച്ചു അത്ഭുതത്തോടെ അവനെ നോക്കി... അവളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ പുഞ്ചിരി വിടർന്നു.. സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു...
"അബി.... " അവള് ശ്വാസം ഒന്ന് വലിച്ച് വിട്ട് കൊണ്ട് അവനെ നോക്കി വിളിച്ചു...
സച്ചുവിനെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അബി വീണ്ടും നോട്ടം സാമിലിലേക്ക് തിരിച്ചു... അബിയുടെ നോട്ടം കണ്ടു സാമിൽ സച്ചുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എണീറ്റ് കുറച്ചു അകന്ന് മാറി നിന്നു.. സച്ചുവും വീണു കിടന്നെടുത്ത് നിന്ന് എണീറ്റ് നിന്നു...
സാമിൽ അബിയെയും പുറത്തേക്കും മാറി മാറി നോക്കുന്നുണ്ട്..
"എന്താ സാമിൽ നീ പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നെ.... ഓഹ് നീ കാവൽ നിർത്തിയവരെ നോക്കുകയാണോ.. എങ്കിൽ നീ നോക്കണ്ട സ്വയം ഒന്ന് എണീറ്റ് ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അവർക്കൊന്നിനും... " അവനെ നോക്കി പുച്ഛ ഭാവത്തിൽ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അബി പറഞ്ഞു.. എന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ചയറിൽ പോയി ഇരുന്നു...
അവന്റെ പ്രകടനം കണ്ടു ഒന്നും തിരിയാതെ അവനെ ഭയത്തോടെ നോക്കുകയാണ് സാമിൽ...
"എടാ സാമിൽ.... "
പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആണ് അബിയുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത്... അവൻ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ഉമ്മാമ..
അവൻ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് സ്പീക്കറിൽ ഇട്ടു..
"ഹെലോ ഉമ്മാമ പറയു...
"മോനെ സന വീട്ടിൽ എത്തി... അവൾ പറയുന്നത് സച്ചു അവളെ കൂടെ പോയിട്ടില്ല എന്നാ.. എനിക്ക് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല മോനെ നീ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കു... "
"ഉമ്മാമ വിഷമിക്കണ്ട സച്ചു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്.. ഞങ്ങൾ ഒരു 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ എത്തും.. "
"ആണോ മോനെ ഇപ്പോഴാ എനിക്ക് സമാധാനം ആയത്.. നീ വെറുതെ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ കളവ് പറയുന്നതല്ലല്ലോ.. " ഉമ്മാമ അത് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അബി സച്ചുവിനെ ഒന്ന് നോക്കി.. ആ നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവൾക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടി.. "
"അല്ല ഉമ്മാമ ഞാൻ അബിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്... " അതും പറഞ്ഞു അവൾ അബിയെ നോക്കി ഒന്ന് സൈറ്റ് അടിച്ചു കാണിച്ചു...
അവളുടെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഉമ്മാമക്കും ആശ്വാസം ആയി...
ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു...
"ആ...അപ്പോൾ നമ്മള് എവിടെയാ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത്.."
"അബി നീ എന്താ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവാൻ നോക്കുവാണോ.. നിനക്ക് അറിയില്ല ശെരിക്കും ഈ സാമിലിനെ.."
അവൻ പറഞ്ഞ ഈ ഡയലോഗിന് നമ്മളെ അബി കൊടുത്തത് വെറും ഒരു പുഞ്ചിരി മാത്രം..
"മോനെ സാമിൽ.. ഓവർ സ്മാർട്ട് ഇത് വരെ ആയിട്ടില്ല ആവാൻ പോവുന്നെ ഉള്ളു... പിന്നെ നീ ആരാണെന്നു എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം.. അത്രയും ധൈര്യം ഉള്ളവൻ ആണേൽ ദേ നില്ക്കുന്നു നീ ആഗ്രഹിച്ച പെണ്ണ്.. ഒന്ന് അവളെ തൊട്ട് നോക്ക്... "
"സച്ചു...." അവൻ വീണ്ടും ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ സച്ചുനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ തിരിച്ചും ഓനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സാമിലിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്നു...
"ദേ നില്ക്കുന്നു സാമിൽ സച്ചു... നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടേൽ ഇപ്പോൾ നീ അവളെ തൊട്ട് നോക്ക്..."
കസേരയിൽ കാലിന്റെ മേൽ കാൽ വെച്ചു അബി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാമിലിന്റെ കൈകൾ വിറക്കാൻ തുടങ്ങി... അവൻ സച്ചു വിന്റെ മുഖത്തു നോക്കിയപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണിൽ അവൻ കണ്ടത് അത്രയും നേരം ഉണ്ടായ ഭയം അല്ല.. ധൈര്യവും ദേഷ്യവും ആയിരുന്നു.. അവൾ അവനെ നോക്കി പുച്ഛത്തോടെ ചിരിച്ചു...
അവന്റെ കൈകൾ അവൻ ശ്രമിച്ചിട്ടു പോലെ അവൾക് നേരെ ഉയർത്താൻ പറ്റാത്തത് പോലെ തോന്നി..
"എന്താ സാമിൽ നിനക്ക് അവളോട് തോന്നിയ ആഗ്രഹം പെട്ടന്ന് ഇല്ലാതെ ആയോ.. അതോ ധൈര്യം ചോർന്നു പോയോ... തോട് സാമിലേ...."
"നിന്നോടാ പറഞ്ഞെ തൊടാൻ...."
അബിയുടെ ശബ്ദം കൂടിയപ്പോൾ സാമിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു...
"തൊടഡാ പന്ന............. ടക്ക്ക്ക്ക്ക്........"
****************
അബി കലിപ്പിൽ തൊടഡാ എന്ന് പറഞ്ഞതും സാമിൽ എന്റെ നേരെ കൈ ഉയർത്തിയത് മാത്രം എനിക്ക് ഓർമ ഉള്ളു.. പെട്ടന്ന് അവിടെ ഒരു കൊടുംകാറ്റ് വന്ന പോലെ ആണ് തോന്നിയത് ഞാൻ രണ്ട് ചെവിയും കൈകൾ കൊണ്ട് പൊത്തി കണ്ണുകൾ രണ്ടും അമർത്തി അടച്ചു പിടിച്ചു...
പിന്നെ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച കസേരയുടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കയ്യിൽ പിടിച്ചു കലിപ്പ് കേറി നിൽക്കുന്ന അബിയെ ആണ്.. പിന്നെ ആണ് നമ്മളെ കണ്ണിൽ ആ കാഴ്ച പെട്ടത് നമ്മളെ മുന്നിൽ തല പൊട്ടി ചോര ഒളിച്ചു കിടക്കുന്ന സാമിൽ.. തല പൊത്തി പിടിച്ച് അവൻ അലറി വിളിക്കുന്നുണ്ട്.. കസേരയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ആയി ചിതറി കിടക്കുന്നു.. അപ്പോൾ നമ്മളെ തൊടാൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മക്ക് കൊടുംകാറ്റ് പോലേ തോന്നിയത് നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ ഇരുന്ന കസേര എടുത്ത് സാമിലിന്റെ തല അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചതാണ് എന്ന്....
ശെരിക്കും നമ്മള് ആകെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്... എന്റെ അള്ളോഹ് നമ്മളെ കെട്ടിയോന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടി ആവുന്നു...
അപ്പോഴാ ആരോ നമ്മളെ അടുത്തേക് ഓടി വന്നത്... ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ നമ്മള് അങ്ങോട്ട് നോക്കി.. അപ്പോൾ ദേ നില്ക്കുന്നു ഷിയാസും ഷബീയും.. അവർ വന്നിട്ട് എന്നെയും അബിയെയും പിന്നെ നിലത്ത് കിടക്കുന്നവനെയും മാറി മാറി നോക്കുന്നു...
"ഡാ അബി... എന്താ ഇത്... " ഷിയാസ് അത് ചോദിച്ചതും നമ്മളെ ചെക്കൻ ഷിയാസിനെ ഒരു നോട്ടം നോക്കീന്.. ഹുയീ.. ചെക്കന്റെ മോന്ത ഒന്ന് കാണണം ആയിരുന്നു.. അത് വരെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ മറന്നു നമ്മക്ക് ചിരി വന്നു..
നമ്മള് ഇളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ദേ ആ കോന്തൻ നമ്മളെ നോക്കി ദഹിപ്പിക്കുന്നു...
"ഷിയാസ്... ഷബീ.. ഇവനെ എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ കിടത്തു.. പിന്നെ ആ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന അവന്മാരെയും.. ഇതൊക്കെ ചെയ്തവൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടെ... "
നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ അത് പറഞ്ഞതും സാമിലിനെ അവിടെ നിന്ന് പൊക്കി എടുത്ത് അവർ കൊണ്ട് പോയി...
"എന്താ നിനക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശം ഇല്ലെടി... "നമ്മളെ നോക്കി അത് പറഞ്ഞതും നല്ല അനുസരണ ഉള്ള കുട്ടിയെ പോലെ ഓന്റെ കൂടെ പോയി കാറിൽ കയറി ഇരുന്നു.. ഇരുന്നത് മാത്രമേ ഓർമ ഉള്ളു.. ചീറ്റ പുലി ഓടുന്നതിലും വേഗത്തിൽ ആയിരുന്നു കാറിന്റെ കുതിപ്പ്...
പിന്നാലെ സാമിലിനെയും ഗുണ്ടകളെയും ഒക്കെ കാറിൽ കയറ്റി ഷിയാസും ഷബീയും വന്നു...
വീട്ടിൽ എത്തിയതും കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്നു നമ്മളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് ഇറക്കി വീടിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നു..
ഈ ചെക്കൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്... നമ്മള് സംശയത്തോടെ ഓന്റെ മുഖത്തെക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ചെക്കൻ കലിപ്പിൽ തന്നെ ആണ്.. ഞാൻ ഷിയാസിനെയും ഷബീയെയും നോക്കി.. അവരും എന്നെ പോലെ നടക്കാൻ പോവുന്നത് എന്താ എന്ന് അറിയാൻ ഉള്ള ആകാംഷയിൽ ആണ്...
"സനാ......... സന........ സനാ....... " പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ അലറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും വീട്ടിലെ എല്ലാരും പുറത്തേക് ഇറങ്ങി വന്നു...
കൂടെ സനയും... നമ്മളെ കണ്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഭയം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു... ബാക്കി എല്ലാരും അന്തം വിട്ട് നോക്കുകയാണ്... ഉമ്മാമയും ഉമ്മയും ഒക്കെ നമ്മളെ കോലം കണ്ടിട്ട് അടിമുടി നോക്കുന്നുണ്ട്...
"അയ്യോ... എന്ത് പറ്റി മോനെ... എന്ത് പറ്റി മോളെ... "
എന്നും നിലവിളിച്ചു കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ഉമ്മാമ നമ്മളെ അടുത്തെക്ക് ഓടി വന്നു..
നടന്ന കാര്യങ്ങളും സനയുടെ സ്വഭാവവും ഒക്കെ അബി വിളിച്ചു കൂവി...
എല്ലാരും അന്തം വിട്ട് സനയെ നോക്കി.. ഷഹബാസ്ക്ക തലക്ക് അടികിട്ടിയപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്... ഇക്കാന്റെ മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു...
"ഇവൻ പറയുന്നത് സത്യം ആണോ സന... " വിറക്കുന്ന ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ഷഹബാസ്ക്ക അത് ചോദിച്ചു...
"നോ.... ഇത് കള്ളം ആണ്.. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല... "
അവൾ മുഖത്തു സങ്കടം അഭിനയിച്ചു വിളിച്ചു കൂവി.. ശെരിക്കും അത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മക്ക് അവളെ മുഖം പിടിച്ച് ഭിത്തിയിൽ കുത്താൻ ആണ് തോന്നിയത്...
"ഓ കള്ളം ആണല്ലേ... . എന്നാ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു താരാടി...
"വലിച്ച് ഇറക്കി കൊണ്ട് വാടാ ഷിയാസ് ആ നായയെ..." ....കാത്തിരിക്കൂ.........
[ad_2]