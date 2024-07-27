❤ Fighting Love ❤: ഭാഗം 44
രചന: Rizvana Richu
പെണ്ണ് നമ്മളെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അകത്തു കയറാൻ പോയതും...
"കയറി പോവരുത്... നില്ക്കവിടെ... "
ഹാളിൽ ശബ്ദം ആരുടെയോ ഉയർന്നതും ബ്രൈക് ഇട്ട പോലെ സൈബ അവിടെ നിന്നു..
ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ദേ നമ്മളെ ഉപ്പ കലി കയറി നിൽക്കുന്നു...
"ഇത് എന്റെ വീട് അല്ല..ഇവിടെ കയറരുത് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അവകാശം ഇല്ലാ.. പക്ഷെ ഞാൻ ഉള്ളെടുത്ത് ഇവൾ വരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല.. ആ ഇവൾ കയറുന്ന നിമിഷം ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവും.."
"ഉപ്പാ....."
ഞാൻ എന്തേലും പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പ നമ്മക്ക് നേരെ മിണ്ടരുത് എന്ന രീതിയിൽ കൈ ഉയർത്തി...
"വേണ്ട സച്ചു..ഞാൻ കരുതിയത് നീ എങ്കിലും ഈ ഉപ്പാനെ മനസ്സിലാകും എന്നാ..."
"ഉപ്പ ഞാൻ മാത്രം അല്ല ഉപ്പയുടെ രണ്ട് മക്കളും ഉപ്പയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്..."
"അതെ മോനെ..മോൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ... ആദ്യം സമാധാനം ആയി പറയുന്നത് ഒക്കെ കേൾക്കു..."
നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ആക്കി ഉമ്മാമ പറഞ്ഞു... ഉമ്മാമ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോൾ നമ്മളെ ഉപ്പച്ചി ഒന്ന് അടങ്ങി...
നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഉപ്പ ആകെ ഷോക്ക് ആയി... സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പയെ ആ അവസ്ഥയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പേടിച്ചു... ഒന്നും തിരിച്ചു പറയാതെ എല്ലാം കേട്ട് നിന്നു... അവസാനം ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞത് കണ്ടപ്പോൾ ശെരിക്കും എന്റെ നെഞ്ച് പൊട്ടുന്ന പോലെ തോന്നി..
ഉമ്മ ആണേൽ സൈബയെ കെട്ടിപിടിച്ചു കരച്ചിൽ തുടങ്ങി... അവളുടെ കണ്ണും നിറഞ്ഞു...
ഉമ്മച്ചി അവളോട് അകത്തേക്കു വരാൻ പറയുന്നു എങ്കിലും പെണ്ണ് അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാതെ ഉപ്പച്ചിനെ നോക്കി നിൽക്കാ...
ആ നോട്ടം കണ്ടപ്പോഴേ നമ്മക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി.. അത് ഉപ്പ തന്നെ വിളിച്ച് കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഉള്ള നിൽപ്പ് ആണെന്ന്...
നമ്മള് മെല്ലെ ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആ കൈകളിൽ മെല്ലെ പിടിച്ച്... പെട്ടന്ന് ഒന്ന് ഞെട്ടൽ മാറ്റി ഉപ്പ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ എന്നെ നോക്കി...
എന്റെ കണ്ണുകളും നമ്മള് പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ നിറയുന്നുണ്ട്... അല്ലേലും ഈ മനസ്സും കണ്ണും തമ്മിൽ വല്ലാത്തൊരു മുഹബത് ആണ്... മനസ്സ് നീറുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറയും....
"ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉപ്പ... ഉപ്പയുടെ രണ്ട് മക്കളും ഉപ്പയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്... സൈബ ഉപ്പ വിളിക്കുന്നത് കാത്ത് നിൽക്കാ... ദേ നോക്കിയേ..."
ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതും ഉപ്പ അവളുടെ അടുത്തേക് പോയി... ഉപ്പ മോളെ എന്ന് വിളിച്ചതും അവൾ ഉപ്പയെ കെട്ടിപിടിച്ചു കരഞ്ഞു.. ഉപ്പച്ചിയും അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച്...
ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ച... അവിടെ ഉണ്ടായ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്... സന്തോഷത്തിന്റെ നനവുകൾ..
നമ്മള് അതും നോക്കി അങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ ആണ് ഒരു ഭാഗം അവളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് മറ്റേ കൈകൾ നീട്ടി പിടിച്ച് ഉപ്പ എന്നെ നോക്കിയത്... അത് എന്റെ അവകാശം ആണല്ലോ അല്ലെ ഹിഹി... പണ്ട് ഉപ്പ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉപ്പയുടെ നെഞ്ചിൽ കിടക്കാൻ തല്ലുകൂടാർ ഉണ്ട്... രണ്ടാളും വിട്ട് കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്ത് ആയി ഉപ്പ രണ്ട് പേരെയും കിടത്തും... ഉപ്പ ഇപ്പോൾ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്നു.. പിന്നെ ആലോചന ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഞാനും ഉപ്പാന്റെ നെഞ്ചോടു ചേർന്ന് നിന്നു... ഈ ലോകത് ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ഉള്ള മക്കൾ ഞങ്ങൾ ആണെന്നു മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചപ്പോൾ ആണ്...
"ഈ ലോകത് ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ഉള്ള ഉപ്പ ഞാൻ ആണ്...ഇങ്ങനെ രണ്ട് മക്കളെ കിട്ടിയതിൽ..."
നമ്മള് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ ഉപ്പ പറഞ്ഞതാ... ഇത്രയും സന്തോഷം എന്തായാലും ഈ അടുത്ത് ഒന്നും ഞാൻ അനുഭവിചിട്ടില്ല....
നമ്മള് നോട്ടം മെല്ലെ നമ്മളെ കെട്ടിയോന്റെ മുഖത്തെക്ക് ആക്കി... പടച്ചോനെ നമ്മളു ഞെട്ടി പോയി... നമ്മളെ ചെക്കന്റെ പൂച്ച കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഒഴുകാൻ പോവുന്നു....
****************
ശെരിക്കും ആ മാക്രിയോട് അസൂയ തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ ആണ്...
പണം..സ്വത്ത്...പതവി.. ഇതൊന്നും സ്നേഹം ഉള്ള കുടുംബത്തിന് പകരം ആവില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കാഴ്ച... ശെരിക്കും അവൾ ഭാഗ്യവതി ആണ് അല്ലെ... ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി... ബക്കറിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവളെ ചൂടാക്കാൻ കളിയാക്കാർ ഉണ്ട്... അന്ന് അവൾ പറയും എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ അഭിമാനം ആണെന്ന്... സത്യം ആണ് ആ മനുഷ്യനോട് വല്ലാത്ത ഒരു ബഹുമാനം തോനുന്നു... ഒരുപാട് സമ്പത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലേലും അതിന്റെ ഇരട്ടി സ്നേഹം കൊടുത്തു വളർത്തി... അതിന്റെ ഗുണം ആ മക്കളിൽ കാണാനും ഉണ്ട്... ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സച്ചു ധനിക ആണ്... ഞാൻ വളരെ താഴ്ന്നവനും....
പണ്ട് അനുഭവിച്ച വിഷമങ്ങൾ ഓരോന്ന് ആയി മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കണ്ട്രോൾ പോയി.. കണ്ണ് ചതിച്ചു...
അപ്പോൾ ദേ ആ മാക്രി എന്നെ നോക്കുന്നു.... അവൾ കാണേണ്ട എന്ന് കരുതി ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു...
പിന്നെ കരച്ചിൽ സീൻ ഒക്കെ എല്ലാരുടെയും കഴിഞ്ഞു... എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയി... പെൺപടകൾ ഒക്കെ ആഞ്ഞു പിടിച്ച് ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആക്കി എല്ലാരും ഒന്നിച്ചു ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു..
എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഗാർഡനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഒരുത്തൻ ഇളിച്ചോണ്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്നത്... വേറെ ആരും അല്ല... ആ കോന്തൻ ഷിയാസ്....
"എടാ ഇപ്പൊ എന്തായി... ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൈബയെ ആണ് അന്ന് കണ്ടത് എന്ന്... "
"ഓഹോ എന്നാ കണ്ടു പിടിച്ചതിൽ നിനക്ക് ഒരു അവാർഡ് തരട്ടെ.."
"നീ പോടാ തെണ്ടി... വെറുതെ അല്ല ആ സച്ചു നിന്നെ പറയുന്നത് നിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാ..."
"ഓഹ് ആയിക്കൊട്ടെ.... "
"എടാ എന്തായി നിന്റെ കാര്യം.. നീ അവളോട് നിന്റെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞോ..."
"ഇല്ലാ... പറഞ്ഞില്ല എന്തേ..."
"നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതല്ലേ പൊട്ടാ അവൾ നീ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാ എന്ന്..."
"എന്തിനാ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നില്ക്കുന്നു അവൾക്ക് എന്നോടും പറയാലോ... ഇഷ്ടം ആണെന്ന് ഉള്ള സൂചന എത്ര ഞാൻ കൊടുത്തു.. അവൾ അത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുകയാ.. "
"നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരും ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ച് ഇരുന്നോ... ഞാൻ പോവാ..." എന്നും പറഞ്ഞു നമ്മളെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി ആ ഹംക്ക് പോയി...
അല്ല പിന്നെ അവൾക്കും പറയാലോ ഇഷ്ടം.. അവൾക് വാശി ആണേൽ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ... അവളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും ഇത് അബിടെ ഒരു വാശി ആണെന്നു കൂട്ടിക്കോ...
****************
എല്ലാം സന്തോഷം ആയി കഴിഞ്ഞു... ഉപ്പയും ഉമ്മയും സൈബയും ഒക്കെ എല്ലാരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി...
അപ്പോൾ ദേ ഒരു മഹാൻ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇളിച്ചോണ്ട്....
"പോവാൻ ഇറങ്ങിയോ... ഇന്ന് ഇവിടെ താമസിചിട്ട് നാളെ പോയാൽ പോരായിരുന്നോ... "
"അത് മോനെ ബക്കറി തുറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല... അതാ പിന്നെ ഒരു ദിവസം താമസിക്കാൻ ആയിട്ട് വരാം... "
"എങ്കിൽ സൈബ കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കട്ടെ..."
"അതെ സൈബ മോള് കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കട്ടെ..." ഉമ്മാമയും സപ്പോർട്ട് തുടങ്ങി..
"ഞാൻ പിന്നൊരു ദിവസം വരാം... കുറച്ച് ഡേ വീട്ടിൽ നിൽക്കട്ടെ എത്ര ദിവസം ആയി വീട്ടിന്നു മാറി നില്ക്കുന്നു... എത്രയും പെട്ടന്ന് കുറച്ച് ദിവസം താമസിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ വരും...."
സൈബ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ആരും നിർബന്തിക്കാൻ നിന്നില്ല... പിന്നെ അവൾ അതെ പറയു എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ നിർബന്ധിചിട്ടില്ല... ഹിഹി...
എല്ലാരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു അവർ പോയി...
നമ്മള് ഉമ്മാമയുടെ അടുത്ത്... ഉമ്മാമ എന്ന് വിളിച്ച് പോയി അടുത്തിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ അള്ളോഹ് ഉമ്മാമ നമ്മളെ ചെവി പിടിച്ച് തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി..
"എന്റെ പൊന്ന് ഉമ്മാമ ഒന്ന് വിട്... എന്റെ ചെവി ഇപ്പോൾ ഉമ്മാമടെ കയ്യിൽ വരും.. എന്തൊരു പിടിയാ ഇത് വേദനിച്ചിട്ടു വയ്യ... വിട് ഉമ്മാമ പ്ലീസ്... "
"ഇല്ലാ... നിന്റെ കുറുമ്പ് കൂടുന്നുണ്ട്... നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത് അല്ലെ സർപ്രൈസ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു ആരോടും പറയാതെ എവിടേക്കും പോവരുത് എന്ന്... എന്നിട്ട് നീ അത് തെറ്റിച്ചു... മനുഷ്യനെ ഇട്ട് തീ തീറ്റിച്ചു.... "
"അള്ളോഹ്... അതിന് ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷ വേണോ... ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചപോരെ ഉമ്മാമ ഞാൻ പാവല്ലേ... "
"അങ്ങനെ ഒന്നും നീ നന്നാവുല്ല... നിനക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ തരണം... "
" നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെ ഉമ്മാമ.. ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക്... ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂല സത്യം... "
ഉമ്മാമ പിടി വിടുന്ന ലക്ഷണം ഒന്നും കാണുന്നില്ല.. നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ അടക്കം എല്ലാം നിന്ന് ഇളിക്കുന്നുണ്ട്... ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി... അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ആക്കാൻ ആണ് പാവം ഞാൻ അല്ലെ...
പിന്നെ അവസാന അടവ് പുറത്ത് എടുത്തു.. കള്ള കരച്ചിൽ... ഹിഹി...
തുടങ്ങി നമ്മളെ ആക്റ്റിങ്...
"ആ... ആ... ഈ.. ഈ... "
"ഉമ്മാമ പിടി വിടണ്ട ഇത് കള്ള കരച്ചിൽ ആണ്... "
വേറെ ആരും അല്ല അനിയൻ തെണ്ടി ഷഹീ...
നമ്മളെ നോക്കി കളിയാക്കി ഇളിച്ചോണ്ട് ഹംക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം അങ്ങട് നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു...
"അതെ അതെ... ഇത് ഇവളുടെ സ്ഥിരം അടവ് ആണ് ഉമ്മാമ.. അവളെ മറ്റേ ചെവി കൂടി പിടിച്ചു പൊന്നാക്ക്.. "
ദേ അടുത്ത സാധനം നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ തെണ്ടി...
"അല്ല ഉമ്മാമ ഇവർ ഒക്കെ അവസരം മുതൽ ആക്കുവാ.. ഉമ്മാമ ഇവരുടെ അടവിൽ വീഴരുത്.. എന്റെ മുത്തല്ലേ ഒന്ന് വിട്... "
നല്ലോണം അങ്ങ് സോപ്പ് ഇട്ടപ്പോൾ ഉമ്മാമ പിടി വിട്ടു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് ചെവിയും പിടിച്ച് റൂമിലെക്ക് ഓടി.. ഓടുന്നതിന് ഇടയിൽ ഷഹീടെ കാലിൽ ഒരു ചവിട്ടും കൊടുക്കാൻ മറന്നില്ല... അല്ല പിന്നെ.. ഈ സച്ചുനോടാ കളി... ഹിഹി..
****************
അള്ളോഹ് ആ മാക്രിയുടെ ഓട്ടം കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ചു ഒരു വിതം ആയി.. ഷഹീക്കിട്ട് ഒരു ചവിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്... ഹിഹി പാവം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അറ്റാക്ക് ആയത് കൊണ്ട് പകച്ചു പോയി...
നമ്മള് റൂമിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പെണ്ണ് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ചെവിക്ക് എന്തേലും പറ്റിയോ എന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് പാവം... ഹിഹിഹി..
"എന്തായി ചെവി നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ... നിനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെടി.. "
"മിണ്ടാതെ പൊക്കോ.. അല്ലേൽ എന്തേലും എടുത്ത് തലക്ക് ഞാൻ അടിക്കും.. "
"ഓ പിന്നെ നീ അടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എന്റെ കൈ എന്താ മാങ്ങ പറിക്കാൻ പോവോ.. നല്ലം തിരിച്ചും കിട്ടും.. പിന്നെ നേരത്തെ കരഞ്ഞ പോലെ കള്ള കരച്ചിൽ ഒന്നും മതിയാവില്ല രക്ഷപെടാൻ... "
"ഓഹ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മള് കള്ള കരച്ചിലും കാണിക്കും ഇനി ശെരിക്കും കരച്ചിൽ വന്നാൽ അതും കാണിക്കും.. അല്ലാതെ കരഞ്ഞിട്ടും ആരും കാണാതെ കരഞ്ഞില്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ അഭിനയിക്കാർ ഇല്ലാ... "
പെണ്ണ് നമ്മക്ക് ഇട്ട് വെച്ചത് ആണ്... നേരത്തെ അപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ണ് ചതിച്ചത് ഈ മാക്രി കണ്ടിന്...
"ആര്.. എപ്പോ കരഞ്ഞു... "
"ഓഹോ... ചില പൂച്ചയുടെ വിചാരം പാല് കുടിക്കുന്നത് ആരും അറിയില്ല എന്നാ.. എന്താ ചെയ്യാ പാവം പൂച്ച... "
"ആരാടി പൂച്ച.. മാക്രി... "
"നിങ്ങള് പോ തടിയാ.. കുരങ്ങാ... "
"കുരങ്ങൻ നിന്റെ മറ്റവൻ... "
അയ്യോ അത് വേണ്ട അത് ഞാൻ തന്നെ അല്ലെ...
"എന്തോ... എന്തേലും പറഞ്ഞോ.. "
"ഒന്നും ഇല്ലെടി മാക്രി തവളെ... "
"ഇങ്ങള് ആ ചൊറിയാൻ തവള... മരപ്പട്ടി.. കണ്ടാമൃഗം... "
"എടി നീ അത്രക്ക് ആയോ.. നിന്നെ ഞാൻ.... എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഓളെ കൈ പിടിച്ച് തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും പെണ്ണ് ഒറ്റ ഓട്ടം.. നമ്മള് വിട്ട് കൊടുക്കോ.. റൂം ഫുൾ ചുറ്റിച്ചു ഹംക്ക് എങ്കിലും അവസാനം കയ്യിൽ കിട്ടി...
"നിന്റെ ചെവി മാത്രല്ലേ ഇപ്പൊ വേദന ഉള്ളു.. കൈ കൂടി ആക്കി തരാംട്ടാ.. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഓളെ കൈ പിടിച്ച് ബാക്കോട്ട് ആക്കി തിരിച്ചു പിടിച്ചു...
"ആ... ആ... വിട് വിട്.. എന്റെ കൈ.. അല്ലാഹ്... "
"ഇനി പറ ഞാൻ ആരാ... "
"കുരങ്ങൻ... "
നമ്മള് ഒന്ന് കൂടി പിടുത്തം മുറുക്കി..
ആാാ.....
"ഇനി പറ ഞാൻ ആരാ... "
"സുന്ദരൻ... "
"ആഹാ പിന്നെ.. "
"സുന്ദരൻ... സൽസ്വാഭാവി.. പാവം.. നിഷ്കളങ്കൻ.."
"ആ അപ്പോൾ നീ ആരാ...."
"ഞാൻ കൊരങ്ങത്തി... തടിച്ചി... കൂതറ... അണ്ണാച്ചി... "
"നല്ല കുട്ടി... അപ്പോൾ അനുസരിക്കാൻ അറിയാം അല്ലെ..." എന്നും പറഞ്ഞു കളിയാക്കി ചിരിച്ചു...
നമ്മളെ കൊല്ലാൻ ഉള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ട് മാക്രിക്ക്.. ഹിഹിഹി.. മുഖം ഒക്കെ ചുവന്ന കലിപ്പിൽ എന്തൊക്കെയോ പിറു പിറുക്കുന്നുണ്ട്...
എന്തൊരു മൊഞ്ചാ ഈ പഹയതി... ഇനിയും നോക്കി നിന്നാൽ കണ്ട്രോൾ പോവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മള് മെല്ലെ മുങ്ങി.. ഹിഹിഹി..
@@@@@@@@@@@@@@
കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം....
...............
ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി നേരത്തെ ഇന്ന് ഇറങ്ങി ഇന്ന്... നേരെ വീട്ടിൽ എത്തി...
റൂമിലേക്കു കയറി പോവുമ്പോൾ ആണ്.. റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളുമായി കൂട്ടി മുട്ടിയത്..
ദേ കിടക്കുന്നു രണ്ടും നിലത്ത്... നമ്മളെ കെട്ടിയോള് ആണെന്നാണ് കരുതിയെ ബട്ട് ദേ കിടക്കുന്നു നിലത്ത് സൈബ... നമ്മള് ഓളെ മേലെയും...........കാത്തിരിക്കൂ.........
