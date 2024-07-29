❤ Fighting Love ❤: ഭാഗം 46
രചന: Rizvana Richu
വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ ദേ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ.. നമ്മളെ മാമന്മാരും അമ്മായിമാരും ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്...
എല്ലാരും ഒരു ജാഥ പോലെ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്കു കയറി...
സ്വീകരണം ഒന്നും പറയണ്ട ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാ.. അമ്മായിമാർ ഒക്കെ മത്സരിച്ചു സ്നേഹിക്കാ...
അകത്തു കയറി എല്ലാരും കത്തിയടി തുടങ്ങി...ബോയ്സ് ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്തും ഗേൾസ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡ്...
പിന്നെ നമ്മള് വേഗം തന്നെ നമ്മളെ സ്ഥിരം സ്ഥലത്തെക്ക് പോയി... വേറെ എവിടെയും അല്ല കിച്ചണിൽ... തെറ്റ് ധരിക്കരുത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലാട്ടോ കട്ട് തിന്നാൻ ആണ് ഹിഹിഹി...
പോയി നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളെ ഉമ്മയും അമ്മായിമാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്... എന്റെ അള്ളോഹ് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല... തല്ക്കാലം ചിക്കെൻ ചില്ലിയിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് വായിൽ ഇട്ട് അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി....
പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഫുഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് എല്ലാരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു... എല്ലാർക്കും ഒന്നിച്ചു ടേബിൾ പ്ലേസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആദ്യം ബോയ്സ് എല്ലാരും ഇരുന്നു.. നമ്മള് എല്ലാർക്കും വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ നിന്നു...
അതിനിടയിൽ ആണ് ഒരുത്തൻ നമ്മളെ നോക്കി എന്തൊക്കെയോ ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു...
വേറെ ആരും അല്ല നമ്മളെ ഷഹീ...
പടച്ചോനെ ഈ ചെക്കൻ ഇത് എന്താ പറയുന്ന് ഒന്നുമേ തിരിയുന്നില്ല...
നമ്മള് എന്താന്ന് എന്നാ രീതിയിൽ പിരികം പൊക്കി ചോദിച്ചപ്പോൾ ചെക്കൻ കണ്ണ് കൊണ്ട് എന്തോ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്... നമ്മള് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അല്ലെ കാര്യം പിടി കിട്ടിയത്...
ചെക്കൻ ചിക്കൻ ചില്ലിയുടെ പ്ലേറ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നത്....
ഹിഹിഹി... ഈ പഹയൻ നമ്മളെ അതെ ടൈപ് ആണ്... ചിരി അടക്കി പിടിച്ച് ഞാൻ അതെടുത്തു അവന്റെ പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു.... അവനിക്കും ചിരി വരുന്നുണ്ട്... നമ്മളെ നോക്കി നല്ലൊരു ഇളി പാസാക്കി തെണ്ടി വീണ്ടും ഫുഡിൽ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു...
അവർ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് എണീറ്റു... ഇനി നമ്മളെ ഊഴം... ഹിഹിഹി...
സൈബയും അമ്മായിമാരും ഒക്കെ എവിടെ...അവരെ വിളിച്ച് വാ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ... നമ്മളെ ഉമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മള് സൈബയുടെ റൂമിൽ പോയി നോക്കി അവിടെ ഒന്നും ആരെയും കാണാൻ ഇല്ലാ...
ബാക്കി എല്ലാരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരുന്നിന്.. സൈബയും നമ്മളെ രണ്ട് അമ്മായിമാരെയും കാണുന്നില്ല...
"സൈബയുടെ റൂമിൽ അവൾ ഇല്ലല്ലോ ഉമ്മ... അമ്മായിനെയും കാണാൻ ഇല്ലാ.."
"സൈബ മുകളിലേക്ക് പോവുന്നത് കണ്ടിന്.."
ലാമി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മള് മുകളിലേക്ക് അവരെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി....
@@@@@@@@@@@@
"നല്ല ആൾക്കാർ ആണ് അല്ലെ... പണക്കാർ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരവും ഇല്ലാ..."
"അതെ അമ്മായി... ഞാൻ അവിടെ പോയി താമസിച്ചിട്ടു സ്വന്തം പോലെയാ അവർ എല്ലാരും എന്നെ സ്നേഹിച്ചത്... ശെരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നുന്നേ ഇല്ലാ...എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടായി..."
"ഹ്മ്മ്... നിനക്ക് കിട്ടേണ്ട കുടുംബം ആയിരുന്നു... നിന്റെ ഭാഗ്യം ആണ് ഇപ്പൊ സച്ചുന് കിട്ടിയത്.. ഇനി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാ..."
"അല്ലേലും അവൾ ഭാഗ്യം ഉള്ളവൾ ആണ്..."
നമ്മള് അവരെ വിളിക്കാൻ മുകളിൽ കയറി പോയതും അവരുടെ സംസാരം കേട്ട് ആകെ വല്ലാതെ ആയി... അപ്പോൾ എല്ലാരുടെയും ഉള്ളിൽ ഈ ചിന്തകൾ ആണോ റബ്ബേ... മനപ്പൂർവം ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും തട്ടി എടുത്തില്ല... ഞാൻ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നു ചേർന്നത് ആണ് എല്ലാം...
സൈബക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോഴും വിഷമം ഉണ്ടോ... അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവുമോ.. ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും കാരണം അവൾ ആഗ്രഹിച്ചത് ആണല്ലോ അബിയുമായുള്ള ജീവിതം...
എല്ലാരുടെയും മനസ്സിൽ ഇതാണ്...ഇനി ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും തോനുന്നുണ്ടാവുമോ...
ഉണ്ടാവാം മൂത്തമകൾ അവൾ അല്ലെ അവളെക്കാൾ മുന്നേ ഞാൻ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് അവരുടെയും മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും.. വിഷമം പുറമെ കാണിക്കാത്തത് ആണ്....
അബി അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇനി.... അല്ലേലും എന്നേക്കാൾ അവനു ചേരുന്നത് സൈബ തന്നെ ആണ്... ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ വന്നു പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ....
നമ്മളെ മനസ്സിൽ പല വിത ചിന്തകളും മാറി മാറി വന്നു...
"വിളിക്കാൻ പോയവളും മുങ്ങിയോ..."
താഴെ നിന്ന് ഉമ്മ വിളിച്ച് കൂവുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മള് വേഗം അവരുടെ അടുത്തെക്ക് ചെന്നു...
"അതെ എത്ര സമയം ആയി നോക്കുന്നു... ഇവിടെ വന്നു ബഡായി പറയുവാ അല്ലെ അമ്മായി... തല്ക്കാലം ഒന്ന് നിർത്തി വെച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും തുടങ്ങാവുന്നത് ആണ്..."
നമ്മള് ഒന്നും കേൾക്കാത്ത പോലെ ചെന്ന് സങ്കടം ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നല്ല ചളി ഡയലോഗ് അങ്ങ് കാച്ചി...ഹിഹിഹി....
നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടന്ന് അവർ എല്ലാരും ഒന്ന് ഞെട്ടി.. മുഖത്തു ഞാൻ എന്തേലും കേട്ടോ എന്ന ടെൻഷൻ ആണ് അവരുടെ മുഖത്തു... നമ്മള് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ നല്ലോണം ഇളിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവരും ഓക്കേ ആയി...
പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അവരുടെ സീറ്റിൽ അങ്ങ് ഇരുന്ന് തട്ടൽ തുടങ്ങി...
പക്ഷെ നമ്മക്ക് എന്തോ ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല... മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് വരുന്നു... എല്ലാരും നല്ല ഹാപ്പിയിൽ ആണ്... നമ്മക്ക് ആണേൽ കഴിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല... ഫുഡിൽ പൂക്കളം വരച്ചു കളിക്കുമ്പോൾ ആണ് നമ്മളെ കാലിൽ ആരോ ചവിട്ടിയത്...
നോക്കിയപ്പോൾ വേറെ ആരും അല്ല.. നമ്മളെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ലാമി... നമ്മള് ഓളെ മുഖത്തു നോക്കിയപ്പോൾ പെണ്ണ് നമ്മളെ ഒരുമാതിരി നോട്ടം നോക്കുന്നുണ്ട്...
"എന്താടി.. സാധാരണ ഫുഡ് കണ്ടാൽ കണ്ട്രോൾ പോവുന്നവൾ ആണല്ലോ.. നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിക്കൻ ചില്ലി ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ എന്താ ഈ ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്നത്...."
നമ്മളെ ചെവിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു മെല്ലെ അവൾ ചോദിച്ചു...
നമ്മള് തിരിച്ചു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല...
"എന്താടി.. എന്താ നിന്റെ ടെൻഷൻ.. എല്ലാ പ്രശ്നവും സോൾവ് ആയില്ലേ.. എല്ലാരും ഹാപ്പി ആണ്.. നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ സൈബയും തിരിച്ചു വന്നു.. പിന്നെ എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയെ... "
"ഒന്നും ഇല്ലാ ലാമി.. നീ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് കഴിക്ക്.. എനിക്ക് എന്തോ വിശപ്പ് ഇല്ലാ... "
"കള്ളം... എത്ര കൊല്ലം ആയെടാ ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നു.. കള്ളം പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസിലാവും എന്ന കാര്യം പോലും നിനക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ലേ... "
"ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ലാമി നീ... " ഇപ്രാവശ്യം നമ്മള് ഇത്തിരി കലിപ്പോടെ ആണ് പറഞ്ഞത് പെണ്ണ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിചില്ല...
"എന്താ രണ്ടും കൂടി കുശു കുശു ആക്കുന്ന്... " ഉമ്മാമ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മള് രണ്ടും പെട്ടന്ന് നല്ല കുട്ടി ആയി ഇരുന്നു.. എന്നിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന രീതിയിൽ തല കുലുക്കി...
ലാമിയെ നോക്കിയപ്പോൾ പെണ്ണ് നമ്മളെ നോക്കി കണ്ണ് ഉരുട്ടി പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.. നമ്മള് ഓളെ നോക്കിയും ഒരു ഇളി പാസ് ആക്കി.. വിളമ്പിയത് ഒക്കെ എങ്ങനെയെല്ലോ കാലി ആക്കി...
@@@@@@@@@@@@@
ഫുഡ് കഴിച്ച് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഓരോന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആണ് ലാമി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്...
"നീ എന്താടി ഒറ്റക്ക് ഇവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്നത്.. എല്ലാരും അകത്തു നിന്ന് ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചു ഹാപ്പി ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ നീ മാത്രം ഇങ്ങനെ മൂഡ് ഓഫ് ആയി തനിച്ചു പുറത്ത് വന്ന് നില്ക്കുന്നു... എന്താടി നിനക്ക് പറ്റിയത്... എന്നോട് പോലും തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നം ആണോ... "
അവൾ ചോദിച്ചതും ഇത്രയും നേരം മനസ്സിൽ ഒതുക്കിയ വിഷമം എല്ലാം കൂടി പുറത്തേക്ക് വന്നു.. കണ്ണ് പിന്നെ പണ്ടേ നമ്മളെ ചതിക്കാർ ഉണ്ട് ഇത്തവണയും ചതിച്ചു.. അവൾ കാണാതെ കണ്ണ് തുടച്ചു എങ്കിലും പെണ്ണിന് ഒക്കെ മനസ്സിലായിന്...
"എന്ത് പറ്റിയടാ മുത്തേ നിനക്ക്.. അബി ആയി എന്തേലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായോ... "
"ഹേയ് ഇല്ലാ... "
"പിന്നെ എന്താ... "
വീണ്ടും അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉള്ളത് ഒക്കെ നമ്മള് ലാമിയോട് പറഞ്ഞ്...
"നീ എന്തൊക്കെ വിഡ്ഢിത്തമാണ് പറയുന്നത് സച്ചു.. നീ കരുതുന്ന പോലെ ഒന്നും ആവില്ല എല്ലാരുടെയും മനസ്സിൽ... ഒക്കെ നിന്റെ തോന്നൽ ആണ് സച്ചു... "
"അറിയില്ല... എനിക്ക് എന്തോ ഞാൻ അവർക്ക് ഇടയിൽ ഒരു തടസ്സം പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു... "
"അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാ സച്ചു.. നിനക്ക് അബിയെയും അബിക്ക് നിന്നെയും ഇഷ്ടം ആണല്ലോ.. പിന്നെന്താ നീ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യൂന്നെ... "
"ആര് പറഞ്ഞു.. അബി ഇത് വരെ എന്നോട് ഇഷ്ടം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.. ഇഷ്ടം ആണെന്നും ഊഹിച്ചത് അല്ലെ... "
"ഊഹമോ.. നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് ആയോ.. എത്രയോ തവണ അവന്റെ ആ കണ്ണിൽ നിന്നോടുള്ള പ്രണയം ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഉണ്ട്.. എന്നിട്ടും നിനക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ കഷ്ടം ആണുട്ടോ..."
"എനിക്ക് അറിയില്ല.. ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല.. സൈബക്ക് കിട്ടേണ്ട ജീവിതം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത്തിൽ അവൾക് വിഷമം ഉണ്ടേൽ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാർ ആണ്.. എല്ലാർക്കും അതാണ് ആഗ്രഹം എങ്കിൽ എനിക്ക് അബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ സമ്മതം ആണ്.. "
"ദേ സച്ചു.. എനിക്ക് കേട്ടിട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്.. നിന്റെ കെട്ടിയോൻ ആണ് അബി അല്ലാതെ കാമുകൻ അല്ല വിട്ട് കൊടുക്കാൻ.. "
"അതിന് ഇത് വരെ നമ്മളെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് ഇല്ലാ.. അത് നിനക്കും അറിയാലോ.."
"എടാ അതിന് സൈബയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എന്തേലും ഉള്ളത് ആയി അവൾ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ലാല്ലോ.. നീ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ.. "
"പറഞ്ഞിട്ടില്ല.. പക്ഷെ.. അവളുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം.. എനിക്ക് ഇത് അവളുടെ മുഖത്തു നോക്കി ചോദിക്കാൻ വയ്യ.. അത് കൊണ്ട് നീ ഒന്ന് അവളോട് സംസാരിക്കണം.. "
"അതിന്റെ ആവിശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സച്ചു.. "
"പ്ലീസ് ലാമി.. നീ ഒന്ന് എന്നെ മനസ്സിലാക്ക്.. "
"ഹ്മ്മ് നീ ഇപ്പൊ എന്തായാലും സമാധാനിക്ക്.. സൈബ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവളോട് സംസാരിച്ചോളാം.. ഇപ്പൊ എന്തായാലും നീ വാ.. നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം... "
അവൾ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പോൾ നമ്മളും ഓളെ കൂടെ പോയി..
അപ്പോഴേക്കും എല്ലാരും ഇറങ്ങാൻ ഉള്ള പുറപ്പാട് ആയിരുന്നു.. സൈബ നമ്മളെ കൂടെ വരാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന്.. ബാക്കി നമ്മൾ എല്ലാരും യാത്ര ചോദിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി..
ഉമ്മാമ്മയും ഉമ്മയും അമ്മായിമാരും ഷബീയുടെ കാറിൽ കയറി.. നഹലയും സഹലയും ഷഹീന്റെ കൂടെയും...
നമ്മള് കാറിൽ കയറാൻ പോയപ്പോൾ ദേ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിൽ ഇരുന്നു അബി എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്.. പിന്നിൽ കയറി ഇരുന്നാലോ എന്നൊക്കെ നമ്മള് ചിന്തിച്ചു.. പക്ഷെ ഞാൻ ആരാടി നിന്റെ ഡ്രൈവറോ ചോദിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് മുന്നിൽ തന്നെ കയറി അങ്ങ് ഇരുന്നു...
അബി നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്.. ഞാൻ മൈന്റ് ചെയ്യാതെ പുറത്തേക്കു നോക്കി ഇരുന്നു..
****************
ഇവൾക്ക് ഇത് എന്ത് പറ്റി.. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മൂഡ് ഓഫ് പോലെ തോന്നിയിരുന്നു.. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയ പോലെ തോന്നി.. ഇപ്പൊ ദേ നേരത്തേതിലും കഷ്ടം..
പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ തർക്കുത്തരം മാത്രം മറുപടി കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാതെ നമ്മള് കാർ മുന്നോട്ട് എടുത്തു..
പക്ഷെ ഈ വായാടി മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ വല്ലാത്ത ഒരു ബോറിങ്.. ഇത് ചെലചോണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ആണ് രസം ഹിഹിഹി..
"നീ എന്താ നാവ് ആർക്കെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തോ... "
നോ റിപ്ലൈ... ഹ്മ്മ്മ്...
"ഓഹ് നാവ് മാത്രം അല്ല ചെവിയും കൊടുത്തു എന്ന് തോനുന്നു.. "
"ഞാൻ എന്ത് വേണേലും കൊടുക്കും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ... "
"ഓഹ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് അല്ലെ ഭാഗ്യം.. ഹിഹിഹി... "
"ഇതിന് മാത്രം അല്ല കൈക്കും നല്ല പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് എന്താ കാണണോ... "
"ആണോ എന്നാ കണ്ടിട്ട് തന്നെ കാര്യം... "
നമ്മള് അത് പറഞ്ഞതും ആ മാക്രി കൈ പത്തി മടക്കി നമ്മളെ മൂക്കിന് ഇട്ട് ഒരു കുത്ത് തന്നതും ഒന്നിച്ചു ആയിരുന്നു..
"ആാാാ.... " നമ്മള് വേദന കൊണ്ട് പരലോകം ഒരു തവണ അല്ല 5, 6 തവണ കണ്ടു... ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അറ്റാക്ക് ആയത് കൊണ്ട് നമ്മക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല.. നമ്മള് അപ്പോൾ തന്നെ ബ്രൈക്കിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടി.. കാർ നിന്ന ഉടൻ നമ്മള് നമ്മള് മൂക്ക് പൊത്തി പിടിച്ചു ആ മാക്രിയെ നോക്കിയപ്പോൾ പെണ്ണ് നമ്മളെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി.. എന്നിട്ട് ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു ചിരിച്ച് കൊണ്ട് പുറത്തേക്കു നോക്കി ഇരുന്നു...
ആഹാ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ... നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടി...
****************
അല്ലേൽ തന്നെ വട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയം ആണ് ചെക്കൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തല്ലു ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നത്.. അപ്പോഴത്തെ ഒരു ആവേശത്തിൽ ചെയ്തത് ആണ്...
നല്ലണം വേദന ആയിക്കാണും അമ്മാതിരി കുത്ത് ആണ് നമ്മള് കൊടുത്തത്...
ശെരിക്കും ചെക്കന്റെ നോട്ടം കാണുമ്പോൾ പേടി ആവുന്നുണ്ട്.. പിന്നെ ഏതായാലും പെട്ട് ഇനി പേടി കാണിച്ചു നിൽക്കണ്ട എന്ന് കരുതി ഓനെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി നമ്മള് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ തിരിഞ്ഞ് ഇരുന്നു...
അപ്പോൾ ദേ ചെക്കൻ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മളെ സൈഡിൽ വന്നു കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്നു... നമ്മള് മെല്ലെ ഇടകണ്ണ് ഇട്ട് ഓനെ നോക്കിയപ്പോൾ ചെക്കൻ നമ്മളെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന നോട്ടം നോക്കുന്നുണ്ട്...
"എന്താ.... " നമ്മള് രണ്ടും കല്പിച്ചു ചോദിച്ചു...
"എന്താന്നോ.... നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മേടെ കല്യാണം.. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടി... "
എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് പുറത്ത് ഇറക്കി..
"എന്റെ കയ്യിന്ന് വിട്... വിടാൻ... "
"വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യുമെടി മര മാക്രി... "
എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ പിടിച്ചു ഒന്ന് കറക്കി കാറിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തി...........കാത്തിരിക്കൂ.........
