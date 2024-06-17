❤ Fighting Love ❤: ഭാഗം 5
രചന: Rizvana Richu
" ഈ കോന്തൻ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നെ.." ചോദ്യ ഭാവത്തിൽ നമ്മള് ഓനെ നോക്കുമ്പോൾ അതെ പോലെ തിരിച്ചും നോക്കുന്നുണ്ട്.
"എന്താ..." നമ്മളെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ആ കോന്തൻ ചോദിച്ചു..
"എന്താ എന്നോ നിങ്ങളല്ലേ എന്നോട് ഇത് എടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞത്.." നമ്മള് ഇത്തിരി ഗൗരവത്തോടെ ആണ് അത് പറഞ്ഞത്.."
"ഹേയ് are you mad ഞാൻ എപ്പോഴാ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് പുല്ലേ..." ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചെക്കന്റെ മുഖമൊക്കെ ചുവന്നത് നമ്മള് കണ്ടു.. കണ്ടിട്ട് ചെറിയ പേടിയൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിന്നു..
" നിങ്ങളല്ലേ എന്നോട് വിരൽ ചൂണ്ടി കാണിച്ചത്..." നമ്മള് രണ്ടും കല്പിച്ചു അങ്ങ് പറഞ്ഞു..
"ഹേയ് മാക്രി നിന്നോട് ആ ഡോർ ആണ് കാണിച്ചത് അത് വഴി ആ റൂമിൽ പോവാൻ..ഇന്ന് മുതൽ അതാണ് നിന്റെ റൂം... അല്ലാതെ ഇത് കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് കെട്ടിഎടുക്കാൻ അല്ല പറഞ്ഞത്... അണ്ടർ സ്റ്റാൻഡ്..."
"മാക്രി നിന്റെ മറ്റവൾ..." നമ്മള് പിറു പിറുതു....
" എന്തേലും പറഞ്ഞോ..." അവൻ വീണ്ടും നമ്മളെ മേത്തു കുതിരകേറാൻ വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന ഭാവത്തിൽ രണ്ട് ഷോൾഡറും മുകളിലേക്ക് പൊക്കി കാണിച്ചു..
"ഈ പാൽ എടുത്ത് തലയിൽ ഒഴിച്ചാലോ... കണ്ട്രോൾ സച്ചു.. ഇത് നിന്റെ വീടല്ല സൂക്ഷിചില്ലേൽ നീ പാൽ ഒഴിച്ചാൽ അവൻ വേണേൽ നിന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോയി കിണറ്റിൽ ഇടും അമ്മാതിരി സാധനം ആണ് അത്... " നമ്മള് ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു നമ്മളെ തന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു നിർത്തി.. എന്നിട്ട് പാലും ഫ്രൂട്സും ബെഡിൽ വെച്ച് തിരിഞ്ഞ് നോക്കാതെ ആ ഡോറിനു ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടന്നു..
****************
ഡോറിനു ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടന്ന അവൾ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി..
ഞാൻ കണ്ടു എങ്കിലും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ എന്റെ ലാപ്പിൽ തന്നെ നോക്കി ഇരുന്നു...
"ഇവളെന്താ ഇങ്ങനെ പരുങ്ങി കളിക്കുന്നത്.. ഇനി എന്ത് കുരിശ് ആണാവോ..പെണ്ണല്ലേ വർഗം നമ്പിക്കൂട.." നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവൾ നമ്മളെ ശൂ... ശൂ... എന്ന് സൗണ്ട് ആക്കി വിളിച്ചു...
ഞാൻ ചോദ്യഭാവത്തിൽ അവളെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കി..
"അതെ... ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ..." ഇത്തിരി പരുങ്ങി കൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു...
"ഹ്മ്മ്മ്മ്......" നമ്മള് പറഞ്ഞോ എന്ന രീതിയിൽ ലാപ്പിൽ തന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ആഞ്ഞു മൂളി..
"അതെ എനിക്കു തരുമോ.." അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് നമ്മള് ഒന്ന് ഞെട്ടി അവളെ നോക്കി....
"വാട്ട്..." കലിപ്പോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു...
"എനിക്കു ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ആണ്... ഒന്ന് മതി... "
അവള് പറയുന്നത് കേട്ട് നമ്മക്ക് ദേഷ്യം കയറി വന്നു...
എന്നെ ഒന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു ഞാൻ മിണ്ടാതെ നിന്നു...
"ഹേയ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ... അതോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു തരുമോ..."
"പടച്ചോനെ ഇവൾ ഇത് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാട് ആണ്... മോന്ത കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് മുഖം നോക്കി പൊട്ടിക്കാൻ ആണ് തോന്നുന്നത്... അപ്പോഴാണ് ഓൾ നമ്മളോട് കിസ്സിന് ചോദിക്കുന്നത്... വെറുപ്പ് ആണേലും തല്ലിയിട്ടില്ല ഇത് വരെ ഒരു പെണ്ണിനേയും ഇവൾ അത് തെറ്റിക്കും എന്നാ തോന്നുന്നത്...
****************
ഈ കോന്തൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്... ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല.. എന്റെ കാര്യം നടക്കണം എങ്കിലും അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവണം.. ഞാൻ ആ കോന്തന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു... നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ ആള് ഒന്ന് ഞെട്ടി...
"നീ എന്തിനാ കോപ്പേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്...." അവന്റെ ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞു വന്നിനു പിന്നെ എന്റെ കാര്യം നടക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് മിണ്ടാതെ നിന്ന്...
"എന്തിനാ കിടന്ന് ചൂടാവുന്നത് എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ പോയിക്കോളാം..."
"ഡീ... എന്നെ നിനക്ക് അറിയില്ല... മറിയാതിക്ക് നീ എന്റെ റൂമിന്ന് പോയിക്കോ അല്ലേൽ നീ എന്റെ കയ്യിന്റെ ചൂടറിയും..."
"എന്നാ അതൊന്നു കാണണമല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടിയിട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവു...." എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് കൈ നീട്ടിയതും...
"Noooo...... എന്ന് പറഞ്ഞു കലിപ്പ് കേറി അവൻ അലറി..."
നമ്മള് കയ്യിൽ എടുത്ത ആപ്പിൾ ഒന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവനെ തറപ്പിച്ചു നോക്കി...
"എന്റെ പടച്ചോനെ... ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്തതിന് ആണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്... എനിക്ക് വേണ്ട ഇതാ നിങ്ങൾ തന്നെ വലിച്ചു കേറ്റിക്കൊ...കാണാൻ കോടീശ്വരൻ എന്നാ സ്വാഭാവമോ തനി പിച്ചക്കാരൻ... " നമ്മള് വായിൽ തോന്നുന്നത് ഒക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങേര് പൊട്ടൻ നോക്കുന്നപോലെ നോക്കുകയാണ്.. നമ്മള് അവനെ നോക്കി ഒന്ന് മുഖം കോട്ടികൊണ്ട് റൂമിലേക്കു ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടന്നു...
************
"ചേ... ഇവൾ ഇതായിരുന്നോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അല്ല.. അങ്ങോട്ട് എടുത്തു ചാടി ഒന്നും പറയാത്തത് നന്നായി അല്ലേൽ നാണം കേട്ട് പോയേനെ..." നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഓളെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ റൂമിലേക്ക് പോവുന്നത് ആണ് കണ്ടത്...
"അതെ ഒന്ന് നിന്നെ..." നമ്മള് ഇത്തിരി കലിപ്പോടെ ഓളെ നോക്കി വിളിച്ചപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കലിപ്പ് ഉള്ള മുഖത്തോടെ ആണ് അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത്...
ഞാൻ ബെഡിൽ നിന്ന് ആ ഫ്രൂട്സ് മുഴുവൻ എടുത്തു അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു...
"നീ ഇത്ര ഡയലോഗ് അടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നീ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയാൽ മതി.." ഇത്തിരി കലിപ്പോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു..
"എനിക്ക് വേണ്ട.." മുഖത്ത് നോക്കാതെ ഒരു പുച്ഛ ഭാവത്തോടെ അവൾ പറഞ്ഞു..
"മരിയാതിക്ക് ഇത് പിടിക്കെടി പുല്ലേ.."
"എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ..."
"നിന്നോട് പിടിക്കാൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേൽ നീ ഇന്ന് ആ റൂമിലും കിടക്കില്ല പിടിച്ചു പുറത്താക്കും മരിയാതിക്ക് ഇത് വാങ്ങിചോണ്ട് പൊക്കോ.. " നമ്മള് ദേഷ്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പകച്ചു നമ്മളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാണ്...
"നിന്നോട് അല്ലെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്..." ഞാൻ എനിക്ക് ഉള്ള മുഴുവൻ ശബ്ദം എടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടന്ന് ഒന്ന് ഞെട്ടി അവൾ എന്റെ കയ്യിന്നു അത് വാങ്ങി...
****************
പെട്ടന്ന് അവന്റെ കലിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളോന്ന് പതറിപ്പോയി...
"പക്ഷെ നിനക്കുള്ള പണി വരാൻ കിടക്കുന്നെ ഉള്ളൂ മോനെ... ഇനി സച്ചു ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ നിനക്ക് ഇട്ട് പാര വെക്കാൻ ആണ്.. എന്നാലും തനി കണ്ടാമൃഗം തന്നെ.. ആദ്യം ഫ്രൂട്സ് ചോദിച്ചതിന് ചൂടായി ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ചൂടാവുന്നു.. ഇങ്ങേർക്ക് വട്ട് ആണെന്നാ തോന്നുന്നേ.. " നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു നമ്മളെ റൂമിൽ കയറി അങ്ങേര് തന്ന ഫ്രൂട്സ് എന്റെ ബെഡിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു...
"എന്നാലും ആ കോന്തൻ കലിപ്പ് കേറി കാണുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ത്രില്ല് ഉണ്ട് ഒന്ന് കൂടി ചൂടാക്കിയാലോ എന്ന് കരുതി നമ്മള് മെല്ലെ അങ്ങേരെ റൂമിലെക്ക് എത്തി നോക്കി.. ആ കോന്തൻ ഇപ്പോഴും ബെഡിൽ ഇരുന്ന് ലാപ് നോക്കുകയാണ്..
"ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് hubby... " നമ്മള് ഇളിച്ചോണ്ട് ഓനെ നോക്കി പറഞ്ഞപ്പോൾ... കലിപ്പ് കേറി അവൻ നമ്മളെ ഒന്ന് നോക്കി.. എന്നിട്ട് അടുത്ത് ഉള്ള സാധനങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ മാറി മാറി നോക്കുന്നുണ്ട്..
" hubby നിന്റെ മറ്റവൻ ആടി പുല്ലേ..." എന്ന് പറഞ്ഞു കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു ഫോൺ ചാർജർ എടുത്ത് എന്നെ ലക്ഷ്യം ആക്കി എറിഞ്ഞു... നമ്മളല്ലേ ആള് അവൻ ചുറ്റും നോക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ നമ്മക്ക് അപകടം മണത്തിനു അത് കൊണ്ട് നമ്മള് പെട്ടന്ന് തന്നെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തു.. ചാർജർ ഡോറിൽ തട്ടി താഴെ വീഴുന്ന സൗണ്ട് നമ്മള് കേട്ടു..
" നിന്റെ വേലത്തരം എന്നോട് എടുക്കാൻ വരണ്ട.. വന്നാൽ നീ വിവരം അറിയും കേട്ടോടി പുല്ലേ.. എന്ന് ഡയലോഗും അടിച്ചു ഡോറിൽ ഒന്ന് ആഞ്ഞു ചവിട്ടി പുറത്ത് നിന്നും ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തു... നമ്മള് ആണേൽ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു ഒരു വക ആയി...
"അവനെ ഇട്ട് പിരാന്ത് ആക്കിയപ്പോൾ എന്തൊരു സമാധാനം.. ഇനി സുഖമായി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം.. "
നമ്മള് ഓടി ചെന്ന് ബെഡിലേക്ക് ചാടി കയറി ഇരുന്നു.. സ്പ്രിങ് ബെഡ് ആയത് കൊണ്ട് നമ്മള് അതിന്റെ മേലെ ചാടി ഇരുന്നപ്പോൾ നമ്മളും അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ചാടികളിച്ചു...
"സംഭവം രാജയോഗം ആണ് പക്ഷെ കെട്ടിയോൻ ആണേൽ പിച്ചക്കാരന്റെ സ്വഭാവം.. എന്ത് ചെയ്യാനാ സഹിക്കുകതന്നെ... നമ്മള് ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്ത് കടിച് കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു..
കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കിടന്നപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചത്... സൈബ.. അവൾക്ക് ശെരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചത്.. അവളെ കോളേജിൽ ഒരുത്തൻ പിറകെ നടന്നു ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.. പക്ഷെ ഞാൻ ഓളെ കോളേജിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശെരിക്കും ഒന്നും അറിയുകയും ഇല്ലാ.. ഇനി അവളും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ... എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ അവൾ ഇതിന് സമ്മതിച്ചത്.. ആരുടേയോ കൂടെ പോവുന്നത് കണ്ട് എന്നല്ലേ ഒരാൾ പറഞ്ഞത്.. അയാൾ ഇനി കള്ളം പറഞ്ഞത് ആയിരിക്കുമോ... അതിന് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ.. എന്നാലും അവൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ.. ഇല്ലാ സൈബ നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഇനി മാപ്പില്ല.. ഉപ്പ പറഞ്ഞത് ആണ് ശരി.. നീ ഇനി നമുക്കൊക്കെ മരിച്ചു... " ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയി....
" ഉമ്മാ... ഉമ്മാ... " ഉറക്ക് ഞെട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് കണ്ണ് തുറക്കാതെ ഉമ്മാനെ വിളിച്ചു.. ഉമ്മാന്റെ മുഖം കണ്ടു എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആയിരുന്നു നമ്മളെ ശീലം.. പെട്ടന്ന് ആണ് നമ്മളെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഓർമ വന്നത്..
"ശോ... ഇവിടെ ആണെന്ന് ഉള്ളത് മറന്നു പോയി... " നമ്മള് വേഗം നമ്മളെ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കി.. നമ്മളെ വാൾപേപ്പർ നോക്കി.. നമ്മളെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് തല്ക്കാലം അതിലുള്ള ഉമ്മാനെ നോക്കി നമ്മള് സമാധാനിച്ചു... അപ്പോൾ ദേ ചിരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നു ആ തെണ്ടി സൈബ..
"എടി തെണ്ടി നീ കരണം ആണ് എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് എന്നിട്ട് നീ എന്നെ നോക്കി ഇളിക്കുന്നോ... " അവളെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നമ്മള് ഫോൺ ലോക്ക് ആക്കി ബെഡിൽ ഇട്ടു..
"പടച്ചോനെ മുള്ളാൻ മുട്ടിയിട്ട് വയ്യ... " നമ്മള് റൂം ഫുൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു...
"അല്ലാഹ് ഇതിനകത്ത് ബാത്രൂം ഇല്ലേ... എല്ലാം പണ്ടാരവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആവിശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഇല്ലാ.. ഇനി ഒരു മിനുട്ട് പോലും നമ്മക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല... നമ്മള് വേഗം ബെഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി..
"ദേ കിടക്കുന്നു അടുത്ത കുരിശ്.. പടച്ചോനെ ഈ കോന്തൻ പുറത്ത് നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തിനല്ലോ.. " നമ്മള് ഡോറിൽ ആഞ്ഞു മുട്ടി..........കാത്തിരിക്കൂ.........
[ad_2]