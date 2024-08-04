❤ Fighting Love ❤: ഭാഗം 52
രചന: Rizvana Richu
കാണുന്നത് സ്വപ്നം ആണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് നുള്ളി നോക്കി... അല്ല അല്ലാ.. ദേ നിൽക്കുന്നു സൈബയുടെ കൂടെ കല്യാണപ്പയ്യന്റെ വേഷത്തിൽ ഷിയാസ്....
നമ്മള് കിളി പോയ പോലെ നിന്ന് കണ്ണ് ഒന്ന് ചിമ്മുക പോലും ചെയ്യാതെ അവരെ തന്നെ നോക്കി നിൽപ്പാണ്... അപ്പൊ രണ്ടും നമ്മളെ നോക്കി ഇളിച്ചോണ്ട് അടുത്തേക്ക് വന്നു...
"എന്താടി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്.. നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ.. ഞാൻ സൈബ.. ഇപ്പൊ സൈബ ഷിയാസ്..." അവൾ ഷിയാസിനെ നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണ് ഇറുക്കി കാണിച്ചു നമ്മളോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മള് ശെരിക്കും ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആണ്...
അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും പിന്നെ ഇവിടത്തെ എല്ലാരും കൂടി നമ്മളെ ചുറ്റും വന്നു നിന്നു...
"നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് സച്ചു.. മുമ്പ് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതി നിന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്വന്തം ആക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നടക്കുകയാണ് എന്നോ... ഇത്രയേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളു നീ എന്നെ.. അത്രയും മോശമാണോടി നിന്റെ ഈ സൈബ..."
"അത്.. സോറി... സൈബ..." നമ്മക്ക് സങ്കടം അടക്കാൻ പറ്റിയില്ല.. പൊട്ടി കരഞ്ഞു...
"അബിയും ഞാനും ഇത്രയും അടുപ്പം ആവാൻ കാരണം നിന്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ള ഇഷ്ടം അവനോട് തുറന്നു ഞാൻ പറയിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാ.. എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ സമയവും അവൻ നിന്നെ കുറിച്ച് മാത്രം ആണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത്..."
"അതെ സച്ചു.. കുഞ്ഞുന്നാൾ മുതലേ ഞാനും അബിയും കൂട്ടുകാർ ആണ് അവൻ ഇത്രയും മാറിയത് അത് നിന്നോടുള്ള അവന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്.. എനിക്ക് സൈബയെ ഇഷ്ടം ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ അബിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.. അബി സൈബയോട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവൾക്കും ഇഷ്ടം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.. അത് വീട്ടിൽ എല്ലാരോടും സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ആണ് നിന്റെ ഈ ഒരു തീരുമാനം... "
"അതെ സച്ചു.. ലാമി ആദ്യം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അവളെ മുഖം നോക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ ആണ് തോന്നിയത്.. പക്ഷെ അവളെ നീ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ശെരിക്കും തകർന്നു പോയി.. പക്ഷെ അബിയെ നിനക്ക് ഇഷ്ടം ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.. അത് കൊണ്ട് ഒന്ന് കളിപ്പിക്കാം എന്ന് കരുതി.. പക്ഷെ നീ ഒരിക്കലും അത് എല്ലാരേയും വിളിച്ചു പറയും എന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല... നീ ഇത്രക്കും പൊട്ടി ആയിപോയല്ലോ..."
ഷിയാസും സൈബയും മാറി മാറി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മള് ശെരിക്കും തകർന്ന് പോയി...
നമ്മള് ആകെ തകർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് ഉമ്മാമ അടുത്തേക്ക് വന്നത്.. നീ എന്താ കരുതിയത് മോളെ.. സൈബയെ നമുക്ക് ഒക്കെ ഇഷ്ടം ആണ്.. അതിന് അർത്തം അബിയുടെ ഭാര്യ ആയി അവൾ വരുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണോ... ഈ കാന്താരിയല്ലാതെ എന്റെ അബിക്ക് വേറെ ഒരു പെണ്ണും ചേരില്ല... ഉമ്മാമ നമ്മളെ തലക്ക് ഒന്ന് കൊട്ടി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മക്ക് സന്തോഷാണോ അതൊ ഇനി വേറെ വല്ലതും ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.. നമ്മള് ഉമ്മാമയെ കെട്ടിപിടിച്ചു ഒരുപാട് കരഞ്ഞു.. നമ്മളെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒക്കെ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.. നമ്മക്ക് കുറ്റബോധം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല...
അവസാനം കരഞ്ഞു മനസ്സിന് ഒരു ആശ്വാസം തോന്നിയപ്പോൾ നമ്മള് കണ്ണൊക്കെ തുടച്ചു സൈബയുടെ അടുത്ത് പോയി അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു ഒരുപാട് സോറി പറഞ്ഞു..
"ഇനി ബാക്കി ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം... " ലാമി ഇളിച്ചോണ്ട് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു...
എല്ലാരോടും തീരുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞു നീ അങ് മുകളിലേക്ക് കയറി പോയില്ലേ.. അപ്പൊ തന്നെ നിനക്ക് അബിയെ ഇഷ്ടം ആണെന്നും ഇതൊക്കെ നീ സൈബയ്ക്ക് അബിയെ ഇഷ്ടം ആണെന്ന് കരുതിയും പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു.. പക്ഷെ അത് നീ തന്നെ പറയണം എന്ന് അബിയുടെ വാശി ആയിരുന്നു.. എല്ലാരേയും നീ കുറച്ചു വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചതല്ലേ അതോണ്ട് ഒരു പണി തരാൻ നമ്മളൊക്കെ കൂടി അങ് തീരുമാനിച്ചു... പിന്നെ അബിയുടെ ഭാഗത്തു ആണ് ശെരിയെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഓന്റെ കൂടെ നിന്നു... "
ശെരിക്കും നമ്മളെ സ്വഭാവം വെച്ച് ഓളെ തലമണ്ട പൊളിയെണ്ടത് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ അബിയെ എത്രയും പെട്ടന്ന് ഒന്ന് കാണണം എന്നായിരുന്നു.. നമ്മള് ചുറ്റും നോക്കി..
"എന്താ നീ നോക്കുന്നത്...."
"അബി എവിടെ ലാമി..."
നമ്മള് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓള് നമ്മളെ നോക്കി ഇളിക്കുകയാണ്.. നമ്മള് എല്ലാരേയും മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാരും നമ്മളെ നോക്കി ഒരു മാതിരി ചിരി ചിരിക്കെന്ന്.. നമ്മള് ഒന്നും പിടി കിട്ടാതെ അന്തം വിട്ട് നില്ക്കുംമ്പോൾ ആണ് പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു വിസിലടി കേട്ടത്...
നമ്മള് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും ആളെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മള് പെട്ടന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആയിപോയി.. ഇത്രയും സന്തൊഷം ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പോലെ തോന്നി...
സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു... കൈ വിട്ട് പോയി എന്ന് തോന്നിയ പലതും തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കണ്ട്രോൾ പറ്റാതെ ആയി...
ദേ അബി.. അല്ല എന്റെ അബി അവിടെ എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നു.. അല്ലേൽ തന്നെ നമ്മളെ കണ്ട്രോൾ പോയി നില്ക്കാ അതിന്റെ കൂടെ ആ കോന്തൻ ചിരിക്കുക കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ... അവിടെ അത്രയും ആൾക്കാർ ഉണ്ട് എന്നൊന്നും നമ്മള് നോക്കീല്ല.. ഓടി ചെന്ന് ആ കോന്തനെ കെട്ടിപിടിച്ചു...
ഹാളിൽ മുഴുവൻ കയ്യടിയും വിസിലടിയും കൊണ്ടുള്ള ബഹളം ആയിരുന്നു.. നമ്മള് അതൊന്നും കാര്യാക്കില്ല നമ്മള് കോന്തനെ അങ് മുറുക്കെ പിടിച്ചു ആ നെഞ്ചിൽ തല അമർത്തി വെച്ച് അങ് നിന്നു.. ഇത് വരെ ഉണ്ടായ വിഷമങ്ങൾ ഒക്കെ എവിടെയോ ആവിയായി പോയ പോലെ തോന്നി... ചെക്കന്റേയും കിളി പോയിന്നാ തോനുന്നു നമ്മളെ പോലെ തന്നെ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്...
****************
ഓടി അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വെല്യ ഗമയിൽ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഹക്ക് എല്ലാരേയും മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും എന്ന് നമ്മള് കരുതിയില്ല.. പെണ്ണ് വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ ഗമയിൽ നിൽക്കണം എന്ന കാര്യം പോലും നമ്മള് മറന്നു പോയി... അല്ലേൽ തന്നെ നേരത്തെ അവളെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മക്ക് ആകെ വല്ലാതെ ആയിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പിടിച്ചു നിന്നത് ആണ്..
എല്ലാം മറന്നു നമ്മള് അങ്ങ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് ആരോ ആക്കി ചുമക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ... അപ്പോഴാ നമ്മക്കും ബോധം വന്നത്...
"എടി മാക്രി മാറടി.. ദേ എല്ലാരും നോക്കുന്നു...
നമ്മള് മെല്ലെ ഓളെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു നമ്മളെ വയറിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച കൈ മെല്ലെ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു.. എന്റെ അള്ളോഹ് നോ രക്ഷ.. പെണ്ണ് ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ അതെ നിൽപ്പ് നിൽക്കുകയാ..
നമ്മക്ക് ആണേൽ ചടച്ചിട്ട് വയ്യാ.. എല്ലാരും ആണേൽ നമ്മളെ നോക്കി ഇളിക്കുന്നുണ്ട് ...
പിന്നെ ഒരു രക്ഷ ഇല്ലാതെ ആയപ്പോൾ നമ്മള് ഓളെ കയ്യില് ഒരു നുള്ളു വെച്ച് കൊടുത്തു...
****************
ചെക്കന് ചടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മക്ക് അറിയാം.. എന്നാലും നമ്മക്ക് പിടി വിടാൻ തോന്നണ്ടേ..ഹിഹി..
അപ്പോഴാ കോന്തന്റെ വക ഒരു നുള്ള്..
"ആ എന്താ കൊന്താ നുള്ളുന്നെ..." നമ്മള് അലറി.. അപ്പൊ ആ കോന്തൻ നമ്മളെ നോക്കി ഒരു അവിഞ്ഞ ഇളി പാസാക്കാ.. പിന്നെ കണ്ണ് കൊണ്ട് എന്തോ ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.. നമ്മള് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാരും കൂടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി... നമ്മള് സൈക്കളിൽ നിന്ന് വീണ ഇളി അങ് പാസാക്കി...
ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവസം ആണ് നമ്മക്ക് ഇത്... മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം വെച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ചാർത്തിയ മഹർ ഒന്നുകൂടി നമ്മളെ കഴുത്തിൽ വീണ്ടും അണിയിച്ചു തന്നു...
ഫങ്ക്ഷന് ഒക്കെ അടിപൊളി ആയി.. ഇന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ആണ് നടത്തിയത് എങ്കിലും മറ്റന്നാൾ ഒരു ഗ്രാന്റ് ഫങ്ക്ഷന് നടത്തുന്നുണ്ട്... നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു ഷിയാസും സൈബയും ഷിയാസിന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോയി.. മറ്റന്നാൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് ആണ് ഫങ്ക്ഷന്...
രാത്രി ആവാറായപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടുകാർ ഒക്കെ പോവാൻ ഇറങ്ങി...
"എന്നാ നമ്മള് പോയി വരാം.. മോളെ സച്ചു ഈ ലാമി എവിടെ.. അവൾ എന്താ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ ഉള്ള പ്ലാൻ ആണോ.. നീ പോയി അവളെ വിളിച്ചിട്ടു വാ... "
"ഉമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കി.. ഷബിനേയും കാണാൻ ഇല്ലാ.. അപ്പൊ ഉറപ്പാ രണ്ടും കൂടി ഇവിടെലും നിന്ന് കിന്നരിക്കുന്നുണ്ടാവും...
നമ്മള് ഓളെ വിളിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു മുകളിലേക് പോവുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഇളിച്ചോണ്ട് ആ പോത്ത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു..
"എവിടെ പോയിരുന്ന് കിന്നരിച്ചു വരുകയാ മഹാറാണി..."
നമ്മള് ഇളിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പെണ്ണ് നമ്മളെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു കാണിച്ചു..
"ഷബി വിടണ്ടേ മോളെ.."
"ദേ എല്ലാരും പോവാൻ ഇറങ്ങി നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.."
അപ്പൊഴാ ഓളെ കയ്യില് നമ്മള് ഒരു കവർ കണ്ടത്..
"ഇത് എന്താടി... ഷബി തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണോ..?
"ഗിഫ്റ്റ് തന്നെ ആണ് പക്ഷെ ഷബി എനിക്ക് തന്നത് അല്ലാ.. അബി നിനക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ തന്നത് ആണ്.. "
"അബി എനിക്ക് താരൻ തന്നതോ..."
"അതെ.. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു.. ഇന്ന് ഇത് ഇട്ടിട്ട് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനും പറഞ്ഞു... ഹ്മ്മ്മ് ഹ്മ്മ്മ് നടക്കട്ടെ.. കൊച്ചു ഗള്ളി.. നടക്കട്ടെ ഹിഹിഹി.."
എന്നും പറഞ്ഞു എന്റെ വയറ്റിയിട്ട് ഒരു കുത്തും തന്ന് ആ കവറും എന്റെ കയ്യിൽ തന്ന് പെണ്ണ് ഇളിച്ചോണ്ട് താഴേക്ക് പോയി...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
എല്ലാരും പോയ ശേഷം നമ്മള് ആ കവർ തുറന്ന് നോക്കി... വൗ... നല്ല അടിപൊളി സാരി.. അതും ബ്ലാക്ക് കളർ.. ഉഫ്ഫ്ഫ് അല്ലേലും നമ്മളെ മുത്തിന്റെ സെലെക്ഷൻ പൊളിയാണ്...
നമ്മള് വേഗം ആ സാരിയും ഉടുത്തു നല്ല അടിപൊളിയായി റൂമിലേക്ക് ചെന്നു...
****************
നമ്മള് റൂമിൽ നിന്ന് ഷിയാസിനോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ ആണ് റൂമിന്റെ ഡോർ തുറക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടത്.. അങ്ങോട്ട് നോക്കിയതും എന്റെ അല്ലാഹ് ഉഫ്ഫ്ഫ്... ഇത് എന്താ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന മാലാഖയോ... ഈ തെണ്ടിക്ക് എന്ത് മൊഞ്ചാണ് അല്ലാഹ്.. എന്നാലും നമ്മള് അത് അത്ര പെട്ടന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാലോ... കണ്ട്രോൾ തരണേ റബ്ബേ..
പെണ്ണ് ഇളിച്ചോണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട്.. നുണക്കുഴി കാട്ടിയുള്ള അവളുടെ ചിരി.. ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന കാപ്പി കണ്ണുകൾ.. ഗ്ഗോതമ്പ് നിറമുള്ള അവളുടെ തല മുടികൾ കാറ്റിൽ നൃത്തം വെക്കുന്നു.. സംഭവം നമ്മള് അന്തം വിട്ടെങ്കിലും നമ്മള് നല്ലോണം കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് നിന്ന്... അവളെ കാണാത്ത പോലെ ഫോണിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു നിന്നു...
പെണ്ണു നമ്മള് ഒന്ന് നോക്കാൻ പഠിച്ച പണിയൊക്കെ പലതും നോക്കുന്നുണ്ട്.. നമ്മള് മൈൻഡ് ആക്കാതെ ഷിയാസിനോട് സംസാരിച്ചോണ്ട് നിന്നു... നമ്മക്ക് ചിരി വന്നിട്ട് വയ്യാ എങ്കിലും പിടിച്ചു നിന്നു...
"ഓഹോ അത്രയ്ക്ക് ആയോ.. എന്നെ നോക്കാൻ പറ്റില്ലാല്ലേ... " എന്നും പറഞ്ഞു ആ മാക്രി നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ പിടിച്ചു വാങ്ങി ഒറ്റ ഏറ്.. ഫോൺ 4 കഷ്ണങ്ങൾ.. എനിക്ക് വല്ല ആവിശ്യം ഉണ്ടോ... ഇങ്ങനൊരു കാന്താരി...
****************
ഒന്റെ കളി കണ്ടില്ലേ.. നമ്മക്ക് അടിമുതൽ അങ് തരിച്ചു കേറി.. അല്ലേലും ഈ സച്ചുനോടാ കളി ഹിഹിഹി.. പാവം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.. കിളി പോയ പോലെ നിൽപ്പുണ്ട്..
" നീ ഇത് എന്ത് പണിയാ കാട്ടിയെ.. എന്തിനാ എന്റെ ഫോൺ നശിപ്പിച്ചത്.. "
"ഞാൻ ഇവിടെ കുളിച്ചൊരുങ്ങി ഈ സാരിയും ഉടുത്തു വന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കാതെ ഫോൺ വിളിച്ചിരുന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം.. അല്ലേലും ഉടുത്തു ഒരുങ്ങി വന്ന എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ..."
എന്നും പറഞ്ഞു നമ്മള് ഒരു ലോഡ് പുച്ഛം വാരി വിതറി തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതും പിന്നിൽ നിന്ന് ആ കോന്തൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഒറ്റ വലി.. നമ്മള് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു ഓന്റെ നെഞ്ചത് തന്നെ വീണു.... 😍😍....കാത്തിരിക്കൂ.........
[ad_2]