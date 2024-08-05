❤ Fighting Love ❤: ഭാഗം 53
രചന: Rizvana Richu
നമ്മള് അപ്പൊ തന്നെ ഓന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോവാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ആ കോന്തൻ നമ്മളെ അരയിൽ പിടുത്തം എട്ടിന്... നമ്മള് ഇത്തിരി കലിപ്പോടെ തന്നെ ഓനെ നോക്കി...
"എന്താടി ഉണ്ടക്കണ്ണി നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നെ..."
"എന്താ എനിക്ക് നോക്കി കൂടെ..."
"നോക്കിക്കോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണോ നോക്കുകാ.. ഇന്ന് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലെടി അപ്പൊ ഇത്തിരി റൊമാന്റിക് ആയി നോക്കികൂടെ... "
"അയ്യടാ... റൊമാന്റിക് ആയി നോക്കേണ്ട ഒരു മൊതല്...."
"എന്താടി എന്റെ മോന്താ കണ്ടാൽ റോമന്റ്സ് വരൂലേ.."
"ഇല്ലാ..."
"ആഹ അതൊന്ന് കാണണമല്ലോ..." എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കറക്കി ചുമരിൽ ചാർത്തി നിർത്തി...
അവന്റെ കൈപ്പത്തിയുടെ ചൂട് നമ്മളെ അരയിൽ അറിയുന്നുണ്ട്...
ഒന്റെ മുഖം നമ്മളെ മുഖത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് വന്നു... പൂച്ച കണ്ണുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഓന്റെ ആ നോട്ടം.. എന്റെ അല്ലൊഹ് അൺസഹിക്കബിൾ...
കൂടാതെ നമ്മളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുക കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മക്ക് വെല്ല്യ ഗമയിൽ നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല... നമ്മളും ജാഡ ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.. ഹിഹി...☺️
"എന്താ ഇപ്പൊയും റൊമാൻറ്സ് വരുന്നിലെ.."
നമ്മളെ ചെവിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് മെല്ലെ ഒനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മക്ക് ആകെ വല്ലാതായി പോയി...
"ആഹ എന്റെ കാന്താരിക്ക് നാണം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ..."
നമ്മളെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു കാണിച്ചപ്പോൾ നമ്മള് ഓന്റെ നെഞ്ചിൽ മെല്ലെ ഒരു കുത്തു കൊടുത്തു...
"സച്ചു......."
"ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്..."
"ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ...."
"എന്തിനാ..."
" കണ്ണടക്ക് പെണ്ണെ...."
***************
അവൾ കണ്ണടച്ചപ്പോൾ അവൻ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവളുടെ ചുണ്ടിന്റെ മേൽ വെച്ചു... അവൾ അവന്റെ കൈകളിൽ പിടുത്തം മുറുക്കി.. കുറച്ചു സമയം എല്ലം മറന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു....
പിന്നെ മെല്ലെ അവൻ മുഖം മാറ്റി വെച്ച് അവളുടെ ചെവിയിൽ പോയി മെല്ലെ വിളിച്ചു...
"സച്ചു....."
അവൾ മെല്ലെ കണ്ണ് തുറന്നു അവനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു...
"പോവാം...."
"പോവാനോ എവിടേക്ക്...."
"അതൊക്കെ ഉണ്ട്... നീ വാ..."
"സമയം 12 മണി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ പോവുന്നെ... "
"12 മണി ആയാൽ എന്താ.. നിന്നെ ഞാൻ അല്ലെ വിളിക്കുന്നെ.. എന്റെ കൂടെ വരാൻ നിനക്ക് പേടി ഉണ്ടോ മാക്രി.."
"മാക്രി നിങ്ങളെ കെട്ടിയോള്..."
"അതാണല്ലോ നിന്നെ വിളിച്ചത്..."
"ആണോ എന്നാ വാ പോവാം..."
എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ അവന്റെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചു...
"കൈ പിടിച്ചു വലിക്കാതെ പെണ്ണെ.. ഞാൻ ബുള്ളെറ്റിന്റെ ചാവി എടുക്കട്ടേ.. നീ മെല്ലെ പോയി ആരേലും പുറത്തു ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം...
**************
ആ കോന്തൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മള് സാരിയുടെ മുന്താണി അറയിൽ ചുരുട്ടി കുത്തി മെല്ലെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി.. അല്ലേലും ഈ കാര്യത്തിൽ പണ്ടേ നമ്മള് മിടുക്കിയ...
നമ്മള് പമ്മി പമ്മി.. മെല്ലെ താഴെ ഇറങ്ങി ഹാളിന്റെ ഡോർ തുറന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി...
"ഈ കോന്തൻ ഇത് എന്താ വരാത്തത്... ഇനി നമ്മളെ പറ്റിച്ചത് ആയിരിക്കോ... അങ്ങനെ ആണേൽ ഇന്ന് ഓന്റെ മയ്യത്തു ആയിരിക്കും.."
നമ്മക്ക് കാത്തിരുന്നു പിരാന്ത് പിടിച്ചു തിരിച്ചു അകത്തു കയറാൻ പോയപ്പോൾ ദേ വരുന്നു നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ...
ചെക്കനെ കണ്ടതും നമ്മള് ആകെ അന്തം വിട്ടു പോയി... ത്രീ ഫോർത്തു പാന്റും ബ്ലാക്ക് ടി ഷർട്ടും.. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും ഷോള്ഡറില് ഒരു ബാഗും.. ബൈക്കിന്റെ ചാവിയും വിരലിൽ ഇട്ട് കറക്കി കൊണ്ട് വരുവാ...
"പോവാം...."
ചെക്കൻ പോവാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് കേട്ട് എങ്കിലും നമ്മള് ഈ ചെക്കനെ കണ്ട് അന്തം വിട്ട് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാ...
"നീ എന്താ പെണ്ണെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്..."
"അല്ലാ.. ഇതെവിടെക്കാ പോകുന്നെ.. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് റൈഡ് നടത്തി വരാൻ ആണെന്ന്.. ഇതെന്താ ബാഗ് ഒക്കെ..."
"അതൊക്കെ സർപ്രൈസ് ആണ് മോളെ.. ഒരു കാര്യം മാത്രം നീ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മള് തിരിച്ചു വരില്ല നാളെ രാവിലെയെ വരൂ... ഇനി ഒരൊന്ന് കുത്തി ചോദിക്കണ്ട ബാക്കിയൊക്കെ സർപ്രൈസ്..."
"അതൊക്കെ ഒക്കെ.. പക്ഷെ ആരോടും പറയാതെ പോയിട്ട് നാളെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാമ വഴക്ക് ഇണ്ടാക്കുംട്ടോ.."
"അതൊന്നും ഓർത്തു നീ ടെൻഷൻ ആവണ്ട എല്ലാരും രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കും മുമ്പ് നമ്മള് ഇവിടെ എത്തും... നീ പേടിക്കാതെ വാ പെണ്ണെ..."
എന്നും പറഞ്ഞു നമ്മളെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു കാണിച്ചു ചെക്കൻ ബുള്ളെറ്റ് എടുത്തു മെല്ലെ തള്ളി ഗെയ്റ്റിന് പുറത്തു കൊണ്ട് വെച്ചു.. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ കയറിയിരുന്ന് നമ്മളെ നോക്കി ഇളിച്ചോണ്ട് വണ്ടിയിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞു.. നമ്മള് പിന്നെ കേൾക്കേണ്ട താമസം ചാടി കയറി ഇരുന്നു...
"ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഉണ്ടേൽ എനിക്ക് വല്ല ജീൻസ് പാന്റും ടോപ്പും വല്ലതും വാങ്ങി തന്നുടെ മനുഷ്യ.."
"സ്വഭാവമോ ആണിന്റെ രൂപത്തിൽ എങ്കിലും പെണ്ണായി കാണാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലേ പെണ്ണെ...ഹിഹി.."
എന്നും പറഞ്ഞു നമ്മളെ കളിയാക്കി ഇളിക്കാൻ തുടങ്ങി.. നമ്മള് അപ്പൊ തന്നെ നടുപ്പുറം നോക്കി ഒരു കുത്തു അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്തു.. ഈ സച്ചുനോടാ കളി ഹിഹി...
ചെക്കൻ നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു താരാടി എന്നും പറഞ്ഞു ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ട് വിട്ടു... നമ്മള് ഒന്റെ പിന്നിൽ ഓന്റെ അരയിലൂടെ കൈ ഇട്ട് ഓനെ കെട്ടിപിടിച്ചു അങ് ഇരുന്നു....
ഉഫ്ഫ്ഫ്ഫ്... ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാ.. ഈ തണുപ്പുള്ള രാത്രി നമ്മളെ ചെക്കനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപിടിച്ചു ബുള്ളറ്റിൽ കറങ്ങുന്ന ആ സുഖം വേറെ തന്നെ ആണ് മക്കളെ...
****************
നമ്മളെ കെട്ടിപിടിച്ചു ഇരുപ്പുണ്ടെലും പെണ്ണിന്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കാൻ ഇല്ലാ.. പൊതുവെ നിങ്ങക്ക് അറിയാലോ കലപില പാത്തു ആണല്ലോ.. ഇതിപ്പോ അനക്കം ഒന്നും ഇല്ലാ.. ഇനി ഉറങ്ങി പോയോ റബ്ബേ...
"അതെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ നീ.."
"ഉണ്ടല്ലോ എന്തെ.."
"അല്ല ഒച്ചപ്പാട് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ..."
"അതാണോ പ്രശ്നം ഇപ്പോ ശെരിയാക്കി തരാം..."
"കൂഊഊഊയ്യ്..... കൂയ്യ്....."
നമ്മള് അത് പറഞ്ഞതും പെണ്ണ് കൂക്കി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി...
"എടി മാക്രി നിർത്തു... ഇവളോട് ഒന്നും പറയാനും പറ്റില്ലാലോ റബ്ബെഹ്.. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിന്നെ സഹിക്കണ്ടേ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ആണ്..."
"എനിക്ക് എന്താ അതിനു കുറവ് ചെക്കാ.."
"കുറവൊന്നും ഇല്ലാ എല്ലാം ഇത്തിരി കൂടുതൽ ആണ് അത്രയേ ഉള്ളു.. ഹിഹി..."
"ഹിഹിഹി....."
പിന്നെ പെണ്ണ് വായ പൂട്ടിയിട്ടില്ലാട്ടോ.. ഒരേ സംസാരം ആയിരുന്നു...
****************
ചെക്കൻ പോയി പോയിഇപ്പൊ ഒരു കാട്ടിൽ ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്...
എന്റെ റബ്ബേ ഇവൻ എന്നെ വല്ലെടുത്തും കൊണ്ട് പോയി കളയാൻ ഉള്ള പ്ലാൻ ആണോ..
"അല്ല ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോവുന്നെ..."
"കാണാൻ പോവുന്ന പൂരം എന്തിനാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്.. നീ കുറച്ചു സമയം കൂടി ക്ഷമിക്ക് പെണ്ണെ..."
അത് പറഞ്ഞതും ചെക്കൻ ബ്രൈക് പിടിച്ചു... നമ്മള് ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി.. ആ കോന്തനും...
"എത്തിയോ.. ഈ കൊടും കാട് കാണിച്ചു തരാൻ ആണോ എന്നെ കൊണ്ട് വന്നത്.."
നമ്മള് അത് പറഞ്ഞതും ചെക്കൻ നമ്മളെ നോക്കി ഇളിച്ചു കൊണ്ട് പിന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് നമ്മളെ കണ്ണ് പൊത്തി പിടിച്ചു...
എന്നിട്ട് നമ്മലെയും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു... അതിനിടയിൽ നമ്മള് എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടും ഒന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല ഹംക്ക്...
കുറച്ചു നടന്നപ്പോൾ ചെക്കൻ നടത്തം നിർത്തി.. നമ്മളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കൈ എടുത്തു...
നമ്മള് പതിയെ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയതും സ്വപ്നമാണോ സത്യമാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത പോലെ തോന്നി...
നമ്മള് വാ പൊളിച്ചു നിന്ന് പോയി..
അത് വരെ ഒരു കാട്ടിൽ ആയിരുന്നു എന്ന ഫീൽ പോലും മാറി മറഞ്ഞു.. ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ലൈറ്റ് പിടിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു... നടുവിൽ ഒരു കട്ടിലയും ബെഡും.. ബെഡിനു ചുറ്റും വെയ്റ്റ് കർട്ടൺ... ചുറ്റും ഒരുപാട് കാൻഡിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു... ബെഡിൻ മുല്ലപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിചിരിക്കുന്നു... ശെരിക്കും ഒരു കൊച്ചു സ്വർഗം പോലെ തോന്നി.. ഇളം കാറ്റിൽ ആ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം നമ്മളെ തലോടുന്നു... അറിയാതെ തന്നെ ചുണ്ടുകൾ പല തവണ wow എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്...
"എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ട്ടം ആയോ.."
" ഇഷ്ടം ആയൊന്നോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി.. അമാസിങ്.... thank u so much..."
നമ്മക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ആയി.. അതിന് നമ്മള് ആ കോന്തന് കെട്ടിപിടിച്ചു ഒരു കിസ്സും കൊടുത്തു.... അപ്പൊ ദേ ചെക്കൻ നമ്മളെ പൊക്കിഎടുത്തു... ...കാത്തിരിക്കൂ.........
