❤ Fighting Love ❤: ഭാഗം 9
രചന: Rizvana Richu
" നീ ഇങ്ങനെ തറപ്പിച്ചു നോക്കണ്ട.. എവിടെയും പോയി ബോംബ് വെക്കാൻ ഒന്നും അല്ലാ.. " അവന്റെ നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മള് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. "ഒക്കെ ഇങ്ങള് കാര്യം എന്താച്ചാ പറയൂ..." " നിന്റെ ഇക്കാക്ക് അതായത് നമ്മളെ കെട്ടിയോനിക്ക് എന്ത് പണി കൊടുക്കാനും നീ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം.. " നമ്മള് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെക്കൻ വാ പൊളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മള് ഓനെ ഒന്ന് തട്ടി വിളിച്ചു.
. "എന്റെ പൊന്ന് ബാബി ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് ബോംബ് തന്നെ ആയിരുന്നു.. " "നിനക്ക് പറ്റില്ലേൽ പോ.. ഞാൻ വേറെ ആളെ നോക്കികോളാം.." നമ്മള് ഓനെ നോക്കി മുഖം കോട്ടികൊണ്ട് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ പോയപ്പോൾ ചെക്കൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു.. "നിങ്ങള് പിണങ്ങല്ലേ... നമ്മളെ ഇക്കാനെ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ഹെല്പ് ചെയ്യാനും നമ്മള് റെഡി ആണ്.. എന്താ പോരെ... "
അവൻ നമ്മളെ നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളും ഓനെ നോക്കി ചിരിച്ചു.. "നമ്മളും കൂടെ ഉണ്ടാവും സച്ചു..." നമ്മള് പറയുന്നത് ഒക്കെ കേട്ടു നിന്ന സഹലയും നഹലയും അടുത്തേക്ക് വന്നു പറഞ്ഞു.. നമ്മള് എല്ലാരോടും താങ്ക്ഡ് പറഞ്ഞു.. "അപ്പൊ ഇനി കിച്ചണിൽ പോയി അത് കഴിക്കാലോ..." നമ്മളെ നോക്കി അത് പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഷഹീ കിച്ചണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചു നടന്നു... "എടാ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോയി കഴിക്ക്..."
നമ്മള് ഓന്റെ പിറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.. "അതൊക്കെ പിന്നെയും ആവാലോ..." പിറകോട്ടു എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണ് ഇറുക്കി കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... "ഒന്ന് കൈ എങ്കിലും കഴുകി കഴിക്ക് എന്റെ ഷഹീ.. " നമ്മള് വീണ്ടും ഓനെ നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു..
" അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കഴുകണമല്ലോ.. വെള്ളം അമൂല്യമാണ്.. വെറുതെ എന്തിനാ രണ്ട് തവണ കഴുകി കളയുന്നത്..." ഡയലോഗും അടിച്ചു ഒരുമാതിരി ചിരി ചിരിച്ചു അവൻ കിച്ചണിൽ കയറി അവന്റെ പണി തുടങ്ങി.. നമ്മള് ഓന്റെ തീറ്റ കണ്ടു ഒരേ ചിരി ആയിരുന്നു..
നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ ലേറ്റ് ആവുന്നു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മള് എല്ലാരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു.. നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാരും ഉണ്ട്.. കഴിചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ണ് ഒരാളിൽ ഉടക്കി.. ആ കണ്ണുകൾ നമ്മളെ നോക്കുകയാണ്... "ഈ ഷബീൽ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നെ.. അല്ലേലും ഇവന്റെ നോട്ടവും കളിയും എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക് ഉണ്ട്.. എന്തേലും ചോറ ആവുമോ പടച്ചോനെ.. "
നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു ഓനെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ കോന്തൻ നമ്മളെ നോക്കി കണ്ണ് ഇറുക്കി കാണിച്ചു.. നമ്മള് ഒന്ന് ഞെട്ടി എങ്കിലും പെട്ടന്ന് തന്നെ അവന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് നമ്മളെ നോട്ടം മാറ്റി.. ആ നോട്ടം നേരെ ചെന്നത് വേറെ ഒരാളെ മുഖത്തെക്ക് ആയിരുന്നു.. നമ്മളെ നോട്ടം സനയുടെ മുഖത്തു വന്നു പതിച്ചപ്പോൾ സന നമ്മളെ കണ്ണുരുട്ടി കൊണ്ട് നോക്കുകയായിരുന്നു.. "പടച്ചോനെ ഇവൾ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നെ.
. അപ്പോഴാ നമ്മക്ക് രാവിലെ നടന്ന കാര്യം ഓർമ വന്നത്... നമ്മള് ഓളെ നോക്കി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കാണിച്ചു... നോ രക്ഷ പെണ്ണ് ഇപ്പോഴും കലിപ്പിൽ ആണ്... നമ്മള് വേഗം ഷഹീയെ നോക്കിയപ്പോൾ ചെക്കൻ ഒടുക്കത്തെ തീറ്റയാണ്.. "പടച്ചോനെ ഇവൻ ഈ കഴിക്കുന്നത് ഒക്കെ എങ്ങോട്ട് പോവുന്ന്.. ഇത്ര മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് ഇവൻ തടിയൊന്നും വെക്കുന്നില്ലല്ലോ... നമ്മള് ഓനെ നോക്കി ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ചെക്കൻ നമ്മളെ ഒന്ന് നോക്കി..
നോക്കിയത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മള് കണ്ണ് കൊണ്ട് ഓനിക്ക് സനയെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു.. അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ സനയെ ഒന്ന് നോക്കി ഓള് നമ്മളെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ചെക്കൻ അലാക്കിലെ ചിരി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി.. ചിരിയുടെ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ എല്ലാരുടെയും നോട്ടം അവനിലേക്ക് ആയി.. "പടച്ചോനെ ഈ ചെക്കൻ ഇത് കൊളമാക്കും..." "നീ എന്താടാ ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നെ അതും ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന്.."
ഓന്റെ ചിരി കണ്ടിട്ട് ഉമ്മാമ ഇത്തിരി ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചു.. "ഒന്നുമില്ല ഉമ്മാമ നമ്മള് കോളേജിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചു ചിരിച്ചു പോയതാ... അവൻ മെല്ലെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു തടിയൂരി.. ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും കൂടി സൊറ പറഞ്ഞു ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് നമ്മളെ ഫോൺ റിങ്ങ് ചെയ്തത് നമ്മള് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ എല്ലാരും സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മള് ഫോൺ എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് പോയി നമ്മളെ റൂമിലേക്ക് കയറി ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു...
നമ്മള് ഒരുപാട് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും വിളിച്ച ആള് ഒരു മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല.. പിന്നെ ഫോൺ കട്ട് ആയി.. ഫോൺ നമ്മള് റൂമിൽ വെച്ച് താഴെ ഇറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോൺ വീണ്ടും റിങ്ങ് ചെയ്തു നമ്മള് ഫോൺ നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പച്ചി എന്ന് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു.. നമ്മള് സന്തോഷത്തോടെ ഫോൺ അറ്റന്റ് ചെയ്തു.. "ഹെലോ ഉപ്പച്ചി... സുഖമാണോ..." "ഓ അപ്പൊ ഉപ്പച്ചിടെ വായാടിക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ ഓർമ ഉണ്ട്.."
"അതെന്താ ഉപ്പച്ചി അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ.. " “ ഒന്നും ഇല്ല നീ ഉപ്പചീനെയും ഉമ്മചീനെയും ഒന്നു വിളിച്ചില്ലാലോ..." "എന്റെ പൊന്നു ഉപ്പച്ചി നമ്മക്ക് ടൈം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാ..." "ഓ നമ്മളെ മരുമോനെ സ്നേഹിച്ചു സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാവും അല്ലെ.." ഉപ്പ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. "സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ആ കോന്തന് എന്തൊക്കെ പണി കൊടുക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ചാ എനിക്ക് ടൈം കിട്ടാത്തത്.. "
നമ്മള് ഇതും ആലോചിച്ചു നിന്നപ്പോ ആയിരുന്നു എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ എന്ന് ഉപ്പച്ചി ചോദിച്ചത്.. "ഹേയ് ഒന്നുല്ല നമ്മള് നമ്മളെ കെട്ടിയോനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു പോയതാ.." "ഹഹഹ.. എന്ന ഉമ്മച്ചിക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കാം.." ഉപ്പ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഉമ്മാക്ക് ഫോൺ കൊടുത്തു.. "ഹെലോ മോളെ.." "ആ ഉമ്മച്ചി പറഞ്ഞോളൂ... " "ഉമ്മാക്ക് മോളോട് കുറച്ചു കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ട്..." "മോളെ സച്ചു.. നീ രാവിലെ എണീക്കണം.. മടിയില്ലാതെ കുളിക്കണം..
നിന്റെ കുരുത്തകേടോന്നും അവിടെ കാണിക്കാരുത്.. നല്ല അനുസരണയോടെ നിൽക്കണം.. അടുക്കളയിൽ സഹായിക്കാണം... വായിൽ തോന്നുന്നത് ഒന്നും വിളിച്ചു പറയരുത്.. എല്ലാരോടും ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറണം.." ഇതൊക്കെ അല്ലെ ഉമ്മച്ചി നിങ്ങക്ക് പറയാനുള്ളത്.. നമ്മള് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് പെട്ടന്ന് ഒന്നും മറുപടി പറയാൻ പറ്റിയില്ല... "അപ്പൊ നിനക്ക് എല്ലാം അറിയാം..." ഉമ്മ ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു...
"ഇതൊക്കെ കെട്ടിച്ചു വിടുന്ന പെണ്മക്കളോട് ഉമ്മമാരെ സ്ഥിരം ഡയലോഗ് അല്ലെ.. " നമ്മളെ സംസാരം കേട്ടു ഉമ്മച്ചി ഒരേ ചിരിയായിരുന്നു.. "മോളെ ഞാൻ വേറൊരാൾക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കാം.." "അതാരാ..." ഉമ്മ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മള് സംശയത്തോടെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു.. "ഹലോ സച്ചു... ഓർമ ഉണ്ടോ..." സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മക്ക് ആളെ പിടികിട്ടി.. "എടി ലാമി നീയോ.. നീ എപ്പോ അവിടെ എത്തി..." "ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വന്നു...
ഇവിടെ നിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും തനിച്ചല്ലേ എനിക്ക് ആണേൽ കോളേജിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ അല്ലെ എളുപ്പം കുറച്ചു നാള് ഇവിടെ നിന്ന് നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ സൂപ്പർ ഫുഡും കഴിച്ചു ജീവിക്കാന്ന് കരുതി..." അവള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മക്ക് ആകെ തരിച്ചു കേറി.. "എടി പണ്ടാരക്കാലി നീ എന്റെ ഉമ്മാനെയും ഉപ്പാനെയും അടിച്ചു മാറ്റാൻ ഉള്ള പ്ലാൻ ആണോ.. നിന്റെ ഒക്കെ ഒരു യോഗം.. പാവം ഞാൻ... " "അതിന് നിനക്ക് എന്താ രാജയോഗം അല്ലെ..
കൂടാതെ കെട്ടിയോൻ ആണേൽ ഒരു രാജകുമാരനും.. എങ്ങനെ ഉണ്ട് നിന്റെ കെട്ടിയോൻ റൊമാന്റിക് ആണോ..." അവള് ചിരിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചു.. "എന്റെ പൊന്ന് മോളെ ഇത് നീ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആണ് ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ നിന്റെ പൊറം പൊളിഞ്ഞെനെ..ഓളെ ഒരു റൊമാന്റിക്... ഓനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കു കാലുവാരി നിലത്ത് അടിക്കാൻ ആണ് തോന്നുന്നത്.. "
"ഓ പിന്നെ എന്തു ഗ്ലാമർ ആണ് നിന്റെ കെട്ടിയോൻ എന്നിട്ട് നിനക്ക് കാലുവാരി അടിക്കാൻ ആണോ തോന്നുന്നത് കഷ്ടം.." "പൊടി പുല്ലേ കാണാൻ മാത്രേ ലുക്ക് ഉള്ളൂ.. സ്വഭാവം ശെരിക്കും കണ്ടാമൃഗം ആണ്... തനി കണ്ടാമൃഗം..." നമ്മള് അതും പറഞ്ഞു നിലത്ത് ആഞ്ഞു ചവിട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മള് ആകെ പന്തം കണ്ട പെരുച്ചായിയെ പോലെ ആയിപോയി... ദേ നമ്മളെ തറപ്പിച്ചു നോക്കി നിൽക്കുന്നു നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ..
പിന്നെ വിളിക്കാം എന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു... "പടച്ചോനെ ഈ തെണ്ടി എല്ലാം കേട്ട് കാണുമോ.. ഇനി കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മക്ക് എന്താ.." നമ്മള് ഓനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മള് പുറത്തേക്കു പോയി.. **************** ആ മാക്രി നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരോടോ കുറ്റം പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ്.. നീ എന്താ വിളിച്ചത് കണ്ടാമൃഗം അല്ലെ... ആടി ഞാൻ കണ്ടാമൃഗം ആണ് എന്റെ ശരിക്കും ഉള്ള സ്വഭാവം നീ കാണാൻ പോവുന്നെയുള്ളൂ..
നമ്മള് വേഗം ബാത്റൂമിൽ കയറി ഫ്രഷ് ആയി ഓളെ റൂമിലേക്ക് കയറി.. നിനക്കുള്ള പണി എന്താണ് എന്ന് നീ കണ്ടോ മോളെ.. നമ്മള് ഒരു ടേബിൾ വലിച്ചു ഫാനിന്റെ നേരെ വെച്ച് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ കയറി നിന്ന് ഇത്തിരി പണിപെട്ടു അതിന്റെ കണെക്ഷൻ വയർ കട്ട് ചെയ്തു... എന്നിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി acയുടെ റിമോട്ടും എടുത്ത് ടേബിൾ ശെരിക്കും വെച്ച് നമ്മളെ റൂമിലേക്കു ചെന്നു.. റിമോട്ട് നമ്മളെ ഷെൽഫിൽ വെച്ച് പൂട്ടി.. "
ഇന്ന് ഫാനും acയും ഒന്നും ഇല്ലാതെ പൊന്നു മോള് എങ്ങനെ സുഖമായി ഉറങ്ങും എന്ന് കാണണമല്ലോ.. " അപ്പോഴാ നമ്മക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർമ വന്നത്.. നമ്മള് വേഗം ഒന്ന് കൂടി ഓളെ റൂമിലേക്ക് പോയി ജനൽ ഒക്കെ തുറന്നിട്ടു... "രക്ഷസീ നിന്റെ ചോര കൊതുകും കൂടി കുടിക്കട്ടെ..."
നമ്മള് അതും ചെയ്ത് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ലാപും തുറന്ന് ബെഡിൽ ഇരുന്നു... " എല്ലാരോടും കഥ പറഞ്ഞ് നീ വാ മോളെ നിനക്ക് ഇക്ക ഇവിടെ ഉഗ്രൻ പണി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.. " നമ്മക്ക് ഓൾ അതിനുള്ളിൽ കേറീട്ട് കിടന്ന് തുള്ളുന്നത് ഓർത്ത് ത്രില്ല് ആയിട്ട് വയ്യ... " നമ്മള് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കൊണ്ടേ ഇരുന്നു.. "ദേ വരുന്നു ആ മാക്രി..." അവൾ എന്നെ ഒന്ന് തുറിച്ചു നോക്കി കൊണ്ട് അവളുടെ റൂമിലേക്ക് കയറി...
ഞാൻ മെല്ലെ ബെഡിൽ നിന്ന് എണീറ്റു പിന്നെ ഒറ്റ ഓട്ടം ആയിരുന്നു ഓളെ റൂമിന്റെ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ... ഓടി അവളുടെ ഡോർ വളിച്ചടച്ചു.... "പടച്ചോനെ പണി പാളിയോ...." **************** നമ്മള് ബെഡിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആണ് നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ വെപ്രാളം പിടിച്ച് ഡോർ വന്നു അടച്ചത് നമ്മള് വേഗം ഡോറിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നു.. "എന്താ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ... " നമ്മള് ഡോറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു..
അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നില്ല.. "നീ എന്താ ഈ സച്ചുനെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചത്.. നീ ഇന്നും വന്ന് ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്ത് എനിക്കിട്ട് പണി തരും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു.. അത് കൊണ്ടാണ് ഉമ്മ രാവിലെ താഴേക്ക് വരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മള് 10 മിനുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോറിന്റെ മേലെ ഉള്ള ലോക്ക് കുത്തി പൊട്ടിച്ചത്.. ചാവിയും മാറ്റി വെച്ചു.. നമ്മളോടാ കളി... " നമ്മള് ഇതും മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു ഫാനിന്റെ സ്വിച്ച് ഇട്ടു...
" പടച്ചോനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ... നമ്മള് വേഗം acയുടെ റിമോട്ട് തിരഞ്ഞു അതും കാണാൻ ഇല്ലാ.. അപ്പോഴാണ് ജനൽ തുറന്ന് ഇട്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചത്.. "ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന് അടച്ചത് ആണല്ലോ... പിന്നെ നമ്മക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി.. " കാലമാട.. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം.. ഫാനും acയൊന്നും ഇല്ലാതെ കൊതുകിന്റെ കടിയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാതെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി അല്ലെ.. നിനക്ക് ഈ സച്ചു ആരാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം... ****************
"ഷിറ്റ്...... ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ ലോക്ക് നമ്മള് ശ്രദ്ധിചില്ലല്ലോ.. മാക്രി നമ്മള് വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല വിളഞ്ഞ വിത്താണ്... എന്തായാലും ഫാനും acയൊന്നും ഇടാതെ കൊതുക് കടിയും കൊണ്ട് കിടക്കുവല്ലോ എനിക്ക് അത് മതി.. ഇങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് പൊരുതി മുട്ടി അവൾ എന്നെ വേണ്ട വെച്ച് ഓളെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടണം.. നമ്മളത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചപ്പോഴേക്കും ദേ റൂമിന്റെ ഡോർ തുറന്നു നമ്മളെ തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു നമ്മളെ കെട്ടിയോള്..
നമ്മള് ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ ലാപ്പിൽ നോക്കി ഇരുന്നു.. അപ്പൊ ദേ വരുന്നു ആ മാക്രി നമ്മളെ അടുത്തേക്ക്.. നമ്മള് വല്യ മൈൻഡ് ആകാതെ നിന്നപ്പോൾ പെണ്ണ് നമ്മളെ റൂമിലെ സോഫയിൽ പോയി കിടന്നു... "ഹെലോ... എന്താ ഉദ്ദേശം..." നമ്മള് നെറ്റി ചുളിച്ചു ഓളോട് ചോദിച്ചു.. " അവള് നമ്മളെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ് കിടന്നു.. "ഹെലോ നിന്നോടാ ചോദിച്ചേ എന്താ ഉദ്ദേശം എന്ന്..." നമ്മള് ഒന്നുകൂടി കുറച്ചു ശബ്ദത്തോടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പെണ്ണ് ചാടി എണീറ്റ് സോഫയിൽ ഇരുന്ന് നമ്മളെ തുറിച്ചു നോക്കി.........കാത്തിരിക്കൂ.........
