💕എൻ ജീവനേ...💕: ഭാഗം 10 || അവസാനിച്ചു
രചന: സാന്ദ്ര വിജയൻ
അവളത്രയും പറഞ്ഞ് പോയപ്പോ എന്റെ ഇഷ്ടം തുറന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മനസ് സമ്മതിച്ചില്ല. സാരമില്ല ഈ വിഷമമൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് തീരുമ്പോ മാറിക്കോളും. അവൾ തന്ന കവർ അഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്ന് വാങ്ങിയ ഷർട്ട് ആയിരുന്നു അതിൽ. **********"
രാവിലെ അവൾ എഴുന്നേക്കുന്നതിനു മുന്നെ തന്നെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർക്ക് തിരിച്ചു. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊന്നും അവളുടെ മെസേജൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പല തവണ വിളിച്ചാലോ എന്ന് കരുതിയെങ്കിലും വിളിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കടന്നു പോയി. വീണ്ടുമൊരു വേനലവധികാലം വന്നെത്തി. നാട്ടിലേക്ക് പോകണ്ടന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും എല്ലാവരെയും കാണണമെന്ന് മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും നിർബന്ധം പറഞ്ഞപ്പോ പോകാന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു.
ഇത്തവണ എന്തായാലും എന്റെ ഇഷ്ടം ഗായതിയെ അറിയിക്കണം അതുമാത്രമായിരുന്നു ചിന്ത. 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 " ഓ മേലെ ഒരു കണ്ണ് നീ തായെൻ മുറപ്പൊണ്ണ്.... ഒന്നോട് ഇവ ഒന്ന് ഒന്ന മറന്താ വെറും മണ്ണ്.... ഇറ്ക്കിറേ മുന്നാലെ..... തവിക്കിറേൻ കണ്ണാലെ.... കെളങ്കിറേ കുല്ങ്കിറേ പാര് നാ ഉൻ മാപ്പിളെ..." 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 " ഏട്ടൻ ഏത് മുറപെണ്ണിനെ കുറിച്ചാ പാടുന്നെ. എന്നോട് കൂടി പറ ദിയേച്ചിയാണോ ദേവുവാണോ കിങ്ങുവാണോ?"( അഭി) " ഇവരാരുമല്ല ശ്രീക്കുട്ടി." "ശ്രീക്കുട്ടിയോ...?"
" ഉം. അവളും എന്റെ മുറപ്പെണ്ണ് തന്നെയല്ലേ. പിന്നെ 10, 20 വയസിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ." ( അവനോട് തമാശയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോരുമ്പോഴും അവൻ വലിയ ആലോചനയിലാണ്.) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളാണ് തറവാട്ടിൽ അവസാനം എത്തിയത്. എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവളെ തിരഞ്ഞെങ്കിലും കണ്ടില്ല. റൂമിൽ പോയി ഫ്രഷായി താഴെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത്രയും ധൃർതി പിടിച് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം പിടികിട്ടിയത്. ഞങ്ങൾ കൊച്ചുമക്കളുടെ കല്യാണം നടത്താനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് മുത്തശ്ശി.
" ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ജാതകങ്ങൾ തമ്മിൽ നോക്കി. ഗായത്രിയുടെയും ജിത്തു മോന്റെയും ജാതകങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ചേർച്ചയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദിയമോളുടെയും അപ്പുവിന്റെയും ജാതകം ചേർച്ചയുണ്ട്."( മുത്തശ്ശി) " അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ അമ്മേ"( അച്ഛൻ) " നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എതിരഭിപ്രായമൊന്നുമുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ലേ അവരോട്." ( മുത്തശ്ശി പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എന്തോ തലയിലൊരു ഭാരം വന്ന് വീണതുപോലെ തോന്നി എനിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കിങ്ങുവിനെയും തപ്പി ഇറങ്ങി.
അപ്പോഴാണ് അവൾ മുകളിലെ ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത്. അപ്പൊ തന്നെ അവളെ വലിച്ച് എന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറ്റി വാതിലടച്ചു. എന്നെ കണ്ടതും അവളുടെ കണ്ണ് വിടർന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്നു തന്നെ അവൾ ദൃഷ്ഠി മാറ്റി കളഞ്ഞു.) " കിങ്ങൂ.... കിങ്ങൂ... എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കടീ...😠😡😠" ( ദേഷ്യത്തോടെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ അവൾ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.) " നീയും കൂടി സമ്മതിച്ചിട്ടാണോ മുത്തശ്ശി ഈ വിവാഹം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്."
(അവളൊന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പൊ സഹിച്ചില്ല. മുഖത്തു നോക്കി ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു.) " അപ്പോ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെയായിരുന്നോ. എന്നെ പറ്റിക്കായിരുന്നോ?" " അപ്പുവേട്ടാ.... എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത്.ഞാൻ അപ്പുവേട്ടനെ സ്നേഹിച്ചത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെയാ. തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നില്ലാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും😔 വെറുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അപ്പുവേട്ടനെ കിട്ടില്ലെന്ന് കരുതി മരിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പുവേട്ടാ.
അതിന് കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും. ഈ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ എല്ലാം അറിയും ഇത്രയും നാളും എന്റെ ഉള്ളിലെ വിഷമം തുറന്ന് പറയാതിരുന്നതെല്ലാം വെറുതെയാകും. അതാ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അപ്പുവേട്ടനെന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്ത് ഉറപ്പിന്റെ പേരിലാ ഞാൻ പറയണ്ടത്." " കിങ്ങൂ നീ എന്റെയാ എനിക്ക് നിന്നെ വേണം. വേറെ ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടാടീ നിന്നെ എന്റെ ജീവനേക്കാളേറെ ഇഷ്ടാ.
ഈ വരവിന് നിന്നോടെല്ലാം തുറന്ന് പറയണന്ന് തന്നെയാ ഞാൻ കരുതിയത്. അതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. നിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനെനിക്കാവില്ല കിങ്ങൂ." " എനിക്ക് മനസിലായി ഈ മനസിലെനിക്ക് എത്രത്തോളം സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പൊ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ...." " എല്ലാം എല്ലാരോടും തുറന്നു പറയണം. അതിനുള്ള ചങ്കൂറ്റവും ധൈര്യവും എനിക്കുണ്ട് നീ വാ." ( അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോ വലിയൊരു സന്തോഷവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നു മനസിൽ
മുത്തശ്ശി സമ്മതിക്കുമോ എന്ന്. അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു റൂമിൽ നിന്ന് ദിയയും ജിത്തുവും സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടത്.) " ജിത്തുവേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേഗം ചെയ്തേ പറ്റൂ. എനിക്കൊരിക്കലും അപ്പുവേട്ടനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് എല്ലാവരെക്കാളും നന്നായി ജിത്തുവേട്ടനറിയാലോ."( ദിയ ) " എനിക്കറിയാം. ഗായത്രി അവളെനിക്ക് സ്വന്തം പെങ്ങള് തന്നെയാ. ഒരിക്കലും എനിക്കവളെ ഭാര്യയായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല.
ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതും കൂടെ കൂട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും നിന്നെയല്ലേ."( ജിത്തു ) " നമുക്കെല്ലാം മുത്തശ്ശിയോട് തുറന്ന് പറയാം ജിത്തുവേട്ടാ... മുത്തശ്ശി സമ്മതിക്കും അതെനിക്കുറപ്പാ." " ശരിയാ എന്തായാലും പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഇതിനി നീട്ടികൊണ്ടുപോയാൽ ശരിയാവില്ല. എന്തു തന്നെ ആയാലും വരുന്നിടത്ത് വച്ച് കാണാം." ( അവര് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയതും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കണ്ടു. കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞ് ചില്ലതൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് ചെന്നു.)
എല്ലാവരും ഹാളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. " എല്ലാവരും എത്തിയല്ലോ ഞാൻ എല്ലാവരെയും വിളിപ്പിക്കാൻ ഇരിക്കായിരുന്നു. വിവാഹക്കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും അല്ലേ. ഇനി നിങ്ങൾടെ തീരുമാനമാണ് അറിയേണ്ടത് പറ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മത കുറവൊന്നുമില്ലയോ?"( മുത്തശ്ശി) " ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതമല്ല"( അപ്പു/ ജിത്തു) " ഉം എന്താ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റാരോടെങ്കിലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടോ."
" മുത്തശ്ശിക്ക് ദേഷ്യമൊന്നും തോന്നരുത് എനിക്ക് ദിയയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഗായത്രിയെ ആണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവളല്ലാതെ വേറെ ഒരു പെണ്ണിനും സ്ഥാനമുണ്ടാവില്ല." ( അപ്പു) " ഇവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണോ കിങ്ങൂ നിനക്ക് അപ്പൂനെ ഇഷ്ടാണോ?" " അതെ മുത്തശ്ശി എനിക്ക് ഇഷ്ടാണ് അപ്പുവേട്ടനെ." " ഇനി നീ പറ ജിത്തു നിനക്കാരെയാ ഇഷ്ടം ദിയയെ ആണോ?" " അതെ മുത്തശ്ശി ദിയയെ തന്നെ എനിക്കവളെയും അവൾക്കെന്നെയും ഇഷ്ടാണ്."( ജിത്തു) " ജിത്തുവേട്ടൻ പറഞ്ഞത് സത്യാണ് മുത്തശ്ശി ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടാ..."( ദിയ) " അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവര് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ...
അപ്പുവിന് ഗായത്രിയെയും ജിത്തൂന് ദിയയെയും ഇഷ്ടമാണെന്ന്. എന്നാ പിന്നെ നമുക്കിത് നടത്തി കൊടുക്കാം എന്താ പിള്ളേരെ നിങ്ങടെ അഭിപ്രായം." " അല്ല പിന്നെ" ( ബന്ധുക്കൾ) " മുത്തശ്ശി...." ( ഗായത്രി) " എന്റെ പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾടെ ആഗ്രഹവും നിങ്ങളെ തന്നെ കെട്ടിക്കാനായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള ഒരു സൂചന പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതാണ്ട് കളി ഒന്ന് മാറ്റി കളിച്ചതാ. ഇപ്പൊ കളളി വെളിച്ചത്തായില്ലേ."
" മുത്തശ്ശിക്ക് ഇത്രയ്ക്കും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നോ🤔"( ദിയ) " ഇതെന്റെ ബുദ്ധിയല്ല മുത്തശ്ശന്റെ ബുദ്ധിയാ🤭" " മുത്തശ്ശാ... താങ്ക്യൂട്ടോ....😘"( അപ്പു) " അപ്പൊ പിന്നെ കല്ല്യാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടത്താലോ അല്ലേ..." അതിന് എല്ലാവരും സമ്മതം അറിയിച്ചു. തറവാട്ടിൽ വച്ചു തന്നെ ബഹുകേമമായി വിവാഹം നടത്താനാണ് തീരുമാനം. 2 പ്രണയ ജോഡികളും ഇപ്പൊ ലൈസൻസ് കിട്ടിയതോണ്ട് മത്സരിച്ചു പ്രണയിക്കുന്നു. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
" ഡീ കിങ്ങു... എനിക്കൊരുമ്മ താടീ..."( അപ്പു) " അയ്യേ ഞാനൊന്നും തരില്ല"( കിങ്ങു) " ഞാൻ ഇഷ്ടം പറയുന്നതിന് മുന്നേ എന്നെ വന്ന് ഉമ്മിച്ചവളല്ലേ ഡി നി ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു മടി." " മടി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല തരാൻ സൗകര്യമില്ല അത്ര തന്നെ. കുറച്ച് നാള് ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് ഇനി നിങ്ങള് അനുഭവിക്ക് ഉമ്മ കിട്ടാത്തതിന്റെ വേദന." " നീ തരില്ലങ്കി വേണ്ട ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നതിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ..." " അയ്യോ... വേണ്ട ചേട്ടനൊന്ന് പോയെ ഉമ്മയൊക്കെ ഞാൻ കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിച്ചോളാം." " എടി നാളെയാഡീ കല്ല്യാണം."
" ആണോ😁 തൽക്കാലം ഇതിരിക്കട്ടെ."( ഒരു ഫ്ളയിങ് കിസ്സും പറത്തികൊണ്ട് അവളങ്ങ് പോയി) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ഇന്ന് നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയും സാക്ഷിയാക്കി 2 വിവാഹങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു. രാവിലെ തന്നെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വരന്മാർ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോയി. വധുക്കൾ ഒരുങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങിനെ നീണ്ട നേരത്തെ ഒരുങ്ങലിനു ശേഷം ഗായത്രിയും ദിയയും അമ്പലത്തിലേക്ക് നടന്നു. മുമ്പിലായി താലപ്പൊലിയുമായി കുട്ടികളും ഒരോരുത്തരും അവരവരുടെ വരന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്നു.
ഒരുമിച്ച് നിന്ന് തൊഴുതു. പൂജാരി പൂജിച്ച് നൽകിയ താലി മണവാട്ടിമാരുടെ അച്ഛന്മാർ എടുത്തു നൽകി. ആ ശിവപാർവ്വതി കടാക്ഷമുള്ള വിഗ്രഹത്തെ സാക്ഷിയാക്കി അശ്വിൻ ഗായത്രിയുടെ കഴുത്തിലും ജയകൃഷ്ണൻ ദിയയുടെ കഴുത്തിലും താലികെട്ടി. സിന്ദൂരതിലകം സീമന്ദരേഖയിൽ അണിയിച്ചു, വരണമാല്യങ്ങൾ പരസ്പരം കഴുത്തിലണിഞ്ഞ് വലം വെച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി കൈകൂപ്പി നിന്ന് തൊഴുതു. കാരണവന്മാരുടെയെല്ലാം അനുഗ്രഹം വാങ്ങി കുറച്ച് ഫോട്ടോസും എടുത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് നടന്നു.
അവിടെയും കുറച്ച് ചടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അഭിയുടെയും ദേവുവിന്റെയും വക ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ അവസാനം അവൻ അവളെ അങ്ങ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു. എന്റെ അനിയനായതു കൊണ്ട് പറയല്ല എന്നേക്കാളും ധൈര്യം ഉണ്ട് അവന്. അവള് നോ പറയുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് അവർ Yes പറഞ്ഞു. അതോടെ മുത്തശ്ശി അവരുടെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമാക്കി. അവളുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്ല്യാണം നടത്താന്ന് തീരുമാനിച്ചു.
പിന്നെ ഇന്നലെ തന്ന വാക്കുപാലിച്ചു കൊണ്ട് കിങ്ങു എനിക്കൊരു അഡാറ് ഉമ്മ😘 തന്നെ തന്നു. അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവളുടെ കണ്ണുകൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനായ് അവളുണ്ടാകുമെന്ന്. അപ്പോഴേക്കും അവിടെ ബോക്സിൽ നിന്നും പാട്ടുയർന്നു.. 🎵🎵 നീ ഹിമമഴയായ് വരൂ.... ഹൃദയം അണിവിരലാൽ തൊട്ടു.... ഈ മിഴിയിണയിൽ സദാ പ്രണയം മഷിയെഴുതുന്നിതാ... ശിലയായി നിന്നിടാം നിന്നെ നോക്കി... യുഗമേറെയെന്റെ കൺചിമ്മിടാതെ 💕💕💕എൻ ജീവനേ...💕💕💕🎵🎵 അവസാനിച്ചു
