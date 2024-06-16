💕എൻ ജീവനേ...💕: ഭാഗം 4
രചന: സാന്ദ്ര വിജയൻ
രാവിലെ തന്നെ കുളിയും തേവാരവുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചുമ്മാ മാവിൻ്റെ ചോട്ടില് വായേം പൊളിച്ചോണ്ട് നിക്കുമ്പഴാ ഹരിക്കുട്ടനും ശ്രീക്കുട്ടിയും വന്നത്. "എന്താ ചേച്ചി മോളിലേക്ക് നോക്കിയൊരു ആലോചന "🤨( ഹരി) " വേറെന്താ മാങ്ങ പൊട്ടിക്കാൻ തന്നെ. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് വേണ്ട. എല്ലാം പഴുത്ത് തുടങ്ങി. എനിക്കിഷ്ടം നല്ല പച്ച മാങ്ങ പൊട്ടിച്ച് ചതച്ച് മുളകുപൊടിയും ഉപ്പും മുക്കി തിന്നുന്നതാ"😋 (ഗായത്രി)
" എന്നാ ചേച്ചി വാ അമ്പലത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ മാവുണ്ട് മൊത്തം പച്ച മാങ്ങയാ അവിടുന്ന് പൊട്ടിക്കാം. " ( ശ്രീക്കുട്ടി) " എന്നാ ഇനി വൈകികണ്ട വേഗം പോവാം " ( നേരെ അങ്ങോട്ട് വച്ച് പിടിച്ചു) - - - - - - - - - - - "എടാ ഇത് എങ്ങിനെ പൊട്ടിക്കാനാ എന്തൊരു ഉയരാ കേറാനും പറ്റില്ല."🤔 " ചേച്ചി ഡോണ്ട് വെറി ഇന്നാ ഇതൊന്ന് Try ചെയ്ത് നോക്ക് " (അതും പറഞ്ഞ് അവൻ ഒരു കവണ എനിക്കു നേരെ നീട്ടി)
" നീ ആള് കൊള്ളാലോടാ. എന്തായാലും നിങ്ങള് കുറച്ച് നീങ്ങി നിന്നോ തലയില് വീഴണ്ട." (അങ്ങനെ ഓരോ കല്ലും എടുത്ത് ഉന്നം വെച്ച് എറിയാൻ തുടങ്ങി.പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മാങ്ങയിൽ കൊള്ളുന്നില്ല. അങ്ങനെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ഒരു മാങ്ങ കിട്ടി.)😎 " ദേ ഒരെണ്ണം കിട്ടി ഇനി 2 എണ്ണം കൂടി പൊട്ടിക്കാം നമ്മള് 3 ആള് ഇല്ലേ." (അങ്ങനെ വീണ്ടും ഉന്നം പിടിച്ചു. ഇത്തവണ ഉന്നം പിടിച്ച കല്ല് മതിലും കടന്ന് റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു തൈര് വിൽക്കുന്ന ആൾടെ നേരെ.
പിന്നെ ഒന്നും നോക്കീല മതിലിനു പിറകിൽ ഒളിച്ചു നിന്നു.റോട്ടിൽ ആരോ ആരൊക്കെയോ ചീത്ത പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഒന്ന് എത്തി നോക്കി. ആഹാ എന്ത് അതി മനോഹരമായ കാഴ്ച.🤩 തൈരഭിഷേകം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അപ്പുവേട്ടൻ. തൈരുകാരനെയാണെങ്കിൽ കണ്ണുപൊട്ടുന്ന ചീത്തയും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പുവേട്ടൻ്റെ നിൽപ്പ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എൻ്റെ ചിരി പൊട്ടി. ഒരു കമ്പനിയ്ക്ക് ഹരികുട്ടനും ശ്രീക്കുട്ടിയും കൂടി.😁😁
അതോടെ അപ്പുവേട്ടൻ ഞങ്ങളെ കണ്ടെന്ന് മാത്രല്ല ചീറി പാഞ്ഞ് ഞങ്ങൾടെ അടുത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. അപ്പൊ തന്നെ 2 ൻ്റെയും കൈ പിടിച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ടോടി.) " ചേച്ചീ കഷ്ടപ്പെട്ട് പൊട്ടിച്ച മാങ്ങ എടുത്തില്ല "😟 " നിങ്ങള് നേരെ വീട്ടീക്ക് വിട്ടോ. ഞാൻ ആ മാങ്ങ എടുത്തിട്ട് ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കി വീട്ടീക്ക് വരാം." (തിരികെ ചെന്ന് മാങ്ങയെടുത്ത് തിരിഞ്ഞതും ദേ നിൽക്കുന്നു കാലമാടൻ വിത്ത് വടി. 😳 തോമസ് കുട്ടീ വിട്ടോടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരോട്ടമായിരുന്നു പിന്നെ.🏃🏻♀️🏃🏻♀️🏃🏻♀️)
"അയ്യോ അപ്പുവേട്ടാ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ.. ഞാൻ മാവുമ്മെ കല്ലെറിഞ്ഞട്ടുമില്ല അത് കൊണ്ട് തൈരു കുടം പൊട്ടീട്ടുമില്ല അപ്പുവേട്ടൻ്റെ തലയിൽ വീണിട്ടുമില്ല." (അത്രയും പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ആ വടിയും പൊക്കി പിടിച്ച് എൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ കണ്ടാ ശരിക്കും വെളിച്ചപ്പാട് വാളും പിടിച്ച് തുള്ളുന്നതു പോലെ ഉണ്ട്. പണ്ടാരം ഈ പട്ടുപാവാട ഇട്ടിട്ടാണെങ്കി ഓടാനും പറ്റുന്നില്ല.
ഊരി കളയാന്ന് വെച്ച വേണ്ട എനിക്ക് തന്നെയാ നാണക്കേട്. സുഹൃത്തുക്കളേ ഞാൻ ഓടുകയാണ് എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ ആ കാട്ടുമാക്കാനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ.ഒടുവിൽ ചെന്ന് പെട്ടത് അങ്ങേരുടെ മുന്നിൽ തന്നെ. ഒരു വശത്ത് നെൽപാടം മറുവശത്ത് നല്ല അസ്സല് ചെളിവെള്ളം മുന്നിലാണെങ്കിൽ ചെകുത്താൻ. തിരിഞ്ഞ് ഓടാന്ന് വെച്ചാ മെയിൻ റോട്ടിലെത്തും. ആൾക്കാര് കണ്ടാ മോശല്ലേ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു കണക്കിനാ ഇവിട വരെ എത്തിയെ. പക്ഷെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടി കണ്ടപ്പോ തിരിച്ച് ഓടാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു.
തിരിഞ്ഞതും നല്ല അസ്സല് അടി കിട്ടേണ്ടിടത്ത് തന്നെ കിട്ടി. അടി കിട്ടിയപ്പോ ഒരു ചാട്ടം ചാടിപ്പോയി. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ അങ്ങേര് ഒടുക്കത്തെ ചിരിയും.😁😁😁 കൈപിടിച്ച് വലിച്ച് ആ ചെളിവെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. വടിയും കൈക്കലാക്കി എന്തോ നേടിയ ആരെയോ പോലെ ഞാൻ അപ്പുവേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. എനിക്ക് തന്നതിന് പകരം 2 എണ്ണം തിരിച്ച് കൊടുത്തു.😏
അങ്ങേര് വെറുതെ ഇരിക്കോ എന്നെ തള്ളി ആ ചെളിയിലോട്ടിട്ടു. പിന്നെ ഇടിയായി തൊഴിയായി അവസാനം ആ ചെളിവെളളത്തിൽ നന്നായി നീരാടി. എന്തായാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സമാധാനമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഒറ്റ ഓട്ടത്തിന് വീട്ടിലെത്താം. അവസാനം യുദ്ധം മതിയാക്കി തിരിച്ച് കേറാൻ നിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കാഴ്ച ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. എൻ്റെ അച്ഛനും അപ്പുവേട്ടൻ്റെ അച്ഛനും അഭിയേട്ടനും😮 ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് മൊത്തം കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
"കഴിഞ്ഞ രണ്ടിന്റെയും നീരാട്ട് "🤨 (മാധവൻ - കിങ്ങൂന്റെ അച്ഛൻ ) ( ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഞങ്ങള് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തലയാട്ടി )😊😊 "നാണമില്ലല്ലോ രണ്ടിനും ! കെട്ടിക്കാനായി എന്നിട്ടും കുട്ടിക്കളി മാറീട്ടില്ല." (കൃഷ്ണകുമാർ- അപ്പൂന്റെ അച്ഛൻ) "മാമോയ് അതിന് എന്നെ കെട്ടിക്കാനൊക്കെ ആയോ എന്നിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ." ☺️☺️(ഗായത്രി ) (അവൾടെ ചോദ്യം കേട്ട് അച്ഛൻ മാമനെ നോക്കി എന്തുവാടെ ഇതെന്ന അർത്ഥത്തിൽ😏 )
"ഉം... കഴിഞ്ഞെങ്കി രണ്ടും വീട്ടീക്ക് പോര്. വാടാ അളിയാ" (മാധവൻ) "ഇനി നീയെന്ത് നോക്കി നിക്കാ പോടാ." (അശ്വിൻ) (അപ്പുവേട്ടന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നതും അഭിയേട്ടൻ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റക്കായി തിരികെ വന്നിട്ട്. ) " ഇത് ഞാനെടുക്കാണെ... " ( എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി പൊട്ടിച്ച മാങ്ങയും വായിലിട്ടോണ്ട് ഓടി🏃🏻♂️ ) "നീ പോടാ നാറി അഭിയേട്ടാ. നിനക്കുള്ള പണി ഞാൻ വന്നിട്ട് തരാം."
( പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ നിക്കാതെ വീട്ടിലേക്കു നടന്നു. ഉമ്മറത്തെത്തിയപ്പോൾ ഇതേതാ 2 കണ്ടം പൂച്ചകളെന്ന് 🐈🐈ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു. നേരെ കുളത്തിന്റെ അവിടെ പോയി. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും കുളിക്കാനായി വേർതിരിച്ച കുളത്തിൽ ചെന്നങ്ങ് നീരാടി. ആ ശുദ്ധജലം മൊത്തം കലക്കി മറിച്ചു കുളിച്ചു.) * * * * * * * * * * * * " രണ്ടു പേരും കുറെ നേരം ഓടിയിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് വന്നതല്ലേ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നോക്ക്" (മുത്തശ്ശി)
(ഇനി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിശപ്പുമാറ്റാമെന്ന് കരുതി അങ്ങ് ഇരുന്നു. കൂടെ അപ്പുവേട്ടനും. അഭിയേട്ടനും ഇരുന്ന് വെട്ടി വിഴുങ്ങുന്നുണ്ട്.) " ബാക്കി എല്ലാവരും കഴിച്ചോ മുത്തശ്ശീ.." (ഗായത്രി) " അവരൊക്കെ കഴിച്ചു ഉച്ചയുറക്കത്തിലാ നിങ്ങള് മാത്രേ കഴിക്കാനുള്ളൂ കഴിക്ക്." "മുത്തശ്ശി ഇവൻ നേരത്തെ കഴിച്ചതാണോ..?" ( അഭിയെ ചൂണ്ടി അശ്വിൻ ചോദിച്ചു.) " ഞാൻ നേരത്തെ കഴിച്ചതാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്പനി തരാന്ന് കരുതി. മുത്തശ്ശീ... കുറച്ച് മാങ്ങാക്കറി "
( ഈ തെണ്ടി ഇതെന്നെ കളിയാക്കുന്നതാണോ🤔-ഗായത്രീടെ ആത്മ) "എന്ത് രസാ മാങ്ങാക്കറിക്ക് " ( അഭി) (ഇത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെ.അനിയന് കൂട്ടായ് ഏട്ടനും ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരൊറ്റ സെക്കന്റ് കൊണ്ട് അഭിയേട്ടൻ കളം മാറ്റി ചവിട്ടി) " മുത്തശ്ശി ഇത്തിരി തൈര് ഇങ്ങോട്ടിട്ടേ തൈരും കൂട്ടി ഒരു പിടി പിടിച്ചിട്ട് കാലം കുറെയായി. " (അങ്ങേർക്കും കിട്ടി പണി. എന്തായാലും അഭിയേട്ടനെ വളരാൻ അനുവദിച്ചുകൂട മുളയിലേ നുള്ളണം.
ഞാനൊരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചോളാം.) ചിലതൊക്കെ കണക്കുകൂട്ടി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു. പിന്നത്തെ ആലോചന എങ്ങിനെ അപ്പുവേട്ടൻ ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്തി എന്നായിരുന്നു.🤔 അതിനുള്ള മറുപടി ദിയേച്ചിയും ദേവുവും തന്നു. ചുമ്മാ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണത്രേ. ഇത്രയൊക്കെ നടന്നിട്ടും ഒന്നും അറിയാതെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന മാങ്ങയും കഴിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഹരിക്കുട്ടനും ശ്രീക്കുട്ടിയും. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു.
അവരും പറഞ്ഞു അഭിയേട്ടന് പണി കൊടുക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ അഭിയേട്ടനുള്ള പണിയുമായി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇറങ്ങുകയാണ്. - - - - - - - - - - - - - - - ( അടുക്കള ) " എന്താ അമ്മായി കയ്യില് പാലും ബൂസ്റ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട്?" " അഭിയ്ക്കും അപ്പുവിനും ഈ സമയത്തിത് പതിവുള്ളതാ." " തന്നേക്ക് അമ്മായി ഞാൻ കൊടുത്തോളാം" "ശരി മോളെ. പിന്നെ മോളെ പാല് അഭിയ്ക്കും ബൂസ്റ്റ് അപ്പൂനു മാട്ടോ." "ശരി അമ്മായി"
" ചേച്ചീ... ഇതെങ്ങോട്ടാ പാലുമായിട്ട് ഞാൻ കുടിച്ചോട്ടെ ഇത്. "( ശ്രീഹരി) "ടാ ഇത് അഭിയേട്ടന് കൊടുക്കാനാ." "അഭിയേട്ടന് പണി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചി പാല് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ പോവാണോ. " " അതിന് ഗായത്രി ഇനി വേറെ ജനിക്കണം. നീയെ വേഗം പോയി സോപ്പുപൊടീടെ പാക്കറ്റ് കൊണ്ടു വാ." " ദേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. ( പോയ വേഗത്തിൽ അവൻ തിരികെ എത്തി ) ദാ ചേച്ചീ.
രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൂടുതലിട്ടോ നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ട് പൊടിച്ച മാങ്ങ അകത്താക്കിയതല്ലേ." "ഉം. നീ ഇത് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ട് വയ്ക്ക് ഞാനിത് കൊടുത്തിട്ട് വരാം " - - - - - - - - - - - - - - - " അഭിയേട്ടാ......."😊 " ആരിത് ഗായത്രി കുട്ടിയോ. നിനക്കെന്താ എന്റെ റൂമിൽ കാര്യം മാങ്ങ കഴിച്ചതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വന്നതാണോ. "🤨 " ഹേയ് ഒരു മാങ്ങയുടെ പേരിൽ നമ്മള് സഹോദരങ്ങളെന്തിനാ തല്ലിടുന്നേ. ഞാനതൊക്കെ മറന്നു. ഇപ്പൊ വന്നത് അമ്മായി തന്ന പാല് തരാനാ."☺️
" ഞാനിതെന്തേ കിട്ടാത്തെ കിട്ടാത്തെന്ന് കരുതി നിക്കായിരുന്നു. കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഇവിടത്തെ പാലിന് നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട്. "👌🏻😋 " അത് പിന്നെ ഇല്ലാതിരിക്കോ. ബാംഗ്ലൂരിലെ പോലത്തെ പാലൊന്നുമല്ല നല്ല ശുദ്ധമായ പശുവിൻ പാലാ കുറച്ച് മുന്നെ കറന്നെടുത്തതേ ഉള്ളൂ. " "അതോണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ്" " എന്നാ ശരി ഞാനീ ബൂസ്റ്റ് കൊണ്ടോയി അപ്പുവേട്ടന് കൊടുത്തിട്ട് വരാം." ( റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി വാതിലിന്റെ മറവിൽ ഒളിച്ചു നിന്നു .
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അഭിയേട്ടൻ ബാത്ത്റൂമിലേക്ക് 🏃🏻♂️ഓടുന്നത് കണ്ടു. ഒരു പണിയെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ അതുമതി. ഇനി അങ്ങേർക്ക് എന്ത് പണി കൊടുക്കുമോ എന്തോ..? ആദ്യം ഇത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടാലോചിക്കാം. നേരെയാ കാട്ടുമാക്കാന്റെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു. ചെവിട്ടില് ഇയർ ഫോണും തിരുകി നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടപ്പാണ് കക്ഷി. അങ്ങേരെന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ചൊറിയുന്നതിനു മുന്നേ അവിടെ വച്ചിട്ട് പോരാം. ടേബിളിൽ ഗ്ലാസ് വച്ച് തിരിഞ്ഞതും എന്റെ തൊട്ടു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു കുരിശ്.)
"നീയെന്തിനാ എന്റെ മുറിയിൽ കയറിയത് ? " " ഞാനിത് തരാൻ വന്നതാ. വേണെങ്കി എടുത്ത് കുടിക്ക്." 😏 "നീ കൊണ്ടുവന്നതു കൊണ്ട് എനിക്ക് തീരെ വിശ്വാസമില്ല ഇതില് വല്ലതും കലക്കീട്ടുണ്ടോ ടീ..."🤨 " ഉണ്ടല്ലോ നല്ലതുപോലെ ബൂസ്റ്റിട്ട് കലക്കീട്ടുണ്ട്. എന്താ പോരെ ചേട്ടാ."😁 " പോരാ നീയിത് കുടിച്ച് തെളിയിക്കണം." " എന്നാ ഇങ്ങ്ട് തന്നേക്ക് ഞാൻ കുടിച്ചോളാം. ഞാനൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചോദിച്ചാലും അമ്മ കഞ്ഞി വെള്ളമേ എടുത്ത് തരൂ ഇതിപ്പൊ ഫ്രീയായിട്ട് തരുന്നതല്ലേ"
(എന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ട് അവളത് ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിച്ചു. ഹരികുട്ടൻ സോപ്പുപൊടിയും പിടിച്ച് ഇവൾടെ അടുത്ത് നിക്കുന്നത് കണ്ടതാണല്ലോ പിന്നെ ആർക്കായിരിക്കും പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക) " അതേ ഇനി മുതല് ബൂസ്റ്റ് വേണ്ടെങ്കി പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ കുടിച്ചോളാം. അപ്പൊ പോട്ടെ സേട്ടാ..."😁 (അവൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി പണി അഭിയ്ക്ക് കിട്ടി കാണുമോ എന്നോർത്തത്. നേരെ റൂമിലേക്ക് ചെന്നു.
അവനെ അവിടെയൊന്നും കാണുന്നില്ല. ബാത്ത്റൂമിൽ നിന്നും അനക്കമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പണി ഇവിടെയാണ് കിട്ടിയത്. നിനക്ക് ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ടടീ കാന്താരീ... എന്റെ അനിയനിത്തിരി കൂതറയാണെങ്കിലും അവനിട്ട് പണിയാനല്ലേ ഞാനുള്ളത്. ഇതിനുള്ള പണി ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കും. നീ കാത്തിരുന്നോ. പിന്നെ എന്ത് പണി കൊടുക്കുമെന്ന ആലോചനയിലായിരുന്നു. കിട്ടി കിട്ടി ഉഗ്രൻ ഐഡിയ കിട്ടി. എന്തായാലും ഇനി ഇന്ന് നടക്കില്ല നാളെ നോക്കാം) ...കാത്തിരിക്കൂ.........
