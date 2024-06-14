💚💚 എന്നും എന്നും നിനക്കായ് 💚💚: ഭാഗം 2

By Novel DeskJun 14, 2024, 21:17 IST
💚💚 എന്നും എന്നും നിനക്കായ് 💚💚: ഭാഗം 2
രചന: പ്രഭി

 " എന്താ സഞ്ജു നീ ഈ പറയണേ.... ഇന്നലെ കുടിച്ചത് ഇത്തിരി കൂടി എന്നാ തോന്നുന്നേ.... "

"ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുവാ.... നീ തമാശ വിട്....  നോക്ക് അനു.... ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒറ്റക് ആടി.... തോറ്റു പോയി ഞാൻ... എന്നേ അവൾ തോൽപിച്ചു.."

 "നിന്നെ ആരാ സഞ്ജു തോല്പിച്ചത്. . ഒകെ നിന്റെ തോന്നൽ ആടാ "

"അല്ല... എനിക്ക് ജയിക്കണം .. അതിനു നീ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കണം.. പറ്റില്ലേ....? "

"എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് വല്ല ബോധം ഉണ്ടോ നിനക്ക്... "

"നല്ല ബോധത്തോടെ തന്നെ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്.... "

"സഞ്ജു ഞാൻ നിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെ.... ഒരിക്കലും നിന്നെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല... ഇനി കാണാനും പറ്റില്ല..... "

"അനു....ഞാനും അങ്ങിനെ നിന്നെ ...    അതല്ല ഇപ്പൊ പ്രശ്നം നന്ദനയുടെ  മുന്നിൽ എനിക്ക് ജയിക്കണം എങ്കിൽ നീ എന്റെ ഭാര്യ ആവണം.... നമ്മുടെ വിവാഹം കൊണ്ടേ എനിക്ക് അവൾക് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റു.... പ്ലീസ് അനു.... "

അവൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് ഉൾകൊള്ളാൻ കഴിയുനില്ല... അവർ തമ്മിൽ വഴക്ക് ഇട്ട് കാണും പക്ഷെ ഇത്ര വല്യ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്...... 

"അനു..... കുറച്ചു നാള്... അത് കഴിഞ്ഞ ഈ അഭിനയം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം.... നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.... "

"എന്തിനാ നിങ്ങൾ വഴക്ക് ഇട്ടത്.... "

"അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട... തീരുമാനം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നാളെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വച്ച് കാണാം.... ഇനി പറ്റില്ല എന്ന് ആണെങ്കിൽ സഞ്ജയ്‌ നെ അനേഷിച്ചു പിന്നെ ആരും വരണ്ട.... "

തിരികെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ട് ആക്കും വരെ എന്നോട് അവൻ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല... എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അവൻ പോയി.... 

എന്താ കണ്ണാ ഞാൻ ചെയ്യാ.... എന്തോ നാടോടി സംഘത്തിന്റെ കൈയിൽ നിന്നും ആണ്  സ്നേഹതീരത്തിലെ അമ്മമാർക്ക് എന്നേ കിട്ടിയത്.... ഒന്ന് അല്ല ഒരുപാട് അമ്മ മാരുടെ  സ്നേഹം അനുഭവിച്ച വളർന്നത്... എങ്കിലും നല്ല ഒരു കൂട്ട് എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു ... എല്ലാവരിലും നിന്നു ഞാൻ അകലം പാലിച്ചു.... പക്ഷെ സഞ്ജു.... കോളേജിൽ എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു ....എപ്പോഴാ കൂട്ട് കൂടിയത് എന്ന് അറിയില്ല... പ്രണയം എന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയ sowhritham.....ഇത് പോലെ ഒരു ചുങ്ക് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നേൽ എന്ന് എല്ലാവരും കൊതിച്ചു ഞങ്ങളെ കണ്ട്.... പ്രണയത്തെകാളും മനോഹരം ആയിരുന്നു ഞങ്ങടെ സൗഹൃദം..... 

നന്ദന അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരും വരെ മാത്രം.... അവനു വേണ്ടി അവളോട് സംസാരിച്ചത് പോലും  ഞാൻ ആണ്..... പക്ഷെ പതിയെ അവൻ എന്നിൽ നിന്നും അകന്നു... ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് പോലും എന്റെ സങ്കടം ഞാൻ അവനെ അറിയിച്ചില്ല... 

"അനു.... "

"എന്തോ  .. "

"നിനക്കു എന്നേ ശെരിക്കും ഇഷ്ട്ടം ആണോ പെണ്ണെ .... "

"ഇഷ്ട്ടം ആണല്ലോ.... "

"ഏയ്‌ അത് ചുമ്മാ.... "

"സഞ്ജു     ഈ കടലിന്റെ ആഴം എത്ര ആണെന് പറയാമോ.... "

"ഇല്ല "

"ആകാശത്തിൽ  എത്ര നക്ഷത്രo ഉണ്ടെന്ന്  അറിയോ.. "

"ഇല്ല...   "

"ഈ കടൽ തീരത്തെ മണ്ണ് തരികൾ എത്ര ഉണ്ടെന്നു പറയാവോ.... "

"ഇല്ല "

"എങ്കിൽ അത് പോലെ എനിക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം.. .  "

"എനിക്ക് വേണ്ടി നീ മരിക്കുവോ അനു.. "

"മരിക്കും "

"മോളെ തള്ള് പതിയെ മതി ഇല്ലങ്കിൽ മൂക് കുത്തി വീഴും "

"പോടാ... "

അവനു വേണ്ടി മരിക്കും എന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ട്.... എന്താ കണ്ണാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാ..... ഓരോന്ന് ഓർത്ത് എപ്പഴോ മയങ്ങി പോയി...... 
******

"ഇല്ല അനു എന്തിന്റെ പേരിൽ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഇതിനു സമ്മതിക്കില്ല.... അവന്റെ വാശി തീർക്കാൻ നിന്റെ ജീവിതം വച്ചാണോ കളിക്കുന്നത് "

ഇന്നലെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയത് ആണ് അവൾ... ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സ് മാറ്റാൻ നോക്കുവാ..... 

"അനു ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ നീ കേൾക്കാതെ.... വേണ്ടടാ... നിന്റെ ലൈഫ് വച്ച് കളിക്കല്ലേ.... അവനു തോന്നുമ്പോൾ കെട്ടാനും അത് കഴിഞ്ഞു ഉപേക്ഷിച്ചു പോവാനും... വേണ്ടടാ... "

"തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു മായ... എന്തൊക്കെ ആയാലും എന്റെ സഞ്ജു അല്ലേടാ... ഞാൻ സേഫ് ആയിരിക്കും.... "

ഇഷ്ട്ടം ഇല്ലങ്കിലും 
മായ എന്റെ കൂടെ വന്നു... രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ അഭി ഏട്ടനും അജു ഏട്ടനും സഞ്ജുവും നേരത്തെ എത്തിയിരുന്നു.... 

"താങ്ക്സ് അനു  ... " എന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചു സഞ്ജു അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു..... അവിടത്തെ ഫോര്മാലിറ്റി ഒകെ കഴിഞ്ഞു നേരെ പോയത് അമ്പലത്തിൽ ആണ്... കണ്ണന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് സഞ്ജു മഞ്ഞ ചരടിൽ കോർത്ത ഒരു താലി എന്റെ കഴുത്തിൽ അവൻ അനിയിച്ചു ......

&&&&&&&&&&&&&&

അവിടന്ന് നേരെ പോയത് അമ്പാടിയിലേക്ക്  ആണ്... അവിടെ എത്തുമ്പോ എന്താവും ആവോ.... ഒരുപാട് തവണ അവിടെ പോയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് എന്തോ നെഞ്ച് വല്ലാതെ പിടക്കുന്നു.... 

"നിനക്ക് പേടി ഉണ്ടോ അനു... "

"മ്മ് "

"ആദ്യത്തെ ഒരു ഷോക്ക്... അത് കഴിയുമ്പോ അവര് ഓക്കേ ആവും.... നീ പേടിക്കണ്ട പെണ്ണെ... "

വണ്ടിയിൽ നിന്നു ഇറങ്ങും മുന്നേ കണ്ടു അച്ഛനെയും അമ്മയെയും.... എന്താവോ എന്തോ... കണ്ണാ നീ തന്നെ തുണ..... 

വണ്ടി പാർക്ക്‌ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ കൈ പിടിച്ചു സഞ്ജു അകത്തേക്ക് കയറി..... 

"സഞ്ജു..... " അല്പം ഉറക്കെ തന്നെ അച്ഛൻ വിളിച്ചു.. "എന്താ ഇതൊക്കെ "

"ഞാൻ അനു വിനെ  അങ്ങ് കെട്ടി... എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ വീട്ടിൽ അല്ലാതെ എവിടെയാ പോകേണ്ടത്... "

"അപ്പൊ നന്ദന ആയിട്ട് ഉറപ്പിച്ച നിന്റെ കല്യാണം?? 

"ഹും നന്ദന.... ആ പിശാചിന്റെ പേര് എന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് പറയരുത്.... "

"എന്താ സഞ്ജു ഇതൊക്കെ... "

"അമ്മ കണ്ടില്ലേ... ഞങ്ങടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു.... "

അതും പറഞ്ഞു സഞ്ജു പുറത്തേക്ക് പോയി.... എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു.... സഞ്ജു വും നന്ദു വും ആയി വിവാഹം വരെ ഉറപ്പിച്ചു എന്നത് എനിക്ക് അത്ഭുദം ആയിരുന്നു... ചെയ്ത് ഒകെ തെറ്റായി പോയോ കണ്ണാ..... 

"എന്താ മോളെ ഇതൊക്കെ.. "

"അമ്മേ ഞാൻ.... "

ഒന്നും പറയാതെ അച്ഛൻ അകത്തേക്കു പോകുന്നത് കണ്ടു എന്റെ നെഞ്ച് പിടഞ്ഞു...  ഓടി ചെന്ന് ആ കാലിൽ വീണു.... 

"ശപികല്ലേ നിങ്ങൾ ആരും എന്നേ.... " നടന്നത് എല്ലാം അവരോട് ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു.... 

" ഞങ്ങൾക്കും അറിയാൻ പാടില്ല അവനു എന്താ പറ്റിയത് എന്ന്.... അവനു വേണ്ടി ഞാൻ ആ കൊച്ചിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിച്ചതാ.... " എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തല കുമ്പിട്ടു ഇരുന്നു.... 

"എന്നാലും അവന്റെ വാശിക്ക് മോൾ നിന്നു കൊടുക്കരുത് ആയിരുന്നു... നിന്റെ ജീവിതo കൂടെ... "

"സാരില്ല അമ്മേ... "

പകുതി ഭാരം ഒഴിഞ്ഞു.... എന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ ആ അച്ഛനും അമ്മയും പെരുമാറിയത്...... 

"എന്തായാലും നന്നായി... ആ പ്രേമത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ടതിൽ പിന്നെ ഏട്ടൻ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു... ഇപ്പൊ ഓക്കേ ആയി.... അനു ഏട്ടത്തി മതി... " സഞ്ജു വിന്റെ അനിയൻ ആണ് അമൽ...... 

ഒരു അനിയത്തി koodi und അഞ്ചു... അവർ ട്വിൻസ് ആണ്...   ഞാൻ അഞ്ചു വിന്റെ കൂടെ ആണ്... എന്തോ സഞ്ജു വിന്റെ കൂടെ ഒരു മുറിയിൽ നില്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്...... നേരം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടും സഞ്ജു വന്നില്ല......   

$$$$$$$$$$$$$$$$$$

പതിവിലും വൈകിയാണ്  ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നത്... അനുവിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിരുന്നു... എന്തായാലും അച്ഛനും അമ്മയും അവളെ ഇറക്കി വിടില്ല എന്ന ഉറപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.... ജീവൻ ആയി കണ്ടു സ്നേഹിച്ച പെണ്ണ് ചതിച്ചപ്പോ സഹിച്ചില്ല.... ചതിച്ചു അതും പോരാതെ അവൾ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കും നെഞ്ചിൽ ആണ് കൊണ്ടത്.... ആ പന്ന മോളോട് ഉള്ള വാശിക്ക് ആണ് അനുവിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി ചാർത്തിയതു...... എങ്കിലും പണ്ടത്തെ പോലെ വെറും chunk എന്നതിൽ ഉപരി ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ അവൾ ആരൊക്കെയോ ആയി മാറി....... ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും മുന്പേ ഒരുപാട് വട്ടം ആലോചിച്ചു.... അനു അറിയാതെ അവളെ ഒരുപാട് പിന്തുടർന്ന്... ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നും തന്നെ എന്റെ abavathil പോലും അവൾ ചെയ്യാറില്ല..... നന്ദനക്ക്  വേണ്ടി ഇത്രേം നാളും ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തിയത് മാണിക്യ ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വൈകി.... അവളെ പോലെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്ത് പുണ്യം ആണ് ചെയ്തത് എന്ന് പല വട്ടം ആലോചിച്ചു..... 

റൂമിൽ അനു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല... എവടെ പോയി.... എന്നോട് പറയാതെ എന്തായാലും ഹോസ്റ്റലിൽ പോവില്ല.... ഓരോന്ന് ആലോചിച് മയങ്ങി പോയി...... 

രാവിലെ ആരോ തട്ടി വിളിച്ചപ്പോ ആണ്..... 

"സഞ്ജു... എഴുനേൽക്ക് "

കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ മുന്നിൽ അനു... സിന്ദൂരം വും താലി യും കണ്ടപ്പോൾ ആണ് ഇന്നലെ നടന്നത് ഓർമ വന്നത്..... ഒരു നിമിഷം അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു പോയി...........കാത്തിരിക്കൂ.........

