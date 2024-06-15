💚💚 എന്നും എന്നും നിനക്കായ് 💚💚: ഭാഗം 3
രചന: പ്രഭി
സിന്ദൂരവും താലിയും ഇട്ട് എനിക്ക് മുന്നിൽ നിക്കുന്ന അനുവിനെ കണ്ണ് ഇമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിന്നു പോയി....
"എന്താടാ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്.., "
"ചുമ്മാ.... അല്ല ഇന്നലെ എവടെ ആയിരുന്നു.... "
"അഞ്ജുവിന്റെ കൂടെ.... "
"മ്മ്മ്... എങ്ങോട് ആണ് സാരി ഒകെ ചുറ്റി... "
"അമ്പലത്തിൽ... "
"ഞാനും ഉണ്ട്... ഇപ്പൊ വരാം റെഡി ആയിട്ട്.... "
അനു പോവാൻ തുടങ്ങിയപോ കൈയിൽ പിടിച്ചു അവിടെ തന്നെ ഇരുത്തി....
"ദേഷ്യം ഉണ്ടോ നിനക്ക് എന്നോട്.... "
"ഇല്ലല്ലോ..... "
"മ്മ്മ് "
"നാളെ തുടങ്ങി ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകും കേട്ടോ.... "
"ആ.... നിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഒകെ എടുക്കണ്ടേ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നു... "
"അതൊക്കെ ഇന്നലെ എടുത്തല്ലോ... ഞാനും അച്ഛനും അമലും കൂടെ പോയി... "
"ഇതൊക്കെ എപ്പോ.... "
"എന്നേ ഇവിടെ ഇട്ടേച് നീ പോയപ്പോ... "
പെട്ടെന്നു റെഡി ആയി താഴേക്കു ചെന്നു. അനു അച്ഛന്റ്റെ കൂടെ തോട്ടത്തിൽ നിക്കുന്നത് കണ്ടു.. അല്പം ഗൗരവം ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ ആണ് പക്ഷെ അനു ആയി പെട്ടെന്ന് അടുത്തു... അഞ്ചു പോലും അച്ഛനോട് ഇത്ര കമ്പനി ആവില്ല.. എന്നേ കണ്ടതും അവൾ ഓടി വന്നു.... ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ആളും അമ്പലത്തിലേക്ക് നടന്നു.. പണ്ടത്തെ പോലെ എന്റെ കയ്യിൽ തൂങ്ങിയ പെണ്ണിന്റ നടപ്പ്.... അമ്പലം എത്തും വരെ രണ്ടും വാ അടച്ചിട്ടില്ല.....
അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങളെ നോക്കി നന്ദന നില്കുന്നത് കണ്ടു....
"ഇവൾ എങ്ങനെ ഇപോ ഇവിടെ എത്തി കൃത്യം.... "അനു എന്നോട് മെല്ലെ ചോദിച്ചു....
"വിത്ത് my സ്വീറ്റ് വൈഫ്... കണ്ണന്റെ നടയിൽ.... "
"എന്തുവാ... "
"എടി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അങ്ങ് ഇട്ട് whatz up ഇൽ.. അത് കണ്ടിട്ട് ഓടി വന്നതാ പാവം... "
അവളെ നോക്കി ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു ചിരിച്ചിട്ട് അനുവിന്റെ കൈ പിടിച്ചു അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറി.....
🌿🌿 🌿🌿 🌿🌿
തൊഴുതു കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ സഞ്ജു അടുത്ത് ഇല്ല.... പ്രസാദം വാങ്ങി ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.....
നന്ദനയെ കണ്ടപ്പോ ഒരു കുസൃതി തോന്നി... സഞ്ജു വിനെ നഷ്ട്ടo ആയതിൽ ഉള്ള വിഷമം ആ മുഖത്തു ഇല്ല... അപ്പൊ തെറ്റ് അവളുടെ ഭാഗത്ത് ആണെന് ഉറപ്പാ...
"ഏട്ടന് പ്രസാദം തൊട്ടു കൊടുക്ക് ഏട്ടത്തി... "
ഞാൻ സഞ്ജുവിന്റെ അടുത്തേക് നീങ്ങി നിന്നു... കാൽ പൊന്തിച്ചു അവന്റെ കഴുത്തിൽ കൈ ചേർത്ത്.... മുഖo കുനിച്ചു... എന്റെ നെറ്റിയിൽ അവന്റെ മുട്ടിച്ചു....
അത്ഭുതപെട്ടു സഞ്ജു നോക്കുന്നുണ്ട്... അഞ്ജുവിന് ഇത് വരെ ഇല്ലാത്ത ചുമയും.... ഞാൻ അവനെ നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണ് ഇറുക്കി....
"എങ്ങനുണ്ട് mr കെട്ടിയോൻ.... "
പുരികം ഉയർത്തി ഞാൻ ചോദിച്ചു... അപ്പോഴാ അവൻ നന്ദനയെ ശ്രെദ്ധിച്ചത്. അവളെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ തോളിൽ കൈ ഇട്ട് നടന്നു....
"ഏട്ടത്തി.. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ... "
"നീ പറ അഞ്ചുസെ.. "
"u both are made for each other... "
ഞാൻ സഞ്ജു വിനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു..
"അല്ലെ ഏട്ടത്തി. എങ്ങനെ പറ്റുന്നത് ഈ ഏട്ടന്റെ സ്വഭാവം സഹിക്കാൻ... ഹി ഈസ് റിയലി un predictable man !! "
" ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കണം എല്ലാരേം... അപ്പൊ നിബന്ധനകൾ ഇല്ലാതെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും... "
"u mean un conditional ലവ്....? "
"അതെ. ആ വ്യക്തിയെ അറിഞ്ഞു സ്നേഹിക്കുക.... ആ ആളുടെ പോസിറ്റീവ് മാത്രം അല്ല നെഗറ്റീവ് കൂടെ അറിഞ്ഞു സ്നേഹിക്കണം.... "
🌿🌿 🌿🌿 🌿🌿
പെട്ടെന്നു അനു എന്നോട് അടുത്ത് നിന്നത് എന്നെ ഒന്ന് ഞെട്ടിച്ചു... പിന്നെ ആണ് കാര്യം മനസിലായതു......
അഞ്ചു വിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾകു അവൾ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടു നടക്കുവാ ഞാൻ... ശെരിയാ ഒരു നിബന്ധനകൾ ഇല്ലാത്ത സ്നേഹം ആണ് അനുവിന്റെ.. വേദനിപ്പിച്ചു ഒരുപാട് എന്നിട്ടും സ്നേഹിച്ചു അവൾ തിരികെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത....
വീട്ടിൽ എത്തിയതും അനു അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി....... ഞാൻ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്യുന്നു...
" ഹലോ... "
"സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ്.... "
"മോർണിംഗ്... "
"സർ ബാംഗ്ലൂർ ഇൽ നിന്നു മെയിൽ വന്നു.... നാളത്തെ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം.... "
"is it... ഗുഡ് ന്യൂസ് ആണല്ലോ.... താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യു... രണ്ട് ടിക്കറ് ബുക്ക് ചെയ്യു... തനിക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലല്ലോ... "
"ഇല്ല സർ.... ഞാൻ book ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കാം... "
"ഓക്കേ "
പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് sanction ആയി.... ഇത് sucess ആയ കോടികൾ ടേൺ ഓവർ കിട്ടും..... ചില ദുരന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പോയാൽ ഐശ്വര്യം വരും....
എന്തായാലും പ്രൊജക്റ്റ് കൺഫോം ആയിട്ട് എല്ലാരോടും പറയാം......
ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ പോവുന്ന കാര്യം എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു.... റൂമിൽ ഇരുന്നു പോവാൻ ഉള്ള കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ആണ് അനു വന്നത്.....
🌿🌿🌿🌿🌿🌿
അമ്മയെ കുറച്ചു സഹായിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുകളിലേക്കു പോയി..... ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ സഞ്ജു ലാപ്ടോപ് ഇൽ എന്തോ ചെയ്യുവാ... ഇത്തിരി നേരം അവനെ നോക്കി നിന്നു...
"എന്താടാ അവിടെ തന്നെ നിന്നു കളഞ്ഞേ... "
"തിരക്കിൽ ആണോ... "
"ഏയ് താൻ വാ... "
"മ്മ്മ്... നീ അത് ചെയ്തോ... ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതാ.... "
ഞാൻ അതും പറഞ്ഞു അവനു കൊണ്ട് പോവാൻ ഉള്ളത് ഒകെ എടുത്ത് വക്കാൻ തുടങ്ങി... സഞ്ജു ബെഡിൽ ഇരുന്ന് എന്നേ നോക്കുന്നുണ്ട്... അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞാൻ ജോലി തുടരുന്നു...
"സഞ്ജു ദേ ഇതൊക്കെ മതിയോ എന്ന് നോക്കിക്കേ .. "
അവൻ മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ എന്റെ അടുത്തേക് വന്നു....
"ഡ്രെസ്സും ഒകെ ദേ ഇവിടെ... പിന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട മെഡിസിൻ.... "
പറഞ്ഞു തീരും മുന്നേ പിന്നിൽ കൂടെ വന്നു എന്നേ ചേർത്ത് പിടിച്ചു... എന്നിട്ട് കാതിൽ പറഞ്ഞു.....
"രണ്ട് മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങു വരും.... പിന്നെ ഈ മരുന്ന് ഒകെ എന്തിനാ.... "
"സാരില്ല.... എന്റെ ഒരു സമാദാനതിനു..... "
🌿🌿🌿🌿🌿
ഞാൻ ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ എന്റെ എല്ലാം അവശ്യ ങ്ങളും അവൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി.... എഴുനേറ്റു ചെന്ന് അങ്ങ് ചേർത്ത് പിടിച്ചു..... സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ അവൾ എനിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു... എന്റെ കൈയിൽ നിന്നു ഇപ്പോഴും അവൾ മുക്ത ആയില്ല....
"എന്താ മോനെ ഉദ്ദേശം... ഭർത്താവ് കളിക്കുവാ നീ... ഒരു കെട്ടിപിടിതം ഒകെ...."
ദേഹത്തു നിന്നും കൈ എടുത്ത്.... അവളുടെ മുഖo എന്റെ കൈക് ഉള്ളിൽ ആക്കി.... ആ കണ്ണിൽ നോക്കി നിന്നു......
"അനു....... "
"മ്മ്മ്... "
"ലവ് യൂ..... പ്രേമം തലയിൽ കേറിയപ്പോ ഈ chunk നെ ഞാൻ ഒരുപാട് അവോയ്ഡ് ചെയ്തു... നീ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു എന്ന് അറിയാം... ഞാൻ അങ്ങിനെ ഒകെ ചെയ്തിട്ടുo നിനക്ക് എങ്ങിനെ ആ പെണ്ണെ എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നെ. ................
ഒരു മുത്തം തരട്ടെ... ഭർത്താവ് ആയിട്ട് ഒന്നും അല്ല.... നിന്റെ ആ പഴയ chunk ആയിട്ട്.... Anooty യുടെ sanjoottan ആയിട്ട്.... "
ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്ന നിമിഷo അവൾ കണ്ണ് അടച്ചു....രണ്ട് കണ്ണിലും ഞാൻ പഞ്ചാര മുത്തം നൽകി.....
കണ്ണ് തുറന്നതുo കണ്ണ് നീര് കവിളിൽ കൂടെ ഒലിച്ചു ഇറങ്ങി....
"എന്തിനാടാ കരഞ്ഞതു.... "
"പണ്ടത്തെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടു.. "
അതും പറഞ്ഞു അനു എന്നേ കെട്ടിപിടിച്ചു.... ശെരിയാ ഒരുപാട് നാളുകൾ ആയി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ശെരിക് മിണ്ടിയിട്ട്....
"എന്താടി വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാതെ..... "
"വയ്യ ഡാ.... "
"എന്താടാ സൗണ്ട് മാറിയല്ലോ... എന്ത് പറ്റി അനു.... "
"കുമ്പ വേദന.... "
"പെരിയഡ്സ് ആയോ.... "
"മ്മ്മ്.... ....... "
"കരയാതെ പെണ്ണെ... മാറിക്കോളും.... ചേട്ടായിടെ കൊച്ചിന് ഒരു മുത്തം തരട്ടെ.."
"മ്മ്മ് "
"ummmmmaaahhhh....കിടന്നോ പിന്നെ വിളിക്കാം.... ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മറക്കല്ലേ ട്ടോ.... "
"sanjoottaa"
"എന്താടാ...... "
"ഒന്നുല്ല.... "
"നീ കിടന്നോ... വയ്യ എങ്കിൽ വിളിക്കാൻ മറക്കല്ലേ ട്ടാ.... ലവ് uu....കിടന്നോ.... "
പെട്ടെന്ന് ഒരു ചുമ കേട്ടാണ് ഞാൻ ചിന്തയിൽ നിന്നു പുറത്ത് വന്നത്...... അനു വേഗം എന്നിൽ നിന്നും മാറി....
"ഈ ഡോർ ഒന്ന് അടച്ചിട്ടു ആയിക്കോ." അതും പറഞ്ഞു അമൽ അകത്തേക്ക് വന്നു... അവനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് അനു പുറത്തേക്ക് പോയി......
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
അമലിന്റെ കളിയാക്കൽ സഹിക്കാൻ വയ്യ... അതോണ്ട് ഞാൻ വേഗം റൂമിൽ നിന്നും പൊന്നു.... അച്ഛന്റെ കൂടെ തോട്ടത്തിലും അമ്മയുടെ കൂടെ അടുക്കളയിലും ആയി സമയം നീക്കി....
വൈകിട്ടു സഞ്ജു പോവാൻ ഇറങ്ങി... പെട്ടെന്ന് അത് വരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഷമം... എങ്കിലും അത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ നിന്നു... അവനെ അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഒരു മുത്തം കൊടുത്തു.... അച്ഛന് നെറ്റിയിൽ ഒരു മുട്ടവും.... കാണുമ്പോ രണ്ട് പേരും കീരിയും പാമ്പുo ആണേലും ഭയങ്കര സ്നേഹം ആണ്....
സഞ്ജു പോയപ്പോ തുടങ്ങി വല്ലാണ്ട് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നു .. രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റിയില്ല....അഞ്ചു ആണേൽ നല്ല ഉറക്കും.... അവന്റെ ഫോട്ടോ നോക്കി എപ്പഴോ ഉറങ്ങി പോയിരുന്നു ഞാൻ......
രാവിലെ നേരത്തെ എഴുനേറ്റു.... ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കി... സഞ്ജു വിന്റെ മെസ്സേജും കാൾ ഉം ഒന്നും ഇല്ല....
എഴുനേറ്റ് ഫ്രഷ് ആയി കിച്ചണിൽ കയറി....
"അനു മതി മോളെ... പോയി റെഡി ആവാൻ നോക്ക്. ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോവണ്ടേ. "
"ആഹ് "
വേഗം വന്നു റെഡി ഒരുങ്ങി.. അച്ഛൻ ആണ് എന്നേ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത്...പോകും വഴി ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു.... ശെരിക്കുo ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ....
ഓഫീസിൽ എന്നെയും കാത്തു മായ നിക്കുന്നു...
"മായ കുട്ടി.... "
"മറന്നു എന്ന് കരുതി ഞാൻ.... "
"പിണങ്ങാതെ പൊന്നെ.. "
"ഹ്മ്മ്... എങ്ങനെ ഇണ്ട് അവിടെ... നീ ഹാപ്പി ആണോ.. "
"ഡബിൾ ഹാപ്പി... അവിടെ എല്ലാരും പാവം ആ... "
"എല്ലാരും പാവം ആവും ബട്ട് നിന്റെ കഞ്ജു നെ എനിക്ക് പിടിക്കില്ല.. "
"അവനും പാവം ആടി. . "
"കോപ്പ് ആണ്... അഹ് അത് വിട്...
ഡി പുതിയ മാനേജർ വന്നു.... "
"ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ എന്തൊക്കെയ സംഭവിച്ചേ... ആളു എങ്ങനെ ഉണ്ട്... "
"ചുള്ളൻ.... ബട്ട് വെരി rough and tough."
"എന്തേലും ആവട്ടെ നമ്മൾ നമ്മടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്താൽ മതി.... "
അങ്ങിനെ കത്തി വച്ച് നടക്കുമ്പോ ആണ് ഓർത്തത് ഞാൻ സൈൻ ചെയ്തില്ല.... മായ വന്നപ്പോ ചെയ്തു... ഞാൻ സൈൻ ചെയ്യാൻ മാനേജർ ഇന്റെ റൂമിലേക്കു ചെന്നു.....
"may i come in സർ??? ".......കാത്തിരിക്കൂ.........
