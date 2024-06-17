💚💚 എന്നും എന്നും നിനക്കായ് 💚💚: ഭാഗം 5
രചന: പ്രഭി
നേരം കുറെ ആയി ഞാൻ ഇവിടെ അവളുടെ call നോക്കി നിക്കുന്നത്... ഇവൾക് ഇത്രക് പണി എന്താണാവോ....
കഴിയുമ്പോ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് നേരം ആയി....
"ഹലോ അമ്മേ... "
"എടാ മോള് ഇത് വരെ വന്നില്ലല്ലോ... "
"ആഹ് ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോകുവാ... അവൾക് ഇച്ചിരി വർക്ക് ഉണ്ടാരുന്നു.... "
"വേഗം വാ രണ്ടാളും.... "
ഇനിയും നോക്കി നിൽക്കാൻ ഉള്ള ക്ഷമ എനിക്ക് ഇല്ല.... നേരെ അവളുടെ ഓഫീസിൽലേക്ക് പോയി....
എത്ര വിളിച്ചിട്ടുo അവൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല... റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്..
ഇവളെ ഇന്ന് ഞാൻ.... ഇത്രക് തിരക്ക് പിടിച്ചു എന്ത് പണിയ അവൾക്... ഞാൻ അവളുടെ ഓഫീസ് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു.... പെട്ടെന്ന് ആണ് ഞാൻ ആരോ വീണു കിടക്കുന്നതു കണ്ടത്....
🌿🌿🌿🌿🌿🌿
എന്റെ അടുത്ത് നിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടു ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി....
"richard "
"അതേടി... ഞാൻ തന്നെയാ.... നിനക്ക് എന്നേ ഓർമ ഉണ്ടല്ലേ.... സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഒക്കെ മറന്നു എന്ന് കരുതിയോ നീ.... "
എന്റെ മുഖത്തു കൂടി വിരൽ ഓടിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് വിറച്ചു... എന്റെ കണ്ണാ എന്നേ കാത്തോണേ.... നീ മാത്രേ ഉള്ളു എന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ....
ചെയർ ഇൽ കൈ പിടിച്ചു എന്റെ അടുത്തേക് അവൻ മുഖം അടുപ്പിച്ചു..
"നിന്നെ ദാ ഇതു പോലെ എന്റെ മുന്നിൽ കിട്ടും എന്ന് തീരെ പ്രതീക്ഷിചില്ല... അന്ന് നിന്റെ മറ്റവൻ എന്നേ നാണം കെടുത്തിയപ്പോ മനസ്സിൽ കുറിച് ഇട്ടതാ അനു.... "
"പ്ലീസ്.... Richa.... "
ഞാൻ എന്തേലും പറയും മുന്നേ അവൻ ചൂണ്ട് വിരൽ എന്റെ ചൂണ്ടിൽ ചേർത്തു....
"സ്..... മിണ്ടല്ലേ അനു.... ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചോട്ടെ.... "
അതും പറഞ്ഞു അവൻ എന്റെ മുടിക്ക് കുത്തി പിടിച്ചു എഴുനേൽപ്പിച്ചു...... എന്നേ മതലിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തി....
ഇരു കൈയും എന്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഇൽ ആയി വച്ചു....
"എവിടെ അനു നിന്റെ രക്ഷകൻ...."
അതും പറഞ്ഞു അവൻ മുഖം എന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു.......
അവനെ തള്ളി ഞാൻ പുറത്തേക് ഓടി.....
"നിക്കടി അവിടെ.... " എന്ന് അലറി കൊണ്ട് അവൻ എന്നെ പിടിച്ചു വച്ചു....
"വിടാടാ പട്ടി....."എന്ന് പറഞ്ഞു കുതറിമാറാൻ ശ്രെമിച്ചു....
മുഖത്തു ആഞ്ഞു അടിച്ചതും ഞാൻ തല അടിച്ചു വീണു.... അനു തളരരുത് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നീ മാത്രേ ഉള്ളു ഇവിടെ..... സ്വയം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കണ്ണനെ വിളിച്ചു ഞാൻ പുറത്തേക് ഓടി.....
richard എനിക്ക് പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ട്... അവനിൽ നിന്നും രക്ഷ പെടാൻ ഓടുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റെപ് ഇൽ നിന്നും വീണു..... പതിയെ കണ്ണിലേക്കു ഇരുട്ട് കയറി.....
🌿🌿🌿🌿🌿
അനു.....
ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ അനു താഴെ വീണു കിടക്കുവാ.... നെറ്റി പൊട്ടി ചോര വരുന്നുണ്ട്....
"അനു എഴുനേൽക്ക്.... "
അവളെ തട്ടി വിളിക്കുമ്പോ ആണ് പിന്നാലെ വരുന്ന ആളെ കണ്ടത്....
"ഓഹോ രക്ഷകൻ ഇവിടെ യും എത്തിയോ.... "
"ഡാ.... എന്താടാ നീ എന്റെ പെണ്ണിനെ ചെയ്തത്... "
അവൻ ഇതൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്... കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം എനിക്ക് മനസിലായി... അവൻ അനുവിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രെമിച്ചത് ആണ്....
അവനിട്ടു പൊട്ടിക്കുംബോൾ ആണ് അനുവിനെ കുറിച് ഓർത്തത്.... അവനെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അനുവിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു......
കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു അച്ഛനും അമ്മയും അജുവും ഒക്കെ എത്തിയിരുന്നു....
"സഞ്ജു... "
"ആ... മായ എന്ത് പറഞ്ഞു... "
"അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു ചെയ്തത് ആണ്.."
മായ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി കേട്ടപ്പോ ദേഷ്യം ഇരട്ടി ആയി... അവനോട് ഉള്ളതിനെ ക്കാൾ അനുവിന്റെ അടുത്ത് ആണ് ദേഷ്യം വന്നത്.... അവനെ ഓഫീസിൽ കണ്ടിട്ടും അവൾ ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല.... ഇന്ന് അവൻ ഇത്രയും നേരം അവിടെ പിടിച്ചു നിർതിയിട്ട് പോലും അവൾ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല.....
ദേഷ്യം മൊത്തം അവിടെ ഭിത്തിയിൽ അടിച്ചു ഞാൻ തീർത്തു...
"നീ എന്താ സഞ്ജു ഈ കാണിക്കുന്നതു.... നിന്നെ ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നു... "
"അജു എനിക്ക് ആ richard നെ കാണണം... എന്ത് ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ട് ആണ് അവൻ എന്റെ പെണ്ണിനെ... "
"അവനു ഉള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം... നീ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വാ... "
ഞാൻ നേരെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോവുമ്പോൾ അച്ചനും അമ്മയും കസേരയിൽ തളർന്നു ഇരിപ്പുണ്ട്...
richard നീ തീർന്നു... എന്റെ പെണ്ണിന് ഒന്ന് ബോധം വന്നോട്ടെ....
"patient ഇന്റെ ആരാ.. "
"ഞാൻ ഹുസ്ബൻഡ് ആണ്.. "
"ഓക്കേ ഇരിക്കു.... വീഴ്ചയിൽ തല നന്നായി ഇടിച്ചു... അതാ ബോധം വരാത്തത്.... റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ നോക്കി വേറെ കുഴപ്പം ഇല്ല... കാലിനു പൊട്ടൽ ഉണ്ട്.. സൊ നന്നായി റെസ്റ് എടുക്കണം... ബോധo വരുമ്പോ നോക്കിട്ടു നമുക്ക് റൂമിൽ ലേക്ക് മാറ്റാം.... "
മനസ്സ് നിറയെ അനു ആണ്... Sanjoota എന്ന വിളിയാ മനസ്സിൽ.... അവളെ ഒന്ന് കാണാൻ ആ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വല്ലാതെ മനസ്സ് കൊതിക്കുന്നുണ്ട്....
"സഞ്ജു..... "
അച്ഛൻ വിളിച്ചപ്പോ ആണ് ഞാൻ ഓർമകളിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്നത്...
"മോള് കണ്ണ് തുറന്നു... ദേ ഇപ്പൊ റൂമിലേക്കു മറ്റും... നീ വാ.... "
അച്ഛൻ പോയിട്ടും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു... രണ്ട് ദിവസം ആയി ഉറക്കം പോലും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ... ഒരു വാക്ക് അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും... ഒന്നും പറ്റാതെ ഒരു പോറൽ പോലും പറ്റാതെ നോക്കുവാരുന്നു ഞാൻ
മനഃപൂർവം തന്നെ വൈകി ആണ് റൂമിലേക്കു ചെന്നത് ... എല്ലാരും ഉണ്ട് അവിടെ... ഞാൻ അവളെ നോക്കാതെ മാറി നിന്നു....
🌿🌿🌿🌿
ബോധം വീണപ്പോ നടന്നത് ഒക്കെ എനിക്ക് ഓർമ വന്നു... ഇപ്പഴും ആ വിറയൽ മാറിയില്ല... തലയിൽ വല്ലാത്ത ഭാരം....
റൂമിലേക്കു മാറ്റിയപ്പോ ആദ്യം നോക്കിയത് സഞ്ജു വിനെ ആണ്... എല്ലാരും ഉണ്ട് അവനെ മാത്രം കണ്ടില്ല... ഇടക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് മായ പറഞ്ഞു...
"അവൻ പുറത്ത് ഉണ്ട് അനു... "
അന്ന് നടന്നത് ഒക്കെ അവൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു... സഞ്ജു വിനോട് richard ഇന്റെ കാര്യം പറയാതിരുന്നതിൽ വഴക്കും പറഞ്ഞു....
പെട്ടെന്നു സഞ്ജു അകത്തേക്ക് വന്നു... എന്നേ ഒന്ന് നോക്കുവാ പോലും ചെയ്യാതെ അവൻ മാറി നില്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സങ്കടം ആയി.... ആ മുഖത്തു നല്ല ഷീണം കാണാൻ ഉണ്ട്....
എനിക്ക് കൂട്ടായി സഞ്ജു വിനെ നിർത്തി എല്ലാരും പോയി.....
"സഞ്ജു.... "
.........
"sanjootaaaaaa..... "
മിണ്ടാതെ നിക്കുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ പിന്നെയും വിളിച്ചു...
"സഞ്ജു.. എന്തിനാ മിണ്ടാതെ നിക്കുന്നത്.."
പെട്ടെന്ന് അവൻ എഴുനേറ്റ് പോയി ഡോർ അടച്ചു... അടുത്തേക് വരുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാം നല്ല ദേഷ്യത്തിൽ ആണ് എന്ന്.... എന്തേലും പറയും മുന്നേ... ഒറ്റ അടി ആയിരുന്നു...
അവൻ അടിച്ചതും ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് പോയി....
എന്നേ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാതെ വാതിൽ തുറന്ന് അവൻ പോയിരുന്നു....
കണ്ണിലേക്കു ഇരുട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങി.... പതിയെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു.... ബോധം മറയും മുന്നേ ഞാൻ വിളിച്ചത് സഞ്ജുവിനെ ആണ് ............കാത്തിരിക്കൂ.........
