💚💚 എന്നും എന്നും നിനക്കായ് 💚💚: ഭാഗം 9
രചന: പ്രഭി
ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു...
കുറെ നേരം ആയി ഞാൻ അനുവിനെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു... ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി ഇവൾ ഇത് എവിടെ ആവോ... ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആയിരുന്നു ഒറ്റ വിളിക്കു എടുത്തോണം എന്ന്...
അല്ലേലും അവൾക് ഞാൻ പറയുന്നത് അവൾക് പുല്ല് വില ആണ്... ഇന്ന് തീർത്തു കൊടുക്കാം ഞാൻ...
ഇനി ഇരുന്നാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം ഇറങ്ങി ഓഫീസിൽ നിന്നു...
വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അനു അമ്മയുടെ മടിയിൽ തല വച്ച് കിടക്കുവാ.. എന്നേ തീ തീറ്റച്ചിട്ടു അവളെ സുഗായി കിടക്കുവാ.. എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അരിച്ചു കയറി...
"ഡീ "
വിളി കേട്ടു എല്ലാരും ഒന്ന് ഞെട്ടി.. എല്ലാരുടേം മുന്നിൽ വച്ച് ഒരു സീൻ വേണ്ട എന്ന് കരുതി ഞാൻ അവളെ വലിച്ചു റൂമിൽ കൊണ്ട് പോയി...
"അങ്ങനെ വലിക്കല്ലേ അതിനു വയ്യട.. "
എന്നൊക്കെ അമ്മയും അച്ഛനും പറയുന്നത് കേട്ടു.. റൂമിൽ എത്തിയിട്ട് ആണ് ഞാൻ പിടി വിട്ടത്..
"നിന്റെ ഫോൺ എവിടെ.. "
"ഇവിടെ ഉണ്ട് സഞ്ജു.. "
"ഞാൻ എത്ര വട്ടം വിളിച്ചു.. "
"സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു... ചാർജ് തീർന്നു പോയി.. "
"അപ്പൊ ചാർജ് തീർന്നു എന്ന് നിനക്ക് അറിയാം.. എന്നിട്ട് എന്താടി പുല്ലേ ചാർജ് ചെയ്യാതിരുന്നതു.. " അവൾ നിന്നു പരുങ്ങുന്നത് കണ്ടു എനിക്ക് എന്തോ ഡൌട്ട് തോന്നി.. ഫോൺ ഓൺ ആക്കി നോക്കിയപ്പോ ചാർജ് ഉണ്ട്..
"ഓഹോ കള്ളം പറയാനും തുടങ്ങി അല്ലേടി... "
"സഞ്ജു ഞാൻ... "
"നിർത്തിക്കോ... എന്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആണേൽ പറഞ്ഞ മതി... ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഈ മുതല കണ്ണീർ ഒന്ന് നിർത്തു.. "
അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോ അനു പിന്നിൽ നിന്നും ചേർത്ത് പിടിച്ചു...
"പോവല്ലേ സഞ്ജു.. ഞാൻ ഞാൻ... Richard വിളിച്ചപ്പോ പേടിച്ചു ഫോൺ ഓഫ് ആക്കിയത് ആണ്... സോറി... "
"പോടീ പുല്ലേ... "
അവളെ തട്ടി മാറ്റി ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി... പുറത്ത് അമ്മ നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു.. ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ താഴേക്കു പോയി...
💠💠💠💠💠
സഞ്ജു പോയപ്പോ ഞാൻ നിലത്തു ഇരുന്നു കരഞ്ഞു...
പരീക്ഷിച്ചു മതി ആയില്ലേ കണ്ണാ...അപ്പോഴേക്കും അമ്മ അകത്തേക്ക് വന്നു..
"അവൻ മോളെ ഉപദ്രവിക്ക മറ്റോ ചെയ്തോ.. "
"ഇല്ല അമ്മേ.. "
പെട്ടെന്ന് സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കുറെ കരഞ്ഞു.. എന്നേ പിടിച്ചു അമ്മ കട്ടിലിൽ ഇരുത്തി...
അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ ആണ് ഞാനും കാൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് നീര് വച്ചു.. സഞ്ജു വലിച്ചു കൊണ്ട് വന്നപ്പോ പറ്റിയത് ആണ്.. അമ്മ കുഴമ്പ് ഇട്ടു തന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങും വരെ എന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നു...
അഞ്ചു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റത്.. എന്തോ ഒന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ല...
കുഴമ്പ് ഇട്ടത് അല്ലെ അതോണ്ട് ഒന്ന് കുളിച്ചേക്കാം.. ഞാൻ വേഗം കുളിക്കാൻ കയറി...
💠💠💠💠
എന്റെ ഉള്ളിലെ ടെൻഷൻ കാരണം ആണ് അവളോട് ദേഷ്യപെട്ടത്... എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ആണ് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നതു...
എന്തോ മനസ്സിന് ഒരു സുഖം ഇല്ല.. രണ്ടണ്ണം കഴിച്ചിട്ട് ആണ് വീട്ടിലേക് ചെന്നത്...
അകത്തേക്ക് കയറിയത് ഓർമ ഇണ്ട്.. അമ്മ ഒരു അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു...
"നീ അതിനെ കൊല്ലാൻ ആണോ സഞ്ജു ഇങ്ങു കൊണ്ട് വന്നത്.. "
"എന്താ അമ്മക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം... "
"നിന്റെ കാട്ടി കൂട്ടൽ കണ്ടിട്ട്.. ഇന്ന് തന്നെ അതിനെ വലിച്ചു കൊണ്ട് പോയപ്പോ കാലിനു വയ്യ എന്ന് നീ ഓർത്തോ... നീര് വന്നു വീർത്തു.. ഇങ്ങനെ കൊല്ലാകൊല ചെയ്യാൻ ആണേൽ അതിനെ അതിന്റെ പാട്ടിനു വിട്ടേക്ക്.. "
"തിരിച്ചു വിടാൻ ഞാൻ എങ്ങു നിന്നും കൊണ്ട് വന്ന കിളി ഒന്നും അല്ല അവൾ... She ഈസ് മൈ വൈഫ്... "
"ഓഹോ ഇതൊക്കെ അറിയാം. എന്നിട്ട് ആണ് അതിനെ ഇങ്ങനെ കരയിക്കുന്നതു... "
ഒരു വിധം അവിടെ നിന്നും ഊരി പൊന്നു... ശേ ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു... ഒരു പാട് വേദനിച്ചു കാണും...
ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചു അകത്തേക്ക് കയറിയതും അനു ബാത്റൂമിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിയതും ഒരുമിച്ചു...
ഒരു നിമിഷം ഞാൻ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു... കരഞ്ഞു മുഖം ഒക്കെ ചുവന്നു... എന്നേ കണ്ടതും അവൾ ഒന്ന് ഞെട്ടി...
ഞാൻ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തു അവൾക് അടുത്തേക്ക് ചെന്നു...
പേടിച്ചു വിറക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണ്.. ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്നു ചേർത്ത് പിടിച്ചു... ആദ്യം മസ്സിൽ പിടിച്ചു നിന്നു എങ്കിലും പിന്നെ എന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം ചേർത്ത് കുറെ കരഞ്ഞു...
"അനു... "
"മ്മ്മ് "
"സോറി ഡാ.. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലേ എന്റെ ഒരു വിളി പുറത്ത് നീ വേണം എന്ന്.. നിന്നെ വല്ലാതെ മിസ്സ് ചെയ്യുമ്പോ ആണ് വിളിക്കുന്നത്... അതാ അത്രക് ദേഷ്യം വന്നത്... "
"മ്മ്മ് "
"സോറി anoottyy... എന്റെ പൊന്നു അല്ലെ ഇനി കരയല്ലേ... "
"മ്മ്മ് "
"അനു അമ്മ പറയുവാ എനിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ല എന്ന്.. "
"ശെരി അല്ലിയോ അത്.. അത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നതു... "
"ഓഹോ... ഞാൻ നിന്നെ ശെരിക് ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ പോകുവാ... "
ഞാൻ അവളുടെ മുഖം കയ്യിൽ കോരി എടുത്ത് എന്റെ മുഖം അവളോട് അടുപ്പിച്ചു...
"നീ കുടിച്ചോ.. "
അതിനു മറുപടി കൊടുത്തത് എന്റെ ചുണ്ടുകൾ ആയിരുന്നു... പെട്ടെന്ന് അനു എന്നേ തളളി മാറ്റാൻ നോക്കി....
"ഡ്രിങ്ക്സ് ഇന്റെ സ്മെൽ... എനിക്ക് ഷർദിക്കാൻ വരുന്നു.. "
ഞാൻ അവളെ എന്നിലേക്ക് ഒന്ന് കൂടെ അടുപ്പിച്ചു... പതിയെ അവളുടെ എതിർപ്പുകൾ അലിഞ്ഞു ഇല്ലാതാവുന്നതും ഞാൻ അറിഞ്ഞു...
അങ്ങിനെ ആ നിമിഷം എല്ലാം രീതിയിലും അനു എന്റേത് മാത്രം ആയി മാറി....
വാടി എന്റെ നെഞ്ചിൽ കിടന്നപ്പോ അവളുടെ മുടിയിൽ കൂടി വിരൽ ഓടിച്ചു...
"അനു.. "
"മ്മ്മ്.. "
"ഞാൻ നിന്റെ ആരാ... "
"എന്റെ ലോകം നീ അല്ലെ സഞ്ജു... നീ ഇല്ലേൽ ഞാനും ഇല്ല... നിന്നെ കൂടാതെ ഞാൻ incomplete ആണ്... U r my സൂപ്പർ ഹീറോ.... My sweet ഹാർട്ട്.... വാക്ക് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് ഒന്നും... Beyond words.... "
ചേർത്ത് പിടിച്ചു ചുംബനം കൊണ്ട് അവളെ മൂടുബോൾ എന്റെ കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞിരുന്നു....
💠💠💠💠💠
വാതിലിൽ മുട്ട് കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്... ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവന്റെ കരവലയത്തിൽ ആണ്....
"ഏട്ടത്തി.... ദേ താഴേക്കു വിളിക്കുന്നു... "
സമയം നോക്കുമ്പോ 7,30... കണ്ണാ ഇന്ന് വൈകി പോയല്ലോ... ഇവൻ വിടാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കും...
"ഇപ്പൊ വരാം മോളെ... "
അഞ്ചുവിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സഞ്ജുവിനെ നോക്കി...
"ഡാ... എഴുനേൽക്കാൻ.... സഞ്ജു.... സഞ്ജു... "
എത്ര വിളിച്ചിട്ടും ചെക്കൻ അനങ്ങുന്നില്ല...
"ഡാ സഞ്ജു.... "
"എന്താ അനു... ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ... "
അതു പറഞ്ഞു അവൻ എന്നേ ഒന്ന് കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു...
"നീ ഉറങ്ങിക്കോ എന്നേ വിട്... "
അത് കേട്ടപ്പോ എന്നേ ഒന്ന് നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു...
,"താഴേക്കു വിളിക്കുന്നുണ്ട്... ഞാൻ ചെന്നു നോക്കട്ടെ... "
അവൻ എന്നേ വിട്ടപ്പോ ഞാൻ വേഗം പോയി ഫ്രഷ് ആയി താഴേക്കു ചെന്നു... സ്റ്റെപ് ഇറങ്ങുമ്പോ കണ്ടു രണ്ട് പേര് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്... പ്രായം ആയ രണ്ട് പേര്....
"ആഹാ മോളേ നോക്കി ഇരിക്കുവാരുന്നു ഞങ്ങൾ... "
അമ്മ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ മുത്തശ്ശിയെയും മുത്തച്ഛൻ നെയും ഒന്ന് നോക്കി... അത് കണ്ടിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു...
"എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആണ് മോളേ... ഇനി നിന്റെ അച്ഛച്ചനും അച്ഛമ്മയും... "
"മോൾ ഇങ്ങു വാ... കാലിന് എങ്ങനെ ഉണ്ട്... " അച്ഛമ്മ എന്നേ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു..
"കുഴപ്പമില്ല... ഇപ്പൊ കുറവ് ഇണ്ട്.. "
"ദേ അമ്മേ കാണുന്നത് പോലെ അല്ല കേട്ടോ.. തനി കാന്താരി ആണ്... "
അച്ഛൻ അവസരo നല്ല പോലെ മുതലാക്കുന്നുണ്ട്...
അപ്പോഴേക്കും സഞ്ജു താഴേക്കു വന്നു... പിന്നെ എല്ലാരും കൂടെ ഉത്സവം ആയിരുന്നു... ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട്... ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചു ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ സ്നേഹം ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടില്ലയിരുന്നു...
വൈകിട്ടു വരെ ഞങ്ങൾ അടിച്ചുപൊളിച്ചു... ഉച്ചക്ക് എല്ലാരും കൂടെ സദ്യ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി..
വൈകിട്ടു അവര് പോവാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്തോ വല്ലാത്ത സങ്കടം...
"അപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ എല്ലാരും അങ്ങ് വായോ... ഇനി ഒട്ടും താമസം വേണ്ട "
എന്ന് അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അമ്മയെ നോക്കി...
"അവിടെ കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് താലി കെട്ടുന്ന കാര്യം ആണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്.. "
"ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ വച്ച് കെട്ടിയതാ.. ഇനി എന്തിനാ.. "
"പിന്നെ നീ നിന്റെ ഇഷ്ട്ടത്തിനു ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ട്... ഇപ്പൊ തർക്കുത്തരം പറയുന്നോ... നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം.. "
അച്ഛച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോ സഞ്ജു പിന്നെ എതിർത്തു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല...
💠💠💠💠💠
ഇന്നാണ് എന്റെയും അനുവിന്റെയും രണ്ടാം കല്യാണം... തറവാട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ തൊട്ട് അവളെ ഒന്ന് കാണാൻ കൂടെ കിട്ടിയിട്ട് ഇല്ല..
കുഴപ്പമില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞു നിന്റെ എന്റെ കൈയിൽ കിട്ടും.... ശെരിയാക്കി തരാം മോളേ....
പിന്നെ അവളെ കാണുന്നത് അമ്പലത്തിൽ വച്ച് ആണ്... എന്തോ സാരി ഒക്കെ ഉടുത്തു നില്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു രസം ആണ്...
താലി കഴുത്തിൽ വീണപ്പോ അവൾ കരഞ്ഞു... പതിയെ കരച്ചിൽ കൂടി കൂടി വന്നു... പെട്ടെന്ന് ആണ് അവൾ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് എന്നേ ചേർത്ത് പിടിച്ചു...
എല്ലാരും ഞങ്ങളെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്... അമ്മ അവളെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ തടഞ്ഞു.. അവളുടെ സങ്കടം മാറും വരെ ഞാൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചു...
തിരികെ പോരുമ്പോ എല്ലാവരും കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നു.. ചുമക്കുന്നു... എന്തൊക്കെയോ കാട്ടി കൂട്ടുന്നു.. എനിക്ക് അനുവിനോട് ഒന്ന് തനിച് സംസാരിക്കാൻ തിടുക്കം ആയി...
"സഞ്ജു.. "
"പറ മുത്തുസ്... "
"എടാ ചെക്കാ ആ മോളേ നീ ആയിട്ട് കരയിക്കരുത്... പാവം ആട... "
"മ്മ്മ് "
"അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അത്രേം സങ്കടം ഉണ്ടായതു കൊണ്ട് ആണ് എല്ലാരുടേം മുന്നിൽ ആയിരുന്നുട്ട് കൂടി കരഞ്ഞത്.. "
അച്ഛാച്ചൻ അതും പറഞ്ഞു അങ്ങ് പോയി... അപ്പോഴാണ് ഞാനും ആലോചിച്ചത് എന്തിനാവും അവൾ അപ്പൊ കരഞ്ഞത്... ഇത് ഇവരുടെ ഒരു സമാദാനത്തിനു കെട്ടിയത് അല്ലിയോ... കല്യാണം ഒക്കെ മുന്നേ കഴിഞ്ഞത് അല്ലേ...
അന്ന് പകൽ മുഴുവൻ അവളെ കണ്ടത് കൂടി ഇല്ല..രാത്രി ഫുഡ് കഴിച്ചു ഞാൻ മുറിയിൽ എത്തിയട്ടും അവളുടെ പൊടി പോലും ഇല്ല... ക്ഷമയ്ക്ക് പരുതി ഉണ്ട്.. അവളെ വിളിക്കാൻ പോയതും ദേ നിൽക്കുന്നു ആളു മുന്നിൽ...
peach കളർ ദാവണി ആണ് വേഷം... ഇതിൽ ഒന്ന് കൂടി സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ട് പെണ്ണ്...
💠💠💠
തറവാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നേരെ ചൊവ്വേ ഒന്ന് സഞ്ജുവിനെ കാണാൻ കൂടി കിട്ടിയില്ല... എല്ലാരും പരിജയപ്പെടുന്ന തിരക്കിൽ ആയിരുന്നു... പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ കുറച്ച് കുട്ടി പട്ടാളതെ കിട്ടി... അവരുടെ കൂടെ നടപ്പ് ആയിരുന്നു...
താലി കെട്ടാൻ നേരം ആണ് സഞ്ജുവിനെ അടുത്ത് കാണുന്നത്... ഒക്കെ മുന്നേ കഴിഞ്ഞതു ആണ്... എന്തോ സഞ്ജു താലി കഴുത്തിൽ കെട്ടിയപ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു... സങ്കടം കൊണ്ട് ആണ് കേട്ടോ...
കണ്ണാ അമ്മ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും തന്നു വിട്ടിട്ട് ഉണ്ട്... ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ആവോ...
ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ സഞ്ജു എന്തോ ആലോചനയിൽ ആണ്... വാതിൽ അടച്ചു പാൽ ടേബിൾ ഇൽ വച്ചു...
ഇവൻ എന്തിനാ കണ്ണാ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്... എന്താ എന്ന് പുരികം ഉയർത്തി ചോദിച്ചപ്പോ ചെക്കൻ എന്റെ നേരെ കൈ നീട്ടി...
അതികം ജാട ഇടാതെ അവനോട് ചേർന്ന് നിന്നു...
"എന്തിനാ പെണ്ണെ ഇന്ന് കരഞ്ഞത്.. "
"സന്തോഷം കൊണ്ട്... "
"അതിനു ആരേലും കരയോ... എല്ലാരും കണ്ടു..."
"കണ്ടോട്ടെ എന്റെ കെട്ടിയോനെ അല്ലേ ഞാൻ കെട്ടിപിടിച്ചത്... എന്നേ ഒരിക്കലും തനിച് ആക്കല്ലേ സഞ്ജു... നീ ഇല്ലാതെ ഒരു സെക്കന്റ് പോലും പറ്റില്ല എനിക്ക്... സഞ്ജു അനുവിന്റെ ആണ്.... എന്റെ മാത്രം... "
"ഓഹോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ആയി... മോളേ ഞാൻ കണ്ടു കൂടിയില്ല... എവിടെ ആയിരുന്നു നുണച്ചി കുട്ടി.. "
"അത് ഞാൻ കുട്ടീസ് ഇന്റെ കൂടെ... "
"പിള്ളേരെ അത്രക് ഇഷ്ട്ടാണോ... "
"പിന്നെ ഒരുപാട്... "
"എങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഒന്നിനെ തരട്ടെ.. "
കണ്ണാ ഇവൻ എന്തൊക്കെയാ ഈ ചോദിക്കുന്നെ... പെട്ടെന്ന് അവൻ ദാവണിക്ക് ഇടയിൽ കൂടി വയറിൽ പിടിച്ചു..... എന്നേ അവനില്ലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു...
എന്നിട്ട് ചെവിയിൽ മെല്ലെ പറഞ്ഞു...
"അനു കുട്ടി i ലവ് uu... "
"ലവ് u toooo സഞ്ജു.. "........കാത്തിരിക്കൂ.........
