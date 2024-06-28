💚💚 എന്നും എന്നും നിനക്കായ് 💚💚: ഭാഗം 18
രചന: പ്രഭി
"സഞ്ജു... "
അഭിനയ എന്നെയും കൊണ്ട് അടുത്ത
ഒരു മുറിയിലേക്കു പോയി.. പച്ച കളർ ഒരു ഡ്രെസ് എടുത്ത് കൈയിൽ തന്നു.. കൂടെ ഒരു മാസ്ക് ഉം ക്യാപ് ഉം...
"എന്തിനാ ഇത്.. "
"നീ ഇത് ഇട്ടിട്ട് എന്റെ കൂടെ വാ.. അനു നിന്നെ കണ്ടില്ലേൽ ചിലപ്പോ പ്രസവിക്കില്ല.. "
"എന്തുവാ.. "
"നീ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്റെ കൂടെ വായോ.. "
അതും പറഞ്ഞു അഭിനയ അങ്ങ് പോയി.. കൂടുതൽ ഒന്നും ആലോചിച്ചു നിക്കാതെ അത് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാനും കൂടെ പോയി..
അതിന് അകത്തേക്കു കയറിയപ്പോ ശരീരത്തിൽ കൂടെ തണുപ്പ് അരിച്ചു ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു...
അഭിനയ പോയ ഇടത്തെക്ക് ഞാനും പോയി.. മറച്ചിരുന്ന കർട്ടൻ പതിയെ മാറ്റി...
കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു എന്റെ പെണ്ണിന്റെ മുഖം ചുവന്നു.. വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ബെഡിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഇലും അവൾ കൈ അമർത്തുന്നുണ്ട്.. എന്നെ കണ്ടപ്പോ ആ കണ്ണുകളിൽ ഒരു തെളിച്ചം ഞാൻ കണ്ടു..
കൈ കൊണ്ട് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറയുന്നുണ്ട്...
അടുത്തേക്ക് ചെന്നു പതിയെ ആ കൈയിൽ പിടിച്ചു... തണുത്തു മരവിച്ച ആ കൈയിൽ തൊട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ള് ഒന്ന് പിടഞ്ഞു..
"ആാാഹ്.......... സ ............... ഞ്ജു.... ട്ടാ....... നോ.....വു........ന്നു.... ആാാഹ്..... "
വേദന കൂടുമ്പോ അവൾ എന്റെ കൈയിൽ ഇറുക്കി പിടിക്കും... കണ്ണിൽ നിന്നു കണ്ണ് നീര് ഒഴുകി കൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാ... വേദനയിലും അവൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്... ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ അവൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നുണ്ട്...
അനു... എന്ന് വിളിച്ചു അഭിനയ അവളുടെ കവിളിൽ തട്ടുന്നുണ്ട്... അനു പുഷ് പുഷ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്...
ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല... അനുവിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് എന്റെ കണ്ണും നിറഞ്ഞു...
"നല്ല ആളാണ്... അനുവിന് ധൈര്യo കൊടുക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് നീ കരയുവാ... ഇനി നീ പോയെ സഞ്ജു... "
ഞാൻ പോരാൻ തിരിഞ്ഞതും അനുവിന്റെ പിടി ഒന്ന് കൂടെ മുറുകി... അവൾക് നെറ്റിയിൽ ഒരു മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക് ഇറങ്ങി...
മനസ്സ് മുഴുവൻ അനു ആണ്... അവളുടെ ചിരിയും ഇണക്കവും പിണക്കവും എല്ലാം ഞാൻ നിമിഷം ഓർത്തു...
"കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ് ഇത് പോലെ ഉണ്ടാവോ അനു.."
"അതിന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ.. "
"അത് എന്താടി.. "
"എനിക്ക് പേടിയാ... "
ഓരോന്ന് ആലോചിച് ഇരിക്കുമ്പോ ആണ് അച്ഛൻ വിളിച്ചത്...
"നീ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് റൂം തന്നിട്ട് ഉണ്ട്.. "
"ഞാൻ റൂം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ.. "
ഞാൻ റൂം എടുക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ മറന്ന് പോയിരുന്നു.. ഇനി ഇത് ഇപ്പൊ ആരാവും... ഇത് ആലോചിച് ഇരിക്കുമ്പോ ആണ് സിസ്റ്റർ പുറത്തേക് വന്നത്..
"പെണ്ണ് കുഞ്ഞ് ആണുട്ടോ.. "
അമ്മയാണ് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയത്.. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വാവയെ നോക്കി നിന്നപ്പോഴേക്കും സിസ്റ്റർ കുഞ്ഞിനെ തിരികെ വാങ്ങി...
പിന്നെയും കുറെ നേരം അവിടെ ഇരുന്നു...
കുഞ്ഞിനെ മുറിയിലെക്ക് മാറ്റിയപ്പോ അവിടെ ആകെ കണ്ട് ഒന്ന് ഞെട്ടി.. ബെഡിൽ കുഞ്ഞിന് കിടക്കാൻ ആയി ഹാർട്ട് shape ഇൽ ഒരു കുഞ്ഞ് മെത്ത.. അതിന് ചുറ്റും കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് പിൽലോ.. രണ്ട് സൈഡ് ഇലും teddy bear ഉം വച്ചിട്ട് ഉണ്ട്..
"പൊളിച്ചു ഏട്ടൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ ഒപ്പിച്ചോ.. "
"എന്തായാലും കുഞ്ഞാവക്ക് ഉള്ള സ്വീകരണം കലക്കി.. "
ഞാൻ അഞ്ചുവിനും അമലിനും ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.. അല്ലാതെ എന്താ പറയാ.. ഞാൻ അല്ല ഇത് ഒന്നും ചെയ്തത് എന്നോ... കോപ്പ് ഇതൊക്കെ ആരുടെ പണിയാണോ എന്തോ...
🌿🌿🌿🌿🌿🌿
വേദന തുടങ്ങിയപ്പോ മുതൽ ഞാൻ സഞ്ജുവിനെ കാണാൻ ആണ് ആഗ്രഹിച്ചതു... പക്ഷെ സഞ്ജുവിന് പകരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് പോവാൻ വന്നത് അജുഏട്ടൻ ആയിരുന്നു .
ഒറ്റ തവണ ഒന്ന് അവനെ കാണാൻ ഞാൻ ശെരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചു... പക്ഷെ എന്നേ കയറ്റും വരെ സഞ്ജു വന്നതേ ഇല്ല...
ഓരോ വേദനയിലും ഞാൻ വിളിച്ചത് അവന്റെ പേരാണ്.. അത് കൊണ്ട് ആവും ഡോക്ടർ സഞ്ജുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നത്...
അവനെ കണ്ടപ്പോ ഈ വേദനയിലും ഒരു ആശ്വാസം തോന്നി.. കുറെ നേരം എന്റെ കൈയ് ചേർത്ത് പിടിച്ചു നിന്നു... ഏത് വേദനയിലും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ എന്റെ ചെക്കൻ ഉണ്ടേൽ ഞാൻ അതൊക്കെ തരണം ചെയ്യും...
ഡോക്ടർ അവനോട് പോവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു മുത്തം തന്നു..
എല്ലാ എല്ലും ഒരുമിച്ച് നുറുങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നി... വേദന കൊടിയപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് പുളഞ്ഞു കൊണ്ട് നിലവിളിച്ചു...
ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ നിലവിളി കേട്ടതും പതിയെ എന്റെ ബോധo മറഞ്ഞു....
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
"സഞ്ജു ഹാപ്പി അല്ലേ.. " മുറിയിലെക്ക് ചെന്നപ്പോ അഭിനയ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഇതാണ്..
"ഹാപ്പി.. "
"എടാ പിന്നെ അനുവിന് ഇനി ശെരിക്കും കെയർ വേണം... ആൾ ശെരിക്കു വീക്ക് ആണ്... നല്ല ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു.. "
"മ്മ്മ്.. താങ്ക്സ് ഡീ.. "
"ഓഹ് നിന്റെ താങ്ക്സ് ആർക്ക് വേണം... എനിക്ക് ഒരു ഹെവി ട്രീറ്റ് വേണം മോനെ.."
"എന്താണ് വേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി... '
"എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്തു തരുവോ.. "
"ആടി തരും... വാക്ക്.. "
"വാക്ക് ആണല്ലോ.. "
"ആഹ്... പ്രോമിസ്.. "
"ഓക്കേ... പിന്നെ വേറെ കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ലേൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അനുവിനെ മുറിയിലേക്കു മാറ്റാം.. "
തിരികെ മുറിയിലേക്കു നടക്കുമ്പോ ആണ് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത്... കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന മുറിയുടെ പുറത്ത് ഒരാൾ.. വെറുതെ നില്കുവല്ല... അകത്തേക്കു നോക്കി ഫോട്ടോ എടുക്കുവാ... ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നതും അയാൾ ഓടി...
🌿🌿🌿🌿🌿🌿
ബോധം വന്നപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം നോക്കിയത് കുഞ്ഞിനെ ആണ്... ആകെ കേട്ടത് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ ആണ്... ഒരു നോക്ക് കാണും മുന്നേ എന്റെ ബോധം മറഞ്ഞിരുന്നു...
കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ സിസ്റ്റർ മോളെ കൊണ്ട് വന്ന് കൈയിൽ തന്നു...
അവളെ കൈയിലെക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വിറയൽ ആയിരുന്നു... അങ്ങിനെ ഞാനും ഒരു അമ്മ ആയി... എല്ലാ സ്ത്രികളെയും പോലെ ഞാനും ഒത്തിരി വേദന സഹിച് ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്തു..
കുറെ നേരം ആ കുഞ്ഞ് മുഖത്തെക്ക് തന്നെ നോക്കി ഇരുന്നു... പതിയെ ആ നെറ്റിയിൽ ഞാൻ ചുണ്ട് ചേർത്തു... എന്റെ പൊന്ന് ഓമനയ്ക്ക് ഉള്ള ആദ്യ ചുംബനം....
അവളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ആദ്യത്തെ അമ്മിഞ്ഞ പകർന്നു നൽകുമ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭൂതി ആയിരുന്നു... ഇത് വരെ കടന്ന് പോവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടി ആണ് ഞാൻ കടന്ന് പോവുന്നത് എന്ന് ഓർത്തപ്പോ എന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചിരി വിടർന്നു...
കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നേ മുറിയിലേക്കു മാറ്റി.. അവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അഞ്ജുവും അമലും കുഞ്ഞിനെ കളിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുവാ...
"ചിറ്റേടെ മുത്ത് എവിടെ... "
"അയോടി... ഇത് ചെറിയ അച്ഛന്റെ പൊടി മോൾ ആണ്... "
അവരുടെ ഇടി നോക്കി നിക്കുമ്പോ ആണ് സഞ്ജു വന്നത്.. മുഖത് എന്തോ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്... പക്ഷെ എന്നേ കണ്ടതും ചെക്കൻ ചിരിച്ചു കാണിച്ചു...
രാത്രി ആവാൻ ആയപ്പോൾ ആണ് എല്ലാരും പോയത്.. അമ്മ എനിക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ വരി തന്നു... അമ്മ നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഞ്ജു നിർബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞു വിട്ടു... രാവിലെ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയെ ഒക്കെ അവൻ ഓടിച്ചു വിട്ടു...
എന്നേ ഒറ്റക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ചെക്കന്റെ അടവ് ആണ്...
"ന്താടി ചിരിക്കുന്നത്... "
"ഒന്നുവില്ല... " അവൻ എന്തോ പറയാൻ വന്നതും വാതിലിൽ ഒരു മുട്ട് കെട്ടു...
സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഇൻജെക്ഷൻ തന്നിട്ട് അങ്ങ് പോയി... സിസ്റ്റർ പോയതും സഞ്ജു പോയി വാതിൽ അടച്ചു...
എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു... കൈയ് എടുത്ത് അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു..
"ഒത്തിരി സഹിച്ചു അല്ലേ പെണ്ണെ.. "
"എല്ലാവരും കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നതു ഇങ്ങനെ അല്ലേ.. ഞാനും നീയും ഒക്കെ ഈ ഭൂമിയിലെക്ക് വന്നത് ഇങ്ങനെ അല്ലേടാ.. "
"അതെ... പക്ഷെ നിന്റെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് സഹിച്ചില്ല അനു... "
"sanjoottaa.. എനിക്ക് ഒരു ഉമ്മ തരോ... ദേ നിന്റെ ഈ കുറ്റി താടി കുത്തി കൊള്ളണം... "
അവന്റെ മീശ പിരിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു... ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ കവിൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു... പക്ഷെ അവൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ ആണ് മുഖം അടുപ്പിച്ചത്... താടി കൊണ്ട് അവിടെ ഉരസി എന്നിട്ട് മെല്ലെ കാതിൽ ഒന്ന് കടിച്ചു അവിടെ ഒരു മുത്തം കൂടെ തന്നു...
"മതിയോ anoottyy... " അവന്റെ നിശ്വാസം കാതിൽ തട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് വിറച്ചു...
അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങടെ കുട്ടി കുറുമ്പി കരഞ്ഞു... സഞ്ജു വേഗം ചിരിച്ചിട്ട് എന്നേ വിട്ട് ഇരുന്നു... ഞാൻ മോളെ എടുത്ത് പാൽ കൊടുത്തു...
ഞങ്ങൾ കണ്ണും കണ്ണും നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോ ആണ് ആരോ വീണ്ടും വാതിലിൽ മുട്ടിയതു...........കാത്തിരിക്കൂ.........
