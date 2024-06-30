💚💚 എന്നും എന്നും നിനക്കായ് 💚💚: ഭാഗം 22
രചന: പ്രഭി
"സഞ്ജു "
അച്ഛൻ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നത്.. അനുവിനെ കാണാൻ ഓടി വന്നത് ആണ് ഓഫീസിൽ നിന്നു... വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ ആരും ഇല്ല... വീട് ഒക്കെ പൂട്ടി ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോയി എന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചു നോക്കി.. ബെൽ അടിച്ചത് അല്ലാതെ ആരും ഫോൺ എടുത്തില്ല... ഓരോന്ന് ആലോചിച് അച്ഛന്റെ ചാരു കസേരയിൽ കിടന്ന് അങ്ങ് മയങ്ങി പോയി...
അച്ഛൻ തട്ടി വിളിച്ചപ്പോ ആണ് കണ്ടത് സ്വപ്നം ആണെന്ന് മനസ്സിലായത്... ഇപ്പൊ ആണ് ശ്വാസം നേരെ വീണത്...
"നീ കുറെ നേരം അയോ വന്നിട്ട്.. "
"ആഹ്.. കുറച്ച് ആയി... എല്ലാരും എവിടെ പോയത് ആണ്.. "
"അനുവിനെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത് ആണ്.. ബിപി ലോ ആയിരുന്നു.. ട്രിപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരുവാ... "
"മ്മ്മ്.. "
അനു എന്നേ നോക്കാതെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് അകത്തേക്കു പോയി.. ദൈവമേ ഇവളോട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഒന്ന് മിണ്ടി തുടങ്ങും....
മിണ്ടാൻ ഉള്ള മടി കൊണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തേക് പോവാതെ കഴിച്ചു കൂട്ടി.... ടീവിയും ഫോണിൽ ഉം നോക്കി സമയം കളഞ്ഞു..
രാത്രി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോ പോലും അനു എന്നേ ഒന്ന് നോക്കിയില്ല.. ബാക്കി എല്ലാരോടും നല്ല കത്തി ആണ്..
കിടക്കാൻ ആയി മുറിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ അനു കുഞ്ഞിന് പാട്ട് പാടി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടു..
കുഞ്ഞിന് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എങ്കിലും അനു മോൾക് കഥയും പാട്ട് ഒക്കെ പാടി കൊടുക്കുന്നത് കേൾക്കാം... എല്ലാം കേട്ടു അവൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഇടക്ക് ചിരിക്കുന്നത് കാണാം..
കുറച്ച് നേരം അതും നോക്കി നിന്നു... പതിയെ വാതിൽ അടച്ചു അനുവിന്റെ അടുത്ത് ആയി പോയിരുന്നു...
ഞാൻ വന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടും അനു നോക്കുന്നെ ഇല്ല . പതിയെ ഞാൻ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു
ഇപ്പഴും മോൾക് പാട്ട് പാടി കൊണ്ട് ഇരിക്കുവാ... ഇടക്ക് ശബ്ദം ഇടറുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു....
"സോറി പെണ്ണെ...." ചേർത്ത് പിടിച്ചു കഴുത്തിൽ ഒന്ന് ചുംബിച്ചു... ഒന്ന് പിടഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ നീങ്ങി ഇരുന്നു...
"സോറി പറഞ്ഞില്ലേ... ഇനിയും കരയല്ലേ . സോറി anuoottyy... "
"എനിക്ക് വേണ്ട നിന്റെ സോറി.. "
ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു കൂടി നോക്കാതെ പെണ്ണ് മറുപടി തന്നു.. ..
"ഞാൻ പിന്നെ ആർക്കാ കൊടുക്കുo എന്റെ തൊട്ടാ വാടിക്ക് അല്ലാതെ... "
"ആർക് വേണേലും കൊടുത്തോ.. "
"സോറി ടി... നിനക്ക് അറിയില്ലേ എന്നേ.. ഇങ്ങനെ ആയി പോയി ഞാൻ... എന്റെ കൂടെ ഒരു ജീവിതം വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് ഇപ്പൊ... "
ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും.. അവൾ തിരിഞ്ഞു എന്നേ കെട്ടിപിടിച്ചു..
"സോറി... "
"മ്മ്മ്... "
കുഞ്ഞുനെ എന്റെ മടിയിൽ വച്ച് തന്നു...
"എനിക്ക് മാത്രം അല്ല മോളോടും സോറി പറഞ്ഞോ... "
🌿🌿🌿🌿🌿
ഞാൻ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞതും സഞ്ജു കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ആ കവിളിൽ ഒരു മുത്തം കൊടുത്തു....
"അച്ഛന്റെ ചുന്ദരി വാവക്ക് പിണക്കം ഉണ്ടോ അച്ഛനോട്... ഇല്ലല്ലോ... അച്ഛന്റെ കിങ്ങിണി കുട്ടി അല്ലേ... അച്ഛന്റെ തങ്ക കുടത്തിനു ചക്കര ഉമ്മ... "
സഞ്ജു മോളെ കളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അതും നോക്കി ഞാൻ ഇരുന്നു... പെട്ടെന്ന് അവൻ എന്നേ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. .
"മോൾടെ പിണക്കം മാറി നിന്റെയോ.. "
"എനിക്ക് ആരോടും പിണക്കം ഇല്ല.. "
"അത് കള്ളം എന്നിട്ട് ആണോ ആഹാരം കഴിക്കാതെ ഇരുന്നത്... ട്രിപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടത്.."
ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചിലെക്ക് ചേർന്ന് ഇരുന്നു... ഒരു കൈ കൊണ്ട് മോളെ തലോടി...
"പിണക്കം അല്ല സങ്കടം ആണ്... "
"സങ്കടം എന്തിനാ.. "
"നീ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാൽ ഞാൻ പിന്നെ ചിരിക്കാം... നീ അകന്ന് നിന്നാൽ സഹിക്കില്ല എനിക്ക്... അന്നും ഇന്നും... ആരും ഇല്ല സഞ്ജു എനിക്ക് നീ അല്ലാതെ... എനിക്ക് മാത്രം അല്ല നമ്മുടെ മോൾക്കും... നീ ഇല്ലേൽ ഞാൻ ഇല്ലടാ.. I am a big zero with ഔട്ട് you..... "
"ഇത്രക്ക് സങ്കടം അയോ sanjoottante പെണ്ണിന്... നിനക്ക് വേണ്ടിയാ അനു ഞാൻ നിന്നെ അകറ്റി നിർത്തിയത്... "
"എനിക്ക് വേണ്ടിയാ... "
njan വിശ്വാസം വരാതെ അവനെ നോക്കി...
"അതെ... നീ ഒരുപാട് അറിയാൻ ഉണ്ട് അനു... നിന്നെ പറ്റി നീ അറിയാത്ത കുറെ സത്യങ്ങൾ ഉണ്ട്... "
"എന്തൊക്കെയാ സഞ്ജു നീ പറയുന്നത്.. "
,🌿🌿🌿🌿🌿🌿
ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പെണ്ണിന് എന്ന് മുഖം കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി എനിക്ക്.. ഒന്ന് കൂടെ ഞാൻ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു..
"ഇത് വരെ അറിയാത്ത കുറെ സത്യങ്ങൾ.. നീ എപ്പഴും പറയില്ലേ നിനക്ക് ഇല്ലാത്ത സൗഭാഗ്യം... കുടുംബം... അച്ഛൻ... അമ്മ... എന്റെ രാജകുമാരി ആരും ഇല്ലാത്ത ആൾ അല്ല... വിധി വില്ലൻ ആയില്ല എങ്കിൽ രാജകുമാരി ആയി തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി ഇരുന്നത് ആണ്... "
"എനിക്ക് ഒന്നും... "
"അറിയാം ഇപ്പൊ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന്... എന്റെ മോള് കുറച്ച് കൂടി കത്ത് ഇരിക്കണം... എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് നിന്നോട് പറയാം എന്ന് കരുതിയത് ആണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടുതൽ മറച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല... "
"സഞ്ജു... "
"എല്ലാം മറക്കാൻ ഉള്ള ഒരു വഴി ആയിരുന്നു എന്റെ ദേഷ്യo... കാത്ത് ഇരിക്കണം കുറച്ച് നാൾ കൂടി... ഇപ്പൊ നിന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിൽ ആണ്. . അതൊക്കെ ശെരി ആയിട്ട് ... "
"എനിക്ക് എന്തേലും പറ്റുവോ... "
നിഷ്കളങ്കമായ ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ എന്റെ ഉള്ള് ഒന്ന് പിടഞ്ഞു...
"അതിന് ഞാനും നിന്റെ ഏട്ടനും സമ്മതിച്ചാൽ അല്ലേ... ഈ വീടിനു ചുറ്റും ഒരു കവചം ആയി അവൻ ഉണ്ട്... "
"അതാരാ "
"വിജയ്... "
"അയാൾ... അയാൾ എന്തിനാ... "
അനു ആ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ട്ടം ആയില്ല...
"അയാൾ അല്ല ഏട്ടൻ... നിന്റെ സഹോദരൻ ആണ് അനു അത്.. നിന്റെ സ്വന്തം ചോര .. "
🌿🌿🌿🌿🌿
സഞ്ജു പറയുന്നത് ഒന്നും എനിക്ക് ഉൾകൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല... വിജയ്... അയാൾ....
ആരും ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാരേം കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ.. ഞാൻ അവന്റെ മുഖത്തെക്ക് നോക്കി...
"സത്യം ആണ്.... എല്ലാം.... നീ ഇച്ചിരി കൂടെ കത്ത് ഇരിക്കണം പെണ്ണെ... ഇപ്പൊ ഇത്രേം പറയണേ ഒക്കു. "
"മ്മ്മ്... "
"ഇനി എന്റെ മോള് കിടന്നോ.... "
മോളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങി...
എന്തോ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല... സഞ്ജു ആണേൽ നല്ല ഉറക്കവും... എന്റെ കണ്ണാ ആ si എന്റെ.... എന്നാലും എങ്ങിനെ...
പതിയെ ഞാൻ ഓരോന്ന് മനസ്സിൽ rewind ചെയ്ത് നോക്കി... അന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് കണ്ടപ്പോ ആ മുഖത് ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടില്ലേ... എന്റെ തോന്നൽ ആവും എന്ന് കരുതി വിട്ടു....
അന്ന് അച്ഛനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് പോയപ്പോ എന്നേ തന്നെ നോക്കി ഇരുന്നത് ഇത് കൊണ്ട് ആവും അല്ലേ കണ്ണാ...
കള്ളം പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നതും ഒക്കെ.... ആഹ് അന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ തന്നിട്ട് സഞ്ജു പറഞ്ഞത് അത് എന്റെ ആങ്ങള തന്നു എന്നല്ലേ... അപ്പൊ അത് കിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലേ..
"സഞ്ജു.... സഞ്ജു.... സഞ്ജു... "
"എന്താടി പെണ്ണെ നിനക്ക് ഉറക്കo ഇല്ലേ.. "
"അതേയ്... അന്ന് തന്ന ഫോട്ടോ വിജയ്... "
"വിജയ് തന്നത് ആണ്... നിനക്ക് പാർസൽ അയച്ചത് ആണ്... അതും കൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ആണ് ഞാൻ എല്ലാം അറിയുന്നത്... "
"എനിക്ക് ഇപ്പൊ കാണണം... "
"ആരെ... "
"വിജയ് യെ... "
"ഇപ്പൊ തന്നെ വേണോ... "
"വേണം... "
"നടക്കില്ല... അവൻ എന്തോ കേസ് ഇന്റെ കാര്യത്തിന് പോയേക്കുവാ.. ഇവിടെ ഇല്ല. നീ കിടന്നേ അനു... "
അതും പറഞ്ഞു സഞ്ജു കിടന്നു. പതിയെ ഞാനും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീണു...
രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി... കളഞ്ഞു പോയ കളിപാട്ടo തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഫീൽ...
എന്തായാലും സഞ്ജു പറഞ്ഞ പോലെ കാത്തു ഇരിക്കുവ ഞാൻ... നഷ്ട്ടപെട്ടത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി...
"അമ്മേടെ കിങ്ങിണി എവിടെ... ചുന്ദരി ആവണ്ടേ നമുക്ക്.. ചുന്ദരി ആക്കാം ട്ടോ.."
മോളെ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കണ്ണ് എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോ ആണ് അമ്മ വന്നത്...
"ആഹാ അനു കുട്ടി സ്മാർട്ട് ആയാലോ.."
"ഞാൻ അല്ലേലും സ്മാർട്ട് അല്ലേ അമ്മേ "
"അതെ.. ഇന്ന് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ട് മുഖത്... അതാ അമ്മ പറഞ്ഞത്.. "
"അത് അമ്മേടെ മോൻ പിണക്കം മാറ്റിയത് കൊണ്ട് ആണ്. "
"എനിക്ക് തോന്നി... അല്ല മോള് അവനോട് പറഞ്ഞോ അമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യം.. "
"അച്ചോ... ഞാൻ മറന്നു... വിളിച്ചു പറയാം സഞ്ജുവിനോട്... "
പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല... ദേ വിളിക്കുന്നു ചെക്കൻ...
sanju 💚💚💚💚calling
"ദേ അമ്മേ സഞ്ജു ആണ്. എടുത്ത് സംസാരിച്ചോ... "
അമ്മ ഫോൺ എടുത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു... പെട്ടെന്ന് എന്നേ ഒരു നോട്ടം. .
കണ്ണാ സഞ്ജു അല്ലേ വിളിച്ചത്.... ഏയ് അതേല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാ അമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്...........കാത്തിരിക്കൂ.........
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]