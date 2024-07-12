💚💚 എന്നും എന്നും നിനക്കായ് 💚💚: ഭാഗം 30
രചന: പ്രഭി
"സഞ്ജു ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല.. ഇനിയും ഒരുപാട് ഡൌട്ട്സ് ഉള്ളത് പോലെ.. "
"അത് സ്വാഭാവികം അല്ലേ അനു.. ഒരു ദിവസം അറിയാത്ത കുറെ ആളുകളെ കാണുക.. അവരൊക്കെ നിന്റെ സ്വന്തം ആണെന് പറയുക... ആർക് ആയാലും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും... നിന്റെ സഞ്ജു പോലും എന്നെയും ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചതു എല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം ആണ്.... "
"ശെരിയാ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക്... പണ്ട് മാത്സ് ക്ലാസ്സിലെ ഉള്ള അവസ്ഥ... മിസ്സ് എന്തൊക്കെയോ പറയും ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ blingasya എന്ന് ഇരിക്കും..ഇനിയും ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഡൌട്ട്സ് കാരണം ആണ് ആരോടും ഒന്ന് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തത്... "
എല്ലാരോടും ഞാൻ അകലം പാലിച്ചു നില്കുവ... എനിക്ക് അതിൽ ചെറിയ കുറ്റബോധം തോന്നി...
"നിനക്ക് നിന്റെതായ സമയം തരാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആണ് എല്ലാവരും നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നത്... അമ്മയും അച്ഛനും പോലും... " അത് പറയുമ്പോ ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു.. എന്തോ അത് എന്നെയും ചെറുതായി നോവിച്ചു...എഴുനേറ്റ് വിചേട്ടന് മുന്നിൽ ആയി മുട്ട് കുത്തി ആ കൈയിൽ പിടിച്ചു...
"എല്ലാം എല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തായോ.. എനിക്ക് ആകെ കൂടെ.. ഞാൻ എങ്ങിനെയാ സ്നേഹതീരത്ത് എത്തിയത്.. എന്റെ മോൾക് എന്തോ അപകടം ഉണ്ടെന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞത് എന്തിനാ.. അന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ മറുക്... അതൊക്കെ എന്താ.. ഇതും അതും തമ്മിൽ എന്താ കണക്ഷൻ.. "
"അമ്മക് ഒരു അനിയൻ ഉണ്ട് അനു.. മാധവൻ.. Arodum അതികം സംസാരിക്കില്ല.. എങ്ങും പോവില്ല ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ്.. അങ്ങോട്ടും ആരും പോവില്ല... കാടിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വീട്.. അങ്ങിനെ ആണ് അതിനെ പറയാൻ പറ്റുക.. ചുറ്റും വേറെ വീട് ഒന്നും ഇല്ല.. ആയാലും ഭാര്യയും മാത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ.. മന്ത്രവാദം.. കൂടോത്രം ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതെ പറ്റി വ്യക്തമായി ആർക്കും അറിയില്ല.. ഇടക്ക് പ്രവചനം പോലെ ഓരോന്ന് പറയും.. ചിലപ്പോ നടക്കും ഇല്ലേൽ ഇല്ല.. ആരും അത് കാര്യം ആയി എടുത്തില്ല.. ആരോടും വല്യ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല.. അമ്മ മൂന്നാമത്തെ തവണ പ്രെഗ്നന്റ് ആയപ്പോ അങ്ങേര് വീട്ടിൽ വരാൻ ഒക്കെ തുടങ്ങി.. പണ്ട് മുതലേ അമ്മയെ വല്യ ഇഷ്ട്ടം ആയിരുന്നു.. ഇങ്ങനെ ഒറ്റപെട്ടു ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒന്ന് അകന്നു.. അതോണ്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഒന്നും തോന്നിയില്ല.. നിങ്ങൾ ജനിച്ച കഴിഞ്ഞും വരും എപ്പഴും നിറയെ കളിപ്പാട്ടം ഒക്കെ ആയി.. വന്നാൽ നിന്നെ ആവും എപ്പഴും എടുക്കുക.. ചോദിക്കുമ്പോ പറയും നിന്നെ കാണുമ്പോ അമ്മയുടെ പോലെ തോന്നും എന്നൊക്കെ.. അച്ഛന്റെ തിരക്ക് കാരണം പിറന്നാൾ ഒന്നും ആഘോഷം ആക്കാൻ പറ്റില്ലയിരുന്നു.. പക്ഷെ ഇനിയും അങ്ങിനെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ നിർബന്ധം കാരണം ആണ് മൂന്നാമത്തെ പിറന്നാൾ ഉത്സവം ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.. വീട് നിറയെ ആളുകൾ.. നീയും രാധുവും രാജകുമാരിമാരെ പോലെ നടക്കുവാ.. പിന്നാലെ ഞാനും സീത ചേച്ചിയും..
ഇതൊക്കെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ട് ചെറുതായി.. പക്ഷെ കൂടുതലും അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നത് ആണ്..
അഹ്... അന്ന് എല്ലാരും ഓരോ തിരക്കിൽ ആണ്.. അപ്പോഴാ നിന്നെ കാണുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത്.. പിന്നെ ചിരിയും കളിയും ഒക്കെ മാറി കരച്ചിൽ ആയി മൊത്തം.. എല്ലാ ഇടവും നോക്കി കണ്ടില്ല.. അന്ന് അമ്മ വീണതാ.. പിന്നെ ഇത് പോലെ ആയി കിട്ടാൻ വർഷങ്ങൾ എടുത്തു... എങ്കിലും ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും നീ ആണ് അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ... എന്റെ ഈ മക്കൾക്കു സ്നേഹo കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു മോൾ എവിടെ ആണെന് പോലും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കരച്ചിൽ ആണ്...
സീത ചേച്ചിടെ കാര്യം മറിച്ചു അല്ല നിന്നെ നോക്കാൻ അമ്മ ഏല്പിച്ചതു ചേച്ചിയെ ആയിരുന്നു... ചേച്ചി നോക്കാത്ത കാരണം ആണ് നിന്നെ നഷ്ടം ആയത് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വയം ശിക്ഷിക്കുവായിരുന്നു...
അന്ന് ആ മുഖത്തെ ചിരി മാഞ്ഞു.. നിനക്ക് അറിയോ അനു ഇങ്ങനെ എങ്കിലും അവളെ കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം.. ശെരിക്കുo ഒരു ഭ്രാന്തു വന്ന ആളെ പോലെ.. ചികിത്സ ഒക്കെ നടത്തി ഇതു പോലെ എങ്കിലും ആയി.. വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ മിണ്ടും അല്ലെങ്കി ഇല്ല.. അതാ അവസ്ഥ... "
"വിചേട്ടാ ഇനിയും ഒത്തിരി സംശയം ഉണ്ട്.."
"പറയാം... നിന്നെ നഷ്ട്ടo ആയി രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ദേവി ആന്റി അതായത് മാധവൻന്റെ ഭാര്യ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കാണാൻ വന്നു.. വെറുതെ വന്നത് അല്ല.. എല്ലാം ഏറ്റു പറയാൻ..
നിന്നെ അന്ന് കൊണ്ട് പോയത് അയാൾ ആണ്... മാധവൻ.. എന്തിനാ എന്നോ ബലി കൊടുക്കാൻ.. അയാൾ ആരാധിക്കുന്ന മൂർത്തിയെ പ്രീതിപെടുത്താൻ.. അപൂർവം ചില ജാതകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിന്റെ... ദൈവ ചൈതന്യം ഉള്ള ഒരു ജനനം.. അതാണ് നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഉള്ള മറുക് ഇന്റെ പ്രത്യേകതാ... വളരെ അപൂർവം മാത്രം ആയി ഉണ്ടാവുന്നത്.. നിന്നെ ബലി കൊടുത്താൽ അയാളുടെ ബലം കൂടും അതിന് സ്നേഹo നടിച്ചു ചതിക്കാൻ വന്നതാ അയാൾ...
ദേവി ആന്റി ആണ് നിന്നെ രക്ഷിച്ചതു.. അയാളുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചു നിന്നെ അവര് രക്ഷിച്ചു.. വീട്ടിൽ പുറം പണിക് വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൈയിൽ നിന്നെ ഏല്പിക്കുംബോ ഒന്നേ അവശ്യപെട്ടുള്ളൂ അവരോട്... ദൂരെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോണം എന്ന്.. തിരികെ നീ വന്നാൽ നിന്നെ ഇനിയും കൊല്ലും എന്ന് ആന്റി പേടിച്ചു.. എവിടെ ആയാലും ജീവനോടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതി...
അത് അറിഞ്ഞു ആ ദുഷ്ടൻ ഇനി അവരെ ചെയ്യാൻ ഒന്നും ബാക്കി ഇല്ല.. ഉള്ളിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ കരുതി മാത്രം അവരെ വെറുതെ വിട്ടു..
വർഷം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ് അവര് അത് പറഞ്ഞപ്പോ ദേഷ്യം അല്ല അവരോട് തോന്നിയത്.. ഇതൊക്കെ സഹിച്ചും നിന്നെ അവര് രക്ഷിക്കാൻ നോക്കി.. ഒരു സ്ത്രീ എന്നാ നിലയിൽ അനുഭവിക്കാൻ ഒന്നും ബാക്കി ഇല്ല ആ പാവം..
ഇങ്ങനെ ആണ് നിന്നെ ഞങ്ങള്ക്ക് നഷ്ടം ആയത്..
ഇനിയും അവിടെ നിന്നാൽ വട്ട് പിടിക്കും എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ആവും അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്.. കാരണം അവിടെ നിറയെ നിന്റെ ഓർമ്മകൾ ആണ്.. നിന്റെ koluss കിലുങ്ങുന്ന ശബ്ദം.. നിന്റെ കരച്ചിൽ ചിരി... അങ്ങിനെ എല്ലാം.. കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി ഉള്ള നിന്റെ വർത്താനം.. ഒക്കെ....
ജോലി കിട്ടി ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിങ്ങ് അവിടത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആയിരുന്നു.. ആദ്യo നിന്നെ കണ്ടപ്പോ ശെരിക് ഞെട്ടി.. നിന്നെ കുറിച് അന്വേഷണം നടത്തി.. അങ്ങിനെ ഞാൻ സ്നേഹതീരത്ത് എത്തി.. മേരി ടീച്ചറെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു.. നിന്നെ കിട്ടിയത് ഒരു തമിഴ് സ്ത്രീയുടെ കൈയിൽ നിന്നും ആണെന്നും.. അവര് നിന്നെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു.. അന്ന് നിന്റെ കൈയിൽ നീ ഒരു ചെറിയ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.. അങ്ങിനെ ഞങ്ങളുടെ സ്വാതി പതിയെ... അവരുടെ അനു ആയി മാറി.. "
"അപ്പൊ മോൾക് അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞത്... "
"അവിടന്ന് പോയ ദേവി ആന്റിയെ പിന്നെ ആരും കണ്ടിട്ട് ഇല്ല.. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നതിൽ പിന്നെ അവിടെ ആരും ആയും കോൺടാക്ട് ഇല്ല.. ബിസിനസ് ഒക്കെ അച്ഛൻ നോക്കാതെ ആയി.. പതിയെ അതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു... എങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോവില്ല.. എല്ലാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് മാനേജ് ചെയ്യും..
നിന്നെ അന്ന് കണ്ടത് കൊണ്ടും മേരി ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് അറിയാനും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി.. ദേവി ആന്റി അവരുടെ വീട്ടിൽ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു.. മാനസിക നില ശെരി അല്ല എന്നും..
എന്നാലും അവരെ കാണാൻ ഞാൻ പോയി.. എന്നെ മനസ്സിലായപ്പോ ആ പാവം കുറെ കരഞ്ഞു.. അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്നു രക്ഷപെടാൻ ഉള്ള ഒറ്റ വഴി ഈ അഭിനയം മാത്രം ആയിരുന്നു.. സ്വയം ഭ്രാന്ത് അഭിനയിച്ചു.. അത്രേം അവര് സഹിച്ചു... സ്വന്തം മകളെ വരെ കൊന്നു ബലി കൊടുക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു അമ്മയുടെ അവസ്ഥ..
ഇപ്പഴും അതോർത്തു നീറി നീറി ആ പാവം.. എല്ലാത്തിനും കൂട്ട് ആയി അയാൾക് ഒരു സഹായി കൂടെ ഉണ്ട്.. പരമേശ്വരൻ.. ആ ദുഷ്ടൻ പറയുന്നത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ആണ്..
സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് അയാൾ പിച്ചി ചീന്തിയിട്ട് പോലും പ്രതികരിച്ചില്ല... ആ നരകത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപെടാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിനയം മാത്രേ മുന്നിൽ കണ്ടുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടി കരഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്തത് ആണ്... ആ ദുഷ്ടൻ ഇതിനു ഒക്കെ അനുഭവിക്കണം എന്ന്..
അപ്പോഴാണ് നീ ഡെലിവറിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോ പരിജയം ഇല്ലാത്ത ആളെ കണ്ടത്.. അത് അയാൾ ആയിരുന്നു പരമേശ്വരൻ.. നിന്നെ കിട്ടി എന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോ പറഞ്ഞു മാധവൻ അറിഞ്ഞു..എല്ലാ മന്ത്രവാദവും നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ലവൻ ആയി നടക്കുവായിരുന്നു അയാൾ... നിന്നെ അനേഷിച്ചു വന്നത് ആണ്..
നിന്നെ അല്ല മോളെ ആണ് അവര് ലക്ഷ്യo വച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഓരോ തെളിവ് നിരത്തി അയാളെ ഞാൻ പൂട്ടി.. തമിഴ്നാട് പോലീസ് ആണ് അന്വേഷണം ഒക്കെ നടത്തിയത്.. വീട് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ കുറെ തെളിവ് കിട്ടി.. അയാൾ ചെയ്ത അരും കൊലകൾ കുറെ കണ്ടു പിടിച്ചു.. ഒരു റിയൽ psyco. ഇപ്പൊ ജയിലിൽ ആണ്.. ദേവി ആന്റി വന്നു മൊഴി കൊടുത്തു.. എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞു.. ഇതൊക്കെ കലങ്ങി തെളിയും വരെ നിന്നോട് ഒന്നും പറയണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സഞ്ജുവിനോട്... "
ഏതോ സിനിമ കണ്ട ഫീൽ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പൊ..
"ഏട്ടാ.. എന്റെ മോളെ എന്തിനാ... "
"നിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജാതകം ആണെന് പറഞ്ഞില്ലേ.. മോൾക്കും എന്തോ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്..ഈ ബലി കൊടുക്കണ്ട ആള് 5 വയസ്സിൽ താഴെ ഉള്ള ആള് ആവണം.. എന്തായാലും ആയാലും അയാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ ദുഷ്ടൻ മാരും ഇന്ന് അകത്തു ആണ്.. ഒരു വിഷമം.. അവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന്.. അറസ്റ് ചെയ്യും മുന്നേ ഞാൻ ശെരിക് പെരുമാറി... എന്നിട്ട് ആണ് പോലീസ്ന് കൊടുത്തത്.. "
ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഞാൻ ആകെ മൊത്തം വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആയി.. ഒന്നും മിണ്ടാതെ തലക്ക് കൈ കൊടുത്തു കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നു.. ഇപ്പൊ കേട്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു വന്നു.. അറിയാതെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു... അന്ന് എന്നോട് സഞ്ജു പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തു
*ആരും ഇല്ലാത്തവൾ അല്ല എന്റെ രാജകുമാരി.. വിധി വില്ലൻ ആയില്ല എങ്കിൽ രാജകുമാരിയെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടവൾ ആയിരുന്നു *
അതെ ഞാൻ അനാഥ അല്ല.. എനിക്കും ഉണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും... ഞാൻ തനിച് അല്ല കണ്ണാ..
കള്ള കണ്ണാ.... ഒരുപാട് നന്ദി.. വൈകി ആണേലും ഇവരെ ഒക്കെ എനിക്ക് നീ തന്നല്ലോ..
അമ്മ... അച്ഛൻ...അവരെ ഓർത്തപ്പോ വേഗം എഴുനേറ്റ് അകത്തേക്കു പോയി.. പിന്നിൽ നിന്നും രാധുവും വിചേട്ടനും വിളിക്കുന്നുണ്ട്.. അതൊന്നുo ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞാൻ അകത്തേക്കു നടന്നു...
വാതിൽ തുറക്കും മുന്നേ ഞാൻ അകത്തു നിന്നു സംസാരം കേട്ടു...
"എന്തിനാ സേതു ഏട്ടാ ദൈവം നമ്മളെ ഇനിയും പരീക്ഷിക്കുന്നത്.. എന്റെ മോളെ ഇത്രേം അടുത്ത് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ... "
"എന്താ ലക്ഷ്മി ഇത്.. അവൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇല്ലേ.. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ അവൾക് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കണം.. "
വയ്യാ കണ്ണാ ഇനിയും അവരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ.. വേഗം ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി.. എന്നേ കണ്ട് രണ്ടാളും ഞെട്ടി.. ഓടി ചെന്ന് രണ്ടാളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു..
"അമ്മേ.. "
സങ്കടം കൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ.. കണ്ണ് നീര് ഒഴുകി കൊണ്ടേ ഇരുന്നു... അമ്മ എന്നേ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഉണ്ട്.. കരച്ചിൽ കൂടി വരുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു...
"എന്റെ പൊന്ന് മോളെ.. " അതും പറഞ്ഞു അമ്മ എന്നേ മുത്തം കൊണ്ട് മൂടി.. പറയാൻ വാക്കുകൾ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല.. എല്ലാം കണ്ണ് നീര് ആയി ഒഴുകി കൊണ്ട് ഇരുന്നു...
എന്നെയും അമ്മയെയും നോക്കി ഇരിക്കുവാ അച്ഛൻ.. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നേ ചേർത്ത് പിടിച്ചു നെറ്റിയിൽ ഒരു ഉമ്മ തന്നു..
"അച്ഛന്റെ രാജകുമാരിക്ക്.. "
രണ്ട് പേരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു..
"അതേയ് ഇവിടെ ഒരു രാജകുമാരി കൂടെ ഉണ്ടേയ്... "
നോക്കുമ്പോ രാധുവും വിചേട്ടനും സഞ്ജുവും നിക്കുന്നു.. രാധുന്റെ കൈയിൽ feeding ബോട്ടിൽ ഉണ്ട്.. കിങ്ങിണി കരയാതെ അവളുടെ കൈയിൽ കിടക്കുവാ.. രാധു വന്ന് കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു.. അവളുടെ കൈയിൽ നിന്നും അച്ഛൻ മോളെ വാങ്ങി...
"അച്ഛനെയും അമ്മയെയും മാത്രം മതിയോ നിനക്ക്.. ഒക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അവിടെ വച്ച് കെട്ടിപിടിച്ചു ഒരു ഉമ്മ കിട്ടും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച ഞാൻ മണ്ടി.. "
രാധു കള്ള ദേഷ്യം കാട്ടി എന്നേ നോക്കി.. കഴുത്തിൽ കൂടെ കൈ ഇട്ട് ഞാൻ എന്റെ നെറ്റിയും അവളുടെ നെറ്റിയും കൂടെ മുട്ടിച്ചു...
"നീ ഞാൻ തന്നെ അല്ലേടി.. നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങിനെ മറക്കുവോ ടി.. എല്ലാ കളിപ്പാട്ടം ഒരുമിച്ചു കിട്ടിയ കുട്ടീടെ അവസ്ഥ ആണ് എനിക്ക്.. ഏത് ആദ്യം എടുക്കും എന്ന് അറിയില്ല.. " ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ പ്രകടനം ഒക്കെ നോക്കി സഞ്ജു അവിടെ നിക്കുവാ.. വിചേട്ടനും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി...
"മതി അനു.. നീ പോയി കിടക്കാൻ നോക്ക്.. നേരം ഒത്തിരി ആയി.. " അതും പറഞ്ഞു vichettan എഴുനേറ്റു.. ഇന്ന് അമ്മയുടെ കൂടെ കിടക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം.. സഞ്ജുനോട് എങ്ങിനെ പറയും എന്ന് ആലോചിച് നിക്കുമ്പോ അമ്മ ചോദിച്ചു ഇന്ന് ഇവിടെ കിടക്കവോ എന്ന്..
എന്നേ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞു സഞ്ജു പോയി.. കുറെ നേരം ഞങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞു ഇരുന്നു.. അവിടത്തെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കുറിച് ഒക്കെ ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു..
എന്റെ കത്തി അധികം ആയപ്പോ പയ്യെ vichettanum രാധുവും മുങ്ങി.. ഞാൻ കിങ്ങിണിയെയും അമ്മ എന്നെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഉറങ്ങി.. എല്ലാം നോക്കി അച്ഛൻ അവിടെ ഇരിക്കുവാ...
"അച്ഛൻ കിടക്കുന്നില്ലേ... "
"മോള് ഉറങ്ങിക്കോ.. കണ്ണ് നിറച്ചു ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണട്ടെ... എത്ര വർഷം ആയി നിന്നെ കണ്ടിട്ട്.. ഈ ഒരു ദിവസം സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ആയി.. " എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് തലയിൽ മെല്ലെ തലോടി.. അങ്ങിനെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സ്നേഹ ലാളനയിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങി.. ഇങ്ങനെ ഒരു നിമിഷം തന്നതിന് കണ്ണന് ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞു...
രാവിലെ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോ അച്ഛൻ ചാരി ഇരുന്നു തന്നെ ഉറങ്ങുവാ.. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കിങ്ങിണിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഉണ്ട്.. അമ്മ ഇപ്പഴും എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചേക്കുവാ... ഇനി ആർക്കും വിട്ട് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു... ഞാനും ഒരു അമ്മയാണ്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സ് എനിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും..
പതിയെ അവരെ ഉണർത്താതെ പുറത്തേക് ഇറങ്ങി.. ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ... സഞ്ജുവിന്റെ അടുത്തേക് പോവുമ്പോ ആണ് അടുക്കളയിൽ ഒരു ഒച്ച കേട്ടത്..
ഇത് ആരാ എന്ന് ഓർത്ത് ചെന്ന് നോക്കി... സീത ചേച്ചി.. ഞാൻ വന്നത് മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാ ഒന്നും മിണ്ടാതെ മാറി നിൽക്കുന്നതു... Vichettan ഇന്നലെ ചേച്ചിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർത്തു.. കണ്ണാ.. എനിക്ക് എന്റെ ആ പഴയ ചേച്ചിയെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാർക്കും.. കട്ടക്ക് കൂടെ നിക്കണേ കണ്ണാ നീ...
ചേച്ചിയെ മാറ്റി എടുക്കണം.. എന്തായാലും ആദ്യം ഒന്ന് മിണ്ടാം..
പിന്നിലൂടെ ചെന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചു...
"സീതമ്മേ..... "......കാത്തിരിക്കൂ.........
