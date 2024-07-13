💚💚 എന്നും എന്നും നിനക്കായ് 💚💚: ഭാഗം 31
രചന: പ്രഭി
എന്നും സുഖം ആയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന നേരം ആണ്.. ഇന്ന് ഇപ്പൊ നിദ്ര ദേവി തിരിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഒളിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല.. ആ പെണ്ണിന് ഇവിടെ വല്ലതും കിടന്നാൽ പോരായിരുന്നോ.. മനുഷ്യന്റെ ഉറക്കo കളയാൻ ആയിട്ട്... ഇങ്ങ് വരട്ടെ കൊഞ്ചികൊണ്ട്...
അതും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു തലയിണ കെട്ടിപിടിച്ചു ഉറങ്ങാൻ ഒരു വ്യർത്ത ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ ആണ് വാതിൽ തുറന്ന് എന്റെ പൊണ്ടാട്ടി വന്നത്...
എന്റെ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ കുട്ടിപിശാച്.. കണ്ണ് അടച്ചു അങ്ങനെ കിടന്നു.. ഒരു വിളി ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കിടന്ന എനിക്ക് തെറ്റി..
പെണ്ണ് നേരെ വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് കിടന്നു.. കുറച്ച് നേരം കൂടെ കണ്ണ് അടച്ചു കിടന്നിട്ട് ഞാൻ പതിയെ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കി..
ഇവള് ഇപ്പൊ എന്തിനാ കരയുന്നത്..
"എന്ത് പറ്റി.. എന്തിനാടാ കരയുന്നെ.. ഏഹ്.. " ഞാൻ അത് ചോദിച്ചതും അവൾ എന്നേ ചേർത്ത് പിടിച്ചു...
"എല്ലാo ശെരി ആയി... പക്ഷെ സീത ചേച്ചി.. ചേച്ചി മാത്രം.. "
"ചേച്ചിടെ കാര്യം ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ നിന്നോട്.. എല്ലാം ശെരി ആയത് പോലെ ഇതും ശെരി ആവും അനു.. "
"ആഹ്.. എനിക്ക് മാറ്റി എടുക്കണം ചേച്ചിയെ.. നോക്കിക്കോ ഇനി എന്റെ ശ്രെമം അതിന് വേണ്ടി ആണ്.. "
"ഓഹ് ആയിക്കോട്ടെ.. ഇനി നീ കുറച്ച് നേരം മിണ്ടാതെ കിടന്നേ.. ഞാൻ ഒന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ.. " അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കിടന്നു.. പതിയെ ഒന്ന് മയങ്ങി... കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഒരാൾ എന്നേക്കാൾ നല്ല ഉറക്കം ആണ്...
"ഡി... "
"എന്താടാ... "
"മാറിയേ ഞാൻ പോയി ഫ്രഷ് ആവട്ടെ.. "
"അയോട... ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നീ ഫ്രഷ് അയാൾ മതി.. " അതും പറഞ്ഞു നെഞ്ചിൻ ഒരു കുത്തും തന്നിട്ട് അവൾ അങ്ങ് പോയി. വട്ട് പെണ്ണ്...
ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയി താഴെ ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാവരും dining ടേബിൾ ഇൽ ഹാജർ ആണ്..
"ഏട്ടൻ കണ്ണ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പരതുന്ന ആള് പുറത്ത് കാക്കയുടെയും പൂച്ചയുടെയും പിന്നാലെ നടക്കുവാ... "
ഞാൻ ഒന്ന് എല്ലാരേം നോക്കി ഇളിച്ചു കാണിച്ചിട്ട് പുറത്തേക് പോയി.. ദൈവമേ കാണാൻ മാത്രം അല്ല അനുവിന്റെ പോലെ സ്വഭാവം ഏകദേശം അത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്..
ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ അനു മോൾക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന തിരക്കിൽ ആണ്...
"കാക്ക എവിടെ... കാക്ക... ദേ കാക്കേ ഇത് എന്റെ കിങ്ങിണിടെ പാപ്പം ആണ്.. നിനക്ക് തരത്തില്ല കേട്ടോ... "
"മ്മ്.. മ്മ... "
"അമ്മേടെ വാവ വാ തുറന്നെ... ആ... കാക്കചി കാക്കചി... കം... "
"എന്താണ് ഇവിടെ അമ്മേം മോളും കൂടെ പരുപാടി.. "
"ഹം.. ഇത്ര നേരം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ആണ് പെണ്ണ് ഇച്ചിരി കുറുക്ക് കുടിച്ചത്.. "
ഞങ്ങൾ അകത്തേക്കു ചെല്ലുമ്പോ ആരും കഴിക്കാതെ ഞങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി ഇരിക്കുവ..
"ഇനി ഫുഡ് വിളമ്പി താ അമ്മേ.. ദേ അനു നിന്നെ നോക്കി ഇരിക്കുവാ ഞങ്ങൾ.. "
ലക്ഷ്മി അമ്മയും സീത ചേച്ചിയും കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് വിളമ്പി.. അനുവിനെ നിർബന്ധിച്ചു അമ്മ അവിടെ പിടിച്ച് ഇരുത്തി....
അനുവിന് ഫുഡ് വാരി കൊടുത്തത് ലക്ഷ്മി അമ്മയാണ്.. അപ്പൊ പെണ്ണിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണണം.. ആയിരം പൂർണ ചന്ദ്രന്റെ ശോഭ ആ മുഖത് ഉണ്ടായിരുന്നു..
പാവം എന്റെ അനു ഇന്ന് ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആണ്.. ഇടക്ക് അവൾ എന്നേ നോക്കിയപ്പോ ആ കണ്ണ് നിറഞ്ഞതു ഞാൻ കണ്ടു... ആരും കാണാതെ ഞാൻ ഒരു flying കിസ്സ് കൊടുത്തു...
"അതേയ് അളിയാ... ഇവിടെ നമ്മളും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ.. "
ശേ... ഇവനെ കൊണ്ട് തോറ്റു...
🌿🌿🌿🌿🌿🌿
രാധുന്റെ കൂടെ പുറത്ത് ഒക്കെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോ ആണ് അമ്മ വന്ന് റെഡി ആവാൻ പറഞ്ഞത്.. അമ്പലത്തിൽ പോവണം എന്ന്...
സാരി ഉടുക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ ആണ് സഞ്ജു വന്നത്...
"നീ എന്താടാ എന്നേ ആദ്യം ആയിട്ട് കാണുവാണോ... "
"എന്റെ കണ്ണ് എന്റെ പെണ്ണ്... ഞാൻ നോക്കും നിനക്ക് എന്താടി.... "
"പോടാ മാക്രി.. "
"മാക്രിയോ.. ഇനി വിളിക്കുവോ നീ... "
"ആഹ്... Sanjootaa.. വിട്ടേ... കൈ നോവുന്നുണ്ട് ട്ടാ... "
"അതിന് തന്നെയാ ചെയ്തേ.. നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്നേ തീരെ ബഹുമാനം പോരാ.. ശെരി ആക്കി തരാം നിന്നെ.. "
എന്റെ കൈ പിടിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചെക്കൻ നിന്നു പ്രസംഗം നടത്തുന്നത്...
"അയ്യേ.. ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടില്ലേ.. " അതും പറഞ്ഞു രാധു അകത്തേക്കു വന്നു.. ഈ പെണ്ണ് എന്ത് കരുതി കാണും ആവോ..
"പോടീ...എൻറെ ഭാര്യയെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ലേ പെണ്ണെ നീ.. " അവളുടെ തലക്ക് ഒന്ന് കൊട്ടിയിട്ട് സഞ്ജു പറഞ്ഞു..
"അയോട... ഇത്രേം നാളും ഒറ്റക്ക് സ്നേഹിച്ചല്ലോ.. ഇനി അത് പറ്റില്ല മോനെ.. " എന്നേ ചേർത്ത് പിടിച്ചു രാധു അത് പറഞ്ഞപ്പോ ആയികോട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞു സഞ്ജു അങ്ങ് പോയി...
"എന്താടി സാരിയും കൈയിൽ പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്.. "
"ഉടുക്കാൻ അറിയണ്ടേ മോളെ.. ഞാനും സാരിയും കൂടെ എന്നും ഒരു യുദ്ധം ഉള്ളതാ.. "
"എന്നാൽ ഇന്ന് യുദ്ധം വേണ്ട.. ദ ഈ ദാവണി ഉടുത്തു വാ.. " അതും പറഞ്ഞു പെണ്ണ് എനിക്ക് നേരെ ഒരു കവർ നീട്ടി.. അതിൽ അവൾ ഇട്ടത് പോലെ ഒരു ദാവാണി ആയിരുന്നു..
"അമ്മ പറയും പണ്ട് ഞാനും നീയും ഒരുപോല ഡ്രസ്സ് ചെയ്യു എന്ന്.. കമ്മൽ മാല.. ഒക്കെ സെയിം സെയിം.. ഒരു കൊതി എനിക്ക് ഇന്ന് അതുപോലെ പോവാൻ... "
"ഓക്കേ done.. രാധു.. '
"നിനക്ക് അറിയോ അനു.. ഇവിടെ ഒരു അലമാര നിറയെ നിനക്ക് ഉള്ള ഡ്രസ്സ് ആണ്.. പണ്ട് തൊട്ട് എനിക്ക് എന്ത് വാങ്ങിയാലും നിനക്കും അത് തന്നെ വാങ്ങും.. അത് ആരു വാങ്ങിയാലും.. പിന്നെ അത് ഒരു ശീലം ആയി.. ദേ ഇത് വിചേട്ടൻ വാങ്ങിയത് ആണ്.. ഞാൻ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു നീ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ.. ഇട്ട് നോക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്.. "
ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്.. ഞാനും രാധുവും കൂടെ വേഗം റെഡി ആയി.. ഒരു പോലെ ആണേലും ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു അറിയാം.. രാധു എന്നെക്കാളും ഇച്ചിരി തടിച്ചട്ട് ആണ്.. പക്ഷെ പുറത്ത് നിന്നു ആർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
അനുവിനെയും രാധുവിനെയും നോക്കി ഞങ്ങൾ എല്ലാരും നിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ആയി..
ദ വരുന്നു രണ്ടും.. രണ്ടാളും കലക്കിയിട്ട് ഉണ്ട്.. ഞാൻ അനുവിനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു പോയി.. പെണ്ണിന് ഒന്നൂടെ ഭംഗി വച്ചത് പോലെ..
ഇനിയും വായ്യ് നോക്കി നിന്നാൽ ഇവടെ എല്ലാം കൂടെ എന്നേ ട്രോളാൻ തുടങ്ങും അത് കൊണ്ട് ഡീസന്റ് ആയി നിന്നു..
അനുവിനെ കണ്ടതും കിങ്ങിണി അവളുടെ അടുത്തേക് പോയി.. നടന്നു ആണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയത്.. അനു as usual കല പില കലപില വർത്താനം ആണ്..
കറക്കം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല പോലെ ഷീണം തോന്നി.. ഫുഡ് അടിച്ചു കിടക്കുമ്പോ അഞ്ചു വിളിച്ചു.. പിന്നെ അവളോട് കത്തി വച്ചു..
"ഫോൺ ഇങ്ങ് താടാ.. "
"എത്തിയോ കുട്ടി പിശാശ്.. "
എന്നേ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി കാണിച്ചു അവൾ ഫോൺ വാങ്ങി..
"അഞ്ചുസെ.. ഞാൻ എല്ലാരേം എത്ര വട്ടം വിളിച്ചു.. എവിടെ ആയിരുന്നു... "
"ഞങ്ങൾ അച്ഛന്റെ കൂടെ തൊടിയിൽ ആയിരുന്നു ഏട്ടത്തി.. ഏട്ടത്തി പോയപ്പോ തൊട്ട് അച്ഛൻ സെന്റി ആണ്.. "
"അച്ഛന് മാത്രം എന്നോട് സ്നേഹം ഒള്ളൂ.. അതാണ്.. "
"ഓഹോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അച്ഛനും മോളും ഒറ്റ കെട്ടു ആയല്ലേ.. "
അനു ഫോൺ താഴെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണം ഇല്ല.. എല്ലാരോടും മാറി മാറി കത്തി വയ്ക്കുവാ പെണ്ണ്.. നാട്ടിൽ ഉള്ള പട്ടിയുടെയും പൂച്ചയുടെയും വരെ വിശേഷം പറയുന്നുണ്ട് ഇവര്..
"കഴിഞ്ഞോ നിന്റെ കത്തി.. "
"കഴിഞ്ഞല്ലോ.. "
"എന്തേ ഇന്ന് ഇങ്ങ് പോന്നത്.. "
"അതേയ് എനിക്കും മോൾക്കും ഇവിടെ കിടന്നാൽ ആണ് ഉറക്കം വരുക.. എന്റെ കള്ള തെമ്മാടിയെ കെട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കണം.. "
"ആഹ് താടിയിൽ പിടിച്ചു വലിക്കാതെ പെണ്ണെ... "
"അച്ചോടാ എന്റെ കൊച്ചിന് നൊന്തോ.. "
"തിരിച്ചു ഞാനും നോവിക്കട്ടെ... "
"ഏയ്.. അതൊന്നും വേണ്ട... പാവല്ലേ ഞാൻ. "
"ആണോ.. "
"ആണല്ലോ.. പാവം സഞ്ജുന്റെ പാവം anooty.. "
"മോളെ അനു സോപ്പ്ന് പത പോരല്ലോ.. "
"ഈ... "
അങ്ങിനെ ഞങ്ങടെ കിങ്ങിണി മോളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഉറങ്ങി...
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
രാവിലെ നേരത്തെ തന്നെ എഴുനേറ്റു.. കിങ്ങിണിക്ക് പാൽ കൊടുത്ത് അവളെ ഒന്നുടെ തട്ടി ഉറക്കി. തലയിണ മോൾക് തടയായി വച്ചിട്ട് ഞാൻ താഴേക്കു പോയി..
സീത ചേച്ചി ഇപ്പൊ എഴുനേറ്റ് കാണും..ആ മഞ്ഞു മല ഉരുക്കാൻ പറ്റിയ സമയം ഇതാണ്.. ചേച്ചിയെ ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രേ ഒന്ന് ശെരിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റു..
ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ തന്നെ ചേച്ചി അടുക്കളയിൽ ഉണ്ട്...
"ചേച്ചി... "
എന്നേ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് മുഖം തിരിച്ചു.. ആ മുഖത് സങ്കടം ആണോ സന്തോഷം ആണോ... ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ കണ്ണാ...
"എന്തിനാ ഇപ്പൊ എഴുനേറ്റ് വന്നത് കുറച്ച് കൂടെ കിടക്കാൻ പാടിലായിരുന്നോ.. "
"ഓഹോ അപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ അറിയാം.. ഞാൻ കരുതി കിങ്ങിണിയോട് മാത്രേ മിണ്ടാൻ അറിയൂ എന്ന്.. " എന്റെ പരിഭവം ഒട്ടും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ ഞാൻ ചോദിച്ചു..
"ചായ എടുക്കട്ടെ.. "
വിഷയം മാറ്റുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ദേഷ്യo വന്നു.. ചേച്ചിയെ പിടിച്ച് എനിക്ക് അഭിമുഖം ആയി നിർത്തി..
"ചായ അല്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ടത്.. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മാറി നടക്കുന്നത്.. ഇത്ര നാള് കഴിഞ്ഞ് എന്നേ കണ്ടിട്ടും മിണ്ടാത്തത്... ഏഹ്.. അമ്മയും അച്ഛനും vichettanum ഒക്കെ പറഞ്ഞ സീത ചേച്ചി ഇങ്ങനെ അല്ല.. എന്നെയും രാധുവിനെയും ജീവൻ ആയി കണ്ടു സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചി ആണ്.. "
"സ്നേഹം.. ഒക്കെ... ഉണ്ട്.. " സങ്കടം കൊണ്ട് പാവത്തിന് വാക്കുകൾ മുഴുവൻ ആക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല.. ഇച്ചിരി കലിപ്പിൽ സംസാരിച്ചാൽ മാത്രേ ഇവിടെ ഏക്കു..
"എന്നിട്ട് ആണോ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ.. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷം ആയി.. വിധി.. അതാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം.. ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം ആരു എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നടക്കും.. അതിന് ചേച്ചി എന്ത് ചെയ്തു.. ഇനിയും ഇങ്ങനെ സ്വയം ശിക്ഷിക്കാതെ... പ്ലീസ്... "
എന്നേ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ചുംബനo കൊണ്ട് മൂടുംമ്പോ അവ്യക്തമായി എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു..
"ഞാൻ... എന്റെ ശ്രദ്ധ കുറവ് കാരണം... എനിക്.. എനിക്ക്... സഹിച്ചില്ല.. അന്ന് അമ്മ വീണപ്പോ.. ഞാൻ... "
"മതി... ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കേ ആയില്ലേ.. ഇനി എന്റെ ചേച്ചി പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ അടച്ചു മൂടി കെട്ടി ഇരിക്കാതെ... "
സീതചേച്ചി ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് ജോലി തുടർന്നു.. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്നോട് ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു.. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എല്ലാരുടെയും കൂടെ ഇരുന്നു.. പതിയെ ചേച്ചിയും മാറി തുടങ്ങുവാ.. താങ്ക്സ് കണ്ണാ എന്റെ കൂടെ നിന്നതിന്...
പതിവ് പോലെ മോൾക് കുറുക്ക് കൊടുക്കാൻ കുറെ പണിപെട്ടു... എൻറെ അല്ലിയോ മോള്... എന്നേക്കാൾ വാശി ആണ്... അങ്ങിനെ ഞാനും അവളും കൂടെ ഒരു ഗുസ്തി നടത്തുമ്പോ മുറ്റത് ഒരു കാർ വന്ന് നിന്നത്..
ഇത് ആരാ പുതിയ അവതാരം എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയപ്പോ ഒരുത്തൻ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സ് ഒക്കെ വച്ച് വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി..
എന്നെ നോക്കി അയാൾ ചിരിച്ചു.. ഏഹ് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇയാളെ..
"ആരാ... " എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ ഗ്ലാസ്സ് ഒക്കെ ഊരി.. ആ തിരു വായിൽ നിന്നും എന്താണ് വരുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ അയാളെ നോക്കി........കാത്തിരിക്കൂ.........
