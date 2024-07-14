💚💚 എന്നും എന്നും നിനക്കായ് 💚💚: ഭാഗം 32
രചന: പ്രഭി
"എന്താണ് രാധു രാവിലെ തന്നെ നിന്റെ കുറുമ്പും ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയെക്കുവാണോ."
"അതിന്... "
"നിനക്ക് എന്നേ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ലേ.. അല്ല ഏതാ ഈ കൊച്ച്.. ദേ വെറുതെ അതിനെ നിന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ.. "
എന്നേ ഒന്ന് പറയാൻ സമ്മതിക്കാതെ അയാൾ നിന്നു പ്രസംഗം നടത്തുവാ...പാവം ഞാൻ രാധു ആണെന് കരുതി ആണ്.. എന്തായാലും ഇയാളെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചേക്കാം.. ഇതൊക്കെ അല്ലിയോ ഒരു രസം...
"എന്റെ കൊച്ചിന് പിന്നെ എന്റെ സ്വഭാവം അല്ലാതെ ആരുടേയ കിട്ടുവാ.."
"നിന്റെ കൊച്ചോ.. "
"അതെ.... ഞാൻ പ്രസവിച്ച എന്റെ മോള്.. "
പാവം മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന്.. ആഹാ ഒരാളെ പറ്റിച്ചപ്പോ എന്താ ആശ്വാസം...
"ഇതൊക്കെ എപ്പഴാ രാധു.. കഴിഞ്ഞ തവണ കൂടി നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് അല്ലേ..നീ കാര്യം പറ.. നിന്റെ പതിവ് ഉഡായിപ് വേണ്ട മോളെ.. "
ഒരാളെ ഇത്രയൊക്കെ വടി ആക്കിയാൽ മതി.. പാവം കിളി പോയി നിക്കുവാ..
"അതേയ് ഞാൻ ഇനി ഒരു സത്യം പറയട്ടെ.. ഞാൻ .. അനു.. രാധുന്റെ ട്വിൻ സിസ്റ്റർ.. ഇത് ameya.. എന്റെ മോള്.. "
"ഓഹ് i see... എന്ന് വന്നു.. "
"രണ്ട് ദിവസം ആയി.. ഇയാൾ ആരാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല.. "
"സോറി.. ഞാൻ രാധു ആണെന് കരുതി.. ബൈ ദ വേ.. I am dr.ശ്രീജിത്ത് പ്രഭാകർ"
ഞാൻ ഡോക്ടറെ അകത്തേക്കു കൂട്ടി കൊണ്ട് പോയി.. അവിടെ എത്തിയപ്പോ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി.. പുള്ളി ഇവിടത്തെ സ്ഥിരം അഥിതി ആണ്.. എനിക്ക് മാത്രം ആണ് ഇയാളെ അറിയാത്തത്..
പറഞ്ഞു വരുമ്പോ സീത ചേച്ചിയെ നോക്കിയിരുന്ന ഡോക്ടർ ആണ്.. ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഓക്കേ ആണെങ്കിലും പുള്ളി ഇടക്ക് ഇടക്ക് ഇവിടെ വരും എല്ലാരോടും നല്ല കമ്പനി ആണ്..
"രാധു.. ഈ ഡോക്ടർ ആരെയോ നോക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ.. ഇനി നീയും ഡോക്ടറും തമ്മിൽ വല്ലതും.. " എന്ന് ഞാൻ ശബ്ദം താഴ്ത്തി ചോദിച്ചതും പെണ്ണ് ഒരു നോട്ടം.. ചോദിക്കണ്ടയിരുന്നു..
"അല്ല.. ഞാൻ ചുമ്മാ.. " എന്തേലും പറയും മുന്നേ അവൾ എന്നേ വലിച്ചു അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോയി.. അവരെല്ലാം നല്ല കത്തി ആയോണ്ട് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല..
"ദേ അനു.. സഞ്ജു ഏട്ടനെ പോലെ ആണ് എനിക്ക് ഡോക്ടർ.. നീ വെറുതെ തെറ്റി ധരിക്കരുത്.. "
"ഓഹോ.. " കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് ബൾബ് കത്തിയത്.. സഞ്ജു നെ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോ..
"എടി സീത ചേച്ചി.."
"യെസ് മോളെ.. ചേച്ചി ഒരു യെസ് പറയുന്നത് നോക്കി പുള്ളി ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാള് ആയി.."
"അപ്പൊ one വേ ലവ് ആണല്ലേ.. "
"നിന്റെ പാർട്ടി ആണ് ഡോക്ടറും.. "
"എന്റെയോ.. " ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതും vichettan വന്ന് തോളിൽ കൂടെ കൈ ഇട്ടു..
"എന്താണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം.. "
"അതേയ് vichetta ഞാൻ പറയുവായിരുന്നു ഡോക്ടർ അനുവിന്റെ പാർട്ടി ആണെന്.. ഈ one വേ ലവ്.. "
"കളിയാക്കുന്നത് കണ്ടോ ഏട്ടാ.. " കൂടെ നിക്കും എന്ന് കരുതിയ തെണ്ടി ചതിച്ചു..
"അവൾ ഒരു സത്യo പറഞ്ഞത് അല്ലേ അനു കുട്ടി.. "
"അല്ലല്ലോ.. "
"ഓഹോ നീ അവനെ കുറെ നാള് അവൻ അറിയാതെ പ്രേമിച്ചു എന്ന് സഞ്ജു അപ്പൊ പറഞ്ഞത് കള്ളo ആയിരുന്നോ.. ആഹ് അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം..അളിയാ... "
സഞ്ജു... ദുഷ്ട എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ.. വിച്ചു ഏട്ടൻ അളിയാ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ എന്തോ എന്ന് വിളി കേട്ട് വന്നത് ഡോക്ടർ ആണ്..
"ശോ.. ഈ അളിയനെ അല്ല.. സഞ്ജു അളിയാ.. "
"എന്താണ് അളിയാ ഒരു ബഹളം.. "
"അതേയ് ഒരു സംശയം തീർക്കാൻ വിളിച്ചത് ആണ്.. " വിച്ചു ഏട്ടൻ എന്തേലും പറയും മുന്നേ ഞാൻ ഏട്ടന്റെ വാ പൊത്തി.. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും രാധു എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു...
"മതി എല്ലാരും എന്റെ anooty യെ കളിയാക്കിയത്.. " അതും പറഞ്ഞു സഞ്ജു എന്നേ അവന്റെ അടുത്തേക് പിടിച്ചു നിർത്തി.. എല്ലാരേം നോക്കി ഒന്ന് കൊഞ്ഞനം കുത്തി കാണിച്ചു.. അടുത്ത നിമിഷം അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ ആകെ ചമ്മി..
"ചമ്മൽ കൊണ്ട് അല്ലേ എന്റെ പെണ്ണ് ഒന്നും പറയാത്തത്.. തെളിവ് സഹിതം നമുക്ക് ആ കള്ളം പൊളിക്കാം അളിയാ.. ഒരു നിരാശ കാമുകി എഴുതിയ കുറെ കവിത അവിടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.. "
ബ്ലഡി കെട്ടിയോൻ കിട്ടിയ അവസരo കളയാതെ ശെരിക്ക് താങ്ങുവാ എനിക്ക് ഇട്ട്.. നിനക്ക് ഇത് തന്നെ വേണം അനു.. വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ നിനക്ക്.. കൂടുതൽ ജാട ഇട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും.. എന്തായാലും ചമ്മി.. ആഹ് പോട്ടെ..
ഓഹ് ഡോക്ടർ ഒടുക്കത്തെ ചിരി ആണ്..
"ഡോ... ഡോക്ടറെ അതികം ചിരിക്കേണ്ട.. തനിക് അളിയൻ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഉള്ള എൻട്രി പാസ്സ് ഇപ്പഴും കിട്ടിയിട്ട് ഇല്ല എന്ന് ഓർക്കണം.. എല്ലാം ഞാൻ പൊളിച് അടുക്കി കൈയിൽ തരും കേട്ടോ.. "
ഹും അനുവിനോട് ആണ് കളി... ഈ ഒറ്റ ഡയലോഗ് കൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഫ്ലാറ്റ് ഹോഗയാ...
🌿🌿🌿🌿🌿🌿
എല്ലാരുടേം കൂടെ നിന്നു കളിയാക്കിയത് കൊണ്ട് പെണ്ണ് കൂടുതൽ മൈൻഡ് കാട്ടാതെ നടക്കുവാ.. ഒറ്റക്ക് കിട്ടുമ്പോ എനിക്ക് ഉള്ളത് അവൾ എന്തായാലും തരും...
ഉച്ചക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ കിടക്കുമ്പോ ആണ് ഓഫീസിൽ നിന്നും കാൾ വന്നത്..
"ആഹ്.. ശരത് പറ.. "
"സർ സൈൻ ചെയ്യാൻ ഉള്ള കുറച്ച് ഫയൽസ് പെന്റിങ് ആണ്.. പിന്നെ urgent ആയി ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടെ ഉണ്ട്.. ഇഫ് we മിസ്സ് it we വിൽ ലൂസ് a ബിഗ് പ്രൊജക്റ്റ്.."
"യൂ ജസ്റ്റ് do all the അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്സ്.. I വിൽ be there tomorrow.."
"ഓക്കേ സർ.. "
ഈ തിരക്കിൽ ഓഫീസിന്റെ കാര്യം വിട്ടു പോയി.. ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം ഓക്കേ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോണം എന്നാലെ നാളത്തെ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റു..
ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് കിടക്കുമ്പോ ആണ് അനു വന്നത്.. ദൈവമേ പെണ്ണ് കലിപ്പിൽ ആണല്ലോ.. എന്നേ നോക്കാതെ തിരിഞ്ഞ് കിടന്നു വന്നിട്ട്.. ഒന്ന് തൊട്ടപ്പോൾ പെണ്ണ് കൈ തട്ടി മാറ്റി..
ഞാൻ കൈ എടുത്ത് വയറിൽ വച്ചു.. വലിച്ചു എന്നോട് അടുപ്പിച്ചു.. കഴുത്തിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തപ്പോ പെണ്ണ് ഒന്ന് പിടച്ചു..
"വഴക്ക് ആണോ പെണ്ണെ.. "
"അതെ എല്ലാരുടേം കൂടെ നിന്നു കളിയാക്കിയില്ലേ എന്നേ.. "
"അതാണോ പിണക്കം.. അതൊക്കെ തമാശ അല്ലേ പെണ്ണെ.. "
ഒരു വിധം പെണ്ണിന്റെ പിണക്കം ഒക്കെ മാറ്റി.. എന്റെ നെഞ്ചിൽ തല വച്ച് എന്നേ ഇറുക്കി കെട്ടിപിടിച്ചു അവൾ കിടന്നു..
"മോള് എവിടെ അനു.. "
"അമ്മേടെ കൂടെ.."
"മ്മ്.. പിന്നേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ.. ഞാൻ ഇന്ന് തിരികെ പോവും.. "
"ഇന്നോ.."
"മ്മ്. ഓഫീസിൽ നിന്നും വിളിച്ചു.. എന്തായാലും പോണം... "
"അപ്പൊ ഞാനും മോളും.. "
"കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വന്നാൽ മതി.. "
"വേണ്ട ഞാനും വരും.. "
"തുടങ്ങി അവളുടെ വാശി... ദേ അവിടെ ചെന്നിട് ഇവരെ ഒക്കെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ നീ മേടിക്കും എന്റെ കൈയിൽ നിന്നു... " ഞാൻ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞതും പെണ്ണിന്റെ മുഖം മാറി..
"anooty... "
"മ്മ്.. "
"നിന്നെ കണ്ടും സ്നേഹിച്ചും ഇവടെ ആർക്കും മതി ആയിട്ടില്ല.. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് പോവുന്നത് ശെരി ആണോ... "
"നിന്നെ പിരിഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനാ.. "
"അതിന് നിന്റെ ഒരു വിളി പുറത്ത് ഞാൻ ഒണ്ടല്ലോ പെണ്ണെ.. "
"മ്മ്.. "
പോകുവാ എന്ന് പറഞ്ഞത് മുതൽ ഇവിടെ ഒരാൾ സെന്റി അടിച്ച് നടക്കുവാ.. അതോണ്ട് മാക്സിമം വൈകി ആണ് ഇറങ്ങിയത്.. ഇപ്പൊ കരയും എന്നത് പോലെ ആണ് നിൽപ്..
വൈകി ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് രാത്രി ആയി വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ.. വീട്ടിൽ എത്തി ആദ്യം അനുവിനെ വിളിച്ചു... ഞാൻ എത്തി എന്ന് പറയും വരെ ഉറങ്ങില്ല.. പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ ഒറ്റ റിംഗ്ഇൽ കാൾ എടുത്തു
"എത്തിയോ sanjootta "
"എത്തിയടി പെണ്ണെ.. ദേ കിടക്കാൻ പോവുന്നു.. ഇനി എന്റെ മോള് പോയി കിടന്നോ.. "
"sanjoottaaaa...,"
"എന്തോയ്.. "
"ഉമ്മ തരോ.. "
"എവിടെ വേണം.. "
"കുമ്പയിൽ.. "
"മ്മ്.. ഡ്രസ്സ് മാറ്റി കുമ്പയിൽ കൈ വച്ചേ.. "
"വച്ചു... '
"എന്റെ ചുന്ദരി കുട്ടിക്ക് ചക്കര ummmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh"
"താങ്ക്സ്... "
"ഇനി കിടന്നോ.. നാളെ വിളിക്കാം... "
"മ്മ് "
"അനു ഒരു ഉമ്മ എന്റെ മോൾക്കും കൊടുത്തേക്.. "
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
സഞ്ജു പോയപ്പോ തൊട്ട് ചെക്കനെ വല്ലാതെ മിസ്സ് ചെയ്യുവാ.. കിടന്നിട്ട് ഉറക്കo പോലും വരുന്നില്ല.. നേരം വെളുത്തു..
ഞാൻ എഴുനേറ്റ് ചെല്ലുമ്പോ സീത ചേച്ചി അടുക്കളയിൽ ഉണ്ട്..
"എന്തിനാ മോളെ ഇപ്പൊ ഉണർന്നത്.. "
"ഉറങ്ങിയാൽ അല്ലേ ചേച്ചി ഉണരൂ.. സഞ്ജു നെ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നു.. അല്ല ചേച്ചി എന്നും ഇത്ര നേരത്തെ ഉണരുന്നതു എന്തിനാ.. "
"അത് ശീലം ആണ്.. അമ്മയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ.. "
"മ്മ്.. "
അപ്പഴാ പുറത്ത് നിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടത്.. അത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ആണല്ലോ.. ഒരു ഗ്ലാസ്സ് ചായ എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി...
"ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ.. "
"ഗുഡ് മോർണിംഗ്.. എനിക്ക് ആളെ മനസിലായില്ല.. അനു or രാധു.. "
"അനു... ദേ ചായ വേണോ.. "
"തന്നേക്ക്.. നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്ലാസ്സ് ചായ കിട്ടാൻ ആണ് ഇത്ര നേരത്തെ എഴുനേറ്റ് ഒള്ള exercise ഒക്കെ ചെയ്തത്.. ബട്ട് നോ രക്ഷ.. "
"ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കിയത് ആണ്.. കുടിച്ചോ.. "
"മ്മ്... "
"ഡോക്ടറെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ.. ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത patient അല്ലേ ചേച്ചി.. എന്നിട്ട് സ്നേഹo തോന്നാൻ ഉള്ള കാരണം.. "
"ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല ആളുകൾക്ക് ഉള്ള പോലെ ഭ്രാന്ത് ഒന്നും നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് ഇല്ല.. എല്ലാം ആളുടെ തന്നെ തോന്നൽ ആണ്... വളരെ deep ആയി മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പേടി.. ചെറുത് ആയി ഒരു depression... പിന്നെ ഇഷ്ട്ടം തോന്നിയത്.. കാരണം അറിയില്ല.. ഇഷ്ടപെട്ട് പോയി.. അങ്ങ് അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ചു... "
"ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കോ.. "
"അവർക്ക് സമ്മതം ആണ്.. ഞാൻ ഒറ്റ മോൻ ആണ് സോ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അവര് ആണ്.. ഞാൻ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും... "
"അല്ല ഡോക്ടറെ.. എപ്പഴേലും നിങ്ങൾക് എന്റെ ചേച്ചിയോട് അനിഷ്ടം തോന്നില്ല എന്ന് എന്ത് ഉറപ്പ് ആണ് ഉള്ളത്.. "
"അതിന് ആണോ അവൾക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാത്ത് നിൽക്കുന്നത്.. ഒരു പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും.. "
"ഓക്കേ.. അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് കണ്ടിട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ.. "
"തീർത്തും തെറ്റ് ആയ കാര്യം.. മൂന്ന് നാലു തലമുറക്ക് ഒരു പണിക്കും പോവാതെ ഇരുന്നു തിന്നാൻ ഉള്ളത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് . "
പാവം അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഡോക്ടർക്ക് ഇഷ്ട്ടം ആയില്ല എന്ന് തോനുന്നു.. ഇച്ചിരി കലിപ്പിൽ ആണ് മറുപടി തന്നത്.. എന്തായാലും നമ്മൾ ഹാപ്പി ഡോക്ടർ പാവം ആണ്... ഇനി സീത ചേച്ചിയെ മെരുക്കണം...
ഉച്ചക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ സീതചേച്ചി കിടക്കുവാ.. ഞാനും അടുത്ത് പോയി കിടന്നു.. കിങ്ങിണി ഉറങ്ങിയിട്ട് സംസാരിക്കാം.. ഞാൻ മോൾക് പാൽ കൊടുത്തു..
"ചേച്ചിക്ക് ഡോക്ടറെ ഇഷ്ട്ടം അല്ലേ.. "
"എന്താ .. "
"പറ ചേച്ചി.. "
"എനിക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിന് താല്പര്യം ഇല്ല അനു.. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞോളാം.. "
"ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ.. ചേച്ചി ആരോടും പറയാതെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എന്തോ ഉണ്ട്.. അതാണ് ഡോക്ടറെ ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുന്നത്.. അത് ഡോക്ടർക്കും അറിയാം.. ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ആരോടും പറയാതെ ഇരിക്കുവ ഡോക്ടർ.. " ഡോക്ടർ നോട് സംസാരിച്ചപ്പോ കിട്ടിയത് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം... പിന്നെ ചേച്ചിയുടെയും മുഖം എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്.. എറിഞ്ഞു നോക്കിയത് ആണ്.. കണ്ണാ കൂടെ നിക്കണേ..
ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നിക് ദേഷ്യം വന്നു.. ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് സത്യം പറയിക്കാൻ ഞാൻ അതും ഇതും പറഞ്ഞു കുറെ provoke ചെയ്തു .
ഏറ്റു.. ഒരു പൊട്ടി കരച്ചിലിലൂടെ അത് ചേച്ചി പറയുമ്പോ ഞാനും കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു. എന്നാൽ ആവും വിധം ഞാൻ ചേച്ചിയെ സമാധാപ്പിച്ചു... എങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഞാൻ ദേഷ്യം കൊണ്ട് എരിയുന്നണ്ടായിരുന്നു...
വൈകിട്ട് ഡോക്ടർ പോവുമ്പോ യാത്രയാക്കാൻ ചേച്ചി കൂടെ വന്ന് നിന്നപ്പോ മനസ്സിലായി എന്റെ പണി ഏറ്റു എന്ന്.. ഇനി ഈ മഞ്ഞു മല ഉരുകികോളും.. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഒന്ന് സംസാരിക്കണം..
(താങ്ക്സ്... നീ ആണ് സീതയുടെ മാറ്റത്തിനു പിന്നിൽ എന്ന് അറിയാം.. താങ്ക്സ് അനു.. )
ഇതാരാ മെസ്സേജ് അയച്ചത് എന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഡോക്ടർ.. ആഹ് പുള്ളിക് നമ്പർ കൊടുത്തത് ഞാൻ മറന്നു
(നോ മെൻഷൻ പ്ലീസ്.. ഫോര്മാലിറ്റി എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടം അല്ല . )
(ഓക്കേ.. )
(എന്നാ ഫോൺ മാറ്റി വച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നോക്ക്.. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഡോക്ടറെ കാണണം.. സീരിയസ് ആയി ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ട്.. )
(നീ പറഞ്ഞാൽ മതി.. )
കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഡോക്ടറോട് കത്തി വച്ചു ഇരുന്നു..
വൈകിട്ട് ഞാനും സീതചേച്ചിയും മോളും രാധുവും കൂടെ അമ്പലത്തിൽ പോയി.. രണ്ട് സ്കൂട്ടിയിൽ ആയിട്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ പോയത്..
ഞാൻ തൊഴുതു കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോ അടുത്ത് രാധുവോ ചേച്ചിയോ ഇല്ല..
"എന്താ കുട്ടി കാര്യം ആയി പ്രാത്ഥിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു.. എന്ത്ര നേരം ആയി ഈ നിൽപ് തുടങ്ങിയിട്ട്.. " പ്രസാദം തരുമ്പോൾ തിരുമേനി പറഞ്ഞു.. അപ്പഴാ ഞാനും അത് ഓർത്തത്.. എല്ലാം ദേവിയോട് പറഞ്ഞു നിന്നു സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല..
"എല്ലാം കാര്യം ആയി ദേവിയോട് പറയുവായിരുന്നു തിരുമേനി.. "
ഞാൻ പുറത്തേക് ഇറങ്ങി..രണ്ടു പേരെയും കാണാൻ ഇല്ല.. എവിടെ പോയി...
"കുട്ടി സേതുന്റെ കാണാതെ പോയ മോൾ അല്ലേ.. " കാണാതെ പോയ ഞാൻ എങ്ങിനെ ഇവിടെ വരും എന്ന് ചോദിക്കാൻ നാവു തരിച്ചത് ആണ്.. പിന്നെ മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കണം നമ്മൾ അതോണ്ട് നല്ല കുട്ടി ആയിട്ട് മറുപടി കൊടുത്തു.
ആ അങ്കിൾ പറഞ്ഞപ്പോ ആണ് മനസ്സിലായത് ചേച്ചിയും രാധുവും കൂടെ അമ്പല കുളത്തിൽ പോയേക്കുവാ എന്ന്.. അവിടെ ഒക്കെ മോളെ കാട്ടാൻ ആവും..
എന്തായാലും അവര് വരുമ്പോഴേക്കും സഞ്ജുനെ വിളിക്കാം.. ഇന്ന് സീത ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ഒക്കെ അവനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല..
റോഡിന്റെ സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത സ്കൂട്ടി ലക്ഷ്യം ആക്കി ഞാൻ നടന്നു.. കുറെ ട്രൈ ചെയ്തു.. ബെൽ അടിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലാതെ ചെക്കൻ ഫോൺ എടുത്തതെ ഇല്ല..
"ഈ സേതുരാമന്റെ വീട് എവിടെയാ.. " ഞാൻ സഞ്ജുന് മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊണ്ട് നില്കുമ്പോ ആണ് ഒരു കാർ വന്ന് മുന്നിൽ നിന്നത്.. ഫ്രണ്ട് ഡോർ തുറന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങി.. ഇയാൾ എന്റെ അച്ഛനെ കുറിച് അല്ലേ ചോദിച്ചേ..
എന്തേലും പറയും മുന്നേ അയാൾ എന്നേ പിടിച്ചു കാർ ഇൽ കയറ്റി.. ഒച്ച വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം വാ പൊത്തി പിടിച്ചു..
എന്റെ ഫോണും അയാൾ വാങ്ങി.. അത് റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒച്ച എനിക്ക് കേൾക്കാം.. സഞ്ജു ആയിരിക്കും അത്..
കുതറി മാറാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നു ഞാൻ.. അപ്പോഴേക്കും അവര് എന്തോ ഒന്ന് എന്റെ മൂക്കിൽ മണപ്പിച്ചു.........കാത്തിരിക്കൂ.........
