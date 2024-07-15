💚💚 എന്നും എന്നും നിനക്കായ് 💚💚: ഭാഗം 33 || അവസാനിച്ചു
രചന: പ്രഭി
കുറെ ദിവസം മാറി നിന്നത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി വർക്ക് ലോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു.. ഇന്ന് ഒരുവട്ടം മാത്രേ അനുവിനെ വിളിച്ചു സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. മീറ്റിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫോൺ scilent ആക്കി.. ഓഫീസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങും മുൻപ് അനുവിന്റെ കുറെ മിസ്സ് കാൾ ഉം മെസ്സേജ് ഉം ഒക്കെ കണ്ടു...
ഇനി തിരിച്ചു വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മതി പെണ്ണിന് വഴക്ക് ഇടാൻ.. എവിടെന്നു കുറച്ച് ബെൽ അടിച്ചിട്ട് ഫോൺ ഓഫ് ആയി.. വീണ്ടും വിളിച്ചപ്പോ സ്വിച്ച് ഓഫ്.. പെണ്ണ് പ്രതികാരം ചെയ്യുവാ.. ഹും എന്തായാലും ഇനി വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് പിണക്കം മാറ്റാം...
ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കിടക്കുമ്പോ ആണ് അനുവിന്റെ പിണക്കതെ കുറിച് ഓർത്തത്.. വേഗം ഫോൺ എടുത്ത് പെണ്ണിനെ വിളിച്ചു.. എവിടെന്നു ഇപ്പഴും ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ്.. ഇവൾ ഇങ്ങനെ വാശി എടുക്കാൻ പോയാൽ ശെരി ആവില്ലല്ലോ..
ഇനി വിജയ്യെ തന്നെ വിളിക്കണം.. ഹം പെണ്ണിന്റെ കുറുമ്പ് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്..
"അളിയാ വിച്ചു.. ഫോൺ അനുന് കൊടുത്തേ.. "
"എടാ.. "
"അവൾ പിണങ്ങി ഫോൺ ഓഫ് ആക്കി വച്ചേക്കുവാ.. നീ ഫോൺ അവൾക് കൊടുത്തേ.. "
"സഞ്ജു... ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാൻ ഇരിക്കുവായിരുന്നു... സഞ്ജു അനു... "
"നീ അവളുടെ കൂടെ കൂടി എന്നേ വടി ആക്കല്ലേ ചെക്കാ .. ഫോൺ കൊടുക്കടാ.."
"അവളും രാധുവും ചേച്ചിയും കൂടെ അമ്പലത്തിൽ പോയി വൈകിട്ട്.. അവിടെ വച്ച്... "
വിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് കയ്യും കാലും വിറക്കുന്നുണ്ട്... ഏയ് രണ്ടാളും കൂടെ എന്നേ പറ്റിക്കാൻ നോക്കുവാ..
"പറയടാ.. "
"അനുനെ കാണാൻ ഇല്ലടാ.. എല്ലാടത്തും നോക്കി.. വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് പ്രസാദം വാങ്ങിയ ഇലയും അവളുടെ താലിയും പൊട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്.. "
"വിച്ചു നീ തമാശ നിർത്തിട്ടു അവൾക് ഹോൺ കൊടുക്കടാ.. ഇത്രേം പറ്റിച്ചാൽ മതി.. എന്റെ നെഞ്ച് ഇടിക്കുവാ.. മതി രണ്ടാളും കളിപ്പിച്ചത്.. " അത് പറയുമ്പോ ഞാൻ കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. പറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ സഞ്ജു എന്ന് അവൻ പറയും എന്ന് ഞാൻ കരുതി.. അത് കേൾക്കാൻ കത്ത് നിന്നു.. പക്ഷെ അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു..
ഒരു കരച്ചിൽ അവനിൽ നിന്നും ഉയർന്നപ്പോ മനസ്സിലായി അവൻ കള്ളം പറയുവല്ല എന്ന്....പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും ഞാൻ കേട്ടില്ല..
"എവിടെക്കാ നീ ഈ രാത്രി ഇത്ര തിടുക്കം കാട്ടി പോവുന്നത്.. എന്ത് കോലം ആട.. "
അമ്മ എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.. ഞാൻ കാർന്റെ കീ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.
"അമ്മ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ.. നീ എവിടെ പോവാ.. "
"അച്ഛാ എന്റെ അനു... " അച്ഛനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഒരുവിധം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചു..
പിന്നെ ആരും എന്നോട് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല.. എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ആവണം അമൽ ആണ് വണ്ടി എടുത്തത്.. ഞാനും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഉള്ള മാനസിക അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നില്ല ..
പോവുന്ന വഴി മുഴുവൻ അനുവിന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു നോക്കി.. ഇപ്പഴും ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് തന്നെ ആണ്...
🌿🌿🌿🌿🌿
കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒരു മുറിയിൽ ആണ്... ചുറ്റും ഇരുട്ട് മാത്രം.. കണ്ണാ എന്തിനാ അവര് എന്നേ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നത്.. വായും കയ്യും ഒക്കെ കെട്ടി വച്ചേക്കുവാ.. ഒന്ന് ഒച്ച വയ്ക്കാൻ പോലും വയ്യല്ലോ കണ്ണാ...
എന്റെ കിങ്ങിണി... എന്റെ മോള് ഇപ്പൊ കരയുന്നുണ്ടാവും.. എത്ര നേരം ആയി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ന് പോലും അറിയില്ല.. കണ്ണാ എന്റെ മോള് ഇപ്പൊ വിശന്നു കരയുന്നുണ്ടാവും.. സഞ്ജു... എല്ലാരേം ഓർത്തപ്പോ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു..
പെട്ടെന്ന് ആണ് ആരോ വാതിൽ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത്.. മുറിയിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രകാശം വന്നു.. Cigarette വലിച്ചു ഒരാൾ വാതിൽ പടിയിൽ നിക്കുന്നുണ്ട്.. ഒന്ന് കൂടി പുക വലിച്ചു വിട്ട് അയാൾ തിരിഞ്ഞ് വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടു..
കണ്ണാ അയാൾ എന്റെ അടുത്തേക് വരുന്നുണ്ട്.. ചുവന്നു കലങ്ങിയാ കണ്ണ് കൊണ്ട് അയാൾ എന്നേ തന്നെ നോക്കി കൊണ്ട് ആണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത്..
"എന്താടി നിന്റെ ധൈര്യം ഒക്കെ പോയോ...Jhansi റാണി അല്ലേ.. അന്ന് നിന്റെ ഷോ കണ്ടപ്പോ ദേവൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ചത് ആണ് നിന്നെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസം... "
അയാൾ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്തേക് വരുന്നുണ്ട്.. കണ്ണാ ഒന്ന് മിണ്ടാൻ പോലും വയ്യല്ലോ...
"അയോ മോള് കരയുവാ.. അന്ന് എന്നേ നോക്കി കണ്ണ് ഉരുട്ടി കാണിച്ചപ്പോ ഈ പേടിയും സങ്കടം ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ.. വല്ലതും പറയണോ നിനക്ക്.. ആഹ് വേണ്ട ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മോള് മിണ്ടിയാൽ മതി...
കുട്ടി ഡോക്ടർന്റെ പ്രഹസനം എന്തായിരുന്നു അന്ന്.. ഹി ഹി.. നീ മൊഴി കൊടുത്തു എന്നേ അങ്ങ് ജയിലിൽ കയറ്റിയാർന്നല്ലോ.. നോക്കടി .. ദേവൻ പുഷ്പം പോലെ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി പോന്നു...
തുഫ്.. അവളെ മാത്രം അല്ലാടി.. അത് പോലെ ഒരുപാട് അവളും മാരെ ദേവൻ സ്വന്തം ആക്കിയിട്ടു ഉണ്ട്..ആവശ്യം കഴിയുമ്പോ വലിച്ചു എറിഞ്ഞട്ടും ഉണ്ട്..
പക്ഷെ ആ പുന്നാര മോള് എനിക്ക് ഇട്ട് താങ്ങും എന്ന് കരുതിയില്ല.. ദേവന്റെ കൈയിൽ കിടന്നു ഞെരിഞ ഒരുത്തിയും എന്റെ നേരെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ടില്ല.. പക്ഷെ നിന്റെ ആ കൂട്ട്കാരി..
അന്ന് അവൾക് വേണ്ടി നീ മുന്നിട്ടു ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിൽ കുറിച് വച്ചതാ നിന്നെ എനിക്ക് വേണം എന്ന്.. ജയിലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ആദ്യം അനേഷിച്ചു വന്നത് നിന്നെയാ.. "
ഞാൻ രാധു ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ആണ് ഇയാൾ എന്നേ.. കൂട്ട്കാരിയെ പ്രണയം നടിച്ചു പറ്റിച്ച ഒരു ദേവനാരായണനെ പറ്റി രാധു പറഞ്ഞിരുന്നു.. അയാളുടെ നേരെ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ ആരും വരില്ല എല്ലാർക്കും അയാളെ പേടിയാ.. സ്നേഹം നടിച്ചു അവളെ നശിച്ചു കൂട്ട്കാർക്കും കാഴ്ച വച്ച അയാൾക് നേരെ പൊരുതി ജയിച്ച കഥ അവൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർത്തു.. ഞാൻ അയാളെ ജയിലിൽ ആക്കി അനു.. എന്റെ മീനുന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അവൾ സ്വപ്നതിൽ കൂടി ചിന്തിച്ചു കാണില്ല...
സാരിയിൽ പിടിച്ചു അവൻ വലിച്ചപ്പോ ആണ് ഞാൻ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഉണർന്നതു....
"നിന്റെ ആ വർത്താനം കൂടെ കേട്ടാലേ എനിക്ക് ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവു.. " അതും പറഞ്ഞു അയാൾ വായിലെ കെട്ടു അഴിച്ചു..
"പ്ലീസ്.. നിങ്ങൾക് ആള് മാറി പോയി... എന്നേ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ പ്ലീസ്... "
"കുട്ടി ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ യാചിച്ചു സംസാരിക്കും എന്ന് അറിയില്ലയിരുന്നു... ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ടി നീ അന്ന് പറഞ്ഞത്..." അതും പറഞ്ഞു അയാൾ എന്റെ കവിളിൽ അടിച്ചു...
"ഞാൻ രാധുന്റെ ഇരട്ട സഹോദരി ആണ്... പ്ളീസ് ഉപദ്രവിക്കരുത്... എന്റെ മോള് എന്നേ കാണാതെ കരയുന്നുണ്ടാവും.. പ്ലീസ്... "
"എനിക്ക് ആരായാലും കുഴപ്പം ഇല്ലടി.. നിന്നെ തൊട്ടാലും അവൾക് പൊള്ളും.. " സാരി വലിച്ചു മാറ്റിയപ്പോ അനാവൃതം ആയ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കണ്ണ് എടുക്കാതെ ആണ് അയാൾ അത് പറഞ്ഞത്...
ഓരോ തവണ അയാൾ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോഴും എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ഒഴുകി.. ഒന്ന് തടുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത നിസഹായ അവസ്ഥ.. എന്തിനാ കണ്ണാ ഇതു പോലെ ഉള്ള നീചൻ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നേ ഒരു പെണ്ണായി സൃഷ്ടിച്ചത് നീ...
ബോധം മറയുന്നു നിമിഷം എന്റെ ഉള്ളിൽ സഞ്ജുവിന്റെയും കിങ്ങിണിയുടെയും മുഖം ആയിരുന്നു... കണ്ണാ എന്റെ മോള്...
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
ഇന്നേക്ക് നാലു ദിവസം ആയി അനുവിനെ കാണാതെ ആയിട്ട്.. ഇനി അനേഷിച്ചു പോവാൻ ഒരു സ്ഥലവും ബാക്കി ഇല്ല .. തന്ന സന്തോഷം ഒക്കെ തിരിച്ചു എടുത്തത് എത്ര പെട്ടെന്ന..ദൈവതോട് പോലും സഞ്ജുന് ഇപ്പൊ വെറുപ്പ് ആണ്.
മുന്നിൽ ഒഴിച് വച്ച മദ്യം വലിച്ചു കുടിക്കുമ്പോ ഉള്ളിൽ ഒരു കനൽ ആയി എന്റെ അനു ഉണ്ട്... എന്റെ മാത്രം anootty... അന്ന് കൂടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൊണ്ട് പോയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ പെണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ഒന്നും വരില്ലായിരുന്നു...
"സഞ്ജു... "
"ആഹ് ഡോക്ടറെ.. "
"എന്താടാ ഇത് ഇങ്ങനെ കുടിച് നശിക്കാൻ ആണോ നിന്റെ പ്ലാൻ...കിങ്ങിണിയെ പോലും ഒന്ന് കാണാതെ നീ... "
"എങ്ങനാ ഡോക്ടറെ ഞാൻ എന്റെ മോളെ നോക്കുവാ.. ആ കരച്ചിൽ കാണുമ്പോൾ തളന്നു പോകുവാ ഞാൻ.. വയ്യാ ഡോക്ടറെ... പിന്നെ കുടിക്കുന്നത്.. ഡോക്ടർക്ക് അറിയോ സഞ്ജു കുടി ഒക്കെ നിർത്തിയത് ആണ്... അവൾ എന്റെ അനു പറഞ്ഞിട്ട്.. ഇപ്പൊ അവൾ എവിടെ എന്ന് പോലും അറിയാതെ.. " സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ആണ് എന്റെ ഫോൺ അടിച്ചത്.. ഞാൻ എടുക്കില്ല എന്ന് കണ്ടത് കൊണ്ട് ആവും ഡോക്ടർ ഫോൺ എടുത്തു..
"സഞ്ജു... വാ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാം.. "
"എവിടെ ആ ശ്രീ.. "
"നീ വാ.. " എന്നേ നിർബന്ധിച്ചു അവൻ കൊണ്ട് പോയത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ്... എല്ലാവരും icu ന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ട്..
"എന്താ വിച്ചു.. "
"സഞ്ജു.. അനുനെ കിട്ടി... "
"വിച്ചു... എവിടെടാ എനിക്ക് കാണണം . എന്റെ പെണ്ണിനെ.. "
icu ന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പോയ എന്നേ അവൻ തടഞ്ഞു .
"നീ വാ സഞ്ജു ഡോക്ടർ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു.. വാ... എന്നിട്ട് കാണാം.. "
ഡോക്ടർ ഇന്റെ ക്യാബിനിൽ കയറും മുൻപ് ഞാൻ എന്റെ മോൾടെ അടുത്ത് പോയി.. അമ്മേടെ കൈയിൽ കിടക്കുവാ അവൾ.. കവിളിൽ കണ്ണ് നീര് പാട് കാണാം...
"ഇത് ആരാ patient ഇന്റെ.. "
"ഇത് ഹുസ്ബൻഡ്.. ഞങ്ങൾ brothers ആണ് അനുവിന്റെ.. "
"see ഞാൻ പറയാൻ പോവുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം.. ആഹ് കുട്ടി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ റേപ്പ്ന് ഇരയായിട്ടുണ്ട്.. ഹേർ ബോഡി ഈസ് ടൂ വീക്ക്.. എന്തോ പോയ്സൺ ബോഡിയിൽ.. "
"enough ഡോക്ടർ.. ഒന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി... ജീവനോടെ ജീവനോടെ എനിക്ക് അവളെ കിട്ടുമോ.. "
"ലുക്ക് മിസ്റ്റർ സഞ്ജയ്... "
"പറഞ്ഞില്ലേ അവൾക് പറ്റിയത് ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട.. ജീവനോടെ തിരിച്ചു അവളെ എനിക്ക്.. "
"കിട്ടും .. " എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മുറിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോന്നു.. അവൾക് എന്ത് പറ്റി എന്നത് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം അല്ല.. ജീവനോടെ അവൾ തിരികെ കിട്ടിയാൽ മതി..
അവിടെ ഉള്ള ചെയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആണ് ആരോ അടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്നത്..
"എട്ടായി... "
"നീ എന്താ കിച്ചു ഇവിടെ.. "
"ഞാനാ ചേച്ചിയെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്.. രാത്രി ബീച്ചിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആണ് ഒരു കാർ വന്നത്.. എന്തോ വലിച്ചു എറിഞ്ഞു അവര് തിരിച്ചു പോയി.. അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ.. "
"നീ കണ്ടോ അവരെ.. "
"ഒരാളെ.. ഒരാളുടെ മുഖം മാത്രം കണ്ടു.. അവരുടെ പിന്നാലെ പോകാൻ നിന്നില്ല.. അനു ചേച്ചിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇമ്പോര്ടന്റ്റ്... "
ഒരാൾക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്യാത്ത ആളാണ് എന്റെ അനു.. എന്നിട്ട് അവൾക് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ.. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും അവൾ നിന്നെ അല്ലേ കണ്ണാ വിളിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും എന്തിനാ ആ പാവത്തിനെ നീ..
ഇത് ഒരു ന്യൂസ് ആയി പുറത്ത് പോവാതെ ഇരിക്കാൻ ഉള്ളത് ഒക്കെ വിജയ് ചെയ്തു.. ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവസാനം ഡോക്ടർ ഉം സമ്മതിച്ചു ഇത് confidential ആയി വയ്ക്കാൻ..
അനുഭവിക്കാൻ ഉള്ളത് ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചു.. ഇനിയും എന്റെ പെണ്ണ് ഒരു കാഴ്ച വസ്തു ആവണ്ട ആരുടെയും മുന്നിൽ...
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
നാല് വർഷങ്ങൾക് ശേഷം....
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
എല്ലാo കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേക്ക് നാല് വർഷം.. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും എന്നേ സഞ്ജുവിന്റെ വീട്ടിലേക് ആണ് കൊണ്ട് വന്നത്.. എന്തിനും ഏതിനും ഒപ്പം എല്ലാരും ഉണ്ട്... അനു ആത്മഹത്യാ എങ്ങാനും ചെയ്യുമോ എന്ന് എല്ലാർക്കും പേടി ആണ്..
അങ്ങിനെ തോറ്റു പോവില്ല അനു.. ജീവിക്കും എന്റെ കിങ്ങിണിക്ക് വേണ്ടി.. ഒരുപാട് വട്ടം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ സഞ്ജു ശ്രമിച്ചു.. അവനു നേരെ മുഖം തിരിക്കാൻ മാത്രേ എനിക്ക് കഴിയു.. അവന്റെ അനു മരിച്ചു..ഈ അനു ചീത്തയാ.. . ആദ്യം ഒക്കെ എന്നോട് മിണ്ടാൻ നടത്തിയാ ശ്രമം പയ്യെ അവനും നിർത്തി..ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് അപരിചിതരെ പോലെ.. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ഒരേ ഒരു connecting factor ഞങ്ങടെ മോള് ആണ്...
അന്ന് അങ്ങിനെ ഒക്കെ നടന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണം ആർക്കും അറിയില്ല.. അറിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ സീത ചേച്ചിയെ പോലെ രാധുവും... ഇനിയും നഷ്ട്ടങ്ങൾ താങ്ങാൻ വയ്യാ...
ഇന്ന് എന്റെ ലോകം ഈ മുറിയും എന്റെ കിങ്ങിണിയും മാത്രം ആണ്.. ഞാൻ മാനസികo ആയി തളർന്നു പോവാതെ ഇരിക്കാൻ ഡോക്ടർ ഇടക്ക് വിളിക്കും.. ഇടക്ക് കാണാനും വരും... എല്ലാവർക്കും എന്നേ ഓർത്ത് പേടി ആണ്... ഡോക്ടർക്ക് മാത്രം അറിയാം അന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന്.. രാധു ആണെന്ന് കരുതി എന്നേ അവര് കൊണ്ട് പോയത് ഒക്കെ.. ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു ഇരിക്കുമ്പോ ആണ് ഫോൺ അടിച്ചത്..
"അനു... "
"പറ ഡോക്ടറെ.. "
"നീ എന്താ വരാഞ്ഞേ.. രാധു നിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചു.. "
"മ്മ്.. "
"എന്താ അനു.. ഇനിയും നിനക്ക്... ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ... "
"അത് വിട് ഡോക്ടറെ... അനുന്റെ ജീവിതം ഇനി ഇങ്ങനെ ആണ്..എന്റെ കിങ്ങിണി എവിടെ.. "
"കുഞ്ഞാറ്റയുടെ കൂടെ ഉണ്ട്.. ഇനിയും വാശി വേണോ.. വരട്ടെ നിന്നെ കൂട്ടാൻ.. ഏട്ടാ എന്ന് മനസ്സിൽ തട്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അനുസരിക്കും നീ.."
"ഇമോഷണൽ ബ്ലാക് മെയിൽ നടത്താതെ ഡോക്ടർ ഫോൺ വച്ചേ.. "
എന്തിനാ കണ്ണാ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നേ.. സീത ചേച്ചിയുടെയും ശ്രീ ഏട്ടന്റെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു.. ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു മോളും ഉണ്ട്... കുഞ്ഞാറ്റ..
ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷവും ഒരു ചടങ്ങിൽ പോലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തില്ല.. മടുപ്പ് ആണ് എനിക്ക്.. എന്നോട് തന്നെ വെറുപ് ആണ് ..
ഇന്ന് എന്റെ രാധുന്റെ നിശ്ചയം ആണ്.. ഇവിടെ ആണേലും മനസ്സ് കൊണ്ട് അവളുടെ അടുത്ത് ആണ് ഞാൻ.. എല്ലാരും അവിടെ ആണ് . കിങ്ങിണിക്ക് ആണ് ഏറ്റവും ഉത്സാഹം...ലക്ഷ്മി അമ്മ പറയും കുഞ്ഞിലേ ഞാൻ എങ്ങിനെ ആയിരുന്നോ അത് പോലെ ആണ് അവളും എന്ന്..
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
അവിടെ പോയി എല്ലാരേം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക് പോവാൻ ഇറങ്ങി..
രാധുന്റെ നിശ്ചയം ആണ്.. അമ്മയും അച്ഛനും അമലും അഞ്ജുവും കിങ്ങിണിയും ഒക്കെ ഇവിടെ ആണ്..
അനു ആ വീട് വിട്ട് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇല്ല.. അവിടന്ന് ഇറങ്ങും മുൻപ് രാധുന് ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുത്തു.. കല്യാണത്തിന് എന്തായാലും അനു ഉണ്ടാവും എന്ന് ആ പഴയ അനു ആയിട്ട്..
അനു അവിടെ ഒറ്റക്ക് ആണ്.. ഇന്ന് കൊണ്ട് ഞങ്ങടെ ഇടയിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം ഒക്കെ തീരും.. തീർക്കും ഞാൻ..
കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷവും അവൾ എന്നിൽ നിന്നും അകന്നു നടന്നപ്പോ ഞാൻ അനുഭാവിച്ചത് എനിക്ക് മാത്രേ അറിയൂ.. അവൾക് ഈ ഗതി വരുത്തിയവരെ കണ്ടു പിടിച്ചു കൊടുക്കണ്ടതു കൊടുത്തിട്ട് മാത്രേ അവളോട് മിണ്ടു എന്ന് ഞാനും കരുതി.. ഇത്രേം വർഷം അവൾക് എല്ലാo മറക്കാൻ ഞാൻ സമയം കൊടുത്തു..
അന്ന് കിച്ചു കണ്ട ആ ഒരു മുഖം വച്ച് ഇത് ചെയ്തവരെ ഞാൻ കണ്ട് പിടിച്ചു.. പക്ഷെ അതിന് നാലു വർഷം എടുത്തു.. എന്തിനും ഏതിനും കട്ടക്ക് കൂടെ വിജയ്ഉം കിച്ചുവും ഡോക്ടറും ഉണ്ടായിരുന്നു..
ഡോക്ടർ സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് അനുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു...
ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ അനു അവളുടെ റൂമിൽ ഇല്ല.. ഹം എന്റെ റൂമിൽ കാണും. ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി എന്റെ മുറിയിൽ കയറും.. എന്റെ ഷർട്ടും കെട്ടിപിടിച്ചു അവിടെ ഇരുന്നു കരയുന്നത് ആണ് അവളുടെ ഹോബി..
"കഴിഞ്ഞോ.. "
എന്നേ കണ്ടതും പെണ്ണ് ഒന്ന് ഞെട്ടി.. ഇപ്പഴും ഒരു കൈയിൽ എന്റെ ഷർട്ട് ഇറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഉണ്ട്.. എന്നേ മറി കടന്ന് പോവാൻ പോയതും ഞാൻ അവളെ പിടിച്ചു വച്ചു..
"ഇനി ഒളിച്ചു കളി നിർത്താം അനു.. ഇനിയും വയ്യട... " അവളുടെ മുഖം കൈയിൽ കോരി എടുത്ത് അത് പറയുമ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു.. അവളുടെ മറുപടി കേട്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അരിച്ചു കയറി..
"നിന്റെ അനു മരിച്ചു.. ഈ അനു ചീത്തയാ.. "
ഒന്നും നോക്കിയില്ല കൊടുത്തു കാരണ കുറ്റി നോക്കി ഒന്ന്..
"ഇനി നീ ഇത് പറഞ്ഞ.. ഒന്നിൽ നിൽക്കില്ല... നീ എന്താടി കരുതിയത് നീ കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടന്നത് നിന്നെ വേണ്ടാന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ല.. അവനെ ആ ദേവനാരായണനെ കണ്ടു പിടിക്കാൻ ആയിരുന്നു.. അവനു ഉള്ളത് മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ട് നിന്റെ അടുത്തേക് വരൂ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു..
പിന്നെ ഇനിയും ഞാൻ ചീത്തയാ എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇരുന്നാൽ... സഞ്ജയ് സ്നേഹിച്ചത് നിന്റെ മനസ്സ് ആണ്.. അല്ലാതെ നിന്റെ ശരീരം മാത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലാടി പുല്ലേ.. " ബാക്കി പറയും മുന്നേ അവൾ എന്നേ ചേർത്ത് പിടിച്ചു.. എത്ര നേരം അങ്ങിനെ നിന്നു എന്ന് അറിയില്ല..
അപ്പഴാ മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത്..
(എട്ടായി.. എല്ലാം സെറ്റ്..ഹി ഈസ് ഓൺ തെ വേ ടൂ പരലോകം... )
ഫോൺ ബെഡിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു.. അവസാന ശ്വാസം വലിക്കാൻ പാട് പെടു പെടുന്നുണ്ടാവും അവൻ... ദേവനാരായണ ഗുഡ് ബൈ.. നീ പിച്ചി ചീന്തിയാ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി...
അപ്പോഴേക്കും പുറത്ത് നല്ല മഴ തുടങ്ങിയിരുന്നു.. അനുവിനെ കോരി എടുത്ത് ഞാൻ പുറത്തേക് ഇറങ്ങി... പൂച്ച കുഞ്ഞിനെ പോലെ അവൾ എന്റെ നെഞ്ചിൽ തല വച്ചു..
മഴയുടെ തണുപ്പിൽ എന്നോട് ചേർന്ന് അവൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ ശരീരം ചൂട് പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. പോക്കറ്റിൽ നിന്നും താലി എടുത്ത് ഞാൻ ആ കഴുത്തിൽ ചാർത്തി...
രണ്ടാളുടെയും കണ്ണ് നീര് മഴയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു...
"അനു.. "
"മ്മ്... "
"ഇന്ന് കൊണ്ട് ഒളിച്ചു കളി തീരുവ.. ഇനിയും നീ എന്നേ അകറ്റി നിർത്തല്ലേ പെണ്ണെ.. ഈ മഴയിൽ നിന്നും കയറുമ്പോ എന്റെയും നിന്റെയും ഉള്ളിൽ ഉള്ള എല്ലാം ഒഴുകി പോട്ടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ... ഇനി ആ പഴയ sanjootanum anootyയും ആയി ജീവിക്കണ്ടേ നമുക്ക്.. നമ്മുടെ മോൾടെ കൂടെ.. "
"വേണം "
"കിസ്സ് മി അനു.. "
കാലിൽ ഉയർന്നു നിന്നു കൊണ്ട് അവൾ എന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒന്ന് അമർത്തി ചുംബിച്ചു...
"അയാളെ എന്ത് ചെയ്തു.. "
അവളുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരം മാത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ കൈയിൽ..
"കൊന്നു... "
വീണ്ടും ആ ചുണ്ടിൽ എന്റെ ചുണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തു.. ഉടലിനെ തണുപ്പിച്ചു മഴ അങ്ങിനെ തകർത്ത് പെയ്തു കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണിന്റെ ചുണ്ടിലെ മധുരം നുകർന്നു.. എനിക്കായ് മാത്രം അവൾ സൂക്ഷിച്ചു വച്ച അവളുടെ പ്രണയം...
അതെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ജീവിച്ചു തുടങ്ങുവാ.. കഴിഞ്ഞു പോയതു എല്ലാം മാറ്റിവച്ച് സഞ്ജുവും അനുവും വീണ്ടും ജീവിക്കാൻ പോകുവാ.. ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം... ഇണക്കവും പിണക്കവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം... എന്റെ പ്രണയം ഇനിയും നിനക്ക് തന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല പെണ്ണെ..
(അവസാനിച്ചു.... )
