💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 2
രചന: ഷഹല ഷാലു
[ഇഷ ] (രാവിലെ അലാറം അടിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉമ്മച്ണ്ടല്ലോ 8മണിക്ക് വിളിക്കണംന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7മണിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് 9മണി ആയീന്നു പറയും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ 9മണിക്ക് വിളിക്കണന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ 8മണിക്ക് വിളിക്കുമല്ലോ.... പക്ഷെ ഇത്തവണ ഉമ്മി പറ്റിച്ചു 9മണിക്ക് തന്നെ വിളിച്ചു 10ന് കോളജിൽ എത്തണം വേഗം പോയി കുളിച്ചെന്ന് വരുത്തി. മ്മക്ക് മടിയുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കുളി, പല്ലുതേകൽ, ഫുഡ് കഴിക്കൽ, പഠിത്തം അത് പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ കോളജിൽ പോവുന്നത്
അത്രേം ഇഷ്ടല്ല പിന്നെ വായീനോക്കാലോന്ന് വിചാരിച്ച പോവുന്നത്. ബെയ്സികലി ഞാനൊരു അൽ വൽ കോഴിയാണെന്ന് പറയാം 😝😝 അല്ലാഹ് ഇങ്ങളോട് സംസാരിച് നേരം പോയത് അറിഞീല. ജീൻസും ഷോർട്ടോപ്പും 1/2കിലോ പുട്ടിയും അടിച് വേഗം ഇറങ്ങി.... പടച്ചോനെ ഇങ്ങള് കാത്തോളീംന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി വണ്ടി പറപ്പിച്ചു വിട്ടു. വേറെ ഒന്നുംകൊണ്ടല്ല മ്മളെ കൂതറാസ്സ് അവടെ മ്മളെ കൊല്ലാൻ ഉള്ള ദേഷ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും മണി 10:15ആയി അവർ ആണേൽ വിളിച്കൊണ്ടിരിക്കാണ്...... )
(അങ്ങനെ മ്മളെ കോളജ് എത്തി മ്മളെ കൂതറാസ്സ് ഉണ്ട് അവടെ നില്കുന്നു അവരെ മൈൻഡ് ആകാതെ സ്കൂട്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി ) ടി ഇഷ നീ എവിടെർന്നടി ഫസ്റ്റ് ഡേ എങ്കിലും നേരത്തെവന്നൂടെടി (ഐഷു ) സോറി മുത്തേ.... ചതിച്ചതാ... ഉമ്മി ചതിച്ചതാ.... ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യല്ല.... (ഇഷ ) ഇത് എന്തോന്നാടി ഫസ്റ്റ് തന്നെ പണികിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പായി..... നിനക്ക് ഒന്ന് മര്യാദക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചു വന്നൂടെ.... സീനിയർസ്സ് ഉറപ്പായുംപൊക്കും (ഐഷു )
ഈ ഡ്രെസ്സിന് എന്താടി കൊയപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് അല്ലെ ഞാൻ ഇടുന്നത്..... (ഇഷ ) എനിക്ക് വയ്യ നിന്നോട് തർകിക്കാൻ. ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കാവോ..... അതിന് ഇനി പൈസ വല്ലോം തരണ...... ഡീ നിച്ചു..... അജി...... ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരവോ... വായീ നോക്കി നില്കുകയാണ് തെണ്ടികൾ (ഐഷു) (ന്റെ പൊന്ന് ചെങ്ങായിമാരെ മ്മളെ ഐഷു കലിപ്പിലാണ്. ഒന്നാമത് ഞാൻ നേരം വൈകി രണ്ടാമത് മ്മടെ ഡ്രസ്സ്, മൂന്നാമത്ആ കാട്ട് കോഴികളായ (നിഹാല )
നിച്ചുവും (അജിഷ) അജിയും, ഇവർ അവടെ വായിനോക്കി നില്കുന്നത്, മ്മടെ ഐഷുന്ഇതൊന്നും ഇഷ്ടല്ല. ഞങ്ങൾ തിരക്ക്പിടിച്ച് നടന്നുപോവുമ്പോഴാണ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ചേട്ടൻമാർ ഞമ്മളെ വിളിച്ചത്. മ്മടെ കൂടെഉള്ള പൊട്ടികൾ നന്നായി പേടിച്ക്ക്ന്... പേടി എന്ന സാധനം മ്മളെ ഡിക്ഷണറിയിലെ ഇല്ല..... 😝 മ്മൾ വേഗം അവരെ അടുത്തേക്ക് പോയി കൂടെ മ്മളെ ചങ്കൂസ്സും.... ) --------------------------------- [മിഷൽ ] രാവിലെ എണീറ്റ് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച് ജിമ്മിൽ പോയി എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു
കുളിച് കൃത്യം 10മണിക്ക് ആദിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. അവനെയും കൂട്ടി കോളേജിലേക്ക് പോയി. ജാസിക്ക് വിളിച്ചപ്പോ അവൻ വന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട്വണ്ടി നേരെ കോളജിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊണ്ടോയി പാർക്ക് ചെയ്ത് മ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണ് ജിതിനും അവന്റെ ഗാങ്ങും 4പെൺകുട്ടികളെ റാഗ്ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത്. അവൻ അവരോട് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എന്തോ എന്റെ രക്തം കിടന്ന് തിളക്കാൻ തുടങ്ങി. വെറുതെ സീൻ ഉണ്ടാകണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അവനോടായി പറഞ്ഞു.
ടാ ജിതിനെ പെൺകുട്ടികളോട് സൂക്ഷിച് സംസാരിക്കാൻ പടിക്ക്ട്ടാ.... (മിച്ചു ) ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്തോ ചെയ്യും. നിന്റെ അമ്മയും പെങ്ങളും ഒന്നും അല്ലാലോ.... എന്താ നീ തൊലിവെളുപ്പുള്ള പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ ഷോ കാണിക്കാൻ വന്നതാണോ..... (ജിതിൻ ) മോനെ ജിതിനെ നിനക്ക് ഞങ്ങളെ നന്നായി അറിയാലോ.... ഇത് വരെ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽന്ന് അനക്ക് കിട്ടിയതിനു വല്ല കണക്കും ണ്ടോ.......... (ആദി ) ഇത് വരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പണിതതിന് കണക്കടക്കം പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും അടക്കം തന്നിരിക്കും നീ കണക്കുകൂട്ടി വെച്ചോ...... (ജിതിൻ ) ഓ... ആയ്കോട്ടെ... ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോളാം... ഇപ്പൊ ജിതിൻ ചേട്ടൻ ചെല്ല്....
ചെന്ന് നിന്റെ റേഞ്ച്ന് പറ്റിയവരോട് പോയി കളിക്ക്.... (മിച്ചു ) (അവനെ അവന്റെ വാല്കൾ ചേർന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ട് പോയി... അവനിൽ നിന്ന് കണ്ണേടുത്തപ്പോഴാണ് ആ കൂട്ടത്തിലെ പെണ്ണ് എന്തോ അത്ഭുദ ജീവിയെ കണ്ടപോലെ എന്നെ നോക്കി നില്കുന്നത് കണ്ടത് അവളുടെ കൂടെ ഉള്ള വേറെ ഒരുത്തി അവളെ തട്ടിയപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ബോധം വന്നത്. നല്ല കട്ട കലിപ്പിൽ എന്താടിന്ന് ചോദിച്ചു. അവൾ ഒന്നും ഇല്ലന്ന് പറഞ്ഞു. അവളുടെ കൂടെയുള്ള കൊച്ച് അവളെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ട്പോയി . പെണ്ണ് എന്നിട്ടും തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നുണ്ട്. ) (മ്മൾ ഒന്ന് പിന്നോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാ ഒരുത്തൻ മ്മളെ നോക്കി നീരാവുന്നത് കണ്ടത്. )
എന്ത് പറ്റിയടാ ജാസി (മിച്ചു ) ടാ തെണ്ടി നീ എന്താ പറയാറ് നിനക്ക് പെണ്ണ് അലർജിയാണ് പ്രേതെകിച്ചും മോഡൽ പെണ്ണുങ്ങളോട്.... എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടെത് എന്താടാ.... (ജാസി ) (അവൻ കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ) ടാ കാട്ട് കോഴി അതങ്ങനെ അല്ല........(മിച്ചു ) (അവനോട് എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ) ഓക്കേ ഈ സ്നേഹത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഓളെ മനസ്സിൽ കയറാം.. (ജാസി ) അതിന് ആ പെണ്ണിനെ നീ നല്ലപോലെ കണ്ടോ... അപ്പോഴാ നീ മനസ്സിൽ കയറാൻ നില്കുന്നെ..... (ആദി ) ടാ പൊട്ടന്മാരെ.... ആ പെണ്ണ്ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ... ഞാൻ ഇന്നലെ കൂട്ടി ഇടിച്ച ആ പെണ്ണാണ്. കൂടെ വേറെ രണ്ട് കുട്ടികൾ കൂടി ഉണ്ട് നാലെണ്ണവും കൊള്ളാം പക്ഷെ അവൾ അടിപൊളിയാ...... (ജാസി )
ന്റെ പൊന്നോ നമിച്ചു. എങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നിന്നെ സമ്മതിക്കണം... ഹോ വല്ലാത്ത ഓർമ്മഷക്തി തന്നെ.............. (മിച്ചു ) പെണ്ണുങ്ങളെ കാര്യത്തിന് മാത്രമേ ഈ ഓർമ്മശക്തിയും ആത്മർത്തതയും ഒള്ളു.... (ആദി ) (ഇത് കേട്ടപ്പോ എല്ലാരുംകൂടി ജാസിയെ കളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി.... ) --------------------------------- [ഇഷ ] ആ ചേട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോ ഞങൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ഐഷു മ്മളെ ചെവിയിൽ വന്ന്പറഞ്ഞത്... ഡീ.... തർകുത്തരം എന്തെകിലും പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ സീനിയർസിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പണിവാങ്ങി തരരുത്. ഞാൻ തലയാട്ടി ശെരിവെച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണോ (സീനിയർ )
ഞാൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞു..... ഏതാ ടിപ്പാർട്ട് മെന്റ് എന്ന് ചോയ്ച്ചപ്പോ BBA എന്ന് പറഞ്ഞു... എന്താടി മോളെ കോളജിൽ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ. ഇതൊക്കെ ഇട്ടാൽ ആണ്പിള്ളേര് കുറെ വിയർകുമല്ലോ...... (സീനിയർ ) (എനിക്ക് അവന്റെ സംസാരം കേട്ട് ദേഷ്യം കയറി വന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഐഷു എന്റെ കയ്യിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചു. അത്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് നോക്കുക മാത്രം ചെയ്തു ) ഇങ്ങനെ നോക്കല്ലെ മുത്തേ.. അല്ലെങ്കിലോ നീ ഹോട്ട് ആണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ന്റെ കണ്ട്രോൾ പോവും... (സീനിയർ ) (മ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവനിൽ നിന്ന് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു.... കണ്ണടച്ചുനിന്നു....) എത്രയാ നിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ റൈറ്റ്....
എല്ലാരും തരുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ തരാം.... എന്തോ എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി പോയി....... (സീനിയർ ) (ഇവന്റെ സംസാരം കേട്ട് മുഖമടക്കി ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ കൈ കുതറി....പക്ഷെ ഐഷു കൈ നന്നായി മുറുക്കി പിടിച്ചുനിക്കാണ്.... ) (അപ്പോഴാണ് അപ്പുറത് നിന്ന് ഒരു അബശബ്ദം കേട്ടത്. അവന്റെ വാക്കുകളെകാൾ മനസ്സിൽ കയറിയത് അവന്റെ മുഖമായിരുന്നു........ കാണാൻ അത്യാവശ്യം ലുക്കും....കട്ടതാടിയും വെച്ചിട്ട്. കണ്ടാൽ തന്നെ ഏത് പെണ്ണും വീണ് പോവുന്ന ഒരുത്തൻ. സംസാരം കേട്ടിട്ട് സീനിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി..... സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്താ അവടെ സംസാരിചേ എന്ന് ഞാൻ കേട്ടില്ല..........
അവനെ, അവന്റെ മുഖം മാത്രേ ഞാൻ കണ്ടോള്ളൂ...... അവനെ അങ്ങനെ നോക്കിനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ തോനുന്നു ഐഷു എന്നെ തട്ടിയത്.... പെട്ടെന്നു ബോധം വന്നപോലെ ഞാൻ അവനെ നോക്കി. അവനുണ്ട് കട്ടകലിപ്പിൽ എന്താടിന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ നേർക്ക് കുരച്ചുചാടുന്നെ..........ഞാൻ ഒന്നുമില്ലന്ന് പറഞ്ഞു.... ഐഷു അവിടുന്ന് എന്നേ വലിച്ചു കൊണ്ട് പോയി....എന്നാലും ഞാൻ അവനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കികൊണ്ടിരുന്നു.... ) (എങ്ങനെയൊക്കെയൊ അവൾമാർ ക്ലാസ്ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച്. ഞങ്ങൾ ക്ലാസിലെക്ക് പോയി..... )
ഡീ...... അവൻ എന്ത് മൊഞ്ജാലെ ശോ ഒരു രക്ഷയുല്ല...... (ഇശു ) അത് ശെരിയാ ഏതാണാവോ ജാദി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ (അജി ) ടി പെണ്ണെ ന്റെ സ്വഭാവം ഇജ് മാറ്റല്ലെ.... അതിനെ വേറെ ആർക്കും ഇല്ല. എനിക്ക് മാത്രം.... ഡീ ഇശു നിനക്ക് പ്രാന്തായാ..(നിച്ചു) അതിന് പണ്ടേ പ്രാന്താണല്ലോ.. ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പിരി ലൂസ് ആയി.... അല്ല മോളേ എന്താ അന്റെ ഉദ്ദേശം...... (ഐഷു )....കാത്തിരിക്കൂ.........
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]