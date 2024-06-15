💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 3
രചന: ഷഹല ഷാലു
അതിന് പണ്ടേ പ്രാന്താണല്ലോ... ഇപ്പൊ ഒന്ന്കൂടി പിരി ലൂസ് ആയി.. അല്ല മോളെ എന്താ അന്റെ ഉദ്ദേശം...... (ഐഷു ) ഞാൻ അവനെ പ്രേമിക്കുന്നു. എനിക്ക് എന്തോ അവനെ കണ്ടപ്പോ മുതൽ തുടങ്ങിയതാ അവൻ എന്റെയാണെന്ന് ആരോ മനസ്സിൽ പറയുന്നു..... (ഇശു ) ടി ഇശു..... നീ ഒരുവിധമുള്ള സിനിമ മുഴുവൻ കാണാറുണ്ടല്ലേ..... അല്ലേയ് സാഹിത്യമൊക്കെ ഒഴുകുന്നു... (നിച്ചു )
അത് ശരിയാ ചളിയും കോഴിത്തരവും മാത്രം വരുന്ന ഈ നാവിൽ നിന്ന് ആദ്യായിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ (ഐഷു ) ഡീ ഇഷൂ.... ഇന്നാ കർചീഫ് തുടച്ചോ തുടക്ക്.. (നിച്ചു ) എന്ത് തുടക്കാപൊടിയായൊ... (ഇശു) അല്ലഡി അതാ ചിറിന്ന് ഒലിക്ക്ന്ന് അത് തുടച്ചോ.... (നിച്ചു ) (ഇതും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ആ മൂന്ന് തെണ്ടികളും എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുവായിരുന്നു ) പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങളൊക്കെ ആരെ വീണെങ്കിലും നോക്കിക്കോ. പക്ഷെ ഇത് എനിക്കുള്ളതാ.. (അജി )
(കുറി ഇട്ട ഒരു മൊഞ്ചൻ സാർ ഞങ്ങൾടെ ക്ളാസിൽ വന്നു എല്ലാ പെൺപിള്ളേരും അങ്ങേരെയായി നോട്ടം നോക്കിട്ട് കാര്യം ഇല്ല അങ്ങേര് ഹിന്ദുവാ.. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അജി അങ്ങേരെ കട്ടക്ക് പിടിച്ചത്.... പക്ഷെ മ്മൾ ഇപ്പോഴും മ്മളെ മൊഞ്ചന്ടെ കൂടെയാണ്... ) ഹായ് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സ് ടീച്ചർ എന്റെ പേര് സിദ്ധാർഥ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോളൂ... (സാർ ) (എല്ലാവരും പേര് പറഞ്ഞു ഞമ്മളോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞമ്മള് മാനത്ത് നോക്കി നിന്നു കാരണം ഞമ്മൾ ഞമ്മടെ മൊഞ്ചന്ടെ കൂടെയായിരുന്നു....
അപ്പൊ തന്നെ ഐഷു നമ്മുടെ കാലിൽ ഒരു ചവിട്ട് തന്നു പെട്ടെന്ന് മ്മള് അലറിയതും സാറിന്റെ ചെവിയിലൂടെ പൊന്നീച്ച പാറി സാർ കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞു... എനിക്ക് ആ സാറിനെ ഇഷ്ട്ടായില്ല.. പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ചെക്കനെ അല്ലെ സ്വപ്നം കാണുക... എന്നാലും എന്റെ ചെക്കാ.... ) --------------------------------- [മിഷൽ ] (ഇന്ന് ജൂനിയർസ്സ് വന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ബിസി ആയിരുന്നു. മ്മടെ ആദിയും ജാസിയും മ്മളെ വെറുതെവിടത്തില്ല. എനിക്ക് ആണേൽ ഓരോന്നിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചൊറിഞ്ഞു വരാണ്..... കുറച്ചെണ്ണം മാത്രേ മര്യാദക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ വല്ല പെയിന്റ് ബക്കറ്റിൽ മുങ്ങിയ പോലെയുണ്ട്.. )
(ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു മണിക്കൂർമാത്രമേ ക്ലാസ്സ് ഒള്ളു.....അവരെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് നാലെണ്ണം ഞമ്മടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു.. എന്നിട്ട് അതിലൊരുത്തി ഇക്കാടെ പേര് എന്താന്ന്..... അപ്പോഴേക്കും മ്മളെ ജാസി ഇടയിൽ കയറി. അത് കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപെട്ടു..... ) ഹായ് ഞാൻ ജാസിം മുഹമ്മദ്, ഇത് ആദിൽ ഇബ്രാഹിം...., ഇവൻ മിഷാൽ മൻസൂർ...... (ജാസി) (ആ തെണ്ടി ഓരോരുത്തരെയും ചൂണ്ടികാണിച്ചുകൊടുത്തു... ) (ആദിയും ജാസിയും അവടെനല്ല കത്തിയടിയിൽ ആണ് അതിന് പറ്റിയ പെൺപിള്ളേരും.....ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് അതിൽ കുത്തികൊണ്ട് ഇരുന്നു.... തല പൊന്തിച്ചില്ല.... ) -
-------------------------------- [ജാസി ] മ്മളോട് ഇങ്ങട്ട് വന്നു പരിജയപെട്ടത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായൊ... അന്ന് മാളിൽ വെച്ച് കണ്ട, കോളജിൽ വെച്ച് മ്മടെ മിച്ചു രക്ഷിച്ച ആ ചുന്ദരി കുട്ടി അവളെ എങ്ങനെങ്കിലും സെറ്റ് ആകണം എന്ന് വിചാരിച്ചമ്മക്ക് ആ സത്യം മനസ്സിലായി. ഓൾക്ക് മ്മളെ മിച്ചുനോട് എന്തോ ഉണ്ട്... അങ്ങനെ അവളെ പരിജയപെട്ടു അവൾ ഒറ്റമോളാണ് പേര് ഇഷാമെഹറിൻ.... മൊഞ്ച് കൊണ്ട് മ്മളെ മിച്ചുന് പെർഫെക്ട് ആണ്......
സാരല്ല്യ മ്മള് ഓളെ കൂടെയുള്ള ഐഷുനെ പിടിച്ചോളാം... ഞാൻ ആദിക്കും കാണിച് കൊടുത്തു ഇശുന്റെ നോട്ടം ഞങൾ ചോദിച്ചതിനൊന്നും വല്ലാതെ മറുപടി ഇല്ല.... കണ്ണ് രണ്ടും അവന്റെ മേൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കാ..... അവളെ കൈ തട്ടി ഒന്ന് വിളിച്ചു.... അല്ല ഇഷമോളെ ഇത് എന്താപ്പോ കഥ.. അപ്പോഴുണ്ട് ഓൾ കിടന്ന് പരുങ്ങി കളിക്കുന്ന്...... അപ്പൊ അവളെ കൂടെയുള്ള അജിഷ ഞങ്ങളോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു..... ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇഷമോളെ ന്താണ് പ്രേമം വല്ലതും ആണോ.... അപ്പൊ ഓൾ ആാാ എന്ന് പറഞ് തലയാട്ടി..... അച്ചോടാ.... പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്ണം ഉണ്ടല്ലോ മോളെ.... ഓൾക്ക് അവനെ പറ്റി എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു....
അവന്ക് ഈ മോഡൽ ആയ പെൺകുട്ടികളെ ഒന്നും ഇഷ്ട്ടമല്ല.... അത് കേട്ടപ്പോൾ അവളെ മുഖമാകെ വാടി.... കാരണം അവളെ കോലം അത്രക്ക് മോശമാണ്..... (ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു.... നീ അവനോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്ക് കമ്പനി ആവാൻ നോക്ക്ന്ന് .... ) അവൾ എനിക്ക് ഒന്ന് ചിരിച്ചുതന്ന് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.... --------------------------------- [ഇഷ ] ജാസിക്ക പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ മിച്ചുക്കാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഓന്ക്ക് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു.....
മിച്ചുക്ക ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ണ്എടുത്ത് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് ഫോണിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി കൊണ്ട് ഹായ് ന്ന് പറഞ്ഞു. ഹോയ് എന്റെ പേര് ഇഷ മെഹറിൻ, അപ്പോഴും ഒരു മൂളൽ.... എനിക്ക് സങ്കടവും ദേഷ്യവും ഒപ്പം വന്നു... ഹേയ് മിച്ചുക്കാ ഇങ്ങക്ക് ഇന്നേ മനസ്സിലായീലെ..... ഇങ്ങള് കുറച്ച് മുന്നേ ആ സീനിയർസിന്റെഅടുത് നിന്ന് രക്ഷപെടുതീലെ അത് എന്നെയായിരുന്നു.....അത് പറഞ്ഞതും അവൻ എന്നെ ഒന്ന് അടിമുടി നോക്കി ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഫോൺ പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് അതാ തുടങ്ങിയില്ലേ എന്നെ ചീത്തവിളിക്കൽ..... നീയൊക്കെ എന്തിനാടി കോളജിൽ വരുന്നേ ഫാഷൻശോക്കോ....
അവളുടെ കോലം കണ്ടില്ലേ.... ചെറിയ ഒരു ഡ്രെസ്സും അരക്കിലോ പുട്ടിയും... അല്ല അറിയാൻമേലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുവാ നിനക്കൊന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും ആരുമില്ലേ...... അവരെ പറഞ്ഞ മതിയല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓരോ വേഷം കെട്ടാൻ സമ്മതം മൂളുന്നതിന്....(മിച്ചു ) മിച്ചുക്ക എന്റെ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല സങ്കടം വന്നു. പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ കേട്ടതെ ഇല്ല മുഖമൊക്കെ ആകെ വാടി കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് വരുന്ന പോലെ.... ഞാൻ വേഗം അവിടെനിന്നും പോന്നു...... എന്റെ പിന്നാലെ അവൾമാരും വന്നു...... ഞങ്ങൾ ബസ്സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് കയറാൻ നില്കുമ്പോഴാണ് മുന്നിലേക്ക് ഒരു ബൈക്ക്കൊടുന്ന് നിർത്തിയത്........കാത്തിരിക്കൂ.........
