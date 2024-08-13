💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 59
രചന: ഷഹല ഷാലു
[ആസിൽ ] ഓരോന്നും ആലോചിച് സിറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉമ്മാമ എന്റെ തോളിൽ കൈ വെച്ച് കൊണ്ട് ആസിന്ന് വിളിച്ചത്.... എന്താ ഉമ്മാമ്മ.... ഇവിടെ ഇരിന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയർ നീക്കിഇട്ട് കൊടുത്തു.... മോനെ ആസി, നിന്റെ പഴേ ആ മിണ്ടാട്ടം ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ, എന്താ പറ്റിയത് എന്റെ കുട്ടിക്ക്.. (ഉമ്മാമ്മ ) (ഉമ്മാന്റെ കാൽ മസ്സാജ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ) എന്റെ ഉമ്മമ്മ... എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാ... ഇങ്ങളെ പഴയ ആസിതന്നെയാണ് ഞാൻ, (ആസി )
(ഉമ്മാമ ഉമ്മായുടെ കാലിൽ നിന്ന് എന്റെ കൈ വിടുവിച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ) വേണ്ട... നീ ഒന്നും പറയണ്ട, നിനക്ക്പ്പോ എന്നോട് പഴയസ്നേഹമൊന്നും ഇല്ലാ, എന്നോട് നുണപറയാൻ വരെ തുടങ്ങി... (ഉമ്മാമ്മ ) ഉമ്മമ്മ... അങ്ങനെ ഒന്നുല്ല, എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയത്ന്ന് എനിക്ക് തന്നേ അറിയില്ല, എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കല്ലേ ഉമ്മാമ.... (ആസി ) ഇല്ലാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ലാ, എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയത് എന്ന് എനിക്കറിയാം.... എന്തിനാ ഉമ്മമ്മാടെ കുട്ടി ഈ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിവാഹത്തിന് സമ്മതം കൊടുത്തേ, ഉള്ള നീറി കരയുകയല്ലേ നീ.... ഉമ്മാനെ അനുസരിക്കണം, അനുസരിക്കേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല,
പക്ഷെ ഒരു യതീം പെണ്ണിനെ സങ്കടപെടുത്തികൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ വാക്കിന് വിലകൽപിക്കുന്നത് ശെരിയാണെന്ന് മോന്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ... (ഉമ്മാമ്മ ) ഉമ്മാമ്മ..... ഇങ്ങളും കൂടെ എന്നെ തളർത്തല്ലെ, എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല, എനിക്ക് ഉമ്മാനേം അവളേം വേണം, പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല, ഉമ്മാനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത്, എന്നിട്ടല്ലേ അവളെ കണ്ടത്, ആ ഉമ്മാനെ അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ പടച്ചോൻ പൊറുക്കോ, പത്തുമാസം വയറ്റിൽ ചുമന്ന ഉമ്മയോളം വരില്ല എനിക്ക് ഒരു പെണ്ണും.... (ആസി ) ശെരിയാ.... ഉമ്മമ്മടെ കുട്ടി ഇത്രകൊക്കെ പറയാൻ ആയല്ലേ.. പിന്നെന്തിനാ മോൻ ആ പാവത്തിന് വെറുതെ ആശ കൊടുത്തേ,
ആന കൊടുത്താലും ആശ കൊടുക്കരുത് എന്നല്ലേ, നിനക്ക് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ട്, ഉമ്മ, ഉപ്പ, അനിയന്മാർ, കുടുംബക്കാർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും.... പക്ഷെ ആ പാവം നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു,, നിന്റെ ഉമ്മയെ അവളെ ഉമ്മയായി മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിന്റെ ഉപ്പയെ അവളെ ഉപ്പയായും, നിന്നെ ഭർത്താവായും മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടി സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കാവും, എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ ആയി, പടച്ചോൻ ആ കുട്ടിക്ക് ക്ഷമിച്ചുനിക്കാനുള്ള ത്രാണി കൊടുക്കട്ടെ..... (ഉമ്മാമ്മ ) (ഇതും പറഞ്ഞ് ഉമ്മാമ്മ എണീറ്റ് പോയി, പിറകിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ നിശ്ചലമായി ഞാൻ അവിടെതന്നേ ഇരുന്നു )
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്രെണ്ട്സ് വണ്ടിയും പറപ്പിച്ച് കൊണ്ട് വരുന്നത്, നാളെ മാര്യേജ് ആണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സിന് വന്നതാവും, ഞാൻ അവരെ അകത്തേക് വിളിച്ചിരുത്തി..., അപ്പോഴേകും അമ്മായി അവരെ സൽകരിക്കാൻ തുടങ്ങി, അല്ല ആന്റി.... മ്മളെ പുയ്യാപ്ല ചെക്കൻക്ക് എന്താ ഒരു മൂഡ് ഓഫ്... (സാബിത് ) ശെരിയാ ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചു, ഒരു വയ്യായ്മ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നല്ലോ മോനെ ആസി.. (ആസിഫ് ) മതി.. മതി എന്നേ പൊങ്കാല ഇട്ടത്, എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാ, വേഗം വിഴുങ്ങൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നേൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു.... (ആസി ) (അത് പറഞ്ഞതും അവർ എല്ലാവരും തീറ്റ നിർത്തി മേലേക്ക് പോയി എന്റെ റൂമിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി.. )
ടാ.... ആസിഫെ, ഡോർ പൊളിക്കാതെടാ..... (ആസി ) ഹോഹോ.... മോനെ ആസി, ഇവിടം വരെ ഒക്കെ ആയല്ലേ.. നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ.... (ആസിഫ് ) അങ്ങനെ റൂം ചമയിക്കലും, എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേകും മണി നാല് കഴിഞ്ഞു, ഒരുവിധം എല്ലാവരും എത്താൻ തുടങ്ങി... ------------------------------------------------------ [മിച്ചു ] അങ്ങനെ നീണ്ട യാത്രക്ക് ശേഷംരാവിലെ ഞങ്ങൾ വീട്ട് മുറ്റത്ത് എത്തി, എത്തിയതും ഇശു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി കാളിംഗ് ബെൽ അടിക്കാനായി ഓടി.... ഇവിടെ എത്തിയ പിന്നെ ഓൾക്ക് എന്നേ വേണ്ട, അവിടുന്ന് എന്തെർന്ന് ശെരിയാക്കി കൊടുക്കാം ... മ്മള് വണ്ടി പോർച്ചിൽ നിർത്തി കീയും കറക്കി ഇശുന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതും,
ഓൾ ബെല്ലിൽ അമർത്തി പൊട്ടിക്കുകയാണ്.... ടി കുരിപ്പേ.... ന്താ ഈ കാണിക്കുന്നേ... (മിച്ചു ) കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകികൂടെ.... (ഇശു) കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ആ ബെല് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കണ്ട, അത് കേട് വന്നാൽ അന്റെ വാപ്പ കോയി വേറെ വെച്ച് തരോ.... ഞാൻ തന്നേ വെക്കണ്ടേ... (മിച്ചു ) തെ മിച്ചുക്കാ.... ന്റെ വാപ്പാനെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ..... ഇക്കയാണെന്നൊന്നും നോക്കൂല, അടിച്ചു മോന്തന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റും... (ഇശു ) ഓ പിന്നെ ഇജ് ഒലത്തും, ഇങ്ങോട്ട് വാടി ഷേപ്പ് മാറ്റാൻ, അടിക്കടി... അടിക്ക്,(മിച്ചു ) (എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവളെ കൈ പിടിച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു) മിച്ചുക്കാ.... പ്ലീസ്.... കൈ വിട് വേദനഎടുക്കുന്നു... (ഇശു )
ആണോ....നല്ലോണം വേദനിക്കട്ടെ, നാവിനുകുറച്ച് നീളം കൂടുതലാ.. കയ്യിലെ പിടി ഒന്നൂടെ മുറുക്കി... മിച്ചുക്കാ........ പ്ലീസ് ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ പറയില്ല, കൈ വിട് മിച്ചുക്കാ....... (ഇശു ) ഇല്ല മോളെന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ കയ്യിലുള്ള പിടിനല്ലോണം മുറുക്കിയതും ഉമ്മ ഡോർ തുറന്നതും ഒരുമിച്ച്..., ഞാൻവേഗം അവളെ കയ്യിലുള്ള പിടി വിട്ടു, എന്നിട്ട് ഉമ്മാനെ നോക്കി ഇളിച്ചു കാട്ടി, ഉമ്മ ഞങ്ങളെ കണ്ട് കിളി പോയ നിൽപാണ്, അല്ല മക്കളെ... ഇങ്ങള് വരുന്നുണ്ട്എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, എന്തെ പെട്ടെന്ന് പോന്നോ....... (ഉമ്മ) എന്ത് ചോദ്യം ആണ് ഉമ്മാ...കാകു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെണോ ചോദിക്കേണ്ടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കല്ലേ വേണ്ടേ......(റിച്ചു )
മ്മള് റിച്ചുനെ അടിമുടി നോക്കി കണ്ണ്കൊണ്ട് ഒന്ന് വിരട്ടി, എന്നെ തീരെ പേടിഇല്ലാതെ ആയിക്ക്ണ് ഓന്ക്ക് ശെരിയാക്കി കൊടുക്കാം, ബാബി...... ഇങ്ങള് എന്താ മിണ്ടാതെ നിക്കുന്നേ.... ഇങ്ങക്ക് അറിയോ ബാബി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞങ്ങള്ക്ക് ഇവിടെ ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞി പോലെ ആയിരുന്നു...... എന്താ പറയ....(റിച്ചു) എന്താ പറയ....പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ് തരാടാ , ഫുഡ് ഒന്നും ഇറങ്ങില്ല ഉറക്കൊന്നും വരില്ല അതല്ലേ പറയാൻ വന്നെ മാറ്റി പിടി റിച്ചുട്ടാ.. (മിച്ചു ) (അതിനവൻ എന്നെ നോക്കി ഒരു ആക്കിയ ചിരി ചിരിച്ചു... ) ശെരിക്കും റിച്ചു.... ഞാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഒരുജാതി ഉണ്ടാർന്നോ... (ഇശു ) ആ ബാബി.... ശെരിക്കും ഇപ്പോഴാ ശ്വാസം വീണത് (റിച്ചു )
(റിച്ചുന്നും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇശു റിച്ചുനെ കെട്ടിപിടിക്കാൻ പോയതും) ഏയ്യ്..... ബാബി... സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ്... കെട്ടിപിടിക്കാൻ വരട്ടെ....ആദ്യം കയ്യൊക്കെ സോപ്പ് ഇട്ട് കഴുകി വാ, കൊറോണ ഒക്കെ ഉള്ളതാ, എനിക്ക് ഇനീം ജീവിക്കണം, കല്ലിയാണം കഴിക്കാൻ ഉള്ളതാ..(..റിച്ചു ) --------------------------------- --------- [ഇശു ] റിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും മിച്ചുക്ക എന്നെനോക്കി കിണിക്കാൻ തുടങ്ങി, ആകെപാടെ ചടച്ചു, റിച്ചുനെ നോക്കി പല്ലിറുമ്പി കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് പൈപ്പിൽനിന്ന് കൈയൊക്കെ സോപ്പ് ഇട്ട് കഴുകി അകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ റിച്ചുമുന്നിൽ കയറി വന്നുനിന്നു, എന്താ ബാബി പിണക്കണോ... ഞാൻ കാര്യല്ലേ പറഞ്ഞെ.... (റിച്ചു )
നീ പോടാ... നിന്നോട് ഇനി കമ്പനി ഇല്ലാ... പോടാ .... (ഇശു ) ന്താ ബാബി... കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ..... (റിച്ചു ) ഓൻ പറയുന്നതിന് ചെവികൊള്ളാതെ ഞാൻ ഉമ്മാനെയും വലിച്ച് അകത്തേക്ക് പോയി ..... ------------------------------------- [മിച്ചു ] അതട.... പാവണ്ട്ട്ടൊ....എന്തൊക്കെർന്ന്, ബാബി, ചക്ക മാങ്ങ, തേൻ ഒലിപ്പിക്കല്ലേർന്ന് ഇപ്പൊഎന്തേ... ഹാഹഹഹഹ.... (മിച്ചു ) ഓനെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് മ്മള് അകത്തേക്ക് കയറിയതും ഓൻ എന്റെ ഷിർട്ടിൽ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് തന്നേ വലിച്ചു..... മ്മള് കലിപ്പായി കൊണ്ട് ഓനെ നോക്കിയതും, നോക്കി പേടിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട, കൈ കഴുകിയിട്ട് ഉള്ളിലേക് കേറിയാൽ മതി, (റിച്ചു )
ഹോഹോ.... അങ്ങനെണോ... എന്നും ചോദിച്ച് മ്മള് ഓന്റെ മേലും മുഖത്തും എന്റെ കൈ തുടച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം അകത്തേക് ഓടി.... ഉമ്മി......ഈ കാകു...നോകിയെ... എന്നും പറഞ്ഞ് റിച്ചു പിന്നാലെ ഓടി വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ കിച്ചണിൽനിന്ന് ഓടിഎത്തി, എന്താ മിച്ചു ഇത്, നിനക്ക് ഇവനോട് തല്ലുണ്ടാകൽ അല്ലാതെ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ....., പ്രായത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള പക്വത എങ്കിലും കാണിചൂടെ മിച്ചു.... (ഉമ്മി) ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ ശെരിയാവില്ല എസ്കേപ്പ് എസ്കേപ്പ്... വേഗം സ്റ്റയർ കയറി റൂമിലേക്ക് ഓടി.... ലഗേജ് ബെഡിൽ ഇട്ട് മ്മള് ട്ടവൽ എടുത്ത് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി പോയതും, ഇശുഉണ്ട് ഫ്രഷ് ആയി ഡോർ തുറന്ന് വരുന്ന്....
ഉഫ് എന്നാ ലുക്ക് ആണ് ഈ തെണ്ടിക്ക്, ചില സമയത്ത് ഓടുക്കത്തെ മൊഞ്ച.... മ്മള് ഓളെ മൊഞ്ചിൽ അങ്ങനെ ലയിച്ചു നില്ക്കുമ്പോഴാണ് ഓൾ പുരികം പൊക്കി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചത്, ഒന്നുല്ലേന്ന് പറഞ്ഞ് മ്മള് ഫ്രഷ് ആവാൻ കയറി... അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഇശു കഴുകാൻ ഉള്ള ഡ്രസ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് മെഷീനിൽ കൊണ്ടോയി ഇടുന്നുണ്ട്.. ഹഹഹ നല്ലോണം മേൽ അനങ്ങി പണി എടുക്കട്ടെ.... ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോവാൻ റെഡി ആയി ഫയൽഎല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി, ബാഗ് എടുത്ത് ഹാളിലേക്ക് പോയി ടേബിളിൽ ചെന്നിരുന്നു... ഇശു............ ഇശു...... ചായ എടുത്തേ... (മിച്ചു ) കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മയുണ്ട് എനിക്കുള്ള ചായയുംദോശയുമായി വരുന്നു..
. ഉമ്മാ.... ഇശു എവിടെ.... ഞാൻ അവളോട് അല്ലെ ചായ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞെ, (മിച്ചു ) മോനെ അവൾ അവിടെ വേറെ പണിയിലാ... ഡ്രസ്സ്ഒക്കെ കഴുകി ഇടല്ലേ... (ഉമ്മ) അത് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചേ... കുറച്ച് കഷ്ടപെടട്ടെ...... ഉമ്മി ഇത് അടുക്കളയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചേ... (മിച്ചു ) എന്തിനാടാ അതിനെ കഷ്ടപെടുത്തുന്നേ ഇനി ട്ടറസിൽന്ന് ഇറങ്ങി വരണ്ടേ... (ഉമ്മ) ട്ടറസിൽന്ന് അല്ലെ ചന്ത്രനിൽനിന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ... ടി..... ഇഷ...... (മിച്ചു ) ഞാൻ വിളിക്കാം, നീ ഇരിക്... മോളെ ഇശു......, അപ്പോഴേക്കും അവൾ വേഗത്തിൽ സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്..., ഇക്ക... ഒരു മിനുട്ട്, ഞാൻ ചായ ഇപ്പൊ എടുക്കാം.... (ഇശു )
(എന്നുപറഞ്ഞവൾ കിച്ചണിലേക്ക് പോകാൻ നിന്നതും, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത്നിന്ന് എണീറ്റ് അവളോട് ചൂടായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കിനി ചായ വേണ്ട നീ നിന്റെ പണിനോക്ക്.... എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കീയും എടുത്ത് വണ്ടിഎടുത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് വിട്ടു, അവൾ പിറകിൽന്ന് കുറെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മൈൻഡ് ആക്കിയില്ല..... ------------------------------------------ [ഇശു ] എന്തൊരു കഷ്ടാ.... ഇടക്ക് കരടിയുടെ സ്വഭാവ, വല്ലാത്ത സാധനം തന്നേ, തിന്നണ്ടേൽ തിന്നണ്ട എനിക്ക് പുല്ലാ....
ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള പണി തീർത്ത് ഉമ്മാന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ചായകുടിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കസിൻസ് എല്ലാരും കൂടെ കോൺഫറൻസ് കാൾ ചെയ്തത്, വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആസിടെ കല്ലിയാണം ആണ് നാളെ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മ്മള് മാത്രം ഇവിടെ, അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിളിയാ.... മ്മള് വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു.... എല്ലാവരും എത്തി, ഈ മിച്ചുക്കാക്ക് വെറും ഓഫീസ് എന്നുള്ള വിചാരം മാത്രമാണ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചിന്തിച് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉമ്മ റൂമിലേക് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മോളെ.... വീട്ടിൽന്ന് ഉമ്മ വിളിച്ചിരുന്നു,
നാളെ ആസിടെ കല്ലിയാണം അല്ലെ അപ്പൊ തലേന്ന് എല്ലാരും കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ നാളെ വന്നോണ്ട്, മിച്ചു വന്നിട്ട് നീയും അവനും റിച്ചുവും കൂടെ പൊക്കോ, പിന്നെ മിച്ചുക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാളെ... (ഉമ്മ) ഹ ശെരി ഉമ്മാ.... (ഇശു ) ഞാൻ വേഗം ഇക്കാക്ക് ഡയൽ ചെയ്തു, രണ്ട്മൂന്നുതവണ വിളിച്ചിട്ടും എടുക്കുന്നില്ല, വല്ലമീറ്റിംഗിലും ആവും.... ഫോൺ ചാർജിൽ ഇട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കിടന്നു.... പിന്നെ എണീക്കുന്നത് 5:00ക്ക്.... ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇക്കാടെ മിസ്സ്കാൾ ഉണ്ട്, വേഗം തിരിച്ചു വിളിച്ചു, ഹലോ... ഇക്ക..ഇങ്ങള് ഇറങ്ങിയോ ഓഫീസിൽന്ന്, (ഇശു ) ഇല്ലാ, എന്താ കാര്യം? വല്ലതും വെടിക്കാൻ ഉണ്ടോ... (മിച്ചു )
അല്ല, വീട്ടിൽന്ന് ഉമ്മ വിളിച്ചിരുന്നു, നാളെ ആസിടെ കല്ലിയാണം അല്ലെ അപ്പൊ അവിടേക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, ഇങ്ങള് എപ്പോഴാ വരുക (ഇശു ) എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണോ പറയുന്നേ, ഇത് വരെ നീ എവിടെ ആയിരുന്നു, എനിക്ക് നേരത്തെ വരാൻ കഴിയില്ല, കുറച്ച് മുന്നേ പറയണം ഇതെല്ലാം.. (മിച്ചു ) വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കണ്ടേ എന്നാലല്ലേ പറയാ..... (ഇശു ) ഹോഹോ.... ഇപ്പൊ എനിക്കായി കുറ്റം, ഞാൻ എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചല്ലോ, അപ്പൊ എന്തെ എടുക്കാഞ്ഞേ... (മിച്ചു )
ഞാൻ ഉറങ്ങെർന്ന് (ഇശു ) കള്ളം പറയല്ലേ ഇഷാ..(മിച്ചു ) എനിക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടായില്ല എന്തേയ്... (ഇശു ) ഹോഹോ എനിക്ക് എന്നാ സൗകര്യം ഇല്ലടി വരാൻ, വെച്ചിട്ട് പോഡീ... ഒറ്റക് അങ് പോയാ മതി.. (മിച്ചു ) വരാൻ ഇഷ്ടമില്ലേൽ അതങ്ങ് പറഞ്ഞ പോരെ വെറുതെ വഴക്ക് ഉണ്ടാകാണോ... ഞാൻ ഒറ്റക് പൊയ്കൊണ്ട് ആരുടെയുംസഹായം വേണ്ട... (ഇഷ) എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാൾ കട്ട് ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇക്കയുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു, ഞാനും അല്പം ജാട ഇട്ടു, രണ്ട് മൂന്നു തവണ വിളിച്ചു, അവസാനംഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത്.... എന്തെ..... (എന്ന് അല്പം ഗൗരവത്തിൽ തന്നേ ചോദിച്ചു... ) ........കാത്തിരിക്കൂ.........