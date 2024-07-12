💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 30
രചന: ഷഹല ഷാലു
ഇയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തിന് കേൾക്കണം, ഇയാളും ഞാനും തമ്മിൽ ഒരുബന്ധവും ഇല്ലല്ലോ, ഇയാൾ എന്നേ ഭാര്യയായി അംഗീകരിച്ചിട്ടും ഇല്ല... പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല..... ഇതും പറഞ്ഞ് അവളിൽനിന്നും എന്നേ തള്ളിമാറ്റി, ഞാൻ വേഗം ഹാളിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന ചിലപ്പോ സീൻ ഡാർക്ക് ആവും... എങ്ങനെയൊക്കെയോ രാത്രിയായി. ഫുഡ് കഴിച് ഞാൻ റൂമിലേക് പോയി ബെഡിൽ കിടന്ന് ഫോണിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു......
സമയം നോക്കിയപ്പോൾ 10:30കഴിഞ്ഞു, ഇവളെന്താ ഇത്ര നേരമായിട്ടും വരാതെ.... നോക്കാൻ വേണ്ടി താഴേക് പോയപ്പോ കിച്ചണിൽ ഉമ്മയുണ്ടായിരുന്നു.... ഉമ്മാ ഇശു എവിടെ.... (മിച്ചു ) ഇഷുനോട് ഞാൻ റൂമിലേക് പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നല്ലോ.... (ഉമ്മ) എന്നിട്ട് അവൾ ഇതുവരെ റൂമിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ..... (മിച്ചു ) ന്റെ മിച്ചു..... ഓൾ റിനുന്റെ റൂമിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ എങ്ങോട്ട് പോവാൻ (ഉമ്മ) ഞാൻ റിനുന്റെ റൂമിൽ പോയപ്പോ അവൾ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീടിന്റെ പുറത്തും സിറ്റ് ഔട്ടിലും, ട്ടെറസിലും എല്ലാംപോയി നോക്കി അവിടെയൊന്നും കാണാനില്ല...
മോനെ...... എടാ.... മിച്ചു..... (ഉമ്മ) ഉമ്മ വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ താഴേക്കിറങ്ങി, അവൾ താഴത്തെ റൂമിൽ ഉണ്ടെന്ന്...... അവളെ കണ്ടതും ദേഷ്യം ഇരച്ചു കയറി എവിടെയായിരുന്നടി നിന്റെ നാവ്... ഞാൻ ഇവടെ കിടന്ന് അലറി വിളിച്ചപ്പോ.... നീ കേട്ടില്ലേ.... (മിച്ചു ) സോറി മിസ്റ്റർ ഞാൻ കേട്ടില്ല ചെറിയ ഒരു ബിസിനെസ്സ് ടൂറിൽ ആയിരുന്നു.... എന്ന് അവൾ എന്നെ ആക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു..... പല്ലിറുമ്പി കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ അടുത്തേക് പോയതും..... ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ ആയിരുന്നു അത്കൊണ്ട് കേട്ടില്ല....
സോറി.... എന്ന് അവൾ താഴ്മയോടെ എന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ദേഷ്യം അലിഞ്ഞില്ലാതായി...... നീ എന്തിനാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നെ റൂമിലേക് വരുന്നില്ലേ..... (മിച്ചു ) എനിക്ക് കാലുകൊണ്ട് വയ്യ സ്റ്റെപ് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല..... ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നോളാം.... (ഇഷ ) പറ്റില്ല അവടെ കിടന്ന മതി.... (മിച്ചു ) ടാ അവൾ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ നടക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ.. (ഉമ്മ) (അവളെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്
അവളെ പിന്താങ്ങി കൊണ്ട് ഉമ്മയും റിനുവും അപ്പോഴാണ് ഒരു ബുദ്ധിയുദിച്ചത് ഞാൻ അവളെ അങ്ങ് പൊക്കിഎടുത്തു.... അവള്കല്ലേ നടക്കാൻ പറ്റാത്തത് എനിക്ക് പറ്റുമല്ലോ...... ഞാൻ അവളെയും കൊണ്ട് റൂമിലേക് നടന്നു..... ശോ.... ഭാര്യയോട് ഇത്ര സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവ് എന്ന് ഉമ്മയും റിനുവും ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ടാവും.... സത്യം എനിക്കല്ലേ അറിയൂ.... (ഇഷ ) അതേടി...... സ്നേഹം കൂടിയിട്ട്. എനിക്ക് അത് പുറത്ത് വിടണം ആകെ കൂടെ ഒരു വീർപ്പുമുട്ടൽ എന്തേയ്....... (മിച്ചു )
എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓളെ ബെഡിലേക്ക് ഇട്ടു..... ഹാ....... ഉമ്മാ..... ന്റെ നടു...... (ഇഷ ) നടു അല്ലടി തലപ്പ്, മിണ്ടാതെ കിടക്കടി ഹംകേ... ഉമ്മക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം... വേണ്ടേ ഇഷ മെഹറിൻ........ (മിച്ചു ) എന്നും പറഞ്ഞ്കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ അടുത്തേക് ചെന്നു.... ---------------------------------[ഇഷ ] ഇക്ക എന്റെ അടുത്തേക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പിറകോട്ട് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി.... അവൻ എന്റെ കാൽ പിടിച്ച് ഒറ്റ വലി, ഇപ്പൊ ഞാൻ ബെഡിൽ കിടക്കുന്നു ഇക്ക എന്റെ മേലെയും, അവൻ മുഖം എന്റെ മുഖത്തോട് അടുപ്പിച്ചതും, ഞാൻ കണ്ണ് ഇറുക്കിയടച്ചു......
കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കി, അവനുണ്ട് ദേഷ്യത്തോടെ എന്നെ നോക്കുന്നു... അയ്യോ.... സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയ ചളുക്ക്..... എണീറ്റ് പോടീ.. (മിച്ചു ) അതിന് ഞാൻ അല്ലല്ലോ നിങ്ങളല്ലേ എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നത്.... നിങ്ങൾ മാറിയാൽ അല്ലെ എനിക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റൂ...... (ഇഷ ) --------------------------------- [മിഷാൽ ] ചുമ്മാ അവളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അവൾ കണ്ണുംപൂട്ടി വിറച്ചുകിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ചിരി വന്ന് ചാവുന്നുണ്ട്.
ചിരിയൊക്കെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ച് നിർത്തി അവളോട് ഗൗരവത്തോടെ സംസാരിച്ചത്.... എന്നിട്ട് ഞാൻ എണീറ്റ് ബെഡിന്റെ സൈഡിൽ പോയി ഫോണിൽ കുത്തികൊണ്ടിരുന്നു.... അപ്പോഴാണ് അവൾ എണീറ്റ് പോവുന്നത് കണ്ടത് നീ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നെ.. (മിച്ചു ) എനിക്കുള്ള സ്ഥലം തന്നിട്ടുള്ളത് ബാൽ കണിയിൽ അല്ലെ ഞാൻ അവിടെ കിടന്നോളാം...... (ഇഷ ) ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിടന്ന മതി, എന്റെ റൂമിൽ കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോണം.... (മിച്ചു )
എന്നാൽ താഴേയുള്ള റൂമിൽപോയി കിടന്നോളാം (ഇഷ ) ചെലക്കാതെ ഇവിടെ കിടക്കടി.. (മിച്ചു ) എന്ന് കുറച്ച് ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞപ്പോ പേടിച് അവൾ വേഗം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വന്ന് കിടന്നു. ഫോൺ അവിടെ വെച്ച് ഞാനും കിടന്നു..... --------------------------------- [ഇഷ] ഇക്ക ശബ്ദം ഉയർത്തിയപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് പേടിച്ചു, അത്കൊണ്ട് വേഗം ബെഡിൽ കയറികിടന്നു. എന്തിനാ വെറുതെ ഓരോന്ന് വാങ്ങികൂട്ടുന്നെ, അന്ന് കിട്ടിയത് തന്നെ നല്ല ഓർമയുണ്ട് എന്റെ അള്ളോഹ് കണ്ണീന്ന് പൊന്നീച്ച പാറി........ എന്നാലും ഞാൻ താഴെയുള്ള റൂമിൽ കിടന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം, ഈ റൂമിൽ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞ് എന്തിനാ അവൻ വാശിപിടിച്ചേ....
ഇടക്ക് മൂപര്ക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹം, ഇടക്ക് കടിച്കീറാൻ വരും.... ഇക്കാന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാവുന്നെ ഇല്ലല്ലോ... ഒരു താരം സൈക്കോ......ഇനിപ്പോ ഇക്കാക് എന്നോട് വല്ല ഇഷ്ടവും ഉണ്ടോ...... എന്തിനാ ഇഷ..... നീ വീണ്ടും ഓരോന്നും ആലോചിച് വെറുതെ മനസ്സിൽ ആശ ഉണ്ടാകുന്നെ.... എന്ന് ഞാൻ സ്വന്തം മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി... ---------------------------------[മിഷാൽ ] അവളെ അടിയിൽ ഒറ്റക് കിടത്തിയാൽ ശെരിയാവില്ല അത്കൊണ്ട് തന്നെയാ ഞാൻ റൂമിലേക് കൊടുന്നത്....
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബെഡിന്റെ ഇരു സൈഡിലായി കിടന്നു, ഒരുറക്കം കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് വല്ലാത്ത ദാഹം.... അവളെ നോക്കിയപ്പോ നല്ല ഉറക്കം, റൂമിൽ വെള്ളം കാണാത്തത് കൊണ്ട് താഴെ ഇറങ്ങി കിച്ചണിൽ പോയി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ബോട്ടിൽ എടുത്ത് വെള്ളം കുടിച്ചു, ഒരു ബോട്ടിൽ കയ്യിലും പിടിച്ചു റൂമിലേക് പോയി, വാദിലിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയതും ആ കാഴ്ചകണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാതെ സ്ഥമ്പിച്ച് നിന്ന് പോയി.................കാത്തിരിക്കൂ.........
