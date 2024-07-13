💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 31
രചന: ഷഹല ഷാലു
വാദിലിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയതും ആ കാഴ്ചകണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാതെ സ്ഥമ്പിച്ച് നിന്ന് പോയി......... കറുത്തവസ്ത്രവും മാസ്കും ധരിച്ച ഒരു പുരുഷ രൂപം, അവൻ ഒരു തലയണപിടിച്ച് ഇശുവിന്റെ നേരെ പോകുന്നു.... ഞാൻ ഓടിപോയി അവനെ ബെഡിലേക്ക് ചവിട്ടിയിട്ടു.... അവൻ സൈഡിലുള്ള ടാബിളിന്റെ മേലേക്ക് വീണു, സാധനങ്ങൾ നിലത്ത് വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത് കൊണ്ടാവും ഇശു ഉറക്കിൽനിന്ന് ഞെട്ടി എണീറ്റു.... ഞാൻ അവന്റെ നേരെ ചെന്നു അവൻ എന്നെ തള്ളിയിട്ട് കൊണ്ട് ബാൽകണി വഴി ഇറങ്ങി ഓടി.... ഞാൻ നിലത്ത് വീണതും ഇശു മിച്ചുക്കാന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക് വന്നു,
അവളെ മാറ്റി കൊണ്ട് ഞാൻ എണീറ്റ് പോയി നോക്കിയപ്പോ അവൻ ഓടി രക്ഷപെട്ട് പോയിരുന്നു........ ഇക്കാ ആരാ അത്.... (ഇഷ ) ന്റെ അമ്മായിടെ മോൻ എന്തിയെ.. 😡😡(മിച്ചു ) ഇക്ക കാര്യം പറ, വെറുതെ ചളി അടിക്കല്ലേ.... (ഇഷ ) വല്ല കള്ളനും ആവും, റൂമിലെ കബോർട് തുറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു... (മിച്ചു ) അള്ളോഹ് എന്നിട്ട് ഇക്കാക് എന്തേലും പറ്റിയ... (ഇഷ ) ന്റെ ഇഷാ... നീ ശെരിക്കും പൊട്ടി ആണോ അതോ അഭിനയിക്കാണോ... മിണ്ടാതെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്.. (മിച്ചു ) ---------------------------------
[സഫ്ന ] ദേഷ്യം പിടിച്ച്കൊണ്ട് ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു.... ഇത്തവണയും അവൾ രക്ഷപെട്ടു... ഇഷ മെഹറിൻ.... അവനോപ്പം സുഖിച്ചു ജീവിക്കാം എന്ന് കരുതണ്ടാ നീ കൊന്നിരിക്കും അവളെ ഞാൻ, പക്ഷെ എല്ലാ പ്ലാനും ഫ്ലോപ്പ്ആവുകയാണല്ലോ... എന്താ ചെയ്യ ഇക്കാ..... (സഫു ) നിന്റെ എല്ലാ കളിക്കും കൂട്ടുനിന്നു ഞാൻ പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ അല്ലെ, ഉപ്പ അറിഞ്ഞാൽ കൊന്ന് കളയും നിന്നെ.... (സഫീർ ) ഇക്കാ..... എന്നെ തളർത്തല്ലേ.... എനിക്ക് മിച്ചുനെ അത്രക് ഇഷ്ട്ടം ആയത് കൊണ്ടല്ലേ.... എല്ലാ കളിയും കളിച് അവൻ എന്റെയാവാൻ നില്കുമ്പോഴാ അവൻ നാട് വിട്ടത്, വന്നപ്പോ അവൻ വേറെ കല്ലിയാണവും കഴിച്ചു,
സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ, ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല..... (സഫു ) സഫുമോളെ നീ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് അവളെ, കൂൾ കൂൾ, ഈ മിഷാലിനെ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അവൻ അത്രക്ക് മൊഞ്ജ് ആണോ... അല്ലല്ലോ വേറേം ചെക്കൻമാർ ഇല്ലേ സഫു.. (സഫീർ ) ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ കാശ് അത് ആവിശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട്, സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നു, അവനെ കെട്ടിയാൽ ലൈഫ് സെറ്റ് ഇതൊക്കെ പോരെ ഇക്കാ.... പിന്നെ ഇക്കാ ഇങ്ങള് മിച്ചുന് മെസ്സേജ് അയച്ചോ... (സഫു ) ഇല്ല ഞാൻ അയക്കാം (സഫീർ ) ---------------------------------
[മിഷാൽ ] ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് നേരംവൈകിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവുമായിരുന്നു ഇശുന്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യാ..... പടച്ചോൻ കാത്തു, എന്താപ്പോഇത് എനിക്ക് അവളോട് പ്രേമം വല്ലോം തുടങ്ങിയാ... ഏയ് അതൊന്നും അല്ല 🙈🙈😁 ഇതെല്ലാം ആലോചിച് തലപുകഞ്ഞ് നിൽകുമ്പോഴാണ് ഫോണിൽ മെസ്സേജ് വന്നത് "again one time. Just missed " ഈ മെസ്സേജ് കണ്ടതും ഞാൻ ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു......
റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല, പിന്നെയും മെസ്സേജ് വന്നു "ഇത് ഞാൻ തന്നെയാ സഫീർ പിന്നെ എന്തിനാ നീ വിളിക്കുന്നെ, ഇവിടെ കുറച്ച് ബിസിയാ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ തിരയുകയാണ്..... " ആ മെസ്സേജ് കണ്ടതും ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയംവന്ന് കയറി...... ഇവൻ ആണോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇവന് ഇനിയും മതിയായില്ലേ.... ഇക്കണക്കിന് ഇശുനെ ഒറ്റക്ക് ആകാൻ പാടില്ല അവളെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവണം.... അവളെ ഒറ്റക് ഇരുത്താൻ പാടില്ല, വീട്ടിൽ പോലും അവൾ സുരക്ഷിതയല്ല... ഞാൻ വേഗം റൂമിലേക് പോയി അപ്പൊ ഇശുവുണ്ട് ഇരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന്...., ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ എണീറ്റു... കിടന്നോ.... ഉറങ്ങിക്കോട്ടാ..... (മിച്ചു )
ആ കള്ളൻ ആരാണെന്നു മനസ്സിലായോ....(ഇഷ ) അന്റെ വാപ്പ ഫായി മിണ്ടാതെ കിടന്നുറങ്ങടി ഹംകേ.... ഓളെ ഒരു കള്ളൻ അതിനൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട്പിടിച്ചോണ്ട്..... പിന്നെ ഈ വിവരം ഇനി ആരോടും പറയണ്ട...... (മിച്ചു ) അവൾ ഒന്ന് മൂളികൊണ്ട് ബെഡിൽ കിടന്നു, ഞാനും അപ്പുറത് പോയി കിടന്നു........ ---------------------------------[ഇഷ ] രാവിലെ ഇഷാൻ മോന്റെ നിർത്താതെയുള്ള കരച്ചിൽ കേട്ട് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി എണീറ്റു.... വേഗം എണീറ്റ് ഫ്രഷ് ആയി നിസ്കരിച് താഴേക്ക് പോയി, രാവിലെ തന്നെ റിനുനെ കഷ്ടപെടുതാണ് ഇഷാൻ, അവനെ കുറച്ച് നേരം കളിപ്പിച്ചു, പിന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് പോയി...... ചായ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇക്ക വന്നു,
ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ ചായകുടിക്കുമ്പോഴാണ് ഉമ്മ ചോദിച്ചത് ടാ മിച്ചു ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു റൂമിൽ.... നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാകിയോ.... (ഉമ്മ) അത് വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാവില്ല ഉമ്മാ കാക്കുന് ഇതൂസിനോട് സ്നേഹം കൂടിയതാവും.... (റിച്ചു ) അത് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് റിച്ചുവും റിനുവും എന്നെ ആക്കിചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി..... പെട്ടെന്ന് ഉമ്മ വിഷയം മാറ്റികൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ പിന്നെ ഇക്കാക്ക വിളിച്ചിരുന്നു, മിച്ചുനോടും ഇശു മോളോടും അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്... വേം ഒരുങ്ങാൻ നോക്ക്.... എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മ പുറത്തേക് പോയി... അപ്പൊ തന്നെ റിച്ചു മിച്ചുക്കന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്താണ് ഇക്കാ.....
കുറച്ച് മയത്തിലൊക്കെ വേണ്ടേ.. പാവം ഇത്ത...(റിച്ചു ) മിച്ചുക്ക അവന്റെ തലക്ക് രണ്ട് കൊട്ട് കൊടുത്തു... അത് കിട്ടിയപ്പോ അവൻ ഡീസന്റ് ആയി.... ഇഷാ..വേം പോയി റെഡിയാവ്....(മിച്ചു ) ഞാൻ അതിന് ശെരിവെച്ചുകൊണ്ട് റൂമിലേക് പോയി, അപ്പൊ ഇക്കയും റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.... ഞാൻ ആദ്യംകുളിക്കാൻ കയറികോള......... (മിച്ചു ) അപ്പൊ ഞാനോ..... (ഇശ) എന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറിയാൽ മതി (മിച്ചു ) എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ മറുപടിക്ക് പോലും നില്കാതെ അവിടെയുള്ള ട്ടവൽ എടുത്ത് കുളിക്കാൻ കയറി, ഇക്കാന്റെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നേരം വൈകും അത്കൊണ്ട് താഴേ പോയി ഫ്രഷ് ആവാന്ന് വിചാരിച് ഷെൽഫിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉള്ള ട്ടവൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചു
മ്മള് അത്ര പൊക്കം ഇല്ലാത്തോണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാക്സിമം എത്തിച്എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും പറ്റുന്നില്ല....... പിന്നെ ഒരു സ്റ്റൂൾ എടുത്ത് അതിൽ കയറി ട്ടവൽ എടുത്തതും സ്റ്റൂൾ ഇളകി ഞാൻ നിലത്ത് വീഴാൻ പോയതും, അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായേന്ന് പോലും മനസ്സിലായില്ല..... മ്മള് കണ്ണ് ഇറുക്കി അടച്ചു..... എന്റെ മേൽ എന്തോ വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്തു, കണ്ണ് തുറന്നപ്പോ മിച്ചുക്കയുണ്ട് എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു..... ഇക്ക എന്റെ കണ്ണിലേക് തന്നെ നോക്കി കിടക്കാണ്..അങ്ങനെ കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കി എത്രയോ നേരം കിടന്നു..... ആ കണ്ണിൽ എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്ഥതയുടെയും കരുതലിനെയുംകാണാം.......
പെട്ടെന്നാണ് ഇക്ക എന്റെ ആദരങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടമിട്ടത്, ഇക്ക കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഇക്കാന്റെ മുഖം എന്റെ മുഖത്തോട് അടുപ്പിച്ചു...... കാക്കൂൂ....... കാകുന്റെ ലാപ്ടോപ് ഒന്ന് തരോ....... (റിച്ചു ) ഇത് കേട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിഎണീറ്റ് നോക്കിയതും റിച്ചുവായിരുന്നു അത്, ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും വേഗം എണീറ്റു, ഇക്ക പരുങ്ങി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി...... ഇന്നാ ലാപ്ടോപ്... കൊണ്ടോയി വിഴുങ്ങ്.... എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇക്ക ലാപ്ടോപ് എടുത്ത് അവന് നേരെ നീട്ടി...... കാകൂ...... മധുരപതിനേഴ് ആയി നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയുള്ള വീടാ... വാതിൽ ഒന്ന് ചാരിയെക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഓടി...... മ്മള് ട്ടവൽ എടുത്ത് വേം ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി.................കാത്തിരിക്കൂ.........
