💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 32
രചന: ഷഹല ഷാലു
കാകൂ...... മധുരപതിനേഴ് ആയി നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയുള്ള വീടാ... വാതിൽ ഒന്ന് ചാരിയെക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഓടി...... മ്മള് ട്ടവൽ എടുത്ത് വേം ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി..... "ശോ ഈ റിച്ചുന് വരാൻ കണ്ട സമയം 🙈"അല്ല ഇക്കാക് എന്നോട് വെറുപ്പ്ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എന്തിനാപ്പോ ഇങ്ങനെചെയ്തേ.... ന്താണ് ഇശാ.... ചെ.. ഓന്ക്ക് തോന്നുമ്പോ ഒഴിവാക്കാനും ഇഷ്ടപെടാനും നീ എന്തിനാനിന്ന് കൊടുക്കുന്നെ... ച്ചെ... മോശം മോശം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞതാട്ടൊ.... --------------------------------- [മിഷാൽ ] ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇശു സ്റ്റൂളിൽ കയറിനില്കുന്നത് കണ്ടത്..
സ്ലിപ് ആയി അവൾ വീഴാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് അവളെ പിടിച്ചതും പെട്ടെന്ന് ഉള്ള വീഴ്ചയിൽ എനിക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടാതെ രണ്ടാളും കൂടെ ബെഡിലേക്ക് വീണത്... പിന്നെ അവിടെനടന്നത് ഏതോ സ്വപ്നലോകത്ത് എത്തിയത് പോലെയായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നെതന്നെ മറന്ന് അവളുടെ ആദരങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ ആദരങ്ങൾ ചേർത്തതും എവിടെനിന്നോ ആ അബശബ്ദം കേട്ടത്, എന്റെ പരട്ട അനിയൻ തെണ്ടി..... അവന്റെ മുന്നിൽ ശെരിക്കുംതൊലി ഉരിഞ്ഞുപോയി. അവന്റെ കോപ്പിലെ ഒരു ലാപ്ടോപ് അവൾ വേഗം കൊട്ടിപിടഞ്ഞുഎഴുനേറ്റ് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി, ഇതിലും ഭേദം നടുറോട്ടിൽ ഉടുതുണി ഇല്ലാതെ നില്ക്കുന്നതായിരുന്നു,
അവന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ടത് ഇനി നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിയും..... പെട്ടെന്ന് ഡോർ തുറക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു ഹൂറി ഇറങ്ങിവരുന്നത് കണ്ടത്, മ്മളെ സ്വന്തം പൊണ്ടാട്ടി... മെറൂൺ കളർ സാരിയും എടുത്ത്, മുടിഎല്ലാം ഒരുഭാഗത്തെക്ക് ഇട്ട് തലതുവർത്തികൊണ്ട് വരുന്ന അവളെ കണ്ടതും ന്റെ പടച്ചോനെ മ്മള് ഇമ വെട്ടാതെ ഓളെ തന്നെ നോക്കിനിന്നു... ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഈ ഹംക് മ്മളെ കണ്ട്രോൾ കളയും, ന്റെ നോട്ടം കണ്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്ന് അവൾ എന്താ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പുരികം പൊക്കി കാണിച്ചു.... മ്മളും കുറച്ചില്ല ഞാനും പുരികം പൊക്കി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു... അവൾ എന്നെ അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കികൊണ്ട് വല്ല്യ ജാടയിൽ ഓളെ മുടി ന്റെ മേലേക്ക് ഒറ്റ വീശൽ,
ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കി, ചെ ഞാൻ ഷോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടാണോ നില്കുന്നെ വേം ഷെൽഫിൽനിന്ന് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് റെഡി ആവാൻവേണ്ടി ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക് കയറി...... --------------------------------- [ഇശാ] പടച്ചോനെ ഇപ്പൊ നടന്നതൊക്കെ ആലോചിച് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കുളിച്, സാരി ആയോണ്ട് കുറെ സമയം എടുത്ത് മാറ്റാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഉടുത്തു, അഴിഞ്ഞുവീഴാഞാൻ മതിയായിരുന്നു.... തലതോർത്തി കൊണ്ട് മ്മള് ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക് ഇറങ്ങിയപ്പോതന്നെ ഇക്കയുണ്ട് എന്നെ മിഴിച്ചു നോക്കുന്ന്..
ഇക്കാനെ അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കി ഷോട്ട്സ് ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഓനെ കണ്ടപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ നേരത്തെ നടന്നതൊക്കെ ഓർമ്മവന്നു ഞാൻ വേഗം ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു എന്നിട്ട് പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് റെഡിയാവാൻ പോയി, ഇക്ക ഡ്രെസ്സും എടുത്ത് റെഡിയവാൻ പോയി..... അങ്ങനെ മ്മളെ ഒരുക്കം എല്ലാംകഴിഞ്ഞ് പുട്ടി ഒക്കെ മ്മള് പണ്ടേ ഒഴിവാക്കിയതാ 😁😁, ബട്ട് കണ്ണ് എഴുതും, എല്ലാം ഈ കോന്തന് വേണ്ടി മാറ്റിയതാ... ന്നിട്ട് ഓനോ😌😌 മ്മള് ഓരോന്നും പിറുപിറുത്ത് കൊണ്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു ആക്കി ചുമ കേട്ടത്.... നോക്കിയപ്പോൾ ഇക്കയാണ്.... മാറ്റി ഒരുങ്ങി കയ്യും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഇക്കാനെ കണ്ടതും കണ്ണൊക്കെ ഇപ്പൊ പുറത്തേക് വരും എന്ന അവസ്ഥയായി.
മനുഷ്യന്റെ കണ്ട്രോൾ കളയാൻ തെണ്ടി പെർകി😼😼😼 നല്ല മെറൂൺ കളർ ഷർട്ടും വൈറ്റ് മുണ്ടും, ഹൂ ന്റെ സാറേ..... ന്താടി ഉണ്ടാക്കണ്ണി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നെ അന്റെ ന്തേലും കളഞ്ഞു പോയോ...... (മിച്ചു ) മ്മള് ഓനെ നോക്കി മുഖം കോട്ടി കാണിച്ചു...... അയ്യോ തമ്പുരാട്ടി ഇത് വരെ ഒരുങ്ങികഴിഞ്ഞില്ലേ..... (മിച്ചു ) ഇല്ല്യ തിരുമേനി... എന്തേ ഒരുക്കിതരാൻ കൂടുന്നോ... ഞങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരുങ്ങാൻ കുറച്ച് സമയം വേണ്ടിവരും കേട്ടല്ലോ.. (ഇശ) ആഹാ അത് കൊള്ളാലോ.... നീ പെണ്ണാണോ... അറിഞ്ഞില്ല ... ആരും പറഞ്ഞുല്ല.... (മിച്ചു ) ആണോ... ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞിലെ അത് മതി.... (ഇശ) 5മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വന്നോണം അല്ലേൽ പിന്നെ ഞാൻ വരില്ല നീ ഒറ്റക് പോകേണ്ടി വരും..(മിച്ചു )
എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇക്ക പുറത്തേക് പോയി ഞാൻ വേഗം സ്കാഫ് ചെയ്ത് സാരിയുടെ ഞെറി എല്ലാം ഒന്ന് നേരെയാകി കണ്ണാടിയിൽ ഒന്ന് നോക്കി ഫോണും എടുത്ത് താഴേക് പോയി..... സ്റ്റയർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ താഴേക് നോക്കിയതും സോഫയിൽ ഉണ്ട് ഇക്കയും റിച്ചുവും ഇരുന്ന് അടിയുണ്ടാകുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഇക്ക എന്നെ നോക്കി, തല്ല്ഒക്കെ നിർത്തി ഇക്കയുണ്ട് ഇമവെട്ടാതെ നോക്കുന്ന്.. ഞാനും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ഓനെ തന്നെ നോക്കികൊണ്ട് താഴേക്കിറങ്ങി വന്നു...... ___________ [മിഷാൽ ]
ഞാൻ റെഡിയായി റൂമിലേക് വന്നപ്പോ അവിടെ ഒരുത്തി റെഡിയാവുന്നു, ഓളെ കണ്ടപ്പോ മ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അവൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ കോളേജിൽവന്നതാണ്... ജീൻസും പാന്റും മാത്രം ധരിച്ചിരുന്ന ഇശാ.... ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയെ... അതും എന്റെ ഇഷ്ടവേഷം, കൂടുതൽ ഇവിടെ നിന്ന ശെരിയാവില്ല അവളോട് വേഗം വരാൻ പറഞ്ഞ്കൊണ്ട് ഞാൻ താഴേക് പോയി..... ഹാളിൽ മ്മളെ അനിയൻ തെണ്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ അടുത്പോയിഇരുന്ന് കുറച്ച് തല്ലുണ്ടാകി അത് പണ്ടേ മ്മളെ ഹോബിആണല്ലോ, അപ്പോഴാണ് ഇശ വരുന്നത് കണ്ടത് മ്മള് കണ്ണ് വെട്ടാതെ അവളെ തന്നെ നോക്കിനിന്നു. അപ്പോഴുണ്ട് റിച്ചുഎന്റെ താടിപിടിച്ച് പൊക്കി എന്റെ വാ അടപ്പിച്ചു...
എന്താണ് ഇക്കാ.. ഇങ്ങള് ഇങ്ങനെ കോഴി ആവല്ലേ .... കുറച്ച് മയത്തിൽ ഒക്കെ വേണ്ടേ... എന്തായാലും സ്വന്തം കെട്ടിയോൾ അല്ലെ.... ച്ചെ ഓന്റെ മുന്നിൽ പിന്നേം നാറി... ഓന്റെ കാലിനിട്ട് ഒരു ചവിട്ട് കൊടുത്തു..... അവൻ അവിടെ കിടന്ന് കാൽ ഉഴിയുന്നുണ്ട്.... പ്യാവം ചെക്കൻ... അവൾ ഉമ്മാന്റെ റൂമിലേക് പോയി പോക്ക് പറഞ്ഞ് വന്നു റിച്ചുനോട് റ്റാറ്റാ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി.... കാറിൽ കയറി, പരസ്പരം നോക്കിയില്ല ഒന്നും മിണ്ടിയും ഇല്ല.. --------------------------------- [ഇശ] കാറിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് അബരിജിതരെ പോലെ ഇരുന്നു, ഞാൻ പുറത്ത് നോക്കി ഇരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഇക്ക വണ്ടി നിർത്തി എന്നോട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു, ടൗണിൽ ഇറക്കിയിട്ട്പ്പോ എന്താകാൻ...
ഇവിടെ എന്താ.... (ഇശ) ഒരുവീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ കൈ വീശി പോകാൻ പറ്റില്ല (മിച്ചു ) ന്നാകൈകെട്ടിവെച്നടന്നമതി...(ഇശ) ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാനില്ല പോയി എന്തേലും വാങ്ങിയിട്ട് വാ.... (മിച്ചു ) (എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാശ് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു ) അതേയ് ഞാൻ ഒറ്റക്കോ... നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ.. (ഇശ) ഇല്ല.. നിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഉള്ളത് നീ വാങ്ങിയാൽ മതി (മിച്ചു ) ഹോ പിന്നെ.... ഇജാരാന്നാ അന്റെ വിചാരം, കാണിച് താരാടാ ഇക്കും ഒരവസരം വരും തെണ്ടി കെളവ... മനസ്സിൽ ഓരോന്നും പിറുപിറുത്ത് കൊണ്ട് മ്മള് കാറിന്റെ ഡോർ ഉച്ചത്തിൽ അടച്ചു....
റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വേണം ഷോപ്പിലേക് എത്താൻ ഒന്ന് അപ്പുറത് കൊണ്ടോയി നിർത്തികൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പോകുമ്പോഴേക്കും ഓന്റെ പെട്രോൾ തീരോ.... മ്മക്ക് ആണേൽ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല, ഇക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമാണ് ഇത് പക്ഷെ ഇത് ഓനോട് പറഞ്ഞ മ്മളെ കളിയാക്കി കൊല്ലും.... രണ്ടും കല്പിച്ചു മ്മള് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോയി കുറച്ച് നേരം നിന്നു,
ഒരുപാട് വണ്ടികൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കുറച്ച് നടക്കുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി വരുന്നത് കാണുമ്പോ പുറകോട്ട് തന്നെ നില്കും, ഇത്രയും വണ്ടി ഇത് എവിടെ നിന്നാണാവോ വരുന്നത്, എന്നിട്ടും ഇക്ക ഒന്ന് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല ഫോണിൽ തോണ്ടി ഇരിക്ക, വണ്ടി വരുന്നത് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നിന്നു, കുറച്ചു നടന്നതും ഒരു ലോറി പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ വന്നു, ഒരടി പോലും പിന്നോട്ടും മുന്നോട്ടും വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല... ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കിയടച്ചു..... ആാാാാ...........കാത്തിരിക്കൂ.........
