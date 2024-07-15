💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 33
രചന: ഷഹല ഷാലു
ഒരടി പോലും പിന്നോട്ടും മുന്നോട്ടും വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല... ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കിയടച്ചു..... ആാാാാ....... മ്മള് ഉറക്കെ അലറി... പെട്ടെന്ന് ആരോ എന്നെ പുറകോട്ട് വലിച്ചു, ഞാൻ ആരുടെയോ കരവലയത്തിന് ഉള്ളിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി... കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയതും മ്മക്ക് ശ്വാസം നേരെ വീണു.... എന്താടി ഹംകേ നിനക്ക് കണ്ണില്ലേ.. (മിച്ചു ) ഇല്ലല്ലോ അത്കൊണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരുസാധനത്തിനെ ഒരു സാധനത്തിനേ ഞാൻ കെട്ടിയത് (ഇശ) ഇപ്പൊ സ്റ്റിക്കർ ആയേനെ... എന്നിട്ടും ഡയലോഗ് അടിക്ക് ഒരു കുറവും ഇല്ല... ക്രോസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലേൽ പറഞ്ഞൂടെ.... അതെങ്ങനെ വായിൽ പഴം തിരികി വെച്ച്ക്കല്ലേ..... (മിച്ചു )
എനിക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയട്ടാ...... 😏(ഇശ) ഹോ അത് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ 😆(മിച്ചു) അത് അത്പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പോ....(ഇഷ) ഹ മതി... മതി കിടന്ന് ബ... ബ... അടിച്ചത് വാ എന്നും പറഞ് ഇക്ക എന്റെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പിന്നെ സ്വീറ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു... --------------------------------- [മിഷാൽ ] അവളുടെ വീട്ടിൽ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് ഒക്കെയായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ഫോണിൽ കളിക്കുമ്പോഴാണ് മാമൻ എന്നെ പുറത്തേക് വിളിച്ചത്, ഞാനും മാമനും കൂടെ പുറത്ത് ഗാർടനിൽ പോയി ഇരുന്നു... മോനെ മിച്ചു നിനക്ക് അറിയോ...
നീ ശെരിക്കും നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ആണ്, ആദ്യത്തെ കുട്ടി.... (മാമൻ ) അത് എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാം മാമ.. ഉമ്മ എല്ലാം പറഞ്ഞ്തന്നിരുന്നു...... ആ നിഹാല ആന്റിയുമായി ഉണ്ടായ പ്രശനങ്ങൾ അല്ലെ.... (മിച്ചു ) അതെ മോനെ.... അവൾ കാരണം എന്റെ ശാലു കുറെ അനുഭവിച്ചു, ഞാനും കുറെ വിഷമിപ്പിച്ചു, എന്റെ ഇശുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത്, ഓൾക്ക് പത്തു പത്തോമ്പത് വയസ്സ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല കുട്ടികളി ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല... മോൻ കുറച്ചോക്കെ അത് ക്ഷമിക്കണട്ടാ.... എന്ത് കൊണ്ടും എനിക്കിപ്പോ സന്തോഷം മാത്രേ ഒള്ളു കാരണം അവൾ നിന്റെകൂടെയല്ലേ..... (മാമൻ )
മാമൻ അവളെ എങ്ങനെയാണോ സംരക്ഷിച്ചെ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനും അവളെ നോക്കിയിരിക്കും (മിച്ചു ) സംസാരിച്ചിരുന്ന് രാത്രി ആയത് അറിഞ്ഞില്ല.... മാമനും മോനും കൂടെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാണോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വരിം..... (മാമി ) ഞങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കി ചിരിച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി.... ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടാ ഇശു അല്ല അവൾ, അവളെ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെപോലെയാണ്.... കുറെ നേരം ഓളെ കുട്ടിത്തരങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കി നിന്നു.... ഫുഡ് കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പോയി.... റൂം നിറയെ അവളെ കുറെ ഫോട്ടോസ്... ചെറുപ്പത്തിലെയും ഇപ്പൊത്തെയും അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കി നില്കുമ്പോഴാണ് അവൾ റൂമിലേക് വന്നത്...
എന്താടി ഇത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉള്ള മൊഞ്ജ് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ.. ഇപ്പൊ രാക്ഷസി ലുക്ക്.. (മിച്ചു ) അവൾ എന്നെ നോക്കി കൊഞ്ഞനംകുത്തി കാണിച് കിടക്കാൻ പോയി, ഞാനും അപ്പുറത്ത് പോയി കിടന്നു..... എന്റെ റൂമിന്റെ അത്രവലുപ്പം ഒന്നുമില്ല എന്നാലും വൃത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഈ കുരിപ് ചെറുപ്പത്തിൽ നല്ല മൊഞ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും മോഷം ഒന്നുമില്ല.... --------------------------------- [ഇഷ ] രാവിലെ എണീറ്റു അടുക്കളയിൽ പോയി ഉമ്മാനോട് സൊറ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ നിന്നു. ഉമ്മ എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് കപ്പ് ചായ തന്നു, എന്റെ ചായ കുടിച് ഇക്കാക്ക്ഉള്ളതുമായി റൂമിലേക് പോയി , റൂമിൽ ചെന്നപ്പോഴുണ്ട് ഇക്ക ബാത്റൂമിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന്, ഞാൻ ചായ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അവൻ അത് വാങ്ങി കുടിച്ചു....
ഹാഹ.... എന്നാ ടെസ്റ്റ് ആണ് ചായക്ക് കൈപുണ്യം മോഷം വരില്ലല്ലോ എന്റെ അല്ലെ മാമി.... (മിച്ചു ) ഹലോ... മോനെ.. എന്റെ ഉമ്മയാണ് അത് (ഇഷ ) എനിക്ക് മാമി ആയതിന് ശേഷമാണ് മോളെ നിനക്ക് ഉമ്മയായത് (മിച്ചു ) ഉമ്മാക് ആണ് കൂടുതൽ സ്ഥാനം അതോണ്ട് എനിക്കാണ് കൂടുതൽ അവകാശം.... (ഇഷ ) നിനക്ക് ഉമ്മ മാത്രല്ലേ.... എനിക്ക് മാമിയാണ് ഇപ്പൊ അമ്മായമ്മ കൂടിയാണ്.... (മിച്ചു ) അമ്മായമ്മയോ.. എന്ത്... എങ്ങനെ.. നിങ്ങൾ അതിന് എന്നെ ഭാര്യയായി കാണുന്നില്ലല്ലോ.. (ഇഷ ) മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ (മിച്ചു ) അതിന് ഇപ്പോ ഇവിടെ വേറെആരും ഇല്ലല്ലോ.... (ഇഷാ) ഹോ... ന്റെ പൊന്നോ...പറഞ്ഞത് ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തു... (മിച്ചു )
ഹാ തിരിച്ചെടുത്തെ പറ്റൂ... (ഇഷ ) നീ വല്ലാതെ സംസാരിക്കണ്ടാ നിന്റെ ഉമ്മയാണല്ലോ, എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഈ കൈപുണ്യം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. (മിച്ചു) അത്... അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട... ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു.... (ഇഷ ) ഹീ... ഹഹാ.... അത് ചിക്കൻ കറിയായിരുന്നോ.... ന്നാ പറയണ്ടേ ഇശുട്ടി...... (മിച്ചു ) എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുരങ്ങൻ കിണിക്കാൻ തുടങ്ങി മ്മക്ക് ആണേലോ അടിമുടി തരിച്ചുവരാണ്. ആ തെണ്ടി ബെഡിൽ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉരുണ്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി...
ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന പില്ലോ എടുത്ത് അവനെ തല്ലാൻ തുടങ്ങി... രണ്ടും മൂന്നും തവണ തല്ലിയപ്പോ അവൻ പില്ലോ പിടിച്ച് വലിച്ചു പെട്ടെന്ന് ആയോണ്ട് പില്ലോന്റെ പിന്നാലെ മ്മളും പോയി ഒരിഞ്ചു വെത്യാസത്തിലാണ് ഞങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മുഖം ഉള്ളത്, കണ്ണുകൾ പരസ്പരം ഉടക്കി അവന്റെ ഒരു കൈ എന്റെ അരയിലൂടെ ചുറ്റിപിടിച്ചു ഒരു കൈ എന്റെ കഴുത്തിന്റെ പിന്നിലായി എന്നെ അവനോട് അടുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.........കാത്തിരിക്കൂ.........
