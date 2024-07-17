💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 35
രചന: ഷഹല ഷാലു
[മിഷാൽ ] അവൾ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ശെരിയാവില്ല സഫ്നയുടെ ഇക്കാന്റെ അടുത് നിന്ന് എന്തേലും അബകടം പ്രതീക്ഷിക്കാം... ഒറ്റക് എവിടെയും ആകാൻ പറ്റില്ല.... അങ്ങനെ എപ്പോഴോ ഉറങ്ങിപോയി.. രാവിലെ ഇശു വന്നുവിളിച്ചപ്പോഴാണ് എഴുനേറ്റത്.... എണീറ്റ് ഫ്രഷ് ആയി താഴേക് പോയി, ഇശു റെഡിയാവാൻ കയറി താഴേ മാമനോട്ഒക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു.... അപ്പോഴാണ് ഇശുവന്ന് ചായകുടിക്കാൻ വിളിച്ചത് എല്ലാവരും ചായ കുടിക്കാൻ ഇരുന്നു.... മോനെ രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ... (മാമി ) ഇല്ല മാമി അത്ശെരിയാവില്ല ഓഫീസിൽ പോവാൻ ഉള്ളതാ..
കുറെ ആയി പോയിട്ട്, ഇനിയും വരാലോ ഇങ്ങോട്ട്.... ചായ കുടിച് എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി.... പെണ്ണിന്റെ മുഖമുണ്ട് കട്ന്നൽ കുത്തിയപോലെ... 😄... ടി കോപ്പേ.... നീ ഇത് ആരെ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കാ..... ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും അല്ലാലോ... (മിച്ചു ) അന്റെ അമ്മായിനെ ന്തേയ്...,(ഇഷ ) ന്താണ് ന്റെ ഫ്രണ്ടെ... നല്ല ചൂടിലാണല്ലോ.... ചൂട് മാറ്റാൻ മ്മക്ക് കൂൾ ആയി എന്തേലും കഴിച്ചാലോ... (മിച്ചു ) ആരോട് പറയാൻ ആര് കേൾക്കാൻ ഓൾക്ക് ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ല.. വീട്ടിൽന്ന് കൊടുന്നതിന്റെ ദേഷ്യം ആവും... അങ്ങനെപ്പോ സുഖിച് ഇജ് അന്റെ വീട്ടിൽ നിക്കണ്ടടി... നടക്കില്ല മോളെ അന്റെ പൂതി.... ഓൾ പുറത്തേക്കും കണ്ണുംനട്ട് ഇരിക്കാണ്....
ഓളെ മൈൻഡ് ഡിസ്റ്റർബ് ആകാൻ വേണ്ടി മ്മള് സോങ് പ്ലേ ആക്കി ഫുള്ള് വോളിയത്തിൽ ഇട്ടു.... ഓൾ എന്നിലേക് നോട്ടം തിരിച്ചു, മ്മള് ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല രാമ എന്ന മട്ടിൽ ഡ്രൈവിംഗിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു..... ഓൾ ഓരോന്നും പിറു പിറുക്കുന്നുണ്ട് 😁 അതേയ്... ഹെലോ... മിച്ചുക്കാ.(ഇഷ ) ഹ പറയൂ എന്താ എന്താ വേണ്ടേ.. (മിച്ചു ) ഈ വോളിയം ഒന്നുകുറക്കോ.. അല്ലേലോ തലവേദനയാ ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നൊള്ളൂ.... (ഇഷ ) ഹാ ആ കുറവ് ഇപ്പൊ തീർന്നില്ലേ.. ഇനി എന്തേലും കുറവുണ്ടോ ഡാർലിംഗ്.. 😄😄ഉണ്ടേൽ പറയണേ.. (മിച്ചു )
അവൾ രൂക്ഷമായി എന്നെയൊന്ന് നോക്കി കലിതുള്ളി കൊണ്ട് എന്നിൽ നിന്നും മുഖം തിരിച്ചു, മടിയിൽ തലവെച്ച് രണ്ട് കൈകൊണ്ടും ചെവി പൊത്തി കൊണ്ട് കിടന്നു.... ഹൂ ഇപ്പോഴാ സമാധാനം ആയെ.. ആരേലും വെറുപ്പിച്ചില്ലേൽ മ്മക്ക് ഒരു സുഖണ്ടാവില്ല.. വെറുപ്പിക്കൽ ഈസ് മൈ വീക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറക്കെ ചിരിച് കൊണ്ട് ഗീർ ഇട്ടതും തെ ഒരു വണ്ടി മുന്നിൽ തട്ടി തട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ മ്മള് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ടു..... ഇശു കിടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഞെട്ടി എഴുനേറ്റു.... മുന്നിലുള്ള ആ കാറിൽ നിന്നും ഒരു പൂതന ഇറങ്ങി ഞങ്ങളെ വണ്ടിക്ക് നേരെയായി വന്നു.... മുടിയൊക്കെ കളർ ചെയ്ത്, കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും വെച്ച്, മുഖത് ഒരു ലോട് പുട്ടിയും വീശി, ജീൻസും ബനിയനും ദരിച്ച ഒരു സാധനം, അവൾ വന്ന് ഗ്ലാസിൽ ഒരു തട്ട്...
ഞാൻ ഗ്ലാസ് തുറന്ന് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു... ആ പൂതന മുടിയും കുലുക്കി കൊണ്ട് ഗ്ലാസിന് ഉള്ളിലേക് തലയിട്ട് നാല് കുര.... അതും ഇംഗ്ലീഷിൽ.... തെറ്റ് എന്റെ ബാഗത്ത് ആണ് എന്നാലും വണ്ടിയിൽ തട്ടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നിട്ടാണോ അവൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചിലക്കുന്നത്... ഈ മിഷാൽ മൻസൂറിനോട് ചിലക്കാൻ ഓൾ ആയിട്ടില്ല, നീ തീർന്നടി തീർന്ന് നീ ഇംഗ്ലീശിൽ ഉള്ള തെറിയല്ലേടി കേട്ടിട്ടൊള്ളൂ നിനക്ക് നല്ല നാടൻ തെറി ഞാൻ പഠിപ്പിച് തരാടി.... പ്പ പന്ന......മോളെ എന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ട് ശക്തിയിൽ കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് അവളെ നേരെക്ക് ചെന്നു, അവൾ രണ്ടടി പിറകോട്ട് നിന്നു. പെട്ടെന്ന് അവൾ എനിക്ക് നേരെ വന്ന് വീണ്ടും ഇംഗ്ലീശിൽ ചിലക്കുന്നു...
നിർത്തടി എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവളെ നേരെ കൈ ഓങ്ങിയതും ഇശുവന്ന് എന്റെ കൈ പിടിച്ചു വെച്ചു..... കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ എന്നോട് കെഞ്ചി പറഞ്ഞ് വേണ്ട മിച്ചുക്കാ.... അവളെ വിട്ടേക് നമ്മക് പോവാം വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണ്ടാ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇശു കരയാൻ തുടങ്ങി..... ആ പൂതന ഇശുനേ കളിയാക്കി കൊണ്ട് ഓരോന്നും പറയാൻ തുടങ്ങി.... ഇശു എന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ട് കാറിൽ കൊണ്ടോയി ഇരുത്തി... മ്മള് വണ്ടി പറപ്പിച് വീട്ടിലേക് വിട്ടു...... സ്പീഡ് കാരണം ഇശു മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും വീഴുന്നത് കണ്ട് മ്മള് കണ്ണുരുട്ടി കൊണ്ട് ഓളെ ഒന്ന് നോക്കി അവൾ വേം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടു.......
വീട്ടിൽ എത്തിയതും ഇശു ഡോർ തുറന്ന് വേഗം അകത്തേക് ഓടി.... ഹാ മക്കൾ വന്നോ...... (ഉമ്മ) ഹ ഉമ്മി..... (ഇഷ ) അല്ല മോളെ മിച്ചു എന്തേയ്... (ഉമ്മ) വരുന്നുണ്ട് ഉമ്മി കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാണ്.... (ഇഷ ) മ്മള് കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് അകത്തേക് കയറിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ഉമ്മയും ഇശുവും നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന്...... എടാ മിച്ചു..... നിങ്ങക് രണ്ടൂസം കൂടെ അവിടെ നിന്നോടായിരുന്നോടാ... (ഉമ്മ) ന്റെ ഉമ്മി അതൊന്നും ശെരിയാവില്ല ഇക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഓഫീസിൽ പോണം.... അതാ പോന്നത് (മിച്ചു ) എന്നാ ഇശുമോളെ അവിടെ നിർത്തായിരുന്നോ.....(ഉമ്മ) അത് അത് ഉമ്മി..... (മിച്ചു ) എന്ത് വർത്താനം ആണ് ഉമ്മി ഇങ്ങള് പറയുന്നേ....
കാകൂന് ഇതൂനേ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റോ.... റുംമ്പ കാതൽ തെ അല്ലെ കാകൂ..... (റിച്ചു ) ടാ തെണ്ടിന്നും പറഞ്ഞ് ഓന്റെ മണ്ടക്ക് നോക്കി കയ്യിലുള്ള കീ യെറിഞ്ഞു... ചെക്കൻ അത് കാച്ച് ചെയ്ത് എന്നെനോക്കി കിണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവൻ ഈ ഇടെആയി എന്നെ നല്ലോണം വാരുന്നുണ്ട് മോനെ റിച്ചു... നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളട്ടാ......... മ്മള് റൂമിലേക് പോന്നു കൂടെ ഇശുവും അവൾ ഡ്രസ്സ് മാറി താഴേക് പോവാൻ നിക്കുമ്പോൾ ഇശു എന്റെ ഈ ഷർട്ടും കോട്ടും ഒന്ന് അയേർൺ ചെയ്ത് തരോ പ്ലീസ് ടി.... ലേറ്റ് ആയി ഇക്ക് ഈ ഫയൽസൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് ചെയ്ത് തരോ....ഒന്നുല്ലേലും മ്മള് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേടി.... (മിച്ചു ) മതി പതപ്പിച്ചത് ഞാൻ ചെയ്ത് തരാം... .(ഇഷ ) ---------------------------------
[ഇഷ ] അങ്ങനെ ഷർട്ടും കോട്ടും എടുത്ത് അയേർൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഷർട്ട് തേച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് അവന് കൊടുത്തു,അവൻ അത് വാങ്ങി ഇടുന്നും ഉണ്ട് ഫയൽ നോക്കുന്നുംഉണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കോട്ട് അയേൺ ചെയ്ത് അത് അവന്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തിരിഞ്ഞതും ഓൻ അത് വാങ്ങാനായി എന്റടുത്തേക്ക് വന്നതും ഒരുമിച്ച്.. പെട്ടെന്ന് ആയോണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂട്ടി മുട്ടി.... ചെക്കന്റെ ചിരിച്ച മോന്ത അങ്ങട് മാറി.... യാ ഹുദ....കോട്ട് കൊടുത്ത് മ്മള് വേം എസ്കേപ്പ് ആവാൻ നിന്നതും എന്റെ മാല ഓന്റെ ഷിർട്ടിലെ ബട്ടൺസിൽ കുടുങ്ങി, അള്ളോഹ് ചെക്കൻ പല്ലിറുക്കാൻ തുടങ്ങി......
ഇഷാ നീ പെട്ട്.... ഞാൻ മാല ഒറ്റ വലി. ഓന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ തെറിച് പോയി..... ഓൻ ബട്ടൺലേക്കും എന്റെ മുഖത്തേകും മാറി മാറി നോക്കാൻ തുടങ്ങി..... പല്ലിറുമ്പി കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു... അള്ളോഹ് മിച്ചുക്കാ സോറി സോറി അറിയാതെ പറ്റിയതാ.... ഞാൻ തെ ഇപ്പൊ തുന്നിതരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഷെൽഫ് തുറന്ന് സൂചിയും നൂലും എടുത്ത് നൂൽ സൂചിയിൽ കോർത് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു... അവനുണ്ട് എന്നെ വെപ്രാളം എല്ലാം കണ്ട് എന്നെ മിഴിച് നോക്കാണ് മിച്ചു കൊച്ചു ചൂടൻ കോപ്പൻ 😡😡😡 മ്മള് തുന്നാൻ തുടങ്ങി.... അങ്ങനെ തുന്നൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ചെക്കന്റെ നിൽപ് ഷോക്ക് അടിച്ച പോലെയാണ്....
മ്മള് ആരാ മോൾ സൂചിയേറ്റ് ഒരു കുത്ത് അങ്ങട് കൊടുത്തു, ഹാവൂ... ന്താടി ഹംകേ കാട്ടുന്നത്... ന്റെ ഉമ്മി.... എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്കൻ കൈ ഉഴിയാൻ തുടങ്ങി..... ഹലോ മിഷ്ടർ.... ഈ വക വായിനോട്ടം ലീല വിലാസങ്ങൾ ഒന്നും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഭാഗം അല്ല കേട്ടോ.... എന്നും പറഞ്ഞ് സൂചി കൊണ്ട് ഒരു കുത്തും കൂടെ കൊടുത്ത് മ്മള് താഴേക് ഓടി..... ഡീ...... തെണ്ടി നിക്കടി അവടെ... എന്നും പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഓൻ മ്മളെ പിന്നാലെ ഓടുന്നുണ്ട്..... ഓട്ടത്തിൽ മ്മള് പണ്ടേ പിടി ഉഷ ആയോണ്ട് ഓന്ക്ക് മ്മളെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, മ്മള് കിച്ചണിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ആയി... ---------------------------------
ഓളെ വീട്ടിൽനിന്ന് എത്തിയപ്പോ തന്നെ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് ആ പൂതന ആളെ മെനെക്കെടുത്തിയല്ലോ.... കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നതാ അതോണ്ട് കുറെ ഫയൽസും ക്ലിയർ ആകാൻ ഉണ്ട്.... മാത്രം അല്ല ഇന്ന് എംപ്ലോയി പോസ്റ്റിലേകുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ഇന്നാണ്, എംഡി തന്നെ ലേറ്റ് അയാൾ ഉഷാർ ആയി... അതോണ്ട് ഓളോട് ഡ്രസ്സ് തേക്കാൻ പറഞ്ഞതാ...... അവിടെ നടന്ന പുകിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി പറയണ്ടല്ലോ.......
പക്ഷെ ഓൾ തുന്നി തരും എന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതീല... ന്റെ പൊന്നോ.... ഓൾ അറിയാതെ ഓളെ നോക്കാൻ വല്ലാത്ത വൈബ് ആണ്...... മ്മള് ഓളെയും നോക്കി മയങ്ങി നിന്നപ്പോഴാണ് പെണ്ണ് സൂചി കൊണ്ട് മ്മളെ കുത്തിയത്. പിന്നെയും കുത്തി കൊണ്ട് ഓൾ ഓടി... മ്മള് കോട്ട് എടുത്ത് ഷോൾഡറിൽ ഇട്ട് ബാഗും എടുത്ത് ഓളെ പിന്നാലെ ഓടി..... പെണ്ണ് ഓട്ടത്തിൽ കേമി ആയോണ്ട് മ്മക്ക് ഓളെ അടുത് എത്താൻ പറ്റിയില്ല......
ഓൾ കിച്ചണിലേക്ക് ഓടി മ്മക്ക് അവിടേക് പോവാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും അല്ല ഉമ്മിയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അവിടെ അതോണ്ട് ഓൾ രക്ഷപെട്ടു..... എന്തോ ഓളെ കാട്ടി കൂട്ടൽ കണ്ട് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു... ച്ചെ...... ഞാൻ എന്റെ തലക്ക് തന്നെ ഒരു കൊട്ട് കൊടുത്ത് തിരിഞ്ഞ് നടന്നതും.... എന്താണ് കാക്കൂയ്...... ഇത് വരെ കണ്ട് വരാത്ത ലീല വിലാസങ്ങൾ എല്ലാം..... ഹ്മ്മ് ഹ്മ്മ് നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ... മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കള്ള കാമുകാ..........
ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ പൂതിയാവാ.. (റിച്ചു ) ഇതും പറഞ്ഞ് ചെക്കൻ സോഫയിൽ കേറി ഇരുന്ന് പാടാൻ തുടങ്ങി.. പെണ്ണുണ്ടോ പെണ്ണുണ്ടോ... കെട്ടിക്കാനൊരു പെണ്ണുണ്ടോ.... കെട്ടാനായ് മുട്ടി നിക്കണ മുട്ടനടനെ... പെണ്ണുണ്ടോ.... പെണ്ണുണ്ടോ.. ഓന്റെ പാട്ട് കേട്ടാണ്എന്ന് തോന്നുന്നു ഉമ്മി കിച്ചണിൽ നിന്ന് കലി തുള്ളി ചട്ടുകവുമായി വരുന്നുണ്ട്.... ഉമ്മി ഓന്റെ ബാകിലൂടെ ചെന്ന് നടും പുറം നോക്കി ഒന്ന് കൊടുത്തു... ഹൂയീ....... ഉമ്മി...... ഹാ എന്നും പറഞ്ഞ് ചെക്കൻ ത്തിത്തെയ്യ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി....
ഓന്ക്ക് അത് വേണം ഹൂഹി ഇപ്പോഴാ ആശ്വാസം ആയെ.... ഇനിയും നിന്നാൽ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കൂല.... മ്മള് വേം ഇറങ്ങി... വണ്ടി പറപ്പിച്ച് ഓഫീസിലേക്ക് വിട്ടു..... --------------------------------- [ആസിൽ ] ഹോയ് എല്ലാരും മ്മളെ അങ്ങ് മറന്ന..... ന്നാ ഇനി മ്മളുംണ്ടാവുട്ടാ ഇങ്ങളോടൊപ്പം.... ഇശുന്റെ കല്ലിയാണത്തിന് ശേഷം സമാധാനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.... തനുന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മനസ്സ് തുറന്ന് ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്... അല്ലേലും അവൾ അരികിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറും, അവളെ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് ഒരു തരം കുളിർമയാണ്.... എന്റെ സ്വന്തം പൂച്ചകണ്ണി.....
അവളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല... എന്താണ് ഇങ്ങനെയിരുന്ന് ആലോചിച് കൂട്ടുന്നെ...... (ഉമ്മ) ഉമ്മാടെ ചോദ്യത്തിന് ഒന്നും മിണ്ടാതെ കിടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് കിടന്നു..... നീ ഇവിടെ കിടന്നോ.... നിന്നെ പോലെ ഒരു മണികുണാഷൻ മോനെയാണല്ലോ എനിക്ക് തന്നെ... നിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഉള്ള ആ പയ്യനല്ലേ മിഷാൽ ഓൻ വരെ കെട്ടിയില്ലേ ഇപ്പോഴും നിനക്ക് ആയില്ലേ.... അന്ന് ഇശുനെ കല്ലിയാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതം ആണോന്ന് അളിയൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചത് അല്ലെ. ആ മിച്ചുവാടാ ആൺകുട്ടി... അവളെ കെട്ടുവാണങ്കിൽ എന്ത് ഭാഗ്യം ആണ്, കാശിനു കാശും, അളിയന്റെ ഒറ്റ മോളും... നിനക്കൊന്നും ബുദ്ധിയില്ലല്ലോ.... അവന ആൺകുട്ടി......
അവന്റെ ഉമ്മ പറയുന്നത് അവൻ അനുസരിച്ചു നിനക്ക് എന്നെ ഒരു അനുസരണയും ഇല്ലല്ലോ.... (ഉമ്മ) ഇത് പറയാനാണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കേറി വന്നേ... ഇത് ഇശുന്റെ കല്ലിയാണം കഴിഞ്ഞ അന്നുമുതൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നതാ ഇപ്പോഴും നിർത്താറായില്ലേ. (ആസി) ഉമ്മാന്റെ മറുപടിക്ക് കാത്ത് നില്കാതെ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആവാൻ കയറി..... അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി താഴേക് പോയി. എല്ലാരും ചായ കുടിക്കാൻവേണ്ടി ഇരിക്കാണ്..... അജിയും ആഷിയൊക്കെ എന്നെ തന്നെ നോക്കാണ്. കാരണം അവരോട് എല്ലാം മിണ്ടിയിട്ട് ദിവസങ്ങൾ ആയി....... ദോശ മടക്കി വായിലേക്ക് വെച്ചതും.. തിന്ന് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കാനെ നിന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റൂ...
ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തേലും കാര്യം നീ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടോ......(ഉമ്മ) ഉമ്മാ കഴിക്കുമ്പോഴേലും ഇക്കാക് ഒരു സ്വസ്ഥത കൊടുതൂടെ എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ് നടക്കണോ(അജി) ഹ അജി ഉമ്മ പറയട്ടെടാ..... പറയട്ടെ എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടോളാം... വേണേൽ നിങ്ങളും പറഞ്ഞോ...... (ആസി ) ഉമ്മി മതിയാക്ക്.....എന്നും ഇവിടെ അടിയും പിടിയും തന്നെയൊള്ളു എന്നാ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശെരിയാവാ(ആഷി ) ഞാൻ പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ നീ കല്ലിയാണം കഴിക്കണം ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടെത്തി തരും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഇണങ്ങിയ കുട്ടിയെ, ആ അനാഥ പെണ്ണിനെ അങ് മറന്നേക് ഒരു യതീം പെണ്ണിനെ കെട്ടേണ്ട ഗതി കേട് ഒന്നും നിനക്ക് ഇല്ല......
അവൾ എന്ത് പറഞ് വഷീകരിച്ച് വെച്ചികാണാവോ... (ഉമ്മ) ച്ചി... നിർത്ത്...ഇനി ഒരക്ഷരം എന്റെ തനുനെ കുറിച്ച് അനാവിഷ്യം പറഞ്ഞ സ്വന്തം ഉമ്മയാണെന്നൊന്നും നോക്കില്ല...... കൊടുത്ത വാക് ഞാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല..... കൊടുത്ത വാക്ക് തെറ്റിക്കരുതെന്നും, പണം നോക്കി ഒരാളെയും വിലയിരുത്തരുതെന്നും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ ഉപ്പയാണ്... ആ ഉപ്പാന്റെ മോൻ ആണ് ഞാൻഎങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ തന്നെ കെട്ടിയിരിക്കും...... അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാവം പെണ്ണാ...... അവൾ അനാഥയാണെന്ന് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് എന്നോട് ഒരായിരം തവണ കെഞ്ചി പറഞ്ഞിട്ടും അതൊന്നും കേൾക്കാതെ അവളെ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കാതെ സ്നേഹിച്ചത് എനിക്ക് അവളോടുള്ള മുഹബത് കൊണ്ട് തന്നെയാ....
ഇനി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും തന്സിയ സൈനബ് അവൾ ഈ ആസിൽ ഷാ കുള്ളതാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നത് നിർത്തി കൈ കഴുകി കൊണ്ട് കീയും എടുത്ത് വണ്ടി കത്തിച്ചു വിട്ടു..... യതീംഗാനയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടോയി വണ്ടി നിർത്തി..... മ്മള് ഓളെ തിരഞ്ഞു നടക്കുമ്പോഴാണ് പിറകിൽനിന്ന് ആരോ വിളിച്ചത്.... മോനെ ആസി... ഹാ നൂർജിത്തയോ...... ഹ തനുനെ കാണാൻ വന്നതാവും ല്ലേ.. ഹ അതെ... മ്മള് ഒരു കള്ള ചിരിയാലെ മറുപടി നൽകി.... അവൾ രണ്ട് ദിവസായി പിണങ്ങി ഇരിപ്പ ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നുമില്ല.അവൾ ഗാർഡനിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നീ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്ക് ..... (നൂർജിത്ത) നൂർജിത്ത പറഞ്ഞതിന് ശെരി വെച്ച് കൊണ്ട് ഞാൻ ഗാർഡനിലേക്ക് പോയി..........കാത്തിരിക്കൂ.........
