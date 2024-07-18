💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 36
രചന: ഷഹല ഷാലു
ഹ തനുനെ കാണാൻ വന്നതാവും ല്ലേ.. ഹ അതെ... മ്മള് ഒരു കള്ള ചിരിയാലെ മറുപടി നൽകി.... അവൾ രണ്ട് ദിവസായി പിണങ്ങി ഇരിപ്പ ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നുമില്ല.അവൾ ഗാർഡനിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നീ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്ക് ..... (നൂർജത്ത) നൂർജത്ത പറഞ്ഞതിന് ശെരി വെച്ച് കൊണ്ട് ഞാൻ ഗാർഡനിലേക്ക് പോയി.... അവിടെഎത്തിയപ്പോഴുണ്ട് തനു ദൂരെക്ക് നോക്കി ഇരിക്കുന്നു.... ഹലോ പൂച്ച കണ്ണി..... ഒന്നിങ്ങു വന്നേ.. (ആസി ) എവടെ 😅പെണ്ണ് ഒരു മൈൻടും ഇല്ല മ്മള് ഓളെട്ത്ത്ക്ക് വെച്ച് പിടിച്ചു മ്മള് ഓളെ ബാക്കിലൂടെ ചെന്ന് കണ്ണ് പൊത്തി....... അവൾക്ക് ഒരു അനക്കവും ഇല്ല... എന്റെ കയ്യിൽ നനവ് പടർന്നു...
അവളെ മുഖം എനിക്ക് നേരെയായി തിരിച്ചു...... കണ്ണൊക്കെ കരഞ്ഞുകലങ്ങിയിരിക്കുന്നു...... എന്തോ ഓളെ ആ അവസ്ഥയിൽ കണ്ടപ്പോ ഉള്ളഒന്ന് പിടച്ചു..... തനു.... എന്തിനാടാ കരയുന്നെ.... എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയെ.... വയ്യേ... (ആസി ) അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ എന്നിൽ നിന്നും മുഖം തിരിച്ചു..... തനു.... ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കാൻ മാത്രം നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത്.... എന്തേലും ഒന്ന് പറ നാല് ചീത്തയെങ്കിലും പറ പെണ്ണെ... (ആസി ) ഹാ പറയാം......
ആസിക്കാ ഇങ്ങള് എന്ന് പോയതാ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചയായില്ലേ.... എന്താ പറ്റി എന്താ വരാതെ എന്ന് കരുതി തീ തിന്നായിരുന്നു.... ഓർക്കാത ഒരു നിമിഷം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.... ഒരു വണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇക്കയാണെന്ന് കരുതി ഓടി ഗേറ്റിന് അടുത്തേക് വരും.ഫലം പരാജയമായിരുന്നു... ഇക്കയും ഒറ്റക്കാകി പോയീന്നാ കരുതിയെ എന്തിനാപ്പോ വന്നേ.... പൊക്കോ എനിക്ക് കാണണ്ട..... (തനു ) (എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ പൊട്ടികരയാൻ തുടങ്ങി.... )
തനു സോറി..... ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ കസിൻ ഇഷയുടെ കല്ലിയാണം ആണെന്ന് അതിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നടി..... അല്ലാതെ ന്റെ കാന്താരിനെ മറക്കോ ഞാൻ... (ആസി ) (ഹ്മ്മ് എന്ന് മൂളി കൊണ്ട് അവൾ വീണ്ടും മിണ്ടാതെ നിന്നു....) ന്റെ പെണ്ണെ ഇങ്ങനെ വാശികാണിക്കാതെ...... ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞീലെ ഇനിപ്പോ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടേ ബീച്ചിൽ പോണോ..(ആസി ) വേണ്ട.... (തനു ) ഡ്രസ്സ് വേണ.... മിട്ടായി വേണ, ചോക്ലേറ്റ് വേണ..... (ആസി )
വേണ്ട... 😌(തനു ) പിന്നെന്താ വേണ്ടേ ഒരു കിസ്സ് തന്ന ശെരിയാവോന്നും ചോദിച് മ്മള് ഒളികണ്ണിട്ട് ഓളെ നോക്കി... നോക്കിയതെ ഓർമൊള്ളൂ പെണ്ണ് മ്മളെ പള്ള കലക്കി..... അതൊക്കെ കല്ലിയാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്ന മതി ഇപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് ഐസ് ക്രീം വേടിച്ചു താന്നും പറഞ്ഞ് ഓൾ മ്മളെ താടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച് ഒറ്റ ഓട്ടം.. ..... എന്തോ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിടർന്നു.... ഇവളോട് മാത്രം എന്താ ഞാൻ കലിപ്പ്ആവാതെ, ഓളെ മോന്ത നോക്കിയാൽ എന്റെ കലിപ്പ് എല്ലാം പ്ലൈൻ പിടിച്ച് പോകും ,ഞാൻ ഒന്ന് ദേഷ്യ പെട്ട ഓൾ പെട്ടെന്ന് കരയും അതോണ്ട് മ്മള് കലിപ്പ്ആവാൻ നിക്കലില്ല, ആരെന്തു കുറ്റം പറഞ്ഞാലും മിണ്ടാതെ കേട്ട് ഇരിക്കും അത്രക്ക് പാവ അവൾ.....
ന്റെ സ്വന്തം പൂച്ചകണ്ണി..... ഓളെ ഒന്ന് മാറ്റിഎടുക്കാൻ ഉണ്ട്... മനസ്സിൽ ഓരോന്നും ആലോചിച് കൊണ്ട് മ്മള് വണ്ടിയെടുത്ത് ഐസ്ക്രീം വേടിക്കാൻ കടയിലേക്ക് വിട്ടു.... --------------------------------- (അല്ല മക്കളെ ഇങ്ങക്ക് ഓളെ കുറിച്ച് അറിയണ്ടേ..... ന്നാ ഒന്ന് ചോയ്ക്ക ഇനിപ്പോ ഞാൻ തന്നെ പറയാം.. ) സൈനബമറിയത്തിന്റെയും, മാലിക് റഹ്മാന്റെയും മകൾ തന്സിയ സൈനബ്..... അവളെ എല്ലാവരും സൈനുന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ മാത്രം തനുന്ന് വിളിക്കും.... അന്ന് ഒരു പെരുന്നാൾ ദിവസം, ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയം. പെരുന്നാളിന് പുതു വസ്ത്രം അണിഞ് ഉപ്പാന്റെ കൈ പിടിച്ച് പള്ളിയിലേക് പോയി നമസ്കാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കബർങ്ങൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച് വീട്ടിലേക് പോകാൻ നിൽക്കവേ..
ഉപ്പ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റി, എങ്ങോട്ട് എന്നോ എന്തിനെന്നോ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതും ഇല്ല, കുറെ നേരത്തെ യാത്രക്ക് ശേഷം ഒരു അനാഥാലയത്തിന്റെ മുന്നിൽ വണ്ടി നിന്നു. ഉപ്പ ഡോർ തുറന്ന് ടിക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കവറുകൾ എടുത്ത് എന്നോട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു.. ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ഞാൻ ഉപ്പയെ നോക്കി നിന്നു. ഉപ്പ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് രണ്ട് കവർ തന്നു, എന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് ആ അനാഥലയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക് കയറി..... ഉപ്പയെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉപ്പയുടെ അടുത്തേക് ഓടി വന്നു... എനിക്ക് അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആകെ വല്ലാതായി, ആ കുട്ടികൾക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കവർ കൊടുത്തു,
ആ കുട്ടികൾ ഒരു നിധികിട്ടിയത് പോലെ ആ കവറുമായി ഓടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി.. ഉപ്പ എന്നെനോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ പെരുന്നാളിനും ഇവിടെ വരുന്നത, ഇന്ന് എന്തോ നിന്നെയും കൂട്ടണം എന്ന് തോന്നി...... (അന്ന്ആണ് എനിക്ക് എന്റെ ഉപ്പയെ നല്ല പോലെ മനസ്സിലായത്, ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാതിക്കുന്നത് എന്റെ ഉപ്പയെയാണ്.... ) അല്ല ഉപ്പ എല്ലാ കവറും കൊടുക്കൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ..... ഇതെന്താ ഒന്ന് മാത്രം ബാക്കി... ഇതാർകാ...... അതൊക്കെയുണ്ട് മോനെ... നിന്റെ ഉമ്മാക് പെൺകുട്ടി ഇല്ലാത്തത്തിന്റെ പേരിൽ പരാതിയല്ലേ.. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ പരാതി ഇല്ലാതെന്ന് അറിയോ... എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു മകൾ ഉണ്ട് സ്വന്തം അല്ലേലും എനിക്ക് സ്വന്തം പോലെയാ.....
മോനെ നീ ഇവിടെ നിക്ക് ഞാൻ ഇത് അവൾക്ക് കൊടുത്ത് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപ്പ ആ കവറുമായി വരാന്തയിലൂടെ നടന്നു... എന്തോ ആ കുട്ടിയെ കാണാൻ എനിക്കും ഒരു പൂതി ഉപ്പ കാണാതെ ഞാൻ ഉപ്പാന്റെ പുറകെ പോയി... ഒരു സൈഡിൽ ആയി ഒളിച് നിന്നു... ഉപ്പ അവളെ നീട്ടി വിളിച്ചു സൈനു............ അവൾ നടന്ന് വരുന്നത് ഞാൻ കാണാതെ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു...... അവളെ കാലിലെ കൊലുസിന്റെ കിലുക്കം ചെവിയിൽ തുളച്ചു കയറി.... മെല്ലെ ഞാൻ ചുവരിന്റെ മറവിലൂടെ അവളെ നോക്കി.... തട്ടം എല്ലാം ചുറ്റി ഒരു അസ്സൽ ഉമ്മച്ചികുട്ടി..... അവളെ ചിരി, ആക്ഷൻ സംസാരം എല്ലാം ഞാൻ നോക്കി നിന്നു.ഉപ്പ ആ കവർ കൊടുത്ത് അവൾ അത് തുറന്ന് നോക്കി......
ഒരു മെറൂൺ കളർ ടോപ് ആയിരുന്നു അവളെ കണ്ണുകൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് വിടർന്നു... പെട്ടെന്ന് ആണ് മ്മളെ കണ്ണിൽ അത് ഉടക്കിയത്.ഓളെ ആ പൂച്ച കണ്ണ്... എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ മ്മളെ നെഞ്ച് പട പാടാന്ന് മിടിക്കാൻ തുടങ്ങി..... ഇനിയും നിന്ന ശെരിയാവൂല ഓളെ ഒന്നൂടെ നോക്കി മ്മള് തിരിഞ്ഞ് നടന്ന്... അന്ന് ഉറപ്പിച്ചതാ ഇതെന്റെ ഉപ്പാന്റെ ജനിക്കാതെപോയ മോൾ ആണേൽ അത് ഉപ്പാന്റെ മരുമോൾ ആയി വരും എന്ന്..... ദിവസങ്ങൾ കടന്ന് പോയി... പിന്നീട് മ്മള് ആ അനാഥലയത്തിലെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമർ ആയി, എന്നും പോകും ഓൾ അറിയാതെ ഓളെ കാണും പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ളവരോട് ഞാൻ ആരെ മോൻ ആണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞില്ല കാരണം അവർ ഉപ്പാനോട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഹുദ കുതാ....
ദിവസങളും മാസങ്ങളും കൊല്ലങ്ങളും കടന്ന് പോയി, അവളെ മുടങ്ങാതെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഓരോ സമ്മാനങ്ങളും കത്തുകളും മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് വിട്ടിരുന്നു അത് അവൾ സന്തോഷത്തോടെയും ആകാംഷയോടെയും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു, ഓൾ ആളെ തിരഞ് വരുമ്പോഴേക്കും മ്മള് എസ്കേപ്പ് ആവും.. അങ്ങനെ മ്മള് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന ടൈം, പ്ലസ്ടു അത്യാവശ്യംമാർക്ക് ഉള്ളോണ്ട് നല്ല കോളേജിൽ തന്നെ അഡ്മിഷനും കിട്ടി, കോളജിൽ റാഗിംഗും, കോഴിതരം എല്ലാമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാലും മ്മളെ പൂച്ചകണ്ണിയെ മറന്ന് ഒരു കളിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് മ്മളെ ചെങ്ങായിമാർ പറഞ്ഞത് ഓളെ പോയി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ.... ഓളെ കാണുമ്പോഴേ മ്മള് വിയർകാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് ആണ് പ്രൊപോസ്, മ്മള് അതിൽ നിന്ന് കുറെ ഊരി പോരാൻ നോക്കി നടന്നില്ല അവന്മാർ മ്മളെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചു കൊടുന്നു. അവിടെയെത്തിയപ്പോ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ തന്നെ അവൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കയ്യും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു.. അവന്മാർ മ്മളെ ബാക്കിൽനിന്നും അവളെ അടുത്തേക് ഒറ്റ തള്ളായിരുന്നു..... പെട്ടെന്ന് ആയോണ്ട് ബാലൻസ് കിട്ടാതെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂട്ടി മുട്ടി, അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങളെ പ്രണയം തുടങ്ങിയത്.... ആർക്കും അടർത്തി മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത വിധം..
അവൾ പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസിൽ ഫുള്ള് A പ്ലസ്, അവളോട് എന്താ ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് ഐസ് ക്രീം വേണം എന്നാണ്, ന്നാലും ഞാൻ വിട്ട് കൊടുത്തില്ല, കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സും ഐസ് ക്രീമും, ഡ്രെസ്സും വാങ്ങി ഒപ്പം ബ്ലൂ സ്റ്റോൺ വെച്ച ഒരു ഡയമണ്ട് റിങ്ങും എല്ലാം പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി അവൾക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോ അന്നാദ്യമായി അവൾ കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു..... കാര്യം തിരക്കിയപ്പോ അവൾ പറഞ്ഞത് സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞതാന്ന്..... ആ റിങ് ഞാൻ അവളെ കയ്യിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു, ആ റിങ്ങിലേകും എന്നെയും നോക്കി കൊണ്ട് അവൾ ആ റിങ് ഊരി എന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് തന്നു. ഇത് ഇടാൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അർഹതയില്ല,
കാരണം വാകാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇക്കാക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊള്ളൂ........ ഈ റിങ് എനിക്ക് മഹർ ആയി നൽകിയാൽ മതി അതിന് ഞാൻ എത്രവേണേലും കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാർ ആണെന്ന്..... ഇപ്പൊ അവൾ പ്ലസ് ടു ആണ് 10th കഴിഞ്ഞ് ഒരു നല്ല സ്കൂളിൽ തന്നെ അവൾക്ക് അഡ്മിഷൻ വേടിച് കൊടുത്തു. വിഷയം ബിയോജ്ജ് സയൻസ്, ചെറുതിലെ അവളെ മോഹമാണ് ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന് ഇത് അവൾ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നൂർജത്ത പറഞ്ഞതാ... ഇനി പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ് അവളെ നല്ല ഒരു കോളേജിൽ എൻട്രൻസ് കൊച്ചിങ്ങിന് ചേർക്കണം..... ആരുമില്ലാത്ത അവൾക്ക് ഞാൻ എല്ലാമായി മാറി.....
പാവം പെണ്ണാ ന്റെ തനു..... ഓൾ എന്റെ വീട്ടുകാരെ പറ്റി എല്ലാം ചോദിക്കും, ഉമ്മാന്റെ അനിയന്മാരെയും പിക് എല്ലാം അവൾക്ക് കാണിച്ചു ഉപ്പാന്റെ അവൾക് കാണിച്ചില്ല.... അത് അവൾ ഇപ്പോഴേ അറിയണ്ട.... ന്റെ പെണ്ണായി ന്റെ വീട്ടിലേക് വരുമ്പോൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി..... (ഇതാണ് മ്മളെ പെണ്ണിന്റെ കഥ എല്ലാർക്കും ഇഷ്ടായോന്ന് അറിയില്ല. ഇനി ബാക്കി മ്മള് വഴിയേ പറയണ്ട് ഇപ്പൊ ഓൾകുള്ള ഐസ്ക്രീം വാങ്ങട്ടെട്ടൊ...... ) --------------------------------- [മിഷാൽ ] ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോ നല്ലോണം ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂവിനുള്ള ആളുകൾ എല്ലാം എത്തിയിരുന്നു എല്ലാരും മ്മക്ക് വേണ്ടി വെയ്റ്റിംഗിൽ ആണ്.. ഞാൻ വേം എന്റെ ക്യാബിൻലേക്ക് ചെന്നു....
അപ്പോഴേക്കും "mr സിദ്ധാർഥ് " എന്റെ എംബ്ലോയിയാണ് അവൻ ഫയൽസുമായി വന്നു, അതെല്ലാം വേടിച് വെച്ച് അവനോട് ഓരോരുത്തരെയായി ഇന്റർവ്യൂന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു.. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി വന്ന് കൊണ്ടിരുന്നു ആരേം മ്മക്ക് അത്ര ബോദിക്കുന്നില്ല, ഓരോന്നും ഓരോ ലെവകൾ, ഇത് വരെ വന്ന ആരും ഒട്ടും ക്വാളിഫൈട് അല്ല... പെട്ടെന്ന് എന്റെ ക്യാമ്പിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് കൊണ്ട് ഒരാൾ എസ്ക്യൂസ്മി മെ ഐ കമിങ് സാർ.... മ്മള് ഇരിക്കുന്ന ചെയറിൽ നിന്ന് തിരിഞ് ചോദിച്ച ആളെ നോക്കിയതും.. ന്താ പറയ ഒരു സോങ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാനാണ് തോന്നിയത്, ഇന്ന് ഞാൻ പൊളിക്കും ഹുയീ....
വന്നത് ആരാന്ന് ഇങ്ങക്ക് മനസ്സിലായോ മ്മളോട് ഇന്ന് ആ റോട്ടിൽന്ന് കിടന്ന് ചിലച്ചില്ലേ ആ പൂതന, ഹ അവൾ തന്നെ ന്റെ എംപ്ലോയീ പോസ്റ്റിലേക്ക് സെലെക്ഷൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. നീ പെട്ട് മോളെ പെട്ട്.... ഓൾ മ്മളെ കണ്ടപ്പോ ന്തോ പോയ അണ്ണാനെ പോലെ നിക്ക്ണ്ട്... Yah.... get in..... (മിച്ചു ) You......... അതേടി ഞാൻ തന്നെ mk ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിസിന്റെ എംഡി മഷാൽ മൻസൂർ, any doubt..... (മിച്ചു ) സാർ ഞാൻ" ziya fathima" കമിങ് ഫ്രം കൊച്ചി.. സോ.....സോറി സാർ ഇന്ന് ആ റോട്ടിൽ വെച്ച്, അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കല്ലേ പ്ലീസ് സാർ, എനിക്ക് ഈ കമ്പനിയിൽ ഒരു ജോലി അതെന്റെ സ്വപ്നമാണ്..... അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ച് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് തരാതിരിക്കല്ലേ...... (ziya )
Yah.....എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവി എടുക്കേണ്ട ആവിശ്യം ഇല്ല you are selected... ഇനി മുതൽ ഈ മിഷാൽ മൻസൂറിന്റെ വെറും ഒരു എംപ്ലോയീ മാത്രം ആണ് നീ ഞാൻ എംടിയും നീ എംപ്ലോയിയും കേട്ടല്ലോ. അഹങ്കാരം നിർത്തികൊ...പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വേഷം ഇവിടെ അലോവ്ട് അല്ല... If you can agree the rules then you can continue here (മിച്ചു ) Yah sure sir am ready......(ziya) പിന്നെ ഒന്നും നോകീല ഇത് വരെ സോൾവ് ചെയ്യാനിരുന്ന എല്ലാ ഫയൽസും എടുത്ത് അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടി.... ഇതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് ഇന്ന് ന്യ്റ്റ് 8:00ക്ക് ഉള്ളിൽ എന്റെ ടേബിളിൽ ടേബിളിൽ എത്തിയിരിക്കണം. (മിച്ചു ) വളരെയതികം അനുസരണ പൂർവ്വം അവൾ അതിന് ശെരിവെച്ചു ഫയൽസ് എല്ലാം എടുത്ത് അവൾ പുറത്തേക് പോയി..... മ്മള് ഈ വിവരം ഇശുനോട് പറയാൻ വേണ്ടി ഫോൺ എടുത്തതും എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കാൾ വന്നതും ഒരുമിച്ച്...
ഞാൻ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, ഇവിടെയുള്ള അറിയപെട്ട ഒരു ബസിനസ് മാനുമായുള്ള ഒരു ഡീൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള, അയാളെ ഒപ്പം ബിസ്സിനെസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റ എന്നാൽ ഭാഗ്യമാണ്.. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ആണ് മീറ്റിംഗ്, ഇഷ എന്റെ ലൈഫിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഫുള്ള് നേട്ടങ്ങൾ ആണല്ലോ..... ഇനി ഉച്ചക്ക് വീട്ടിൽ പോവാൻ പറ്റില്ല ന്യ്റ്റ് വരുകയൊള്ളുന്ന് അവൾക്ക് വിളിച് പറഞ്ഞാലോ.. ഏയ് വേണ്ട അവൾ ഒറ്റക്ക് അല്ലല്ലോ ഉമ്മിയൊക്കെ ഇല്ലേ അവിടെ..... എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എല്ലാം സിദ്ധുനെ ഏല്പിച് ഞാൻ ബിസിനസ് ഡീൽ നടത്തുന്ന "മോഹൻ മാത്യു "അയാളെ റെസ്റ്റോറന്റ്ലേക്ക് പോയി..... --------------------------------- [ഇഷ ]
മിച്ചുക്ക പോയപ്പോ ആകെ ശോകം ഇത്രേം ദിവസം കൂടെ ഉണ്ടായതല്ലേ പോയപ്പോ ന്തോ പോലെ... ഞാൻ ഇഷാൻ മോനെ കളിപ്പിച് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്.... ഉമ്മി വന്ന് പറഞ്ഞത് റിനുന്റോടെ എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ട് അവിടേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു വിളിച്ചിരുന്നുന്ന്... എന്നോടും ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. മോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കൂലെ..... റിച്ചു ഇന്ന് ക്ലാസിനു പോകുന്നില്ലഎന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ. പിന്നെ ഉച്ച ആവുമ്പോ മിച്ചു വരുമല്ലോ.(ഉമ്മ) ഹ ഉമ്മാ ഇങ്ങള് പോയിക്കോ ഞാനും ബാബിയും ഇവിടെ നിന്നോണ്ട്.. (റിച്ചു ) അതെ ഉമ്മാ. റിച്ചുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങള് പോയിക്കോളിം.. (ഇഷ) അങ്ങനെ അവർ പോയി....
ഉച്ചക്ക് കഴിക്കണ്ടേ അതിന് വല്ലോം ണ്ടാകണ്ടേ ഞാൻ കിച്ചണിൽചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഉമ്മി ചോർഉണ്ടാക്കിക്ക്ന്, ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കിയ മതി.... കിച്ചണിൽ മ്മക്ക് കമ്പനിക്ക് ആയി റിച്ചുവും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫുഡ് എല്ലാം റെഡി ആയി എന്റെ പണികൾ എല്ലാംഞാൻ കഴിച്ചു കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്ന്, ഒരു ഉച്ച ആയപ്പോ ഞാനും റിച്ചുവും കൂടെ ഫുഡ് കഴിച്ചു, ഫുഡ് കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് റിച്ചുന്റെ ഫ്രെണ്ട്സ് അവനെ സിനിമക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാൻ വന്നത്.... അവൻ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിൽനിന്ന് ഒഴിഞ് മാറി പോരുന്നത് കണ്ട് ഓനോട് കാര്യം തിരക്കി.... അപ്പൊ ഓൻ പറയ ബാബി ഒറ്റക്ക് അല്ലെ ഇവിടെന്ന്....
അത് കുഴപ്പമില്ല മിച്ചുക്ക ഇപ്പൊ വരുമല്ലോ നീ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവനെ അവരെ ഒപ്പം ഉന്തി തള്ളി വിട്ടു... ബാബി.. ഡോർ ലോക്ക് ആക്കിയെക്. അറിയാത്ത ആര് വന്നാലും ഡോർ തുറക്കരുത്ട്ടൊ... (റിച്ചു ) ആഹ്ടാ ചെക്കാ ഇജ് പോയിക്കോ.. ഓൻ പോയപ്പോ മ്മള് വാതിൽഒക്കെ ലോക്ക് ആക്കി മേലെ റൂമിലേക് പോയി..... 2:00കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇക്ക വന്നില്ലല്ലോ.. എവിടെ പോയി... വിളിച്ചുനോക്കിയാലോന്ന് കരുതി വിളിച്ചപ്പോ എടുക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് തവണ വിളിച്ചു റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എടുക്കുന്നില്ല... ഇക്കാനെയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴോ ഉറങ്ങി പോയ്... പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് ഞെട്ടി എണീറ്റു,
സമയം നോക്കുമ്പോ രാത്രി 7:00... തലക്ക് എന്തോ ഭാരം പോലെ.... ഇക്ക ഇത്ര നേരമായിട്ടും വന്നില്ലല്ലോ.... മുഖം എല്ലാം കഴുകി മഹ്രിബ് നിസ്കരിച് ഫോണും എടുത്ത് മ്മള് താഴേക് പോയി.... ഫ്രണ്ടിലെ ഡോർ തുറന്ന് സിറ്റ്ഔട്ടിൽ പോയിഇരുന്നു....... ഉമ്മാക് ഒന്ന് വിളിച് നോക്കട്ടെന്ന് കരുതി ഫോൺ നോക്കിയപ്പോ ബാറ്ററി ലോ.... ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോർ ചാരി റൂമിലേക് പോവാൻ നിന്നതും കറന്റ് പോയി.... എന്തോ പേടിയാവുന്നത് പോലെ... ഫോണിലെ ഫ്ലാഷ് ഓൺ ആക്കി ഞാൻ ടോർച് തിരഞ്ഞു ചാർജ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഫോണിലെ വെളിച്ചം കമ്മിയാണ്.... എങ്ങനെയൊക്കെയോ തപ്പി പിടിച്ച് ടോർച് കിട്ടി....
ഞാൻ ഉമ്മാക് കാൾ കണക്ട് ആക്കിയതും ഫോൺ സ്വിച് ഓഫ് ആയി... ഭയങ്കര ദാഹം പേടിയാവുന്നും ഉണ്ട് ടോർച്ചുമായി കിച്ചണിലേക്ക് പോയി വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച് തിരിഞ്ഞതും ആരോ മ്മളെ വാ പൊത്തി.. അയാളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കത്തി എന്റെ നേരെയായി പിടിച്ചു..... പേടി കൊണ്ട് ഒന്ന് അലറി കരയാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല....ഞാൻ കാൽ മുട്ട് കൊണ്ട് അയാളെ പള്ളക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തു , എന്നിട്ട് അവിടെനിന്നും ഓടി റൂമിലേക്ക് പോയി പിന്നിൽ നിന്ന് അയാൾ എന്റെ ഷാൾ പിടിച്ച് വലിച്ചു ഞാൻ ഫോൺ അയാളെ നേരെ എറിഞ്ഞു.. എന്നിട്ട് റൂമിലേക്ക് ഓടി......
വേഗം ഡോർ ലോക്ക് ആക്കി.... കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മ്മള് ആ ഡോറിൽ ചാരി ഇരുന്നു..... മിച്ചുക്കാ..... ഇങ്ങൾ എവിടെയാ.. ഒന്ന് വേഗം വാ ഇക്കാ... ഇക് പേടിയാവുന്നു....... എന്ന് പറഞ്ഞ് വിതുമ്പി കരയാനെ എനിക്ക് കഴിഞൊള്ളൂ..... അപ്പോഴേക്കും അയാൾ ഡോറിൽ തുരു തുരാ മുട്ടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഡോറിൽ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും അമർത്തി പിടിച്ചു.... കുറച്ച് നേരത്തിന് താഴേ എന്തോ വണ്ടി വരുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു പിന്നെ ഇയാളെ വാതിലിൽ ഉള്ള കൊട്ടലും നിന്നു.............കാത്തിരിക്കൂ.........
[ad_2]