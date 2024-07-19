💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 37
രചന: ഷഹല ഷാലു
കുറച്ച് നേരത്തിന് ശേഷം താഴേ എന്തോ വണ്ടി വരുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു പിന്നെ ഇയാളെ വാതിലിൽ ഉള്ള കൊട്ടലും നിന്നു.... പെട്ടെന്ന് കറന്റും വന്നു --------------------------------- [മിഷാൽ ] അയാളുമായുള്ള ഡീൽ ഫിക്സ് ആക്കി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോ മണി ഏഴ് കഴിഞ്ഞു. അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വണ്ടിയിൽ വന്ന് കയറി ഫോൺ നോക്കിയപ്പോ കാണാൻ ഇല്ല, പിന്നെയാ ഓർമ്മ വന്നേ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എടുത്തില്ലന്ന്, ഏതായാലും അവിടെ പോയിവേണം ഇനി വീട്ടിലോട്ട് പോവാൻ, വണ്ടി നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് വിട്ടു, അവിടെഎത്തി ഞാൻ എന്റെ ക്യാമ്പിൻലേക്ക് പോയി ഫോൺ എടുത്ത് തിരിഞ്ഞതും ആ സിയ ഡോർ തുറന്ന് വന്നു.....
എന്താടോ ഇത് ഒരു മാനേർസ് ഇല്ലാതെയാണോ എംഡിയുടെ റൂമിലേക് വര.... keep respect okey (മിച്ചു ) Sorry sir...... (ziya ) ഹ്മ്മ് ഡോണ്ട് റിപീറ്റ് okey.. പിന്നെ ഫയൽസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയോ.. (മിച്ചു ) അതെ സാർ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് (ziya ) ഹ്മ്മ് എന്നാ ഇവിടെ വെച്ച് പൊക്കോ.. നാളെ കൃത്യം 8:30ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കണം okey... (മിച്ചു ) സാർ ഇത്ര നേരത്തെയോ... (ziya ) ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകാൻ വരണ്ട പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടല്ലോ (മിച്ചു ) ശെരി സാർ..... (ziya) ഓൾക് ഉള്ളത് കൊടുത്തപ്പോ ഓൾ പോയി..... ഉന്നെ ഭയം വേണം 😄😄 മ്മള് ഫോൺ എടുത്ത്നോക്കിയപ്പോ സൈലന്റ് ആണ്.... കുറെ കാൾ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്, ഉമ്മയും ഇശുവും റിച്ചുവും എല്ലാരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.....
ഞാൻ ഉമ്മാക് തിരിച് വിളിച്ചു....... ഹലോ ഉമ്മി ഇങ്ങള് എന്തിനാ വിളിച്ചേ... (മിച്ചു ) അത് നീ വീട്ടിലുണ്ടോന്ന് ചോയ്കാൻ വിളിച്ചത, ഞാൻ രാവിലെ റിനുന്റെ വീട്ടിൽക്ക് പോന്നീന്ന്, ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്..... (ഉമ്മ) അപ്പൊ ഉമ്മി ഇശു ഇല്ലേ.... അവൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റക് ആണോ... ഞാൻ ഓഫീസിൽ ആണ്പോന്നിട്ടില്ല , കുറച്ച് വർക്ക് അതികം ഉണ്ടായിരുന്നു...... (മിച്ചു ) ആണോ..... ഓളെ കൂടെ റിച്ചുണ്ട് അവൻ ഇന്ന് ക്ലാസിന് പോയിട്ടില്ല..നീ ന്നാ വേം വീട്ടിലേക് ചെല്ലാൻ നോക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടാൻ നിക്ക (ഉമ്മ) ഹ ശെരിയുമ്മ..... മ്മള് ഫോൺ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് ഓഫീസ് അടച്ച് വണ്ടിയെടുത്ത് വീട്ടിലേക് വിട്ടു, പെട്ടെന്നാണ് ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത് നോക്കുമ്പോൾ റിച്ചുവാണ്...
ഞാൻ കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചെവിയിൽ വെച്ചതും, കാക്കു ഇതെവിടെ എത്രനേരായി ഞാൻ വിളിക്കുന്ന് ബാബിക്ക് അടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നും ഇല്ല..... കാകു വീട്ടിൽ ഇല്ലേ.... (റിച്ചു ) ടാ അപ്പൊ നീ ഇശുന്റെ കൂടെയില്ലേ ഞാൻ ഓഫീസില, ഇപ്പൊ പൊരുന്നേ ഒള്ളു..... (മിച്ചു ) അപ്പൊ ബാബി.....ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇല്ല കാകു, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ മൂവിക്ക് വന്നതാ.... (റിച്ചു ) നിന്നോട് ആരാടാ ബാബിനെ ഒറ്റക്ക് ആക്കി വരാൻ പറഞ്ഞെ... എനിക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയായിരുന്നില്ലേ.. (മിച്ചു ) ഞാൻ വിളിച്ചു പക്ഷെ കിട്ടണ്ടേ കാകു ഫോൺ എടുത്തില്ലല്ലോ.... (റിച്ചു ) കോപ്പ്, നീ വെക്ക് ഞാൻ വീട്ടിലേക് പോകുന്ന വഴിയാ, നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ വന്നിട്ട് തരാം..... എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു,
പടച്ചോനെ ഇശുന് ഒന്നും വരുത്തല്ലേ അവളെ കാത്തോളണേ.. വണ്ടി വേഗത്തിൽ വീട്ടിലേക് വിട്ടു, വീട് എത്താറായപ്പോ മ്മള് വണ്ടി ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കി.... ദൂരെനിന്ന് ഞാൻ കണ്ടു അവളെ, അവളുണ്ട് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്... ശ്വാസം ഒന്ന് നേരെ വീണു..... പെട്ടെന്ന് ഓൾ അകത്തേക് പോയി... ഞാൻ വണ്ടി റോഡ് സൈഡിൽ സൈഡ് ആക്കി, വീട്ടിലേക് നടന്നു, ഓളെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി.. ജസ്റ്റ് ഫൺ.... ഓൾ പോകുമ്പോ ഡോർ അടച്ചിട്ടില്ല, ഫോൺ ചാർജിൽ ഇടനാണെന്ന് തോന്നുന്നു റൂമിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കറന്റ് പോയി, ഓൾ അതേ സ്പീഡിൽ റൂമിൽനിന്ന് പുറത്തേക് തന്നെ പോന്നു ന്നിട്ട് ടോർച് തപ്പുകയാണ്...
മ്മക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ട് ചിരി വരാണ് മാക്സിമം കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു, ഓൾ ടോർച് ഓൺ ആക്കിയ മ്മളെ കാണും ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ ഒളിച് നിന്നു. ഓൾ ടോർച്ചുമായി കിച്ചണിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓളെ പിറകിൽ ചെന്നു, ന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്ടവൽ കൊണ്ട് മുഖം മറയുന്ന വിധത്തിൽ കണ്ണ് മാത്രം കാണുന്ന വിധത്തിൽ കെട്ടി.അവിടെയുള്ള കത്തിയും എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചു, ഓൾ വെള്ളം കുടിച് തിരിഞ്ഞപാടെ മ്മള് ഓളെ വാ പൊത്തി കത്തിയും നേരെ കാണിച്ചു... ഓൾ മ്മളെ പള്ളക്ക് ഇട്ട് കുത്തി വേം റൂമിലേക്ക് ഓടി പോയി.... ഓളെ പിന്നാലെ ഞാനും, മ്മള് പുറകിൽന്ന് ഓളെ ഷാൾ പിടിച്ച് വലിച്ചു,
ഓൾ കയ്യിലുള്ള ഫോൺ എന്റെ മുഖത്തെക്ക് എറിഞ്ഞു റൂമിൽകയറി ഡോർ ലോക്ക്.... ജസ്റ്റ് ഓളെ കളിപ്പിക്കാന്ന് മാത്രേ കരുതിയെ ഇത്രേം പുകിൽ ആവുംന്ന് കരുതിയില്ല..... മ്മള് ഡോറിൽ തുരു തുരാ മുട്ടി ഓൾ തുറക്കണ്ടെ.... പെട്ടെന്നാണ് പുറത്ത് വണ്ടി വരുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടത്.... ഉമ്മിയും റിനുവും ആവും... ഞാൻ ഡോറിൽ ഉള്ള കൊട്ടൽ നിർത്തി..... അപ്പോഴുണ്ട് അവൾ ഡോറിന്റെ ലോക്ക് തുറക്കുന്നു, മ്മള് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറി നിന്ന് ഓൾ പതിയെ തല പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ആയി നോക്കി. ഓളെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് മ്മളെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ഇട്ടു..... ഓൾ ഉറക്കെ ചീറാൻ തുടങ്ങി.....
അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മയും റിനുവും അവിടേക്ക് ഓടി കിതച് വരുന്നുണ്ട്.. അവരെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അവളിൽനിന്നുള്ള പിടി വിട്ടു.... ഓൾ ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക് ഓടി പോയി ഉമ്മാനെ കെട്ടിപിടിച്ചു കരയുന്നുണ്ട്...... ഉമ്മ എനിക്ക് നേരെയായി വന്ന്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു നീ ആരാടാന്ന്..... ഇവർക് എന്താ എന്നെ മനസ്സിലാവാത്തേ.... ഞാൻ എന്റെ മുഖത് തന്നെ ഒന്ന് കൈ വെച്ച് നോക്കി അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായെ ട്ടവൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും മുഖത്തുനിന്ന് ഊരിയില്ലന്ന്... മ്മള് പെട്ടെന്ന് ട്ടവൽ ഊരി..... എല്ലാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ മിച്ചുന്ന് വിളിച്ചു...... അപ്പോഴാണ് റിച്ചു ബാബിന്നും വിളിച് കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറി വന്നത്, ഉമ്മ അവന്റ മുഖമടക്കി ഒന്ന് കൊടുത്തു.....
ബാബിനെ നിന്റെടുത് ഏല്പിച്ചല്ലേ ഞാൻ പോയെ എന്നിട്ട് നീ എവിടെ ആയിരുന്നടാ..... (ഉമ്മാ ) ഉമ്മാ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട അവൻ പോയെ... (ഇഷ ) പിന്നെ എല്ലാവരും എന്നിലേക് നോട്ടം തിരിച്ചു.... ഉമ്മ ഇശുനോട് എന്താ ഉണ്ടായേന്ന് ചോദിച്ചു, അവൾ വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ കാര്യം എല്ലാർക്കുമിടയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു...... എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മാ എന്റെ അടുത്തേക് വന്ന് മുഖമടക്കി ഒന്ന് തന്നു.... ഹൌ പൊന്നീച്ച പാറി.... എന്നിട്ട് ഉമ്മ ഇശുനെയും കൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ മുറിയിലേക് പോയി... ഞാൻ അവരെ പുറകെ പോയി.... എന്താ ഇനിയും ആളെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ ആണോ.... (ഉമ്മ) ഉമ്മാ അത് ഞാൻ വെറുതെ തമാശക്ക്,
ഇഷാ സോറി..... മിണ്ടരുത് നീ... ഇന്ന് നീ ഇവളെ കൊല്ലാൻ നോക്കി, നാളെ ഇനി കൊന്നൂടായി ഇല്ല......... അത് കൊണ്ട് അവൾ ഇനി എന്റെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ..... (ഉമ്മ) അത് ഉമ്മാ ഇശു....... എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ കൂട്ടാകാതെ ഉമ്മി വാതിൽ അടച്ചു... റിനുവും റിച്ചുവും എന്നെനോക്കി കിണിക്കാൻ തുടങ്ങി..... ഒരേ ഒന്ന് കനപ്പിച്ച് നോക്കികൊണ്ട് ഞാൻ റൂമിലേക് പോയി... ശേ കുറച്ച് കൂടി പോയി വേണ്ടീർന്നില്ല, പാവം നല്ലോണം പേടിച്ക്ക്ന്ണ്........... ഇനിപ്പോ ന്താ ചെയ്യാ ഉമ്മി മ്മളെ അത്താഴം മുടക്കി... റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഇരിപ്പ് ഉറക്കാതെ ആയപ്പോ മ്മള് താഴേക് പോയി.... ഉമ്മിയും റിനുവും കിച്ചണിൽ ആണ് റിച്ചു റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഫോണിൽ കളിക്കാണ്.... ഞാൻ മെല്ലെ ഉമ്മാടെ റൂമിലേക് പോയി, ഓൾ അപ്പുറത്തേ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കിടപ്പാണ്.. രണ്ടും കല്പിച് മെല്ലെ ഓളെ വിളിച്ചു.. ഇശു...... ശ്...... ശ്.... ശ്...... ........കാത്തിരിക്കൂ.........
