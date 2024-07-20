💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 38
രചന: ഷഹല ഷാലു
ഞാൻ മെല്ലെ ഉമ്മാടെ റൂമിലേക് പോയി, ഓൾ അപ്പുറത്തേ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കിടപ്പാണ്.. രണ്ടും കല്പിച് മെല്ലെ ഓളെ വിളിച്ചു.. ഇശു...... ശ്...... ശ്.... ശ്...... എവിടെ ആ ഹംക് തിരി ഞ്ഞ് പോലും നോക്കുന്നില്ല.. ഞാൻ വേം റൂം ലോക്ക് ആക്കി.... ന്നിട്ട് ഓളെ തോണ്ടി.... ഓൾ തലചെരിച്കൊണ്ട് എന്നെനോക്കി.... പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓൾ കിടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എണീറ്റ് ഡോറിൻറെടുത്തേക്ക് ഓടി.... പടച്ചോനെ ഈ ഹംകിൻറെ പേടി ഇപ്പോഴും മാറീലെ, ഓൾ ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഓടി ചെന്ന് ഡോറിൽന്ന് ഓളെ വലിച്ച് ബെഡിലേക്ക് ഉന്തി.....
ഓളെ മോന്ത കണ്ടാൽ അറിയാം നല്ലോണം പേടിച്ചിക്ക്ന്ണ്.... ഞാൻ ഷർട്ടിൻറെ കൈ കയറ്റി വെച്ച് ഓളെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു അതിനനുസരിച് ഓൾ പുറകോട്ടും.. നീ... നീ ആരാടി... ൻറെ ഉമ്മാന്റെടുത്ന്ന് ഇക് അടി വാങ്ങിച് തരുംല്ലേ..... നിന്നെ ഞാനിന്ന് ശെരിയാക്കി തരാടി.... എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓളെ അടുത്തേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങി.... ഇന്റെ ഡയലോഗ് കേട്ട് ഓൾ കണ്ണൊക്കെ നിറക്കാൻ തുടങ്ങി... മോങ്ങീട്ട് ഒന്നും കാര്യല്ല മോളെ നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ തന്നിരിക്കും....
എന്നും പറഞ്ഞ് മ്മള് ബെഡിലേക്ക് എട്ത്ത് ചാടി... ഓള്ണ്ട് സ്റ്റിക്കർ പോലെ ചുവരിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന്.. ഓളെ അടുത്തേക് അടുത്തേക് ചെന്ന് മ്മള് ഓളെ ചെവിയിൽ ചെന്ന് ഉറക്കെ ചിരിച്ചു..... അയ്യേ ഇജ് ഇത്രക്ഒള്ളു.... എന്തൊക്കെർന്ന് കള്ളൻ ഓടി വായോ.... മിച്ചുക്കാ ഇങ്ങള് എവിടെണ്... ഹഹഹ ഓർക്കുമ്പോൾ ചിരിവര... ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഓളെ മ്മള് നന്നായി പിരികേറ്റി... യൂ... ബ്ലഡി... ചീറ്റ്... എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓൾ പില്ലോ എടുത്ത് മ്മളെ തലങ്ങും വലങ്ങും അടിക്കാൻ തുടങ്ങി.... --------------------------------- [ഇഷ ] ഡോറിലുള്ള കൊട്ടൽ നിന്നപ്പോ ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് തലയിട്ടതും അയാൾ മ്മളെ വലിച്ച് നെഞ്ചത്തേക്ക് ഇട്ടതും ഒരുമിച്ച് തലഉയർത്തിയപ്പോൾ ആ മാസ്ക് ആണ് കണ്ടേ മ്മള് വേം തലതാഴ്ത്തി ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു......
അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മിയും റിനുവും എത്തിയിരുന്നു.... പിന്നെ നടന്നതൊക്കെ ഇങ്ങൾ കണ്ടീലെ മ്മളെ കോന്തൻ കെട്ടിയോൻ കുറച്ച് നേരം മനുഷ്യനെ ചക്രശ്വാസം വലിപ്പിച്ചു.. ഉമ്മിടെട്ത്ത്ന്ന് വേണ്ടത് കിട്ടീക്ക്ന്ണ്,പാവം ഉമ്മി അടിക്കുംന്ന് കരുതീല. എന്നാലുംഒരു അടിടെ കുറവ്ണ്ടാർന്നു, ഇനിപ്പോ ഇക്ക എന്നെ ശെരിക്കും കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് ആണോ, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ... ആകെ പേടിയാവുന്നു..... ഉമ്മ എന്നെ ഉമ്മാന്റെ റൂമിൽ കൊണ്ടോയി കിടത്തി, ഞാൻ അവടെ കിടന്നു ഇക്കാനെ കാണാഞ്ഞിട്ട് എന്തോ പോലെ, ഉമ്മ കിച്ചണിലേക്ക് പോയപ്പോ ശെരിക്കും പോസ്റ്റ്, കണ്ണിൽ ഉറക്കം വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ശ്.. ശ്.... ശബ്ദം,
അതികം താമസിക്കാതെ വന്നയാളെ മനസ്സിലായി, മ്മളെ ബ്ലഡി കെട്ടിയോൻ മിച്ചു കോപ്പ്, ഇനി നേരെത്തെ പോലെ കൊല്ലാൻ വരണോ മ്മള് പേടിച് ഡോറിന് അടുത്തേക് ഓടിയതും ഓൻ ന്നെ പിടിച്ച് ബെഡിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു.... ന്നിട്ട് കയ്യൊക്കെ കേറ്റി വെച്ച് കള്ള ചിരിയും ചിരിച് എന്റെ നേരെയായി വരുന്നു മ്മള് സ്റ്റിക്കർ പോലെ ചുവരിൽ തട്ടി നിന്നു. ചെവിപൊട്ടിക്കും വിധം ഉറക്കെ ചിരിച് കൊണ്ട് അവൻ മ്മളെ വരാൻ തുടങ്ങി...... കയ്യിൽ കിട്ടിയ പില്ലോ എടുത്ത് ഓനെ തലങ്ങും വിലങ്ങും കൊടുത്തു... പെട്ടെന്ന് ഓൻ മ്മളെ കാൽ പിടിച്ച് ഒറ്റ വലി,
ഞാൻ തെ ബെഡിൽ നീണട് നിവർന്ന് കിടക്കുന്നു എണീക്കാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കും ഓൻ മ്മളെ രണ്ട് സൈഡിലായി കൈ വെച്ചു മുഖം എന്റെ മുഖത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി..... ഒപ്പം എന്റെ അരയിലൂടെ കൈഇട്ടു..... മുഖം എന്നോട് അടുപ്പിക്കുംതോറും അരയിലുള്ള പിടി മുറുക്കാൻ തുടങ്ങി..... ഒന്ന് ശ്വാസം വിടാൻപോലും കഴിയാത്ത വിധം.. മി... മിച്ചുക്കാ.... വിട്.... ഇങ്ങള് എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നേ.... (ഇഷ) ഞാൻ ഒന്നും കാണിച്ചില്ലല്ലോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നല്ലേയൊള്ളു ഞാനെയ് നിന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പോവാ എന്താ പറ്റൂലെ.... (മിച്ചു ) ആാഹ്ഹ് എന്ത് പോടാ എന്നും പറഞ്ഞ് മ്മള് അവനെ തള്ളി മാറ്റാൻ നോക്കുമ്പോ അവൻ എന്നേ ഒന്ന് എണീക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ല
ന്താന്ന് ഇഷമേടം ഒന്ന് അടങ്ങി കിടക് ഇങ്ങനെ ബേജാർ അവല്ലേന്നും പറഞ്ഞ് മുഖത്തേക്ക് വീണു കിടക്കുന്ന മുടിഎല്ലാം അവൻ സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി വെച്ച്മുഖത്തിലൂടെ വിരലോടിച്ച് മ്മളെ മുഖത്തേക്ക് ഓന്റെ മോന്ത കൊടുന്നു വെച്ചു, ഓന്റെ ആ കുറ്റി താടി മുഖത്ത് തട്ടിയപ്പോ അടി മുടി ഒരു സ്പാർക്ക് പോലെ..... ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു പോയ്... ആാാാ മിച്ചുക്കാ വിട് വിട്.... വേദനിക്കുന്നുന്നും പറഞ്ഞ് മ്മള് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു.. അപ്പോഴേക്കും ഓൻ എന്റെ വാ പൊത്തി പൊന്ന് ഇശു..... ബഹളം വെച്ച് ആളെ കൂട്ടല്ലേ.... അതിന് മാത്രം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ.... (മിച്ചു ) ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലന്നോ...
നോക്കീം മന്സാ ൻറെ കവിൾ..... ഹൂ എന്ത് വേദനയാന്ന് അറിയോ..... (ഇഷ ) ഹഹഹ.... മോളെ കിച്ചണിൽ ഒന്നും പോയി നിക്കല്ലേ കേട്ടോ തക്കാളി ആണെന്ന് കരുതി ഉമ്മാ നിന്നെ എടുത്ത് അരിഞാലോന്നും പറഞ്ഞ് ഓൻ കിണിക്കാൻ തുടങ്ങി.... അയ്യോ മോൻ തമാശിച്ചതാണോ എന്നാ പറയണ്ടേ..ഹ്ഹഹ്ഹ...മ്മളും നല്ലോണം അങ്ങ് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലപിന്നെ..... ഓന്റെ ഒരു വളിഞ്ഞ കോമഡി..... ഇങ്ങള് എന്തിനാ ഞാൻ കിടക്കുന്നിടത്ത് വന്നേ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട, മാറിയേ എന്റടുത്ന്ന്.... ഞാനെന്തിന ചോദിക്കുന്നെ അന്യരെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ൻറെ ഭാര്യയെ അല്ലേ... (മിച്ചു ) യേ.... എന്ത് ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞെ കേട്ടില്ല എന്തോ ഭാര്യ അങ്ങനെ എന്തേലും ആണോ പറഞ്ഞെ.....
ഏയ് അല്ല അത് അറിയാതെ....പറഞ്ഞതാ ഫ്രണ്ടെ.... ഒന്നുല്ലേലും ഇജ് ൻറെ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട് അല്ലെ.... അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ വരാലോ... (മിച്ചു ) ഹോഹോ അങ്ങനെല്ലേ..... ഈ ഫ്രണ്ട്കൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണിച്ച പോലത്തെ കോപ്രായം ഒക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റോ... ഒന്നുല്ലേലും ഫ്രണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മാനേർസ്സ് വേണ്ടേ, ച്ചെ ച്ചെ മോശം.... അപ്പോ ഓൻ എന്നെ അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കി മുഖം ചോപിച്ച് കൊണ്ട് എന്റടുത്നിന്ന് എണീറ്റ് ഡോറിന്റെ അടുത്തേക് പോയി... അപ്പൊ ഫ്രണ്ടെ.... ശുഭരാത്രി... ഫ്രണ്ട് പോട്ടെട്ടാ...... (മിച്ചു ) അആഹ് ആഹ് വേം ആവട്ടെ... --------------------------------- [മിഷാൽ ]
ഞാൻ ഡോർ തുറക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നതും പുറത്ത് നിന്ന് ആരോ ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് ഇടിച് കയറി...... വന്നത് മ്മളെ പൊന്നാര അനിയൻ ആണ്, മോനെ ഇന്ന് നീ ലേറ്റ് ആയി പോയല്ലോ, (മ്മള് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞതാട്ടോ ) എന്താ കാകൂ ആകെകൂടെ ഒരു വശപിശക്, ഇങ്ങളെല്ലേ ഉമ്മി പുറത്താകിയെ..... ഇനിപ്പോ വല്ല മാജിക്കും ആണോ, ചാർളിയിൽ ദുൽകർ ചെയ്ത ഐറ്റം(റിച്ചു ) ടാ ടാ... നിനക്ക് എന്താ ഇവിടെ പണി ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ പൂതി ആയപ്പോ വന്നതാ നിനക്കെന്തേ... എനിക്ക് ഒന്നും ഇല്ലേ..... ഞാൻ ബാബിനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കാൻ വന്നതാ..... ബാബി വാ (റിച്ചു )
ആഹ് ഇതാ വരുന്നുന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ കിടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എണീറ്റ് ഡോറിന് അടുത്തേക്ക് വന്ന്.... അല്ല ബാബി എന്താ ഇങ്ങളെ കവിൾ ചുവന്നിരിക്കുന്നെ.... (റിച്ചു ) അത് അതൊന്നുല്ലന്നും പറഞ്ഞ് ഓൾ വേം ഷാൾ കൊണ്ട് അവിടം മറച്ചു... ന്നാലും ബാബി നല്ലോണം ചുവന്നിരിക്കുന്നല്ലോന്നും പറഞ്ഞ് ഓൻ എന്നെ ഒളികണ്ണ് ഇട്ട് നോക്കാണ്... ബാബി നേരത്തെ വന്ന ആ കള്ളൻ വല്ലോം ചെയ്ത അതോ ഇപ്പൊ വന്ന കള്ളൻ ആണോ.....(റിച്ചു ) ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ ശെരിയാവൂല സുശീല...... എന്തോ... ഇതാ വരുന്നേ..... മ്മള് വേം അവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയി, സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് പോയി ബാക്കി ഒക്കെ ഇനി ഓൾ മാനേജ് ചെയ്തോളും....
ഞാൻ അവിടന്ന് പോന്നതും അവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്, ഓനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഒരു ചെയർ എടുത്തിട്ട് ഇരുന്ന് ഫോണിൽ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി... അപ്പോഴുണ്ട് ഓൻ അപ്പുറത്ന്ന്... കോഴി ശ്...ശ്...പോ കോഴി... ഈ കോഴിക്കൾ ഇത്.... ഇവിടെ കോഴി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവൻ ഇത് ഏത് കൊഴിടെ കാര്യ പറയുന്നേ.... ഉമ്മാ.....ഇങ്ങള് കുറച്ച് അരി ഇങ്ങട് എടുത്തേ... കോഴി ബ....ബ.. ബ.. ഇവൻ ഇത് മ്മക്ക് ഇട്ട് താങ്ങുന്നതാണ്.. ഓന്റെ തോളിലൂടെ ചെന്ന് കൈഇട്ട് ഓന്റെ കൈ പിടിച്ച് തിരിച് മ്മളെ ജയറാം മൈലാഞ്ചി മൊഞ്ചുള്ള വീട് ആ സിനിമയിൽ ഒരാളെ പള്ളക്ക് ഇട്ട ലോക്ക് ഇല്ലേ അതുമാതിരി ഒന്ന് ഓന്റെ പള്ളക്കും ഇട്ട്.... ഹുയീ...... ഉമ്മി................കാത്തിരിക്കൂ.........
